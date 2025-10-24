Хърватски депутат предложи народните представители да бъдат тествани за наркотици

Депутатът от хърватската опозиционна консервативна партия „Мост“ Марин Милетич предложи всички 150 членове на хърватския парламент да бъдат тествани за наркотици веднъж годишно без предупреждение, съобщи хърватската новинарска агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Милетич представи предложението вчера по време на дебат по промените в Наказателния кодекс, Закона за наказателното производство и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Той подчерта, че злоупотребата с наркотици е едно от ключовите предизвикателства пред сигурността и обществото в Хърватия, като наркодилърите са една от най-големите злини, съсипващи не само младите хора, но и цели семейства.

Измененията в Наказателния кодекс предвиждат повишаване на минималната присъда лишаване от свобода за незаконно производство и търговия с наркотици от една на три години.