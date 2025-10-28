Мащабна операция в Бразилия: десетки убити наркотрафиканти и полицаи

Броят на жертвите на широкомащабната полицейска операция срещу наркотрафика в бразилския град Рио де Жанейро достигна до 64 души, сред които и четирима полицаи, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция, съобщи БТА.
Мащабната операция бе съсредоточена в два от най-бедните квартали в северната част на втория по големина град в Бразилия, намиращи се близо до международното летище.
В подкрепа на полицаите бяха изпратени 2 хеликоптера, 32 бронирани автомобила и 12 машини, използвани за премахване на барикадите, издигнати от наркотрафикантите, за да попречат на преминаването на полицаите през тесните улички в гетата на града.
Според новите данни сегашната операция се превръща в най-смъртоносната полицейска акция в историята на щата Рио де Жанейро, разположен в югоизточната част на Бразилия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рио Де Жанейро , Рио
Време за патаклама.
22:51 28.10.2025
2 Тити
22:52 28.10.2025
3 хмм
Коментиран от #6
22:52 28.10.2025
4 Лото
Да не обвините само Банката!
22:54 28.10.2025
5 В Бразилия
22:56 28.10.2025
6 Сталин
До коментар #3 от "хмм":Латиносите са мъже с топки,не като цървулите скопени мишки
23:02 28.10.2025
7 Щъркел
Не може 60 наркоси да дадът фира ,а само 4 полицаи.
Никаква реципрочност
Срамотаааа
23:17 28.10.2025
8 Горски
23:48 28.10.2025