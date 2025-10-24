Еманюел Макрон потвърди: Планът за разполагане на европейски мироопазващи сили в Украйна още стои на масата

Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че "коалицията на желаещите" е разработила план за разполагане на многонационални мироопазващи сили в Украйна след прекратяване на военните действиям съобщи БиБиСи.

Целта на мисията е да подпомогне сигурността на страната и възстановяването на нейните въоръжени сили, съобщи той във видеовръзка от Париж по време на срещата на коалицията в Лондон, пише БТА.

По думите на Макрон, бъдещите сили ще участват в осигуряването на въздушното и морското пространство на Украйна и ще подкрепят нейния отбранителен капацитет. Инициативата ще се осъществи с участието на 25 държави, уточни френският президент.

Макрон подчерта необходимостта Европа да продължи да увеличава военната си помощ за Киев.

"Трябва да продължим да увеличаваме военната си подкрепа за Украйна - системи за противовъздушна отбрана, оръжия с голям обсег, дронове и системи за борба с дронове", заяви френският президент.

Френският лидер също обяви, че на Украйна ще бъдат доставени нови ракети, а през следващите седмици ще започне допълнително обучение за украински военни. Според него, тези мерки са част от по-широка стратегия за гарантиране на дългосрочната сигурност на страната след войната.

Макрон също така посочи, че новият, 19-и пакет санкции на Европейския съюз е насочен към ограничаване на способността на Москва да финансира военната си кампания.

Кремъл многократно е заявявал, че разполагането на чужди мироопазващи сили в Украйна би представлявало ескалация.