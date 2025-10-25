Западът не бива да изпитва търпението на Русия с постоянни провокации, заяви бившият служител на ЦРУ Скот Ритър в YouTube канала на Глен Дийзен.

„Русия винаги е избягвала ескалацията. Ескалацията винаги е била стратегията на Украйна, защото Украйна копнее НАТО да стане пълноправен участник в конфликта, а Русия не прави нищо, за да улесни това“, каза той.

Експертът призова хората да запомнят предупреждението на руския президент Владимир Путин за суров отговор в случай на американски ракетни удари с голям обсег по страната и изрази увереност, че Москва ще реагира, ако е необходимо.

„Мисля, че руснаците са се наситили на тази ескалация. Докато Америка се колебае, Русия е решителна“, предупреди Ритер.

По-рано Владимир Путин предупреди за сериозен руски отговор в случай на удари по тяхна територия с американски ракети „Томахоук“. Според държавния глава, разговорите за доставка на тези оръжия са опит за ескалация.

Wall Street Journal съобщи в сряда, че Съединените щати са отменили ключово ограничение върху използването от Украйна на определени ракети с голям обсег и че украинските въоръжени сили са използвали британска крилата ракета Storm Shadow при удар по Брянск във вторник. По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече тези съобщения, заявявайки, че Съединените щати нямат връзка с подобни ракети, използвани от Киев.

На среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп отбеляза, че Съединените щати нямат намерение да учат други как да използват Tомахоук, тъй като това е много сложно оръжие и изисква едногодишно обучение, за да се овладее. Той многократно е заявявал, че самият Вашингтон се нуждае от тях, въпреки големите си запаси.