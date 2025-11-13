Новини
Всеки пети хърватин работи на две места поради нарастващите разходи за живот

13 Ноември, 2025 08:03 941 51

  • хърватия-
  • разходи-
  • работа-
  • заплата

21 процента от анкетираните имат втора работа главно за допълване на доходите на домакинството

Всеки пети хърватин работи на две места поради нарастващите разходи за живот - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всеки пети хърватин има допълнителна работа заради растящите разходи за живот, сочи проучване, цитирано от хърватската новинарска агенция ХИНА, предаде БТА.

Най-често втората работа е в сектора на услугите, пътническия транспорт, почистването и различни видове временна заетост.

Проучването, проведено сред 690 респонденти от онлайн услугата „Моята заплата“ (Мojaplaca), част от компанията „Алма къриър Кроейша“ (Alma Career Croatia), показва, че 21 процента от анкетираните имат втора работа главно за допълване на доходите на домакинството. Много от анкетираните посочват, че една заплата вече не стига, за да покрие разходите за жилище, храна и гориво, а някои дори търсят трети източник на доходи.

Други 35 на сто от анкетираните обмислят да си намерят допълнителна работа, най-вече тъй като финансово не са удовлетворени или имат желание за промяна, докато 16 процента казват, че не се интересуват от втора работа, защото печелят достатъчно или им липсва време. Около 28 на сто от анкетираните са безработни.

В доклада от проучването се отбелязва, че средната нетна месечна заплата в Хърватия през третото тримесечие тази година е била 1539 евро, въпреки че мнозина смятат, че минималната заплата трябва да бъде около 2000 евро, за да се осигури нормален стандарт на живот.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
  • 1 Мария

    58 1 Отговор
    Нали бяха добре след еврото какво стана! В България се очаква всеки втори българин да работи втора работс и ето проблема с безработицата решен!

    Коментиран от #10, #39

    08:06 13.11.2025

  • 2 Верно ли

    53 1 Отговор
    Хахахах, ама нали беше много Убаво в тая еврозона!!! А при гърците префлагат 13 часов работен ден! И сега от 1ви и ние сме новите роби!

    Коментиран от #28

    08:07 13.11.2025

  • 3 Така

    37 1 Отговор
    и у нас след 01.01.2026 г. !

    08:07 13.11.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    37 2 Отговор
    ми нормално все пак са в еврогейзоната.. и нас ни чака това догодина!

    08:08 13.11.2025

  • 5 Боруна Лом

    39 0 Отговор
    ТВЗИ НЕ БЯХА ЛИ В ЕВРОЗОНАТА?

    08:08 13.11.2025

  • 6 в клубът

    30 0 Отговор
    на мурсулианците фашисти

    08:09 13.11.2025

  • 7 Исторически парк

    31 3 Отговор
    то няма нищо общо с еврото! чисто съвпадение и случайност! като припадащите ваксаджии!

    08:09 13.11.2025

  • 8 икономист

    38 0 Отговор
    истината е, че еврозоната е клубът на бедните ;)

    Коментиран от #11, #14, #18

    08:09 13.11.2025

  • 9 Гошо

    11 17 Отговор
    Тия само реват,а от 1 януари 2026г. минималната им заплата щяла да е малко над 1000 евро. Не ми се струва да са толкова зле след като и храната в магазина им се оказа ,че е по-евтина от нашата тук.

    Коментиран от #33

    08:11 13.11.2025

  • 10 ТО И СЕГА

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мария":

    Е така за много българи.

    08:11 13.11.2025

  • 11 Истина

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "икономист":

    И нас ни насадиха там !

    08:12 13.11.2025

  • 12 хахаха

    24 0 Отговор
    Не може да бъде:) Нали са в клуба на богатите:)))

    08:15 13.11.2025

  • 13 Ха-ха, ето ви

    25 0 Отговор
    Го, на, клуба на богатите! А, ако работите и на три работи, още по-богати ще станете! Ех, че светло бъдеще!

    Коментиран от #16

    08:15 13.11.2025

  • 14 Дон Дони

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "икономист":

    Не не е клуб за бедни, а бедните нямат място там! Не може да седиш ма маса с богати и да се мериш със тях, все някога ще дойде и твой ред да платиш и ще се изложиш!

    08:15 13.11.2025

  • 15 Реалност

    23 0 Отговор
    В тая Еврозона май са само фалирали държави и такива на които им предстои фалит, затова и нас ни приемат там.

    Коментиран от #27

    08:19 13.11.2025

  • 16 ФАКТ

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха, ето ви":

    Най-богати бяхте при Виденов. Но и на запад са така "богати".

    Коментиран от #23

    08:20 13.11.2025

  • 17 ШЕФА

    26 1 Отговор
    За бедността и мизерията която очаква Бай Ганьо в клуба на потъналите в дългове евро-фашисти трябва да благодари на българоубиеца,националният предател и най голям престъпник в новата история на България Винету !!! За благодарности можете да го търсите в село Банкя.

    Коментиран от #24, #25, #35

    08:21 13.11.2025

  • 18 По скоро

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "икономист":

    клуба на фалиралите

    08:22 13.11.2025

  • 19 До вчера друго разправяхте!

    21 0 Отговор
    Не може да бъде! Хърватия като влезе в еврозоната върза и цъфна! В еврозоната на богатите няма такива неща! Само дето ние от 1ви януари влизаме в еврозоната пеш и с колелета и на свещи щото на Русия да й е зле!

    08:22 13.11.2025

  • 20 Работе роби

    24 0 Отговор
    Европейската централна банка е на минус дефицит от години, трябват им нови роби от източна Европа, като българите, да им работим за дълговете на валутата. Полша, най-бързо развиващата се икономика в Европа, министъра им казва, че еврото само ще им спре забогатяването на нацията, а тук некадърници ни управляват и не мислят.

    08:23 13.11.2025

  • 21 Хаха

    20 0 Отговор
    То българите работят и на три. Само в Парламента не работят, но вземат по десет

    08:23 13.11.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    9 6 Отговор
    В България много хора работят на две места, но търтеите в този форум не го знаят..

    08:24 13.11.2025

  • 23 Шопо

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТ":

    При падишахо беме най-добре

    08:24 13.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ои8уйхътгрф

    12 1 Отговор

    До коментар #17 от "ШЕФА":

    Почти позна, ама не съвсем- САМИ СТЕ СИ ВИНОВНИ за положението... Вие си ги избирате, вие им позволявате да ви минават яко "с 200", вие спите и не хващате сопите и мотиките... ВИЕ СТЕ СИ ВИНОВНИ...

    08:26 13.11.2025

  • 26 Пич

    16 0 Отговор
    Стягайте коланите !!! И вие ще трябва да работите на няколко места след като станете "богаташи" в евро !!! Ама къде , като непалци и сигхи с чалми заеха местата ?! Ама нема да се косите - в клуба на богатите сте !!!

    Коментиран от #36

    08:26 13.11.2025

  • 27 Гошо

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Реалност":

    Всъщност Хърватска наистина е страшно задлъжняла, но още отпреди влизането в еврозоната беше така - имаше над 100 милиарда дълг ,а са към 4 милиона население. Мисля,че са към 80% задлъжнели към момента спрямо БВП то си.

    08:27 13.11.2025

  • 28 Ку-ку

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли":

    Гърците повече от 20 години ядат и пият за сметка на цяла Европа.....със заеми(както и ние сме я подкарали със заемите за изплащане на заплатите за държ. служители) и както всички смятаха, че няма да "фалират", следователно се повишиха данъците, продадоха се държавни предприятия и т.н......нали никой не си мисли, че рано или късно идва "сервитьора със сметката"..... 🤣🤣🤣

    08:27 13.11.2025

  • 29 Ха-ха-ха

    12 0 Отговор
    Еврозоната ги е направила много трудолюбиви!
    НО Шваб си им го каза: "И да работите и да сте милиардери, 2030-та г. няма да имате нищо, но ще бъдете най-щастливите на земята!"
    НО, шваб не каза, дали тези, които тогава ще са ни взели всичко, по тази логика, ще са най-нещастните на планетата?

    08:28 13.11.2025

  • 30 Механик

    12 1 Отговор
    Четете, българи! Четете и мислете!
    И ако мислите, че след Нова Година ще сте по-добре от хърватите, значи си заслужавате това, което ви очаква.

    08:29 13.11.2025

  • 31 БАЦЕ ЕООД

    11 0 Отговор
    В "клубът на богатите" е така ...

    08:30 13.11.2025

  • 32 Лудият от портиерната

    12 0 Отговор
    Хаха. Ко става нали след като приеха еврото всичко беше добре?

    08:30 13.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Посетител

    5 0 Отговор
    Да-а, същото ни чака и нас, в клуба на "богатите"... "Добре сме, добре сме..." ама без втора работа не можеш да си покриеш разходите...

    08:32 13.11.2025

  • 35 И трепанье

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "ШЕФА":

    му е малко

    08:36 13.11.2025

  • 36 ПропуснАл си и

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Тп си. Не се напъвай да се правиш на остроумен. Не ти се получава.

    Коментиран от #40

    08:36 13.11.2025

  • 37 Цветя и рози

    4 0 Отговор
    Обещаваха ни с това евро всичко да стане цветя и рози, а реалността е, ни цветя, ни рози, само ще ни дпят за кекс в различни пози

    08:37 13.11.2025

  • 38 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    Как тогава я дават за пример, че нямало инфлация след еврото?

    08:40 13.11.2025

  • 39 Посетител

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мария":

    То и сега немалко хора са на втора работа, за да свързват двата края, а след Нова година какво - трета ли да търсят?!? Денонощието е 24 часа, не 40, не 50... Още нещо, посочете къде извън администрациите се работи по 8 часа?! Че да търсим втора, че и трета работа...

    Коментиран от #43, #48

    08:40 13.11.2025

  • 40 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ПропуснАл си и":

    Човека поне не се напъва като тебе, за да го изкара по навътре!

    08:41 13.11.2025

  • 41 логика

    3 0 Отговор
    Недейте да се пуашите. Той и сега ви е заглавен отзад и само ще стане по-дебел. Ще се поопулите малко повече от новия зор и пак ще сте си същите роби. Вие и сега си ходите опулени. Недейте да се пуашите.

    08:44 13.11.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    По времето на соца. всички работеха на две места. След държавната работа дънеха на частно.

    08:45 13.11.2025

  • 43 Дон Дони

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Посетител":

    На там вървят нещата! А това за осем часовия работен ден изобщо не е фактор! Точно администрацията няма да си търсят допълнителна работа! Когато нямаш средствата, работния ден ще ти е най малкия проблем!

    Коментиран от #51

    08:45 13.11.2025

  • 44 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    По време на соца всички работеха на две места. В провинцията дори беше задължително. Търтеите в този форум не го знаят.

    08:47 13.11.2025

  • 45 Фен

    2 0 Отговор
    Ами те приеха еврото, и рязко забогатяха. И нас това ни чака.

    08:47 13.11.2025

  • 46 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    Да се радват че има къде да работят, че като започнат фалитите и една работа няма да имат.

    Коментиран от #50

    08:47 13.11.2025

  • 47 гост

    1 0 Отговор
    През 1996 година не работех, защото нямаше работа. Като мен беше всеки втори. Ами хърватите да се радват че имат работа, след като имат и време да я работят, значи нито са изморени от първата, нито пък от втората.....То и у нас 99%от лекарите работят на две и три места,а знаем че не е от недостиг на пари,а просто възползване от ситуацията

    08:48 13.11.2025

  • 48 ои8уйхътгрф

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Посетител":

    На доста места се работи по 8 часа, но явно ти си не достатъчно квалифициран за да работиш по 8 часа и бичиш по 12 часа както се полага на робите...

    08:50 13.11.2025

  • 49 Роден в НРБ

    3 0 Отговор
    Еми така е в клуба на богатите. Трябват си роби да опъват каиша. Познайте ние от кои ще сме.

    08:52 13.11.2025

  • 50 предположение

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ха-ха-ха":

    Удари десятката. Това трябва да е големият страх, като си знаем мижавата икономика. Плювам си в пазвата това да не идва.

    08:52 13.11.2025

  • 51 Посетител

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дон Дони":

    Напротив, фактор е! С първата/основната ти работа, си ангажиран 12 часа, най-малко... Колко време можеш да отделиш за втора работа... А за трета? А кога ще се наспиш за основната ти работа? Щото обикновено тя е най-заплатената. И ако - не дай Боже! - те уволнят, другите две ще я покрият ли?

    08:55 13.11.2025

Новини по държави:
