Новини
Свят »
Бразилия »
Мащабна операция в Бразилия: десетки убити наркотрафиканти и полицаи

Мащабна операция в Бразилия: десетки убити наркотрафиканти и полицаи

28 Октомври, 2025 22:48 1 260 8

  • наркотици-
  • бразилия-
  • полиция-
  • рио де жанейро

Сегашната операция се превръща в най-смъртоносната полицейска акция в историята на щата Рио де Жанейро

Мащабна операция в Бразилия: десетки убити наркотрафиканти и полицаи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите на широкомащабната полицейска операция срещу наркотрафика в бразилския град Рио де Жанейро достигна до 64 души, сред които и четирима полицаи, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция, съобщи БТА.

Мащабната операция бе съсредоточена в два от най-бедните квартали в северната част на втория по големина град в Бразилия, намиращи се близо до международното летище.

В подкрепа на полицаите бяха изпратени 2 хеликоптера, 32 бронирани автомобила и 12 машини, използвани за премахване на барикадите, издигнати от наркотрафикантите, за да попречат на преминаването на полицаите през тесните улички в гетата на града.

Според новите данни сегашната операция се превръща в най-смъртоносната полицейска акция в историята на щата Рио де Жанейро, разположен в югоизточната част на Бразилия.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рио Де Жанейро , Рио

    7 0 Отговор
    Бомбеното му е майката..
    Време за патаклама.

    22:51 28.10.2025

  • 2 Тити

    11 0 Отговор
    За мащабите на Бразилия това е дребна работа.

    22:52 28.10.2025

  • 3 хмм

    9 1 Отговор
    Латиносите са разбойници по рождение

    Коментиран от #6

    22:52 28.10.2025

  • 4 Лото

    5 1 Отговор
    Кой е виновен- Путин или Тръмп
    Да не обвините само Банката!

    22:54 28.10.2025

  • 5 В Бразилия

    8 0 Отговор
    по друг начин не става !

    22:56 28.10.2025

  • 6 Сталин

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "хмм":

    Латиносите са мъже с топки,не като цървулите скопени мишки

    23:02 28.10.2025

  • 7 Щъркел

    1 0 Отговор
    Веднага да се сезира ООН и Международния съд .
    Не може 60 наркоси да дадът фира ,а само 4 полицаи.
    Никаква реципрочност
    Срамотаааа

    23:17 28.10.2025

  • 8 Горски

    1 0 Отговор
    Тръмп обещава на войските: „Ще спечелим войната като никой друг“, „мир чрез сила“ и похвали усилията срещу наркотрафика в Карибско море------- Дотук печелят като никой друг срещу невъоръжени рибарски лодки в карибите. Иначе ги видяхме що за стока са срещу козарите с мотопеди в Афганистан и как се сипят от колесника на самолета. Какви наркотици, всичко е заради петрола❗ Американският петрол дето блика във Венецуела ❗ Един умен човек преди време беше казал приблизително следното: Лесно е да събудиш руската мечка.След това започва трудното. Затлъстелите и затъпели европейски политици,а и тези от USA от обкръжението на неадекватния чичо Джо,не оцениха Русия и Путин или направо ги подцениха. И сега си хапят петите. Не,че им пука за някаква си там Украйна,за комика-наркоман Зеля или за нещастния народ. За тях това е само тор и средство за евентуално отслабване на Русия. Но.....не се получава.Ами сега,накъде? Лошото е,че нашите безгръбначни политици ще ни вкарат в конфликт,който не е наш. И както винаги,сметката ще я платят бедните.

    23:48 28.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания