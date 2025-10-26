Кремъл е обзет от параноя! Владимир Путин се страхува от нов преврат

С идването на власт на Владимир Путин Русия се превърна в тоталитарна държава. Сега той грижливо пази режима си от посегателства, пише The Telegraph, наскоро Федералната служба за безопасност (ФСБ) на РФ обвини Михаил Ходорковски, който в момента живее в изгнание в Лондон, и 22 членове на Руския антивоенен комитет в подготовка на държавен преврат. Според ФСБ комитетът, създаден за противодействие на войната на РФ срещу Украйна, се застъпва за "насилствено завземане на властта и сваляне на конституционния ред в Руската федерация“, пише Фокус.



Специалисти, които познават кухнята на Кремъл, твърдят, че това е ясен признак за ново чувство на уязвимост у Путин.



"Това ни показва, че Кремъл е обзет от параноя. Путин търси врагове, за да се опита да укрепи режима си“, подчертава Джон Хербст, старши директор на Евразийския център на Атлантическия съвет и бивш посланик на САЩ в Украйна.



Връщайки се към заплахите за режима на Путин, изданието припомня как през лятото на 2023 г. лидерът на частната военна компания "Вагнер“ Евгений Пригожин тръгна към Москва. Но нищо не се получи, а няколко месеца по-късно лидерът на наемниците загина в самолетна катастрофа.



Но Ходорковски не води поход към Москва. След като прекара 10 години в сибирски затвор, той бе освободен през 2013 г. и избяга в Европа, където през 2022 г. основа Антивоенния комитет.



Хорхорковски заявява пред пред бртанския вестник, че обвиненията на ФСБ срещу него показват, че Кремъл е "загрижен за въпроса за предаването на властта“, тъй като ако Путин умре утре, той няма да има ясен наследник.



"Какво имаме в Русия? Премиер-министър, който никой не е избирал, а е назначен от Путин. Съдилища, назначени от Путин. Парламент, местата в който са запълнени в резултат на фалшифицирани избори и в легитимността на който никой не вярва“, изразява мнението си той.



Той също така счита, че международната легитимност на руската опозиция може да се превърне в съществен фактор в случай на внезапна смяна на властта, и именно затова Путин трябва да дискредитира и сплаши Антивоенния комитет.



Неговото мнение се подкрепя и от Анджела Стент, директор на Центъра за евразийски, руски и източноевропейски изследвания на Джорджтаунския университет: "Те искат да подкрепят позицията на Путин, че Западът се опитва да раздели Русия“.



Изданието припомни, че Кремъл е известен с това, че използва тази тактика, когато в Русия е неспокойно.



Ходорковски смята, че Русия е попаднала в зависимост от Китай:



"Военната машина на Путин в голяма степен разчита на сътрудничеството с Китай. Си Дзинпин може да срине руската икономика и да спре войната още утре, ако пожелае“.



"Има усещане, че вятърът е променил посоката си. Сега е критичен момент за Русия“, коментира новите санкции на САЩ срещу РФ Том Китинг, директор на Центъра за финанси и сигурност на Кралския обединен институт за отбранителни изследвания. Той предполага, че икономическата слабост на Русия може да подтикне Тръмп да отиде по-далеч.

