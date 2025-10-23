Зеленски: ЕС трябва да разполага с мощен военен арсенал, Русия да е наясно с това

На пресконференция в Брюксел, където взе участие в част от заседанието на Европейския съвет, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е важно Европейският съюз да притежава значителен военен арсенал и Русия да бъде наясно с това, предава БТА.
Зеленски отбеляза, че Украйна би могла да произвежда три пъти повече оръжия, но изпитва недостиг на средства. Той предложи да се намери механизъм, чрез който конфискуваното по санкции руско имущество в ЕС да бъде използвано в полза на Украйна. „Руснаците трябва да платят за войната - те се страхуват от това и от възможното решение на ЕС за запорираното имущество“, каза президентът и добави, че днес може би сме по-близо до вземане на такова решение.
Зеленски посочи, че украинските сили вече използват далекобойно оръжие и въпросът е откъде да дойдат допълнителните средства за увеличаване на производството. „Никога не сме използвали оръжие с голям обсег от САЩ за поразяване на цели в Русия. Използваме други оръжия с такъв обсег в райони с усилени боеве. Източната част на Украйна и Крим са украински. Използваме това оръжие в Крим не срещу Русия, а по временно окупираните територии,“ обясни той.
По отношение на последната му среща във Вашингтон с президента Доналд Тръмп Зеленски каза, че след това са били въведени санкции; добави, че не е била проведена среща в Унгария без украинско участие и че Киев не е получил ракети „Томахок“. „Мисля, че това не е лош резултат,“ обобщи той, като уточни, че все още се надява възможността за получаване на „Томахок“ да се реализира.
На въпрос за евентуален мирен план Зеленски заяви, че не познава подобен план и не иска документ, „писан в Русия“. По думите му първата стъпка трябва да бъде прекратяване на огъня, след което да се водят преговори, ако Русия желае. „Първата точка е да има разговори, вместо да се използва каквото и да било оръжие. Повече натиск върху Русия ще ги накара да седнат на масата за преговори - мисля, че това е планът,“ каза той.
Що се отнася до размяна на територии, Зеленски подчерта, че това не е възможно, защото става дума за украински земи. „Това е като да замениш нещо с нищо. Не бихме признали размяна с наша територия - това е неприемливо,“ добави президентът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
18:50 23.10.2025
2 тая еврейска циганка
18:51 23.10.2025
3 36/1 в полза на Русия
Коментиран от #43
18:52 23.10.2025
4 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #23
18:52 23.10.2025
5 Пич
18:52 23.10.2025
6 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
Коментиран от #32
18:53 23.10.2025
7 Дракула
18:53 23.10.2025
8 Мощен, мощен
18:53 23.10.2025
9 Чочо
18:55 23.10.2025
10 Ганя Путинофила
Само русофиляка още не може да вдене!
Коментиран от #25
18:55 23.10.2025
11 Шопо
18:56 23.10.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:57 23.10.2025
13 Дрът русофил
Вече му се вижда края!
Коментиран от #15, #29, #30
18:57 23.10.2025
14 Киро
Коментиран от #21
18:57 23.10.2025
15 Дон Дони
До коментар #13 от "Дрът русофил":И ти какво ще правиш? Гориво ще пи…ш!
18:59 23.10.2025
16 Опасно искане
18:59 23.10.2025
17 Хм...
Коментиран от #39
19:00 23.10.2025
18 Др.Тодор Живков 🇧🇬
19:00 23.10.2025
19 Уфф
19:01 23.10.2025
20 Георгиев
Време е, беловежките споразумения да се счетат за нищожни, Русия да предяви претенции като правоприемник на СССР, да се върне колелото на историята и да се отсече. Тази кражба на територии в онези мътни времена трябва да се ревизира. Това е моето мнение.
19:02 23.10.2025
21 Пенсионер 69 годишен
До коментар #14 от "Киро":В Русия въобще няма водомери. Няма топломери, за електромерите не зная, няма газомери. На минимална цена е всичко. На семейството на месец твърда цена.
19:02 23.10.2025
22 Жалък клоун
19:03 23.10.2025
23 Хе хе...
До коментар #4 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":В предишната статия. Там зеле е разменил телата на 31 загинали руски военни срещу 1000 бусифицирани покойни бандерчета.
Това ако не е успех здраве му кажи!
19:03 23.10.2025
24 Зеленски не ми е важен
Коментиран от #31
19:03 23.10.2025
25 А на
До коментар #10 от "Ганя Путинофила":Тебе ти протече канала! Както го извадя ще плисне!
19:03 23.10.2025
26 Костя К.
19:03 23.10.2025
27 Хохо Бохо
19:04 23.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тихо!
До коментар #13 от "Дрът русофил":Че няма вече да пълня твойта гушка с млекце гъсто и пълномаслено!
