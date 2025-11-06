Хърватия купува 18 гаубици от Франция

Хърватия ще поръча 18 самоходни артилерийски гаубици „Цезар“ от Франция за 320 милиона евро в рамките на програмата си за модернизация на въоръжените си сили, съобщи хърватското Министерство на отбраната за АФП, предаде БТА.

Очаква се поръчката, която е одобрена от Комисията по отбрана на хърватския парламент, да бъде официално подписана през декември, след като бъде одобрена от правителството, съобщи вчера министерството. Финансирането ще дойде от програма на ЕС за заеми за отбрана, обявена през пролетта на 2025 г.

Тези заеми са предназначени за финансиране на проекти в сектори, определяни като приоритетни – боеприпаси, дронове, системи за противовъздушна отбрана, изкуствен интелект и киберсигурност. Най-малко 65 на сто от компонентите по тези проекти трябва да са произведени в ЕС, Украйна или някои други европейски страни като Норвегия.

Поръчката на Хърватия е разделена на две части: първата се отнася до самите гаубици „Цезар“, втората включва оборудване за наблюдение, превозни средства, оборудвани с комуникационни системи, и бронирани превозни средства, както и камиони с висока проходимост за транспортиране на боеприпаси, според министерството.

Доставката на гаубиците е планирана за 2029 г.

„Цезар“ е 155-милиметрово оръдие, монтирано на камион, способно да изстреля шест снаряда на разстояние от 40 км за по-малко от минута. То е на въоръжение във френската армия от 2008 г. и се е доказало на украинското бойно поле срещу Русия. Хърватия, която наскоро одобри инвестиционен план от 1,9 милиарда евро за модернизиране на отбраната си, планира също да придобие 44 германски танка „Леопард 2А8“, 420 камиона „Татра“, чешко производство, и системи за защита от дронове.