ЕС vs. Орбан! Европейската комисия започва вътрешно разследване срещу Унгария

9 Октомври, 2025 15:43

  • унгария-
  • европейска комисия-
  • виктор орбан-
  • европейски съюз

Медии представиха данни от международно журналистическо разследване, според което преди 10 години в унгарското Постоянно представителство към институциите на ЕС в Брюксел са били изпратени двама служители, уличени по-късно в шпионаж

ЕС vs. Орбан! Европейската комисия започва вътрешно разследване срещу Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Европейската комисия (ЕК) започва вътрешно разследване на съобщения в европейски медии за шпионаж от страна на Унгария срещу институциите на ЕС. Това съобщи днес говорител на ЕК на пресконференця в отговор на въпроси, пише БТА.

Еврокомисарите трябва да следват правилата за поведение и съответните текстове от договора за ЕС, посочи говорителят. Той отбеляза, че правилата предвиждат независимостта на еврокомисарите да бъде извън съмнение, както и те да бъдат напълно независими и нито да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция, да въздържат се от всякакво действие, несъвместимо с техните функции или с изпълнението на техните задачи.

По-рано днес белгийски медии представиха данни от международно журналистическо разследване, според което преди 10 години в унгарското Постоянно представителство към институциите на ЕС в Брюксел са били изпратени двама служители, уличени по-късно в шпионаж. По това време представителството е ръководено от днешния унгарски еврокомисар Оливер Вархей. Твърди се, че шпионите предлагали пари срещу чувствителна и поверителна информация от институциите на ЕС.

През януари Европейският парламент обсъди подобни твърдения, като отбеляза, че европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е била сред институциите, засегнати от унгарски шпионаж, след като преди това е започнала разследване на съмнения за злоупотреби по проект, свързан с унгарския премиер Виктор Орбан.


Оценка 3.2 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    29 6 Отговор
    Разследване срещу тиквеника от банкя, който търгува стратегически обекти кога? Или удряме само неудобните, а нашите п се та ги вардим?

    15:45 09.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    16 6 Отговор
    ЕК на ЕССР-а в потрес.

    15:47 09.10.2025

  • 3 Някой

    21 8 Отговор
    Това си изглежда като наказани за различно мнение. Явно ЕС не се интересува от мнението на отделните си членове. Очаква държавите-членки да гласуват, както им се нареди от ЕК и лично от Урсула.
    Демокрацията се оказа фарс.

    Коментиран от #14, #26

    15:47 09.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    Орбан каза че ще блокира 700 000 000 000 за Украйна.

    Коментиран от #16

    15:48 09.10.2025

  • 5 ЕС трябва

    8 17 Отговор
    да създаде процедура за изхвърляне на разни маджари от ЕС.

    Коментиран от #8, #9, #15

    15:48 09.10.2025

  • 6 Това няма

    16 2 Отговор
    да промени мнението на европейци и не само нито към Орбан, и още по-малко към ЕК, която съществува благодарение на демократично купен вот и на ножницата за разпределение на парички, които не и принадлежат и натиск върху неудобните не демократични европейци.

    15:50 09.10.2025

  • 7 Ветеран от Протеста

    7 11 Отговор
    А Петър Волгата и компанията му от възрожденци кога ще разследват за Саботаж и Диверсия на ЕС ????

    Коментиран от #24

    15:51 09.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "ЕС трябва":

    Според изследване на генофонда на Унгария половината население са българите на Баян които са избягали от Хазарите при Маджарите.

    Коментиран от #20

    15:52 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Долу ЕС

    7 3 Отговор
    А вътрешно срещу Урсула , малко ли станаха скандалите, как така изчезват мейли и съобщения, които са служебни? Я да изчезнат на Мъск или Тръмп да видим какво ще им се случва на отговорните и много други покрай тях!

    16:00 09.10.2025

  • 11 ДългоИме

    3 3 Отговор
    Такова "журналистическо" разследване е като "веещи се скъсани евро "килоти" на Лай(н)ен, развявани като атрибут на ЕК. Да видим това "джурнално разследване" - знаем как се скалъпва!

    16:01 09.10.2025

  • 12 Селянин

    9 2 Отговор
    А разследване за ваксините кога?
    А разследване за корупцията кога?
    А разследване за грантовете по време на Ковид кога?

    16:02 09.10.2025

  • 13 Бай Араб

    4 7 Отговор
    Еееееее,сетиха се да смачкат тая хлебарка

    16:04 09.10.2025

  • 14 !!!?

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Като другото мнение е на Путлер защо трябва да го слушаме от Орбан...!???

    16:05 09.10.2025

  • 15 Хохо Бохо

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЕС трябва":

    Да. Също така трябва незабавно да напуснем антидемократическият ЕС. Отдавна не е търговски съюз, урсулестата го превърна в политически и военен. Нямаме място там

    Коментиран от #18, #27

    16:06 09.10.2025

  • 16 Бай Араб

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Винаги се стремя да открия по- тъп от теб и винаги се провалям .

    Коментиран от #23

    16:06 09.10.2025

  • 17 Един

    1 2 Отговор
    За Орбан...вътрешно...

    16:08 09.10.2025

  • 18 Бохо Хохо

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    Не се опитвай да разсъждаваш , прави това ,което умееш .

    16:08 09.10.2025

  • 19 Един

    5 2 Отговор
    Ето така фашистите правят лов на вещици!

    Колко още ви трябва, за да разберете, че Евросъюза е фашистка структура?!!

    16:09 09.10.2025

  • 20 !!!?

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ами провери си и ти "генфонда"...може да се окаже, че не си последния софиянец, а първия унгарец...!?

    16:09 09.10.2025

  • 21 Нещастници

    1 0 Отговор
    За родените след 1990, да знаят ,че при социализма беше същото затварят ти устата със заплахи всякакви, сега е абсолютно същото искат майданче

    16:11 09.10.2025

  • 22 Диктатура в действие

    3 0 Отговор
    Не знам какво е това журналистическо разследване, но по похватите си ЕС започва много силно да напомня СССР. В Унгария идват избори и това може и да е изфабрикувана акция с цел подмяна на вота на избирателите и лансиране на партии с по-приемлива за ЕК политика. Очевидно е, че може би се цели или сплашване или разправа с инакомислещите, което са елементи на авторитаризма и признак за безсилие.

    16:12 09.10.2025

  • 23 Умен по цялата глава

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Араб":

    Залагам старите си маратонки ,че Софиянеца не знае кое число е написал !!!!Блъскал нули - да има !!!!

    16:12 09.10.2025

  • 24 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ветеран от Протеста":

    А кога ще разследват Тиквата и Прасчо за предателство на националните интереси на България.
    Народен съд и Белене

    16:14 09.10.2025

  • 25 Кия Соренто

    1 0 Отговор
    Трябва да се спретне,една цветна революцийка в Будапеща.малко молотовки,счупени джамове и насинявания.в това сме майстори.

    16:14 09.10.2025

  • 26 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Когато различното мнение е това на масов убиец то не трябва да бъде зачитано. Орбан обслужва Путин. Унгария е троянски кон на Русия в ЕС. Ако няма процедура с която може да бъде изритана трябва просто да й спрат фондовете и готово. Бързо ще умре права защото е пропита от корупция по руски модел. Такава система без собствени ресурси може да оцелее само й наливаш постоянно пари отвън.

    16:14 09.10.2025

  • 27 Саша Грей

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    Може би трябва да се обърнем към демократична Русия? Кво ще кажеш?

    16:16 09.10.2025

