Москва: Това е саморазрушително за ЕС! Европейците са зомбита, които не осъзнават вредите, които си нанасят

Русия заяви днес, че плановете на Европейския съюз да забрани вноса на руски втечнен природен газ са напълно саморазрушителни, предвид липсата на газови запаси в Европа и нарастващата консумация на енергия от системите за изкуствен интелект (ИИ), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова каза, че ЕС не е взел предвид ефекта от своите действия върху енергийните пазари или върху собствените си интереси.
"Говорим за тази част от Европейския континент, която не разполага с необходимите запаси от въглеводороди", каза Захарова и добави: "Да напомним за плановете им за дигитализация и въвеждане на ИИ, заради което те ще се нуждаят от повече енергия от преди. Затова нека се запитаме - как ще си я набавят?"
Захарова сравни действията на ЕС с тези на "зомби", което не може да осъзнае вредите, които нанася на собствените си интереси.
1 Ивелин Михайлов
17:57 23.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
И ВЪПРЕКИ ТОВА ГО ПРАВИ❗
17:57 23.10.2025
3 Гответе се за нови
17:57 23.10.2025
4 Програмист
17:58 23.10.2025
5 Последния Софиянец
17:58 23.10.2025
6 Сталин
-Владимир Илич Ленин
17:58 23.10.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:58 23.10.2025
8 Бойко Българоубиец
17:59 23.10.2025
9 Българин
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти си едно жално пуси
17:59 23.10.2025
10 Факти
17:59 23.10.2025
11 Сталин
До коментар #5 от "Последния Софиянец":5 лева бензин и тотален колапс на България.
To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”
- Henry Kissinger
"Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."
- Хенри Кисинджър
17:59 23.10.2025
13 Програмист
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Марш бее зомбиии еврог ейско
18:00 23.10.2025
14 Боруна Лом
18:00 23.10.2025
15 Захарова кефи
18:01 23.10.2025
16 🇺🇦🇧🇬
18:01 23.10.2025
17 Сталин
„силите на финансовия капитализъм имаха друга широкообхватна цел, не по-малко от това да създадат
система за финансов контрол в частни ръце, способна да доминира политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло - Тази система е контролирана по феодален начин от централните банки на света, действащи съгласувано, чрез тайни споразумения постигнати на частни срещи и конференции. Върхът на системата е Банката за международни разплащания (BIS) в Базел, Швейцария, частна банка, притежавана и контролирана от седемте главни централни банки и се управляват от техните ръководители ,които заедно формират нейния управителен съвет, и които сами по себе са частни корпорации...
Във всяка страна властта на централната банка се основава до голяма степен на контрола върху кредита и паричното предлагане...
Така банкерите сключват тайни споразумения за да координират контрола върху парите ,за да доминират правителствата по целия свят.FED е частна собственост на еврейския финансов кабал,които също притежават BIS .Ние имаме едно световно правителство от 1929 ,когато е създаден BIS.
18:01 23.10.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Европа просперира":А тук ни въвеждат данък водомер❗
18:02 23.10.2025
20 И защо?!
18:03 23.10.2025
21 Pyccкий Карлик
Каквао са се разкудкудякали в Кремле ?
18:04 23.10.2025
22 Тома
18:04 23.10.2025
23 Икономист
До коментар #12 от "Европа просперира":Само дето там бензинът е левче, а газът 50 стотинки 😉 едно яйце 8 стотинки.. Русия е много по-богата от натовска България!
18:04 23.10.2025
24 Тео
18:05 23.10.2025
25 Очаквайте скоро!
До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Въвеждане от Ортаците-Боко и Шиши-
Данък върху въздуха,който дишаме...🫢!
18:05 23.10.2025
26 Хайо
18:05 23.10.2025
27 Горски
18:06 23.10.2025
28 Факти
18:06 23.10.2025
29 Германец
До коментар #16 от "🇺🇦🇧🇬":Фалирала е вашата смешна к0чи нка, която след 20 години няма да я има на картата 🤣🤣🤣
18:06 23.10.2025
30 осраински
18:06 23.10.2025
31 нннн
По шопски: Аз не ща да ми е добре. Искам на Вуте да му е зле. Или: Ще си запаля къщата, да изгори на Вуте плевнята.
18:07 23.10.2025
32 Ццц
18:07 23.10.2025
33 Евтиния руски газ
18:07 23.10.2025
34 От кой да купуваме?!
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От Зеленски ли...?!
Дето не е спрял да хленчи и плаче...!
18:07 23.10.2025
35 Кресна
18:07 23.10.2025
36 Хахахаха
18:08 23.10.2025
37 действията на ЕС с тези на "зомби"
зомбита са и русофобите
и тиквените преизбиратели
най бедните и болнави в ес
18:08 23.10.2025
38 Хайо
До коментар #9 от "Българин":Имаш е мъж руснак и след като го изостави ги мрази .И той не е виновен ,задната резба е виновна .
18:09 23.10.2025
40 Да, много е евтино рам
До коментар #23 от "Икономист":Ама и не можеш да си купиш много литри с една заплата
18:09 23.10.2025
41 Хайо
До коментар #12 от "Европа просперира":Ти в кой свят живееш ? В света на Зеленски ,само ,че той прави милиарди а ти?
18:10 23.10.2025
42 Хахахаха
До коментар #35 от "Кресна":Ти от къде видя, че е лошо в ЕС? Като гледам, добре си живеят европейците.
18:10 23.10.2025
43 Българин
До коментар #25 от "Очаквайте скоро!":Всъщност данък върху въздуха, който дишаш отдавна има... Това да данъците и таксите за въглеродните емисии, които всяка държава плаща според емисиите отделен въглерод! Просто е замаскирано с един непряк термин...
18:10 23.10.2025
44 Факти
До коментар #23 от "Икономист":Само дето бензинът гони две левчета при два три пъти по-ниски заплати. Това означава, че на руснаците им излиза два пъти по-скъпо. България винаги е била по-добре от Русия, включително и по турско. Още Раковски го е казал. Аз вярвам на него, а не на Захарова.
18:11 23.10.2025
45 Хахахаха
До коментар #23 от "Икономист":Хубаво е с българска заплата да отидеш в раша, така е. Ама с руска заплата, не е хубаво, ама хич.
18:11 23.10.2025
46 Ццц
До коментар #31 от "нннн":Тагарев вече официално го каза през 22 година: спирането на газа ще е много болезнено за българите, но важното е, че и Русия ще я заболи. 🤣 Такива като Тагарев, Мерц, Шолц, Макрон, СРАмър са специално отгледани за целта идьоти. А тя в края на 90-те беше край на ЕС, тъй като по това време ЕС беше основен конкурент на САЩ, защото Русия се управляваше от Елцин, а Китай още спеше. И в момента това поколение върши точно това, за което е обучавано. Дори Ванс им го каза в очите наскоро.
18:14 23.10.2025
47 хе хе
18:14 23.10.2025
48 Хайо
До коментар #42 от "Хахахаха":Така ли смяташ ? Локомотива на Европа (Германия ) онзи ден опозицията извади числа ; всеки ден в Германия се затварят фирми а 280 човека на ден остават без работа .Това ли е добре ? Да продължава така ,че да им е още по добре тогава .
18:14 23.10.2025
49 Хайо
До коментар #42 от "Хахахаха":От вчера Фолксваген спря производство поради микро чипове .Знаеш ли цифрата на работниците в тези заводи ?
18:16 23.10.2025