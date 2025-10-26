Новини
Кремъл е обзет от параноя! Владимир Путин се страхува от нов преврат
  Тема: Украйна

Кремъл е обзет от параноя! Владимир Путин се страхува от нов преврат

26 Октомври, 2025 14:59

Си Дзинпин може да срине руската икономика и да спре войната още утре, ако пожелае

Кремъл е обзет от параноя! Владимир Путин се страхува от нов преврат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

С идването на власт на Владимир Путин Русия се превърна в тоталитарна държава. Сега той грижливо пази режима си от посегателства, пише The Telegraph, наскоро Федералната служба за безопасност (ФСБ) на РФ обвини Михаил Ходорковски, който в момента живее в изгнание в Лондон, и 22 членове на Руския антивоенен комитет в подготовка на държавен преврат. Според ФСБ комитетът, създаден за противодействие на войната на РФ срещу Украйна, се застъпва за "насилствено завземане на властта и сваляне на конституционния ред в Руската федерация“, пише Фокус.

Специалисти, които познават кухнята на Кремъл, твърдят, че това е ясен признак за ново чувство на уязвимост у Путин.

"Това ни показва, че Кремъл е обзет от параноя. Путин търси врагове, за да се опита да укрепи режима си“, подчертава Джон Хербст, старши директор на Евразийския център на Атлантическия съвет и бивш посланик на САЩ в Украйна.

Връщайки се към заплахите за режима на Путин, изданието припомня как през лятото на 2023 г. лидерът на частната военна компания "Вагнер“ Евгений Пригожин тръгна към Москва. Но нищо не се получи, а няколко месеца по-късно лидерът на наемниците загина в самолетна катастрофа.

Но Ходорковски не води поход към Москва. След като прекара 10 години в сибирски затвор, той бе освободен през 2013 г. и избяга в Европа, където през 2022 г. основа Антивоенния комитет.

Хорхорковски заявява пред пред бртанския вестник, че обвиненията на ФСБ срещу него показват, че Кремъл е "загрижен за въпроса за предаването на властта“, тъй като ако Путин умре утре, той няма да има ясен наследник.

"Какво имаме в Русия? Премиер-министър, който никой не е избирал, а е назначен от Путин. Съдилища, назначени от Путин. Парламент, местата в който са запълнени в резултат на фалшифицирани избори и в легитимността на който никой не вярва“, изразява мнението си той.

Той също така счита, че международната легитимност на руската опозиция може да се превърне в съществен фактор в случай на внезапна смяна на властта, и именно затова Путин трябва да дискредитира и сплаши Антивоенния комитет.

Неговото мнение се подкрепя и от Анджела Стент, директор на Центъра за евразийски, руски и източноевропейски изследвания на Джорджтаунския университет: "Те искат да подкрепят позицията на Путин, че Западът се опитва да раздели Русия“.

Изданието припомни, че Кремъл е известен с това, че използва тази тактика, когато в Русия е неспокойно.

Ходорковски смята, че Русия е попаднала в зависимост от Китай:

"Военната машина на Путин в голяма степен разчита на сътрудничеството с Китай. Си Дзинпин може да срине руската икономика и да спре войната още утре, ако пожелае“.

"Има усещане, че вятърът е променил посоката си. Сега е критичен момент за Русия“, коментира новите санкции на САЩ срещу РФ Том Китинг, директор на Центъра за финанси и сигурност на Кралския обединен институт за отбранителни изследвания. Той предполага, че икономическата слабост на Русия може да подтикне Тръмп да отиде по-далеч.

Русия
Оценка 2.8 от 66 гласа.
Оценка 2.8 от 66 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Си Джипин

    53 23 Отговор
    ще срине западната икономика.

    15:00 26.10.2025

  • 2 Ще в се

    40 13 Отговор
    Но другаря СИ ще бъхти вас

    15:00 26.10.2025

  • 3 ДЖЕНДИ

    50 12 Отговор
    МЕЧТАТЕЛИ

    15:01 26.10.2025

  • 4 Руски колхозник

    73 12 Отговор
    Ей,до такава евтина пропаганда ли стигнахте,бе?

    Коментиран от #56

    15:01 26.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 жужето в шок

    19 47 Отговор
    Олигарските му след новите санкции на рижака му мажат въжето ...как няма да го е страх

    Коментиран от #70

    15:02 26.10.2025

  • 7 Пуси Раят

    14 25 Отговор
    Нас не дагонят!

    15:02 26.10.2025

  • 8 Владимир Путин офишъл

    36 9 Отговор
    И6aл съм ва

    Коментиран от #27

    15:02 26.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Единствените които виждам да са

    47 9 Отговор
    в параноя са Дъ Телеграф и олигархичният кръг зад тях, съвсем ясно се вижда кого го тресе параноята.

    15:02 26.10.2025

  • 11 Хахахаха

    42 8 Отговор
    Някакви доказателства. Или смучим от пръстите на краката

    Коментиран от #84

    15:02 26.10.2025

  • 12 Садам

    8 16 Отговор
    Хи хи хи хи

    15:03 26.10.2025

  • 13 Фейк на часа

    41 7 Отговор
    Вие сте просташки сайт.

    15:03 26.10.2025

  • 14 Ролан

    31 7 Отговор
    Пишещият Телеграф му се ще ,Си Дзи Пин да е много глупав....ама Не е !))))

    15:03 26.10.2025

  • 15 Сатана Z

    33 6 Отговор
    А кога беше старият преврат?

    Коментиран от #18, #45

    15:03 26.10.2025

  • 16 Лицата на корупцията

    29 9 Отговор
    Путин ги пожали, сега скачат срещу него.

    15:03 26.10.2025

  • 17 Скляр

    6 4 Отговор
    Я уеду в Комарова!

    15:04 26.10.2025

  • 18 Приии

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Горбачов

    15:04 26.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Един

    30 9 Отговор
    И за къв дявол му е на другаря Си да спира войната и да застава срещу Русия, така че да освободи ръцете на собствените си врагове, които след Русия ще се обърнат и срещу Китай провокирайки нова война - вероятно чрез Тайван. Той да не е луд, че да не им знае тарикатлъците?

    Коментиран от #52

    15:05 26.10.2025

  • 21 Навални

    8 12 Отговор
    Фърлям дърва под казана!

    15:06 26.10.2025

  • 22 Бин Ладен

    7 10 Отговор
    Хи хи хи хи

    15:07 26.10.2025

  • 23 Още новини от Украйна

    19 11 Отговор
    Въпросът кой ще наследи червеното копче отдавна е решен.Лошото е,че новият Путин ще го използва за разлика от сегашния.

    15:07 26.10.2025

  • 24 Вовата съм

    20 6 Отговор
    Само да попитам: Кога беше "стария" преврат?

    15:08 26.10.2025

  • 25 ПРО СИА приклу4и факт

    8 17 Отговор
    ПУС ИО му смениат памперсите през 2 4аса не знам как ходи на ток4ета изглегда ФИЛИП КУ.. Р КОРУФ го е тренирал>>>. муАХХАХАХАХХАХАХ и тази сганн УБИИ желика нациа като българите.... анродеееееееееееее

    Коментиран от #93

    15:08 26.10.2025

  • 26 Тома

    16 5 Отговор
    Пълни глупости.Тези платените от сорос за преврата отдавна са по каторгите в Сибир или гибирясали.

    15:10 26.10.2025

  • 27 В. В. Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин офишъл":

    Баш, баш, баш така!!!

    15:10 26.10.2025

  • 28 Слава Россий

    8 4 Отговор
    Само на Медведев разпитам !

    15:11 26.10.2025

  • 29 шаа

    15 4 Отговор
    фракти няма умора, колкото повече квичи, толкова по-близо е края на наркофашизма в европа

    15:11 26.10.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    8 14 Отговор
    Кирил Буданов :

    Операция Паутина 2.0 е в ход.
    Украински спецове чакат полет ИЛ-96 300ПУ с ПУтин на борда да се отлепи от земята и да задействат поставените във фюзелажа на самольота детонатори 👍

    Коментиран от #37, #58, #94

    15:11 26.10.2025

  • 31 И да не се страхува

    7 19 Отговор
    от преврат, пак му предстои.
    По социологическо проучване на руска държавна агенция, 98 % от младите в Русия не могат да го траят

    Коментиран от #35

    15:12 26.10.2025

  • 32 Моамар

    7 10 Отговор
    Няма диктатор починал от старост !

    15:12 26.10.2025

  • 33 Вие не знаете на кой свят живеете

    17 5 Отговор
    Параноя имаше миналата седмица при дъртитя мафиот Борисов, който се усети, че Пеевски му купува депутатите, а от ГЕРБ няма да остане нищо като клиентелистка партия. Параноя има в Пеевски, който се готви да стане политик номер 1 в България само с два реални гласа за него - нековият и на неговата майка, всички останали гласове са купени и фалшифицирани. Егати жалката държавае е България, а вие по дни и нощи лаете срещу Русия.

    15:12 26.10.2025

  • 34 Човек

    14 7 Отговор
    Нещо за обкръжените 10 хиляди укри? НЕЩО?

    Коментиран от #42, #47, #57

    15:12 26.10.2025

  • 35 Само 18%

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "И да не се страхува":

    от руснаците,одобряват Тръмп!

    Коментиран от #53

    15:13 26.10.2025

  • 36 Ами..

    7 7 Отговор
    Май го бъркате с бсй Дончо, макрон, фашафата Мерц и другите "демократи" които забраняват партии

    15:14 26.10.2025

  • 37 Напълно ти вярвам

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    Детонаторът ще бъде задействан лично от теб в стая 205 на карлуковската клиника.

    15:14 26.10.2025

  • 38 Вова пич-КИН.ру

    7 7 Отговор
    ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан е път ник!
    Държавата на Дървесните КЕН -ефи с ведро ..ТО ЖЕ.

    15:14 26.10.2025

  • 39 Ами

    6 2 Отговор
    Гладни кокошки, просо сънуват.
    Махат Путин и идва Миша ... И всичко се оправя.
    Ако вместо Миша дойде Митя :)

    Коментиран от #43

    15:14 26.10.2025

  • 40 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    6 7 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    15:16 26.10.2025

  • 41 az СВО Победа 80

    10 3 Отговор
    Не очаквайте от английската преса да напише нещо позитивно за Русия!

    И занапред ще бъде същото, Англия слиза от политическия Олимп, благодарение на руснаците и не може да преглътне този факт.... 🤣🤣🤣

    15:16 26.10.2025

  • 42 За тях

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Човек":

    Само се знае, че ще спрат да се тормозят като се мъчат да говорят тая мова...

    15:16 26.10.2025

  • 43 Идва

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Кадиров!С 40 кози !

    Коментиран от #55

    15:17 26.10.2025

  • 44 Баба ти

    11 4 Отговор
    Абе, кой ръководител не изпитва страх от атентат? Ми нашите тулупи треперят вече от десетилетия да не ги пушнат. Наобиколени от куп гавази 24/7/365. Зеленият потник не смее да се прибере в Киев, все из бункери и по чужбината.... Тръмп вече 2 атентата му направиха и а-а да отиде... Вие с кой сте се хванали да се подигравате бе, жалки мижави нещастници?!

    Коментиран от #49, #63

    15:17 26.10.2025

  • 45 Пригожин съм

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    2023г - Марша на справедливостта !!!

    15:17 26.10.2025

  • 46 Да не стане обратното,

    3 5 Отговор
    Тръмп да получи импийчмънт, защото всичките му начинания не доведоха до желаното. Вътрешния дълг продължава да нараства. Дори Канадците не го уважават. Само мнг проказки.

    15:17 26.10.2025

  • 47 Има НЕЩО

    6 11 Отговор

    До коментар #34 от "Човек":

    Не е нужно да лъжеш публиката.
    Ако беше вярно, русофилските ни телевизии до сега да са счупили микрофоните да се лезят.
    Обаче е обратното. Толкова ватенки са в чувала и чакат да ги пленят.

    Коментиран от #54, #71

    15:19 26.10.2025

  • 48 отец Щирлиц

    2 2 Отговор
    ако беше баба мъшка.........

    15:19 26.10.2025

  • 49 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    5 6 Отговор

    До коментар #44 от "Баба ти":

    Не мърдам от бункера

    15:19 26.10.2025

  • 50 Плaмен

    4 5 Отговор
    Три-дневката стана петилетка . :)

    15:19 26.10.2025

  • 51 Алцхаймер

    2 2 Отговор
    Имали 73 годишен с всичкия?

    15:19 26.10.2025

  • 52 Китай не иска силна русия

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Един":

    Китай си иска Сибир.

    Коментиран от #59

    15:20 26.10.2025

  • 53 Ами той не е за одобрение

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Само 18%":

    С прикритата деменция може да си изкара целия мандат.
    И ще се нагледаме на щуротиите му.

    15:20 26.10.2025

  • 54 Човек

    7 3 Отговор

    До коментар #47 от "Има НЕЩО":

    Какви Русофилски телевизии. То такива няма, при нас са Соросоидни това е видно. А иначе да, официално Генщаба докладва на Путин че 10 хил са обкръжени. Даже Путин им предлага да се предадат.

    Коментиран от #85

    15:20 26.10.2025

  • 55 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Идва":

    Не ми се вярва Кадиров да има скорошни планове да ходи в Брюксел.

    15:20 26.10.2025

  • 56 Що бе серсе....

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Руски колхозник":

    .... мин?, руската скъпа ли е?, Митрофанова да не е вдигнала надника на 150 рубли?

    15:22 26.10.2025

  • 57 Колко

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Човек":

    са натовските генерали?

    15:22 26.10.2025

  • 58 Качалин

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    Много си напред с материала! Мисля, че това се дължи на нещо. Я на начин на живот, я на диета, я на физически упражнения. Но това отнема много време. Сега тези като теб дето са финансово красиви и могат да си позволят скъпи храни и напитки и си позволяват полезни неща. Мисля, че употребяваш постоянно клизмонада произведена от добър клизмач и млад организъм.

    Коментиран от #92

    15:22 26.10.2025

  • 59 пиночет

    6 6 Отговор

    До коментар #52 от "Китай не иска силна русия":

    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    15:22 26.10.2025

  • 60 Гетлост

    4 5 Отговор
    Атлантически приказки от 1001 нощ!

    15:22 26.10.2025

  • 61 Глас от бункера 😁

    18 5 Отговор
    Шубето е голям страх... Скоро ще се срещна с Жириновски.

    Коментиран от #64, #72

    15:22 26.10.2025

  • 62 Династия

    1 1 Отговор
    Путин,ще управлява до номер 14 !

    15:24 26.10.2025

  • 63 За Пеевски има заделени 40 (ЧЕТИРИДЕСЕТ)

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Баба ти":

    служителя на НСО, в допълнение има охрана от частна охранителна фирма.

    15:24 26.10.2025

  • 64 д-р Гълъбова

    5 9 Отговор

    До коментар #61 от "Глас от бункера 😁":

    Позвъни ми утре в клиниката на служебния телефон. Отново забравяш да си вземаш хапчетата.

    15:25 26.10.2025

  • 65 Едно е сигурно!

    8 5 Отговор
    На Нова година друг човек ще поздрави руснаците.

    Коментиран от #66, #68

    15:26 26.10.2025

  • 66 Качалин

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Едно е сигурно!":

    Може и ти да не го видиш!

    15:27 26.10.2025

  • 67 Руснак

    3 5 Отговор
    Да се маха ,стига му толкоз! Аман от “великани” и бракувани милиционери!

    15:27 26.10.2025

  • 68 Едва ли ще ти разрешат да стоиш след 10ч

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Едно е сигурно!":

    в Карлуково.

    Коментиран от #90

    15:28 26.10.2025

  • 69 Деди

    6 2 Отговор
    Май ингилизкият таблоид е обхванат от параноя, че " коалицията на желаещите" се изпарява яко дим2

    15:30 26.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Отричането на истината

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Има НЕЩО":

    е признак за психично заболяване. Когато това е съпроводено с типичните просташки обиди "копейка", "ватенка", това сочи за съчетаване на психическо разтройство, примитивен интелект и дрога/алкохол.

    15:32 26.10.2025

  • 72 Как не те домързя да си биеш плюсове сам

    4 3 Отговор

    До коментар #61 от "Глас от бункера 😁":

    на просташкия си коментар с браузъра Тор и презареждане на страницата. Ти си луд.

    15:33 26.10.2025

  • 73 пиночет

    3 5 Отговор
    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    Коментиран от #75, #99

    15:34 26.10.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор
    Телеграф " - вестник жълт, ама тъмножълт, щото в Британия нормално вестници няма, Как-то и нищо нормално в самара Британия. Дегенерати при кои-то е разрешен брака между братовчеди, генетично се изродиха

    15:35 26.10.2025

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "пиночет":

    Питай американците и британците, по черко.

    15:36 26.10.2025

  • 76 Някой

    6 3 Отговор
    И един мармот увива шоколада в станиол.... Горе долу толкова вярно е и написаното в статията. Доста пожелателно е всичко, ама няма връзка с реалността.

    15:36 26.10.2025

  • 77 Е.С.

    7 2 Отговор
    Пълни тъпизми са написани в статията!

    15:39 26.10.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 6 Отговор
    ПУТЛЕР ПАТОЛОГИЧЕН УБИЕЦ И НЕГОВИТЕ ...................... ШПИОНИ (ЕНИЧАРИ) В БЪЛГАРИЯ .................... ФАКТ !

    15:41 26.10.2025

  • 80 БеГемот

    5 0 Отговор
    Тия всеки ден сриват икономиката на Русия а собствените им народи се чудят как да свържат дв

    15:48 26.10.2025

  • 81 Бат Петьо Парчето

    3 4 Отговор
    УДРИИ КОЧИНАТА ДА СЕ СРИНЕ,НЕКА КВИЧАТ КРЕПОСНИЦИТЕ

    15:51 26.10.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Читател

    2 1 Отговор
    Проблем не е един и няколко човека, проблема е неиглобслиския либерализъм и сатанистите нацисти направи ли го.С цел глобалното намаляване на населението.Имена няма да пиша щото ще ме изтриете пак.

    15:56 26.10.2025

  • 84 Не смучат от пръсти

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    а от другаде…

    16:01 26.10.2025

  • 85 "Генщаба докладва на Путин"

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Човек":

    През 2022 г. военното разузнаване му докладва, че Русия е готова и ще победи в СВУ.
    И така четвърта година.
    Щели да воюват 20 г. като Петър I.
    Само да стане ВСУ като 100-годишната война.

    16:03 26.10.2025

  • 86 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор
    Оцеляването на Руската диктатура и Диктатора Путин, е въпрос на време ,
    а отвори се един път " кутийката на Пандора", става страшно!!!
    Олигрхията на Русия , (все още единна) , знае законите на Лаврентий Берия
    под които всеки диктатор работи!!!

    16:04 26.10.2025

  • 87 Ходорковски

    0 0 Отговор
    Е доказан престъпник

    16:04 26.10.2025

  • 88 Анонименс

    0 0 Отговор
    Казахте ли на Кремъл, че е обзет от параноя или още не знае ?

    16:06 26.10.2025

  • 89 Пере

    0 0 Отговор
    По добре един диктатор за 30 години, отколкото 10 партийни демократи премиери които освен да крадат друго не знаят

    16:06 26.10.2025

  • 90 🤔.....

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Едва ли ще ти разрешат да стоиш след 10ч":

    Абе винаги съм се съмнявал че ти там се подвизаваш.

    16:08 26.10.2025

  • 91 Вова йе блядух

    1 0 Отговор
    Този паразит Вова е на път да превърне руснаците от крепостни селяни в хански китайци. При това доброволно. Човека иска да е император, а с крепостен произход.

    16:08 26.10.2025

  • 92 Клизмача...

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Качалин":

    Няма да бъдеш разочарован, довери ми се.

    16:10 26.10.2025

  • 93 ПРО СИА приклу4и факт

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ПРО СИА приклу4и факт":

    На просия ходи зеления, събирайте центаци !

    16:12 26.10.2025

  • 94 Булава

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    И нали се сещаш какво ще стане със въпросната държава.Абе направо лунен пейзаж

    16:12 26.10.2025

  • 95 Къв преврат бре

    1 0 Отговор
    4 римата чфути вече са в колония ...

    16:12 26.10.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Търся си дилър, вашият явно е добър, стоката е хубава.

    16:13 26.10.2025

  • 98 Гоце

    0 0 Отговор
    За русроба дори Путин да се гръмне в тиквата той ще остане светец или повече от господ нали са еретици другарите

    16:14 26.10.2025

  • 99 Шизъл Скорсизъл

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "пиночет":

    Ще надживее и твоята рода.Не го мисли

    16:14 26.10.2025

  • 100 Я сега само кажете

    1 0 Отговор
    Как и всички без един азер са все чфути ? Само тва кажете? А?

    16:14 26.10.2025

  • 101 Хаха

    0 0 Отговор
    Айде стига де . Факти , оляхте се . Поредната фейк пропаганда . Кое му е извънредното ? Вие новинар ли сте или русофобски пропаганден канал ?

    16:15 26.10.2025

  • 102 в пUткин

    0 0 Отговор
    Не знам какво не е наред, но котката ми само мяука, това ме побърква. Когато я докосна, тя започва да мърка възхитително, но наистина мисля, че топлото мляко прави чудеса.

    16:15 26.10.2025

  • 103 В Кремъл

    1 1 Отговор
    не виждам параноя но, високотехнологичният запад не само параноя но и алчност голяма го гони! Една по една влизат в рецесия и налагат санкции ужна Русия а удрят пособствените си народи!

    16:15 26.10.2025

  • 104 факуса

    0 0 Отговор
    алооо длъжниците плащайте си дълговете прошляци,не се занимавайте с русия,от там нема да крадете,колкото и да ви е мерак

    16:16 26.10.2025

  • 105 Западна

    0 0 Отговор
    Западна Европа не се научи след две световни войни и милиони убити.
    Много тъпо е да има такива политици на власт.

    Дори и ядрено оръжие не ги плаши, което е отвратителното. Толкова са се самозабравили както казва Лавров.

    16:16 26.10.2025

