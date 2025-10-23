Зеленски: ЕС трябва да разполага с мощен военен арсенал, Русия да е наясно с това

На пресконференция в Брюксел, където взе участие в част от заседанието на Европейския съвет, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е важно Европейският съюз да притежава значителен военен арсенал и Русия да бъде наясно с това, предава БТА.

Зеленски отбеляза, че Украйна би могла да произвежда три пъти повече оръжия, но изпитва недостиг на средства. Той предложи да се намери механизъм, чрез който конфискуваното по санкции руско имущество в ЕС да бъде използвано в полза на Украйна. „Руснаците трябва да платят за войната - те се страхуват от това и от възможното решение на ЕС за запорираното имущество“, каза президентът и добави, че днес може би сме по-близо до вземане на такова решение.

Зеленски посочи, че украинските сили вече използват далекобойно оръжие и въпросът е откъде да дойдат допълнителните средства за увеличаване на производството. „Никога не сме използвали оръжие с голям обсег от САЩ за поразяване на цели в Русия. Използваме други оръжия с такъв обсег в райони с усилени боеве. Източната част на Украйна и Крим са украински. Използваме това оръжие в Крим не срещу Русия, а по временно окупираните територии,“ обясни той.

По отношение на последната му среща във Вашингтон с президента Доналд Тръмп Зеленски каза, че след това са били въведени санкции; добави, че не е била проведена среща в Унгария без украинско участие и че Киев не е получил ракети „Томахок“. „Мисля, че това не е лош резултат,“ обобщи той, като уточни, че все още се надява възможността за получаване на „Томахок“ да се реализира.

На въпрос за евентуален мирен план Зеленски заяви, че не познава подобен план и не иска документ, „писан в Русия“. По думите му първата стъпка трябва да бъде прекратяване на огъня, след което да се водят преговори, ако Русия желае. „Първата точка е да има разговори, вместо да се използва каквото и да било оръжие. Повече натиск върху Русия ще ги накара да седнат на масата за преговори - мисля, че това е планът,“ каза той.

Що се отнася до размяна на територии, Зеленски подчерта, че това не е възможно, защото става дума за украински земи. „Това е като да замениш нещо с нищо. Не бихме признали размяна с наша територия - това е неприемливо,“ добави президентът.