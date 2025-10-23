Москва: Това е саморазрушително за ЕС! Европейците са зомбита, които не осъзнават вредите, които си нанасят

Русия заяви днес, че плановете на Европейския съюз да забрани вноса на руски втечнен природен газ са напълно саморазрушителни, предвид липсата на газови запаси в Европа и нарастващата консумация на енергия от системите за изкуствен интелект (ИИ), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова каза, че ЕС не е взел предвид ефекта от своите действия върху енергийните пазари или върху собствените си интереси.

"Говорим за тази част от Европейския континент, която не разполага с необходимите запаси от въглеводороди", каза Захарова и добави: "Да напомним за плановете им за дигитализация и въвеждане на ИИ, заради което те ще се нуждаят от повече енергия от преди. Затова нека се запитаме - как ще си я набавят?"

Захарова сравни действията на ЕС с тези на "зомби", което не може да осъзнае вредите, които нанася на собствените си интереси.