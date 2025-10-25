Новини
ISW: Москва засилва хибридната си война срещу САЩ
  Тема: Украйна

ISW: Москва засилва хибридната си война срещу САЩ

25 Октомври, 2025 09:08 1 570 53

Кремъл се опитва да използва подновения интерес на САЩ към двустранното сътрудничество с Русия и участието в инициативи за връщане на украински деца, за да окаже натиск върху американската администрация

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл продължава многостранната си хибридна война, целяща да повлияе на американските политици в полза на Русия в отговор на последните санкции на САЩ.

Изпълнителният директор на Руския фонд за преки инвестиции и ключов преговарящ от Кремъл Кирил Дмитриев обяви на 24 октомври, че заминава за САЩ, за да се срещне с представители на администрацията на Тръмп.

Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).

В анализа се посочва, че се наблюдава добре демонстрирания модел, че Русия ескалира войната в Украйна веднага след като разработи нови оръжейни системи и тактики, които според Русия ще помогнат на военните ѝ усилия. ISW оценява, че Русия ще продължи да ескалира войната по всяко време в бъдеще, независимо дали Западът ще предостави военна помощ на Украйна.

Кремъл не е дал никакви гаранции, че Русия ще се въздържи от ескалиране на войната в Украйна, дори ако САЩ се въздържат от доставката на ракети "Томахоук" на Украйна.

Заплахата на Кремъл за военен отговор на доставките на ракети "Томахоук" е най-новата стъпка в дългогодишните му реторични усилия да убеди Запада, че руската победа в Украйна е неизбежна поради предполагаемата военна мощ и предимства на Русия пред Украйна и Запада като цяло.

Продължаващите усилия на Русия в хибридната война да представи руската победа като неизбежна игнорират реалността, че руските сили продължават да постигат само минимални, мъчителни успехи при непропорционално висок брой жертви и че е малко вероятно Русия да постигне стратегическите си цели в Украйна със сила в краткосрочен или средносрочен план.

Русия често използва заплахи, включително ядрени заплахи, за да прикрие собствените си военни слабости и фалшивите твърдения, че Западът и Украйна ескалират войната, за да оправдаят руските ескалации.

Руският външен министър Сергей Лавров наскоро призна, че Западът разглежда преговорната позиция на Русия като "максималистка" и заяви, че "Русия не е променила позициите си" и че Кремъл очаква да бъдат разгледани "основните причини" за войната.

Лавров продължава да определя основните причини за войната на Русия в Украйна като разширяването на НАТО на изток и предполагаемата дискриминация на Украйна срещу рускоговорящите - причини, подобни на тези, които руският президент Владимир Путин изтъкна на 24 февруари 2022 г., когато започна пълномащабната инвазия.

Руските официални лица многократно са заявявали, че неутралитетът на Украйна, промяната на интегралната политика на отворени врати на НАТО и установяването на проруско правителство са единствените условия, при които Украйна и Западът могат да се справят с предполагаемите "основни причини" за войната.

В ярък контраст с Русия, Зеленски непрекъснато демонстрира готовността на Украйна да се ангажира съществено с мирната инициатива, включително най-наскоро, като изрази съгласието си с президента на САЩ Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на огъня.

Кремъл се опитва да използва подновения интерес на САЩ към двустранното сътрудничество с Русия и участието в инициативи за връщане на украински деца, за да окаже натиск върху американската администрация.

На 24 октомври говорителката на руското министерство на външните работи (МВнР) Мария Захарова заяви, че Украйна и нейните съюзници насърчават "антируска клеветническа кампания по въпроса с децата" и че американският Сенат обмисля няколко "антируски законопроекта", включително законопроект, който признава Русия за държава, подкрепяща тероризма, заради "отвличането на украински деца".

Назначената от Кремъл руска комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова наскоро се замеси в принудителното депортиране и превъзпитание на украински тийнейджър и призна, че е "откраднала" и превъзпитала тийнейджъра в проруска идеология.

Лабораторията за хуманитарни изследвания в Йейл оценява, че Русия вероятно е депортирала над 35 000 украински деца, а ISW продължава да наблюдава доклади, че Русия поддържа много лагери за "превъзпитание" и милитаризация в окупираната Украйна и Русия.

