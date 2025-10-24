Новини
След допитване до 4,6 милиона европейски граждани! Евродепутатите съгласни да се спре сезонната смяна на часа

24 Октомври, 2025 15:19 1 357 19

  • часово време-
  • смяна на часа-
  • европейска комисия

Основната пречка пред реализирането на тази идея остава Съветът на ЕС, който все още не е излязъл с обща позиция

След допитване до 4,6 милиона европейски граждани! Евродепутатите съгласни да се спре сезонната смяна на часа - 1
Снимка: Shutterstock
News.bg News.bg

След продължили няколко часа дебати, евродепутатите постигнаха принципно съгласие за спиране на сезонната смяна на часа, предаде БНТ.

Инициативата за това стартира още през 2019 г. Тогава Европейската комисия даде старт на законодателна процедура за оставане на едно часово време целогодишно.

Действията на Комисията идват след допитване до 4,6 милиона европейски граждани. Близо 84% от тях подкрепят премахването на смяната на часа.

Основната пречка пред реализирането на тази идея остава Съветът на ЕС, който все още не е излязъл с обща позиция. Очаква се евродепутатите да отправят запитване до Съвета да очертае главните пречки за това.

На 26 октомври преминаваме към астрономическото часово време, като връщаме часовниците с един час назад.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Му-документ

    18 4 Отговор
    Гениално! Браво на евродупетатите.

    15:21 24.10.2025

  • 2 Тео

    18 0 Отговор
    Имаше референдум и хората избраха да има едно време само и да не се сменява часа и още не могат и не искат да го въведат ⏰

    15:22 24.10.2025

  • 3 Катето ЕВРО

    21 2 Отговор
    Няма вече производство, то е в Китай. Сменяйте.
    И газ и петрол не ви трЕбе, фалираха заводите. Санкционирате. :))

    15:23 24.10.2025

  • 4 Хипотетично

    11 7 Отговор
    Астрономическото часово време е ползвано традиционно по света и у нас.

    Коментиран от #11

    15:23 24.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 6436

    24 5 Отговор
    само че има едно единствено време астрономическото, лятното е измислено и не трябва да сме на него

    15:24 24.10.2025

  • 7 Дрън-дрън

    19 0 Отговор
    Интересно ми е колко струват тези "няколко часа дебати"

    15:24 24.10.2025

  • 8 604

    17 2 Отговор
    И туй останъ да ни налагат...дъ .!. и изспърделия ти съюз....

    15:24 24.10.2025

  • 9 Така е

    18 0 Отговор
    Евро кибиците мотаят този важен въпрос с години !

    15:26 24.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лост

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    Кой ,кога и защо е измислил астрономическото време?

    15:28 24.10.2025

  • 12 Кирчо

    6 0 Отговор
    4,6 МИО ? Само България ли е гласувала или как , че не разбрах?

    15:29 24.10.2025

  • 13 Това е

    9 1 Отговор
    безсмислен съвет, точно толкова, колкото и нашия парламент.

    15:29 24.10.2025

  • 14 Подпитване

    10 1 Отговор
    За тази тъпотия правят допитване, ама във война ще ни вкарат без да ни питат. И за ваксата допитване нямаше

    15:29 24.10.2025

  • 15 Цвете

    4 1 Отговор
    ЗАЩО ОТНОВО ТРИЕТЕ???? ВИЕ НЯМАТЕ ЛИ МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА, ИЛИ СТЕ ЕДНИ РОБОТИ, КОИТО ВИ " ЗАДЪЛЖАВАТ " ДА ТРИЕТЕ ТОВА, КОЕТО ВСЕКИ ИСКА ДА ЧУЕ. СТИГА, СМЕШНИ И ЖАЛКИ ВЗЕХТЕ ДА СТАВАТЕ. КОЛКО МНОГО ХОРА СЕ ОПЛАКВАТ ОТ ВАС. ЧЕТЕТЕ, НАЛИ СТЕ ГРАМОТНИ.НАЙ МНОГО ЦИНИЗЪМ И ВУЛГАРИЗЪМ СТОИ НА ВАС ДО ВАС ПРЕД ОЧИТЕ ВИ, НО ТОВА МОЖЕ БИ ВИ ДОПАДА???????? РАЗГЛЕДАЙТЕ САМО 2 ДЕНА НАЗАД И ВСИЧКИ ЩЕ ЛЪСНЕ. 🙃🙃🙃

    15:34 24.10.2025

  • 16 Цвете

    2 1 Отговор
    ЗАЩО ОТНОВО ТРИЕТЕ???? ВИЕ НЯМАТЕ ЛИ МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА, ИЛИ СТЕ ЕДНИ РОБОТИ, КОИТО ВИ " ЗАДЪЛЖАВАТ " ДА ТРИЕТЕ ТОВА, КОЕТО ВСЕКИ ИСКА ДА ЧУЕ. СТИГА, СМЕШНИ И ЖАЛКИ ВЗЕХТЕ ДА СТАВАТЕ. КОЛКО МНОГО ХОРА СЕ ОПЛАКВАТ ОТ ВАС. ЧЕТЕТЕ, НАЛИ СТЕ ГРАМОТНИ.НАЙ МНОГО ЦИНИЗЪМ И ВУЛГАРИЗЪМ СТОИ НА ВАС ДО ВАС ПРЕД ОЧИТЕ ВИ, НО ТОВА МОЖЕ БИ ВИ ДОПАДА???????? РАЗГЛЕДАЙТЕ САМО 2 ДЕНА НАЗАД И ВСИЧКИ ЩЕ ЛЪСНЕ. 🙃🙃🙃

    15:35 24.10.2025

  • 17 Само дето....ВСЕКИ ПЪТ

    1 0 Отговор
    Сеамо дето никой ВСЕКИ ПЪТ не казва към кое време трябва да се премине!

    15:35 24.10.2025

  • 18 трон

    1 0 Отговор
    Нямам представа кой е измислил т.нар. астрономическо време ама аз съм за лятното. Така деня върви по-бързо и не става тъмно в 17ч. Вземете Турция те си минаха на лятното и повече не въртят стрелките.

    15:43 24.10.2025

  • 19 ТуркГени

    0 0 Отговор
    Турция отдавна е така а тия западняци чак сега са разбрали че такова променяне на часовото време не е рентабилно както ни залъгват.

    15:46 24.10.2025

