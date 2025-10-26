Допълнителни санкции! Вашингтон също обмисля използване на руски активи за финансиране на Украйна

Администрацията на Тръмп е подготвила допълнителни санкции, които биха могли да бъдат приложени срещу ключови сектори на руската икономика, ако президентът Владимир Путин продължи да отлага прекратяването на войната на Москва в Украйна, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на свои източници.
Тази седмица Тръмп наложи санкции срещу Русия за първи път от началото на втория си мандат. Те бяха насочени към най-големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Същевременно американският президент отмени планирана среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща.
Според "Ройтерс", американски служители също така са информирали европейските си колеги, че подкрепят плана на страните от ЕС да използват замразени руски активи за закупуване на американско оръжие за Киев.
Освен това, Вашингтон е започнал да обсъжда възможността за използване на руски активи, държани в Съединените щати, за военна подкрепа на Украйна, според два американски източника.
Не е ясно дали Вашингтон ще предприеме някоя от тези стъпки в близко бъдеще, но това предполага, че администрацията разполага с добре разработен набор от лостове за по-нататъшно повишаване на залозите, след като Тръмп наложи санкции на Русия, отбелязва агенцията.
"Европейските съюзници, измъчвани от колебанията на Тръмп между помирение и гняв към Путин, се надяват, че той ще продължи да засилва натиска върху Москва и също така обмислят сериозни действия от своя страна", се казва в статията .
Американски служител заяви пред "Ройтерс", че иска европейските съюзници да направят следващата важна стъпка към Русия, която може да включва допълнителни санкции или тарифи. Друг източник каза, че Тръмп вероятно ще си вземе няколко седмици почивка, за да оцени реакцията на Русия на обявените в сряда санкции.
Някои от допълнителните санкции, подготвяни от Съединените щати, биха могли да бъдат насочени към банковия сектор на Русия и инфраструктурата, използвана за доставка на петрол до пазара, съобщиха източници пред "Ройтерс".
Миналата седмица украински представители се обърнаха към САЩ с предложение за нови санкции, съобщи източник на агенцията. Сред представените идеи бяха мерки за изключване на всички руски банки от доларовата система. Не е ясно колко сериозно се разглеждат исканията на Украйна, отбелязва агенцията.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #11, #16
13:17 26.10.2025
4 Руски колхозник
Коментиран от #8
13:21 26.10.2025
5 Напляска
13:22 26.10.2025
6 след стотици милиарди $$$$$$$$за бункера
13:24 26.10.2025
7 Pyccкий Карлик
Руска сила и величие.
Русия няма да реве за някви си 300млрд $ 😁👍
13:25 26.10.2025
8 а ти и твоите колеги русофборци плачете
До коментар #4 от "Руски колхозник":за сопа и на полето да бачкате на
Руски колхозник с картофена нива в сибир
13:27 26.10.2025
9 Георгиев
Коментиран от #29
13:31 26.10.2025
10 Pyccкий Карлик
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"...Буревестника си лети горе..."
Вестниците и газетите също летят дълго и с подобен ефект 😁👍
13:31 26.10.2025
11 си дзън
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Какъв метеор бе? Това си е падащ самалет с терминална скорост.
Плачеш за нова версия май.
13:31 26.10.2025
12 Сатана Z
Коментиран от #23
13:32 26.10.2025
13 Уфф
13:32 26.10.2025
14 Ъъъъъъъъъъ
Коментиран от #17, #28
13:33 26.10.2025
15 Още новини от Украйна
13:34 26.10.2025
16 БУМАЖНИЙ ТИГЪР
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тази ша доди по бърза и от москвича, начи !
13:35 26.10.2025
17 .......
До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъъ":Пази Боже от копейки,загрижени за Украйна...Айде,нема нужда...ривете си за Малмуконасранск...и си сменявайте редовно памперса...
Коментиран от #19
13:37 26.10.2025
18 Приятни
Коментиран от #31
13:37 26.10.2025
19 Ъъъъъъъъ
До коментар #17 от ".......":Че кой реве за Украйна? Или пък е загрижен? Той Зеления не мисли за тях, аз ли да седна да ги мисля?
Коментиран от #21, #22
13:40 26.10.2025
20 СМЪРТТА ИДЕ ГОВЕД О
13:41 26.10.2025
21 .......
До коментар #19 от "Ъъъъъъъъ":Ти по=добре брой твоите рузки свидни жертви
Коментиран от #25
13:41 26.10.2025
22 Орколюб
До коментар #19 от "Ъъъъъъъъ":Ама преди или след Киев бе, пиздуха? Вече 4 години гледаме как все става педеруZко... и все са пред Покровск.
Коментиран от #32
13:42 26.10.2025
23 Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "Сатана Z":"...които Путин им остави като примамка..."
Забрави за останалите примамки - 500 000 кобзона, изтеглянето на по-добри позиции, 150% инфлация и доброволен отказ от добив и продажба на нефт. Откъдето и да погледнеш Рассия печели в категориите Дарвин и Достоевски 😄😄😄
13:43 26.10.2025
25 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #21 от ".......":Вие сте по броенето. Ние не се занимаваме с глупости.
Коментиран от #26
13:46 26.10.2025
26 .......
До коментар #25 от "Ъъъъъъъъъъ":ватенките тръгнали на парад в Киив, отдавна са при кобзон
13:46 26.10.2025
27 А са пипнали руски пари а са чудо видели
13:48 26.10.2025
28 Pyccкий Карлик
До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъъ":"....Украйна приключва..."
Четири года Украйна приключва, пада в руски котли, рухва, замръзва, фалира, пък всеки ден в Рассията гърмят фабрики, заводи, складове, няма бензин, хляб, сапун. Когда пабеда ? 😄
Коментиран от #30, #33
13:48 26.10.2025
30 .......
До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":В името на Путин, Сталин и светия Ленин Сифилистичний, амин! ✝
13:50 26.10.2025
31 Съвет
До коментар #18 от "Приятни":Ти не се безпокой за Запада. Запада има всичко - пари, руски пари ; технологии, техника и технологии и т.н. А какво има Рушланд? Територия и толкоз.
Коментиран от #35, #40
13:53 26.10.2025
32 Ъъъъъъъъъ
До коментар #22 от "Орколюб":Споко! 10500 бандери са обкръжени в Покровск и Мингород. Мобилните екарисажи вече пътуват натам.
13:53 26.10.2025
33 Ъъъъъъъъ
До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":В Киев как е? Пуснаха ли им тока? Че имат по 2 часа на ден само, а след снощи, може и по толкова да нямат.
13:58 26.10.2025
34 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
14:03 26.10.2025
35 А нима
До коментар #31 от "Съвет":това е малко!?!? Явно си много умен щом територията не е фактор!? Защо тогава богатия и високотехнологичен запад копнее и хвърля "на вятъра" луди пари за да ги открадне???
14:11 26.10.2025
36 Рублевка
14:14 26.10.2025
37 Трамп е слаб президент
14:16 26.10.2025
38 Прометей
Сега ще се опитат да пробутат ,,епруветката с бял прашец " в ООН-ето.
Укрия има уникалният шанс да приеме ,,вариантът на Папата" Или да се назовава след края на СВО-то : Територия Миш-Машия.Свободен демократичен избор.Тяхна воля.
Коментиран от #39
14:18 26.10.2025
39 Те вече са ги откраднали
До коментар #38 от "Прометей":Сега търсят начин да се оправдаят.
14:20 26.10.2025
40 Рублевка
До коментар #31 от "Съвет":Те и германците се хвалеха с дойче машинен, леопарден и тигри, но руснаците им го натикаха бавно и с кеф. Направо ги съдраха. После с англичаните, американците и французите ги грабиха накуп. Даже гвоздеите и видите от вратите извадиха, а руснаците подкараха 10 милиона роби и робини към Сибир със свински вагони!
14:22 26.10.2025
41 Последния Софианец
14:33 26.10.2025
42 Рублевка
14:34 26.10.2025