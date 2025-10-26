Европейските страни, изправени пред риска от глобална война, продължават да подклаждат и да достигат до лудост. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от РИА Новости, пише Фокус.
"Вижте какво се случва в Европа. Вижте лудостта, до която са стигнали страните от ЕС", подчерта дипломатът.
През август Захарова разкритикува генералния секретар на НАТО Марк Рюте като каза, че неговите идеи допринасят за "фашизацията" на Европа.
Рюте даде пример за "исторически инцидент": Балтийските страни имаха посолства в САЩ от около 50 години, докато техните територии бяха част от СССР. Той предложи схема, според която Западът в момента не трябва да признава законно прехвърлянето на нови територии под руски контрол.
Захарова отбеляза, че посолствата на Литва, Латвия и Естония в Щатите са организирани през миналия век от нацистки съучастници, избягали от Европа след Втората световна война, така че предложението на генералния секретар "е поразително със своята неморалност".
По-рано тя прогнозира, че ЕС ще се отплати за заплахите за вторични санкции срещу трети страни.
Мария Захарова: Вижте лудостта, до която са стигнали страните от ЕС
26 Октомври, 2025 14:15 987 44
По-рано Захарова прогнозира, че ЕС ще се отплати за заплахите за вторични санкции срещу трети страни
Европейските страни, изправени пред риска от глобална война, продължават да подклаждат и да достигат до лудост. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от РИА Новости, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #5
14:16 26.10.2025
2 А где
Коментиран от #15, #16
14:17 26.10.2025
3 койдазнай
Коментиран от #29
14:18 26.10.2025
4 Тео
Коментиран от #10, #30, #33, #35
14:18 26.10.2025
5 Руски колхозник
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":... по-скоро,зависими.
14:18 26.10.2025
6 МАРШШШ
14:19 26.10.2025
7 Фашистката
14:19 26.10.2025
8 От публиката
14:20 26.10.2025
9 Мишел
Коментиран от #13
14:20 26.10.2025
10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "Тео":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #17, #24
14:20 26.10.2025
11 Факт
Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.
Критиките й бяха насочени към изявления на Белия дом и "Даунинг стрийт".
14:21 26.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 аz СВО Победа 80
До коментар #9 от "Мишел":О ти,ли като мен си правен в задната дупка?
14:21 26.10.2025
14 Кривоверен алкаш
14:21 26.10.2025
15 Агротехника
До коментар #2 от "А где":При лопатите
14:21 26.10.2025
16 ха-ха
До коментар #2 от "А где":Навсякъде , където поискаш !
Коментиран от #25
14:22 26.10.2025
17 село мое ,
До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А ти защо още висиш по сайтовете и драскаш , а не си в укрията ?!
14:23 26.10.2025
18 Pyccкий Карлик
Нямаме война, не ни падат бомби и кирпичи на главите, магазините пращят от стоки, бензина тече и от чешмите, пък сме били луди ??? Достоевски аплодира прав на роднините си ру3ки 😄
Коментиран от #21
14:23 26.10.2025
19 Не ,че нещо,ама...
Коментиран от #42
14:23 26.10.2025
20 Бай Тошо
КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ
14:23 26.10.2025
21 ха-ха
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Джуджи , вече на карлик ли мина ?!
14:24 26.10.2025
22 Гощо
14:25 26.10.2025
23 Макрон
14:25 26.10.2025
24 Учуден
До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!
14:25 26.10.2025
25 Истина е
До коментар #16 от "ха-ха":Виж как хубаво гори в руските рафинерии
14:26 26.10.2025
26 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Ма валякът си върви и те ще са първи с цветя и частушки.Пребоядисани и китосани с новото статукво.
Коментиран от #31
14:26 26.10.2025
27 Змията хапе най-много когато умира
14:26 26.10.2025
28 Който знае
14:27 26.10.2025
29 Русия
До коментар #3 от "койдазнай":С терорист като Русия в региона всеки трябва да си търси сигурността
14:28 26.10.2025
30 Pyccкий Карлик
До коментар #4 от "Тео":"...Русия има хора които мислят и са умни..."
Это Правда !!!
Ще изброя само някои от тях, щото инак са 140млн.
Герасимов, Песков, Захарова, Лавров, Рябков и разбира се негово величество тварищь Путин - феномена който закопа и без това умрялата Русия.
14:29 26.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Т.КОЛЕВ
14:30 26.10.2025
33 Димата Финладов
До коментар #4 от "Тео":Так точна Копей ,Маша е асобенно умна ,асобенна кат сме изпили по бутилочка
14:32 26.10.2025
34 Да питам
14:32 26.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Оро госке
ФАКТ
14:33 26.10.2025
37 Мартин
14:33 26.10.2025
38 Pyccкий Карлик
Щото хич не ми мяза на женщина 😄
14:34 26.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Първанов
14:34 26.10.2025
41 Пора
14:34 26.10.2025
42 Уфффф
До коментар #19 от "Не ,че нещо,ама...":Тази а ко я ввидиш без фото шоп ,няма да ти стигне водката
14:34 26.10.2025
43 Гаварит Масква
14:35 26.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.