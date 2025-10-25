ЕС разглежда всички възможности! Европа подготвя спешен план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи

Европейският съюз разглежда всички възможности за намаляване на зависимостта си от китайските редкоземни елементи и материали за батерии, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференцията "Глобален диалог" в Берлин, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
"През последните седмици и месеци Китай драстично затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии, което представлява значителен риск", каза Фон дер Лайен. Тя посочи, че в краткосрочен план Брюксел се фокусира върху намирането на решения чрез диалог с китайските партньори, но подчерта, че ЕС подготвя нов план за ограничаване на зависимостта си от китайски суровини от стратегическо значение.
По думите ѝ инициативата, наречена RESourceEU, ще бъде подобна на схемата REPowerEU, въведена след началото на войната в Украйна за намаляване на зависимостта от руските енергийни доставки. Новият план ще обхване съвместно закупуване, складиране и увеличаване на инвестициите в стратегически проекти за добив и преработка на критични суровини в рамките на Европейския съюз.
Фон дер Лайен уточни, че ЕС ще се стреми да ускори партньорствата за добив на суровини от решаващо значение със страни като Австралия, Канада, Чили, Гренландия, Казахстан, Узбекистан и Украйна. Планът предвижда и засилване на усилията за рециклиране на критични материали в продуктите, продавани в Европа.
"Целта е да се осигури достъп до алтернативни източници на критични суровини в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за нашите европейски индустрии", заяви тя.
На 9 октомври Китай наложи нови ограничения върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии – мярка, която според западни анализатори представлява отговор на митата, въведени от Съединените щати.
Фон дер Лайен предупреди, че тези ограничения оказват силно въздействие и върху европейската икономика, особено върху стратегически сектори като автомобилостроенето, отбраната, космическата индустрия, производството на чипове с изкуствен интелект и центровете за данни.
"Ако вземете предвид, че над 90 процента от потреблението ни на редкоземни магнити идва от Китай, виждате рисковете за Европа и нейните ключови индустрии", посочи тя и допълни: "В краткосрочен план се съсредоточаваме върху намирането на решения с нашите китайски партньори, но сме готови да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да реагираме при необходимост".
Коментарът на Фон дер Лайен е направен дни, след като френският президент Еманюел Макрон каза на лидерите на Европейския съюз да обмислят използването на т. нар. инструмент на ЕС за "борба с принудата" (ACI), най-мощният търговски инструмент на блока - срещу Китай, ако не успеят да намерят решение на планирания от Пекин контрол върху износа на важни суровини, припомня и Блумбърг.
Този инструмент никога не е бил използван. Той е замислен предимно като възпиращо средство, а при необходимост и като отговор на преднамерени принудителни действия от трети държави, които използват търговски мерки като средство за оказване на натиск върху политическия избор на ЕС или неговите членове. За ACI в блока се заговори и през лятото, преди ЕС да успее да договори митническата си сделка със САЩ.
1 ЕС ПУДЕЛИТЕ НА КИЛИМЧЕТО
16:36 25.10.2025
2 Европейца
16:37 25.10.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Промишлеността отива у киреча.
Вносните инженери им трябва само Халал и бели роби ни.
16:37 25.10.2025
4 пешо рунтавия
16:37 25.10.2025
5 Нено
16:39 25.10.2025
6 редкоземни елементи,
Коментиран от #17
16:43 25.10.2025
7 Аууу
16:43 25.10.2025
8 седят И мислят
16:47 25.10.2025
9 777
16:48 25.10.2025
10 Преструктуриране на капитала
16:49 25.10.2025
11 Верно ли е бе....
17:04 25.10.2025
12 ЕС само
17:05 25.10.2025
13 Дернев
17:09 25.10.2025
14 Отдавна никой не вярва
17:24 25.10.2025
15 Идея
17:35 25.10.2025
16 Покъртителна олигофрения...
През периода реално използваните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) възлизат на 573,75 милиарда юана (80,57 милиарда долара), което е спад с 10,4% на годишна база. Само през септември ПЧИ са се увеличили с 11,2% на годишна база.
Реалното използване на ПЧИ през периода е 150,09 милиарда юана в преработващата промишленост и 410,93 милиарда юана в сектора на услугите.)...
17:37 25.10.2025
17 ои8уйхътгрф
До коментар #6 от "редкоземни елементи,":По същество тези "редкоземни" неща не са чак толкова рядко срещани... Проблемът е добивът им- изключително мръсна, гадна и сложна работа е... Дори и да забравим за замърсяването при извличането им процесът пак е изключително сложен и нужното оборудване не се продава в алиекспрес... Още по-малко пък инженерите дето ги разбират нещата се срещат на всеки ъгъл дори и в Китай... А у ивропътъ пък хич няма такива хорица...
По същество всеки може да влезе в бизнеса с редките елементи- нужни са само десетки милиарди инвестиции, забравяш за екологията и едни 20 години време да ти се случи всичко... Китай имаха и времето, и парите, и всичко друго което им трябваше и нито ивропътъ, нито краваристан могат да направят нещо в следващите 15 години... А то и пари нямат, значи и след 50г. няма да могат...
17:39 25.10.2025
18 Хихи
Коментиран от #21
17:41 25.10.2025
19 Планът е един.
17:43 25.10.2025
20 ЕС разглежда всички възможности!
17:45 25.10.2025
21 хаха
До коментар #18 от "Хихи":А Рютето на Калас ,какво ще и държи...Тя и гърди няма,освен мозък, като нормалните жени,май и там е излишна...🤣🤣🤣
17:50 25.10.2025
22 Инна
По данни от източници, в календара на германския канцлер на следващата неделя бяха резервирани дни за възможни пътувания в Китай и Индия. Въпреки това, лидерът на КНР Си Циньпин в тези дни не е намерил време за това, за да приеме Мерца. Експертите полагат, че канцлера и главата MID очакват неспокойни времена. Промышленниците дадут канцлера ясно да понятят, че последното, в което те сега се нуждаят - това изразяване на отношенията с Китаем.
17:50 25.10.2025
23 Урсулиците:
18:00 25.10.2025
24 Бончо М.
18:04 25.10.2025