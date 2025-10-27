Челен сблъсък за Покровск! Руски подразделения са проникнали в пределите на града

Украйна спешно укрепва позициите си в стратегически важния град Покровск в Донецка област, след като отделни руски подразделения са проникнали в пределите на града, съобщава агенция "Ройтерс", позовавайки се на украински военни източници.
Настъплението идва на фона на провала на опитите на американския президент Доналд Тръмп да договори прекратяване на огъня в Украйна. Според агенцията руските сили са подновили усилията си да превземат ключовия логистичен център, който се смята за решаващ за контрола над западната част на Донецка област.
От 7-и корпус на десантно-щурмовите войски на ВСУ съобщиха, че в Покровск продължават ожесточени градски боеве.
"Противникът, благодарение на числено превъзходство в сили и средства, успя да проникне в града и да се окопае в различни райони", се посочва в съобщението.
Украинските военни уточняват, че в последните дни отбраната е била подсилена с нови подразделения — щурмови части, артилерия и екипажи на безпилотни апарати.
"Увеличаваме използването на зенитни дронове и мрежомети срещу вражеските дронове, дистанционно минираме пътищата за проникване на противника", допълва армейското командване.
Президентът Володимир Зеленски потвърди в неделя, че под Покровск се водят тежки боеве и че в града действат руски диверсионно-разузнавателни групи. По думите му украинските сили срещат сериозни логистични затруднения в снабдяването на отбраната.
От своя страна Министерството на отбраната на Русия съобщи в понеделник, че "щурмови групи водят активни настъпателни действия в района на железопътната гара на Красноармейск" - старото име на Покровск, използвано от Москва.
Според анализ на "Ройтерс", Русия разглежда Покровск като критично важен пункт за настъплението си в Донецка област, който би осигурил контрол над основните комуникационни линии в региона.
Агенцията припомня, че руските сили вече контролират около 75% от територията на Донецка област, а загубата на Покровск би представлявала сериозен удар за украинската отбрана на източния фронт.
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #16, #27
20:49 27.10.2025
2 Отец Дионисий
20:50 27.10.2025
3 Pyccкий Карлик
Зеле ще прати Зеленска да усмирява руските орки ))
Коментиран от #6
20:51 27.10.2025
4 ни тако ни вако писари разно
хем напредват Руснаците
20:51 27.10.2025
5 Пич
20:51 27.10.2025
6 Зеленска да усмирява руските
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":победители с катерицата
20:52 27.10.2025
7 Да се трепят
20:52 27.10.2025
8 ?????
"Отделни руски подразделения са проникнали в града."
Там са блокирани 5-10 000 и единственият им шанс е да се предадат.
Но ваша си работа. Пишете каквото си искате.
20:53 27.10.2025
9 Аааалоу
20:53 27.10.2025
10 Бъдеще
20:54 27.10.2025
11 Ъъъъъъъъъ
Вчера Зеленски каза, че "около 200" руснаци са проникнали в града, а днес вече се водят "тежки боеве". С 200 човека? Украинците се борят с 200 руснаци и боевете са "тежки"? Аз ли съм идиот, или някой се опитва да ми вмени, че съм?
"Украинските военни уточняват, че в последните дни отбраната е била подсилена с нови подразделения — щурмови части, артилерия и екипажи на безпилотни апарати."
Според Зеления, украинските сили срещат сериозни логистични затруднения в снабдяването на отбраната.🤔
Значи нямат проблеми с "подсилването" на отбраната, но имат сериозни логистични затруднения в снабдяването.....🤔
Усещате ли как се оплитат в собствените си лъжи?😂
20:56 27.10.2025
12 Денис Пушилин ръководител на ДНР
20:56 27.10.2025
13 Урките бягат
20:58 27.10.2025
14 Тц,тц
20:58 27.10.2025
16 Язък, че цял ден тук
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":някакви говежди тромпета се пънат и хабят нерви
20:59 27.10.2025
17 00014
20:59 27.10.2025
18 Спецназ
Не ми е жалко за украинците, макар и мобилизирани като свинье качвани по бусовете.
за 2-3 седмици колко пачки патрони са изсртреляли по "агресоров и клятие москали"??
Поне по 1 сандък! ФАКТ!
Какво ще ми реват в плен:
"Я мобилизирован насильно!"
ТАКА ЛИ а 2 седмици си викал "САЛАВА УКРАИНЕ!" и си убивал кацапи !
ДА??
Войната превръща обикновените хора в ЗВЕРОВЕ!
ФАКТ!
20:59 27.10.2025
19 Азов
Коментиран от #23
21:00 27.10.2025
20 БеГемот
21:01 27.10.2025
21 Путинистче идиотче
21:01 27.10.2025
22 Чак сега ли го написахте
21:02 27.10.2025
23 АЗОВ
До коментар #19 от "Азов":Пак ша режем руски тикви при Покровск.
Коментиран от #26
21:02 27.10.2025
24 Руски флаг се вее там от петък
Коментиран от #28, #31, #32
21:03 27.10.2025
25 Днес е била ликвидирана
21:04 27.10.2025
26 Ами те русите
До коментар #23 от "АЗОВ":отрвзоха вашите
21:04 27.10.2025
27 Българин
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Така и Бенковски се предал до Ловеч и си спасил живота. За това и днес е национален герой в България.
Който се бори за безмислени битки е глупак!
21:04 27.10.2025
29 Зельонски
21:06 27.10.2025
30 Макаро
21:06 27.10.2025
33 Укроп
След филтрация насила мобилизираните ще бъдат разменени и ще се завърнат при семействата си.
Коментиран от #35
21:13 27.10.2025
34 Днес при ожесточени боеве
Коментиран от #38
21:14 27.10.2025
35 чоко боко
До коментар #33 от "Укроп":безплатна работна ръка за уран и плутоний
21:14 27.10.2025
36 Данко Харсъзина
21:18 27.10.2025
37 Руски военнослужещи
21:19 27.10.2025
38 чоко боко
До коментар #34 от "Днес при ожесточени боеве":да се обзалижим...рф ще анекситат ли ахилеса на всу т.е. одеса която по същество си е и руска
21:22 27.10.2025
39 дфсдффсфс
Коментиран от #40
21:22 27.10.2025
40 чоко боко
До коментар #39 от "дфсдффсфс":долу или горе още не е ясно играта е все още в центъра
21:25 27.10.2025
41 Атлантик
"Вчера чухме, че около 5500 души вече са ефективно обкръжени в района на Красноармейск, защото пътищата за снабдяване са напълно прекъснати. Врагът няма да може да се задържи така дълго, въпреки натрупаните запаси от боеприпаси, както и храна, със сигурност“, каза той.
Пушилин добави, че очаква добри новини от това направление.
21:27 27.10.2025
42 Данко Харсъзина
21:29 27.10.2025
43 Читател
21:30 27.10.2025
44 Дедо
21:30 27.10.2025
45 Каунь
Коментиран от #47
21:30 27.10.2025
46 Наблюдател
21:34 27.10.2025
47 Еми до вчера е имало един
До коментар #45 от "Каунь":свободен и неохраняем път за напускане на града, но днес вече всичко е завардено и се пази здраво.
21:34 27.10.2025
50 Последни лъжи и издихания на мисирките
21:43 27.10.2025
51 Копейкин Костя
Абе, товарищи, ако някой слуша само вас, крепостните вече да са превзели всичките седем континента, щото са населени с фашисти, домогващи се до границите на Матушката ви... 😀
21:44 27.10.2025
52 Павел пенев
21:44 27.10.2025