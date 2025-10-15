Новини
Урсула фон дер Лайен в Скопие: Топката е във вашето поле!

15 Октомври, 2025 23:19 565 4

Северна Македония е последната държава в балканската обиколка на председателката на Европейската комисия

Урсула фон дер Лайен в Скопие: Топката е във вашето поле! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

„Напълно подкрепяме Северна Македония по пътя ѝ към ЕС. Можете да разчитате на нас. Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов“, написа председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в платформата "Екс" след срещите си в Скопие, в рамките на балканската си обиколка, съобщават медиите в Северна Македония, пише БТА.

От правителствения пресцентър на Северна Македония информираха с кратко съобщение за посещението на председателя на Европейската комисия в страната.

На срещата ѝ с премиера на страната Християн Мицкоски са били обсъдени „европейската перспектива, напредъкът на процесите на реформи, икономическото сътрудничество, енергийната сигурност и цифровата трансформация”, а Мицкоски е подчертал „решимостта на правителството да ускори европейската интеграция на страната чрез конкретни резултати и изпълнение на европейските стандарти”.

„Той посочи, че страната очаква ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз, като потвърждение на европейската перспектива и подкрепа за гражданите, които остават ангажирани с европейските ценности от десетилетия. Посещението на председателя на Европейската комисия е потвърждение на открития диалог и взаимната готовност за задълбочаване на партньорството в интерес на стабилността, икономическото развитие и европейското бъдеще на страната”, се казва в съобщението.

В Скопие Фон дер Лайен се срещна и с президента на страната Гордана Силяновска, както и с председателя на парламента Африм Гаши.

Северна Македония е последната държава в балканската обиколка на председателката на Европейската комисия. По-рано тази седмица тя бе в Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, а днес проведе разговори в Сърбия и Косово.


  • 1 Нашата скъпа

    3 3 Отговор
    Урсула си въобразява че с приказки ситуацията в Европейския съюз ще върши и цъфне.
    Намирам се в една европейска южна европейска страна и пред хотелите се чува само руска реч говоря на от украинци. Те може би имат някакъв си език но защо ли говорят руски и понеже аз го разбирам осъзнавам че това са млади мъже между 18:30 които си говорят че неговите приятели са изнесли много бързо от бъдещият руския Реал и той направил същото под влияние на жена си. Ето затова Украйна никога няма да победи защото има такива ,,герои,, .
    Иначе да тук е топло на 25 градуса и морето е уникално.

    Коментиран от #3

    23:26 15.10.2025

  • 2 Пич

    4 2 Отговор
    Не топката , гюлетата са и у главъта на тая !!! Чак да те е страх да я мушиш орално , да не си посиниш главата в някое желязо !

    23:27 15.10.2025

  • 3 Номерата на автомобилите

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нашата скъпа":

    с които пристигат тези ,, герои ,, са с украинска регистрация. Нищо лично но забравих да го спомена

    23:29 15.10.2025

  • 4 УдоМача

    3 1 Отговор
    Ще се окаже, че македонците хич не са неумни и знаят какво ги чака ако ги вкарат в тая кошара виждат изнемогващият си източен съвет затова го играят "искам ама нямам желание". Сърбите и те..

    23:32 15.10.2025

