Допълнителни санкции! Вашингтон също обмисля използване на руски активи за финансиране на Украйна

Администрацията на Тръмп е подготвила допълнителни санкции, които биха могли да бъдат приложени срещу ключови сектори на руската икономика, ако президентът Владимир Путин продължи да отлага прекратяването на войната на Москва в Украйна, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на свои източници.

Тази седмица Тръмп наложи санкции срещу Русия за първи път от началото на втория си мандат. Те бяха насочени към най-големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Същевременно американският президент отмени планирана среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща.

Още новини от Украйна

Според "Ройтерс", американски служители също така са информирали европейските си колеги, че подкрепят плана на страните от ЕС да използват замразени руски активи за закупуване на американско оръжие за Киев.

Освен това, Вашингтон е започнал да обсъжда възможността за използване на руски активи, държани в Съединените щати, за военна подкрепа на Украйна, според два американски източника.

Не е ясно дали Вашингтон ще предприеме някоя от тези стъпки в близко бъдеще, но това предполага, че администрацията разполага с добре разработен набор от лостове за по-нататъшно повишаване на залозите, след като Тръмп наложи санкции на Русия, отбелязва агенцията.

"Европейските съюзници, измъчвани от колебанията на Тръмп между помирение и гняв към Путин, се надяват, че той ще продължи да засилва натиска върху Москва и също така обмислят сериозни действия от своя страна", се казва в статията .

Американски служител заяви пред "Ройтерс", че иска европейските съюзници да направят следващата важна стъпка към Русия, която може да включва допълнителни санкции или тарифи. Друг източник каза, че Тръмп вероятно ще си вземе няколко седмици почивка, за да оцени реакцията на Русия на обявените в сряда санкции.

Някои от допълнителните санкции, подготвяни от Съединените щати, биха могли да бъдат насочени към банковия сектор на Русия и инфраструктурата, използвана за доставка на петрол до пазара, съобщиха източници пред "Ройтерс".

Миналата седмица украински представители се обърнаха към САЩ с предложение за нови санкции, съобщи източник на агенцията. Сред представените идеи бяха мерки за изключване на всички руски банки от доларовата система. Не е ясно колко сериозно се разглеждат исканията на Украйна, отбелязва агенцията.