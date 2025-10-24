Новини
Свят »
Франция »
Еманюел Макрон потвърди: Планът за разполагане на европейски мироопазващи сили в Украйна още стои на масата
  Тема: Украйна

Еманюел Макрон потвърди: Планът за разполагане на европейски мироопазващи сили в Украйна още стои на масата

24 Октомври, 2025 20:37 981 70

  • володимир зеленски-
  • франция-
  • нато-
  • русия-
  • украйна

Френският президент подчерта необходимостта Европа да продължи да увеличава военната си помощ за Киев

Еманюел Макрон потвърди: Планът за разполагане на европейски мироопазващи сили в Украйна още стои на масата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че "коалицията на желаещите" е разработила план за разполагане на многонационални мироопазващи сили в Украйна след прекратяване на военните действиям съобщи БиБиСи.

Целта на мисията е да подпомогне сигурността на страната и възстановяването на нейните въоръжени сили, съобщи той във видеовръзка от Париж по време на срещата на коалицията в Лондон, пише БТА.

Още новини от Украйна

По думите на Макрон, бъдещите сили ще участват в осигуряването на въздушното и морското пространство на Украйна и ще подкрепят нейния отбранителен капацитет. Инициативата ще се осъществи с участието на 25 държави, уточни френският президент.

Макрон подчерта необходимостта Европа да продължи да увеличава военната си помощ за Киев.

"Трябва да продължим да увеличаваме военната си подкрепа за Украйна - системи за противовъздушна отбрана, оръжия с голям обсег, дронове и системи за борба с дронове", заяви френският президент.

Френският лидер също обяви, че на Украйна ще бъдат доставени нови ракети, а през следващите седмици ще започне допълнително обучение за украински военни. Според него, тези мерки са част от по-широка стратегия за гарантиране на дългосрочната сигурност на страната след войната.

Макрон също така посочи, че новият, 19-и пакет санкции на Европейския съюз е насочен към ограничаване на способността на Москва да финансира военната си кампания.

Кремъл многократно е заявявал, че разполагането на чужди мироопазващи сили в Украйна би представлявало ескалация.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    38 2 Отговор
    Нито европейската конвенция за правата на човека работи, държавността в европа е мафиотизирина, а този Шамшал говори за мироопазващи сили, гилотина...😋

    20:41 24.10.2025

  • 2 Българин....

    38 2 Отговор
    Тоя ротшилдите здраво са го надъхали против Русия!!

    20:41 24.10.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    2 32 Отговор
    Ма нали открай време руската пропаганда тръби, че бедната русийка се бие срещу целият свят, че не иска да и играе по свирката?

    Коментиран от #18

    20:41 24.10.2025

  • 4 ?????

    24 3 Отговор
    Кво да кажа?
    Пробвайте.

    20:42 24.10.2025

  • 5 Фашистите

    29 2 Отговор
    къртят с тъпотия. Ако не се опомнят европейските народи, тежко и на Европа.

    Коментиран от #16

    20:42 24.10.2025

  • 6 Баце ЕООД

    31 2 Отговор
    Стои трънци.. Никой не иска да ходи, а във Франция понеделник правителството пада.. Европа няма пари, а тези политици са пътници

    20:42 24.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    23 2 Отговор
    На онаА маса дето стоеше и белото във влака ли❓❓❓

    20:42 24.10.2025

  • 8 Я пък тоя

    22 2 Отговор
    На масата има само бели салфетки.

    20:42 24.10.2025

  • 9 Гошо

    22 2 Отговор
    Тоя да вземе да види къде ще стой Саркози и да си прави изводите ,а не да си отвлича вниманието

    20:43 24.10.2025

  • 10 Дрът русофил

    5 25 Отговор
    80 години Ганя пълни гушката на маскаля чрез Лукойл, купувайки бензин! Нали си е роб!
    Вече му се вижда края!

    Коментиран от #31

    20:43 24.10.2025

  • 11 Е. Микр⭕н

    12 4 Отговор
    Δρугарки, другари и и дреГ@йчета
    да вървим с широко ραζΤβορεΗи δγζζζ...Κи
    срещу общия ни враГ Русия.......😁

    20:43 24.10.2025

  • 12 Наркоманите се сбраа 😄

    20 2 Отговор
    Увековечиха се на снимка дрогите фашаги.

    20:43 24.10.2025

  • 13 Тоя вече

    21 2 Отговор
    става за смях на кокошките.

    20:44 24.10.2025

  • 14 разполагане на многонационални аскери

    15 2 Отговор
    за обгрижване на предимно останали окраинки
    загоряли за кекс

    20:44 24.10.2025

  • 15 Разликата между украинец и българин?

    2 20 Отговор
    Украинеца се бие за Крим, а българина се радва, че Тиквата хариза Камчия!
    Българина се радва, че Радев хариза милиарди на Боташ!
    Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!

    Коментиран от #20, #24, #29, #33, #47

    20:44 24.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Фашистите":

    ЕвроGEйски съд постанови:
    "ЖЕРТВАТА Е ИЗНАСИЛЕНА...
    НО ИЗНАСИЛВАНЕТО НЕ Е ПРОДЪЛЖИЛО ДОСТАТЪЧНО ДЪЛГО!"
    🥸🥸🥸🥸

    20:45 24.10.2025

  • 17 Путин няма полезен ход.

    2 18 Отговор
    Ако победи, следват 200 години санкции и разпад както СССР!
    Ако загуби, следва разпад на РФ, но по бързо!

    20:45 24.10.2025

  • 18 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    лъжа ,ли е ?! На то мозъка ти е на пихтия от фалшивото брашно...

    20:45 24.10.2025

  • 19 Уфф

    17 2 Отговор
    Имам чувството, че тези идиоти съвсем съзнателно предизвикват Русия! Иначе не мога да си представя, че са чак такива дебили

    20:45 24.10.2025

  • 20 А част от дебилите

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Разликата между украинец и българин?":

    ползвани за евтини глупачета като теб.

    20:46 24.10.2025

  • 21 Петела го бие баба учителка кокошка

    14 2 Отговор
    а руска матрьошка се смее в захлас като гледа тези кадри от самолета на петела в съединените щати

    20:46 24.10.2025

  • 22 България трябваше да стане руска губерни

    4 13 Отговор
    Руснаците щяха да изпращат ган човците по фронтовете на всички войни,
    така както изпращат като пушечно месо другите поробени народи
    и така ган човците щяха да изчезнат завинаги от Земята!

    20:46 24.10.2025

  • 23 Гошо

    10 2 Отговор
    Пълна шизофрения- за един събрали пари за ракета, вдигнали изтребители, санкции, сега пък план за мироопазващи сили
    Не порно, ами тридупково порно

    20:46 24.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Разликата между украинец и българин?":

    Ти да не си у...ец от Слънчев бряг или Златни пясъци🤔❓❗

    Коментиран от #27

    20:46 24.10.2025

  • 25 Истински русофил

    2 12 Отговор
    Причината за русофилията, която я няма никъде другаде по света, дори в Сърбия, Гърция, Черна гора и др.
    Причината е много проста! Ганя беше предимно много беден селски човечец! СССР го изкара от селото и го прати в заводи като Кремиковци. Вкара го в панелна клетка в София. Ганя вече не рине оборите на кравите. Ганя стана гражданин. Ето затова Ганя пак мечтае, руснака да го направи гражданин! Четете Ботев, Левски, Алеко Константинов, Йордан Йовков, Елин Пелин, Чудомир и всичко ще ви стане ясно, ако не сте функционално неграмотни, за да имате способност да обработвате тяхната информация! Те са истинските наши историци.

    Коментиран от #43

    20:47 24.10.2025

  • 26 ами

    17 2 Отговор
    Макарон е пълен провал, нещастно дребно недоразумение, което помага на друго още по-дребно недоразумение!

    20:47 24.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Макарони

    15 2 Отговор
    да си оправи дълговете, че повлича всички глупаци... 3.5 трилиона дължи Франция, а той на война щял да ходи, желаещият. Френско куку.

    20:48 24.10.2025

  • 29 т-п трол соросоиден

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Разликата между украинец и българин?":

    Я ни припомни кой украинец се би за Крим? Само едно име посочи. Има ли един да изтрелял и един патрон 2014г? А има ли един украинец да се е бил за Крим когато войските на Екатерина Велика са го завзели?!

    Коментиран от #37, #46

    20:49 24.10.2025

  • 30 Руснаците ни уважават много!

    4 17 Отговор
    Интересното е, че когато България беше под руска окупация, тока беше, 2 часа има, 3 часа нема, а една заплата стигаше да си купиш 50 килограма кремвирши , месо пускаха от време на време, а за фаянсови плочки се ходеше в Каспичан! Иначе ни уважаваха много!

    Коментиран от #34

    20:49 24.10.2025

  • 31 ЕβροмиΗ ΔиΛ

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Дрът русофил":

    Ми спри да си зареждаш МъПъСъто
    "нов внос" що им пълниш гушите
    на тия г@дни руснаци 🤣

    Коментиран от #36

    20:49 24.10.2025

  • 32 нннн

    9 3 Отговор
    Лъже. След спречкване с бабата/дядото, мИкрон е използвал плана за задни цели.

    20:50 24.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Разликата между украинец и българин?":

    Защото иначе явно си от онези 90%❗
    Камчия не е харизана, а изкупени!
    И виж по кое време и при кого❗
    А нали по Боташ щяхте да получавате САЩински енергоносители❗
    Не ви го подадоха😉
    и сега рИвети ❗

    20:51 24.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Сбъркан русофил

    4 12 Отговор
    Маскалия продаваше газ на бедна България на цени 2 пъти по високи от тези на богата Германия!
    Затова маскалите много ни уважаваха!

    Коментиран от #49

    20:52 24.10.2025

  • 36 Копейкотрошач

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "ЕβροмиΗ ΔиΛ":

    Вратлето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #41

    20:52 24.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Евро

    7 3 Отговор
    шматките са по говоренето и перченето. Нямат пари, но за сметка на това са до гуша в дългове. И по цял ден мечтаят за милиарди и ги разпределят за все нови и нови "инициативи". Човек чак жал да му стане

    20:53 24.10.2025

  • 39 Град Козлодуй

    2 9 Отговор
    Примката около ботокса се протяга.

    Коментиран от #50

    20:54 24.10.2025

  • 40 Руснак без крак

    4 7 Отговор
    На руснака му е толкова мизерен животеца, че му е все едно от какво ще пукне, дали от водка или от бомба!
    При второто може да го обявят за герой!

    20:54 24.10.2025

  • 41 ЕβροΜин ΔиΛ

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Копейкотрошач":

    За ΔοΛн0то вратле ли питаш !
    Цъ, не си падам по ΠεΔ...ΕΡΑ..ζΤи.

    20:55 24.10.2025

  • 42 Ами

    12 2 Отговор
    Когато един човек не може да реши собствените си проблеми,
    той тръгава да решава проблемите на други.
    Така е и при държавате.
    Защото кавито са хората, такива са и държавите.

    20:55 24.10.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Истински русофил":

    Прочети и "Приказка за стълбата" ❗
    Че да си изясниш защо НЕнашите НЕнародни НЕпредставители ни водят в НЕправилната посока‼️

    20:56 24.10.2025

  • 44 Тиквонии Велики

    2 10 Отговор
    Путин взе Крим със сила, а аз харизах Камчия доброволно!
    Радев, чии е Крим? Днес колко хариза на Боташ?

    Коментиран от #56

    20:56 24.10.2025

  • 45 Митя бомбата

    5 7 Отговор
    Русофилите хич да не се преструват, и да викат че ние сме били фоби, а те били фили! Те са най големите фоби, мизантропи, които се радват на убитите жертви от войната на путин! Те обичат само убийците и мразят останалите!Доказателствата се ширят и сред долните коментари! Всички филантропи сме възмутени от убийците, тръгнали да променят граници и да грабят! СЛАВА УКРАИНЕ!

    20:56 24.10.2025

  • 46 Екатерина Велика починала.

    2 8 Отговор

    До коментар #29 от "т-п трол соросоиден":

    След полов акт с кон.

    Коментиран от #55

    20:56 24.10.2025

  • 47 Верно бе

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Разликата между украинец и българин?":

    А Борисов хариза 1,6 милиарда на Росатом за Белене, 12 години нито 1 лев данък на ЛукОйл, друго да казваме ли

    Коментиран от #51, #63

    20:57 24.10.2025

  • 48 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Личи си че не искате мир а пълно унищожение на орхайна

    20:58 24.10.2025

  • 49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #35 от "Сбъркан русофил":

    Сбърканяк, Български собственик на Българска фармацевтична компания продаваше в България лекарствата си на два , че и три пъти по-високи цени отколкото в Турция❗

    20:59 24.10.2025

  • 50 КАК СЕ ЗАТЯГА

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй":

    КАТО ПРИМКАТА ОКОЛО ПОКРОВСК ЛИ
    АЙДЕ ТЪ......ПАНАРИ

    20:59 24.10.2025

  • 51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #47 от "Верно бе":

    ВЕРНО БЕ ❗Строжът на Белене го спря лично Хилари Клинтън❗ Пътува над шест часа до София, престоя у нас два часа и отлетя шест часа към Фашингтън❗
    Можеш да се УВЕРИШ в това‼️

    21:02 24.10.2025

  • 52 Гост

    4 2 Отговор
    Толкова дълбоко ви мрази обществото, че никога няма да го накарате да ви играе по малоумната свирка, вместо това ще ви обеси, безплатно и назидателно..., разбрахте ли Нещастници скапани...😂, ще ви съсипем, уникални Изроди и ще ви унищожим всичките, няма да знаете защо сте се родири Скапаняци... 😂

    21:07 24.10.2025

  • 53 Путин

    3 5 Отговор
    Проклeтите украинци ми разплакаха мaмuто и путинофилето!

    Коментиран от #64

    21:08 24.10.2025

  • 54 Пак искат да грабят

    5 2 Отговор
    Тия колонизатори искат да окопират готово отслабена страна и да я източват както са праврли цял живот

    21:09 24.10.2025

  • 55 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Екатерина Велика починала.":

    Не е вярно. Но това няма значение.
    Като знаеш толкова много за Екатерина Велика,
    знаеш ли от къде и идва определението "Велика" :)

    21:11 24.10.2025

  • 56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тиквонии Велики":

    🥸🥸🥸
    Чети бе НЕвежа :
    " Сделката е сключена по време на управлението на Тройната коалиция
    с ПРЕМИЕР СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ.
    Той подписва и споразумението между българската държава и кметството на Москва за изграждане на комплекса през 2008 г." ‼️

    21:13 24.10.2025

  • 57 000

    2 1 Отговор
    Няма да ни казва някакъв французин какво да прави България. Ес няма да стане федерация от зависими държави. Това няма да стане!

    21:15 24.10.2025

  • 58 наполеончо

    2 1 Отговор
    тоя да се научи първо да си пази музеите, и после да се занимава с по-големите теми

    21:24 24.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор
    Утре е събота и започва пачанга във Франция. Схватки с полицията, сълзотворен газ, разбити витрини и запалени автомобили. Макрон да пести пари за социал на безработните! Срине ли социалната система, на улицата ще излязат милиони. Макроне, храни арабухите във Франция, а не укри някъде си.

    21:24 24.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Уххххх ,,сладурите " ми тееееее

    2 1 Отговор
    Как да не ги п....л.....сякаш и двамцата......как се държат за ръчички.....

    21:30 24.10.2025

  • 63 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Верно бе":

    Борисов нарече Белене рибарник за шарани. Строиха, къртиха, купуваха, продаваха. Първите реактори, дето не били хубави, ги върнаха в Русия и 20 години работят там и се изплатиха!
    Искате евтин бензин и дизел? Производителя няма печалба и не плаща данъци. Когато цените станат като в Германия, Лукойл ще има печалба и ще плаща данъци.

    21:32 24.10.2025

  • 64 КАК ГО РАЗПЛАКАХА

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Путин":

    КАТО НА УКРО...ПИТЕЦИ В КУПЯНСК ЛИ

    Коментиран от #65

    21:36 24.10.2025

  • 65 ПРОПУСНАХ

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "КАК ГО РАЗПЛАКАХА":

    АЙДЕ ТЪПАНАРИ

    21:38 24.10.2025

  • 66 Саде да попитам!

    4 1 Отговор
    А Макрон,що не даде личен пример,отивайки на фронта...?!
    Или мишкува под полата на баба(дядо)си...?!

    21:39 24.10.2025

  • 67 А ДАНО

    1 1 Отговор
    Ама надали.

    21:42 24.10.2025

  • 68 ЩЕ Е ИНТЕРЕСНО

    3 1 Отговор
    Руснаците няма да се отнасят с франсетата като с братския украински народ.

    21:44 24.10.2025

  • 69 Хаха

    2 0 Отговор
    Пудели-мешници!

    21:48 24.10.2025

  • 70 Рублевка

    2 0 Отговор
    Леля Емануела изпрати десант в Одеса и руснаците веднага го унищожиха с ракети и дронове.

    21:56 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания