ЕС vs. Орбан! Европейската комисия започва вътрешно разследване срещу Унгария

Европейската комисия (ЕК) започва вътрешно разследване на съобщения в европейски медии за шпионаж от страна на Унгария срещу институциите на ЕС. Това съобщи днес говорител на ЕК на пресконференця в отговор на въпроси, пише БТА.
Еврокомисарите трябва да следват правилата за поведение и съответните текстове от договора за ЕС, посочи говорителят. Той отбеляза, че правилата предвиждат независимостта на еврокомисарите да бъде извън съмнение, както и те да бъдат напълно независими и нито да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция, да въздържат се от всякакво действие, несъвместимо с техните функции или с изпълнението на техните задачи.
По-рано днес белгийски медии представиха данни от международно журналистическо разследване, според което преди 10 години в унгарското Постоянно представителство към институциите на ЕС в Брюксел са били изпратени двама служители, уличени по-късно в шпионаж. По това време представителството е ръководено от днешния унгарски еврокомисар Оливер Вархей. Твърди се, че шпионите предлагали пари срещу чувствителна и поверителна информация от институциите на ЕС.
През януари Европейският парламент обсъди подобни твърдения, като отбеляза, че европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е била сред институциите, засегнати от унгарски шпионаж, след като преди това е започнала разследване на съмнения за злоупотреби по проект, свързан с унгарския премиер Виктор Орбан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хохо Бохо
15:45 09.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
15:47 09.10.2025
3 Някой
Демокрацията се оказа фарс.
Коментиран от #14, #26
15:47 09.10.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #16
15:48 09.10.2025
5 ЕС трябва
Коментиран от #8, #9, #15
15:48 09.10.2025
6 Това няма
15:50 09.10.2025
7 Ветеран от Протеста
Коментиран от #24
15:51 09.10.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "ЕС трябва":Според изследване на генофонда на Унгария половината население са българите на Баян които са избягали от Хазарите при Маджарите.
Коментиран от #20
15:52 09.10.2025
10 Долу ЕС
16:00 09.10.2025
11 ДългоИме
16:01 09.10.2025
12 Селянин
А разследване за корупцията кога?
А разследване за грантовете по време на Ковид кога?
16:02 09.10.2025
13 Бай Араб
16:04 09.10.2025
14 !!!?
До коментар #3 от "Някой":Като другото мнение е на Путлер защо трябва да го слушаме от Орбан...!???
16:05 09.10.2025
15 Хохо Бохо
До коментар #5 от "ЕС трябва":Да. Също така трябва незабавно да напуснем антидемократическият ЕС. Отдавна не е търговски съюз, урсулестата го превърна в политически и военен. Нямаме място там
Коментиран от #18, #27
16:06 09.10.2025
16 Бай Араб
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Винаги се стремя да открия по- тъп от теб и винаги се провалям .
Коментиран от #23
16:06 09.10.2025
17 Един
16:08 09.10.2025
18 Бохо Хохо
До коментар #15 от "Хохо Бохо":Не се опитвай да разсъждаваш , прави това ,което умееш .
16:08 09.10.2025
19 Един
Колко още ви трябва, за да разберете, че Евросъюза е фашистка структура?!!
16:09 09.10.2025
20 !!!?
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ами провери си и ти "генфонда"...може да се окаже, че не си последния софиянец, а първия унгарец...!?
16:09 09.10.2025
21 Нещастници
16:11 09.10.2025
22 Диктатура в действие
16:12 09.10.2025
23 Умен по цялата глава
До коментар #16 от "Бай Араб":Залагам старите си маратонки ,че Софиянеца не знае кое число е написал !!!!Блъскал нули - да има !!!!
16:12 09.10.2025
24 Истината
До коментар #7 от "Ветеран от Протеста":А кога ще разследват Тиквата и Прасчо за предателство на националните интереси на България.
Народен съд и Белене
16:14 09.10.2025
25 Кия Соренто
16:14 09.10.2025
26 Факти
До коментар #3 от "Някой":Когато различното мнение е това на масов убиец то не трябва да бъде зачитано. Орбан обслужва Путин. Унгария е троянски кон на Русия в ЕС. Ако няма процедура с която може да бъде изритана трябва просто да й спрат фондовете и готово. Бързо ще умре права защото е пропита от корупция по руски модел. Такава система без собствени ресурси може да оцелее само й наливаш постоянно пари отвън.
16:14 09.10.2025
27 Саша Грей
До коментар #15 от "Хохо Бохо":Може би трябва да се обърнем към демократична Русия? Кво ще кажеш?
16:16 09.10.2025