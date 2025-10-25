Новини
ЕС разглежда всички възможности! Европа подготвя спешен план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи

25 Октомври, 2025 16:35 766 24

  • си дзинпин-
  • китай-
  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен-
  • европейска комисия-
  • редкоземни елементи

ЕС разглежда всички възможности! Европа подготвя спешен план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз разглежда всички възможности за намаляване на зависимостта си от китайските редкоземни елементи и материали за батерии, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференцията "Глобален диалог" в Берлин, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

"През последните седмици и месеци Китай драстично затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии, което представлява значителен риск", каза Фон дер Лайен. Тя посочи, че в краткосрочен план Брюксел се фокусира върху намирането на решения чрез диалог с китайските партньори, но подчерта, че ЕС подготвя нов план за ограничаване на зависимостта си от китайски суровини от стратегическо значение.

По думите ѝ инициативата, наречена RESourceEU, ще бъде подобна на схемата REPowerEU, въведена след началото на войната в Украйна за намаляване на зависимостта от руските енергийни доставки. Новият план ще обхване съвместно закупуване, складиране и увеличаване на инвестициите в стратегически проекти за добив и преработка на критични суровини в рамките на Европейския съюз.

Фон дер Лайен уточни, че ЕС ще се стреми да ускори партньорствата за добив на суровини от решаващо значение със страни като Австралия, Канада, Чили, Гренландия, Казахстан, Узбекистан и Украйна. Планът предвижда и засилване на усилията за рециклиране на критични материали в продуктите, продавани в Европа.

"Целта е да се осигури достъп до алтернативни източници на критични суровини в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за нашите европейски индустрии", заяви тя.

На 9 октомври Китай наложи нови ограничения върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии – мярка, която според западни анализатори представлява отговор на митата, въведени от Съединените щати.

Фон дер Лайен предупреди, че тези ограничения оказват силно въздействие и върху европейската икономика, особено върху стратегически сектори като автомобилостроенето, отбраната, космическата индустрия, производството на чипове с изкуствен интелект и центровете за данни.

"Ако вземете предвид, че над 90 процента от потреблението ни на редкоземни магнити идва от Китай, виждате рисковете за Европа и нейните ключови индустрии", посочи тя и допълни: "В краткосрочен план се съсредоточаваме върху намирането на решения с нашите китайски партньори, но сме готови да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да реагираме при необходимост".

Коментарът на Фон дер Лайен е направен дни, след като френският президент Еманюел Макрон каза на лидерите на Европейския съюз да обмислят използването на т. нар. инструмент на ЕС за "борба с принудата" (ACI), най-мощният търговски инструмент на блока - срещу Китай, ако не успеят да намерят решение на планирания от Пекин контрол върху износа на важни суровини, припомня и Блумбърг.

Този инструмент никога не е бил използван. Той е замислен предимно като възпиращо средство, а при необходимост и като отговор на преднамерени принудителни действия от трети държави, които използват търговски мерки като средство за оказване на натиск върху политическия избор на ЕС или неговите членове. За ACI в блока се заговори и през лятото, преди ЕС да успее да договори митническата си сделка със САЩ.


  • 1 ЕС ПУДЕЛИТЕ НА КИЛИМЧЕТО

    15 0 Отговор
    АМА ДАЛИ ЩЕ ИМА КОЙ ДА ГИ УДОСТОИ С ВНИМАНИЕ.

    16:36 25.10.2025

  • 2 Европейца

    15 0 Отговор
    Хахахах, и какъв е този план? да превземете Китай, защото тези елементи в следващите 500 млн години няма да се появят в Европа току-така

    16:37 25.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 0 Отговор
    То след някоя друга година на ЕССР нищо няма му трябва.

    Промишлеността отива у киреча.

    Вносните инженери им трябва само Халал и бели роби ни.

    16:37 25.10.2025

  • 4 пешо рунтавия

    11 0 Отговор
    гинеколожката и еврокоптора мога да им подам рунтавелеца е големата червена глава

    16:37 25.10.2025

  • 5 Нено

    13 0 Отговор
    На Урсулите дрехите им са китайски!

    16:39 25.10.2025

  • 6 редкоземни елементи,

    13 0 Отговор
    Демек не навсякаде ги има...

    Коментиран от #17

    16:43 25.10.2025

  • 7 Аууу

    15 0 Отговор
    Редкоземните иди0ти от ЕС, "мислели"!?

    16:43 25.10.2025

  • 8 седят И мислят

    13 0 Отговор
    Седят и мислят И КАТО СЕ ОГЛЕДАЛИ ------------САМО СЕДЯТ

    16:47 25.10.2025

  • 9 777

    6 0 Отговор
    И от къде ще ги взимате,сладури.

    16:48 25.10.2025

  • 10 Преструктуриране на капитала

    11 0 Отговор
    Заради тези боклуци, ЕС става 51-вия щат

    16:49 25.10.2025

  • 11 Верно ли е бе....

    8 0 Отговор
    От луната ли почваме да ги взимаме

    17:04 25.10.2025

  • 12 ЕС само

    8 0 Отговор
    Разглежда.китаи работи.стигане няма

    17:05 25.10.2025

  • 13 Дернев

    7 0 Отговор
    ЕС с настоящите си лидери нямат никакво право да говорят от името на Европа. Те разделят Европа и по този начин я обричат но гибел. Единна Европа може да се самозадоволява напълно. Група държавици, със самозабравили се лидери, могат само да бъдат сателити в чужда орбита и разчитат на чуждо благоволение. Този т. нар. инструмент на ЕС за "борба с принудата" все по-малко ще става приложим за тях. Той е за глобалните сили, каквато Европа на ЕС никога няма да бъде. Но единна Европа на СЕЩ в съюз с Русия ще е. И сигурността на света ще се крепи от тази Европа. Да я изградим и да се спасим заедно със света докато все още е възможно.

    17:09 25.10.2025

  • 14 Отдавна никой не вярва

    6 0 Отговор
    На глупостите на Фон дер Лайен и ЕК. А относно Китай той заявява: Докато някои страни остават в капана на манталитета „нулев резултат“, Китай очерта визия за споделен прогрес за света. През следващите пет години откритостта и сътрудничеството на Китай ще достигнат нови нива както по обхват, така и по дълбочина. Въпреки външния натиск и нарастващия протекционизъм, Китай остава ангажиран с разширяването на високото си ниво на отваряне и разширяването на институционалната отвореност - чрез привеждане в съответствие с по-високите стандарти на международните правила и задълбочаване на пазарната свързаност. В рамките на 15-ия петгодишен план Китай ще продължи да развива независимото си отваряне, да насърчава търговските иновации, да разширява двупосочното инвестиционно сътрудничество и да насърчава висококачественото сътрудничество по линия на „Един пояс, един път“. Тези усилия ще интегрират допълнително производствения капацитет, капитала и технологиите на Китай с ресурсите, труда и пазарите на развиващите се икономики, като по този начин ще насочат глобализацията към по-балансиран, устойчив и приобщаващ растеж.......

    17:24 25.10.2025

  • 15 Идея

    4 0 Отговор
    След като оцапахме гащите, предлагаме решение да спрем храната.

    17:35 25.10.2025

  • 16 Покъртителна олигофрения...

    5 0 Отговор
    "Европа била подготвя спешен план.." ....а фактите са че Близо 49 000 предприятия с чуждестранни инвестиции са създадени в Китай само от януари до септември.... (Общо 48 921 предприятия с чуждестранни инвестиции са създадени в цялата страна от януари до септември, което е увеличение с 16,2% на годишна база, съобщи Министерството на търговията в събота.
    През периода реално използваните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) възлизат на 573,75 милиарда юана (80,57 милиарда долара), което е спад с 10,4% на годишна база. Само през септември ПЧИ са се увеличили с 11,2% на годишна база.
    Реалното използване на ПЧИ през периода е 150,09 милиарда юана в преработващата промишленост и 410,93 милиарда юана в сектора на услугите.)...

    17:37 25.10.2025

  • 17 ои8уйхътгрф

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "редкоземни елементи,":

    По същество тези "редкоземни" неща не са чак толкова рядко срещани... Проблемът е добивът им- изключително мръсна, гадна и сложна работа е... Дори и да забравим за замърсяването при извличането им процесът пак е изключително сложен и нужното оборудване не се продава в алиекспрес... Още по-малко пък инженерите дето ги разбират нещата се срещат на всеки ъгъл дори и в Китай... А у ивропътъ пък хич няма такива хорица...

    По същество всеки може да влезе в бизнеса с редките елементи- нужни са само десетки милиарди инвестиции, забравяш за екологията и едни 20 години време да ти се случи всичко... Китай имаха и времето, и парите, и всичко друго което им трябваше и нито ивропътъ, нито краваристан могат да направят нещо в следващите 15 години... А то и пари нямат, значи и след 50г. няма да могат...

    17:39 25.10.2025

  • 18 Хихи

    8 0 Отговор
    фонлайнар, Коща и вампира Калас, да почват да ровят с ръце в Донбас и да вадят редките метали... Може да вземат и Рютка ,да им държи маркуча за промивките ...

    Коментиран от #21

    17:41 25.10.2025

  • 19 Планът е един.

    3 0 Отговор
    Окраина и техните редки земни суровини. То и затова се пънат да помагат с парите на народите си на зельо. А той ги друса на сливата яко.

    17:43 25.10.2025

  • 20 ЕС разглежда всички възможности!

    1 1 Отговор
    Как тотално да потъне под водата ....

    17:45 25.10.2025

  • 21 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хихи":

    А Рютето на Калас ,какво ще и държи...Тя и гърди няма,освен мозък, като нормалните жени,май и там е излишна...🤣🤣🤣

    17:50 25.10.2025

  • 22 Инна

    2 0 Отговор
    „Външнополитическа катастрофа“ за правителството на канцлера Фридриха Мерца нарекоха германските SMI от менюто на визитата на главите на MID Германия Йохана Вадефуля и най-главните правителства в Китай. Отбелязва се, че Мерц вече почти преди половин година възглавява правителството на ФРГ, но до тези порции не е имало визита в Пекине.

    По данни от източници, в календара на германския канцлер на следващата неделя бяха резервирани дни за възможни пътувания в Китай и Индия. Въпреки това, лидерът на КНР Си Циньпин в тези дни не е намерил време за това, за да приеме Мерца. Експертите полагат, че канцлера и главата MID очакват неспокойни времена. Промышленниците дадут канцлера ясно да понятят, че последното, в което те сега се нуждаят - това изразяване на отношенията с Китаем.

    17:50 25.10.2025

  • 23 Урсулиците:

    2 0 Отговор
    Акушерката ще изроди от земята в ЕС рЯдкоземни елементи!

    18:00 25.10.2025

  • 24 Бончо М.

    0 0 Отговор
    Каво значи рециклиране на продукти, продавани в Европа? Ще вадят чипове от перални?

    18:04 25.10.2025

