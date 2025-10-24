След допитване до 4,6 милиона европейски граждани! Евродепутатите съгласни да се спре сезонната смяна на часа

След продължили няколко часа дебати, евродепутатите постигнаха принципно съгласие за спиране на сезонната смяна на часа, предаде БНТ.
Инициативата за това стартира още през 2019 г. Тогава Европейската комисия даде старт на законодателна процедура за оставане на едно часово време целогодишно.
Действията на Комисията идват след допитване до 4,6 милиона европейски граждани. Близо 84% от тях подкрепят премахването на смяната на часа.
Основната пречка пред реализирането на тази идея остава Съветът на ЕС, който все още не е излязъл с обща позиция. Очаква се евродепутатите да отправят запитване до Съвета да очертае главните пречки за това.
На 26 октомври преминаваме към астрономическото часово време, като връщаме часовниците с един час назад.
