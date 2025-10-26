Новини
Тренировъчен полигон за подводни операции? Москва може да е превърнала потъналия ферибот „Естония" в шпионска база

Тренировъчен полигон за подводни операции? Москва може да е превърнала потъналия ферибот „Естония“ в шпионска база

26 Октомври, 2025 10:45 664 11

Смята се, че дейността е координирана от Главната дирекция за дълбоководни изследвания към руското Министерство на отбраната - строго секретна структура, която подчинява дейността си директно на министъра

Тренировъчен полигон за подводни операции? Москва може да е превърнала потъналия ферибот „Естония“ в шпионска база - 1
Снимка: Wikipedia
Money.bg Money.bg

НАТО разполага с информация, че Русия може да използва останките на ферибота "Естония", потънал през 1994 г. в Балтийско море, като тренировъчен полигон за подводни операции и възможно укритие за разузнавателна техника, съобщават германските медии WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

По данни на разследването, няколко държави от НАТО имат сведения, че преди години в района на корабокрушението са били монтирани устройства за високоточно насочване на подводни апарати и роботи. Алиансът подозира, че Русия може да е използвала забраната за гмуркане, въведена след трагедията, за да разположи военни сензори, способни да засичат акустичните сигнатури на кораби и подводници на НАТО - включително звуци от витла и други технически характеристики.

Смята се, че дейността е координирана от Главната дирекция за дълбоководни изследвания (ГУГИ) към руското Министерство на отбраната - строго секретна структура, която подчинява дейността си директно на министъра.

Според западни разузнавателни източници ГУГИ контролира флотилия от шпионски кораби, представяни като океанографски, които картографират подводни кабели и тръбопроводи, поставят сензори и потенциално подготвят саботажни операции срещу критична инфраструктура. През юни Великобритания добави агенцията в своя санкционен списък.

Естонското външно министерство заяви, че следи внимателно развитието в региона съвместно със съюзниците си и отбеляза, че Русия действа все по-настойчиво след началото на войната срещу Украйна.

Финландската гранична охрана отказа коментар по оперативни причини, а говорител на германското министерство на отбраната потвърди, че се наблюдава подводна активност, която "може да е насочена към критична морска инфраструктура или да има шпионски цели".

Руското правителство не е отговорило на искания за коментар, посочва Tagesschau.

Военни източници цитират стратегическото местоположение на потъналия кораб между Швеция, Финландия и балтийските държави като особено подходящо за тайно събиране на разузнавателна информация.

Фериботът "Естония", пътуващ от Талин за Стокхолм, потъва на 28 септември 1994 г. при буря, отнемайки живота на 852 души. Мястото на трагедията, на дълбочина около 80 метра и на 35 км югоизточно от финландския остров Утьо, е обявено за морско гробище и достъпът до него е забранен по силата на споразумение между Швеция, Естония и Финландия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Софиянец

    11 0 Отговор
    Днес изглежда е ден на пасквилите в родната мисирска "журналистика" 😂😂😂

    10:49 26.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    10 0 Отговор
    Русия има най-много ядрени подводници и най-мощното торпедо Посейдон!

    10:50 26.10.2025

  • 3 хи хи

    11 0 Отговор
    Страх тресе атлантичетата, гуги, гуги, гуги😅

    10:50 26.10.2025

  • 4 Дедо ви...

    10 0 Отговор
    Луди?!?!?! Големият десантен кораб на руския флот, „Александър Шабалин“, от 19.10.25 г. е закотвен в Балтийско море близо до остров Фемарн, край германското крайбрежие. Това съобщава германският вестник „Билд“, позовавайки се на източници от германските служби за сигурност.
    Според експерти Москва използва 112-метровия кораб като „охранителна котва“ за танкери, принадлежащи към „флотилата в сянка“, които продължават да транспортират руски петрол, като същевременно избягват западните санкции. Корабът е закотвен близо до входа на Любекския залив, блокирайки част от търговския път през Фемарнския пояс, по който преминават кораби от Балтийско до Северно море.

    10:54 26.10.2025

  • 5 А у нас цялата

    7 0 Отговор
    територия на България е гробище. Трябва да се забрани достъпа на хора в тази гробищна територия...

    10:55 26.10.2025

  • 6 Не е възможно

    4 5 Отговор
    Те руснаците нямат телевизори, та за подводни съоръжения ми говорят. Ако искат да дойдат у нас да им покажем малко техника и технология. Само да не е тяхна от преди 40 години че ще стане неудобно.

    10:56 26.10.2025

  • 8 Генерал Наско Гномов!

    2 0 Отговор
    Потвърждавам!
    Точно така е!
    И от там Русия провежда хибридна атака над целият ЕС и най-много над България...!

    Коментиран от #10

    10:57 26.10.2025

  • 9 Временното явление ЕС

    2 0 Отговор
    Русия дебне зад всеки ъгъл, пазете се ....

    10:59 26.10.2025

  • 11 ВВП в Маскировка, Видео.

    0 0 Отговор
    Важно: групировката "център" завърши обкръжаването на врага в района на Покровск и Мирноград, - началник на Генералния Щаб.
    Президентът посети един от пунктовете за управление на обединената група войски и проведе съвещание с началника на Генералния щаб и командирите на руските войски.

    На Владимир Путин е докладвано: ВС на РФ обкръжиха ВСУ в района на Покровск и Мирноград, общо 31 батальона на ВСУ.

    Повече от 70% от Волчанск е освободен.

    Също така въоръжените сили на РФ успешно напредват в Краснолиманско направление, завършва освобождението на селището Ямпол.

    Въоръжените сили на РФ обкръжиха Купянск, щурмови отряди превзеха прелезите на ВСУ през река Оскол.

    На купянското направление в обкръжение се намират до 5 хиляди украински военни, на покровското направление — 5,5 хиляди бойци от ВСУ.

    11:07 26.10.2025

Новини по държави:
