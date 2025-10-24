Новини
Свят »
Хърватия »
Хърватски депутат предложи народните представители да бъдат тествани за наркотици

Хърватски депутат предложи народните представители да бъдат тествани за наркотици

24 Октомври, 2025 11:51 433 8

  • наркотици-
  • хърватия-
  • депутати-
  • марин милетич

Той подчерта, че злоупотребата с наркотици е едно от ключовите предизвикателства пред сигурността и обществото

Хърватски депутат предложи народните представители да бъдат тествани за наркотици - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от хърватската опозиционна консервативна партия „Мост“ Марин Милетич предложи всички 150 членове на хърватския парламент да бъдат тествани за наркотици веднъж годишно без предупреждение, съобщи хърватската новинарска агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Милетич представи предложението вчера по време на дебат по промените в Наказателния кодекс, Закона за наказателното производство и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Той подчерта, че злоупотребата с наркотици е едно от ключовите предизвикателства пред сигурността и обществото в Хърватия, като наркодилърите са една от най-големите злини, съсипващи не само младите хора, но и цели семейства.

Измененията в Наказателния кодекс предвиждат повишаване на минималната присъда лишаване от свобода за незаконно производство и търговия с наркотици от една на три години.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 404

    12 0 Отговор
    И главния световен наркоман- тоже.

    11:52 24.10.2025

  • 2 Ганьовите

    10 0 Отговор
    не щат тестове !

    11:52 24.10.2025

  • 3 Хохо Бохо

    9 0 Отговор
    И за алкохол. Задължително. Да управляваш държава под влиянието на алкохол и наркотици е далеч по-опасно отколкото автомобил. Вижте какво стана с Украйна под управлението на маркоман

    11:57 24.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бежко

    8 0 Отговор
    И тези са като нашите депутати.
    150 депутата , на 3.5 милиона население.
    Нашите 240 депутата,на 6.5 милона население.
    Да де, ама нашите си имат най-голямата частна охрана на света - еикаме й мвр.

    12:02 24.10.2025

  • 6 Баце ЕООД

    7 0 Отговор
    Ако го направят в България пиши ПП-ДБ като приключили мача

    12:02 24.10.2025

  • 7 ...не било пудра захар

    6 0 Отговор
    Тук,ако ги тестват,ще останем без депутати.

    12:13 24.10.2025

  • 8 Ангел

    2 0 Отговор
    Това е всеобщ проблем. Тези на "кърпичките" управляват Европа, затова сме в катастрофа.

    12:20 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания