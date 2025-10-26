Новото страховито оръжие на Москва! Какво представлява руската ракета "Буревестник"?

Президентът Владимир Путин днес заяви, че Русия е тествала ядрената си крилата ракета "Буревестник", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Ето някои ключови факти за оръжието.
- 9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall.
- Путин, който за първи път разкри проекта през март 2018 г., заяви, че тя има неограничен обсег и може да избегне американските противоракетни системи. Но някои западни експерти поставят под съмнение нейната стратегическа стойност, като твърдят, че тя няма да добави способности, които Москва вече не притежава, и може да излъчва радиация по траекторията си на полет.
- Путин заяви днес, че оръжието е уникално. Висшият руски генерал Валерий Герасимов, началник на генералния щаб на руските въоръжени сили, съобщи на Путин, че при теста на 21 октомври ракетната система е изминала 14 000 км и е прекарала във въздуха около 15 часа. Той заяви, че тя се задвижва с ядрена енергия, може да преодолее всяка противоракетна отбрана и има неограничен обсег.
- Ядреното ѝ задвижване е проектирано така, че да ѝ позволява да лети много по-далеч и по-дълго от ракетите с традиционните турбореактивни или турбовентилаторни двигатели, които са ограничени от количеството гориво, което могат да пренасят. Това би ѝ позволило да "се мотае“ по-дълго време, преди да удари целта. "Инициативата за ядрена заплаха"( Nuclear Threat Initiative), американска нестопанска организация за сигурност, заяви, че ракетата би могла потенциално да остане във въздуха в продължение на дни: "В експлоатация "Буревестник" ще пренася ядрена бойна глава, ще обикаля земното кълбо на ниска височина, ще избягва противоракетната отбрана и ще следва терена; и ще доставя бойната глава/глави на трудно предвидимо място (или места)", се казва в доклад от 2019 г.
- Някои западни експерти твърдят, че подзвуковата скорост на "Буревестник" би направила ракетата забележима и че колкото по-дълго остава във въздуха, толкова по-уязвима става. В отговор на това руският военен експерт Алексей Леонков написа през 2019 г., че ролята на "Буревестник" ще бъде да елиминира "остатъците" от командните пунктове, военните бази, фабриките и електроцентралите на врага, след като Русия вече е изстреляла междуконтинентални балистични ракети, като до този момент системите за противовъздушна отбрана на противника няма да са в състояние да ги спрат. Той заяви, че "Буревестник" ще "върне страните агресори в каменната ера", като довърши унищожаването на тяхната военна и гражданска инфраструктура.
- Международният институт за стратегически изследвания, цитирайки специализирано руско военно списание от 2021 г., заяви, че "Буревестник" ще има теоретичен обсег до 20 000 км, така че може да бъде базиран навсякъде в Русия и да поразява цели в САЩ.
- Същото руско списание посочи, че теоретичната височина на полета на ракетата е само 50 до 100 метра, което е много по-ниско от тази на конвенционалната крилата ракета, което би затруднило откриването ѝ от радарите за противовъздушна отбрана.
- Доклад от 2020 г. на Националния център за въздушно-космическо разузнаване на Военновъздушните сили на САЩ сочи, че ако Русия успее да въведе в експлоатация "Буревестник", това ще даде на Москва "уникално оръжие с междуконтинентален обсег".
- Експертите оценяват, че тя ще бъде извеждана в полет с малка ракета на твърдо гориво, която ще задвижва въздух в двигател, съдържащ миниатюрен ядрен реактор. Прегрят и вероятно радиоактивен въздух ще бъде изхвърлян, осигурявайки тяга напред.
- "Буревестник" има лоши резултати от тестовете с многобройни неуспехи в миналото, според западни експерти. През 2019 г. най-малко петима руски ядрени специалисти загинаха при експлозия и изтичане на радиация по време на експеримент в Бяло море, а американски разузнавателни източници заявиха, че подозират, че това е било част от тест на „Буревестник“. Путин връчи на вдовиците на загиналите най-високите държавни награди, като заяви, че оръжието, което разработват, няма аналог в света, въпреки че не го назова. Путин обяви успешен тест на ракетата през октомври 2023 г.
- Двама американски изследователи заявиха през 2024 г., че са идентифицирали вероятното място за разполагане на ракетата, до съоръжение за съхранение на ядрени бойни глави, наречено "Вологда-20" или "Чебсара".
Мястото се намира на 475 км северно от Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нено
Коментиран от #27, #84, #93
16:47 26.10.2025
2 Баце ЕООД
Коментиран от #14, #29, #123
16:47 26.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #17
16:48 26.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Молете се за не разберете
Коментиран от #19
16:49 26.10.2025
6 Националист
16:49 26.10.2025
7 БОЛШЕВИК
Коментиран от #10, #18, #32
16:50 26.10.2025
8 Сатана Z
Коментиран от #25
16:50 26.10.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #55
16:50 26.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кривоверен алкаш
Коментиран от #110
16:52 26.10.2025
12 БЕЗ МАЙТАП
Коментиран от #105
16:52 26.10.2025
13 Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ
Коментиран от #20, #119
16:52 26.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Така де
Коментиран от #66
16:53 26.10.2025
16 бхаха
Боже прибери си вересиите, Боже!
Коментиран от #75, #121
16:53 26.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Синчето на Соловьов
До коментар #5 от "Молете се за не разберете":Тоа с ракети ли ша ни плаши......
16:55 26.10.2025
20 Мультфильм
До коментар #13 от "Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ":ги рисува в каквито цветове ги поръчате.
16:55 26.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Путине, Путине...
16:56 26.10.2025
23 Pyccкий Карлик
16:56 26.10.2025
24 Гориил
16:56 26.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Путинистче идиотче
Коментиран от #39
16:57 26.10.2025
27 УСА боклук
До коментар #1 от "Нено":На стари години ще и дойде.
16:58 26.10.2025
28 Шопо
На 30 октомври 1961 г. Ту-95Б с командир майор Дурновцев излита от Оленя към ядрения полигон „Сухой нос“ на остров Нова земя. Съпроводен е от самолет лаборатория Ту-16А. Бомбата е пусната с парашут от височина 10 500 m и взривена чрез барометричен способ на 4000 m от повърхността на земята. При взрива се е създало налягане от 1 милион атмосфери, а температурата е била около 10 милиона градуса. Огненото кълбо по време на взрива е с радиус 4,6 km, ядрената гъба е с височина от 67 km, а върхът на „шапката“ ѝ е с диаметър от 95 km. Светлинно лъчение е могло да причини изгаряния трета степен в диаметър от 100 km. Ударната взривна вълна обикаля земното кълбо три пъти, а йонизация на атмосферата причинила радиосмущения на стотици километри от мястото на взрива в продължение на 40 минути.
Коментиран от #50
16:58 26.10.2025
29 Бай Орков
До коментар #2 от "Баце ЕООД":Всички в европейската комисия и парламент. ще побягнат като видят новият Т-999: летящият танк с ядрен двигател. Безаналогов. Неунищожим.
16:58 26.10.2025
30 безаналогово чмо
16:59 26.10.2025
31 стоян георгиев
До коментар #4 от "ПРО СИА приклу4и":Да и тоя фалос ще падне отгоре и ще ти се забие у еврейския шорошки жълтопаветен и епилиран разпран от еднополова любов г@з
Коментиран от #41
16:59 26.10.2025
32 Али
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":А и все още няма.
Цялата работа е един коджаташак.
Нали путяги с раздути г..яги???
16:59 26.10.2025
33 Пуси
А си мислите, че само вие правите неща за хората.
16:59 26.10.2025
34 А стига с тоя Путин, русия
16:59 26.10.2025
35 БУМАЖНИЙ ТИГЪР
17:00 26.10.2025
36 запасняк
17:00 26.10.2025
37 Нещо е станало със страните
17:01 26.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гориил
До коментар #26 от "Путинистче идиотче":Можеш да постигнеш много повече с добра дума и пистолет, отколкото само с добра дума.
17:01 26.10.2025
40 Кочината ЕС
17:02 26.10.2025
41 Да ти го напиша
До коментар #31 от "стоян георгиев":Стояно, ех как ги разбираш- от опит...
Коментиран от #120
17:02 26.10.2025
42 Соломон
17:02 26.10.2025
43 ПО ТОЗИ ФАНТАЗТИЧЕН ПОВОД СЕ
17:02 26.10.2025
44 жик так
В Славянск и Краматорск ще се реши войната, защото там са тежкоукрепените линии, а ако падне и Волчанск, в Харков веселба ще стане, коментира той
Украинският град Родинское вече е руски. За него до днес се водеха тежки боеве и с превземането му се утежнява ситуацията в покровската агломерация. Очаква руснаците да затегнат обръча около останалите в Покровск и Мирноград украински бойци.
17:02 26.10.2025
45 Москва
17:02 26.10.2025
46 жик так
Ония само зяпаха и протестираха .
Китай каза че ракетата е за мирни цели , обаче ония да си опичат акъла .
17:03 26.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Тома
17:04 26.10.2025
49 Паспарту
17:05 26.10.2025
50 Pyccкий Карлик
До коментар #28 от "Шопо":Бе кви бомби и царе ?
Русия Четири Года с някви украински пeндeли и ЛБГТ активистки не може се справи, къде горката е тръгнала да се перчи и кого го интересуват ру3ките фантазии......
Нито Орешник, нито буре с вестник ще има в близките 10 години. Тепърва ще се изграждат инфраструктури, производства и т.н, дотогава я Путин, я Рассия ще си заминат.
17:06 26.10.2025
51 43215
17:06 26.10.2025
52 жик так
До коментар #47 от "12345":А ти какво очакваш , да посрещат атлантиците с хляб и сол ли ?
Кой ги караше да направят Майдан в Украйна срещу законно избран президент и правителство ?!
Коментиран от #62, #64
17:06 26.10.2025
53 Анонимен
17:06 26.10.2025
54 Съраховито
17:06 26.10.2025
55 Ами
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Технически е така.
Въпросът е ще може ли да преодолее земното притегляне.
Но предполагам за това ще има друго решение.
17:07 26.10.2025
56 какво казва Витанов
Междувременно математикът проф. Николай Витанов, който понякога се изявява и като военен анализатор, коментира в своя Телеграм канал, че ако паднат Константиновка и Дружовка ще се стигне до веселбата в Славянск и Краматорск. Там ще се реши войната, подчерта той.
„Операцията в Покровск започна, за да се пробие към Запорожие и Днепропетровск, а това е нужно, защото настъпленията на руската и на съветската армия на запад винаги там са били. Пробива се в средата на Днепър, където реката все още не е широка. Форсира се и се тръгва към Одеса. Това следва след Покровск. Ако войната продължи достатъчно дълго, ще се повтори историята пак“, заяви професорът в своя видеокоментар.
Коментиран от #59, #111
17:07 26.10.2025
57 КимЧен
Коментиран от #92
17:08 26.10.2025
58 Ха ха ха
17:08 26.10.2025
59 Според
До коментар #56 от "какво казва Витанов":изчисленията му,Киев трябваше да падне на 9 май 2023 !
17:09 26.10.2025
60 ЕДГАР КЕЙСИ
17:10 26.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 12345
До коментар #52 от "жик так":Да изпращат Томахоук американците. Украйна да продължава да думка рафинерии и направо да праща ракетите към мАсква🤓🤓 Видя се хартиения тигър, че е аналогов. Като нямат и гориво, тотално ще станат за смях. Вече 57% от страната има забавяне в доставките от трите месеца през които Украйна им думка рафинериите.Време е и Европа да ни удържи на всички европейци по 20 евро от заплатата два месеца и да направи оръжия за милиарди и Пу ть о изобщо и да не си помисля да напада страна членка на НАТО.Ва тни ците и копейките да отиват в Мухонаср анск, ако не искат, да потъват в канала🫡🫡🇺🇦🇺🇦🇺🇸🇺🇸🇪🇺🇪🇺
Коментиран от #71
17:11 26.10.2025
63 Хаха
17:11 26.10.2025
64 Орколюб
До коментар #52 от "жик так":На вас какво са ви разказвали за Майдана? И как започваш война на собствена територия с друга държава?Два много интересни въпроса,на които предполагам няма да отговорите!
Коментиран от #91
17:12 26.10.2025
65 Плоскоземен
17:12 26.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Дик диверсанта
Иначе, благодарение на супер дупер оръжията си захванаха 45(четиридесет и пети) месец в Украйна.
Коментиран от #79
17:13 26.10.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Взета е
17:14 26.10.2025
70 1000+
17:14 26.10.2025
71 жик так
До коментар #62 от "12345":Видяхме ги томахавките в Сирия .
От 106 изстреляни , едва 7 стигнаха летището и удариха един стар трактор .
Още на другия ден летището си работеше .
Останалите томахавки отпрашиха в пустинята .
Коментиран от #74, #77
17:14 26.10.2025
72 Армстронг
17:14 26.10.2025
73 Дедо
Коментиран от #97
17:15 26.10.2025
74 12345
До коментар #71 от "жик так":Нов ден, ново оръжие. От началото на войната обявиха Сармат, който се оказа провал, а също и Орешник, който не излита. Новото да не е с ластично задвижване?
Коментиран от #89
17:15 26.10.2025
75 Соломон
До коментар #16 от "бхаха":Видяхме КОЛКО са ЕВТИНИ, ДЪРТИТЕ F18, които ни продадоха на ЗЕЛЕНО !
17:15 26.10.2025
76 ЕДГАР КЕЙСИ
17:16 26.10.2025
77 12345
До коментар #71 от "жик так":А и,да незабравим,че към края на 22г.(няколко месеца след началото на наглата агресия) ватата обяви,че вече има ново лазерно оръжие....което все така не използват!!!!
Коментиран от #82
17:16 26.10.2025
78 Бай той Толстой
17:17 26.10.2025
79 Аналена Гресор
До коментар #67 от "Дик диверсанта":Явно скоро Анна. Аллнаа диверсия не са ти правили .
17:18 26.10.2025
80 Ъъъъъ..
17:18 26.10.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Кокошенко
До коментар #77 от "12345":И космически оръжия!
17:20 26.10.2025
83 Бай той Толстой
До коментар #17 от "😁.........":Хващаш го за....и чакаш експлозията.Питай жената
17:20 26.10.2025
84 Госъ
До коментар #1 от "Нено":Кво значение има.. Нима те ще вотът 200-300 ядрени ракети на НАТО ли? Стигне ли се до там не разбрахте че победител няма да има…
17:20 26.10.2025
85 Хипердупер
17:21 26.10.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 За анимациите на цаливащия
Не разбрах е даде за датата на парадо у Киев, Дамаск и Лисабон?!?
Я некоя дермоядна копейка а ни просветли
Хехехехее
17:23 26.10.2025
88 Вервам
17:24 26.10.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 кво кво каза? я някой русофоб да преведе
17:25 26.10.2025
91 Илон Мъск
До коментар #64 от "Орколюб":Събитията от 2014 г. в Украйна бяха преврат .
единадесет години СРУ и вероятно Mи6 водят държавен преврат в Украйна. Нарекоха го революция „Майдан“. Оттогава са във война.
На днешния ден преди 11 години започнаха всички ИСТИНСКИ проблеми в Украйна. САЩ финансираха протестите в Украйна с почти един милион долара на ден, в брой, излизащи от посолството на САЩ в Киев.
Коментиран от #94
17:26 26.10.2025
92 БОЛШЕВИК
До коментар #57 от "КимЧен":Ким имат водородна бомба от 120 мегатона.
17:26 26.10.2025
93 Важното е че Мара е оптимист
До коментар #1 от "Нено":Къде са тръгнали рушляците, като видяхме и Орешника и Искандерите и не знам какви си имена.
11-тата икономика на Светот няма никакви шансове!
17:27 26.10.2025
94 Орколюб
До коментар #91 от "Илон Мъск":В Луганск, Донецк и прочие, мистериозно откъде ли, появиха се едни проруски сепаратисти. Решиха, че ще си правят държава. Въоръжиха ги. Путински симпатизанти Кой, оставям на Вашето въображение. По-нататък се появиха и едни "зелени човечета", които окупираха Крим. П ут ьо първоначално отрече връзка с тях, а по-късно призна.Та вижте, омръзнало ми е да слушам словесните диарии от кремълската КГБ кочина.
17:27 26.10.2025
95 РИТОРИЧНО
МАСОВ УБИЕЦ
ДА СЕ ХВАЛИ С....
КОЛЕКЦИЯТА ОТ ОРЪЖИЯ
С КОЙТО ЛИКВИДИРА ЖЕРТВИТЕ СИ...☝
ДЕМЕК ПУТИНОФИЛИТЕ СА СЪУЧАСТНИЦИ...
17:28 26.10.2025
96 Мишел
Коментиран от #101, #103, #106
17:30 26.10.2025
97 Дядка
До коментар #73 от "Дедо":Споко
Тие си ги знаем рушляците колко са технически напреднали, пък и няма шанс руZZнака да изстреля ядрена или не знам каква си ракега, защото ще му се случи Случката!
Досега над 1300 дни видяхме мощта на Рашмахта!
17:31 26.10.2025
98 Аналогин
Коментиран от #102
17:33 26.10.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 жик так
17:33 26.10.2025
101 възпалени едноклетъчни копейки
До коментар #96 от "Мишел":Жужакът, Алкохоликът-Медведев и Лавров- дипломатът, ореваха западните медии за тези томахавки! Е нали са втората най, най, най, най, армия в света?! Ко реват?
"Съвсем нов стадий ескалация ", вика Жужакът.
" Не вярвам ", вика Лавров. "Такива ракети са дадени само на Испания и Нидерландия ", вика.
Някой наш ПВО експерт да обясни, защо, аджеба, в Кремъл се на сир.т, като чуят томахавки?
Коментиран от #108
17:33 26.10.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Тесла
17:35 26.10.2025
105 Що бре
До коментар #12 от "БЕЗ МАЙТАП":ония с томахавките не го ли правят ???!
17:36 26.10.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Вай
17:37 26.10.2025
108 спукан козяшки пре зер ва ти в
До коментар #101 от "възпалени едноклетъчни копейки":Такъв лобут ви чака че няма да можете да си кажете малкото име .
17:38 26.10.2025
109 Еми, повтарям!
Коментиран от #116
17:38 26.10.2025
110 Може
До коментар #11 от "Кривоверен алкаш":Ама ако вообще напусне силоза ,за сега всичките се взривяват още на излитане,руски неможачи
17:39 26.10.2025
111 Дик диверсанта
До коментар #56 от "какво казва Витанов":Той този не ли в Карлуково?
Коментиран от #114
17:39 26.10.2025
112 Жеко
17:39 26.10.2025
113 Хохо Бохо
17:39 26.10.2025
114 Жеко
До коментар #111 от "Дик диверсанта":Като гледам списъка - ти си в Карлуково .
17:40 26.10.2025
115 Как пък
17:40 26.10.2025
116 ха ха ха ....
До коментар #109 от "Еми, повтарям!":Нашите ф16 дето не могат да фъркат ли ще я прехванат ?
17:41 26.10.2025
117 Хох
17:41 26.10.2025
118 Пудинг
17:42 26.10.2025
119 Как кво
До коментар #13 от "Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ":1 дъртгрездей уанала на джуджи
17:44 26.10.2025
120 Стоян Георгиев
До коментар #41 от "Да ти го напиша":Ами да, яд ли те е?
17:47 26.10.2025
121 Георги
До коментар #16 от "бхаха":не го мисли, тая ракета лети в ниска орбита
17:51 26.10.2025
122 Юрий
Те да операт пешкира .
17:51 26.10.2025
123 Гошо
До коментар #2 от "Баце ЕООД":И ся кат клошари ши завият , малиии, олииии, въъъйййй, тоз агеесор, иска да умиргаме сички , събирайте пари за ракети, за патриоти , няма време, нападат ни
Копайте окопи
17:51 26.10.2025