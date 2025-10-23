Новини
Москва: Това е саморазрушително за ЕС! Европейците са зомбита, които не осъзнават вредите, които си нанасят
  Тема: Украйна

Москва: Това е саморазрушително за ЕС! Европейците са зомбита, които не осъзнават вредите, които си нанасят

23 Октомври, 2025 17:55 928 49

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова каза, че ЕС не е взел предвид ефекта от своите действия върху енергийните пазари или върху собствените си интереси

Москва: Това е саморазрушително за ЕС! Европейците са зомбита, които не осъзнават вредите, които си нанасят - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия заяви днес, че плановете на Европейския съюз да забрани вноса на руски втечнен природен газ са напълно саморазрушителни, предвид липсата на газови запаси в Европа и нарастващата консумация на енергия от системите за изкуствен интелект (ИИ), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова каза, че ЕС не е взел предвид ефекта от своите действия върху енергийните пазари или върху собствените си интереси.

"Говорим за тази част от Европейския континент, която не разполага с необходимите запаси от въглеводороди", каза Захарова и добави: "Да напомним за плановете им за дигитализация и въвеждане на ИИ, заради което те ще се нуждаят от повече енергия от преди. Затова нека се запитаме - как ще си я набавят?"

Захарова сравни действията на ЕС с тези на "зомби", което не може да осъзнае вредите, които нанася на собствените си интереси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    15 7 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Москва е права!

    Коментиран от #12

    17:57 23.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 6 Отговор
    Тъпото е , че ОСЪЗНАВА
    И ВЪПРЕКИ ТОВА ГО ПРАВИ❗

    17:57 23.10.2025

  • 3 Гответе се за нови

    21 3 Отговор
    цени по магазините...... всичко се вози на нафта.

    17:57 23.10.2025

  • 4 Програмист

    19 6 Отговор
    ЕС е едно голямо камикадзе! Да се омитаме докато е време!

    Коментиран от #39

    17:58 23.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    5 лв литър бензин и всичко нагоре.

    Коментиран от #11

    17:58 23.10.2025

  • 6 Сталин

    11 4 Отговор
    "Человечеству предстоит либо перейти к социализму ,либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу "великих" держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний,монополий,привилегий и националньiх угнетений всяческого рода."

    -Владимир Илич Ленин

    17:58 23.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 15 Отговор
    тия са ...жалка история...моля ви се-купувайте от нас

    Коментиран от #9, #13, #34

    17:58 23.10.2025

  • 8 Бойко Българоубиец

    15 2 Отговор
    Догодина ще събирам по 1.60 евро на литър бензин 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    17:59 23.10.2025

  • 9 Българин

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти си едно жално пуси

    Коментиран от #38

    17:59 23.10.2025

  • 10 Факти

    13 17 Отговор
    Войната е саморазрушителна за Русия. Руснаците са зомбита, които не осъзнават вредите, които си нанасят.

    17:59 23.10.2025

  • 11 Сталин

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    5 лева бензин и тотален колапс на България.

    To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”

    - Henry Kissinger

    "Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."

    - Хенри Кисинджър

    17:59 23.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Програмист

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Марш бее зомбиии еврог ейско

    18:00 23.10.2025

  • 14 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ СА КАП....УТИ И МАЗОХИСТИ

    18:00 23.10.2025

  • 15 Захарова кефи

    11 5 Отговор
    Винаги точно в десетката. А мало умна Европа е такава заради продажните урсули които я унищожават и заспалият европейски народ, приспан с лъжи и пропаганда.

    18:01 23.10.2025

  • 16 🇺🇦🇧🇬

    8 8 Отговор
    Гледай си полуфалиралата държавица и не се занимавай с ЕС,пиян милф!

    Коментиран от #29

    18:01 23.10.2025

  • 17 Сталин

    6 2 Отговор
    От „Трагедия и надежда“ на Карол Куигли:

    „силите на финансовия капитализъм имаха друга широкообхватна цел, не по-малко от това да създадат
    система за финансов контрол в частни ръце, способна да доминира политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло - Тази система е контролирана по феодален начин от централните банки на света, действащи съгласувано, чрез тайни споразумения постигнати на частни срещи и конференции. Върхът на системата е Банката за международни разплащания (BIS) в Базел, Швейцария, частна банка, притежавана и контролирана от седемте главни централни банки и се управляват от техните ръководители ,които заедно формират нейния управителен съвет, и които сами по себе са частни корпорации...

    Във всяка страна властта на централната банка се основава до голяма степен на контрола върху кредита и паричното предлагане...
    Така банкерите сключват тайни споразумения за да координират контрола върху парите ,за да доминират правителствата по целия свят.FED е частна собственост на еврейския финансов кабал,които също притежават BIS .Ние имаме едно световно правителство от 1929 ,когато е създаден BIS.

    18:01 23.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Европа просперира":

    А тук ни въвеждат данък водомер❗

    Коментиран от #25

    18:02 23.10.2025

  • 20 И защо?!

    3 2 Отговор
    Триете Истината...?!

    18:03 23.10.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    6 2 Отговор
    Газпром фалира, в Масква бензина нет.
    Каквао са се разкудкудякали в Кремле ?

    18:04 23.10.2025

  • 22 Тома

    1 4 Отговор
    Докато Европа търпи тези от Брюксел ще бъдат като зомбита.

    18:04 23.10.2025

  • 23 Икономист

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Европа просперира":

    Само дето там бензинът е левче, а газът 50 стотинки 😉 едно яйце 8 стотинки.. Русия е много по-богата от натовска България!

    Коментиран от #40, #44, #45

    18:04 23.10.2025

  • 24 Тео

    3 2 Отговор
    Страшни времена за неолибералния свят, решили са да намалят драстично излишното население😑

    18:05 23.10.2025

  • 25 Очаквайте скоро!

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Въвеждане от Ортаците-Боко и Шиши-
    Данък върху въздуха,който дишаме...🫢!

    Коментиран от #43

    18:05 23.10.2025

  • 26 Хайо

    5 2 Отговор
    Българските евроатлантици ще страдат ,от маратонки по 300лв ,ще ми ат на цървули от стари парцали .Ние едно време играехме с парцалени точки ,тези ще ходят с парцали на гърба .

    18:05 23.10.2025

  • 27 Горски

    5 3 Отговор
    Санкции на САЩ а? ....."заплахата за санкции срещу банки" е заплаха срещу вас и вашите пари. Това не ви ли е ясно ? Включително и за България и българите. .... Няма и да разберете даже защо банковите ви акаунти са изчезнали и няма да има и кой отговор да ви даде даже ...Ще ви кажат в най добрият случай "питайте ЕЦБ" ...Като нищо може в Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки даже ...От сутринта в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. И това е само началото. Погром ще има..Абе примати в парламента. Скоро нито парламент , нито МС ще има ....От 9,30 ч. сутринта се изпращат писма от обслужващите банки на нефтохимици и ред други хора по веригата.... ще стане страшно. Правителството да вземе отношение по темата какво следва а не да си наляга парцалите. Санкциите на САЩ вече удариха Бургас и бензиностанциите. Преводи няма да има и всичко удря кипенците.Заради санкциите наложени от САЩ и недоразумението Тръмп от тази сутрин 9,30ч. в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. Бензиностанциите спират работа... а Парламента се занимава с глупости и трудоустрояване на 5 човека представете си след като вчера беше олигофренията с такса водомер и "достъп до услуга".

    18:06 23.10.2025

  • 28 Факти

    4 6 Отговор
    Щом Захарова вие на умряло, значи Путин е болен :)

    18:06 23.10.2025

  • 29 Германец

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "🇺🇦🇧🇬":

    Фалирала е вашата смешна к0чи нка, която след 20 години няма да я има на картата 🤣🤣🤣

    18:06 23.10.2025

  • 30 осраински

    2 2 Отговор
    Що се отнася до нежеланието на европейците да се бият, украинците също не са от различна плата. Но когато Майданът унищожи индустрията, интегрирана с Русия, милиони безработни бяха изхвърлени на улицата, останали без препитание. Някои, разбира се, избягаха - някои в Русия, някои в Европа. Но останаха достатъчно, които с подходящата идеологическа индоктринация бяха готови да изкарват хляба си с картечница в ръка. Европейците биват водени по същия път. Не е случайно, че европейският елит толкова лесно се насочва към деиндустриализация на Европа. Те разбират отлично, че производството на танкове и дронове не е достатъчно. Те също трябва да осигурят пушечно месо за войната. Гладният германец ще се бие също толкова добре, колкото и гладният украинец

    18:06 23.10.2025

  • 31 нннн

    1 1 Отговор
    Един наш Пази Боже премиер каза: Ще страдаме, но и Русия ще страда.
    По шопски: Аз не ща да ми е добре. Искам на Вуте да му е зле. Или: Ще си запаля къщата, да изгори на Вуте плевнята.

    Коментиран от #46

    18:07 23.10.2025

  • 32 Ццц

    2 2 Отговор
    Има приказка: по дрехите ще го познаеш. В нашия случай е: по председателката на ЕК ще ги познаеш. 🤣

    18:07 23.10.2025

  • 33 Евтиния руски газ

    2 3 Отговор
    Излезе през носа на Европа. Европа нахрани една мечка, която днес се е засилила да я разкъса.

    18:07 23.10.2025

  • 34 От кой да купуваме?!

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От Зеленски ли...?!
    Дето не е спрял да хленчи и плаче...!

    18:07 23.10.2025

  • 35 Кресна

    4 3 Отговор
    Преди 3 години след като видя каква политика взема ЕС ,Пепе Ескобар каза нещо което почна да се случва ;след 5 до 7 години ЕС ще е по зле от Венецуела .Е ,честито на ЕС.

    Коментиран от #42

    18:07 23.10.2025

  • 36 Хахахаха

    2 1 Отговор
    Странно. Рашите много са се загрижели за Европа!

    18:08 23.10.2025

  • 37 действията на ЕС с тези на "зомби"

    2 1 Отговор
    също
    зомбита са и русофобите
    и тиквените преизбиратели
    най бедните и болнави в ес

    18:08 23.10.2025

  • 38 Хайо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Имаш е мъж руснак и след като го изостави ги мрази .И той не е виновен ,задната резба е виновна .

    18:09 23.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Да, много е евтино рам

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Икономист":

    Ама и не можеш да си купиш много литри с една заплата

    18:09 23.10.2025

  • 41 Хайо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Европа просперира":

    Ти в кой свят живееш ? В света на Зеленски ,само ,че той прави милиарди а ти?

    18:10 23.10.2025

  • 42 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Кресна":

    Ти от къде видя, че е лошо в ЕС? Като гледам, добре си живеят европейците.

    Коментиран от #48, #49

    18:10 23.10.2025

  • 43 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Очаквайте скоро!":

    Всъщност данък върху въздуха, който дишаш отдавна има... Това да данъците и таксите за въглеродните емисии, които всяка държава плаща според емисиите отделен въглерод! Просто е замаскирано с един непряк термин...

    18:10 23.10.2025

  • 44 Факти

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Икономист":

    Само дето бензинът гони две левчета при два три пъти по-ниски заплати. Това означава, че на руснаците им излиза два пъти по-скъпо. България винаги е била по-добре от Русия, включително и по турско. Още Раковски го е казал. Аз вярвам на него, а не на Захарова.

    18:11 23.10.2025

  • 45 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Икономист":

    Хубаво е с българска заплата да отидеш в раша, така е. Ама с руска заплата, не е хубаво, ама хич.

    18:11 23.10.2025

  • 46 Ццц

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "нннн":

    Тагарев вече официално го каза през 22 година: спирането на газа ще е много болезнено за българите, но важното е, че и Русия ще я заболи. 🤣 Такива като Тагарев, Мерц, Шолц, Макрон, СРАмър са специално отгледани за целта идьоти. А тя в края на 90-те беше край на ЕС, тъй като по това време ЕС беше основен конкурент на САЩ, защото Русия се управляваше от Елцин, а Китай още спеше. И в момента това поколение върши точно това, за което е обучавано. Дори Ванс им го каза в очите наскоро.

    18:14 23.10.2025

  • 47 хе хе

    1 1 Отговор
    Руските фашисти много са се загрижили за Европа.

    18:14 23.10.2025

  • 48 Хайо

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    Така ли смяташ ? Локомотива на Европа (Германия ) онзи ден опозицията извади числа ; всеки ден в Германия се затварят фирми а 280 човека на ден остават без работа .Това ли е добре ? Да продължава така ,че да им е още по добре тогава .

    18:14 23.10.2025

  • 49 Хайо

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    От вчера Фолксваген спря производство поради микро чипове .Знаеш ли цифрата на работниците в тези заводи ?

    18:16 23.10.2025

