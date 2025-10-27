Новини
Челен сблъсък за Покровск! Руски подразделения са проникнали в пределите на града
  Тема: Украйна

27 Октомври, 2025 20:48 1 861 52

Президентът Володимир Зеленски потвърди в неделя, че под Покровск се водят тежки боеве и че в града действат руски диверсионно-разузнавателни групи

Челен сблъсък за Покровск! Руски подразделения са проникнали в пределите на града - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна спешно укрепва позициите си в стратегически важния град Покровск в Донецка област, след като отделни руски подразделения са проникнали в пределите на града, съобщава агенция "Ройтерс", позовавайки се на украински военни източници.

Настъплението идва на фона на провала на опитите на американския президент Доналд Тръмп да договори прекратяване на огъня в Украйна. Според агенцията руските сили са подновили усилията си да превземат ключовия логистичен център, който се смята за решаващ за контрола над западната част на Донецка област.

От 7-и корпус на десантно-щурмовите войски на ВСУ съобщиха, че в Покровск продължават ожесточени градски боеве.

"Противникът, благодарение на числено превъзходство в сили и средства, успя да проникне в града и да се окопае в различни райони", се посочва в съобщението.

Украинските военни уточняват, че в последните дни отбраната е била подсилена с нови подразделения — щурмови части, артилерия и екипажи на безпилотни апарати.

"Увеличаваме използването на зенитни дронове и мрежомети срещу вражеските дронове, дистанционно минираме пътищата за проникване на противника", допълва армейското командване.

Президентът Володимир Зеленски потвърди в неделя, че под Покровск се водят тежки боеве и че в града действат руски диверсионно-разузнавателни групи. По думите му украинските сили срещат сериозни логистични затруднения в снабдяването на отбраната.

От своя страна Министерството на отбраната на Русия съобщи в понеделник, че "щурмови групи водят активни настъпателни действия в района на железопътната гара на Красноармейск" - старото име на Покровск, използвано от Москва.

Според анализ на "Ройтерс", Русия разглежда Покровск като критично важен пункт за настъплението си в Донецка област, който би осигурил контрол над основните комуникационни линии в региона.

Агенцията припомня, че руските сили вече контролират около 75% от територията на Донецка област, а загубата на Покровск би представлявала сериозен удар за украинската отбрана на източния фронт.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    66 17 Отговор
    Предайте се укри, обкръжени сте и ще бъдете ликвидирани ако не се предадете!

    Коментиран от #16, #27

    20:49 27.10.2025

  • 2 Отец Дионисий

    29 10 Отговор
    Господ да им помага!Амин!

    20:50 27.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    14 27 Отговор
    Няма страшно !!!
    Зеле ще прати Зеленска да усмирява руските орки ))

    Коментиран от #6

    20:51 27.10.2025

  • 4 ни тако ни вако писари разно

    44 9 Отговор
    хем унищожени
    хем напредват Руснаците

    20:51 27.10.2025

  • 5 Пич

    51 8 Отговор
    Божее , чак сега ли ?! Явно украинците разбират единствено от новините докъде са стигнали руснаците !!! Колко некадърна и смешна пропаганда !!!

    20:51 27.10.2025

  • 6 Зеленска да усмирява руските

    21 9 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    победители с катерицата

    20:52 27.10.2025

  • 7 Да се трепят

    33 8 Отговор
    Не щат мир . С 89 девизии няма да се измъкнат от котела. Ще видим до 2 седмици.

    20:52 27.10.2025

  • 8 ?????

    55 9 Отговор
    Ха ха.
    "Отделни руски подразделения са проникнали в града."
    Там са блокирани 5-10 000 и единственият им шанс е да се предадат.
    Но ваша си работа. Пишете каквото си искате.

    20:53 27.10.2025

  • 9 Аааалоу

    35 7 Отговор
    И на нас ли започват да разказват приказките на Шехерезада или Зеленозада, както ви харесва повече? Тук все още информационните потоци достигат.

    20:53 27.10.2025

  • 10 Бъдеще

    38 6 Отговор
    Нали знаете... това Покровск няма никакво стратегическо значение... както всички други освободени населени места...

    20:54 27.10.2025

  • 11 Ъъъъъъъъъ

    45 5 Отговор
    "Противникът, благодарение на числено превъзходство в сили и средства, успя да проникне в града и да се окопае в различни райони", се посочва в съобщението."

    Вчера Зеленски каза, че "около 200" руснаци са проникнали в града, а днес вече се водят "тежки боеве". С 200 човека? Украинците се борят с 200 руснаци и боевете са "тежки"? Аз ли съм идиот, или някой се опитва да ми вмени, че съм?

    "Украинските военни уточняват, че в последните дни отбраната е била подсилена с нови подразделения — щурмови части, артилерия и екипажи на безпилотни апарати."

    Според Зеления, украинските сили срещат сериозни логистични затруднения в снабдяването на отбраната.🤔

    Значи нямат проблеми с "подсилването" на отбраната, но имат сериозни логистични затруднения в снабдяването.....🤔

    Усещате ли как се оплитат в собствените си лъжи?😂

    20:56 27.10.2025

  • 12 Денис Пушилин ръководител на ДНР

    34 4 Отговор
    Всички маршрути за доставки и изтегляне на обкръжените въоръжените сили на Украйна в Красноармейск (украинското име Покровск) са прерязани и се охраняват с най-висока степен от Руските военни части.

    20:56 27.10.2025

  • 13 Урките бягат

    28 6 Отговор
    Като изпаднали германци от Сталинград. Но са обкръжени и ги чака работа в Сибир. Ще копат руди и въглища за паничка брашнена каша от фуражно жито на ден.

    20:58 27.10.2025

  • 14 Тц,тц

    7 26 Отговор
    А така рекламираната от Путин ракета "Буревестник" взе първа жертва! Днес Московската борса "светна" изцяло в изконния руски цвят - ЧЕРВЕНО! Всички търгувани фирми са най-малкото под нулата!

    20:58 27.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Язък, че цял ден тук

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    някакви говежди тромпета се пънат и хабят нерви

    20:59 27.10.2025

  • 17 00014

    34 5 Отговор
    "проникнали" -- те от две седмици са завладели половината град.

    20:59 27.10.2025

  • 18 Спецназ

    27 4 Отговор
    На война като на война!
    Не ми е жалко за украинците, макар и мобилизирани като свинье качвани по бусовете.

    за 2-3 седмици колко пачки патрони са изсртреляли по "агресоров и клятие москали"??

    Поне по 1 сандък! ФАКТ!
    Какво ще ми реват в плен:

    "Я мобилизирован насильно!"
    ТАКА ЛИ а 2 седмици си викал "САЛАВА УКРАИНЕ!" и си убивал кацапи !

    ДА??

    Войната превръща обикновените хора в ЗВЕРОВЕ!

    ФАКТ!

    20:59 27.10.2025

  • 19 Азов

    29 5 Отговор
    0крайна няма стратегическо значение. Изтегляме се организирано в Полша.

    Коментиран от #23

    21:00 27.10.2025

  • 20 БеГемот

    27 4 Отговор
    След тая информация на нашите съюзници явно руснаците са ги насмели яко и ни подготвят за следващото си брилянтно изпълнено отстъпление от поредното градче без никакво стратегическо значение.....

    21:01 27.10.2025

  • 21 Путинистче идиотче

    7 23 Отговор
    Всеки ден превземаме Покровск и все ни избиват като пилци....

    21:01 27.10.2025

  • 22 Чак сега ли го написахте

    27 5 Отговор
    Абе, то това е от няколко дни. Краснодармейск е руски.

    21:02 27.10.2025

  • 23 АЗОВ

    5 23 Отговор

    До коментар #19 от "Азов":

    Пак ша режем руски тикви при Покровск.

    Коментиран от #26

    21:02 27.10.2025

  • 24 Руски флаг се вее там от петък

    25 6 Отговор
    На табелата, забита в центъра пише КРАСНОАРМЕЙСК.

    Коментиран от #28, #31, #32

    21:03 27.10.2025

  • 25 Днес е била ликвидирана

    22 6 Отговор
    група от Украински войници опитали се да проникнат и доставят боеприпаси на обкръжените в Покровск Украински бойци.

    21:04 27.10.2025

  • 26 Ами те русите

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "АЗОВ":

    отрвзоха вашите

    21:04 27.10.2025

  • 27 Българин

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Така и Бенковски се предал до Ловеч и си спасил живота. За това и днес е национален герой в България.
    Който се бори за безмислени битки е глупак!

    21:04 27.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зельонски

    17 3 Отговор
    Животът на хохохола струва колкото два пробити цървула. Да мрат. Аз съм евреин!

    21:06 27.10.2025

  • 30 Макаро

    21 3 Отговор
    Толкова чести и противоречиви съобщения показват, че положението е много зле. Покровск скоро ще падне и ще повлече крак. След него е сигурно онова име Мирногород или нещо подобно и т.н. Няма как да се скрие.

    21:06 27.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Укроп

    16 3 Отговор
    По-добре плен отколкото чувал. За чуждестранни наемници, оператори на дронове, татуирани нацисти пътят е към Сибир.
    След филтрация насила мобилизираните ще бъдат разменени и ще се завърнат при семействата си.

    Коментиран от #35

    21:13 27.10.2025

  • 34 Днес при ожесточени боеве

    21 3 Отговор
    "Части от групата войски "Восток" на Руската армия са пробили Украинската отбрана и са напреднали в дълбочина като са освободили населените места Новониколаевка и Приволное в Запорожка област, както и Егоровка в Днепропетровска област"

    Коментиран от #38

    21:14 27.10.2025

  • 35 чоко боко

    14 3 Отговор

    До коментар #33 от "Укроп":

    безплатна работна ръка за уран и плутоний

    21:14 27.10.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    20 3 Отговор
    8ма танкова армия затвори котела при Покровск.

    21:18 27.10.2025

  • 37 Руски военнослужещи

    18 3 Отговор
    са поели контрола на повече от 70% от територията на град Вовчанск в Харковска област.

    21:19 27.10.2025

  • 38 чоко боко

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Днес при ожесточени боеве":

    да се обзалижим...рф ще анекситат ли ахилеса на всу т.е. одеса която по същество си е и руска

    21:22 27.10.2025

  • 39 дфсдффсфс

    3 9 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    Коментиран от #40

    21:22 27.10.2025

  • 40 чоко боко

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "дфсдффсфс":

    долу или горе още не е ясно играта е все още в центъра

    21:25 27.10.2025

  • 41 Атлантик

    10 2 Отговор
    Всички пътища за снабдяване на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Красноармейск (украинското име е Покровск) са прекъснати. Това заяви ръководителят на т.нар. Донецка народна република Денис Пушилин, предава РИА Новости.

    "Вчера чухме, че около 5500 души вече са ефективно обкръжени в района на Красноармейск, защото пътищата за снабдяване са напълно прекъснати. Врагът няма да може да се задържи така дълго, въпреки натрупаните запаси от боеприпаси, както и храна, със сигурност“, каза той.

    Пушилин добави, че очаква добри новини от това направление.

    21:27 27.10.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Пътят към Берлин минава през Прага и Варшава.

    21:29 27.10.2025

  • 43 Читател

    5 0 Отговор
    Видеото казва достатъчно.

    21:30 27.10.2025

  • 44 Дедо

    7 8 Отговор
    По силни са и ще го вземат. Основната войска ще дойде след високоточните и планиращите, изчакайте и ще видите. Сега разкриват позициите си още. Големите залпове предстоят.

    21:30 27.10.2025

  • 45 Каунь

    9 2 Отговор
    Айде и Покровск изгуби стратегическо значение. По стар украински обичай войските ще се оттеглят на по-изгодни позиции. Ако могат....

    Коментиран от #47

    21:30 27.10.2025

  • 46 Наблюдател

    1 7 Отговор
    Руските войници, проникнали в Покровск в Донецка област, не успяват да се закрепят, а се опитват да се измъкнат на север от града. Окупаторите не контролират нито един квартал в Покровск. От около 200 проникнали ,100 са вече убити.

    21:34 27.10.2025

  • 47 Еми до вчера е имало един

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Каунь":

    свободен и неохраняем път за напускане на града, но днес вече всичко е завардено и се пази здраво.

    21:34 27.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Последни лъжи и издихания на мисирките

    2 0 Отговор
    До края на седмицата Покровск няма да има вече стратегическо значение според "факти" ...и капанът ще е щракнал за 6000 укронацисти!)) А сега истинските новини от Покровск: " По информация от източниците, командването на руските въоръжени сили е поставило ултиматум на украинските въоръжени сили в Покровск и Мирноград: да напуснат агломерацията Покровск до понеделник, 27 октомври. Неспазването на това изискване ще доведе до унищожаване на обкръжените подразделения на украинските въоръжени сили."

    21:43 27.10.2025

  • 51 Копейкин Костя

    0 0 Отговор
    Под всяка статия рашибозука се самонадъхва взаимно. 😀
    Абе, товарищи, ако някой слуша само вас, крепостните вече да са превзели всичките седем континента, щото са населени с фашисти, домогващи се до границите на Матушката ви... 😀

    21:44 27.10.2025

  • 52 Павел пенев

    0 0 Отговор
    Натикайте ги в миша дупка братушки. Следващия град е Днепропетровск, но нацистите няма да посмеят да го защитават защото има милионно население и няма къде да отидат.

    21:44 27.10.2025

