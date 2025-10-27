Челен сблъсък за Покровск! Руски подразделения са проникнали в пределите на града

Украйна спешно укрепва позициите си в стратегически важния град Покровск в Донецка област, след като отделни руски подразделения са проникнали в пределите на града, съобщава агенция "Ройтерс", позовавайки се на украински военни източници.

Настъплението идва на фона на провала на опитите на американския президент Доналд Тръмп да договори прекратяване на огъня в Украйна. Според агенцията руските сили са подновили усилията си да превземат ключовия логистичен център, който се смята за решаващ за контрола над западната част на Донецка област.

От 7-и корпус на десантно-щурмовите войски на ВСУ съобщиха, че в Покровск продължават ожесточени градски боеве.

"Противникът, благодарение на числено превъзходство в сили и средства, успя да проникне в града и да се окопае в различни райони", се посочва в съобщението.

Украинските военни уточняват, че в последните дни отбраната е била подсилена с нови подразделения — щурмови части, артилерия и екипажи на безпилотни апарати.

"Увеличаваме използването на зенитни дронове и мрежомети срещу вражеските дронове, дистанционно минираме пътищата за проникване на противника", допълва армейското командване.

Президентът Володимир Зеленски потвърди в неделя, че под Покровск се водят тежки боеве и че в града действат руски диверсионно-разузнавателни групи. По думите му украинските сили срещат сериозни логистични затруднения в снабдяването на отбраната.

От своя страна Министерството на отбраната на Русия съобщи в понеделник, че "щурмови групи водят активни настъпателни действия в района на железопътната гара на Красноармейск" - старото име на Покровск, използвано от Москва.

Според анализ на "Ройтерс", Русия разглежда Покровск като критично важен пункт за настъплението си в Донецка област, който би осигурил контрол над основните комуникационни линии в региона.

Агенцията припомня, че руските сили вече контролират около 75% от територията на Донецка област, а загубата на Покровск би представлявала сериозен удар за украинската отбрана на източния фронт.