Тежки санкции! Чуждестранните партньори на "Лукойл" преоценяват участието си в съвместни проекти

Няколко чуждестранни партньори на руската петролна компания "Лукойл" са заявили пред ТАСС, че временно преоценяват участието си в съвместни проекти с компанията, след като Съединените щати и Обединеното кралство въведоха санкции срещу "Лукойл" и нейните дъщерни дружества, информира руската новинарска агенция, цитирана от БТА.
Френската "ТоталЕнержи" (TotalEnergies), която заедно с "Лукойл" притежава рафинерията "Зееланд" (Zeeland) в Нидерландия, съобщи, че извършва дейността си в пълно съответствие с международните санкции.
"ТоталЕнержи" е запозната с изявлението на "Лукойл" от 27 октомври 2025 г. за продажба на международните ѝ активи. В момента оценяваме последиците и проучваме алтернативите, които могат да се приложат като акционер в рафинерията, за да се гарантира непрекъснатостта на дейността в съответствие с приложимите санкции", заявиха от пресслужбата на компанията.
Рафинерията "Зееланд" е съвместно предприятие, в което "ТоталЕнержи" притежава 55 процента, а "Лукойл" – 45 процента чрез търговското си дъщерно дружество "Литаско" (Litasco).
Японската "Инпекс" (Inpex), която заедно с "Лукойл" разработва Блок 10 (находище "Ериду") в Южeн Ирак, също анализира ефектите от санкциите и тяхното въздействие върху проекта. Компанията отказва да коментира бъдещите си планове, уточнява ТАСС. "Лукойл" е оператор на проекта с дял от 60 на сто, докато "Инпекс Южен Ирак" притежава 40 процента.
На свой ред "Шел" (Shell) - един от основните акционери в находището "Карачаганак" в Казахстан, където "Лукойл" държи 13,5 процента, отказва да коментира възможността да изкупи дела на руската компания на фона на плановете ѝ за продажба на международните активи.
В България руският концерн държи пълен контрол върху най-голямата рафинерия в страната – "Лукойл Нефтохим Бургас".
БТА припомня, че Министерството на финансите на САЩ включи "Лукойл" и нейните дъщерни дружества в нов пакет от санкции по-рано този месец. В средата на октомври Обединеното кралство също добави компанията в санкционния си списък.
Ограниченията на САЩ не се отнасят до сделките с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и "Тенгизшевройл", докато британските санкции обхващат допълнително находищата "Карачаганак" в Казахстан и "Шах Дениз" в Каспийско море.
В отговор "Лукойл" обяви, че възнамерява да продаде международните си активи заради въведените рестрикции. Компанията вече разглежда оферти от потенциални купувачи. Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври.
Активите на "Лукойл" в чужбина
Чрез дъщерното си дружество "Литаско","Лукойл" притежава две рафинерии в Европа – "Петролел Лукойл" (Petrotel Lukoil) в Румъния и "Лукойл Нефтохим Бургас" в България, както и 45 процента от рафинерията "Зееланд" в Нидерландия.
Към края на 2024 г. компанията разполага с мрежа от над 2456 бензиностанции в чужбина, включително в САЩ и Европа. В България компанията има верига от над 200 собствени и франчайзингови бензиностанции в цялата страна.
"Лукойл" участва и в значими международни проекти – сред тях са "Шах Дениз" в Азербайджан (19,99 на сто), "Карачаганак" и "Тенгиз" в Казахстан (13,5 на сто и 5 на сто), находищата "Канлим–Хаузак-Шади" и "Гисар" в Узбекистан, както и "Западна Курна-2" и "Ериду" в Ирак. В Абу Даби компанията притежава 10 на сто от проекта "Гаша".
В Африка "Лукойл" участва в проекти в Египет, Камерун, Нигерия, Гана и Република Конго, а в Мексико – в няколко блока, разработвани съвместно с италианската "Ени" (Eni) и мексиканската "ПетроБал" (PetroBal).
1 Свободен
От това "ПобедоБесие" само ще затъват като пирон в кисело мляко!
Коментиран от #2, #3, #7, #10, #25
13:50 29.10.2025
2 Дебелачко
До коментар #1 от "Свободен":Оф, чак и плюс си сложи! Не ги мисли руснаците! Ние да видим какво ще стане с горивата! Празно няма ама на каква цена?
Коментиран от #14, #30, #31, #32
13:56 29.10.2025
3 Атина Палада
До коментар #1 от "Свободен":Пирона в киселото мляко е ЕС и САЩ!
13:56 29.10.2025
4 така, така
Удря ужким по големите руски нефтокомпании, а то със същия удар цака и големите европейски компании. Това е то глобализма. Няма да страда само руската икономика. Щастливо ще страдат и европейците. Ама последните с охота се закопаха и чрез 19 си пакет от санкции. Като теглим чертатата - ЕС е най-прецакан, ама е щастлив.
13:57 29.10.2025
5 А да видим
13:57 29.10.2025
6 си дзън
всички руснаци мислели само с червата...
Коментиран от #11
13:59 29.10.2025
7 Търновец
До коментар #1 от "Свободен":Доналд Тръмп се променя а Путин трябваше да приеме прекратяване на огъня по сегашните фронтови линии. А ние трябва да внимаваме и най добре да имаме 51% от рафинерията в Бургас а останалото на Европейска нефтена фирма.
Коментиран от #15
14:01 29.10.2025
8 Хари
Полша и Япония са исторически врагове на Русия!
Къде е новоната?
14:01 29.10.2025
9 Путин
14:02 29.10.2025
10 Мухаа ха!
До коментар #1 от "Свободен":Слушай, " острия".За обикновените руснаци, включително и държавата, какво ще загуби/ спечели, Лукоил е през онази работа.Това не е държавна компания,а частна( ако не си разбрал) .Ще загубят шепа олигарси,мултимилиардери,който получиха наготово цялата инфраструктура от пиандето Елцин,за нищожни пари.Ти по добре пробвай да зададеш другия въпрос: Кой и защо " продаде Нефтохим Бургас, през 90- те,който беше 100 държавна собственост.Това попитай,или поне провери.Има достатъчно информация.За мен е безразлично,какво ще му се случи на Лукойл.Равносилно,българите да се ядосваме,ако нашите олигарси, ги подпъне бай Дончо.
14:04 29.10.2025
11 Дебелачко
До коментар #6 от "си дзън":Другарю, нервен си! Вземи следния комплекс витамини: вит.К, вит.Л, вит.Е, вит.С! Всяка сутрин!
Ако не помогне няма и да навреди!
14:04 29.10.2025
12 Докато
14:04 29.10.2025
13 Дон Дони
14:04 29.10.2025
14 Джак Спароу
До коментар #2 от "Дебелачко":Ако искаш да отслабнеш,спирай хляба 🍞🍞🍞🍞, яж червен пипер
Коментиран от #16
14:05 29.10.2025
15 и на коя
До коментар #7 от "Търновец":да дадем останалите %? На тия дето без участието си в руските находища, съвсем ще фалират ли?
Виж картата на находищата по света и сам си направи изводите относно възможностите им за успех.
Коментиран от #27
14:05 29.10.2025
16 Дебелачко
До коментар #14 от "Джак Спароу":Ям бря! Пиперосвам всичко ама няма сваляне на тия килограми!
14:07 29.10.2025
17 Кюмюрджиев
Коментиран от #21, #28
14:07 29.10.2025
18 Митра Фанова
14:08 29.10.2025
19 Със 7%
Коментиран от #20, #22
14:12 29.10.2025
20 Дебелачко
До коментар #19 от "Със 7%":Тук 7, там 7, други 7 и така до 77! За 150-160 милиона стигат за всичко! А ние гигантите как сме?
14:14 29.10.2025
21 Икономист
До коментар #17 от "Кюмюрджиев":"Повтаря се истерията с газа!"
Не е с газа а с цената му - петрол и газ колкото искаш но въпроса е на каква цена. А високотехнологична икономика се прави с евтини енергоносители - като нямаш евтини енергоносители ти си некункорентноспособен и видяхме какво се случи в Германия - газ има но Баер се изнесе и остави 18 000 безработни.
14:24 29.10.2025
22 Учуден
До коментар #19 от "Със 7%":Е то и Саудитска арабия не е с много повече проценти в световната търговия на петрол - и тя ли е петролно джудже.
14:26 29.10.2025
23 бой по руските Фашисти
Коментиран от #29
14:32 29.10.2025
24 9689
Коментиран от #26
14:32 29.10.2025
25 Враг Народу
До коментар #1 от "Свободен":Не е далеч времето, когато и таварищ путин ще бъде обявен като поредния руски Враг на Народа!
14:35 29.10.2025
26 Скок надолу
До коментар #24 от "9689":путин няма ли да заповяда пак, да му плащат в рубли? Смешно руско Фашистко жуже!
14:36 29.10.2025
27 Търновец
До коментар #15 от "и на коя":В момента рафинерията се казва че не е на Руски нефт. А двете Руски фирми ще продават дялове. Руските нефтени а и газови находища да на хиляди километри в Сибир - въпрос на време е да намерим по близки източници - и Азерски и Казахски сега много страни искат да продават нефт и газ. А ценните книжа на Руските нефтени фирми паднаха.
14:37 29.10.2025
28 Да спираме къпането!?!
До коментар #17 от "Кюмюрджиев":Без русия хората в Европа пак ще спрат да се къпят зимата! :)))))
14:38 29.10.2025
29 Зевзек
До коментар #23 от "бой по руските Фашисти":"Белите хора"
Е така е ама всички наши козячета не са от белите хора - мургави стоят.
14:39 29.10.2025
33 Бил Д Б
14:49 29.10.2025
34 Ясно като бял ден
14:59 29.10.2025