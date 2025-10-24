Уитакър: Тръмп натиска, както Путин, така и Зеленски, за да седнат на масата за преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да търси начини да окаже натиск не само върху Русия, но и върху Володимир Зеленски, за да постигне уреждане на конфликта в Украйна, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър в предаването Newsmax.

„Президентът Тръмп се опитва да проучи начини да продължи да оказва натиск върху Владимир Путин, да продължи да оказва натиск, честно казано, и върху Володимир Зеленски... да доведе двете страни на масата за преговори, да се споразумеят за прекратяване на огъня“, каза той.

В четвъртък вечерта говорителят на Белия дом Каролин Левит заяви, че Съединените щати не се отказват от плановете си да проведат среща между лидерите на двете страни.