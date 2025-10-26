Новини
Тежки обвинения: Шпионира ли АзГ за Русия?

26 Октомври, 2025 15:45 792 19

Има индикации, че приятелски настроената към Москва партия използва механизма за парламентарен контрол, за да работи в интерес на Кремъл

Тежки обвинения: Шпионира ли АзГ за Русия? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Германски политици отправят тежки обвинения към "Алтернатива за Германия": има индикации, че приятелски настроената към Русия партия използва механизма за парламентарен контрол, за да работи в интерес на Кремъл.

Вътрешният министър на федералната провинция Тюрингия засили подозренията срещу „Алтернатива за Германия" (АзГ) в шпионаж: социалдемократът Георг Майер изрази в интервю за „Ханделсблат" загриженост, че в провинциалните парламенти АзГ злоупотребява с правото си да отправя питания във времето за парламентарен контрол, за да добие целенасочено информация за транспортната и дигитална инфраструктура, водо- и енергоснабдяването в Германия. „Натрапва се впечатлението, че с въпросите си АзГ действа по списък, даден от Кремъл", казва Майер.

Вътрешният министър на Тюрингия посочва, че в неговата провинция само през последните 12 месеца АзГ е поставила 47 такива въпроса, и то с „нарастваща интензивност и любов към детайла".

„АзГ прояви особен интерес към полицейските технологии и оборудването, като например в сферата на детекторите за дронове и защитата от тях", обяснява Майер. Имало и въпроси, свързани с оборудването на гражданската защита, здравеопазването и дейността на Бундесвера.

Задаването на въпроси от депутати са инструмент за парламентарен контрол на работата на правителството и за осигуряване на информации за политически дискусии. Те са смятани най-вече за средство на опозиционните партии, които нямат директен достъп до министерствата и службите на управленския апарат. Правителството трябва да предостави отговорите писмено.

В Тюрингия председател на фракцията на АзГ е Бьорн Хьоке - определен като крайнодесен екстремист от службите за сигурност. Той бе и осъден за използването на забранен националсоциалистически лозунг.

"Алтернатива за Германия" величае Путинова Русия

В миналото Хьоке нееднократно се е изказвал ласкаво за Русия и за президента Владимир Путин. Така например във видео в Ютюб от януари 2023 година, почти година след началото на руската агресия срещу Украйна, той казва: „Днес Русия, независимо дали някой иска да чуе това или не в мейнстрйм медиите, е страна, с която се свързват не само негативни асоциации, но и страна, пораждаща надежди, че би могла да бъда предводителка на един свят от свободни и суверенни държави без хегемониално влияние".

Хьоке категорично отхвърля обвиненията на вътрешния министър Майер от Социалдемократическата партия. Нещо повече - упреква го, че има проблем с правовата държава. „Доказателства за неговите твърдения няма. Той се ядосва, че опозицията върши това, което би трябвало да бъде негово конституционно задължение - да контролира работата на правителството и ако е необходимо - да я критикува." Хьоке твърди още, че въпросите по различни теми към министрите служат и на подготовката за поемането на управлението от АзГ. Неговата фракция в парламента на Тюрингия проверявала и дали да не внесе жалба срещу вътрешния министър, срещу когото дори вече има искания за оставка.

АзГ е най-голямата политическа сила в Тюрингия. Но заради нейните доказани дясноекстремистки връзки всички останали партии отказаха да работят с нея. От миналата година насам в провинцията управлява коалиция от християндемократи, социалдемократи и Съюза Сара Вагенкнехт.

Издаване на държавни тайни?

Но пък позицията на Майер получи подкрепа от Бундестага: председателят на парламентарната комисия по дейността на тайните служби Марк Хенрихман от ХДС каза пред медийната мрежа RND следното: „Твърдо съм убеден, че Путин използва АзГ като послушен инструмент и ръководството на партията няма сили да откаже тази форма на предателство".

Хенрихман отбелязва, че именно на базата на подобни опасения представители на АзГ не са били допуснати в комисията, която той оглавява.

Упреци за близост на АзГ към Русия се отправят постоянно. Редица депутати от тази партия са поддържали в миналото тесни контакти с обкръжението на Путин. Депутатът Ян Нолте например в миналото е писал за руския пропаганден вестник „Известия". А заместник-председателят на фракцията на АзГ в Бундестага Маркус Фронмайер през 2018 година е бил сред организаторите на Международния икономически форум в Ялта, подкрепян от руското правителство и руските тайни служби ФСБ. През октомври 2025 година Фронмайер съобщи, че иска да пътува за Москва за политически разговори.

Редица други функционери на партията пък неведнъж са попадали в миналото в медиите с изказвания, омаловажаващи руската агресия срещу Украйна.

Заради близостта на АзГ до Русия сега вътрешният министър на Тюрингия Майер настоява „аспектът, допускащ национално предателство", да бъде отчетен при подготовката на искане за забрана на партията. „АзГ е враждебна спрямо Конституцията не само заради националистическите си идеи, но и защото заплашва нашата либерална демокрация чрез връзките си с авторитарни системи."


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оня с коня

    11 3 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    15:46 26.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 побърканяк

    11 3 Отговор
    Поредния фейк задали са се избори и понеже АзГ според соц. проучванията ще ги спечели евро.едалите се чудят как да я забранят.

    15:49 26.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ловът на вещици

    5 2 Отговор
    В Германия започна. Европейската демокрация лека-полека започва да изчезва. Може би са прави някой анализатори, че войната е единствения изход от кризата, в която европейските лидери набутаха континента.

    15:51 26.10.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    4 4 Отговор
    Арестовать и расстрелять (Йосиф Сталин 1879-1953)

    15:52 26.10.2025

  • 9 Един трудов човек

    4 0 Отговор
    Европейският парламент към Пеевски и Борисов:
    - Вие сте мафиоти, рекетьори и престъпници!
    Те отвръщат:
    - Не! Ние сме много отговорни политици и не сме чували нищо за корупция и продаване на българските национални интереси към Русия!...

    15:52 26.10.2025

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    2 2 Отговор
    хахахахахахаха сички май дето са против шантавите урсулки брюкселски са за Руссия хахахахаха

    15:55 26.10.2025

  • 11 си дзън

    3 2 Отговор
    АзГ шпионира за русията разбира се, за кой друг?

    15:55 26.10.2025

  • 12 Плaмен

    3 4 Отговор
    Германското Газ-раждане .
    Газпром плаща .

    15:58 26.10.2025

  • 13 Явно и от тази партия като

    0 0 Отговор
    Путин разбира се се крият под леглото на урси и розовите понита и подслушват. Ушите им били като пеленгатори и улавяли даже летящите чинии които кацали на Марс....
    Доколкото разбрах в тази партия били извънземни от планетата мелмак. Но това е строго секретно.

    16:04 26.10.2025

  • 14 Анонимен

    1 0 Отговор
    И тия не си пият хапчетата редовно, като генерал Наско.

    Коментиран от #19

    16:05 26.10.2025

  • 15 Аз съм сигурен че е така

    0 0 Отговор
    и им вярвам....... А вие.....

    16:06 26.10.2025

  • 16 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Настъпи времето огато Мерц ще подпали Райхстага за да обвини Путин в палежа на фашисткото свърталище.

    16:09 26.10.2025

  • 17 Дойче Велле

    0 0 Отговор
    Ха ха ха ха

    16:11 26.10.2025

  • 18 АзГ е партия на ГДР

    0 0 Отговор
    Която се бори с фашистите от ГФР,които анексираха Източна Германия и поробиха 12 милиона немци

    16:12 26.10.2025

  • 19 Той се смята за генералисимус

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Не го разжавай. Ще ти се разсърди.

    16:16 26.10.2025

