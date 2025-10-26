Новини
Свят »
САЩ »
Допълнителни санкции! Вашингтон също обмисля използване на руски активи за финансиране на Украйна
  Тема: Украйна

Допълнителни санкции! Вашингтон също обмисля използване на руски активи за финансиране на Украйна

26 Октомври, 2025 13:15 947 42

  • доналд тръмп-
  • санкции-
  • петрол-
  • русия-
  • украйна

Тази седмица Доналд Тръмп наложи санкции срещу Русия за първи път от началото на втория си мандат

Допълнителни санкции! Вашингтон също обмисля използване на руски активи за финансиране на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Администрацията на Тръмп е подготвила допълнителни санкции, които биха могли да бъдат приложени срещу ключови сектори на руската икономика, ако президентът Владимир Путин продължи да отлага прекратяването на войната на Москва в Украйна, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на свои източници.

Тази седмица Тръмп наложи санкции срещу Русия за първи път от началото на втория си мандат. Те бяха насочени към най-големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Същевременно американският президент отмени планирана среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща.

Още новини от Украйна

Според "Ройтерс", американски служители също така са информирали европейските си колеги, че подкрепят плана на страните от ЕС да използват замразени руски активи за закупуване на американско оръжие за Киев.

Освен това, Вашингтон е започнал да обсъжда възможността за използване на руски активи, държани в Съединените щати, за военна подкрепа на Украйна, според два американски източника.

Не е ясно дали Вашингтон ще предприеме някоя от тези стъпки в близко бъдеще, но това предполага, че администрацията разполага с добре разработен набор от лостове за по-нататъшно повишаване на залозите, след като Тръмп наложи санкции на Русия, отбелязва агенцията.

"Европейските съюзници, измъчвани от колебанията на Тръмп между помирение и гняв към Путин, се надяват, че той ще продължи да засилва натиска върху Москва и също така обмислят сериозни действия от своя страна", се казва в статията .

Американски служител заяви пред "Ройтерс", че иска европейските съюзници да направят следващата важна стъпка към Русия, която може да включва допълнителни санкции или тарифи. Друг източник каза, че Тръмп вероятно ще си вземе няколко седмици почивка, за да оцени реакцията на Русия на обявените в сряда санкции.

Някои от допълнителните санкции, подготвяни от Съединените щати, биха могли да бъдат насочени към банковия сектор на Русия и инфраструктурата, използвана за доставка на петрол до пазара, съобщиха източници пред "Ройтерс".

Миналата седмица украински представители се обърнаха към САЩ с предложение за нови санкции, съобщи източник на агенцията. Сред представените идеи бяха мерки за изключване на всички руски банки от доларовата система. Не е ясно колко сериозно се разглеждат исканията на Украйна, отбелязва агенцията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    32 2 Отговор
    Буревестника си лети горе неограничено време и пада като метеор.Прихванете метеор ако можете?

    Коментиран от #10, #11, #16

    13:17 26.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Руски колхозник

    29 4 Отговор
    Бате Дончо плаче за импийчмънт

    Коментиран от #8

    13:21 26.10.2025

  • 5 Напляска

    23 1 Отговор
    БАй Дончо да си пази Аляска ,зада не го Путин

    13:22 26.10.2025

  • 6 след стотици милиарди $$$$$$$$за бункера

    20 0 Отговор
    Не е ясно колко сериозно се разглеждат исканията на Украйна

    13:24 26.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    5 22 Отговор
    Четири Года - два хутора и 500 000 кобзона !!!
    Руска сила и величие.
    Русия няма да реве за някви си 300млрд $ 😁👍

    13:25 26.10.2025

  • 8 а ти и твоите колеги русофборци плачете

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Руски колхозник":

    за сопа и на полето да бачкате на
    Руски колхозник с картофена нива в сибир

    13:27 26.10.2025

  • 9 Георгиев

    16 3 Отговор
    Да ви кажа вариант за сценарий: НАТО засилва натискът над Русия. Стига се до груби действия в международни води, в преса на партньорите на Русия, спиране на транспортни потоци на сушата. Докато Русия избухне и стартират интервенция на обекти на коалицията на войната. В т.ч. се стига до тактически ядрени бомби и сериозно изостряне на обстановката. САШ за сега не са противници на мушка, а само търговци на оръжие и суровини. Но има голяма вероятност да бъдат въвлечени в коалицията на войната, а от там до ТСВ е една крачка. Това искат Англия, Франция и Германия. Защо ли? Реванш за ВСВ? Нямат шанс при сериозна стратегическа война.

    Коментиран от #29

    13:31 26.10.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    3 15 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    "...Буревестника си лети горе..."

    Вестниците и газетите също летят дълго и с подобен ефект 😁👍

    13:31 26.10.2025

  • 11 си дзън

    2 15 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Какъв метеор бе? Това си е падащ самалет с терминална скорост.
    Плачеш за нова версия май.

    13:31 26.10.2025

  • 12 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Владимир Путин знаеше,че рано или късно САЩ и Евро райха ще се сбият за тия 300 милиарда,които той им остави като примамка.Пари ,които всеки изгладнял западняк би се опитал да открадне когато е на зор.

    Коментиран от #23

    13:32 26.10.2025

  • 13 Уфф

    21 1 Отговор
    Американските бандити действително ли вярват, че със санкции и шантаж, ще подчинят Русия!??

    13:32 26.10.2025

  • 14 Ъъъъъъъъъъ

    20 2 Отговор
    Украйна приключва. Със санкции, без санкции.....

    Коментиран от #17, #28

    13:33 26.10.2025

  • 15 Още новини от Украйна

    21 1 Отговор
    Как па нито един жълтопаветен лумпен не замина за Укрия да се бие с Русия ,а си седи в мизерната панелка и пише антируски постове за жълти стотинки

    13:34 26.10.2025

  • 16 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тази ша доди по бърза и от москвича, начи !

    13:35 26.10.2025

  • 17 .......

    2 13 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Пази Боже от копейки,загрижени за Украйна...Айде,нема нужда...ривете си за Малмуконасранск...и си сменявайте редовно памперса...

    Коментиран от #19

    13:37 26.10.2025

  • 18 Приятни

    16 2 Отговор
    сънища юнаци! Мечтайте си, и мечтите са безплатни! САЩ губят не по малко от европейците от наложените санкции и един ден ще им светне че те са били грешка! Радвайте се до като не разберете че всичко е било излишно.

    Коментиран от #31

    13:37 26.10.2025

  • 19 Ъъъъъъъъ

    17 1 Отговор

    До коментар #17 от ".......":

    Че кой реве за Украйна? Или пък е загрижен? Той Зеления не мисли за тях, аз ли да седна да ги мисля?

    Коментиран от #21, #22

    13:40 26.10.2025

  • 20 СМЪРТТА ИДЕ ГОВЕД О

    2 11 Отговор
    досега УИ О ли ми дъргахте.... вземете им вси4ко накарите го д аба4кат в Урановите МИНИ в ПРЕТОРИА с надзиратели емстни ЗУЛУСИ с 50 санта паластарки на по леб и 1 4асха жода... д аим Уври "АКЪЛА" СЛАВА УКРАИНЕ

    13:41 26.10.2025

  • 21 .......

    1 14 Отговор

    До коментар #19 от "Ъъъъъъъъ":

    Ти по=добре брой твоите рузки свидни жертви

    Коментиран от #25

    13:41 26.10.2025

  • 22 Орколюб

    1 12 Отговор

    До коментар #19 от "Ъъъъъъъъ":

    Ама преди или след Киев бе, пиздуха? Вече 4 години гледаме как все става педеруZко... и все са пред Покровск.

    Коментиран от #32

    13:42 26.10.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    2 12 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    "...които Путин им остави като примамка..."

    Забрави за останалите примамки - 500 000 кобзона, изтеглянето на по-добри позиции, 150% инфлация и доброволен отказ от добив и продажба на нефт. Откъдето и да погледнеш Рассия печели в категориите Дарвин и Достоевски 😄😄😄

    13:43 26.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ъъъъъъъъъъ

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от ".......":

    Вие сте по броенето. Ние не се занимаваме с глупости.

    Коментиран от #26

    13:46 26.10.2025

  • 26 .......

    0 12 Отговор

    До коментар #25 от "Ъъъъъъъъъъ":

    ватенките тръгнали на парад в Киив, отдавна са при кобзон

    13:46 26.10.2025

  • 27 А са пипнали руски пари а са чудо видели

    10 1 Отговор
    Путин им го каза в прав текст! : "Да започваме тогава!"..... Русия в отговор ще конфискува 3 трилиона долара западни активи!!!!!!

    13:48 26.10.2025

  • 28 Pyccкий Карлик

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъъ":

    "....Украйна приключва..."

    Четири года Украйна приключва, пада в руски котли, рухва, замръзва, фалира, пък всеки ден в Рассията гърмят фабрики, заводи, складове, няма бензин, хляб, сапун. Когда пабеда ? 😄

    Коментиран от #30, #33

    13:48 26.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 .......

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":

    В името на Путин, Сталин и светия Ленин Сифилистичний, амин! ✝

    13:50 26.10.2025

  • 31 Съвет

    1 10 Отговор

    До коментар #18 от "Приятни":

    Ти не се безпокой за Запада. Запада има всичко - пари, руски пари ; технологии, техника и технологии и т.н. А какво има Рушланд? Територия и толкоз.

    Коментиран от #35, #40

    13:53 26.10.2025

  • 32 Ъъъъъъъъъ

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Орколюб":

    Споко! 10500 бандери са обкръжени в Покровск и Мингород. Мобилните екарисажи вече пътуват натам.

    13:53 26.10.2025

  • 33 Ъъъъъъъъ

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":

    В Киев как е? Пуснаха ли им тока? Че имат по 2 часа на ден само, а след снощи, може и по толкова да нямат.

    13:58 26.10.2025

  • 34 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    6 0 Отговор
    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два пробити царвула .

    14:03 26.10.2025

  • 35 А нима

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Съвет":

    това е малко!?!? Явно си много умен щом територията не е фактор!? Защо тогава богатия и високотехнологичен запад копнее и хвърля "на вятъра" луди пари за да ги открадне???

    14:11 26.10.2025

  • 36 Рублевка

    4 0 Отговор
    Руското общество и руските генерали отдавна настояват за пълно унищожение на украинската инфраструктура. Промишлена, военна, енергийна, транспортна. Да бъдат нанесени тактически ядрени удари по всички значими обекти. В случай на намеса на европейската страна, Полша например, да бъде унищожена за пример на другите от желаещите. Ще има вой на западните хиени, но страхлив и с подвита опашка.

    14:14 26.10.2025

  • 37 Трамп е слаб президент

    5 0 Отговор
    Най слабия който познавам от повече от половин век насам.

    14:16 26.10.2025

  • 38 Прометей

    5 0 Отговор
    Ако имаше законен начин да откраднат руските активи, нямаше да чакат три години.
    Сега ще се опитат да пробутат ,,епруветката с бял прашец " в ООН-ето.
    Укрия има уникалният шанс да приеме ,,вариантът на Папата" Или да се назовава след края на СВО-то : Територия Миш-Машия.Свободен демократичен избор.Тяхна воля.

    Коментиран от #39

    14:18 26.10.2025

  • 39 Те вече са ги откраднали

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Прометей":

    Сега търсят начин да се оправдаят.

    14:20 26.10.2025

  • 40 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Съвет":

    Те и германците се хвалеха с дойче машинен, леопарден и тигри, но руснаците им го натикаха бавно и с кеф. Направо ги съдраха. После с англичаните, американците и французите ги грабиха накуп. Даже гвоздеите и видите от вратите извадиха, а руснаците подкараха 10 милиона роби и робини към Сибир със свински вагони!

    14:22 26.10.2025

  • 41 Последния Софианец

    0 0 Отговор
    Доньо Белината може и да не изкара мандата. Когато настъпиш Родшилд гризваш дървото.

    14:33 26.10.2025

  • 42 Рублевка

    0 0 Отговор
    Благодарете се на Георги Димитров и Тодор Живков, че от България не подкараха влакове с роби и робини към Сибир, въпреки че бяхме големи приятели и съюзници на Хитлер. И не разделиха България на две части, като Германия и Корея. Сега в България на никого нямаше да му стиска да пише глупости против Путин, инак Сибир, барака, каша от фуражно жито и трева за гарнитура.

    14:34 26.10.2025