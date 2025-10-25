Новини
Ердоган: Турция е ключов играч във всички регионални уравнения

25 Октомври, 2025 19:03, обновена 25 Октомври, 2025 18:07 611 5

Страната ни изнася мир и стабилност, заяви президентът

БТА БТА

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че никое политическо или свързано със сигурността уравнение, от Сирия до Газа и от Персийския залив до конфликта между Русия и Украйна, не може да бъде формирано без участието на Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

На заключителната сесия на „Срещите на века на Турция“ в Истанбулския конгресен център, Ердоган каза, че Турция се е превърнала в „уважаван глас както в региона, така и в световен мащаб - страна, която изнася мир и стабилност“.

Той подчерта, че визията на Анкара е съсредоточена върху осигуряването на бъдеще, в което „никое поколение не е пропиляно, майките не плачат и мирът, сигурността и просперитетът преобладават в цялата ни география“.

Ердоган добави, че дългосрочната цел на Турция е да гарантира единството и сигурността на нацията, като същевременно допринася за по-мирен регион.

„С обща воля първо ще изградим Турция без терор, а след това регион без терор, като наше трайно наследство за децата на нацията“, каза той.

Той също така повтори, че страната ще продължи да следва политики, основани на стабилност, сътрудничество и мир в съседните си страни и извън тях.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с питон.я

    3 0 Отговор
    Когато Султанът поеме българския вилает Бойко и Шиши няма да могат да краднат.

    Коментиран от #3

    18:10 25.10.2025

  • 2 и пак по наша вина

    1 1 Отговор
    Навремето е трябвало да превземем Цариград и без това сме ги били до портите им,ама нейсе...

    18:33 25.10.2025

  • 3 марш оттука

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с питон.я":

    Бе ,отрязания питон

    18:34 25.10.2025

  • 4 Бай Шиле

    1 2 Отговор
    Ердоган все повече заприличва на Путин. Останаха само три телевизии които го критикуват. Вчера със скалъпени обвинения национализираха едната телевизия и вече е собственост на държавата. Централната информационна емисия вчера в 19 часа беше прекъсната. Всички служители са уволнени и сега по телевизията вървят документални филми. Вчера след прекъсване на новините започна филм за живота на пингвините в Антарктида. Нон стоп документални филми за Африка, за кризата за питейна вода по света и тнт. а телевизионният канал беше новинарски само новини. Днес са изтрили и YouTube канала на телевизията с 80 хиляди видео клипа и 1,5 милиона последователи в Тубата. Останаха две телевизии. Напомня на управлението на Боко тиквата когато разтуриха опозиционната БиАйТи тв.

    Коментиран от #5

    18:58 25.10.2025

  • 5 чобан

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Шиле":

    Разликата между Тиквата и Ердоган е огромна...Най-малкото откъм интелект и знания...Докато Ердоган мисли,как да възстанови Османската империя, Боко мисли,какво още може да продаде от България...

    19:07 25.10.2025

