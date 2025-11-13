Всеки пети хърватин работи на две места поради нарастващите разходи за живот

Всеки пети хърватин има допълнителна работа заради растящите разходи за живот, сочи проучване, цитирано от хърватската новинарска агенция ХИНА, предаде БТА.
Най-често втората работа е в сектора на услугите, пътническия транспорт, почистването и различни видове временна заетост.
Проучването, проведено сред 690 респонденти от онлайн услугата „Моята заплата“ (Мojaplaca), част от компанията „Алма къриър Кроейша“ (Alma Career Croatia), показва, че 21 процента от анкетираните имат втора работа главно за допълване на доходите на домакинството. Много от анкетираните посочват, че една заплата вече не стига, за да покрие разходите за жилище, храна и гориво, а някои дори търсят трети източник на доходи.
Други 35 на сто от анкетираните обмислят да си намерят допълнителна работа, най-вече тъй като финансово не са удовлетворени или имат желание за промяна, докато 16 процента казват, че не се интересуват от втора работа, защото печелят достатъчно или им липсва време. Около 28 на сто от анкетираните са безработни.
В доклада от проучването се отбелязва, че средната нетна месечна заплата в Хърватия през третото тримесечие тази година е била 1539 евро, въпреки че мнозина смятат, че минималната заплата трябва да бъде около 2000 евро, за да се осигури нормален стандарт на живот.
Мария

08:06 13.11.2025
Верно ли

08:07 13.11.2025
Така
08:07 13.11.2025
Ивелин Михайлов
08:08 13.11.2025
Боруна Лом
08:08 13.11.2025
в клубът
08:09 13.11.2025
Исторически парк
08:09 13.11.2025
икономист

08:09 13.11.2025
Гошо

08:11 13.11.2025
ТО И СЕГА
До коментар #1 от "Мария":Е така за много българи.
08:11 13.11.2025

Истина
До коментар #8 от "икономист":И нас ни насадиха там !
08:12 13.11.2025

хахаха
08:15 13.11.2025
Ха-ха, ето ви

08:15 13.11.2025
Дон Дони
До коментар #8 от "икономист":Не не е клуб за бедни, а бедните нямат място там! Не може да седиш ма маса с богати и да се мериш със тях, все някога ще дойде и твой ред да платиш и ще се изложиш!
08:15 13.11.2025

Реалност

08:19 13.11.2025
ФАКТ
До коментар #13 от "Ха-ха, ето ви":Най-богати бяхте при Виденов. Но и на запад са така "богати".
08:20 13.11.2025


ШЕФА

08:21 13.11.2025
По скоро
До коментар #8 от "икономист":клуба на фалиралите
08:22 13.11.2025

До вчера друго разправяхте!
08:22 13.11.2025
Работе роби
08:23 13.11.2025
Хаха
08:23 13.11.2025
Данко Харсъзина
08:24 13.11.2025
Шопо
До коментар #16 от "ФАКТ":При падишахо беме най-добре
08:24 13.11.2025

ои8уйхътгрф
До коментар #17 от "ШЕФА":Почти позна, ама не съвсем- САМИ СТЕ СИ ВИНОВНИ за положението... Вие си ги избирате, вие им позволявате да ви минават яко "с 200", вие спите и не хващате сопите и мотиките... ВИЕ СТЕ СИ ВИНОВНИ...
08:26 13.11.2025

Пич

08:26 13.11.2025
Гошо
До коментар #15 от "Реалност":Всъщност Хърватска наистина е страшно задлъжняла, но още отпреди влизането в еврозоната беше така - имаше над 100 милиарда дълг ,а са към 4 милиона население. Мисля,че са към 80% задлъжнели към момента спрямо БВП то си.
08:27 13.11.2025

Ку-ку
До коментар #2 от "Верно ли":Гърците повече от 20 години ядат и пият за сметка на цяла Европа.....със заеми(както и ние сме я подкарали със заемите за изплащане на заплатите за държ. служители) и както всички смятаха, че няма да "фалират", следователно се повишиха данъците, продадоха се държавни предприятия и т.н......нали никой не си мисли, че рано или късно идва "сервитьора със сметката"..... 🤣🤣🤣
08:27 13.11.2025

Ха-ха-ха
НО Шваб си им го каза: "И да работите и да сте милиардери, 2030-та г. няма да имате нищо, но ще бъдете най-щастливите на земята!"
08:28 13.11.2025
НО, шваб не каза, дали тези, които тогава ще са ни взели всичко, по тази логика, ще са най-нещастните на планетата?
08:28 13.11.2025

Механик
И ако мислите, че след Нова Година ще сте по-добре от хърватите, значи си заслужавате това, което ви очаква.
08:29 13.11.2025

БАЦЕ ЕООД
08:30 13.11.2025
Лудият от портиерната
08:30 13.11.2025
Посетител
08:32 13.11.2025
И трепанье
До коментар #17 от "ШЕФА":му е малко
08:36 13.11.2025

ПропуснАл си и
До коментар #26 от "Пич":Тп си. Не се напъвай да се правиш на остроумен. Не ти се получава.
08:36 13.11.2025


Цветя и рози
08:37 13.11.2025
Иван Грозни
08:40 13.11.2025
Посетител
До коментар #1 от "Мария":То и сега немалко хора са на втора работа, за да свързват двата края, а след Нова година какво - трета ли да търсят?!? Денонощието е 24 часа, не 40, не 50... Още нещо, посочете къде извън администрациите се работи по 8 часа?! Че да търсим втора, че и трета работа...
08:40 13.11.2025


Абе
До коментар #36 от "ПропуснАл си и":Човека поне не се напъва като тебе, за да го изкара по навътре!
08:41 13.11.2025

логика
08:44 13.11.2025
Данко Харсъзина
08:45 13.11.2025
Дон Дони
До коментар #39 от "Посетител":На там вървят нещата! А това за осем часовия работен ден изобщо не е фактор! Точно администрацията няма да си търсят допълнителна работа! Когато нямаш средствата, работния ден ще ти е най малкия проблем!
08:45 13.11.2025


Данко Харсъзина
08:47 13.11.2025
Фен
08:47 13.11.2025
Ха-ха-ха

08:47 13.11.2025
гост
08:48 13.11.2025
ои8уйхътгрф
До коментар #39 от "Посетител":На доста места се работи по 8 часа, но явно ти си не достатъчно квалифициран за да работиш по 8 часа и бичиш по 12 часа както се полага на робите...
08:50 13.11.2025

Роден в НРБ
08:52 13.11.2025
предположение
До коментар #46 от "Ха-ха-ха":Удари десятката. Това трябва да е големият страх, като си знаем мижавата икономика. Плювам си в пазвата това да не идва.
08:52 13.11.2025

Посетител
До коментар #43 от "Дон Дони":Напротив, фактор е! С първата/основната ти работа, си ангажиран 12 часа, най-малко... Колко време можеш да отделиш за втора работа... А за трета? А кога ще се наспиш за основната ти работа? Щото обикновено тя е най-заплатената. И ако - не дай Боже! - те уволнят, другите две ще я покрият ли?
08:55 13.11.2025
