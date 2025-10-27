Русия е изчерпала запасите си от танкове, но увеличава производството им

Във войната си в Украйна Русия е изчерпала по-голямата част от старите си танкове, които могат да бъдат възстановени, и планира през следващите десет години сериозно обновяване на своите бронетанкови сили. Това твърдят нови анализи по открити данни (OSINT), публикувани от независими изследователи и цитирани от Би Би Си.

Според анализатора на сателитни снимки Jonpy99 в руските бази за съхранение са останали 2538 стари танка, от които само 92 са в нормално състояние, а останалите се нуждаят от ремонт или вече не подлежат на възстановяване. Друго разследване, проведено от украинската аналитична група Frontelligence Insight, посочва, че Москва е изготвила амбициозна програма за превъоръжаване на танковите войски.

Журналистите от OSINT общността публикуваха вътрешни документи на "Уралвагонзавод" - основния руски производител на танкове. Според тях основният акцент пада върху производството и модернизацията на моделите Т-90, включително новата версия Т-90М2 "Ривок-1". Пикът на производство е планиран за периода 2027-2029 г., след което се предвижда смяна на модела или модернизация на производствените линии. Общият план предвижда производство на 2611 танка между 2026 и 2036 г. - брой, който би бил достатъчен за пълно възстановяване на руския бронетанков парк и подготовка за нов мащабен конфликт.

Според данни от открити източници към 2021 г., непосредствено преди нахлуването в Украйна, Русия е разполагала с около 2609 танка в действащите си подразделения. Около половината от тях са били сравнително нови или модернизирани машини като Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Пробив". Паралелно с това са се формирали и 12 нови танкови батальона с още около 400 машини. След началото на войната руската армия беше разширена чрез създаването на два нови военни окръга - Московски и Ленинградски, а към нея бяха включени формирования от "народните републики" в Донецк и Луганск, както и частни военни компании като "Вагнер".

В началото на пълномащабната инвазия западните експерти оценяваха, че Русия разполага с между 3000 и 4000 активни бойни танка. Ако се включат резервите, броят им според доклада Military Balance на Международния институт за стратегически изследвания (IISS) в Лондон надхвърля 10 000 единици. По данни на аналитичната група Oryx от началото на войната Русия е загубила над 4000 танка - унищожени, изоставени или пленени от украинските сили. Това е консервативна оценка, базирана на фото- и видеодоказателства, като реалните загуби може да са по-високи. Само през 2024 г. загубите се изчисляват на около 1400 машини.

През 2025 г. загубите на руска бронетехника значително намаляват. Според украинския Генерален щаб през септември са унищожени 68 танка - най-ниската месечна цифра от началото на войната. От една страна това се дължи на факта, че Русия е изчерпала запасите си и вече не може да губи стотици машини месечно, а от друга - на промяната в тактиката, при която настъпленията се водят главно от пехотни подразделения, докато бронетехниката се използва по-пестеливо.

Русия компенсира загубите си чрез ремонт, модернизация и възстановяване на стари танкове от съветския период. Най-бързият начин за попълване на резервите е евакуацията на повредени танкове от бойното поле и връщането им в строя след ремонт. В тила действат мобилни ремонтни бригади, а според оценки между 30 и 50 процента от ударените машини могат да бъдат възстановени. Друг източник на техника са старите съветски модели Т-80, Т-72, Т-62 и дори Т-55, които се модернизират с нови прицели, термовизьори и динамична защита. Макар и остарели, те позволяват да се поддържа числеността на бойните части.

OSINT анализаторът Jonpy99 изчислява, че руските бази за съхранение на танкове са почти две трети изпразнени от началото на войната, като първи са били извадени по-модерните машини. Той смята, че при достатъчно средства и време Русия би могла да възстанови дори силно повредени или остарели танкове, ако Кремъл реши да вложи необходимите ресурси.

Основните производители на нови танкове в Русия са "Уралвагонзавод" в Нижни Тагил, който произвежда моделите Т-90 и Т-72, и Омският завод за транспортно машиностроене, специализиран в Т-80. През 2024 г. в Русия са произведени около 240 нови или модернизирани Т-90, което означава около 20 танка месечно. Според вътрешни документи, анализирани от Frontelligence Insight, Москва планира да увеличи производството с 80% и да започне серийното производство на новата версия Т-90М2 "Ривок-1". Очаква се до 2028 г. производството да достигне пик от 428 танка годишно.

За десетилетието 2026-2036 г. Русия планира да произведе и модернизира 1783 танка Т-90М и Т-90М2, както и 828 танка Т-72, обновени до стандарта Т-72Б3М. Общият брой на модернизираната техника възлиза на 2611 машини, като основната част от производството трябва да бъде завършена до 2029 г. Според анализа това може да е сигнал за подготовка за нов мащабен военен конфликт или за преход към ново поколение танкове след 2030 г.

Документите не съдържат информация за Омския завод, който отговаря за възстановяването на Т-80, нито за перспективния танк Т-14 "Армата", чието серийно производство беше обещано още през 2015 г. През 2025 г. Т-14 не се появи дори на парада на Червения площад, което показва, че Русия засега разчита основно на модернизирани версии на старите модели, а не на съвсем ново поколение бойни машини.