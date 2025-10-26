Новини
Мария Захарова: Вижте лудостта, до която са стигнали страните от ЕС
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Вижте лудостта, до която са стигнали страните от ЕС

26 Октомври, 2025 14:15 987 44

По-рано Захарова прогнозира, че ЕС ще се отплати за заплахите за вторични санкции срещу трети страни

Мария Захарова: Вижте лудостта, до която са стигнали страните от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейските страни, изправени пред риска от глобална война, продължават да подклаждат и да достигат до лудост. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от РИА Новости, пише Фокус.

"Вижте какво се случва в Европа. Вижте лудостта, до която са стигнали страните от ЕС", подчерта дипломатът.

През август Захарова разкритикува генералния секретар на НАТО Марк Рюте като каза, че неговите идеи допринасят за "фашизацията" на Европа.

Рюте даде пример за "исторически инцидент": Балтийските страни имаха посолства в САЩ от около 50 години, докато техните територии бяха част от СССР. Той предложи схема, според която Западът в момента не трябва да признава законно прехвърлянето на нови територии под руски контрол.

Захарова отбеляза, че посолствата на Литва, Латвия и Естония в Щатите са организирани през миналия век от нацистки съучастници, избягали от Европа след Втората световна война, така че предложението на генералния секретар "е поразително със своята неморалност".

По-рано тя прогнозира, че ЕС ще се отплати за заплахите за вторични санкции срещу трети страни.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    17 7 Отговор
    ЕвроЕдеотите не са луди просто са финансово заинтересовани.

    Коментиран от #5

    14:16 26.10.2025

  • 2 А где

    11 13 Отговор
    Бензин?

    Коментиран от #15, #16

    14:17 26.10.2025

  • 3 койдазнай

    11 6 Отговор
    Ако ЕС не може да си пази границите, няма необходимите военни сили и въоръжение, той е обречен на унищожение. Териториалната цялост на всяка една държава е основата върху която можем да живеем и да се развиваме.

    Коментиран от #29

    14:18 26.10.2025

  • 4 Тео

    17 13 Отговор
    Руския за разлика от ЕС има хора които мислят и са умни. В ЕС има само слугинаж и подлоги🫡

    Коментиран от #10, #30, #33, #35

    14:18 26.10.2025

  • 5 Руски колхозник

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    ... по-скоро,зависими.

    14:18 26.10.2025

  • 6 МАРШШШ

    10 19 Отговор
    Ма РУСКа ПА.Р.Ц.С.А.ЛЕСА

    14:19 26.10.2025

  • 7 Фашистката

    9 17 Отговор
    Пак е пияна и бълва пиянски бълвочи.

    14:19 26.10.2025

  • 8 От публиката

    12 8 Отговор
    А така,Марче, ..кажи им го😜

    14:20 26.10.2025

  • 9 Мишел

    7 4 Отговор
    Няма да се отплати, а ще плати.

    Коментиран от #13

    14:20 26.10.2025

  • 10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 15 Отговор

    До коментар #4 от "Тео":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #17, #24

    14:20 26.10.2025

  • 11 Факт

    7 9 Отговор
    15.02.2022 година

    Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.
    Критиките й бяха насочени към изявления на Белия дом и "Даунинг стрийт".

    14:21 26.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 аz СВО Победа 80

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    О ти,ли като мен си правен в задната дупка?

    14:21 26.10.2025

  • 14 Кривоверен алкаш

    5 9 Отговор
    Лудост в резултат на Вашата безгранична дивотия....

    14:21 26.10.2025

  • 15 Агротехника

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "А где":

    При лопатите

    14:21 26.10.2025

  • 16 ха-ха

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "А где":

    Навсякъде , където поискаш !

    Коментиран от #25

    14:22 26.10.2025

  • 17 село мое ,

    12 5 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А ти защо още висиш по сайтовете и драскаш , а не си в укрията ?!

    14:23 26.10.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    3 7 Отговор
    Очень интересно .....
    Нямаме война, не ни падат бомби и кирпичи на главите, магазините пращят от стоки, бензина тече и от чешмите, пък сме били луди ??? Достоевски аплодира прав на роднините си ру3ки 😄

    Коментиран от #21

    14:23 26.10.2025

  • 19 Не ,че нещо,ама...

    6 9 Отговор
    Путин и групата,дали я таковат таа?

    Коментиран от #42

    14:23 26.10.2025

  • 20 Бай Тошо

    4 9 Отговор
    Социализмът е едно недоносче.
    КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ

    14:23 26.10.2025

  • 21 ха-ха

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Джуджи , вече на карлик ли мина ?!

    14:24 26.10.2025

  • 22 Гощо

    7 9 Отговор
    А пък да нападнеш независима държава не е лудост. Учим се от вас.

    14:25 26.10.2025

  • 23 Макрон

    8 5 Отговор
    А бе,хубавка е

    14:25 26.10.2025

  • 24 Учуден

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    14:25 26.10.2025

  • 25 Истина е

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "ха-ха":

    Виж как хубаво гори в руските рафинерии

    14:26 26.10.2025

  • 26 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 3 Отговор
    ДЕжурните евроАтлинтикЕдеотчета громят и в неделя Мецан.


    Ма валякът си върви и те ще са първи с цветя и частушки.Пребоядисани и китосани с новото статукво.

    Коментиран от #31

    14:26 26.10.2025

  • 27 Змията хапе най-много когато умира

    5 5 Отговор
    тази не си заслужава дори и да я коментирам.

    14:26 26.10.2025

  • 28 Който знае

    3 4 Отговор
    Балтийските страни , не са били фашистки, а са се борили за независимост поради заплаха от комунистическия СССР. Убитите в лагерите дори да по вече от тези умрели в концентрационни лагери. Фасшист= Комунисти. Балтийските държави дори са избрали по малкото зло в лицето на Германия.

    14:27 26.10.2025

  • 29 Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    С терорист като Русия в региона всеки трябва да си търси сигурността

    14:28 26.10.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тео":

    "...Русия има хора които мислят и са умни..."

    Это Правда !!!
    Ще изброя само някои от тях, щото инак са 140млн.
    Герасимов, Песков, Захарова, Лавров, Рябков и разбира се негово величество тварищь Путин - феномена който закопа и без това умрялата Русия.

    14:29 26.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Т.КОЛЕВ

    2 2 Отговор
    ОБСТРЕЛВАНЕТО БОНБАНДИРАНЕТО Е РЕДНО ДА Е САМО СРЕЩО КИЕВ И ПОЛИТИЦИТЕ И АРМИЯТА А НЕ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ ИЗ ЦЯЛА УКРАЙНА .

    14:30 26.10.2025

  • 33 Димата Финладов

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тео":

    Так точна Копей ,Маша е асобенно умна ,асобенна кат сме изпили по бутилочка

    14:32 26.10.2025

  • 34 Да питам

    2 2 Отговор
    Руснаците къде ще я копат тази след тридневната ЕС Ве О?

    14:32 26.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Оро госке

    2 2 Отговор
    Санкции могат да налагат Силните и Великите,.. нищеб родите свиват ушите и се надъхват у дървения КЕН еф
    ФАКТ

    14:33 26.10.2025

  • 37 Мартин

    1 2 Отговор
    Боклук.

    14:33 26.10.2025

  • 38 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор
    На снимката смотрю е някаква мужчина, да ?
    Щото хич не ми мяза на женщина 😄

    14:34 26.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Първанов

    2 1 Отговор
    Започнат ли комунисто- фашисти да се перчат, бройте ги заминали. Сърбали сме им попарата

    14:34 26.10.2025

  • 41 Пора

    1 1 Отговор
    Путинова русия умира.

    14:34 26.10.2025

  • 42 Уфффф

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Не ,че нещо,ама...":

    Тази а ко я ввидиш без фото шоп ,няма да ти стигне водката

    14:34 26.10.2025

  • 43 Гаварит Масква

    0 1 Отговор
    Ами, нормално е да са луди... Путин ги побърка

    14:35 26.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

