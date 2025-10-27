Новини
Свят »
Русия »
Русия е изчерпала запасите си от танкове, но увеличава производството им
  Тема: Украйна

Русия е изчерпала запасите си от танкове, но увеличава производството им

27 Октомври, 2025 18:18 573 19

  • русия-
  • украйна-
  • танкове-
  • бронетранспортьори-
  • нато

OSINT анализаторът Jonpy99 изчислява, че руските бази за съхранение на танкове са почти две трети изпразнени от началото на войната, като първи са били извадени по-модерните машини

Русия е изчерпала запасите си от танкове, но увеличава производството им - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Във войната си в Украйна Русия е изчерпала по-голямата част от старите си танкове, които могат да бъдат възстановени, и планира през следващите десет години сериозно обновяване на своите бронетанкови сили. Това твърдят нови анализи по открити данни (OSINT), публикувани от независими изследователи и цитирани от Би Би Си.

Според анализатора на сателитни снимки Jonpy99 в руските бази за съхранение са останали 2538 стари танка, от които само 92 са в нормално състояние, а останалите се нуждаят от ремонт или вече не подлежат на възстановяване. Друго разследване, проведено от украинската аналитична група Frontelligence Insight, посочва, че Москва е изготвила амбициозна програма за превъоръжаване на танковите войски.

Още новини от Украйна

Журналистите от OSINT общността публикуваха вътрешни документи на "Уралвагонзавод" - основния руски производител на танкове. Според тях основният акцент пада върху производството и модернизацията на моделите Т-90, включително новата версия Т-90М2 "Ривок-1". Пикът на производство е планиран за периода 2027-2029 г., след което се предвижда смяна на модела или модернизация на производствените линии. Общият план предвижда производство на 2611 танка между 2026 и 2036 г. - брой, който би бил достатъчен за пълно възстановяване на руския бронетанков парк и подготовка за нов мащабен конфликт.

Според данни от открити източници към 2021 г., непосредствено преди нахлуването в Украйна, Русия е разполагала с около 2609 танка в действащите си подразделения. Около половината от тях са били сравнително нови или модернизирани машини като Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Пробив". Паралелно с това са се формирали и 12 нови танкови батальона с още около 400 машини. След началото на войната руската армия беше разширена чрез създаването на два нови военни окръга - Московски и Ленинградски, а към нея бяха включени формирования от "народните републики" в Донецк и Луганск, както и частни военни компании като "Вагнер".

В началото на пълномащабната инвазия западните експерти оценяваха, че Русия разполага с между 3000 и 4000 активни бойни танка. Ако се включат резервите, броят им според доклада Military Balance на Международния институт за стратегически изследвания (IISS) в Лондон надхвърля 10 000 единици. По данни на аналитичната група Oryx от началото на войната Русия е загубила над 4000 танка - унищожени, изоставени или пленени от украинските сили. Това е консервативна оценка, базирана на фото- и видеодоказателства, като реалните загуби може да са по-високи. Само през 2024 г. загубите се изчисляват на около 1400 машини.

През 2025 г. загубите на руска бронетехника значително намаляват. Според украинския Генерален щаб през септември са унищожени 68 танка - най-ниската месечна цифра от началото на войната. От една страна това се дължи на факта, че Русия е изчерпала запасите си и вече не може да губи стотици машини месечно, а от друга - на промяната в тактиката, при която настъпленията се водят главно от пехотни подразделения, докато бронетехниката се използва по-пестеливо.

Русия компенсира загубите си чрез ремонт, модернизация и възстановяване на стари танкове от съветския период. Най-бързият начин за попълване на резервите е евакуацията на повредени танкове от бойното поле и връщането им в строя след ремонт. В тила действат мобилни ремонтни бригади, а според оценки между 30 и 50 процента от ударените машини могат да бъдат възстановени. Друг източник на техника са старите съветски модели Т-80, Т-72, Т-62 и дори Т-55, които се модернизират с нови прицели, термовизьори и динамична защита. Макар и остарели, те позволяват да се поддържа числеността на бойните части.

OSINT анализаторът Jonpy99 изчислява, че руските бази за съхранение на танкове са почти две трети изпразнени от началото на войната, като първи са били извадени по-модерните машини. Той смята, че при достатъчно средства и време Русия би могла да възстанови дори силно повредени или остарели танкове, ако Кремъл реши да вложи необходимите ресурси.

Основните производители на нови танкове в Русия са "Уралвагонзавод" в Нижни Тагил, който произвежда моделите Т-90 и Т-72, и Омският завод за транспортно машиностроене, специализиран в Т-80. През 2024 г. в Русия са произведени около 240 нови или модернизирани Т-90, което означава около 20 танка месечно. Според вътрешни документи, анализирани от Frontelligence Insight, Москва планира да увеличи производството с 80% и да започне серийното производство на новата версия Т-90М2 "Ривок-1". Очаква се до 2028 г. производството да достигне пик от 428 танка годишно.

За десетилетието 2026-2036 г. Русия планира да произведе и модернизира 1783 танка Т-90М и Т-90М2, както и 828 танка Т-72, обновени до стандарта Т-72Б3М. Общият брой на модернизираната техника възлиза на 2611 машини, като основната част от производството трябва да бъде завършена до 2029 г. Според анализа това може да е сигнал за подготовка за нов мащабен военен конфликт или за преход към ново поколение танкове след 2030 г.

Документите не съдържат информация за Омския завод, който отговаря за възстановяването на Т-80, нито за перспективния танк Т-14 "Армата", чието серийно производство беше обещано още през 2015 г. През 2025 г. Т-14 не се появи дори на парада на Червения площад, което показва, че Русия засега разчита основно на модернизирани версии на старите модели, а не на съвсем ново поколение бойни машини.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 3 Отговор
    Всеки ден глюпости !

    А Мецан мачка ли мачка вся МАТЮ-вска свлч.

    Коментиран от #18

    18:19 27.10.2025

  • 2 пък ту хазната е

    10 0 Отговор
    изчерпала запасите си от пари, но увеличава производството
    на общ поръчки и чекмеджета
    чрез нови заеми

    18:20 27.10.2025

  • 3 000

    8 0 Отговор
    Не се доверявайте на подобни анонимки. Това е дело е ми-6. Чиста пропаганда. Не им вярвайге на тези факчета!

    18:21 27.10.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    УжасТ, Русия няма с какво да влезе пак в Берлин,
    затова ще изпрати по въздуха "Буревестник", "Орешник" и други още необявени официално...

    Коментиран от #10

    18:22 27.10.2025

  • 5 И на края

    1 3 Отговор
    камуфлажни от картон.
    И вперьод към Лисабон.

    18:22 27.10.2025

  • 6 Баламата

    8 0 Отговор
    Когато във винарната свърши виното....тогава ще свършат танковете на руснака

    18:22 27.10.2025

  • 7 Ζορρο

    6 0 Отговор
    Путин лично ли ви докладва?

    18:23 27.10.2025

  • 8 Дик диверсанта

    0 4 Отговор
    Джавелин без вазелин прави чудеса, трите Ванки в танка ги събира в една банка.

    18:24 27.10.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор
    ЕССР-а е изчерпала запасите си от пари, но увеличава производството им.
    ЕССР-я е изчерпала запасите си от глюпости, но увеличава производството им.
    ЕССР-я е изчерпала запасите си от политици, но увеличава производството на едеоти.

    18:24 27.10.2025

  • 10 То Буревестник, то Орешник

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    и секакви други пилета и ядки.
    А бензин нема.
    И Покровск през крив макарон.

    18:24 27.10.2025

  • 11 Сталин

    6 0 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #19

    18:25 27.10.2025

  • 12 пешо

    4 0 Отговор
    тия нямат дъно спрете с тия глупости

    18:25 27.10.2025

  • 13 Ха ха ха

    1 4 Отговор
    Айде юруш .....Киев за три дня.......

    18:26 27.10.2025

  • 14 Хе-хе

    0 0 Отговор
    ЦСКА води на Лодогорец с 3:1! Дай, Боже!

    18:26 27.10.2025

  • 15 Абе те всичко свършили

    3 0 Отговор
    ако слушане вас. Ами нападайте и побеждавате я . Да ви видим какви сте мъже ....или пенннндели 🤣🤣🤣🤣

    18:26 27.10.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор
    Русия.....
    Родината на Достоевски и Дарвин 😁👍

    18:26 27.10.2025

  • 17 1488

    1 2 Отговор
    путлер ке пукне, до ден-два !

    18:27 27.10.2025

  • 18 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Мачка мачка мецан и след 4 години още е в Донбас и се опитва да окупира 20 процента от Донецка област! И всичко това след милиони руски жертви

    18:27 27.10.2025

  • 19 Хе-хе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Може и тук да стане! Аз предлагам да започнем от Герб - Мишки /БСП Ново подгъзачество/ и тогава да осъдим Кмет Коцев! Хронологично! И в Русия, и тук, и в Истанбел е саморазправа на силните и по корумпираните над по сабите, следователно по малко корумпираните! Просто не са имали възможност да крадат като Путин, както и ПП е далеч назад по усвояване в сравнение със старите партии - разбойници!

    18:30 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания