Тази нощ България преминава към зимно часово време, часовниците се връщат с един час назад

Връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 04:00 часа местно време тази нощ, когато часовниците се връщат с един час назад. Това съобщиха за БТА от Българския институт по метрология.
Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията.
На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време.
Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г., сочи информация на отдел "Справочна" в БТА. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 варненски пенсионер
09:24 25.10.2025
2 Като ковида
Коментиран от #18, #27
09:26 25.10.2025
3 007 лиценз ту кил
09:28 25.10.2025
4 007 лиценз ту кил
09:30 25.10.2025
5 az СВО Победа 80
По тая логика може да се въведе и пролетно/есенно време или всеки месец да имаме различно от астрономическоро време с плюс/минус 2/3/5/10 часа!
09:33 25.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Референдум и това
Турция ни показа прави път! Би дузпата на това безумие и спря местенето на страните- две напред, едно назад, като танго!
Ама има упрвници не с балончета и увиснали чучури, а яки топки!
Коментиран от #13
09:36 25.10.2025
9 нннн
Садистите продължават да се гаврят с нас.
Коментиран от #10
09:37 25.10.2025
10 Абе
До коментар #9 от "нннн":Ча па стрес. Язе го местим без проблем.
09:39 25.10.2025
11 az СВО Победа 80
Връщането към астрономическото време ск е връщане към нормалнлстта....
Коментиран от #17
09:43 25.10.2025
12 Някои
Коментиран от #14
09:45 25.10.2025
13 Бай Ху (By Who)
До коментар #8 от "Референдум и това":Референдумите в България са забранени със закон, господине.
Коментиран от #32
09:47 25.10.2025
14 Абе
До коментар #12 от "Някои":Или вас ша ви авът?
Коментиран от #21
09:48 25.10.2025
15 БКП
09:49 25.10.2025
16 Руснаков
Коментиран от #19
09:50 25.10.2025
17 Защо не казваш цялата истина
До коментар #11 от "az СВО Победа 80":Може да идва от Запад, не е въведена от Кремъл в годините на Развития социализъм.
09:51 25.10.2025
18 Мим
До коментар #2 от "Като ковида":Най правилното е да си остане на астрономическото време,а именно зимното....
09:51 25.10.2025
19 Я кажи
До коментар #16 от "Руснаков":Какво направи вашия депутат Волгата? Не съм чул да е направил нищо полезно дори за Възраждане, но взема чиста пара Евро години наред.
Коментиран от #24, #31
09:52 25.10.2025
20 Няма зимно
09:55 25.10.2025
21 Нека !
До коментар #14 от "Абе":Всяка красива хищна пантера може да ме жаса грубянски и душманската , а аз ще страдам...
Коментиран от #26
09:56 25.10.2025
22 Объркаха ни системите
09:57 25.10.2025
23 Объркаха ни системите
09:58 25.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хайнц Клинг
10:00 25.10.2025
26 Абе
До коментар #21 от "Нека !":Ти глей некой пантер да ти не взломи задния вход.
Коментиран от #30
10:01 25.10.2025
27 НЯМА
До коментар #2 от "Като ковида":По - голяма глупост от лятното !
10:02 25.10.2025
28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:04 25.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Нц.....
До коментар #26 от "Абе":Пантеровете много пъти са се интересували как да се докопат до магарешкия , но той е само за пантерите ! Но да , и нежните мъже ме налитат , но напразно.
10:10 25.10.2025
31 Руснаков
До коментар #19 от "Я кажи":Волгин ,никога няма да ми хареса,мразя Възраждане повече от БСП и другите дребни партии.Волгин е един...започва на пед...и завършва на раст...
Коментиран от #35
10:22 25.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Няма такова понятие "зимно часово време"!
10:34 25.10.2025
34 Терзиев
10:52 25.10.2025
35 Шматка
До коментар #31 от "Руснаков":Пий един Новичок и ще ти мине.
11:00 25.10.2025