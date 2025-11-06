Новини
Хърватия купува 18 гаубици от Франция

Хърватия купува 18 гаубици от Франция

6 Ноември, 2025 11:03 822 11

Очаква се поръчката да бъде официално подписана през декември

Хърватия купува 18 гаубици от Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хърватия ще поръча 18 самоходни артилерийски гаубици „Цезар“ от Франция за 320 милиона евро в рамките на програмата си за модернизация на въоръжените си сили, съобщи хърватското Министерство на отбраната за АФП, предаде БТА.

Очаква се поръчката, която е одобрена от Комисията по отбрана на хърватския парламент, да бъде официално подписана през декември, след като бъде одобрена от правителството, съобщи вчера министерството. Финансирането ще дойде от програма на ЕС за заеми за отбрана, обявена през пролетта на 2025 г.

Тези заеми са предназначени за финансиране на проекти в сектори, определяни като приоритетни – боеприпаси, дронове, системи за противовъздушна отбрана, изкуствен интелект и киберсигурност. Най-малко 65 на сто от компонентите по тези проекти трябва да са произведени в ЕС, Украйна или някои други европейски страни като Норвегия.

Поръчката на Хърватия е разделена на две части: първата се отнася до самите гаубици „Цезар“, втората включва оборудване за наблюдение, превозни средства, оборудвани с комуникационни системи, и бронирани превозни средства, както и камиони с висока проходимост за транспортиране на боеприпаси, според министерството.

Доставката на гаубиците е планирана за 2029 г.

„Цезар“ е 155-милиметрово оръдие, монтирано на камион, способно да изстреля шест снаряда на разстояние от 40 км за по-малко от минута. То е на въоръжение във френската армия от 2008 г. и се е доказало на украинското бойно поле срещу Русия. Хърватия, която наскоро одобри инвестиционен план от 1,9 милиарда евро за модернизиране на отбраната си, планира също да придобие 44 германски танка „Леопард 2А8“, 420 камиона „Татра“, чешко производство, и системи за защита от дронове.


  • 1 Ганя Путинофила

    9 12 Отговор
    И руското прокси Вучич утича в канала!

    11:05 06.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 7 Отговор
    Балканската война е неизбежна.

    11:09 06.11.2025

  • 3 Бай Дончо от Бялата колиба чичо Томовата

    11 2 Отговор
    Ето така се правят пари.... тоягата и моркова.

    11:10 06.11.2025

  • 4 Търновец

    3 1 Отговор
    Специално Дания имали договор за същите гаубици само че се появиха технически проблеми и Дания реши да го подари на Украйна. Шведско Британските Арчер да по надеждни и с единична цена около 4.5 милиона евра. Поздравление за 44 нови танка от Германия и Франция. Хърватите отдавна купиха бронирани машини от Финландия и супер самолети от Франция. Браво

    11:17 06.11.2025

  • 5 Някой

    11 3 Отговор
    Не могат ли да си произведат сами. Егати излагацията. Все едно и винтчета не могат да произведат.

    11:18 06.11.2025

  • 6 Как се обслужва това нещо?

    1 3 Отговор
    Мерача може да се качи и на столче, но пълнача как ще пълни снарядите?

    11:45 06.11.2025

  • 7 Гост

    3 3 Отговор
    Че за какво им са ? Да си ги заврат отзаде !

    11:47 06.11.2025

  • 8 Евтино

    1 2 Отговор
    А на България за 1 милиард

    Коментиран от #10

    11:54 06.11.2025

  • 9 Готов за бой

    2 0 Отговор
    Да ги подарят на хохохххолите ,та руснаците след това да ги утилизират за има няма и 2месеца .

    12:00 06.11.2025

  • 10 интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евтино":

    Как разбра цената за нас , като изобщо не е ясно ние колко точно броя ще купим ?

    12:04 06.11.2025

  • 11 зевзек

    1 0 Отговор
    първо да оправят положението на хърватите с 250 евро пенсии, броя на младите хървати, избягали в Германия и Ирландия, процентно, е по висок от този на сърбите, хвалят се с еврото, а държавата им не може да предложи нищо на гражданите си, стари или млади, плюс това имат и балон в цените на жилищата, и към това да добавим че техния премиер и президента им, се силят от време на време да защитават тнар македонци, срещу нас

    12:13 06.11.2025

