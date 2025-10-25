Новини
Бивш служител на ЦРУ: Украйна копнее НАТО да стане пълноправен участник във войната
  Тема: Украйна

Бивш служител на ЦРУ: Украйна копнее НАТО да стане пълноправен участник във войната

25 Октомври, 2025 05:09, обновена 25 Октомври, 2025 05:15 1 133 16

Русия обаче не прави нищо, за да "улесни" това, отбеляза Скот Ритър

Бивш служител на ЦРУ: Украйна копнее НАТО да стане пълноправен участник във войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западът не бива да изпитва търпението на Русия с постоянни провокации, заяви бившият служител на ЦРУ Скот Ритър в YouTube канала на Глен Дийзен.

„Русия винаги е избягвала ескалацията. Ескалацията винаги е била стратегията на Украйна, защото Украйна копнее НАТО да стане пълноправен участник в конфликта, а Русия не прави нищо, за да улесни това“, каза той.

Още новини от Украйна

Експертът призова хората да запомнят предупреждението на руския президент Владимир Путин за суров отговор в случай на американски ракетни удари с голям обсег по страната и изрази увереност, че Москва ще реагира, ако е необходимо.

„Мисля, че руснаците са се наситили на тази ескалация. Докато Америка се колебае, Русия е решителна“, предупреди Ритер.

По-рано Владимир Путин предупреди за сериозен руски отговор в случай на удари по тяхна територия с американски ракети „Томахоук“. Според държавния глава, разговорите за доставка на тези оръжия са опит за ескалация.

Wall Street Journal съобщи в сряда, че Съединените щати са отменили ключово ограничение върху използването от Украйна на определени ракети с голям обсег и че украинските въоръжени сили са използвали британска крилата ракета Storm Shadow при удар по Брянск във вторник. По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече тези съобщения, заявявайки, че Съединените щати нямат връзка с подобни ракети, използвани от Киев.

На среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп отбеляза, че Съединените щати нямат намерение да учат други как да използват Tомахоук, тъй като това е много сложно оръжие и изисква едногодишно обучение, за да се овладее. Той многократно е заявявал, че самият Вашингтон се нуждае от тях, въпреки големите си запаси.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ГибМелсън

    14 20 Отговор
    Разбира се,че трябва да слушаме душевните повърни на един педофил,който е изгонен позорно от топлото си работно местенце.Пък и тук в България е пълно с такива като Скот Ритер-безработни безделници и педофили,които нямат какво да ядат и затова си продават ниската част на гърба за рубли.

    Коментиран от #12

    05:30 25.10.2025

  • 4 Бивш

    14 8 Отговор
    Служител на ЦРУ и два пъти осъждан педофил. С такова минало съм сигурен, че всичко, което казва е чистата истина.

    06:11 25.10.2025

  • 5 Калин21

    5 6 Отговор
    И това идва от устата на осъден педофил.

    06:14 25.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Осъден педофил

    7 3 Отговор
    Не познал пак за Украйна

    06:35 25.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Госあ

    6 3 Отговор
    А, да си дойдем на думата ! Хунтата на зельо провокира Русия максимално !!! И после скимтат. Готови са и жертваха маса народ, за да запалят ТСВ ! Явно това е целта. Путин наистина ще излезе старо и обиграно куче, като председателят Си. Нема да има ТСВ, целите ще бъдат постигнати по един или друг начин без ядрена война. И тоя път, краварника като фалира, нема да е като предишните пъти, когато имаше производство и технологии, за да си стъпи на краката, а направо потъва !

    06:45 25.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Говориш глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГибМелсън":

    Вземи се в ръце.

    06:54 25.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Европа титанично потъва

    3 0 Отговор
    За ужас на Украинската хунта и Европейските пудели на Великобритания, се очертава икономически съюз между САЩ и Русия. А Европа ще духа супата благодарение на далновидните си лидери които не виждат по далеч от носа си.

    07:00 25.10.2025

  • 15 Умните

    0 0 Отговор
    Хора знаят! Глупавите се мятат като заклани кокошки и си мислят, че плашат Русия!

    07:08 25.10.2025

  • 16 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Бих довавил .
    Не смо Урка но и систитУ у Лъндън.
    Урка са само машата.

    07:14 25.10.2025