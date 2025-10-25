Новини
България »
Тази нощ България преминава към зимно часово време, часовниците се връщат с един час назад

25 Октомври, 2025 09:23 1 192 35

  • часово време-
  • бан

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от БТА

Тази нощ България преминава към зимно часово време, часовниците се връщат с един час назад - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 04:00 часа местно време тази нощ, когато часовниците се връщат с един час назад. Това съобщиха за БТА от Българския институт по метрология.

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията.

На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време.

Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г., сочи информация на отдел "Справочна" в БТА. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 варненски пенсионер

    31 1 Отговор
    ДОКОГА , БЕ ! двем !

    09:24 25.10.2025

  • 2 Като ковида

    21 13 Отговор
    Най-голямата глупост, оставяй лятно и не се занимава с безсмислици.

    Коментиран от #18, #27

    09:26 25.10.2025

  • 3 007 лиценз ту кил

    42 1 Отговор
    Не преминава към "зимно", а се връща към астрономическото време.

    09:28 25.10.2025

  • 4 007 лиценз ту кил

    33 0 Отговор
    Астрономическото време е това, при което пладне (12 ч на обяд) слънцето е точно отгоре без отклонение. Лятното време е измислица.

    09:30 25.10.2025

  • 5 az СВО Победа 80

    27 0 Отговор
    Не е "зимно", а се връщаме към астрономическото време!

    По тая логика може да се въведе и пролетно/есенно време или всеки месец да имаме различно от астрономическоро време с плюс/минус 2/3/5/10 часа!

    09:33 25.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Референдум и това

    25 1 Отговор
    Да е последното завъртане на стрелките!
    Турция ни показа прави път! Би дузпата на това безумие и спря местенето на страните- две напред, едно назад, като танго!
    Ама има упрвници не с балончета и увиснали чучури, а яки топки!

    Коментиран от #13

    09:36 25.10.2025

  • 9 нннн

    35 1 Отговор
    Това е безсмислено, но пък създава хубав стрес у хората.
    Садистите продължават да се гаврят с нас.

    Коментиран от #10

    09:37 25.10.2025

  • 10 Абе

    6 12 Отговор

    До коментар #9 от "нннн":

    Ча па стрес. Язе го местим без проблем.

    09:39 25.10.2025

  • 11 az СВО Победа 80

    13 4 Отговор
    Както всички простотии и тази с "лятното часово време" идва от запад и целта е само една - печалбата!

    Връщането към астрономическото време ск е връщане към нормалнлстта....

    Коментиран от #17

    09:43 25.10.2025

  • 12 Някои

    4 8 Отговор
    Ще спите един час повече, а други ще авем един час повече!

    Коментиран от #14

    09:45 25.10.2025

  • 13 Бай Ху (By Who)

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Референдум и това":

    Референдумите в България са забранени със закон, господине.

    Коментиран от #32

    09:47 25.10.2025

  • 14 Абе

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Някои":

    Или вас ша ви авът?

    Коментиран от #21

    09:48 25.10.2025

  • 15 БКП

    12 6 Отговор
    Комунистите по заповед на Кремълския режим ни натресоха тази капиталистическа простотия.

    09:49 25.10.2025

  • 16 Руснаков

    17 0 Отговор
    На вниманието на Брюкселската Бюрокрация...стига ни причинявайте тези неудобства...кога беше 2019г,,,.сега сме 2025 и никакво решение...разбързайте се оХлюви...

    Коментиран от #19

    09:50 25.10.2025

  • 17 Защо не казваш цялата истина

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    Може да идва от Запад, не е въведена от Кремъл в годините на Развития социализъм.

    09:51 25.10.2025

  • 18 Мим

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Като ковида":

    Най правилното е да си остане на астрономическото време,а именно зимното....

    09:51 25.10.2025

  • 19 Я кажи

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "Руснаков":

    Какво направи вашия депутат Волгата? Не съм чул да е направил нищо полезно дори за Възраждане, но взема чиста пара Евро години наред.

    Коментиран от #24, #31

    09:52 25.10.2025

  • 20 Няма зимно

    12 1 Отговор
    часово време,има астрономическо!

    09:55 25.10.2025

  • 21 Нека !

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    Всяка красива хищна пантера може да ме жаса грубянски и душманската , а аз ще страдам...

    Коментиран от #26

    09:56 25.10.2025

  • 22 Объркаха ни системите

    8 1 Отговор
    Това мрънкане със времето е цирк който влияе поне три месеца върху здравето на хората. Те ни объркаха климата вече няма студове а само горещини и два дни топло три дни хладно и така цяла есен зима пролет а юни юли август дори и септември горещини.А това влияе лошо на здравето за хората.

    09:57 25.10.2025

  • 23 Объркаха ни системите

    9 2 Отговор
    Това мЕнкане със времето е цирк който влияе поне три месеца върху здравето на хората. Те ни объркаха климата вече няма студове а само горещини и два дни топло три дни хладно и така цяла есен зима пролет а юни юли август дори и септември горещини.А това влияе лошо на здравето за хората.

    09:58 25.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хайнц Клинг

    6 6 Отговор
    Супер. Смяната трябва да остане завинаги. Мрънкащите у трапа. В краен случай да оставят лятното, но по-добре смяната да остане завинаги!

    10:00 25.10.2025

  • 26 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Нека !":

    Ти глей некой пантер да ти не взломи задния вход.

    Коментиран от #30

    10:01 25.10.2025

  • 27 НЯМА

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Като ковида":

    По - голяма глупост от лятното !

    10:02 25.10.2025

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 0 Отговор
    България НЕ ПРЕМИНАВА към зимно часово време, а се ВРЪЩА към астрономическото...

    10:04 25.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Нц.....

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    Пантеровете много пъти са се интересували как да се докопат до магарешкия , но той е само за пантерите ! Но да , и нежните мъже ме налитат , но напразно.

    10:10 25.10.2025

  • 31 Руснаков

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Я кажи":

    Волгин ,никога няма да ми хареса,мразя Възраждане повече от БСП и другите дребни партии.Волгин е един...започва на пед...и завършва на раст...

    Коментиран от #35

    10:22 25.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    Връщаме се към астрономичното време бе мозъци!
    Няма такова понятие "зимно часово време"!

    10:34 25.10.2025

  • 34 Терзиев

    2 0 Отговор
    Край няма простотията!

    10:52 25.10.2025

  • 35 Шматка

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Руснаков":

    Пий един Новичок и ще ти мине.

    11:00 25.10.2025

