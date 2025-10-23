Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: ЕС трябва да разполага с мощен военен арсенал, Русия да е наясно с това
  Тема: Украйна

Зеленски: ЕС трябва да разполага с мощен военен арсенал, Русия да е наясно с това

23 Октомври, 2025 18:50 872 88

  • украйна-
  • зеленски-
  • европейски съюз-
  • русия

Украинският президент призова за използване на замразено руско имущество за финансиране на отбранителната промишленост и подчерта нежеланието на Украйна да предава територии

Зеленски: ЕС трябва да разполага с мощен военен арсенал, Русия да е наясно с това - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На пресконференция в Брюксел, където взе участие в част от заседанието на Европейския съвет, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е важно Европейският съюз да притежава значителен военен арсенал и Русия да бъде наясно с това, предава БТА.

Зеленски отбеляза, че Украйна би могла да произвежда три пъти повече оръжия, но изпитва недостиг на средства. Той предложи да се намери механизъм, чрез който конфискуваното по санкции руско имущество в ЕС да бъде използвано в полза на Украйна. „Руснаците трябва да платят за войната - те се страхуват от това и от възможното решение на ЕС за запорираното имущество“, каза президентът и добави, че днес може би сме по-близо до вземане на такова решение.

Зеленски посочи, че украинските сили вече използват далекобойно оръжие и въпросът е откъде да дойдат допълнителните средства за увеличаване на производството. „Никога не сме използвали оръжие с голям обсег от САЩ за поразяване на цели в Русия. Използваме други оръжия с такъв обсег в райони с усилени боеве. Източната част на Украйна и Крим са украински. Използваме това оръжие в Крим не срещу Русия, а по временно окупираните територии,“ обясни той.

По отношение на последната му среща във Вашингтон с президента Доналд Тръмп Зеленски каза, че след това са били въведени санкции; добави, че не е била проведена среща в Унгария без украинско участие и че Киев не е получил ракети „Томахок“. „Мисля, че това не е лош резултат,“ обобщи той, като уточни, че все още се надява възможността за получаване на „Томахок“ да се реализира.

На въпрос за евентуален мирен план Зеленски заяви, че не познава подобен план и не иска документ, „писан в Русия“. По думите му първата стъпка трябва да бъде прекратяване на огъня, след което да се водят преговори, ако Русия желае. „Първата точка е да има разговори, вместо да се използва каквото и да било оръжие. Повече натиск върху Русия ще ги накара да седнат на масата за преговори - мисля, че това е планът,“ каза той.

Що се отнася до размяна на територии, Зеленски подчерта, че това не е възможно, защото става дума за украински земи. „Това е като да замениш нещо с нищо. Не бихме признали размяна с наша територия - това е неприемливо,“ добави президентът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    23 7 Отговор
    В хотел Хаяши строя стена от водопади срещу руските дронове.Слава Украине

    18:50 23.10.2025

  • 2 тая еврейска циганка

    31 5 Отговор
    не спира да квичи

    18:51 23.10.2025

  • 3 36/1 в полза на Русия

    29 6 Отговор
    По думите на Кардън, , Бившият съветник на Държавния департамент на САЩ, именно Украйна, а не Русия, се намира „на ръба на катастрофа“. Според неговите изчисления, съотношението между убитите украински и руски войници е 36 към 1, което означава, че Украйна е близо до катастрофа

    Коментиран от #43

    18:52 23.10.2025

  • 4 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    31 4 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #23

    18:52 23.10.2025

  • 5 Пич

    33 5 Отговор
    Това нещо с изгорелия мозък дайте му да яхне една ракета , и я изстреляйте !!! И преговори ще потръгнат и войната ще свърши !!!

    18:52 23.10.2025

  • 6 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    31 7 Отговор
    Тъжния клоун още не иска да разбере, че ЕС е смешна прашинка на пътя на мечката, а той е просто един курбан. Няма да може да изхарчи откраднатите пари, ма нищо женка му ще ги харчи с някой левент.

    Коментиран от #32

    18:53 23.10.2025

  • 7 Дракула

    5 7 Отговор
    Сега ще пия паветна кръвчица !

    18:53 23.10.2025

  • 8 Мощен, мощен

    14 3 Отговор
    Колко да е мощен. 1 мегатон бомба няма как да направят. Само си чешат езика

    18:53 23.10.2025

  • 9 Чочо

    8 2 Отговор
    А,ти.....наясно ли си?

    18:55 23.10.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    8 17 Отговор
    Маскаля утече у каналя!
    Само русофиляка още не може да вдене!

    Коментиран от #25

    18:55 23.10.2025

  • 11 Шопо

    25 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    18:56 23.10.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 5 Отговор
    Мошето Зе стана шеф на ЕССР-а.

    18:57 23.10.2025

  • 13 Дрът русофил

    6 18 Отговор
    80 години русофиляка пълни гушките на маскаля чрез Лукойл!
    Вече му се вижда края!

    Коментиран от #15, #29, #30

    18:57 23.10.2025

  • 14 Киро

    23 3 Отговор
    На нас ни слагат такса водомер, а ЕС ще храни този следващите две години!

    Коментиран от #21

    18:57 23.10.2025

  • 15 Дон Дони

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дрът русофил":

    И ти какво ще правиш? Гориво ще пи…ш!

    18:59 23.10.2025

  • 16 Опасно искане

    11 2 Отговор
    Зеленски иска да му подарят яхтите и вилите на руските милиардери. Те са забогатели през лихие 90 и няма да го оставят дълго да им се радва.

    18:59 23.10.2025

  • 17 Хм...

    23 3 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #39

    19:00 23.10.2025

  • 18 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 2 Отговор
    Стъклен поглед сигур е чел историята на СССР цяла нощ.

    19:00 23.10.2025

  • 19 Уфф

    20 2 Отговор
    Стига ни го тикайте този наркоман.Този идиот ще изтреби цялото мъжко население на Украйна. Вижте си долната статия!

    19:01 23.10.2025

  • 20 Георгиев

    15 1 Отговор
    Ясно е, че между Русия и Окраина, при тия ръководители, няма да има примирие и спиране на военните действия. И тук, в статията се вижда, че зеления иска война, разбира се със съюзници ЕС и НАТО. И нагло се опитва да управлява процеси.
    Време е, беловежките споразумения да се счетат за нищожни, Русия да предяви претенции като правоприемник на СССР, да се върне колелото на историята и да се отсече. Тази кражба на територии в онези мътни времена трябва да се ревизира. Това е моето мнение.

    19:02 23.10.2025

  • 21 Пенсионер 69 годишен

    16 3 Отговор

    До коментар #14 от "Киро":

    В Русия въобще няма водомери. Няма топломери, за електромерите не зная, няма газомери. На минимална цена е всичко. На семейството на месец твърда цена.

    19:02 23.10.2025

  • 22 Жалък клоун

    18 3 Отговор
    Някакъв папагал повтаря едно и също и накрая ще дава съвети кой какво да прави и какво да има. Ти изби 2,5 укри, 1/5 загубена територия, разбита държава и икономика. 30 милиона имигрирали.

    19:03 23.10.2025

  • 23 Хе хе...

    17 3 Отговор

    До коментар #4 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    В предишната статия. Там зеле е разменил телата на 31 загинали руски военни срещу 1000 бусифицирани покойни бандерчета.
    Това ако не е успех здраве му кажи!

    19:03 23.10.2025

  • 24 Зеленски не ми е важен

    8 2 Отговор
    Пичове, информация от Корея, Сингапур и Тайван ! 1 долар или евро в кеш се разменят за 1,6321 евро по банкова карта ! Това е курса към 10ч. 27минути ..... всеки сам да си прави сметката ...Зеленски не ми е важен , важна ми е кой може с дипломатическа поща да ми прекара 2 милиона евро в кеш до Сеул

    Коментиран от #31

    19:03 23.10.2025

  • 25 А на

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя Путинофила":

    Тебе ти протече канала! Както го извадя ще плисне!

    19:03 23.10.2025

  • 26 Костя К.

    4 11 Отговор
    Поражението на Рашка на военният о икономически фронт е въпрос на технологично време.

    19:03 23.10.2025

  • 27 Хохо Бохо

    12 3 Отговор
    Е как бе плъх? Как хем тебе да хрантутят, хем оръжия на петорни цени от САЩ, хем собствени войски? Тва еврото да не го берем от дърветата?

    19:04 23.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тихо!

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дрът русофил":

    Че няма вече да пълня твойта гушка с млекце гъсто и пълномаслено!

    19:05 23.10.2025

  • 30 Вижда се края на Лукойл

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дрът русофил":

    Ще го нарежат на скрап и ще купуваме горива от Турция.

    19:05 23.10.2025

  • 31 Шиши върти тоя номер

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Зеленски не ми е важен":

    Поне от два месеца

    Коментиран от #41

    19:05 23.10.2025

  • 32 😁:⁠⁠):⁠⁠)

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    .... Още,ли бълнувате,че има някаква руска мечка макар и оскубана.Грешка е !Русия една грачеща гарга.

    Коментиран от #44

    19:06 23.10.2025

  • 33 Путин е агресор

    2 5 Отговор
    Нема да го жалим я

    Коментиран от #42

    19:08 23.10.2025

  • 34 Докато натовско оръжие

    2 7 Отговор
    Громи путинистите, мир в Украйна нема да има....

    19:09 23.10.2025

  • 35 Ей хора събудете се

    2 3 Отговор
    Корея, Сингапур и Тайван ! 1 долар или евро в кеш се разменят за 1,6321 евро по банкова карта ! .... превода после до България е около 4 % ... проблема е само как кеш да вкараш там... иначе списък мога да ви дам къде да ги обмените с пари по карта. В Австралия се случва същото ....курса там е 1 долар или евро в кеш се разменят за 1,41 евро или долар по банкова карта

    Коментиран от #47

    19:10 23.10.2025

  • 36 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    2 8 Отговор
    И при Мала Токмачка......за кой ли път през този месец.

    Коментиран от #61

    19:10 23.10.2025

  • 37 Мдааа

    6 1 Отговор
    Пак се е надрусал и говори глупости!

    19:11 23.10.2025

  • 38 Смешник

    6 2 Отговор
    Орева орталъците да те спасяват.Дай пари дай пари в ес в нато .Отивай на фронта и се оправяй сам.Никой не е длъжен да плаща за скапаната ти държавичка !

    19:11 23.10.2025

  • 39 Така е!

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хм...":

    Няма хм. Абсолютно вярно. То затова МИ6 са там, до него. В цялата бъркотия най добре е Оленка. Тя не знае нищо за комика, освен къде са имотите и банковите му сметки. И след после никой няма да я закача. Ще й оставят парите и имотите и левентите около нея както спомена колега тук. Вижте как се спира наука и технически прогрес, с изключение във военната област. Това ли е пътят на развитие на цивилизацията?

    19:11 23.10.2025

  • 40 Мишел

    5 2 Отговор
    Зеленски пак проси пари. Не че дс тях ще промени нещо във войната, а за да има за крадене.

    19:12 23.10.2025

  • 41 Знам че го

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Шиши върти тоя номер":

    Върти

    19:12 23.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Въпреки това

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "36/1 в полза на Русия":

    хората на Зеленски ловят по улицата укри, като бездомни кучета, ХВЪРЛЯТ ГРАНАТИ СЪС СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ В ДОМОВЕТЕ ИМ, за да ги извадят и на фронта. Там живеят 2-3 дни и в чувалите. Истинска касапница. Карат ги като на конвеир. Вчера в Херсон са влизали в жилищата на хората, вземали са им дрехите и велосипедите ДА БЯГАТ С ТЯХ, като изпаднали германци...

    Коментиран от #49

    19:13 23.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Поредна безсмиалена статия по темата тук!

    Спокойно ще има още много и все ще въртят и ще сучат около кражбата на руските пари без обаче да ни обяснят, какви ще са последиците за ЕС от подобен ход....

