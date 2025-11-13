Всеки пети хърватин работи на две места поради нарастващите разходи за живот

Всеки пети хърватин има допълнителна работа заради растящите разходи за живот, сочи проучване, цитирано от хърватската новинарска агенция ХИНА, предаде БТА.

Най-често втората работа е в сектора на услугите, пътническия транспорт, почистването и различни видове временна заетост.

Проучването, проведено сред 690 респонденти от онлайн услугата „Моята заплата“ (Мojaplaca), част от компанията „Алма къриър Кроейша“ (Alma Career Croatia), показва, че 21 процента от анкетираните имат втора работа главно за допълване на доходите на домакинството. Много от анкетираните посочват, че една заплата вече не стига, за да покрие разходите за жилище, храна и гориво, а някои дори търсят трети източник на доходи.

Други 35 на сто от анкетираните обмислят да си намерят допълнителна работа, най-вече тъй като финансово не са удовлетворени или имат желание за промяна, докато 16 процента казват, че не се интересуват от втора работа, защото печелят достатъчно или им липсва време. Около 28 на сто от анкетираните са безработни.

В доклада от проучването се отбелязва, че средната нетна месечна заплата в Хърватия през третото тримесечие тази година е била 1539 евро, въпреки че мнозина смятат, че минималната заплата трябва да бъде около 2000 евро, за да се осигури нормален стандарт на живот.