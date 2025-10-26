Новини
Турция изпита успешно балистична ракета ВИДЕО

26 Октомври, 2025 03:33, обновена 26 Октомври, 2025 03:37 556 2

  • турция-
  • ракета-
  • изпитание

Тестът е проведен в петък от местната оръжейна компания “Рокетсан”

Турция изпита успешно балистична ракета ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турската отбранителна индустрия е провела успешно изпитание на балистична ракета, е обявил в платформата "Екс" Халук Гьоргюн, ръководител на секретариата на отбранителната индустрия, предаде БТА, цитирана от БНР.

Тестът е проведен в петък от турската оръжейна компания “Рокетсан”. Гьоргюн подчерта напредъка в обхвата и прецизността на удара.

Тестът надгражда предишни етапи, включително успешното изстрелване на балистичната ракетна система с малък обсег "Тайфун" през февруари.

Компанията "Рокетсан" обяви още през юли, че ще започне изпитателни изстрелвания на модернизираната версия „Тайфун Блок-4“, чийто хиперзвукови възможности бяха демонстрирани на Международното изложение за отбранителна промишленост в Истанбул в края на август.


Турция
  • 1 Носталгичен

    2 2 Отговор
    А беше време (60те и 70те), когато България беше по-развита икономически от Турция, че дори и от Гърция. Помня като дете, в нощния експрес за Варна, турчин разговаряше с майка на развален български и казваше: По-добре живеете в България, по-добре

    04:44 26.10.2025

  • 2 Докато тази анадолскаизмет

    0 3 Отговор
    не бъде изтрита от лицето на земята, мир с нея няма да има.

    05:11 26.10.2025

