Западът не бива да изпитва търпението на Русия с постоянни провокации, заяви бившият служител на ЦРУ Скот Ритър в YouTube канала на Глен Дийзен.
„Русия винаги е избягвала ескалацията. Ескалацията винаги е била стратегията на Украйна, защото Украйна копнее НАТО да стане пълноправен участник в конфликта, а Русия не прави нищо, за да улесни това“, каза той.
Експертът призова хората да запомнят предупреждението на руския президент Владимир Путин за суров отговор в случай на американски ракетни удари с голям обсег по страната и изрази увереност, че Москва ще реагира, ако е необходимо.
„Мисля, че руснаците са се наситили на тази ескалация. Докато Америка се колебае, Русия е решителна“, предупреди Ритер.
По-рано Владимир Путин предупреди за сериозен руски отговор в случай на удари по тяхна територия с американски ракети „Томахоук“. Според държавния глава, разговорите за доставка на тези оръжия са опит за ескалация.
Wall Street Journal съобщи в сряда, че Съединените щати са отменили ключово ограничение върху използването от Украйна на определени ракети с голям обсег и че украинските въоръжени сили са използвали британска крилата ракета Storm Shadow при удар по Брянск във вторник. По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече тези съобщения, заявявайки, че Съединените щати нямат връзка с подобни ракети, използвани от Киев.
На среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп отбеляза, че Съединените щати нямат намерение да учат други как да използват Tомахоук, тъй като това е много сложно оръжие и изисква едногодишно обучение, за да се овладее. Той многократно е заявявал, че самият Вашингтон се нуждае от тях, въпреки големите си запаси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 ГибМелсън
Коментиран от #12
05:30 25.10.2025
4 Бивш
06:11 25.10.2025
5 Калин21
06:14 25.10.2025
7 Осъден педофил
06:35 25.10.2025
10 Госあ
06:45 25.10.2025
12 Говориш глупости
До коментар #3 от "ГибМелсън":Вземи се в ръце.
06:54 25.10.2025
14 Европа титанично потъва
07:00 25.10.2025
15 Умните
07:08 25.10.2025
16 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Не смо Урка но и систитУ у Лъндън.
Урка са само машата.
07:14 25.10.2025