Новини
Свят »
Русия »
Путин подписа! Русия напуска споразумението със САЩ за унищожаване на запасите от плутоний

Путин подписа! Русия напуска споразумението със САЩ за унищожаване на запасите от плутоний

27 Октомври, 2025 22:48 919 30

  • русия-
  • владимир путин-
  • плутоний-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Кремъл обясни решението си, като посочи възникването на заплаха за стратегическата стабилност в резултат на неприятелски действия на САЩ срещу Руската федерация

Путин подписа! Русия напуска споразумението със САЩ за унищожаване на запасите от плутоний - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Руският президент Владимир Путин днес подписа закона за оттегляне на Русия от историческото споразумение със САЩ, целящо намаляване на огромните запаси на плутоний, който би могъл да бъде използван за направата на ядрено оръжие, останал от хилядите ядрени бойни глави от времето на Студената война, предава DW.

Целта на Споразумението за управление и унищожаване на плутоний (PMDA) беше да се намалят големите запаси от плутоний, останали от Студената война, за да се предотврати производството на допълнителни ядрени оръжия от Русия и САЩ.

Законът за отеглянето на споразумението беше приет от Държавната дума на Руската федерация на 8 октомври и одобрен от Съвета на федерацията на 22 октомври 2025 г. В допълнение към споразумението, всички съпътстващи го протоколи също се прекратяват.

Споразумението между САЩ и Русия за плутоний

Споразумението между правителствата на Русия и Съединените щати за унищожаване на плутоний беше подписано през 2000 г. и ратифицирано от Москва през 2011 г. Очакваше се преработката на плутония за използване в гориво за атомни електроцентрали да започне през 2018 г., но Русия спря договора през 2016 г., обвинявайки Вашингтон в нарушаване на задълженията си. Това се дължи на решението на Вашингтон да заравя плутониевите отпадъци, вместо да ги използва като горивен компонент за атомни електроцентрали.

Освен това Кремъл обясни решението си, като посочи "възникването на заплаха за стратегическата стабилност в резултат на неприятелски действия на САЩ срещу Руската федерация“. Тогава от Белия дом беше поискано да отмени санкциите, наложени на Русия, да компенсира причинените от тях щети и да намали военното присъствие на НАТО в страни, присъединили се към алианса след 1 септември 2000 г.

Оръжейният плутоний е предназначен предимно за създаване на ядрени оръжия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    17 5 Отговор
    Поздравления!Отдавна трябваше да го стори.

    22:49 27.10.2025

  • 2 Преведено, Русия спира да продава

    19 5 Отговор
    плутоний на САЩ.

    22:50 27.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гориил

    9 2 Отговор
    Не заслужаваш равна и неделима сигурност. Ще трепериш от страх.

    22:53 27.10.2025

  • 5 си дзън

    6 14 Отговор
    Интересно къде ще остане плутоният след разпада на русията.

    Коментиран от #10, #19, #27

    22:54 27.10.2025

  • 6 Статията е написана не и за Чобани!

    9 2 Отговор
    САЩ не "заравят" нищо!
    Плутоният се складира в специални подземия!
    Заравят се Строителни Боклуци, алоуу неграмотниците?

    Коментиран от #30

    22:55 27.10.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    2 11 Отговор
    Хайде путине, удрай киив с една атомарка, че веч никто не страхува се от рашата. Тотално се издъни в окраина, загуби Азербайджан, Сирия, Иран.

    Коментиран от #17, #25

    22:56 27.10.2025

  • 8 Русия предложи доста пъти

    12 3 Отговор
    Отново си правеха углушки. Русия отново постъпи честно.

    22:57 27.10.2025

  • 9 Плутоният е

    1 1 Отговор
    component на Взривателят of the Nuclear Bomb!

    22:57 27.10.2025

  • 10 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    На родителката ти в хангара ще се складира!

    22:58 27.10.2025

  • 11 НИЕ

    7 3 Отговор
    Води ни Путине!!!

