Руската армия прилага "шахматна" тактика край Запорожие и Покровск
  Тема: Украйна

Руската армия прилага "шахматна" тактика край Запорожие и Покровск

24 Октомври, 2025 21:37

Затова украинската отбрана трябва да премине от класическите схеми за противодействие на механизирани колони, както през 2022–2024 г., към хиперусилена противопехотна отбрана

Руската армия прилага "шахматна" тактика край Запорожие и Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Руснаците напреднаха с няколко километра на Запорожкото и Покровското направления, приближавайки се до ключови пътища и населени места. Но в същото време Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) връщат инициативата с локални контраатаки. Украинските военни наричат действията на Русия "шахматна партия“ — с размяна на хора за няколко метра напредък, пише украинското списание "Фокус".

На 24 октомври 2025 г. руските войски напреднаха на Запорожие с 1,7–2 км, приближавайки се до Степногирск и пресичайки магистрала Е105, която води до Запорожие (23 км). На Покровското направление Руси също измести фронтовата линия с 1–2 км. В същото време ВСУ постигнаха успехи, освобождавайки част от Кучеровий Яр и отблъсквайки атаките край Добропиля.

За това свидетелстват актуализираните данни на DeepState, които отразяват промените на фронта с дължина 200 км (в момента фронтовата линия е с дължина около 1200 км).

Според Максим Бакулин, началник на службата за информация и комуникации на 14-та оперативна бригада на 1-ви корпус на НГУ "Азов“, руските войски прилагат тактика, която условно може да се сравни с игра на шах: за да напреднат, те жертват значителен брой личен състав и техника.

Според Бакулин, на Покровско и няколко други направления Русия активно използва бронирана техника — БМП, МТ-ЛБ, БТР, опитвайки се да отвлече вниманието на украинските сили и да разпръсне техните ресурси, в частност БпЛА.

"Те отвличат вниманието, разредят именно нашите позиции за работа с дронове, за да може броят на БпЛА да лети в тази посока. Който следи нашите социални мрежи, ние публикувахме видео на унищожаването именно на БМП на Русия. И ако се вгледате внимателно, там около седем дрона го унищожаваха на различни места, за да го обездвижат и изгорят“, отбелязва военният.

Началникът на службата за информация и комуникации подчертава, че артилерията на ВСУ играе ключова роля, действайки професионално и често изпълнявайки основната работа по унищожаването на руските войски. Тя или допълва работата на дроновете, или поема основната тежест. Въпреки това промяната в метеорологичните условия, по-специално мъглите, затруднява работата на безпилотните самолети и за двете страни. В такива условия Русия се опитва да използва "удобните часове“ и маршрути, за да натрупа сили и да напредне. Това прави наблюденията на пехотата критично важни.

Военно-политическият анализатор на групата "Информационна съпротива“ Александър Коваленко заявява, че не е наясно как се нарича тактиката, която руснаците прилагат в момента, по-специално в боевете при Покровск, и която някои наричат "шахматна“.

Както отбелязва наблюдателят, руските сили постоянно провеждат щурмови настъпателни действия, но от пролетта на 2024 г. все по-често прилагат тактика на малки групи – от 2 до 4 души. Това се различава от предишните подходи, когато атаките са съпровождани от техника като бронирани транспортни средства с десант от 10–15 души. "В такива случаи един FPV-дрон можеше да унищожи не само машина, но и значителен брой личен състав: няколко загинали, ранени или контузени".

"Атаките се извършват с минимален брой пехота, което принуждава украинските сили да харчат повече ресурси за "лов“ на малки групи. Един FPV-дрон често поразява само една или две цели, докато за неутрализирането на група от 15 души могат да са необходими 10–15 дрона. Това води до "разреждане“ на украинските позиции и изчерпване на дронния компонент, от което се възползват руските сили“, подчертава Коваленко.

Експертът добавя, че такава еволюция на тактиката е била предвидима: още през 2024 г. са предупреждавали за масовото използване на пехота от руснаците. Затова украинската отбрана трябва да премине от класическите схеми за противодействие на механизирани колони, както през 2022–2024 г., към хиперусилена противопехотна отбрана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