ISW продължава да оценява, че Кремъл остава ангажиран с опитите да привлече САЩ във въпроси, които не са свързани с войната на Русия в Украйна, в опит да забави или заобиколи напредъка в преговорите и да извлече допълнителни икономически и политически отстъпки.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    33 5 Отговор
    Той и генерал Насето тека каза!👽🦍🥳🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #29

    09:11 25.10.2025

  • 2 Пич

    34 9 Отговор
    Стар но изпитан номер на кръвосмесителите от острова ! С такива публикации създават внушения , че войната трябва да продължи !!! Защото се страхуват от разума на Русия и САЩ , който ги прави все по незначителни в световните интриги !!! Затова отмъщавайте - Всяка англичанка която ви падне - душманската !!!

    09:12 25.10.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    5 20 Отговор
    Алкаши,не се занасяйте с психически нестабилен индивид,....не знаеш как ще му залепне релето...

    09:12 25.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 дядото

    26 13 Отговор
    москва - да,а вашингтон някога спирал ли е с неговите атаки.

    09:22 25.10.2025

  • 12 Факти

    10 30 Отговор
    Русия друга война със САЩ не може да води, освен хибридна. При истинска война всичко приключва за ден.

    Коментиран от #34

    09:22 25.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дедо ви...

    20 15 Отговор
    Мащабни пожари в Киев след нощни удари. Властите в Киев съобщават за щети в Дарницки, Днепровски и Деснянски райони. Местни канали съобщават за удари в Киевския радиозавод, Ковалския стоманобетонен завод и ТЕЦ № 6. Ви е си лашкате ли тук

    Коментиран от #16

    09:33 25.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гледай си пенсията ,склери!

    7 11 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо ви...":

    Не се прави на умен .

    09:39 25.10.2025

  • 17 Какво е това.... Ъъъъъъъ?

    10 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъъъъъъ":

    Ням ли си?, или имаш мозъчно увреждане с дефект в говора?

    Коментиран от #26

    09:39 25.10.2025

  • 18 Същественото е,че

    11 14 Отговор
    Раша отива при крайцера ,Кобзон и СССР .

    09:42 25.10.2025

  • 19 Путин е виновенТръмп да не спечели Нобел

    13 9 Отговор
    Москва засилва хибридната си война срещу САЩ , НО Да си враг и с война на Съединените щати е много опасно и обикновено е смъртоносно....!!!

    09:42 25.10.2025

  • 20 Георгиев

    15 11 Отговор
    Експлоатираната тема с уж отвлечените украински деца, няма да проработи. Открехнаха малко инфо, че: децата са от сиропиталища; че са от Мариупол, който вече е руски; че бройката от над 7000 до 20000 е невярна - има поне една две нули в повече накрая; че има толкова стотин родители, които си търсят децата, а няма поименен списък нито на децата, нито на родителите... И какво, да ги оставят сред бомбите и без осигуряване на храна и нормален живот? И ангажираха жената на Тръмп, белким и той се ангажира с Окраина.
    Цялата работа се върти около това: САЩ да се ангажират в този конфликт, на страната на Окраина, като лидер в НАТО. Тръмп отлично разбира, че ако това се случи, ще станат поне две неща: ще загуби доходоносен бизнес с Русия и по тежкото - ще стартира ТСВ. Пълноценна, ядрена. Отначало с тактически, а после и със стратегически ракети. И за кратко ще видим как американски самолетоносачи ще се преместят до ядрената им подводница в пустинята, което се вижда в ю туб и за което не се говори. И други неща в космоса.
    Да спирам, че се увлякох. Тръмп е наясно с всичко това и засега балансира, но ще вземе крайно решение. Добре ще е да се съгласи с руските цели, докато не са се променили в цели за възстановяване на СССР. Тогава балтийските парчета земя ще се загубят като отделени за седмица. И Украина, без Лвов и няколко западни области.

    Коментиран от #41

    09:42 25.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Точен

    13 4 Отговор
    Баба европа скърца със зъби, че все повече престава да е фактор. Си, Путин и Моди са новите властници на света. Тръмп се опитва да спаси мощта на САЩ, но тя намалява и намалява...

    09:45 25.10.2025

  • 23 Кремъл и гаранции са несъвместими

    10 12 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъъъъъъ":

    понятия.
    В Кремъл има само патологични лъжци и пoдлеци .

    Коментиран от #30

    09:46 25.10.2025

  • 24 СТИГА БЕ

    4 5 Отговор
    Е, да стои със скръстени ръце ли

    09:46 25.10.2025

  • 25 Болни хора!

    12 4 Отговор
    Луднахте,потопени в русофобска истерия!
    В главата ви денонощни кошмари, как Русия ви напада,или ви прави ,,хибридни атаки"...!

    09:47 25.10.2025

  • 26 Ъъъъъъъъъъ

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Какво е това.... Ъъъъъъъ?":

    Тези с мозъчните увреждания сте вие. И ви личи. Ма то къде Господ удари, и медицината е безсилна.

    09:48 25.10.2025

  • 27 Ох, дочаках доклада на ISW

    10 2 Отговор
    Сега ако има и статия за победите на Зеленски на фронта, деня ми няма да е минал напразно!

    Коментиран от #32

    09:48 25.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Като каза...

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ...,,генерал Насето" ,та се сетих...!
    Същият толкова много е обсебен от руска параноя,че като си ляга вечер,поглеждал тайничко,да не би да има някой ,,руски агент с калашник",залегнал под леглото му...!
    Не се шегувам!

    Коментиран от #36

    09:51 25.10.2025

  • 30 Ъъъъъъъ

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Кремъл и гаранции са несъвместими":

    Хахахаха...😂
    За кое е излъгал Путин? Че, ако не се спрете, Украйна ще стане зян ли? Вие си помислихте, че няма да посмее....Ама сега, бил излъгал. За кое?😂

    Коментиран от #44

    09:51 25.10.2025

  • 31 Предполагаем балък

    8 1 Отговор
    "предполагаемата военна мощ и предимства на Русия пред Украйна и Запада като цяло."

    Това най ми хареса от доклада!

    09:53 25.10.2025

  • 32 Така е!

    9 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ох, дочаках доклада на ISW":

    А ако има пак някоя нова ,,Среща(софра) на коалицията на желаещите",хептен ще се успокоя,че всичко е ОК и върви по план...!

    09:54 25.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ъъъъъъъъъ

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    "При истинска война всичко приключва за ден."

    Ми що не пробват да ги приключат за ден? Ко чакат?😂

    Коментиран от #40, #48

    09:57 25.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дедо ви...

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Като каза...":

    генерал наско вижда руско нашествие през имотите на язовир „Искър“ – психиатрите и саниарите да са на линия!

    10:00 25.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Какво ли да каже

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    Един абсолютен простак?

    10:03 25.10.2025

  • 39 Ама с туй "отвличане на деца"

    5 1 Отговор
    Децата са от руските територии на бивша Украйна. Преместени заради военните действия там. Предимно сираци на убити в бой с бандетовците местни хора. Или воюващи още и няма кой да се грижи за тях или без подслон. За да няма нова "Алея на ангелите".
    Зеленски, на него и бандеровците му иска да бъдат върнати?

    10:04 25.10.2025

  • 40 Дедо ти...

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ъъъъъъъъъ":

    „Украйна е изправена пред пет Хирошими“: Разгадани са думите на Путин за зашеметяващ удар.
    Русия е готова да нанесе безпрецедентен удар срещу Украйна, ако врагът реши да използва оръжия с голям обсег дълбоко в територията на Русия

    10:06 25.10.2025

  • 41 Пенчев

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Георгиев":

    То вземането на кръвен данък от Султана е било добро за децата. Детето е можело да стане дори Велик Везир.

    10:06 25.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факт

    2 7 Отговор
    Империя на злото си е империя на злото. Рейгън го е казал. Рашките като губят могат само да разрушават.

    10:09 25.10.2025

  • 44 База

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Ъъъъъъъ":

    Бункерният плъх е страхлив като всички диктатори.

    10:11 25.10.2025

  • 45 Каква е истината

    3 2 Отговор
    Русия постига минимални успехи,срещу непропорционално големи жертви????ХА,ХА ХА!! НАЛИ ОНЯ ДЕН ПАК ИМАШЕ ОБМЕН НА ТРУПОВЕ НА УБИТИ?КРАЙНА ПОЛУЧИ 1000 ТРУПА,А РУСИЯ 38!! И,СЪОТНОШЕНИЕТО Е 39 УБИТИ УКРАИНЦИ,СРЕЩУ ЕДИН РУСНАК!!! Смешници...

    Коментиран от #52

    10:18 25.10.2025

  • 46 Московията

    2 3 Отговор
    Показа азиатската си дива и варварска същност!
    Единственият вариант е, да бъде тотално изолирана от Цивилизацията и натикана в азиатските степи, където й е мястото!

    10:19 25.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Гориил

    2 1 Отговор
    Всички войни на двадесет и първи век са хибридни. Няма нужда да се доказва, че водата е мокра.

    10:31 25.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Каква е истината":

    Копейките демонстрират "висша математика" !
    Кремълските варвари житото, селскостопанската техника, автомобилите, хладилниците и телевизорите на украинците прибраха в окупираните територии но нито един не върнаха...!

    10:49 25.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

