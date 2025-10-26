Новини
Свят »
Русия »
Новото страховито оръжие на Москва! Какво представлява руската ракета "Буревестник"?

26 Октомври, 2025 16:46, обновена 26 Октомври, 2025 17:51

Владимир Путин, който за първи път разкри проекта през март 2018 г., заяви, че тя има неограничен обсег и може да избегне американските противоракетни системи

Новото страховито оръжие на Москва! Какво представлява руската ракета "Буревестник"? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът Владимир Путин днес заяви, че Русия е тествала ядрената си крилата ракета "Буревестник", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ето някои ключови факти за оръжието.

- 9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall.

- Путин, който за първи път разкри проекта през март 2018 г., заяви, че тя има неограничен обсег и може да избегне американските противоракетни системи. Но някои западни експерти поставят под съмнение нейната стратегическа стойност, като твърдят, че тя няма да добави способности, които Москва вече не притежава, и може да излъчва радиация по траекторията си на полет.

- Путин заяви днес, че оръжието е уникално. Висшият руски генерал Валерий Герасимов, началник на генералния щаб на руските въоръжени сили, съобщи на Путин, че при теста на 21 октомври ракетната система е изминала 14 000 км и е прекарала във въздуха около 15 часа. Той заяви, че тя се задвижва с ядрена енергия, може да преодолее всяка противоракетна отбрана и има неограничен обсег.

- Ядреното ѝ задвижване е проектирано така, че да ѝ позволява да лети много по-далеч и по-дълго от ракетите с традиционните турбореактивни или турбовентилаторни двигатели, които са ограничени от количеството гориво, което могат да пренасят. Това би ѝ позволило да "се мотае“ по-дълго време, преди да удари целта. "Инициативата за ядрена заплаха"( Nuclear Threat Initiative), американска нестопанска организация за сигурност, заяви, че ракетата би могла потенциално да остане във въздуха в продължение на дни: "В експлоатация "Буревестник" ще пренася ядрена бойна глава, ще обикаля земното кълбо на ниска височина, ще избягва противоракетната отбрана и ще следва терена; и ще доставя бойната глава/глави на трудно предвидимо място (или места)", се казва в доклад от 2019 г.

- Някои западни експерти твърдят, че подзвуковата скорост на "Буревестник" би направила ракетата забележима и че колкото по-дълго остава във въздуха, толкова по-уязвима става. В отговор на това руският военен експерт Алексей Леонков написа през 2019 г., че ролята на "Буревестник" ще бъде да елиминира "остатъците" от командните пунктове, военните бази, фабриките и електроцентралите на врага, след като Русия вече е изстреляла междуконтинентални балистични ракети, като до този момент системите за противовъздушна отбрана на противника няма да са в състояние да ги спрат. Той заяви, че "Буревестник" ще "върне страните агресори в каменната ера", като довърши унищожаването на тяхната военна и гражданска инфраструктура.

- Международният институт за стратегически изследвания, цитирайки специализирано руско военно списание от 2021 г., заяви, че "Буревестник" ще има теоретичен обсег до 20 000 км, така че може да бъде базиран навсякъде в Русия и да поразява цели в САЩ.

- Същото руско списание посочи, че теоретичната височина на полета на ракетата е само 50 до 100 метра, което е много по-ниско от тази на конвенционалната крилата ракета, което би затруднило откриването ѝ от радарите за противовъздушна отбрана.

- Доклад от 2020 г. на Националния център за въздушно-космическо разузнаване на Военновъздушните сили на САЩ сочи, че ако Русия успее да въведе в експлоатация "Буревестник", това ще даде на Москва "уникално оръжие с междуконтинентален обсег".

- Експертите оценяват, че тя ще бъде извеждана в полет с малка ракета на твърдо гориво, която ще задвижва въздух в двигател, съдържащ миниатюрен ядрен реактор. Прегрят и вероятно радиоактивен въздух ще бъде изхвърлян, осигурявайки тяга напред.

- "Буревестник" има лоши резултати от тестовете с многобройни неуспехи в миналото, според западни експерти. През 2019 г. най-малко петима руски ядрени специалисти загинаха при експлозия и изтичане на радиация по време на експеримент в Бяло море, а американски разузнавателни източници заявиха, че подозират, че това е било част от тест на „Буревестник“. Путин връчи на вдовиците на загиналите най-високите държавни награди, като заяви, че оръжието, което разработват, няма аналог в света, въпреки че не го назова. Путин обяви успешен тест на ракетата през октомври 2023 г.

- Двама американски изследователи заявиха през 2024 г., че са идентифицирали вероятното място за разполагане на ракетата, до съоръжение за съхранение на ядрени бойни глави, наречено "Вологда-20" или "Чебсара".

Мястото се намира на 475 км северно от Москва.


Русия
Оценка 3.8 от 33 гласа.
Оценка 3.8 от 33 гласа.
  • 1 Нено

    46 18 Отговор
    Урсулите се уплашиха от това страховито оръжие !

    Коментиран от #27, #84, #93

    16:47 26.10.2025

  • 2 Баце ЕООД

    42 12 Отговор
    Представлява поредната държавна поръчка памперси за европейската комисия и парламент...

    Коментиран от #14, #29, #123

    16:47 26.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    41 10 Отговор
    С ядрен двигател може да си лети горе и да падне като метеор.Как се прихваща метеор?

    Коментиран от #17

    16:48 26.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Молете се за не разберете

    29 10 Отговор
    Хубаво ги анализирайте и си сядайте на ЛГБТ- тата.

    Коментиран от #19

    16:49 26.10.2025

  • 6 Националист

    23 30 Отговор
    Книжния тигър има книжни пушкала

    16:49 26.10.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    28 21 Отговор
    Буревестника е оръжие което може да бъде изстреляно и да престои часове във въздуха и при необходимост да порази целите си! Няма друго такова оръжие на планетата!

    Коментиран от #10, #18, #32

    16:50 26.10.2025

  • 8 Сатана Z

    31 19 Отговор
    Буревестник означава, че Бай Дончо ще хвърля бялата кърпа на ринга.

    Коментиран от #25

    16:50 26.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    24 10 Отговор
    С такава ракета с ядрен двигател може да се стигне до всяка планета в Слънчевата система.

    Коментиран от #55

    16:50 26.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кривоверен алкаш

    18 27 Отговор
    а може ли да се върне обратно в Русия...на гости на Кремъл да отиде..

    Коментиран от #110

    16:52 26.10.2025

  • 12 БЕЗ МАЙТАП

    18 32 Отговор
    Да се хвалиш и да се гордееш с оръжие да си създал конфликт със стотици хиляди убити това не е ли извратено?

    Коментиран от #105

    16:52 26.10.2025

  • 13 Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ

    18 28 Отговор
    Квото и да има Русия, четвърта година се мъчи с Украйна....

    Коментиран от #20, #119

    16:52 26.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така де

    13 28 Отговор
    Тоя напълно е изкукал...хвали се с оръжия....

    Коментиран от #66

    16:53 26.10.2025

  • 16 бхаха

    11 27 Отговор
    Летяла 15 часа и минала 14 хиляди километра. Това е крейсерската скорост на Боинг 737. А той е стотици пъти по-евтин от безаналоговата.
    Боже прибери си вересиите, Боже!

    Коментиран от #75, #121

    16:53 26.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Синчето на Соловьов

    7 16 Отговор

    До коментар #5 от "Молете се за не разберете":

    Тоа с ракети ли ша ни плаши......

    16:55 26.10.2025

  • 20 Мультфильм

    8 11 Отговор

    До коментар #13 от "Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ":

    ги рисува в каквито цветове ги поръчате.

    16:55 26.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путине, Путине...

    10 17 Отговор
    Стига с тия оръжия....видя се в Украйна колко струват, избиват ви като пилци.

    16:56 26.10.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    11 14 Отговор
    Сгънал Вова вестник, нарекъл го буреВестник 😁👍

    16:56 26.10.2025

  • 24 Гориил

    13 5 Отговор
    Сарказмът е неуместен. Работата е триумфално завършена. Скоро ще научим всички жертви, свързани със създаването на аналог на НАТО. По-малко пропаганда и повече здрав разум. Предстои ви труден път и вероятно огромни загуби.

    16:56 26.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путинистче идиотче

    8 18 Отговор
    Путине, дай нещо за душата на хората.....с оръжия нема нищо да постигнеш

    Коментиран от #39

    16:57 26.10.2025

  • 27 УСА боклук

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    На стари години ще и дойде.

    16:58 26.10.2025

  • 28 Шопо

    11 4 Отговор
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
    На 30 октомври 1961 г. Ту-95Б с командир майор Дурновцев излита от Оленя към ядрения полигон „Сухой нос“ на остров Нова земя. Съпроводен е от самолет лаборатория Ту-16А. Бомбата е пусната с парашут от височина 10 500 m и взривена чрез барометричен способ на 4000 m от повърхността на земята. При взрива се е създало налягане от 1 милион атмосфери, а температурата е била около 10 милиона градуса. Огненото кълбо по време на взрива е с радиус 4,6 km, ядрената гъба е с височина от 67 km, а върхът на „шапката“ ѝ е с диаметър от 95 km. Светлинно лъчение е могло да причини изгаряния трета степен в диаметър от 100 km. Ударната взривна вълна обикаля земното кълбо три пъти, а йонизация на атмосферата причинила радиосмущения на стотици километри от мястото на взрива в продължение на 40 минути.

    Коментиран от #50

    16:58 26.10.2025

  • 29 Бай Орков

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Всички в европейската комисия и парламент. ще побягнат като видят новият Т-999: летящият танк с ядрен двигател. Безаналогов. Неунищожим.

    16:58 26.10.2025

  • 30 безаналогово чмо

    9 13 Отговор
    Няма вундервафла, която да извади Путя от блатото.

    16:59 26.10.2025

  • 31 стоян георгиев

    17 5 Отговор

    До коментар #4 от "ПРО СИА приклу4и":

    Да и тоя фалос ще падне отгоре и ще ти се забие у еврейския шорошки жълтопаветен и епилиран разпран от еднополова любов г@з

    Коментиран от #41

    16:59 26.10.2025

  • 32 Али

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    А и все още няма.
    Цялата работа е един коджаташак.
    Нали путяги с раздути г..яги???

    16:59 26.10.2025

  • 33 Пуси

    3 8 Отговор
    Всичките ни усилия са съсредоточени върху разрушение, заличаване, изтребление, ликвидиране, погубване, изчезване, разруха, опустошение, срутване, смърт, премахване, изкореняване, срив, крах, обезсилване, анулиране, убиване.
    А си мислите, че само вие правите неща за хората.

    16:59 26.10.2025

  • 34 А стига с тоя Путин, русия

    5 8 Отговор
    и т.н.!

    16:59 26.10.2025

  • 35 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    6 12 Отговор
    вади торбата с лъжите..Който е живял по времето на тоталитаризма , може да разбере..Поредното сплашване..Колко сме "велики"..

    17:00 26.10.2025

  • 36 запасняк

    12 5 Отговор
    И НЯКОИ ЗАПАДНИ ХОРИЦА СЕ НААКАХА...

    17:00 26.10.2025

  • 37 Нещо е станало със страните

    16 3 Отговор
    на Желаещите. Хич ги няма да се обадят, пък толкова ли са го закъсали финансово и военно, без войници ли са? Буревестник е предназначен да върне противника в "каменната ера" той няма първи да напада, а само ще приключи и завърши дейността на противника, като може да лети с дни и да избере място на удара с или без ядрена бойна глава.

    17:01 26.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гориил

    12 2 Отговор

    До коментар #26 от "Путинистче идиотче":

    Можеш да постигнеш много повече с добра дума и пистолет, отколкото само с добра дума.

    17:01 26.10.2025

  • 40 Кочината ЕС

    11 4 Отговор
    Едно таквоз буревесниче е достатъчно да падне у ционисткото змийско гнездо исрал-ел и войните и злото в света приключват.

    17:02 26.10.2025

  • 41 Да ти го напиша

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Стояно, ех как ги разбираш- от опит...

    Коментиран от #120

    17:02 26.10.2025

  • 42 Соломон

    14 4 Отговор
    Повече от 30 украински батальона в ОБКРЪЖЕНИЕ !

    17:02 26.10.2025

  • 43 ПО ТОЗИ ФАНТАЗТИЧЕН ПОВОД СЕ

    13 3 Отговор
    ПИЙНУВА. АРЕ ЗАПАДНИТЕ ПУДЕЛЧЕТА,АЙ НАЗДРАВЕ.

    17:02 26.10.2025

  • 44 жик так

    16 3 Отговор
    Родинское падна и обръчът около Покровск се затяга, а проф. Витанов заговори за щурм към Одеса .

    В Славянск и Краматорск ще се реши войната, защото там са тежкоукрепените линии, а ако падне и Волчанск, в Харков веселба ще стане, коментира той

    Украинският град Родинское вече е руски. За него до днес се водеха тежки боеве и с превземането му се утежнява ситуацията в покровската агломерация. Очаква руснаците да затегнат обръча около останалите в Покровск и Мирноград украински бойци.

    17:02 26.10.2025

  • 45 Москва

    5 10 Отговор
    Когато не можеш с нещо смислено да се похвалиш, ежедневно занимаваш света с комплексите на болния си лидер...Който пък е икона за малоумните български путлерасти...По коментарите ще ги познаете...

    17:02 26.10.2025

  • 46 жик так

    11 3 Отговор
    Китайците също тестваха такава ракета и та прелетя над краварника .
    Ония само зяпаха и протестираха .
    Китай каза че ракетата е за мирни цели , обаче ония да си опичат акъла .

    17:03 26.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тома

    11 2 Отговор
    Още евроатлантиците си мислят че ще им се размине каменната ера като дърпат дявола за опашката.

    17:04 26.10.2025

  • 49 Паспарту

    11 2 Отговор
    Като си помислим само как един Китайски балон две седмици се носи над краварника без ония да посмеят да го свалят ....

    17:05 26.10.2025

  • 50 Pyccкий Карлик

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "Шопо":

    Бе кви бомби и царе ?
    Русия Четири Года с някви украински пeндeли и ЛБГТ активистки не може се справи, къде горката е тръгнала да се перчи и кого го интересуват ру3ките фантазии......
    Нито Орешник, нито буре с вестник ще има в близките 10 години. Тепърва ще се изграждат инфраструктури, производства и т.н, дотогава я Путин, я Рассия ще си заминат.

    17:06 26.10.2025

  • 51 43215

    3 7 Отговор
    да,бе- все едно да плаши с ядрена бомба.Той мечтае и се надява да живее до 150 години, а ще свършва света. Не вярвам!

    17:06 26.10.2025

  • 52 жик так

    9 2 Отговор

    До коментар #47 от "12345":

    А ти какво очакваш , да посрещат атлантиците с хляб и сол ли ?
    Кой ги караше да направят Майдан в Украйна срещу законно избран президент и правителство ?!

    Коментиран от #62, #64

    17:06 26.10.2025

  • 53 Анонимен

    9 2 Отговор
    Оръжието е разработено от материали,добити единствено и само в далечният Север.Те са способни да издържат на много високи температури.Преминават през всякакви ПВО и Железни куполи,създадени с цел да го спрат.Остава на евроатлантиците и най-вече на зелените да се запасят с памперси,които да се ползуват по предназначение.

    17:06 26.10.2025

  • 54 Съраховито

    6 8 Отговор
    Буре във вестник !Ошельомляющие!

    17:06 26.10.2025

  • 55 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Технически е така.
    Въпросът е ще може ли да преодолее земното притегляне.
    Но предполагам за това ще има друго решение.

    17:07 26.10.2025

  • 56 какво казва Витанов

    7 3 Отговор
    Руската армия щурмува и Константиновка, напредвайки в югоизточната част на града. Пробивът е в югоизточните покрайнини на града.

    Междувременно математикът проф. Николай Витанов, който понякога се изявява и като военен анализатор, коментира в своя Телеграм канал, че ако паднат Константиновка и Дружовка ще се стигне до веселбата в Славянск и Краматорск. Там ще се реши войната, подчерта той.

    „Операцията в Покровск започна, за да се пробие към Запорожие и Днепропетровск, а това е нужно, защото настъпленията на руската и на съветската армия на запад винаги там са били. Пробива се в средата на Днепър, където реката все още не е широка. Форсира се и се тръгва към Одеса. Това следва след Покровск. Ако войната продължи достатъчно дълго, ще се повтори историята пак“, заяви професорът в своя видеокоментар.

    Коментиран от #59, #111

    17:07 26.10.2025

  • 57 КимЧен

    5 0 Отговор
    Има по яка от 10 години !

    Коментиран от #92

    17:08 26.10.2025

  • 58 Ха ха ха

    4 3 Отговор
    Поредния рушки безаналогов масквич.......поне огняр и достатъчно кюмур има ли?

    17:08 26.10.2025

  • 59 Според

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "какво казва Витанов":

    изчисленията му,Киев трябваше да падне на 9 май 2023 !

    17:09 26.10.2025

  • 60 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    САМО ZA OPЪЖКЯ , БОМБИ

    17:10 26.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 12345

    4 6 Отговор

    До коментар #52 от "жик так":

    Да изпращат Томахоук американците. Украйна да продължава да думка рафинерии и направо да праща ракетите към мАсква🤓🤓 Видя се хартиения тигър, че е аналогов. Като нямат и гориво, тотално ще станат за смях. Вече 57% от страната има забавяне в доставките от трите месеца през които Украйна им думка рафинериите.Време е и Европа да ни удържи на всички европейци по 20 евро от заплатата два месеца и да направи оръжия за милиарди и Пу ть о изобщо и да не си помисля да напада страна членка на НАТО.Ва тни ците и копейките да отиват в Мухонаср анск, ако не искат, да потъват в канала🫡🫡🇺🇦🇺🇦🇺🇸🇺🇸🇪🇺🇪🇺

    Коментиран от #71

    17:11 26.10.2025

  • 63 Хаха

    1 1 Отговор
    И каква е разликата със сегашните оръжия на русия. И без новата ракета, ако съществува, русия си остава с най-много ядрени оръжия. Все тая

    17:11 26.10.2025

  • 64 Орколюб

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "жик так":

    На вас какво са ви разказвали за Майдана? И как започваш война на собствена територия с друга държава?Два много интересни въпроса,на които предполагам няма да отговорите!

    Коментиран от #91

    17:12 26.10.2025

  • 65 Плоскоземен

    2 0 Отговор
    Многополюсна ли е?

    17:12 26.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Дик диверсанта

    4 2 Отговор
    Единственото руско нещо, което работи е системата за групово напиване.
    Иначе, благодарение на супер дупер оръжията си захванаха 45(четиридесет и пети) месец в Украйна.

    Коментиран от #79

    17:13 26.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Взета е

    2 2 Отговор
    на заем от Ким Чен !

    17:14 26.10.2025

  • 70 1000+

    4 4 Отговор
    Новотo уникално и хипер, ултра , мега и гига мощно оръжие ще се казва “С ам огон”, трепери НАТО и цял свят. 😈

    17:14 26.10.2025

  • 71 жик так

    6 2 Отговор

    До коментар #62 от "12345":

    Видяхме ги томахавките в Сирия .
    От 106 изстреляни , едва 7 стигнаха летището и удариха един стар трактор .
    Още на другия ден летището си работеше .
    Останалите томахавки отпрашиха в пустинята .

    Коментиран от #74, #77

    17:14 26.10.2025

  • 72 Армстронг

    0 0 Отговор
    Същата е,като Луна5 !

    17:14 26.10.2025

  • 73 Дедо

    5 0 Отговор
    Най лошото е "Сармат" , наследника на "Сатана" , както виждате по името създадена вероятно от "Лукавия" за да изпепели душите на нас човеците в адските си мегатонни огньове. Полетят ли тези оръжия създадени от самия Дявол не се знае ще оцелее ли човечеството.

    Коментиран от #97

    17:15 26.10.2025

  • 74 12345

    5 4 Отговор

    До коментар #71 от "жик так":

    Нов ден, ново оръжие. От началото на войната обявиха Сармат, който се оказа провал, а също и Орешник, който не излита. Новото да не е с ластично задвижване?

    Коментиран от #89

    17:15 26.10.2025

  • 75 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "бхаха":

    Видяхме КОЛКО са ЕВТИНИ, ДЪРТИТЕ F18, които ни продадоха на ЗЕЛЕНО !

    17:15 26.10.2025

  • 76 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    "МИРОТВОРЕЦА" ПУТЛЕР МИСЛИ САМО ....................... ZA БОМБИ , ВОЙНА И УБИЙСТВА ....................... ФАКТ !

    17:16 26.10.2025

  • 77 12345

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "жик так":

    А и,да незабравим,че към края на 22г.(няколко месеца след началото на наглата агресия) ватата обяви,че вече има ново лазерно оръжие....което все така не използват!!!!

    Коментиран от #82

    17:16 26.10.2025

  • 78 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    "За какво ни е този свят,ако Русия я няма я него"

    17:17 26.10.2025

  • 79 Аналена Гресор

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Дик диверсанта":

    Явно скоро Анна. Аллнаа диверсия не са ти правили .

    17:18 26.10.2025

  • 80 Ъъъъъ..

    0 2 Отговор
    А не могат да направят пътнически самолет и локомотив за влак??

    17:18 26.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Кокошенко

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "12345":

    И космически оръжия!

    17:20 26.10.2025

  • 83 Бай той Толстой

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "😁.........":

    Хващаш го за....и чакаш експлозията.Питай жената

    17:20 26.10.2025

  • 84 Госъ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    Кво значение има.. Нима те ще вотът 200-300 ядрени ракети на НАТО ли? Стигне ли се до там не разбрахте че победител няма да има…

    17:20 26.10.2025

  • 85 Хипердупер

    2 1 Отговор
    А не можаха да извадят Курск!

    17:21 26.10.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 За анимациите на цаливащия

    3 1 Отговор
    КУ РАна.. пеДОФил знаем!
    Не разбрах е даде за датата на парадо у Киев, Дамаск и Лисабон?!?
    Я некоя дермоядна копейка а ни просветли
    Хехехехее

    17:23 26.10.2025

  • 88 Вервам

    2 0 Отговор
    Скабеева и Солавьов са се наакали!А Митя е под масата!

    17:24 26.10.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 кво кво каза? я някой русофоб да преведе

    2 1 Отговор
    Но някои западни експерти поставят под съмнение нейната стратегическа стойност, като твърдят, че тя няма да добави способности, които Москва вече не притежава, и може да излъчва радиация по траекторията си на полет.

    17:25 26.10.2025

  • 91 Илон Мъск

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Орколюб":

    Събитията от 2014 г. в Украйна бяха преврат .

    единадесет години СРУ и вероятно Mи6 водят държавен преврат в Украйна. Нарекоха го революция „Майдан“. Оттогава са във война.
    На днешния ден преди 11 години започнаха всички ИСТИНСКИ проблеми в Украйна. САЩ финансираха протестите в Украйна с почти един милион долара на ден, в брой, излизащи от посолството на САЩ в Киев.

    Коментиран от #94

    17:26 26.10.2025

  • 92 БОЛШЕВИК

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "КимЧен":

    Ким имат водородна бомба от 120 мегатона.

    17:26 26.10.2025

  • 93 Важното е че Мара е оптимист

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    Къде са тръгнали рушляците, като видяхме и Орешника и Искандерите и не знам какви си имена.

    11-тата икономика на Светот няма никакви шансове!

    17:27 26.10.2025

  • 94 Орколюб

    1 3 Отговор

    До коментар #91 от "Илон Мъск":

    В Луганск, Донецк и прочие, мистериозно откъде ли, появиха се едни проруски сепаратисти. Решиха, че ще си правят държава. Въоръжиха ги. Путински симпатизанти Кой, оставям на Вашето въображение. По-нататък се появиха и едни "зелени човечета", които окупираха Крим. П ут ьо първоначално отрече връзка с тях, а по-късно призна.Та вижте, омръзнало ми е да слушам словесните диарии от кремълската КГБ кочина.

    17:27 26.10.2025

  • 95 РИТОРИЧНО

    1 2 Отговор
    ТОВА Е ВСЕ ЕДНО
    МАСОВ УБИЕЦ
    ДА СЕ ХВАЛИ С....
    КОЛЕКЦИЯТА ОТ ОРЪЖИЯ
    С КОЙТО ЛИКВИДИРА ЖЕРТВИТЕ СИ...☝
    ДЕМЕК ПУТИНОФИЛИТЕ СА СЪУЧАСТНИЦИ...

    17:28 26.10.2025

  • 96 Мишел

    2 2 Отговор
    След разпадането на СССР през 1991г. Елцин запази за Русия съветския ядрен арсенал и военнопромишлен комплекс. САЩ решиха, че са единствената суперсила, ще се борят само с тероризма и ликвидираха военнопромишления си комплекс в частта на стратегическите оръжия. В резултат днес САЩ са изостанали от Русия и от Китай с поколения в областта на стратегическите оръжия. Затова разкриването на всяко ново чуждо оръжие в хвърля военните и политиците на САЩ в стрес. Но САЩ нямат ресурс да възстановят своя ВПК. Това означава, че САЩ вече не са супесила и никога няма да бъдат..

    Коментиран от #101, #103, #106

    17:30 26.10.2025

  • 97 Дядка

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "Дедо":

    Споко

    Тие си ги знаем рушляците колко са технически напреднали, пък и няма шанс руZZнака да изстреля ядрена или не знам каква си ракега, защото ще му се случи Случката!

    Досега над 1300 дни видяхме мощта на Рашмахта!

    17:31 26.10.2025

  • 98 Аналогин

    0 0 Отговор
    В крайна сметка,къде е отишла ракетата?

    Коментиран от #102

    17:33 26.10.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 жик так

    2 2 Отговор
    Запада да мълчи и да си трае , щото ще го люшкат и руснаци ,и китайци ,и корейци ,и иранци .....

    17:33 26.10.2025

  • 101 възпалени едноклетъчни копейки

    3 2 Отговор

    До коментар #96 от "Мишел":

    Жужакът, Алкохоликът-Медведев и Лавров- дипломатът, ореваха западните медии за тези томахавки! Е нали са втората най, най, най, най, армия в света?! Ко реват?
    "Съвсем нов стадий ескалация ", вика Жужакът.
    " Не вярвам ", вика Лавров. "Такива ракети са дадени само на Испания и Нидерландия ", вика.
    Някой наш ПВО експерт да обясни, защо, аджеба, в Кремъл се на сир.т, като чуят томахавки?

    Коментиран от #108

    17:33 26.10.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Тесла

    0 0 Отговор
    Нямат ли електрическа с кабел?

    17:35 26.10.2025

  • 105 Що бре

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "БЕЗ МАЙТАП":

    ония с томахавките не го ли правят ???!

    17:36 26.10.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Вай

    1 0 Отговор
    Ми да ги Изстрелват тогаз,кво чакат!!!

    17:37 26.10.2025

  • 108 спукан козяшки пре зер ва ти в

    2 4 Отговор

    До коментар #101 от "възпалени едноклетъчни копейки":

    Такъв лобут ви чака че няма да можете да си кажете малкото име .

    17:38 26.10.2025

  • 109 Еми, повтарям!

    5 1 Отговор
    Нищо уникално няма в ракетата... Всеки един изтребител ще може да я прихване и свали... Бункерният гном е тотално изкукуригал.

    Коментиран от #116

    17:38 26.10.2025

  • 110 Може

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кривоверен алкаш":

    Ама ако вообще напусне силоза ,за сега всичките се взривяват още на излитане,руски неможачи

    17:39 26.10.2025

  • 111 Дик диверсанта

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "какво казва Витанов":

    Той този не ли в Карлуково?

    Коментиран от #114

    17:39 26.10.2025

  • 112 Жеко

    1 1 Отговор
    На краварите и Северна Корея им е много . Ще ги пратят при индианците с копията .

    17:39 26.10.2025

  • 113 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Бензиностанцията с ракети притежава хиперзвукови ракети, летателен апарат с ядрено задвижване и реално тества реактор с бързи неутрони. Високотехнологична европа направи капачка, която ти бърка в носа докато пиеш от бутилка и изправи кривите краставици. Нещо пропагандата се бъгна

    17:39 26.10.2025

  • 114 Жеко

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "Дик диверсанта":

    Като гледам списъка - ти си в Карлуково .

    17:40 26.10.2025

  • 115 Как пък

    2 1 Отговор
    Едно ножче за бръснене не направиха в това блато ,само оръжия

    17:40 26.10.2025

  • 116 ха ха ха ....

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Еми, повтарям!":

    Нашите ф16 дето не могат да фъркат ли ще я прехванат ?

    17:41 26.10.2025

  • 117 Хох

    2 0 Отговор
    Отг.Нямат толкова народ,ДА ДЪРПАТ,ЛАСТИКА!!!Виж друго нещо е ако са китайци!!!

    17:41 26.10.2025

  • 118 Пудинг

    0 0 Отговор
    елате да ми пръднете на .!.

    17:42 26.10.2025

  • 119 Как кво

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ":

    1 дъртгрездей уанала на джуджи

    17:44 26.10.2025

  • 120 Стоян Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да ти го напиша":

    Ами да, яд ли те е?

    17:47 26.10.2025

  • 121 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "бхаха":

    не го мисли, тая ракета лети в ниска орбита

    17:51 26.10.2025

  • 122 Юрий

    0 0 Отговор
    Руснаците ще дадат ракетите на Северна Корея и Иран.
    Те да операт пешкира .

    17:51 26.10.2025

  • 123 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    И ся кат клошари ши завият , малиии, олииии, въъъйййй, тоз агеесор, иска да умиргаме сички , събирайте пари за ракети, за патриоти , няма време, нападат ни
    Копайте окопи

    17:51 26.10.2025