    Същото е като да ви карат да пипнете горещия котлон с гола ръка..... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #65

    19:14 23.10.2025

  • 47 В Гагнам, в Корея

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ей хора събудете се":

    Плащането на всякъде е точно по две. Две по банков превод, 1 в кеш.... 1 към две. В Австралия е 1 към 1,5

    19:17 23.10.2025

  • 48 Ааааааа не !

    3 3 Отговор
    Железаря обеща на укрофашистите вечна подкрепа .и милиони помощ за да победят РУСИЯ ....а нареди за нашите деца да събираме капачки , че пари нямало в бюджета !

    Коментиран от #52

    19:18 23.10.2025

  • 49 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Въпреки това":

    Като гледам руския мужик с песен на уста Егоров да мре за путинягата....да не вярваш.

    19:19 23.10.2025

  • 50 Само

    2 2 Отговор
    като Му видиш физиономията на наркомана разбираш че се разминава с действителността! Тя неговата вече е изпята, за сега все още се радва на "аплодисментите" на подкрепящите го но скоро ще го последват и Те!

    Коментиран от #54

    19:19 23.10.2025

  • 51 Денонощно давате

    2 1 Отговор
    този гнусен световен боклук.

    Коментиран от #57

    19:20 23.10.2025

  • 52 Стига бе

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ааааааа не !":

    Бачкай здраво, пари за Украйна да изкараш, пълчищата путинови да громиш....

    19:20 23.10.2025

  • 53 Ей хора събудете се

    1 1 Отговор
    Корея, Сингапур и Тайван ! 1 долар или евро в кеш се разменят за 1,6321 евро по банкова карта ! .... превода после до България е около 4 % ... проблема е само как кеш да вкараш там... иначе списък мога да ви дам къде да ги обмените с пари по карта. В Австралия се случва същото ....курса там е 1 долар или евро в кеш се разменят за 1,41 евро или долар по банкова карта

    19:21 23.10.2025

  • 54 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Само":

    Тоа същият изби като на шега, над милион путинисти.....

    19:21 23.10.2025

  • 55 РОСАТОМ

    1 3 Отговор
    През 2024 г. Русия е добила приблизително 2700 тона уран – малко повече от преди две години, но все още недостатъчно. Ядрената индустрия се нуждае от приблизително 5500 тона природен уран годишно. За атомна бомба са нужни по-малко от сто килограма. Русия има запаси от уран да разцепи земята. Ако бъде нападната, има възможност да унищожи напълно всеки агресор, ако ще да е целия свят!

    Коментиран от #62

    19:21 23.10.2025

  • 56 Хи хи хи . Голям майтап !

    3 1 Отговор
    Зеленясалия се е побъркал тотално ! Със две три печурки ( гъби ) и европа е умряла ...защо се зъби тъй на МЕЧОКА ???????

    Коментиран от #58

    19:21 23.10.2025

  • 57 То па

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Денонощно давате":

    Дъртата путиняга ъ много убав.....

    19:22 23.10.2025

  • 58 Майтап, майтап

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Ама на гол задник си е чисто е..... Тоа същия изби над милион путинисти.

    19:23 23.10.2025

  • 59 Отец Дионисий

    1 1 Отговор
    Няма място за безпокойство чадо
    . Човекът старателно използва оръжия закупено с руски авоари за избиване и осакатяване на неканени руски орки.ВСУ да безпощадни в това отношение.А това е дело богоугодно чадо мое
    Ела да се покаеш и помолиш за смирение.

    Коментиран от #69

    19:24 23.10.2025

  • 60 Неразбрал

    1 1 Отговор
    Абе някой да ми обясни . ...защо весе психопати управляват европа и защо ги избират ???? Или се избират сами както у нас ??????!?

    19:24 23.10.2025

  • 61 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":

    Малая Токмачка вече е руска. Цената бе 3 руски бронирани машини на пехотата. Останалите 11 с десанта разпердушиниха украинския гарнизон в селището.
    Малая Токмачка беше ключов елемент в украинската отбрана.

    Коментиран от #64, #66

    19:24 23.10.2025

  • 62 Путинистче идиотче

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "РОСАТОМ":

    То Русия само за това си мечтае.....лак пък не направиха един автомобил като хората....

    Коментиран от #68

    19:24 23.10.2025

  • 63 Да го дуе Зеленски

    3 2 Отговор
    Аз ви казвам обаче че в Корея, Сингапур и Тайван ! 1 долар или евро в кеш се разменят за 1,6321 евро по банкова карта ! ....нека от БНБ да кажат че лъжа. Преводни документи имам от Сеул ... и преводни до България ...

    Коментиран от #70, #77

    19:25 23.10.2025

  • 64 Стига бе

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Даме верваш.......

    19:25 23.10.2025

  • 65 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "az СВО Победа 80":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция??

    19:25 23.10.2025

  • 66 аz СВО Победа 80

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    И ти,ли като мен си правен в задната дупка?

    19:26 23.10.2025

  • 67 Артилерист

    3 2 Отговор
    Тоя клоун съвсем се отвърза със сценките си. Всичко в Украйна оправи и почна и на Европата акъл да дава. Ама той е прав да гаври елита на европейците, щото те му пуснаха мухата, че ще победи Русия, ще го коронясът с "победител" и ще го пуснат в ЕС, НАТО и в... еврозоната, разбира се...

    Коментиран от #75

    19:27 23.10.2025

  • 68 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Путинистче идиотче":

    Руснаците не могат да направят два пъти еднакви пирона.

    19:27 23.10.2025

  • 69 Попе

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Отец Дионисий":

    Ще ти забия грехомера зад гърба а в кандилото докато гори ще ти прищипя червейчето!

    19:27 23.10.2025

  • 70 Атланте е кухо, атланте

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Да го дуе Зеленски":

    Мозък на пастет. Атланте няма как да те разбере ...

    19:28 23.10.2025

  • 71 Край

    1 1 Отговор
    Усещам как Вова ще ви даде 5 дни да опразните Лвов и после ще ви покаже нещо забравено - ефекта върху град от ядрено оръжие.

    19:28 23.10.2025

  • 72 ганю

    1 1 Отговор
    Много вероятно е да получи по радата няколко орешки
    това ще реши проблема с актривите

    19:29 23.10.2025

  • 73 РОСАТОМ

    1 1 Отговор
    Чета в някои коментари наивното мнение, че Русия е бедна, слаба, изостанала и атомното и оръжие не работи. Във форума не е страшно. Страшно е погрешното мнение на западните политици, които не обръщат внимание на своите експерти.
    Русия има цялата гама от ядрени оръжия, в прекрасно състояние. От 200 Мт, способни да потопят самолетоносна групировка, пристанищен град и предградията до 50кт тактически заряди за унищожение на голям завод или градски квартал.

    19:29 23.10.2025

  • 74 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Днес МО на РФ съобщи, че е закупило първите 32 КРВБ известни само с индекса "Изделие 506" - 16 броя с обикновенна бойна част и 16 броя със "специална" бойна част /разбирай ядрена бойна част/. Нищо повече не е известно за тези ракети, освен че са предназначени за настоящите и за перспективните руски стратегически бомбардировачи.

    Интересно, дали ще бъдат използвани в реални бойни действия на терен в бивша Украйна???

    Предстои да разберем....

    Коментиран от #76, #79

    19:30 23.10.2025

  • 75 Ами да простаК русофилски

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Артилерист":

    Зеленски е ЛИДЕР.ЛИДЕР на свободният свят.И трови жалката ти мъждукаща русофилска душица.

    Коментиран от #78

    19:31 23.10.2025

  • 76 Обтегач

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "az СВО Победа 80":

    Изправям ти кривата рисофилсскаа кратуна.На атрактивни цени.

    19:32 23.10.2025

  • 77 От Сеул, за проба

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Да го дуе Зеленски":

    1000 евро кеш ги преведох в България по карта точно 1508,5 евро след банковите такси получих ... БНБ има ли мнение по темата? А?