    Коментиран от #21

    22:58 27.10.2025

  • 12 логично оттегляне

    6 2 Отговор
    Споразумение за ограничаване във въоръжаването, със загубилите доверието дори на рижия им приятел и оптимист, е утопично.

    23:00 27.10.2025

  • 13 руzко = боклук

    4 9 Отговор
    руzия я бомбят в момента хихи

    23:01 27.10.2025

  • 14 НИЕ

    7 4 Отговор
    С Путин напред и нагоре!

    23:01 27.10.2025

  • 15 българин

    4 6 Отговор
    проZт милиционер.

    23:04 27.10.2025

  • 16 Един друг

    4 7 Отговор
    Путин се побърка от страх и се опитва да блъфира Тръмп, а именно в блъфирането е силата на Тръмп. И всичко това само заради санкциите на Лукойл. Явно ситуацията в блатната империя не е добра.
    Поредния опит за величие пак ще завърши с купони за хляб.

    Коментиран от #20

    23:05 27.10.2025

  • 17 Ъъъъъъъъъ

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "таксиджия 🚖":

    "Тотално се издъни в окраина, загуби Азербайджан, Сирия, Иран."

    И за какво са му азерите или сирийците? Обясни ми: за какъв са му тези? Колкото до Иран, нищо не е загубил там.

    Коментиран от #22

    23:05 27.10.2025

  • 18 Уфф

    7 2 Отговор
    Много ясно след, като краварите не изпълняват договора.

    23:05 27.10.2025

  • 19 Гошо

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    богато разпръснат по широките американски полета ;)

    23:06 27.10.2025

  • 20 Запознат

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Един друг":

    50% от рафинериите в рашата са ударени.

    23:07 27.10.2025

  • 21 Манол от Чуричене

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "НИЕ":

    Що за робска психика трябва да има човек, за да напише подобно нещо?

    Коментиран от #29

    23:07 27.10.2025

  • 22 БУХАХАХА

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ъъъъъъъъъ":

    Сирия изгуби стратегическото си значение.

    23:07 27.10.2025

  • 23 оня с питон.я

    6 1 Отговор
    Рижият клоун получава ритник след ритник и вече се чуди какво да измисли.

    23:08 27.10.2025

  • 24 Анонимен

    2 0 Отговор
    Силата диктува ,тя показва правилната посока .

    23:10 27.10.2025

  • 25 Кочияш

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "таксиджия 🚖":

    Ако иска Путин и конвенционално може да изравни всичко каквото пожелае!

    За какво му е да съсипва земята, въздуха и водата за стотици години напред.Та това са руски земи!
    Атома е за Желаещите само- и то ако много силно го пожелят!

    23:13 27.10.2025

  • 26 Сандо

    0 0 Отговор
    Щатите отказваха да си унищожат запасит защото "нямали пари"!Същото правеха и с химическото си оръжие,а биолабориите си изнесоха в други,слугински страни.В същото време руснаците се мъчеха да спечелят авторитет пред Запада,като стриктно си изпълняваха договорните отношения и целия свят им се чудеше на акъла и наивността им.

    23:13 27.10.2025

  • 27 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    на макати в пич.....

    23:13 27.10.2025

  • 28 койдазнай

    0 0 Отговор
    В споразумението е договорено, че плутоният ще се "унищожава". чрез смесването му с точно определени трансуранови елементи. През 2017-та руснаците разбират, че в САЩ имат технология с която лесно могат да извлекат плутония обратно и на практика САЩ са си запазили всичкия плутоний. Това е цялата драма.

    23:14 27.10.2025

  • 29 НИЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Манол от Чуричене":

    Манолчо, ела при нас!

    23:15 27.10.2025

  • 30 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Статията е написана не и за Чобани!":

    Ядрените отпадъци нито се заравят, нито се складират. Те се загробват.
    Но коя е точната дума, в случая няма значение.
    Важното е, че Русия си унищожава плутония през централите, а САЩ си го загробват.
    А вероятно в договора е записано, че плутоният трябва да се унищожава, а не да се загробва.

    23:16 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания