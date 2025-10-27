Путин подписа! Русия напуска споразумението със САЩ за унищожаване на запасите от плутоний

Руският президент Владимир Путин днес подписа закона за оттегляне на Русия от историческото споразумение със САЩ, целящо намаляване на огромните запаси на плутоний, който би могъл да бъде използван за направата на ядрено оръжие, останал от хилядите ядрени бойни глави от времето на Студената война, предава DW.
Целта на Споразумението за управление и унищожаване на плутоний (PMDA) беше да се намалят големите запаси от плутоний, останали от Студената война, за да се предотврати производството на допълнителни ядрени оръжия от Русия и САЩ.
Законът за отеглянето на споразумението беше приет от Държавната дума на Руската федерация на 8 октомври и одобрен от Съвета на федерацията на 22 октомври 2025 г. В допълнение към споразумението, всички съпътстващи го протоколи също се прекратяват.
Споразумението между САЩ и Русия за плутоний
Споразумението между правителствата на Русия и Съединените щати за унищожаване на плутоний беше подписано през 2000 г. и ратифицирано от Москва през 2011 г. Очакваше се преработката на плутония за използване в гориво за атомни електроцентрали да започне през 2018 г., но Русия спря договора през 2016 г., обвинявайки Вашингтон в нарушаване на задълженията си. Това се дължи на решението на Вашингтон да заравя плутониевите отпадъци, вместо да ги използва като горивен компонент за атомни електроцентрали.
Освен това Кремъл обясни решението си, като посочи "възникването на заплаха за стратегическата стабилност в резултат на неприятелски действия на САЩ срещу Руската федерация“. Тогава от Белия дом беше поискано да отмени санкциите, наложени на Русия, да компенсира причинените от тях щети и да намали военното присъствие на НАТО в страни, присъединили се към алианса след 1 септември 2000 г.
Оръжейният плутоний е предназначен предимно за създаване на ядрени оръжия.
27 Октомври, 2025 22:48 919 30
1 Браво
22:49 27.10.2025
2 Преведено, Русия спира да продава
22:50 27.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гориил
22:53 27.10.2025
5 си дзън
Коментиран от #10, #19, #27
22:54 27.10.2025
6 Статията е написана не и за Чобани!
Плутоният се складира в специални подземия!
Заравят се Строителни Боклуци, алоуу неграмотниците?
Коментиран от #30
22:55 27.10.2025
7 таксиджия 🚖
Коментиран от #17, #25
22:56 27.10.2025
8 Русия предложи доста пъти
22:57 27.10.2025
9 Плутоният е
22:57 27.10.2025
10 Ами
До коментар #5 от "си дзън":На родителката ти в хангара ще се складира!
22:58 27.10.2025
11 НИЕ
Коментиран от #21
22:58 27.10.2025
12 логично оттегляне
23:00 27.10.2025
13 руzко = боклук
23:01 27.10.2025
14 НИЕ
23:01 27.10.2025
15 българин
23:04 27.10.2025
16 Един друг
Поредния опит за величие пак ще завърши с купони за хляб.
Коментиран от #20
23:05 27.10.2025
17 Ъъъъъъъъъ
До коментар #7 от "таксиджия 🚖":"Тотално се издъни в окраина, загуби Азербайджан, Сирия, Иран."
И за какво са му азерите или сирийците? Обясни ми: за какъв са му тези? Колкото до Иран, нищо не е загубил там.
Коментиран от #22
23:05 27.10.2025
18 Уфф
23:05 27.10.2025
19 Гошо
До коментар #5 от "си дзън":богато разпръснат по широките американски полета ;)
23:06 27.10.2025
20 Запознат
До коментар #16 от "Един друг":50% от рафинериите в рашата са ударени.
23:07 27.10.2025
21 Манол от Чуричене
До коментар #11 от "НИЕ":Що за робска психика трябва да има човек, за да напише подобно нещо?
Коментиран от #29
23:07 27.10.2025
22 БУХАХАХА
До коментар #17 от "Ъъъъъъъъъ":Сирия изгуби стратегическото си значение.
23:07 27.10.2025
23 оня с питон.я
23:08 27.10.2025
24 Анонимен
23:10 27.10.2025
25 Кочияш
До коментар #7 от "таксиджия 🚖":Ако иска Путин и конвенционално може да изравни всичко каквото пожелае!
За какво му е да съсипва земята, въздуха и водата за стотици години напред.Та това са руски земи!
Атома е за Желаещите само- и то ако много силно го пожелят!
23:13 27.10.2025
26 Сандо
23:13 27.10.2025
27 пешо
До коментар #5 от "си дзън":на макати в пич.....
23:13 27.10.2025
28 койдазнай
23:14 27.10.2025
29 НИЕ
До коментар #21 от "Манол от Чуричене":Манолчо, ела при нас!
23:15 27.10.2025
30 Ами
До коментар #6 от "Статията е написана не и за Чобани!":Ядрените отпадъци нито се заравят, нито се складират. Те се загробват.
Но коя е точната дума, в случая няма значение.
Важното е, че Русия си унищожава плутония през централите, а САЩ си го загробват.
А вероятно в договора е записано, че плутоният трябва да се унищожава, а не да се загробва.
23:16 27.10.2025