19:05 23.10.2025
30 Вижда се края на Лукойл
До коментар #13 от "Дрът русофил":Ще го нарежат на скрап и ще купуваме горива от Турция.
19:05 23.10.2025
31 Шиши върти тоя номер
До коментар #24 от "Зеленски не ми е важен":Поне от два месеца
Коментиран от #41
19:05 23.10.2025
32 😁:):)
До коментар #6 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":.... Още,ли бълнувате,че има някаква руска мечка макар и оскубана.Грешка е !Русия една грачеща гарга.
Коментиран от #44
19:06 23.10.2025
33 Путин е агресор
Коментиран от #42
19:08 23.10.2025
34 Докато натовско оръжие
19:09 23.10.2025
35 Ей хора събудете се
Коментиран от #47
19:10 23.10.2025
36 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
Коментиран от #61
19:10 23.10.2025
37 Мдааа
19:11 23.10.2025
38 Смешник
19:11 23.10.2025
39 Така е!
До коментар #17 от "Хм...":Няма хм. Абсолютно вярно. То затова МИ6 са там, до него. В цялата бъркотия най добре е Оленка. Тя не знае нищо за комика, освен къде са имотите и банковите му сметки. И след после никой няма да я закача. Ще й оставят парите и имотите и левентите около нея както спомена колега тук. Вижте как се спира наука и технически прогрес, с изключение във военната област. Това ли е пътят на развитие на цивилизацията?
19:11 23.10.2025
40 Мишел
19:12 23.10.2025
41 Знам че го
До коментар #31 от "Шиши върти тоя номер":Върти
19:12 23.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Въпреки това
До коментар #3 от "36/1 в полза на Русия":хората на Зеленски ловят по улицата укри, като бездомни кучета, ХВЪРЛЯТ ГРАНАТИ СЪС СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ В ДОМОВЕТЕ ИМ, за да ги извадят и на фронта. Там живеят 2-3 дни и в чувалите. Истинска касапница. Карат ги като на конвеир. Вчера в Херсон са влизали в жилищата на хората, вземали са им дрехите и велосипедите ДА БЯГАТ С ТЯХ, като изпаднали германци...
Коментиран от #49
19:13 23.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 az СВО Победа 80
Спокойно ще има още много и все ще въртят и ще сучат около кражбата на руските пари без обаче да ни обяснят, какви ще са последиците за ЕС от подобен ход....
Същото е като да ви карат да пипнете горещия котлон с гола ръка..... 🤣🤣🤣
Коментиран от #65
19:14 23.10.2025
47 В Гагнам, в Корея
До коментар #35 от "Ей хора събудете се":Плащането на всякъде е точно по две. Две по банков превод, 1 в кеш.... 1 към две. В Австралия е 1 към 1,5
19:17 23.10.2025
48 Ааааааа не !
Коментиран от #52
19:18 23.10.2025
49 Я пъ тоа
До коментар #43 от "Въпреки това":Като гледам руския мужик с песен на уста Егоров да мре за путинягата....да не вярваш.
19:19 23.10.2025
50 Само
Коментиран от #54
19:19 23.10.2025
51 Денонощно давате
Коментиран от #57
19:20 23.10.2025
52 Стига бе
До коментар #48 от "Ааааааа не !":Бачкай здраво, пари за Украйна да изкараш, пълчищата путинови да громиш....
19:20 23.10.2025
53 Ей хора събудете се
19:21 23.10.2025
54 Я пъ тоа
До коментар #50 от "Само":Тоа същият изби като на шега, над милион путинисти.....
19:21 23.10.2025
55 РОСАТОМ
Коментиран от #62
19:21 23.10.2025
56 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #58
19:21 23.10.2025
57 То па
До коментар #51 от "Денонощно давате":Дъртата путиняга ъ много убав.....
19:22 23.10.2025
58 Майтап, майтап
До коментар #56 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Ама на гол задник си е чисто е..... Тоа същия изби над милион путинисти.
19:23 23.10.2025
59 Отец Дионисий
. Човекът старателно използва оръжия закупено с руски авоари за избиване и осакатяване на неканени руски орки.ВСУ да безпощадни в това отношение.А това е дело богоугодно чадо мое
Ела да се покаеш и помолиш за смирение.
Коментиран от #69
19:24 23.10.2025
60 Неразбрал
19:24 23.10.2025
61 Мишел
До коментар #36 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":Малая Токмачка вече е руска. Цената бе 3 руски бронирани машини на пехотата. Останалите 11 с десанта разпердушиниха украинския гарнизон в селището.
Малая Токмачка беше ключов елемент в украинската отбрана.
Коментиран от #64, #66
19:24 23.10.2025
62 Путинистче идиотче
До коментар #55 от "РОСАТОМ":То Русия само за това си мечтае.....лак пък не направиха един автомобил като хората....
Коментиран от #68
19:24 23.10.2025
63 Да го дуе Зеленски
Коментиран от #70, #77
19:25 23.10.2025
64 Стига бе
До коментар #61 от "Мишел":Даме верваш.......
19:25 23.10.2025
65 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #46 от "az СВО Победа 80":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция??
19:25 23.10.2025
66 аz СВО Победа 80
До коментар #61 от "Мишел":И ти,ли като мен си правен в задната дупка?
19:26 23.10.2025
67 Артилерист
Коментиран от #75
19:27 23.10.2025
68 Механик
До коментар #62 от "Путинистче идиотче":Руснаците не могат да направят два пъти еднакви пирона.
19:27 23.10.2025
69 Попе
До коментар #59 от "Отец Дионисий":Ще ти забия грехомера зад гърба а в кандилото докато гори ще ти прищипя червейчето!
19:27 23.10.2025
70 Атланте е кухо, атланте
До коментар #63 от "Да го дуе Зеленски":Мозък на пастет. Атланте няма как да те разбере ...
19:28 23.10.2025
71 Край
19:28 23.10.2025
72 ганю
това ще реши проблема с актривите
19:29 23.10.2025
73 РОСАТОМ
Русия има цялата гама от ядрени оръжия, в прекрасно състояние. От 200 Мт, способни да потопят самолетоносна групировка, пристанищен град и предградията до 50кт тактически заряди за унищожение на голям завод или градски квартал.
19:29 23.10.2025
74 az СВО Победа 80
Интересно, дали ще бъдат използвани в реални бойни действия на терен в бивша Украйна???
Предстои да разберем....
Коментиран от #76, #79
19:30 23.10.2025
75 Ами да простаК русофилски
До коментар #67 от "Артилерист":Зеленски е ЛИДЕР.ЛИДЕР на свободният свят.И трови жалката ти мъждукаща русофилска душица.
Коментиран от #78
19:31 23.10.2025
76 Обтегач
До коментар #74 от "az СВО Победа 80":Изправям ти кривата рисофилсскаа кратуна.На атрактивни цени.
19:32 23.10.2025
77 От Сеул, за проба
До коментар #63 от "Да го дуе Зеленски":1000 евро кеш ги преведох в България по карта точно 1508,5 евро след банковите такси получих ... БНБ има ли мнение по темата? А?
Коментиран от #82
19:33 23.10.2025
78 Рублевка
До коментар #75 от "Ами да простаК русофилски":Преди, забравих кога беше, всеки ден ни надуваха главата с Навални, Навални каза, Навални отиде, Навални, аууууу Навални! Да сте чували напоследък нещо за Навални? Вкараха го в затвора, после го преместиха в затвор, до който няма нормален транспорт, изолираха го. Там той подлудя без дрога и алкохол, заприлича на плашило и се спомина.
А спомняте ли си президента на Грузия, Михаил Саакашвили? И той искаше НАТО и ЕС, но Митя Медведев, безмилостно жесток тип, отъркаля Грузия за няколко дни и накара Саакашвили да си изяде вратовръзката. След време го арестуваха, вкараха го в затвора, Европа го забрави, жена му, холандка го заряза, а той без дрога и алкохол подлудя, заприлича на плашило и не знам дали е жив още.
Със Зеленски ще бъде абсолютно същата история.
19:33 23.10.2025
79 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #74 от "az СВО Победа 80":Руски фейкове.
19:33 23.10.2025
80 АКЪЛИ ДАВА , КАКВО ДА НАПРАВЯТ ФАШАГИТЕ
АКЪЛИ ДАВА КАКВО ДА НАПРАВЯТ ФАШАГИТЕ , ЧЕ ДА МУ СПАСЯТ КОЖИЦАТА ,НАЛИ Е НАЕТИЯ ОТ ТЯХ УБИЕЦ, И РАБОТЯТ В ЕДИН ОТБОР.
19:35 23.10.2025
81 Абсолютно правилно!
19:37 23.10.2025
82 Рублевка
До коментар #77 от "От Сеул, за проба":Това означава, че в Европа еврото е като златен пръстен кух отвътре... Надценено и то много. Азиатците бързат да се избавят от него.
19:37 23.10.2025
83 Вчера бях в ОББ
Коментиран от #84
19:38 23.10.2025
84 Рублевка
До коментар #83 от "Вчера бях в ОББ":Нямаме толкова наличност. Подайте молба, ще ви изпратим писмо с дата.
Коментиран от #87
19:40 23.10.2025
85 Тръмп ясно му обясни за Томахоук
19:40 23.10.2025
86 Да го дуе Зеленски и БНБ също
19:42 23.10.2025
87 Елате след 3 месеца
До коментар #84 от "Рублевка":Ъхъъъ.... нямаме кеш
19:44 23.10.2025
88 Представяте ли си хора
19:49 23.10.2025