Тренировъчен полигон за подводни операции? Москва може да е превърнала потъналия ферибот „Естония“ в шпионска база

НАТО разполага с информация, че Русия може да използва останките на ферибота "Естония", потънал през 1994 г. в Балтийско море, като тренировъчен полигон за подводни операции и възможно укритие за разузнавателна техника, съобщават германските медии WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

По данни на разследването, няколко държави от НАТО имат сведения, че преди години в района на корабокрушението са били монтирани устройства за високоточно насочване на подводни апарати и роботи. Алиансът подозира, че Русия може да е използвала забраната за гмуркане, въведена след трагедията, за да разположи военни сензори, способни да засичат акустичните сигнатури на кораби и подводници на НАТО - включително звуци от витла и други технически характеристики.

Смята се, че дейността е координирана от Главната дирекция за дълбоководни изследвания (ГУГИ) към руското Министерство на отбраната - строго секретна структура, която подчинява дейността си директно на министъра.

Според западни разузнавателни източници ГУГИ контролира флотилия от шпионски кораби, представяни като океанографски, които картографират подводни кабели и тръбопроводи, поставят сензори и потенциално подготвят саботажни операции срещу критична инфраструктура. През юни Великобритания добави агенцията в своя санкционен списък.

Естонското външно министерство заяви, че следи внимателно развитието в региона съвместно със съюзниците си и отбеляза, че Русия действа все по-настойчиво след началото на войната срещу Украйна.

Финландската гранична охрана отказа коментар по оперативни причини, а говорител на германското министерство на отбраната потвърди, че се наблюдава подводна активност, която "може да е насочена към критична морска инфраструктура или да има шпионски цели".

Руското правителство не е отговорило на искания за коментар, посочва Tagesschau.

Военни източници цитират стратегическото местоположение на потъналия кораб между Швеция, Финландия и балтийските държави като особено подходящо за тайно събиране на разузнавателна информация.

Фериботът "Естония", пътуващ от Талин за Стокхолм, потъва на 28 септември 1994 г. при буря, отнемайки живота на 852 души. Мястото на трагедията, на дълбочина около 80 метра и на 35 км югоизточно от финландския остров Утьо, е обявено за морско гробище и достъпът до него е забранен по силата на споразумение между Швеция, Естония и Финландия.