Новини
Мнения »
Може ли ЕС да сложи край на блокадите на Унгария?
  Тема: Украйна

Може ли ЕС да сложи край на блокадите на Унгария?

27 Септември, 2025 09:00 918 21

  • русия-
  • украйна-
  • виктор орбан-
  • европейска комисия-
  • урсула фон дер лaйен

Напускане на залата за "пиене на кафе", сложни правни конструкции за лихвите от замразените руски активи, заключителни декларации на европейските лидери без унгарския министър-председател Виктор Орбан

Може ли ЕС да сложи край на блокадите на Унгария? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Унгария постоянно налага вето или заплашва с такова по важни решения на ЕС - особено по отношение на Украйна. Това затруднява общата външна политика. Как би могло да се сложи край на блокадите на Орбан?

Още новини от Украйна

Напускане на залата за "пиене на кафе", сложни правни конструкции за лихвите от замразените руски активи, заключителни декларации на европейските лидери без унгарския министър-председател Виктор Орбан – подобни примери показват как страните от ЕС са взимали решения без участието на Унгария или в опит страната да бъде заобиколена.

Във външната политика и политиката на сигурност обаче това става все по-трудно. Пакетите от санкции срещу Русия, от които актуално се обсъжда 19-ият поред, трябва да бъдат одобрени от всички държави членки. Решенията относно данъчната политика или приемането на нови членки в ЕС също биха могли да бъдат блокирани от една отделна държава с нейното вето.

"Морално това не е осъдително", казва Николай фон Ондарца от берлинската фондация "Наука и политика" пред ДВ. В крайна сметка това засяга и въпроса за националния суверенитет. А когато става въпрос за техните собствени интереси, държавите не искат да бъдат пренебрегвани, обяснява политологът, който ръководи във фондацията изследователската група за ЕС. В случая с Германия това важи например за политиката на ЕС спрямо Израел.

Според Ондарца по отношение на Унгария проблемът се състои в това, че страната често не се интересува от самата кауза. Тогава тя използва правото си на вето, за да "изнудва" държавите членки по други въпроси.

В жаргона на ЕС това се нарича "тактическо вето". Особено по отношение на Украйна унгарският премиер често блокира политиката на ЕС. По този начин все още не могат да бъдат изплатени помощи за Украйна от Европейския механизъм за подкрепа на мира в размер на около 6,6 милиарда евро. Будапеща се противопоставя и на евентуалното присъединяване на Украйна към ЕС. Като аргумент тя изтъква, освен другото, и опасения, че това може да въвлече ЕС във война с Русия. Правителството на Орбан обаче в крайна сметка одобри всички 18 пакета от санкции срещу Русия, приети дотук.

Рядко се случва други държави членки да използват подобна тактика, казва в тази връзка Николай фон Ондарца. Така например Кипър блокира санкциите срещу Беларус през 2020, за да постигне по-твърди мерки срещу Турция.

Външните министри искат да обсъдят работните методи

ЕС има конституционен проблем, заяви датският външен министър Ларс Локке Расмусен на неформална среща в Копенхаген през август. "Най-бавният кораб в колоната определя скоростта. И ние трябва да намерим начини, по които мнозинството в Европа да може да наложи своята позиция." Затова ЕС трябва да търси "иновативни решения". На въпросната среща обаче не беше обсъдено какви биха могли да бъдат тези методи на работа.

Още през 2023 година по инициатива на Германия бе създадена "Група на приятелите за подобряване на работата по вземането на решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност". По данни на Съвета на ЕС в инициативата вече участват 12 държави: освен Германия, това са Белгия, Дания, Финландия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Румъния, Словения, Испания и Швеция.

"Групата на приятелите" предложи някои решения, например тези за санкциите или за изпращането на граждански мисии, да се приемат с квалифицирано мнозинство. Такова е налице, когато най-малко 15 държави членки, представляващи най-малко 65% от населението на ЕС, дадат своето съгласие. Предвижда се също така един вид предпазна мрежа (гаранции) относно националните интереси на страните членки. Предложения като това обаче трябва да бъдат одобрени от всичките 27 държавни и правителствени ръководители на ЕС.

В речта си за състоянието на ЕС в началото на септември председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също се изказа в подкрепа на промяната на сегашния механизъм за вземане на решения, за да се избегнат блокади. В някои области ЕС трябва да се освободи от "оковите на единодушието" от 27 гласа, призова тя.

Промяна в договора е възможна, но малко вероятна

Друга възможност за отслабване на принципа на единодушие в ЕС е промяна в договорите на ЕС, която би могла да се предприеме например в рамките на приемането на нова държава членка, посочва Николай фон Ондарца. За това също е необходимо съгласието на всички 27 държави членки. Ето защо политологът смята постигането на такова съгласие за "политически малко вероятно" в момента.

Ако обаче "групата на приятелите" продължи да се разраства, тя би могла да окаже по-голям натиск върху останалите държави, за да наложат на по-късен етап вземането на решения с мнозинство вместо с единодушие. Според Николай фон Ондарца обаче това може да означава, че ЕС ще трябва да плати много висока цена на Унгария, за да се откаже тя от този свой мощен коз.

В Брюксел "групата на приятелите" също се разглежда като средство за оказване на натиск, научи ДВ от европейски дипломат. По думите му Унгария е все по-изолирана. В момента Европейската комисия работи по план за използване на замразените руски активи за възстановяването на Украйна. Както съобщава информационната агенция Ройтерс, от самото начало ЕК търси начини да заобиколи унгарското вето.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОГАТО ДЕМОКРАЦИЯТА ТИ ПРЕЧИ

    15 3 Отговор
    Премахни демокрацията. Така е при урсулите.

    09:08 27.09.2025

  • 2 ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ

    9 1 Отговор
    Демократична ли е. Или само когато ни изнася.

    09:09 27.09.2025

  • 3 Дано

    9 4 Отговор
    има повече страни, като Унгария в ЕССР !

    Коментиран от #7

    09:12 27.09.2025

  • 4 Не - може ли

    1 13 Отговор
    А - Ще ..

    Блокадите на Орбан
    Накрая ще стане една Блокада
    На самия Маджарски Пацил.

    А най добре
    Шут и към Мускалието..

    Там му е мястото на Кремълския Тампон.

    09:13 27.09.2025

  • 5 Временното явление ЕС

    8 2 Отговор
    Орбан прави луди урсуланковците.

    09:14 27.09.2025

  • 6 666

    3 1 Отговор
    Хайде на пропагандата за ид и 0 ти

    09:14 27.09.2025

  • 7 Ще има

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "Дано":

    Ама В Кочината Русия.

    09:14 27.09.2025

  • 8 Асен

    1 9 Отговор
    Крайно време е на Унгария да и бият шута.

    Коментиран от #9

    09:15 27.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Може

    8 2 Отговор
    разбира се! Разпада се и няма да има какво да блокира!

    09:23 27.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Херодот

    7 1 Отговор
    По време на Техеранската конференция Сталин пита Рузвелт " КАКВО Е ДЕМОКРАЦИЯ " .Отговорът на Рузвелт е " ВСИЧКО, КОЕТО Е В ИНТЕРЕС НА САЩ Е ДЕМОКРАЦИЯ "

    09:51 27.09.2025

  • 15 Дааа

    7 0 Отговор
    Трябва твърдо и ние да подкрепяме Унгария във ветото срещу украинските схеми!

    09:57 27.09.2025

  • 16 Факт

    5 0 Отговор
    Кафето го слагаме след малко. Но вероятно Унгария никога не си е представяла, че ще я правят фронтова държава в ЕС!

    09:58 27.09.2025

  • 17 Азззззззз

    4 0 Отговор
    Налице е псевдоДемократичен фашизъм. Къде отиде пазарната икономика и суверенитета на държавите?! Някакви пропаднали и корумпирани урсули искат да заповядват на всички нас. Който се опълчи бил враг...

    09:59 27.09.2025

  • 18 Мими

    2 0 Отговор
    Може, ама не иска. За ЕС източна Европа трябва да е единствено донор и пазар без право на глас. Явно, оттам е плагиатствал Горбачов плана Голгота, как ИЕ ще мизерува и ще пожелае да се върне към социализма.

    10:03 27.09.2025

  • 19 Фен

    4 1 Отговор
    ЕС е пътник. След фалита на Франция, идва и Германия. А повсеместната ислямизация ще направи унищожението на Европа необратимо. Сорос победи. Поздравление на ДВ, успяхте!

    10:04 27.09.2025

  • 20 Унгария

    0 0 Отговор
    е повече ЕС отколкото ЕК.

    10:19 27.09.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Не може. Малките държави като България, улетают у воздух.

    10:21 27.09.2025