Путин подписа! Русия напуска споразумението със САЩ за унищожаване на запасите от плутоний

Руският президент Владимир Путин днес подписа закона за оттегляне на Русия от историческото споразумение със САЩ, целящо намаляване на огромните запаси на плутоний, който би могъл да бъде използван за направата на ядрено оръжие, останал от хилядите ядрени бойни глави от времето на Студената война, предава DW.



Целта на Споразумението за управление и унищожаване на плутоний (PMDA) беше да се намалят големите запаси от плутоний, останали от Студената война, за да се предотврати производството на допълнителни ядрени оръжия от Русия и САЩ.



Законът за отеглянето на споразумението беше приет от Държавната дума на Руската федерация на 8 октомври и одобрен от Съвета на федерацията на 22 октомври 2025 г. В допълнение към споразумението, всички съпътстващи го протоколи също се прекратяват.



Споразумението между САЩ и Русия за плутоний



Споразумението между правителствата на Русия и Съединените щати за унищожаване на плутоний беше подписано през 2000 г. и ратифицирано от Москва през 2011 г. Очакваше се преработката на плутония за използване в гориво за атомни електроцентрали да започне през 2018 г., но Русия спря договора през 2016 г., обвинявайки Вашингтон в нарушаване на задълженията си. Това се дължи на решението на Вашингтон да заравя плутониевите отпадъци, вместо да ги използва като горивен компонент за атомни електроцентрали.



Освен това Кремъл обясни решението си, като посочи "възникването на заплаха за стратегическата стабилност в резултат на неприятелски действия на САЩ срещу Руската федерация“. Тогава от Белия дом беше поискано да отмени санкциите, наложени на Русия, да компенсира причинените от тях щети и да намали военното присъствие на НАТО в страни, присъединили се към алианса след 1 септември 2000 г.



Оръжейният плутоний е предназначен предимно за създаване на ядрени оръжия.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.9 Оценка 3.9 от 15 гласа.