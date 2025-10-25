Кремъл продължава многостранната си хибридна война, целяща да повлияе на американските политици в полза на Русия в отговор на последните санкции на САЩ.

Изпълнителният директор на Руския фонд за преки инвестиции и ключов преговарящ от Кремъл Кирил Дмитриев обяви на 24 октомври, че заминава за САЩ, за да се срещне с представители на администрацията на Тръмп.

Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).

В анализа се посочва, че се наблюдава добре демонстрирания модел, че Русия ескалира войната в Украйна веднага след като разработи нови оръжейни системи и тактики, които според Русия ще помогнат на военните ѝ усилия. ISW оценява, че Русия ще продължи да ескалира войната по всяко време в бъдеще, независимо дали Западът ще предостави военна помощ на Украйна.

Кремъл не е дал никакви гаранции, че Русия ще се въздържи от ескалиране на войната в Украйна, дори ако САЩ се въздържат от доставката на ракети "Томахоук" на Украйна.

Заплахата на Кремъл за военен отговор на доставките на ракети "Томахоук" е най-новата стъпка в дългогодишните му реторични усилия да убеди Запада, че руската победа в Украйна е неизбежна поради предполагаемата военна мощ и предимства на Русия пред Украйна и Запада като цяло.

Продължаващите усилия на Русия в хибридната война да представи руската победа като неизбежна игнорират реалността, че руските сили продължават да постигат само минимални, мъчителни успехи при непропорционално висок брой жертви и че е малко вероятно Русия да постигне стратегическите си цели в Украйна със сила в краткосрочен или средносрочен план.

Русия често използва заплахи, включително ядрени заплахи, за да прикрие собствените си военни слабости и фалшивите твърдения, че Западът и Украйна ескалират войната, за да оправдаят руските ескалации.

Руският външен министър Сергей Лавров наскоро призна, че Западът разглежда преговорната позиция на Русия като "максималистка" и заяви, че "Русия не е променила позициите си" и че Кремъл очаква да бъдат разгледани "основните причини" за войната.

Лавров продължава да определя основните причини за войната на Русия в Украйна като разширяването на НАТО на изток и предполагаемата дискриминация на Украйна срещу рускоговорящите - причини, подобни на тези, които руският президент Владимир Путин изтъкна на 24 февруари 2022 г., когато започна пълномащабната инвазия.

Руските официални лица многократно са заявявали, че неутралитетът на Украйна, промяната на интегралната политика на отворени врати на НАТО и установяването на проруско правителство са единствените условия, при които Украйна и Западът могат да се справят с предполагаемите "основни причини" за войната.

В ярък контраст с Русия, Зеленски непрекъснато демонстрира готовността на Украйна да се ангажира съществено с мирната инициатива, включително най-наскоро, като изрази съгласието си с президента на САЩ Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на огъня.

Кремъл се опитва да използва подновения интерес на САЩ към двустранното сътрудничество с Русия и участието в инициативи за връщане на украински деца, за да окаже натиск върху американската администрация.

На 24 октомври говорителката на руското министерство на външните работи (МВнР) Мария Захарова заяви, че Украйна и нейните съюзници насърчават "антируска клеветническа кампания по въпроса с децата" и че американският Сенат обмисля няколко "антируски законопроекта", включително законопроект, който признава Русия за държава, подкрепяща тероризма, заради "отвличането на украински деца".

Назначената от Кремъл руска комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова наскоро се замеси в принудителното депортиране и превъзпитание на украински тийнейджър и призна, че е "откраднала" и превъзпитала тийнейджъра в проруска идеология.

Лабораторията за хуманитарни изследвания в Йейл оценява, че Русия вероятно е депортирала над 35 000 украински деца, а ISW продължава да наблюдава доклади, че Русия поддържа много лагери за "превъзпитание" и милитаризация в окупираната Украйна и Русия.

ISW продължава да оценява, че Кремъл остава ангажиран с опитите да привлече САЩ във въпроси, които не са свързани с войната на Русия в Украйна, в опит да забави или заобиколи напредъка в преговорите и да извлече допълнителни икономически и политически отстъпки.