    Коментиран от #82

    19:33 23.10.2025

  • 78 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "Ами да простаК русофилски":

    Преди, забравих кога беше, всеки ден ни надуваха главата с Навални, Навални каза, Навални отиде, Навални, аууууу Навални! Да сте чували напоследък нещо за Навални? Вкараха го в затвора, после го преместиха в затвор, до който няма нормален транспорт, изолираха го. Там той подлудя без дрога и алкохол, заприлича на плашило и се спомина.
    А спомняте ли си президента на Грузия, Михаил Саакашвили? И той искаше НАТО и ЕС, но Митя Медведев, безмилостно жесток тип, отъркаля Грузия за няколко дни и накара Саакашвили да си изяде вратовръзката. След време го арестуваха, вкараха го в затвора, Европа го забрави, жена му, холандка го заряза, а той без дрога и алкохол подлудя, заприлича на плашило и не знам дали е жив още.
    Със Зеленски ще бъде абсолютно същата история.

    19:33 23.10.2025

  • 79 Изпражнението гайтанджиева

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "az СВО Победа 80":

    Руски фейкове.

    19:33 23.10.2025

  • 80 АКЪЛИ ДАВА , КАКВО ДА НАПРАВЯТ ФАШАГИТЕ

    1 0 Отговор
    МА ТОЙ ПРИЗОВАВА БЕ , С КАКВИ ПРОЗОРЛИВИ ПРИЗИВИ САМО !!!! ХИТРЯГАТА ,ВЪРТИ СУЧИ ВСЕ ОПИТВА ДА ЕСКАЛИРА ПРЯКА ВОЙНА НА ФАШАГИТЕ С/У РУСИЯ !!!
    АКЪЛИ ДАВА КАКВО ДА НАПРАВЯТ ФАШАГИТЕ , ЧЕ ДА МУ СПАСЯТ КОЖИЦАТА ,НАЛИ Е НАЕТИЯ ОТ ТЯХ УБИЕЦ, И РАБОТЯТ В ЕДИН ОТБОР.

    19:35 23.10.2025

  • 81 Абсолютно правилно!

    0 0 Отговор
    Европа и Украйна въоръжени до зъби, Желязна завеса между Европа и Московията и Путлер да се перчи в Азия на Си!

    19:37 23.10.2025

  • 82 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "От Сеул, за проба":

    Това означава, че в Европа еврото е като златен пръстен кух отвътре... Надценено и то много. Азиатците бързат да се избавят от него.

    19:37 23.10.2025

  • 83 Вчера бях в ОББ

    1 0 Отговор
    Исках да изтегля 250 000 евро в кеш от моя сметка. А познайте какво ми отговориха?

    Коментиран от #84

    19:38 23.10.2025

  • 84 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Вчера бях в ОББ":

    Нямаме толкова наличност. Подайте молба, ще ви изпратим писмо с дата.

    Коментиран от #87

    19:40 23.10.2025

  • 85 Тръмп ясно му обясни за Томахоук

    0 0 Отговор
    но зеленото се прави на ударен. Къде ще си ги завира ако Тръмп ги даде?

    19:40 23.10.2025

  • 86 Да го дуе Зеленски и БНБ също

    3 0 Отговор
    Аз ви казвам обаче че в Корея, Сингапур и Тайван ! 1 долар или евро в кеш се разменят за 1,6321 евро по банкова карта ! ....нека от БНБ да кажат че лъжа. Преводни документи имам от Сеул ... и преводни до България със всички такси ... искам тоя пуяк от БНБ Радев да го коментира ...

    19:42 23.10.2025

  • 87 Елате след 3 месеца

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Рублевка":

    Ъхъъъ.... нямаме кеш

    19:44 23.10.2025

  • 88 Представяте ли си хора

    2 0 Отговор
    Да имаш законни сметки в ОББ и да ти кажат че не могат в кеш и 100 000 евро да ти изплатят на каса ...

    19:49 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания