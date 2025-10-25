ISW: Москва засилва хибридната си война срещу САЩ

Кремъл продължава многостранната си хибридна война, целяща да повлияе на американските политици в полза на Русия в отговор на последните санкции на САЩ.
Изпълнителният директор на Руския фонд за преки инвестиции и ключов преговарящ от Кремъл Кирил Дмитриев обяви на 24 октомври, че заминава за САЩ, за да се срещне с представители на администрацията на Тръмп.
Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).
В анализа се посочва, че се наблюдава добре демонстрирания модел, че Русия ескалира войната в Украйна веднага след като разработи нови оръжейни системи и тактики, които според Русия ще помогнат на военните ѝ усилия. ISW оценява, че Русия ще продължи да ескалира войната по всяко време в бъдеще, независимо дали Западът ще предостави военна помощ на Украйна.
Кремъл не е дал никакви гаранции, че Русия ще се въздържи от ескалиране на войната в Украйна, дори ако САЩ се въздържат от доставката на ракети "Томахоук" на Украйна.
Заплахата на Кремъл за военен отговор на доставките на ракети "Томахоук" е най-новата стъпка в дългогодишните му реторични усилия да убеди Запада, че руската победа в Украйна е неизбежна поради предполагаемата военна мощ и предимства на Русия пред Украйна и Запада като цяло.
Продължаващите усилия на Русия в хибридната война да представи руската победа като неизбежна игнорират реалността, че руските сили продължават да постигат само минимални, мъчителни успехи при непропорционално висок брой жертви и че е малко вероятно Русия да постигне стратегическите си цели в Украйна със сила в краткосрочен или средносрочен план.
Русия често използва заплахи, включително ядрени заплахи, за да прикрие собствените си военни слабости и фалшивите твърдения, че Западът и Украйна ескалират войната, за да оправдаят руските ескалации.
Руският външен министър Сергей Лавров наскоро призна, че Западът разглежда преговорната позиция на Русия като "максималистка" и заяви, че "Русия не е променила позициите си" и че Кремъл очаква да бъдат разгледани "основните причини" за войната.
Лавров продължава да определя основните причини за войната на Русия в Украйна като разширяването на НАТО на изток и предполагаемата дискриминация на Украйна срещу рускоговорящите - причини, подобни на тези, които руският президент Владимир Путин изтъкна на 24 февруари 2022 г., когато започна пълномащабната инвазия.
Руските официални лица многократно са заявявали, че неутралитетът на Украйна, промяната на интегралната политика на отворени врати на НАТО и установяването на проруско правителство са единствените условия, при които Украйна и Западът могат да се справят с предполагаемите "основни причини" за войната.
В ярък контраст с Русия, Зеленски непрекъснато демонстрира готовността на Украйна да се ангажира съществено с мирната инициатива, включително най-наскоро, като изрази съгласието си с президента на САЩ Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на огъня.
Кремъл се опитва да използва подновения интерес на САЩ към двустранното сътрудничество с Русия и участието в инициативи за връщане на украински деца, за да окаже натиск върху американската администрация.
На 24 октомври говорителката на руското министерство на външните работи (МВнР) Мария Захарова заяви, че Украйна и нейните съюзници насърчават "антируска клеветническа кампания по въпроса с децата" и че американският Сенат обмисля няколко "антируски законопроекта", включително законопроект, който признава Русия за държава, подкрепяща тероризма, заради "отвличането на украински деца".
Назначената от Кремъл руска комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова наскоро се замеси в принудителното депортиране и превъзпитание на украински тийнейджър и призна, че е "откраднала" и превъзпитала тийнейджъра в проруска идеология.
Лабораторията за хуманитарни изследвания в Йейл оценява, че Русия вероятно е депортирала над 35 000 украински деца, а ISW продължава да наблюдава доклади, че Русия поддържа много лагери за "превъзпитание" и милитаризация в окупираната Украйна и Русия.
ISW продължава да оценява, че Кремъл остава ангажиран с опитите да привлече САЩ във въпроси, които не са свързани с войната на Русия в Украйна, в опит да забави или заобиколи напредъка в преговорите и да извлече допълнителни икономически и политически отстъпки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #29
09:11 25.10.2025
2 Пич
09:12 25.10.2025
3 Кривоверен алкаш
09:12 25.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 дядото
09:22 25.10.2025
12 Факти
Коментиран от #34
09:22 25.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дедо ви...
Коментиран от #16
09:33 25.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гледай си пенсията ,склери!
До коментар #14 от "Дедо ви...":Не се прави на умен .
09:39 25.10.2025
17 Какво е това.... Ъъъъъъъ?
До коментар #13 от "Ъъъъъъъъ":Ням ли си?, или имаш мозъчно увреждане с дефект в говора?
Коментиран от #26
09:39 25.10.2025
18 Същественото е,че
09:42 25.10.2025
19 Путин е виновенТръмп да не спечели Нобел
09:42 25.10.2025
20 Георгиев
Цялата работа се върти около това: САЩ да се ангажират в този конфликт, на страната на Окраина, като лидер в НАТО. Тръмп отлично разбира, че ако това се случи, ще станат поне две неща: ще загуби доходоносен бизнес с Русия и по тежкото - ще стартира ТСВ. Пълноценна, ядрена. Отначало с тактически, а после и със стратегически ракети. И за кратко ще видим как американски самолетоносачи ще се преместят до ядрената им подводница в пустинята, което се вижда в ю туб и за което не се говори. И други неща в космоса.
Да спирам, че се увлякох. Тръмп е наясно с всичко това и засега балансира, но ще вземе крайно решение. Добре ще е да се съгласи с руските цели, докато не са се променили в цели за възстановяване на СССР. Тогава балтийските парчета земя ще се загубят като отделени за седмица. И Украина, без Лвов и няколко западни области.
Коментиран от #41
09:42 25.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Точен
09:45 25.10.2025
23 Кремъл и гаранции са несъвместими
До коментар #13 от "Ъъъъъъъъ":понятия.
В Кремъл има само патологични лъжци и пoдлеци .
Коментиран от #30
09:46 25.10.2025
24 СТИГА БЕ
09:46 25.10.2025
25 Болни хора!
В главата ви денонощни кошмари, как Русия ви напада,или ви прави ,,хибридни атаки"...!
09:47 25.10.2025
26 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #17 от "Какво е това.... Ъъъъъъъ?":Тези с мозъчните увреждания сте вие. И ви личи. Ма то къде Господ удари, и медицината е безсилна.
09:48 25.10.2025
27 Ох, дочаках доклада на ISW
Коментиран от #32
09:48 25.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Като каза...
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":...,,генерал Насето" ,та се сетих...!
Същият толкова много е обсебен от руска параноя,че като си ляга вечер,поглеждал тайничко,да не би да има някой ,,руски агент с калашник",залегнал под леглото му...!
Не се шегувам!
Коментиран от #36
09:51 25.10.2025
30 Ъъъъъъъ
До коментар #23 от "Кремъл и гаранции са несъвместими":Хахахаха...😂
За кое е излъгал Путин? Че, ако не се спрете, Украйна ще стане зян ли? Вие си помислихте, че няма да посмее....Ама сега, бил излъгал. За кое?😂
Коментиран от #44
09:51 25.10.2025
31 Предполагаем балък
Това най ми хареса от доклада!
09:53 25.10.2025
32 Така е!
До коментар #27 от "Ох, дочаках доклада на ISW":А ако има пак някоя нова ,,Среща(софра) на коалицията на желаещите",хептен ще се успокоя,че всичко е ОК и върви по план...!
09:54 25.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ъъъъъъъъъ
До коментар #12 от "Факти":"При истинска война всичко приключва за ден."
Ми що не пробват да ги приключат за ден? Ко чакат?😂
Коментиран от #40, #48
09:57 25.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дедо ви...
До коментар #29 от "Като каза...":генерал наско вижда руско нашествие през имотите на язовир „Искър“ – психиатрите и саниарите да са на линия!
10:00 25.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Какво ли да каже
До коментар #35 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":Един абсолютен простак?
10:03 25.10.2025
39 Ама с туй "отвличане на деца"
Зеленски, на него и бандеровците му иска да бъдат върнати?
10:04 25.10.2025
40 Дедо ти...
До коментар #34 от "Ъъъъъъъъъ":„Украйна е изправена пред пет Хирошими“: Разгадани са думите на Путин за зашеметяващ удар.
Русия е готова да нанесе безпрецедентен удар срещу Украйна, ако врагът реши да използва оръжия с голям обсег дълбоко в територията на Русия
10:06 25.10.2025
41 Пенчев
До коментар #20 от "Георгиев":То вземането на кръвен данък от Султана е било добро за децата. Детето е можело да стане дори Велик Везир.
10:06 25.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Факт
10:09 25.10.2025
44 База
До коментар #30 от "Ъъъъъъъ":Бункерният плъх е страхлив като всички диктатори.
10:11 25.10.2025
45 Каква е истината
Коментиран от #52
10:18 25.10.2025
46 Московията
Единственият вариант е, да бъде тотално изолирана от Цивилизацията и натикана в азиатските степи, където й е мястото!
10:19 25.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Гориил
10:31 25.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 !!!?
До коментар #45 от "Каква е истината":Копейките демонстрират "висша математика" !
Кремълските варвари житото, селскостопанската техника, автомобилите, хладилниците и телевизорите на украинците прибраха в окупираните територии но нито един не върнаха...!
10:49 25.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.