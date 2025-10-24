Руската армия прилага "шахматна" тактика край Запорожие и Покровск

Руснаците напреднаха с няколко километра на Запорожкото и Покровското направления, приближавайки се до ключови пътища и населени места. Но в същото време Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) връщат инициативата с локални контраатаки. Украинските военни наричат действията на Русия "шахматна партия“ — с размяна на хора за няколко метра напредък, пише украинското списание "Фокус".
На 24 октомври 2025 г. руските войски напреднаха на Запорожие с 1,7–2 км, приближавайки се до Степногирск и пресичайки магистрала Е105, която води до Запорожие (23 км). На Покровското направление Руси също измести фронтовата линия с 1–2 км. В същото време ВСУ постигнаха успехи, освобождавайки част от Кучеровий Яр и отблъсквайки атаките край Добропиля.
За това свидетелстват актуализираните данни на DeepState, които отразяват промените на фронта с дължина 200 км (в момента фронтовата линия е с дължина около 1200 км).
Според Максим Бакулин, началник на службата за информация и комуникации на 14-та оперативна бригада на 1-ви корпус на НГУ "Азов“, руските войски прилагат тактика, която условно може да се сравни с игра на шах: за да напреднат, те жертват значителен брой личен състав и техника.
Според Бакулин, на Покровско и няколко други направления Русия активно използва бронирана техника — БМП, МТ-ЛБ, БТР, опитвайки се да отвлече вниманието на украинските сили и да разпръсне техните ресурси, в частност БпЛА.
"Те отвличат вниманието, разредят именно нашите позиции за работа с дронове, за да може броят на БпЛА да лети в тази посока. Който следи нашите социални мрежи, ние публикувахме видео на унищожаването именно на БМП на Русия. И ако се вгледате внимателно, там около седем дрона го унищожаваха на различни места, за да го обездвижат и изгорят“, отбелязва военният.
Началникът на службата за информация и комуникации подчертава, че артилерията на ВСУ играе ключова роля, действайки професионално и често изпълнявайки основната работа по унищожаването на руските войски. Тя или допълва работата на дроновете, или поема основната тежест. Въпреки това промяната в метеорологичните условия, по-специално мъглите, затруднява работата на безпилотните самолети и за двете страни. В такива условия Русия се опитва да използва "удобните часове“ и маршрути, за да натрупа сили и да напредне. Това прави наблюденията на пехотата критично важни.
Военно-политическият анализатор на групата "Информационна съпротива“ Александър Коваленко заявява, че не е наясно как се нарича тактиката, която руснаците прилагат в момента, по-специално в боевете при Покровск, и която някои наричат "шахматна“.
Както отбелязва наблюдателят, руските сили постоянно провеждат щурмови настъпателни действия, но от пролетта на 2024 г. все по-често прилагат тактика на малки групи – от 2 до 4 души. Това се различава от предишните подходи, когато атаките са съпровождани от техника като бронирани транспортни средства с десант от 10–15 души. "В такива случаи един FPV-дрон можеше да унищожи не само машина, но и значителен брой личен състав: няколко загинали, ранени или контузени".
"Атаките се извършват с минимален брой пехота, което принуждава украинските сили да харчат повече ресурси за "лов“ на малки групи. Един FPV-дрон често поразява само една или две цели, докато за неутрализирането на група от 15 души могат да са необходими 10–15 дрона. Това води до "разреждане“ на украинските позиции и изчерпване на дронния компонент, от което се възползват руските сили“, подчертава Коваленко.
Експертът добавя, че такава еволюция на тактиката е била предвидима: още през 2024 г. са предупреждавали за масовото използване на пехота от руснаците. Затова украинската отбрана трябва да премине от класическите схеми за противодействие на механизирани колони, както през 2022–2024 г., към хиперусилена противопехотна отбрана.
Руската армия прилага "шахматна" тактика край Запорожие и Покровск
24 Октомври, 2025
Затова украинската отбрана трябва да премине от класическите схеми за противодействие на механизирани колони, както през 2022–2024 г., към хиперусилена противопехотна отбрана
1 Промяна
21:40 24.10.2025
2 Българка
Кадрите показват как бойците на киевския режим изоставят укрепените си позиции и напускат града през полето под ударите на руски дронове, докато руските сили не са им прекъснали физически и тази последна минимална възможност за бягство.
Коментиран от #7
21:41 24.10.2025
3 БгТoпИдиoт🇧🇬
Коментиран от #8, #20, #33
21:41 24.10.2025
4 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
бавно и методично.......
А урсулонковците нека си вият 😁
21:41 24.10.2025
5 нож с две остриета
21:41 24.10.2025
6 А тя украинската армия има ли с какво
21:42 24.10.2025
7 Българин
До коментар #2 от "Българка":Западни военни експерти също съобщават за безсмислието на по-нататъшната съпротива от страна на бойците на киевския режим в Покровск. Те признават, че украинските въоръжени сили могат само временно да забавят падането на града, но вече няма никаква възможност да спрат руската армия.
21:42 24.10.2025
8 Урсуланчо
До коментар #3 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":Ти ли ги дори δε другарко ?
21:43 24.10.2025
9 Гост
21:43 24.10.2025
10 Карпов
21:44 24.10.2025
11 Баш Балък
21:44 24.10.2025
12 Ганя Путинофила
Той най добре многоходово утилизира руснята!
21:45 24.10.2025
13 Будьонин
21:45 24.10.2025
14 Няма проблеми
21:45 24.10.2025
15 Хахахаха
21:46 24.10.2025
16 Видяхте ли физиономията на путин?
Коментиран от #21, #53
21:47 24.10.2025
17 АМА РАЗБИРА СЕ
С РАКЕТИ ФЛАМИНГО ДРОНОВЕ ПИНГВИН НОВИ МОДЕЛИ ТОМАХАВКИ
САТЪРЧУК МОТИКАЧОК И КЕЛЕСТИРЧИК
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАН УКРАЙНА --- КЕН...ЕФ 2026
21:47 24.10.2025
18 Капабланка
21:47 24.10.2025
19 !!!?
21:48 24.10.2025
20 Да бе да
До коментар #3 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":Смазана и плахо настъпва към полската граница
Ама толкова плахо настъпва че е превзела вече над 30% от територията на укрия. А с какво ще плащате договорите към Великобритания подписани за 100 години напред.
Коментиран от #27, #29
21:48 24.10.2025
21 Ти пък кога толкова бързо
До коментар #16 от "Видяхте ли физиономията на путин?":ходи до Москва пък го и видя и му прецени състоянието.
21:49 24.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путинистче идиотче
21:51 24.10.2025
24 Борис Спаски
Коментиран от #35
21:51 24.10.2025
25 Сатана Z
Коментиран от #38
21:52 24.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Това
До коментар #20 от "Да бе да":с какво ти помага?
21:53 24.10.2025
28 ПУТИН БЕЗАНАЛОГОВИЯ
21:53 24.10.2025
29 Хахахаха
До коментар #20 от "Да бе да":Къде са тия 30 процента окупирани от Украйна бе пу тле раст? ВСУ все още държи 20 процента от територията на Донецка област, която рашите се опитват да превземат от 2014 година. Стига сте писали глупости, за мощната руска армия. Все още повечето окупирана територия е окупирана без война, преди 2022 година. И сега повечето окупирана територия, е всъщност територия която е окупирана в началото, преди ВСУ да тръгне в защита. А ВСУ освободи Киевска област, Херсон и Харковска област с военни действия.
Коментиран от #46, #49
21:53 24.10.2025
30 Факт
21:54 24.10.2025
31 Един
Както може да се трие така трябва да може и да се възстановява!!!
21:54 24.10.2025
32 ?????
21:54 24.10.2025
33 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ
До коментар #3 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":ИМА СЕРИОЗЕН ПРОГРЕС ЗА УКРАЙНА ПРИ РАЗМЯНАТА НА УБИТИ
ОТ 1000 ЗА 16 СЕГА СА НА 1000 НА 27
ЗАБЕЛЕЖКА 1000 СА УКРАИНЦИТЕ
21:55 24.10.2025
34 Още новини от Украйна
21:55 24.10.2025
35 Хахахаха
До коментар #24 от "Борис Спаски":Точно. Това е шахматната тактика! Царя с рокада в бункера!
21:55 24.10.2025
36 Петросян
21:55 24.10.2025
37 Нкратко и
21:56 24.10.2025
38 Хахахаха
До коментар #25 от "Сатана Z":Изразни складовете???? Интересно, а томахавките още не са пристигнали! Натовската армия си спи по къщите на запад, а руската в окопите. Ама иначе победили били! Рашата най-бомбената държава в света, обаче била победила НАТО,който всъщност нищо не е разбрал от война.
Коментиран от #48
21:57 24.10.2025
39 Ами
Що не вземете да се прекръстите във Фикус.
За да се различавате. Та да не Ви бъркаме :)
21:58 24.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Русофил
22:00 24.10.2025
42 центаджия..
22:01 24.10.2025
43 Рублевка
22:01 24.10.2025
44 Смислов
22:01 24.10.2025
45 Тактик
Няма друга "тактика".
Затова и Путлер се принуди да проси севернокорейци от Кимчо за Курска област.
22:02 24.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Нюланд
22:03 24.10.2025
48 Рублевка
До коментар #38 от "Хахахаха":Руската армия и тя си спи по къщите, както натовската. В Украйна има ограничен контингент.
22:04 24.10.2025
49 МИЛО
До коментар #29 от "Хахахаха":КАРТАТА
ГЛЕДАЙ КАРТАТА
КВИЧЕНЕТО ГО ОСТАВИ ЗА ПОСЛЕ
ША ТИ ТРЯБВА
Коментиран от #52
22:06 24.10.2025
50 Корчной
22:06 24.10.2025
51 Кагебе
22:07 24.10.2025
52 Хахахаха
До коментар #49 от "МИЛО":Ами гледай я картата бе! Рашите бяха до Киев преди 3 години. А сега се опитват да асвабаждават Донецка област. Какво да я гледам аз картата. Гледай я ти.
Коментиран от #57
22:10 24.10.2025
53 МУЦКА
До коментар #16 от "Видяхте ли физиономията на путин?":АБЕ МИЛО
ТОВА ДЕТО ГЛЕДАШ ПРЕЗ КЛЮЧАЛКАТА Е Ч.....ЛЕНА НА МАН...ГАЛА ОТ СЪСЕДНАТА СТАЯ
НЕ Е ПУТИН БЕ
22:10 24.10.2025
54 Путин
22:11 24.10.2025
55 Рублевка
22:13 24.10.2025
56 Ъъъъъъъъъ
Ма то това беше преди 4 дни.....🤔
Откъде я изкопаха тази статия?
22:15 24.10.2025
57 ТАКА Е
До коментар #52 от "Хахахаха":ЩАДЕНЕТО НА БАНДЕРАСТИ 19502023 Е НЕПРОДУКТИВНО
АМИ ИСТОРИЯТА УЧИ
АТИЛА Е НЯМАЛ СКРУПОЛИ
22:16 24.10.2025