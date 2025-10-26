Новини
Това е значителна стъпка! Санкциите на Тръмп най-после освобождават Европа от руския нефт

Това е значителна стъпка! Санкциите на Тръмп най-после освобождават Европа от руския нефт

26 Октомври, 2025 09:16 2 216 152

Европейската комисия от своя страна потвърди, че разглежда собствена забрана за финансови операции с "Лукойл"

Това е значителна стъпка! Санкциите на Тръмп най-после освобождават Европа от руския нефт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Неочакваната стъпка на президента на САЩ Доналд Тръмп - налагането на санкции срещу най-големите петролни компании в Русия - няма да парализира военната машина на кремълския диктатор Владимир Путин, но ще помогне на ЕС да се отърве завинаги от руския петрол.

Подробностите все още се уточняват, но теоретично санкциите могат да принудят компаниите да продадат активи и да прекратят останалите доставки на петрол по тръбопроводите към Европа, пише Politico. "Това е значителна стъпка. Тя ще принуди европейските страни и компании, които продължават да купуват руския нефт, да преразгледат тези сделки до 21 ноември, когато мерките влизат в сила", отбеляза експертът по санкции от аналитичния център Atlantic Council Кимбърли Донован.

Обявлението дойде месец след като Тръмп остро критикува Европа за "непростимото" продължаване на покупките на руски енергийни носители, които осигуряват около четвърт от приходите на военния бюджет на Кремъл.

За Москва новите санкции означават незабавни загуби, но е малко вероятно те да подкопаят военните ѝ усилия в Украйна, пише Politico. Според главния икономист на консултантската компания Argus Дейвид Файф, "Роснефт" и "Лукойл" осигуряват около две трети от 4,4 милиона барела петрол, изнасяни ежедневно от Русия.

Ограниченията могат да "извадят от пазара половината" от този обем, тъй като ще забранят на компаниите да продават петрол за долари - валута, която се използва почти изключително в световната търговия с енергийни ресурси.

Санкциите ще засегнат особено болезнено "Лукойл", отбеляза бивш топ мениджър на компанията, пожелал да остане анонимен. Според него фирмата вероятно ще бъде принудена да продаде дялове в чуждестранни проекти - от Египет до Ирак, което ще доведе до загуба на до 20% от приходите.

Въпреки това, най-големите купувачи на руски петрол - Китай и Индия - най-вероятно ще продължат да го внасят, смята Хомайюн Фалакшахи, ръководител на отдела за анализ на петрола в компанията Kpler. Русия им предлага суровина на по-ниски цени, а Пекин почти няма алтернативи.

Съобщава се, че след кратка пауза "повечето купувачи ще се върнат към покупките", веднага щом намерят обходни схеми - например, чрез посредници, които скриват руския произход на петрола.

Новите мерки могат да окажат по-осезаемо влияние върху Европа. От началото на пълномащабната инвазия ЕС се стреми да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси: Брюксел наложи ембарго върху вноса на петрол, гориво и въглища по морски път и намали дела на Русия на пазара на газ от 45% на 13%.

"Роснефт" в Европа фактически загуби позициите си, след като Германия през 2022 г. пое контрола над нейните дъщерни структури. Представител на германското министерство на икономиката заяви, че мерките на САЩ "не са насочени срещу германските подразделения на "Роснефт", които са под държавен контрол". В четвъртък Европейският съюз също засили собствените си санкции срещу "Роснефт".

С "Лукойл" ситуацията е различна: най-голямата частна петролна компания в Русия притежава стотици бензиностанции в ЕС (включително около 200 в Белгия), големи рафинерии в Румъния и България, както и 45% дял в нефтопреработвателен завод в Нидерландия. Тя продължава да доставя петрол в Унгария и Словакия, които досега зависят от Москва в размер на 86-100% и използват правото си на изключение от санкциите, упорито съпротивителствуйки се на натиска на ЕС.

Сега ситуацията се променя. Министерството на финансите на САЩ заяви, че може да наложи санкции срещу всеки, който продължи да работи с "Лукойл" или "Роснефт". Това означава, че европейските банки вече няма да извършват плащания за тези компании.

"Това е силен сигнал към европейския бизнес - трябва спешно да се прекрати сътрудничеството, в противен случай те самите ще се окажат под санкции", отбеляза Донован. Европейската комисия, от своя страна, потвърди, че разглежда собствена забрана за финансови операции с "Лукойл".

За Унгария и Словакия това създава сериозни рискове. "Ако санкциите влязат в сила, вносът просто ще спре", призна един от словашките чиновници.

Ефектът вече се усеща: финландската компания Neste спря доставките на гориво за дъщерната компания на "Лукойл" - Teboil, а в Румъния властите поискаха фирмата да продаде нефтопреработвателния завод Petrotel до края на следващия месец. Според източници, Холандия също очаква скорошна продажба на дела на "Лукойл", а българската рафинерия"Нефтохим" ще бъде принудена да преустанови работата си от 21 ноември, ако не смени собственика си.


