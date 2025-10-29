Новини
Свят »
Русия »
Тежки санкции! Чуждестранните партньори на "Лукойл" преоценяват участието си в съвместни проекти

Тежки санкции! Чуждестранните партньори на "Лукойл" преоценяват участието си в съвместни проекти

29 Октомври, 2025 13:48 1 282 34

  • лукойл-
  • санкции-
  • петрол-
  • газ-
  • русия-
  • владимир путин

В момента се оценяват последиците и проучват алтернативите, които могат да се приложат като акционери в рафинерията, за да се гарантира непрекъснатостта на дейността в съответствие с приложимите санкции

Тежки санкции! Чуждестранните партньори на "Лукойл" преоценяват участието си в съвместни проекти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Няколко чуждестранни партньори на руската петролна компания "Лукойл" са заявили пред ТАСС, че временно преоценяват участието си в съвместни проекти с компанията, след като Съединените щати и Обединеното кралство въведоха санкции срещу "Лукойл" и нейните дъщерни дружества, информира руската новинарска агенция, цитирана от БТА.

Френската "ТоталЕнержи" (TotalEnergies), която заедно с "Лукойл" притежава рафинерията "Зееланд" (Zeeland) в Нидерландия, съобщи, че извършва дейността си в пълно съответствие с международните санкции.

"ТоталЕнержи" е запозната с изявлението на "Лукойл" от 27 октомври 2025 г. за продажба на международните ѝ активи. В момента оценяваме последиците и проучваме алтернативите, които могат да се приложат като акционер в рафинерията, за да се гарантира непрекъснатостта на дейността в съответствие с приложимите санкции", заявиха от пресслужбата на компанията.

Рафинерията "Зееланд" е съвместно предприятие, в което "ТоталЕнержи" притежава 55 процента, а "Лукойл" – 45 процента чрез търговското си дъщерно дружество "Литаско" (Litasco).

Японската "Инпекс" (Inpex), която заедно с "Лукойл" разработва Блок 10 (находище "Ериду") в Южeн Ирак, също анализира ефектите от санкциите и тяхното въздействие върху проекта. Компанията отказва да коментира бъдещите си планове, уточнява ТАСС. "Лукойл" е оператор на проекта с дял от 60 на сто, докато "Инпекс Южен Ирак" притежава 40 процента.

На свой ред "Шел" (Shell) - един от основните акционери в находището "Карачаганак" в Казахстан, където "Лукойл" държи 13,5 процента, отказва да коментира възможността да изкупи дела на руската компания на фона на плановете ѝ за продажба на международните активи.

В България руският концерн държи пълен контрол върху най-голямата рафинерия в страната – "Лукойл Нефтохим Бургас".

БТА припомня, че Министерството на финансите на САЩ включи "Лукойл" и нейните дъщерни дружества в нов пакет от санкции по-рано този месец. В средата на октомври Обединеното кралство също добави компанията в санкционния си списък.

Ограниченията на САЩ не се отнасят до сделките с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и "Тенгизшевройл", докато британските санкции обхващат допълнително находищата "Карачаганак" в Казахстан и "Шах Дениз" в Каспийско море.

В отговор "Лукойл" обяви, че възнамерява да продаде международните си активи заради въведените рестрикции. Компанията вече разглежда оферти от потенциални купувачи. Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври.

Активите на "Лукойл" в чужбина

Чрез дъщерното си дружество "Литаско","Лукойл" притежава две рафинерии в Европа – "Петролел Лукойл" (Petrotel Lukoil) в Румъния и "Лукойл Нефтохим Бургас" в България, както и 45 процента от рафинерията "Зееланд" в Нидерландия.

Към края на 2024 г. компанията разполага с мрежа от над 2456 бензиностанции в чужбина, включително в САЩ и Европа. В България компанията има верига от над 200 собствени и франчайзингови бензиностанции в цялата страна.

"Лукойл" участва и в значими международни проекти – сред тях са "Шах Дениз" в Азербайджан (19,99 на сто), "Карачаганак" и "Тенгиз" в Казахстан (13,5 на сто и 5 на сто), находищата "Канлим–Хаузак-Шади" и "Гисар" в Узбекистан, както и "Западна Курна-2" и "Ериду" в Ирак. В Абу Даби компанията притежава 10 на сто от проекта "Гаша".

В Африка "Лукойл" участва в проекти в Египет, Камерун, Нигерия, Гана и Република Конго, а в Мексико – в няколко блока, разработвани съвместно с италианската "Ени" (Eni) и мексиканската "ПетроБал" (PetroBal).


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    10 15 Отговор
    И руснаците трябва да преоценят най-накрая ще продължат ли да потъват или да прострат джуджака на простора?!
    От това "ПобедоБесие" само ще затъват като пирон в кисело мляко!

    Коментиран от #2, #3, #7, #10, #25

    13:50 29.10.2025

  • 2 Дебелачко

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Оф, чак и плюс си сложи! Не ги мисли руснаците! Ние да видим какво ще стане с горивата! Празно няма ама на каква цена?

    Коментиран от #14, #30, #31, #32

    13:56 29.10.2025

  • 3 Атина Палада

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Пирона в киселото мляко е ЕС и САЩ!

    13:56 29.10.2025

  • 4 така, така

    11 3 Отговор
    да му се не надяваш на чичо Дончо какъв хитрец излезе.
    Удря ужким по големите руски нефтокомпании, а то със същия удар цака и големите европейски компании. Това е то глобализма. Няма да страда само руската икономика. Щастливо ще страдат и европейците. Ама последните с охота се закопаха и чрез 19 си пакет от санкции. Като теглим чертатата - ЕС е най-прецакан, ама е щастлив.

    13:57 29.10.2025

  • 5 А да видим

    10 3 Отговор
    Как ще "преуспеят" най-вече урсулищата с тази "тактика" на забраните. Всичко това ще го плащаме ние!!!

    13:57 29.10.2025

  • 6 си дзън

    7 12 Отговор
    Отдавна е известно, че мозъкът е свързан с червата. Руски учени са открили нещо безаналогово -
    всички руснаци мислели само с червата...

    Коментиран от #11

    13:59 29.10.2025

  • 7 Търновец

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Доналд Тръмп се променя а Путин трябваше да приеме прекратяване на огъня по сегашните фронтови линии. А ние трябва да внимаваме и най добре да имаме 51% от рафинерията в Бургас а останалото на Европейска нефтена фирма.

    Коментиран от #15

    14:01 29.10.2025

  • 8 Хари

    7 2 Отговор
    Естествено!
    Полша и Япония са исторически врагове на Русия!
    Къде е новоната?

    14:01 29.10.2025

  • 9 Путин

    2 4 Отговор
    На 24.02.2022,ако знаех ,колко общ бизнес имам със Запада,нямаше да започвам СВО!

    14:02 29.10.2025

  • 10 Мухаа ха!

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Слушай, " острия".За обикновените руснаци, включително и държавата, какво ще загуби/ спечели, Лукоил е през онази работа.Това не е държавна компания,а частна( ако не си разбрал) .Ще загубят шепа олигарси,мултимилиардери,който получиха наготово цялата инфраструктура от пиандето Елцин,за нищожни пари.Ти по добре пробвай да зададеш другия въпрос: Кой и защо " продаде Нефтохим Бургас, през 90- те,който беше 100 държавна собственост.Това попитай,или поне провери.Има достатъчно информация.За мен е безразлично,какво ще му се случи на Лукойл.Равносилно,българите да се ядосваме,ако нашите олигарси, ги подпъне бай Дончо.

    14:04 29.10.2025

  • 11 Дебелачко

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Другарю, нервен си! Вземи следния комплекс витамини: вит.К, вит.Л, вит.Е, вит.С! Всяка сутрин!
    Ако не помогне няма и да навреди!

    14:04 29.10.2025

  • 12 Докато

    1 2 Отговор
    коментирате,прекарах 20 туби в Сърбия..

    14:04 29.10.2025

  • 13 Дон Дони

    7 4 Отговор
    Колко са хубави санкциите, Русия остана без пари! Всички евроатлантици са щастливи нищо че след нова година ще зареждат гориво над три евро!

    14:04 29.10.2025

  • 14 Джак Спароу

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дебелачко":

    Ако искаш да отслабнеш,спирай хляба 🍞🍞🍞🍞, яж червен пипер

    Коментиран от #16

    14:05 29.10.2025

  • 15 и на коя

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Търновец":

    да дадем останалите %? На тия дето без участието си в руските находища, съвсем ще фалират ли?
    Виж картата на находищата по света и сам си направи изводите относно възможностите им за успех.

    Коментиран от #27

    14:05 29.10.2025

  • 16 Дебелачко

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Джак Спароу":

    Ям бря! Пиперосвам всичко ама няма сваляне на тия килограми!

    14:07 29.10.2025

  • 17 Кюмюрджиев

    1 2 Отговор
    Повтаря се истерията с газа!

    Коментиран от #21, #28

    14:07 29.10.2025

  • 18 Митра Фанова

    3 1 Отговор
    Излизайте да косите градинките!

    14:08 29.10.2025

  • 19 Със 7%

    6 5 Отговор
    в световната търговия,Русия е петролно джудже!

    Коментиран от #20, #22

    14:12 29.10.2025

  • 20 Дебелачко

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Със 7%":

    Тук 7, там 7, други 7 и така до 77! За 150-160 милиона стигат за всичко! А ние гигантите как сме?

    14:14 29.10.2025

  • 21 Икономист

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Кюмюрджиев":

    "Повтаря се истерията с газа!"

    Не е с газа а с цената му - петрол и газ колкото искаш но въпроса е на каква цена. А високотехнологична икономика се прави с евтини енергоносители - като нямаш евтини енергоносители ти си некункорентноспособен и видяхме какво се случи в Германия - газ има но Баер се изнесе и остави 18 000 безработни.

    14:24 29.10.2025

  • 22 Учуден

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Със 7%":

    Е то и Саудитска арабия не е с много повече проценти в световната търговия на петрол - и тя ли е петролно джудже.

    14:26 29.10.2025

  • 23 бой по руските Фашисти

    2 3 Отговор
    Белите хора нямат нужда от търговия с руските Терористи!

    Коментиран от #29

    14:32 29.10.2025

  • 24 9689

    1 3 Отговор
    Сама глупак би се радвал......Цените първо в САЩ ще скочат и след това ив Европа.

    Коментиран от #26

    14:32 29.10.2025

  • 25 Враг Народу

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Не е далеч времето, когато и таварищ путин ще бъде обявен като поредния руски Враг на Народа!

    14:35 29.10.2025

  • 26 Скок надолу

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "9689":

    путин няма ли да заповяда пак, да му плащат в рубли? Смешно руско Фашистко жуже!

    14:36 29.10.2025

  • 27 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "и на коя":

    В момента рафинерията се казва че не е на Руски нефт. А двете Руски фирми ще продават дялове. Руските нефтени а и газови находища да на хиляди километри в Сибир - въпрос на време е да намерим по близки източници - и Азерски и Казахски сега много страни искат да продават нефт и газ. А ценните книжа на Руските нефтени фирми паднаха.

    14:37 29.10.2025

  • 28 Да спираме къпането!?!

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кюмюрджиев":

    Без русия хората в Европа пак ще спрат да се къпят зимата! :)))))

    14:38 29.10.2025

  • 29 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "бой по руските Фашисти":

    "Белите хора"

    Е така е ама всички наши козячета не са от белите хора - мургави стоят.

    14:39 29.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бил Д Б

    0 0 Отговор
    Аз не се притеснявам.Ще има много,много газ и нефт в светлото бъдеще.

    14:49 29.10.2025

  • 34 Ясно като бял ден

    0 0 Отговор
    Преоценяват участието си.Дипломатично и тактично--преоценете Лукойл.

    14:59 29.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания