Уитакър: Тръмп натиска, както Путин, така и Зеленски, за да седнат на масата за преговори
24 Октомври, 2025 04:45, обновена 24 Октомври, 2025 04:49 616 1

Американският президент търси начини да се сложи край на войната, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър

Снимка: YouTube
Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да търси начини да окаже натиск не само върху Русия, но и върху Володимир Зеленски, за да постигне уреждане на конфликта в Украйна, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър в предаването Newsmax.

„Президентът Тръмп се опитва да проучи начини да продължи да оказва натиск върху Владимир Путин, да продължи да оказва натиск, честно казано, и върху Володимир Зеленски... да доведе двете страни на масата за преговори, да се споразумеят за прекратяване на огъня“, каза той.

В четвъртък вечерта говорителят на Белия дом Каролин Левит заяви, че Съединените щати не се отказват от плановете си да проведат среща между лидерите на двете страни.


    Всъщност и американците и хунтата в Кремъл, заедно с бункерния фашист... лъжат брутално.

    05:10 24.10.2025