Еманюел Макрон потвърди: Планът за разполагане на европейски мироопазващи сили в Украйна още стои на масата

Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че "коалицията на желаещите" е разработила план за разполагане на многонационални мироопазващи сили в Украйна след прекратяване на военните действиям съобщи БиБиСи.
Целта на мисията е да подпомогне сигурността на страната и възстановяването на нейните въоръжени сили, съобщи той във видеовръзка от Париж по време на срещата на коалицията в Лондон, пише БТА.
По думите на Макрон, бъдещите сили ще участват в осигуряването на въздушното и морското пространство на Украйна и ще подкрепят нейния отбранителен капацитет. Инициативата ще се осъществи с участието на 25 държави, уточни френският президент.
Макрон подчерта необходимостта Европа да продължи да увеличава военната си помощ за Киев.
"Трябва да продължим да увеличаваме военната си подкрепа за Украйна - системи за противовъздушна отбрана, оръжия с голям обсег, дронове и системи за борба с дронове", заяви френският президент.
Френският лидер също обяви, че на Украйна ще бъдат доставени нови ракети, а през следващите седмици ще започне допълнително обучение за украински военни. Според него, тези мерки са част от по-широка стратегия за гарантиране на дългосрочната сигурност на страната след войната.
Макрон също така посочи, че новият, 19-и пакет санкции на Европейския съюз е насочен към ограничаване на способността на Москва да финансира военната си кампания.
Кремъл многократно е заявявал, че разполагането на чужди мироопазващи сили в Украйна би представлявало ескалация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
20:41 24.10.2025
2 Българин....
20:41 24.10.2025
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #18
20:41 24.10.2025
4 ?????
Пробвайте.
20:42 24.10.2025
5 Фашистите
Коментиран от #16
20:42 24.10.2025
6 Баце ЕООД
20:42 24.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:42 24.10.2025
8 Я пък тоя
20:42 24.10.2025
9 Гошо
20:43 24.10.2025
10 Дрът русофил
Вече му се вижда края!
Коментиран от #31
20:43 24.10.2025
11 Е. Микр⭕н
да вървим с широко ραζΤβορεΗи δγζζζ...Κи
срещу общия ни враГ Русия.......😁
20:43 24.10.2025
12 Наркоманите се сбраа 😄
20:43 24.10.2025
13 Тоя вече
20:44 24.10.2025
14 разполагане на многонационални аскери
загоряли за кекс
20:44 24.10.2025
15 Разликата между украинец и българин?
Българина се радва, че Радев хариза милиарди на Боташ!
Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!
Коментиран от #20, #24, #29, #33, #47
20:44 24.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Фашистите":ЕвроGEйски съд постанови:
"ЖЕРТВАТА Е ИЗНАСИЛЕНА...
НО ИЗНАСИЛВАНЕТО НЕ Е ПРОДЪЛЖИЛО ДОСТАТЪЧНО ДЪЛГО!"
🥸🥸🥸🥸
20:45 24.10.2025
17 Путин няма полезен ход.
Ако загуби, следва разпад на РФ, но по бързо!
20:45 24.10.2025
18 Ами
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":лъжа ,ли е ?! На то мозъка ти е на пихтия от фалшивото брашно...
20:45 24.10.2025
19 Уфф
20:45 24.10.2025
20 А част от дебилите
До коментар #15 от "Разликата между украинец и българин?":ползвани за евтини глупачета като теб.
20:46 24.10.2025
21 Петела го бие баба учителка кокошка
20:46 24.10.2025
22 България трябваше да стане руска губерни
така както изпращат като пушечно месо другите поробени народи
и така ган човците щяха да изчезнат завинаги от Земята!
20:46 24.10.2025
23 Гошо
Не порно, ами тридупково порно
20:46 24.10.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Разликата между украинец и българин?":Ти да не си у...ец от Слънчев бряг или Златни пясъци🤔❓❗
Коментиран от #27
20:46 24.10.2025
25 Истински русофил
Причината е много проста! Ганя беше предимно много беден селски човечец! СССР го изкара от селото и го прати в заводи като Кремиковци. Вкара го в панелна клетка в София. Ганя вече не рине оборите на кравите. Ганя стана гражданин. Ето затова Ганя пак мечтае, руснака да го направи гражданин! Четете Ботев, Левски, Алеко Константинов, Йордан Йовков, Елин Пелин, Чудомир и всичко ще ви стане ясно, ако не сте функционално неграмотни, за да имате способност да обработвате тяхната информация! Те са истинските наши историци.
Коментиран от #43
20:47 24.10.2025
26 ами
20:47 24.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Макарони
20:48 24.10.2025
29 т-п трол соросоиден
До коментар #15 от "Разликата между украинец и българин?":Я ни припомни кой украинец се би за Крим? Само едно име посочи. Има ли един да изтрелял и един патрон 2014г? А има ли един украинец да се е бил за Крим когато войските на Екатерина Велика са го завзели?!
Коментиран от #37, #46
20:49 24.10.2025
30 Руснаците ни уважават много!
Коментиран от #34
20:49 24.10.2025
31 ЕβροмиΗ ΔиΛ
До коментар #10 от "Дрът русофил":Ми спри да си зареждаш МъПъСъто
"нов внос" що им пълниш гушите
на тия г@дни руснаци 🤣
Коментиран от #36
20:49 24.10.2025
32 нннн
20:50 24.10.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Разликата между украинец и българин?":Защото иначе явно си от онези 90%❗
Камчия не е харизана, а изкупени!
И виж по кое време и при кого❗
А нали по Боташ щяхте да получавате САЩински енергоносители❗
Не ви го подадоха😉
и сега рИвети ❗
20:51 24.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Сбъркан русофил
Затова маскалите много ни уважаваха!
Коментиран от #49
20:52 24.10.2025
36 Копейкотрошач
До коментар #31 от "ЕβροмиΗ ΔиΛ":Вратлето ти колко ще издържи?
Коментиран от #41
20:52 24.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Евро
20:53 24.10.2025
39 Град Козлодуй
Коментиран от #50
20:54 24.10.2025
40 Руснак без крак
При второто може да го обявят за герой!
20:54 24.10.2025
41 ЕβροΜин ΔиΛ
До коментар #36 от "Копейкотрошач":За ΔοΛн0то вратле ли питаш !
Цъ, не си падам по ΠεΔ...ΕΡΑ..ζΤи.
20:55 24.10.2025
42 Ами
той тръгава да решава проблемите на други.
Така е и при държавате.
Защото кавито са хората, такива са и държавите.
20:55 24.10.2025
43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #25 от "Истински русофил":Прочети и "Приказка за стълбата" ❗
Че да си изясниш защо НЕнашите НЕнародни НЕпредставители ни водят в НЕправилната посока‼️
20:56 24.10.2025
44 Тиквонии Велики
Радев, чии е Крим? Днес колко хариза на Боташ?
Коментиран от #56
20:56 24.10.2025
45 Митя бомбата
20:56 24.10.2025
46 Екатерина Велика починала.
До коментар #29 от "т-п трол соросоиден":След полов акт с кон.
Коментиран от #55
20:56 24.10.2025
47 Верно бе
До коментар #15 от "Разликата между украинец и българин?":А Борисов хариза 1,6 милиарда на Росатом за Белене, 12 години нито 1 лев данък на ЛукОйл, друго да казваме ли
Коментиран от #51, #63
20:57 24.10.2025
48 ООрана държава
20:58 24.10.2025
49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #35 от "Сбъркан русофил":Сбърканяк, Български собственик на Българска фармацевтична компания продаваше в България лекарствата си на два , че и три пъти по-високи цени отколкото в Турция❗
20:59 24.10.2025
50 КАК СЕ ЗАТЯГА
До коментар #39 от "Град Козлодуй":КАТО ПРИМКАТА ОКОЛО ПОКРОВСК ЛИ
АЙДЕ ТЪ......ПАНАРИ
20:59 24.10.2025
51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #47 от "Верно бе":ВЕРНО БЕ ❗Строжът на Белене го спря лично Хилари Клинтън❗ Пътува над шест часа до София, престоя у нас два часа и отлетя шест часа към Фашингтън❗
Можеш да се УВЕРИШ в това‼️
21:02 24.10.2025
52 Гост
21:07 24.10.2025
53 Путин
Коментиран от #64
21:08 24.10.2025
54 Пак искат да грабят
21:09 24.10.2025
55 Ами
До коментар #46 от "Екатерина Велика починала.":Не е вярно. Но това няма значение.
Като знаеш толкова много за Екатерина Велика,
знаеш ли от къде и идва определението "Велика" :)
21:11 24.10.2025
56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #44 от "Тиквонии Велики":🥸🥸🥸
Чети бе НЕвежа :
" Сделката е сключена по време на управлението на Тройната коалиция
с ПРЕМИЕР СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ.
Той подписва и споразумението между българската държава и кметството на Москва за изграждане на комплекса през 2008 г." ‼️
21:13 24.10.2025
57 000
21:15 24.10.2025
58 наполеончо
21:24 24.10.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Пенсионер 69 годишен
21:24 24.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Уххххх ,,сладурите " ми тееееее
21:30 24.10.2025
63 Пенсионер 69 годишен
До коментар #47 от "Верно бе":Борисов нарече Белене рибарник за шарани. Строиха, къртиха, купуваха, продаваха. Първите реактори, дето не били хубави, ги върнаха в Русия и 20 години работят там и се изплатиха!
Искате евтин бензин и дизел? Производителя няма печалба и не плаща данъци. Когато цените станат като в Германия, Лукойл ще има печалба и ще плаща данъци.
21:32 24.10.2025
64 КАК ГО РАЗПЛАКАХА
До коментар #53 от "Путин":КАТО НА УКРО...ПИТЕЦИ В КУПЯНСК ЛИ
Коментиран от #65
21:36 24.10.2025
65 ПРОПУСНАХ
До коментар #64 от "КАК ГО РАЗПЛАКАХА":АЙДЕ ТЪПАНАРИ
21:38 24.10.2025
66 Саде да попитам!
Или мишкува под полата на баба(дядо)си...?!
21:39 24.10.2025
67 А ДАНО
21:42 24.10.2025
68 ЩЕ Е ИНТЕРЕСНО
21:44 24.10.2025
69 Хаха
21:48 24.10.2025
70 Рублевка
21:56 24.10.2025