    24 63 Отговор
    На Западна Монголия.

    Коментиран от #14, #46, #61

    09:18 26.10.2025

  • 2 ЕС се отърва постепенно

    22 82 Отговор
    от руските газ и нефт.

    да му мислят Унгария и Словакия!

    Коментиран от #35, #76, #83, #137

    09:19 26.10.2025

  • 4 Верно ли

    124 16 Отговор
    Да, значителна съпка към масовото обедняване на европейските народи и превръщането на Европа в гето, ръководено от акушерки, назначени от глобалните господари!

    Коментиран от #75, #122

    09:20 26.10.2025

  • 5 демек русофоби ще се греят на руски газ

    61 9 Отговор
    "повечето купувачи ще се върнат към покупките"

    09:20 26.10.2025

  • 6 Красимир Петров

    14 57 Отговор
    Браво!

    09:20 26.10.2025

  • 7 Гориил

    62 11 Отговор
    В същото време това освободи Русия от досадното и монотонно морализаторство.Няма да има милост.

    09:21 26.10.2025

  • 8 И това освобождение от

    99 11 Отговор
    Руският газ и нефт ми донесе на нас гражданите на Европейския съюз нови цени.
    70% увеличение на газа за три години и очаквано увеличение между 23 десет процента на дизел и бензин след последните санкции.
    Честито скъпи съграждани. Да ви е честита и новата година с еврото и новите цени.

    Коментиран от #18

    09:21 26.10.2025

  • 9 Дедо ви...

    75 7 Отговор
    Даааа.... значителна стъпка за загробването ви...?!?!?

    09:22 26.10.2025

  • 10 Алекса

    95 13 Отговор
    Санкциите не засягат нито Китай нито Русия които търгуват помежду си с рубли и юани и си имат своя разплащателна система ! Дървото ще го изяде Европа в полза на САЩ !

    09:22 26.10.2025

  • 11 русофоборсуците

    38 9 Отговор
    веднага зацъкаха минуси пак от различни цъкала

    09:23 26.10.2025

  • 12 Копейкиииии

    22 52 Отговор
    Работа си търсете.Иначе глад ви чака! Като призраци ще обикаляте кофите за парче хляб.Децата ви просяцци ще станат
    .

    09:23 26.10.2025

  • 13 Да бе , да ! 😜

    71 6 Отговор
    Санкциите "освобождават " ? от руския нефт , и така той ще влиза в пъти по-скъп , оскъпен , че натовските главатари Сащ и Турция ще са посредници за руските енергоносители .

    09:23 26.10.2025

  • 14 Пора

    10 59 Отговор

    До коментар #1 от "краят":

    Путинова русия си отива.

    Коментиран от #38

    09:24 26.10.2025

  • 15 освобождават Европа от всичко

    58 6 Отговор
    Скоро ще е по освободена и от Африка.

    09:24 26.10.2025

  • 16 Гориил

    57 4 Отговор
    Европейските социални стандарти скоро ще се превърнат в боклук поради съкращения на финансирането.

    09:25 26.10.2025

  • 17 стоян георгиев

    75 5 Отговор
    Статията удобно избягва да спомене дали тази стъпка е напред или назад за обикновения потребител. Не се споменава и как ще му се отрази в дългосрочен план. Но какво е за управляващите обикновения човек, едно нищо, неговия живот и благополучие нямат никакво значение стига да плаща прищевките и луксозния живот на управляващите.

    Коментиран от #25

    09:25 26.10.2025

  • 18 ами

    62 6 Отговор

    До коментар #8 от "И това освобождение от":

    ха ха ха - време е европа да се освободи завинаги от рускитв изкопаеми горива и да мине на дръвца за отопление и на свещи за осветление та да му стане гадно на путин

    Коментиран от #80, #151

    09:25 26.10.2025

  • 19 Санкциите са

    51 6 Отговор
    за Европа. Ясно е.
    Да живее се Урсула
    Ура, ура, ура! Нашия вожд.

    09:25 26.10.2025

  • 20 В В.П.

    46 7 Отговор
    Изглежда че досега ,Есср е бил по руско робство.. АХАХА.Сащ ,ще им продава скъпо руски ресурси ,обаче с фактура на Тромп..Търговията няма да спре ,заради зелю фашиста..Това е огромен мега бизнес ..

    09:25 26.10.2025

  • 21 дядо поп

    50 7 Отговор
    Санкциите нямало да се отразят на руската военна машина , е с това открито си признават , че хич не им пука за Украйна и жертвите от войната , всичко е една целенасочена битка срещу Русия от която страдат всички.

    09:26 26.10.2025

  • 22 Балъците сме ние

    42 7 Отговор
    Русия ще продава на Китай, а ние ще плащаме тройно

    09:26 26.10.2025

  • 24 321

    40 4 Отговор
    САЩ инсталираха свои марионетки в Европа които изпълняват ролята си ! Елементарно Уотсън !

    09:26 26.10.2025

  • 26 Гориил

    42 6 Отговор
    Нищо вече не може да спаси Европа.

    09:27 26.10.2025

  • 28 Сега

    31 4 Отговор
    ЕССР ще я кара на американски нефт !

    Коментиран от #40

    09:27 26.10.2025

  • 29 освобождават европейците

    39 6 Отговор
    От спестяванията им. Прекрасно се справят

    09:27 26.10.2025

  • 32 Цъ Ни пузнахти бе

    38 3 Отговор
    Еуропата сама си слага въжето и $@Ш само ще бутнат столчето...
    Напротив ЕС то трябваше да откаже да нагага санкции и щеше да си е добре...
    $@Ш ЗАЩО КУПУВАТ РУСКИ ПЕТРОЛ в рекордни количества щом налагат санкции...?
    Цинизъм и лицемерие...
    Всъщност жертвата в случая ще е ЕС то...

    09:28 26.10.2025

  • 33 Жорко

    34 3 Отговор
    Да бе да,ок ще се отърват,но за да плащат много по-висока цена и хранят американците,т.е. Европата не спира да си вкарва автоголи.

    09:29 26.10.2025

  • 34 То се вижда

    27 3 Отговор
    Близо 49 000 предприятия с чуждестранни инвестиции са създадени в Китай от януари до септември, в Европа са 218 ....

    Коментиран от #47

    09:30 26.10.2025

  • 35 Хохо Бохо

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЕС се отърва постепенно":

    А Германистан от где мислиш, че купува? Даже тръби до там има.

    09:30 26.10.2025

  • 37 000

    26 4 Отговор
    Ускореното разпадане на ес е вузика да моите уши!

    09:30 26.10.2025

  • 38 Пара

    26 5 Отговор

    До коментар #14 от "Пора":

    Време е Медведева Русия да идва ! С твърдите ѝ отговори , и със силните ѝ шамари !

    09:30 26.10.2025

  • 39 Гробаря

    6 26 Отговор
    Ботокса закопа русийката.

    09:30 26.10.2025

  • 40 Аха ...

    36 3 Отговор

    До коментар #28 от "Сега":

    Къде го видя тоя филм...
    Нефта пак е РУСКИ само цената е хамирканска...

    09:31 26.10.2025

  • 41 Сега е моментът

    8 23 Отговор
    България да си върне Нефтохим и да изгони ЛУКойл завинаги!

    Без това не са плащали данъци с десетилетия.

    09:31 26.10.2025

  • 43 предположение

    32 2 Отговор
    Тръмп добре вижда, че управляващите цяла Европа са неадекватни и всъщност унищожават тяхната си Европа. Затова Тръмп уж им помага като налага санкции, но всъщност ускорява унищожението на Европа. Хитри са американците, това не може да им са отрече.

    09:31 26.10.2025

  • 45 КАБАЕВ

    3 15 Отговор
    А КАБАЕВ ???/ А САХКО.. РАСХКО !!!

    09:32 26.10.2025

  • 46 Бай Благой

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "краят":

    Питам се ако Лукойл се рреименува примерно на Булойл,дали това ще промени ситуацията?

    09:32 26.10.2025

  • 48 ГОВЕД О

    13 4 Отговор
    БАНКАИСНКи САНКЦИИ.... КОСМАТ ГРЪБ НА ГОЛО

    09:33 26.10.2025

  • 49 Браво

    17 4 Отговор
    И да си отива правителството-прав им път

    09:33 26.10.2025

  • 50 Копейките пак лъжат-

    8 29 Отговор
    на пазара има голямо предлагане на нефт, руският нефт е около 20 % и по малко от всичкия нефт.

    ЕС скъсва с руските суровини. Крайно време беше!

    Най после наследството на Меркелица е ликвидирано!

    09:33 26.10.2025

  • 51 Pyccкий Карлик

    5 18 Отговор
    Ееее....как беше...
    Пабеда будет за нами и Санкциите движат руската икономика нагоре, нали ? 😁

    09:34 26.10.2025

  • 52 Охилянт ,страхлив

    19 3 Отговор

    До коментар #36 от "БАВНО НО БЕЗ ВАЗЕЛИН":

    Що не си седиш в Украйна?!

    09:34 26.10.2025

  • 53 СВИНОЙЛ

    14 1 Отговор
    Ше оправи раотата

    09:34 26.10.2025

  • 55 Ццц

    21 3 Отговор
    Експертът по санкции!!! 🤣🤣 Скоро ще има обяви за работа и за експерти по кризи и експерти по бунтове. Но радостта от края на руския петрол в Европа е голяма, особено за не много голям кръг от хора. Ще еима пари и за купуване и на бъдещите европейски политици, защото сегашните вече са минало. Точно като това животинче в червена окраска от снимката.

    09:35 26.10.2025

  • 56 Космос

    6 21 Отговор
    21 век светът минава на ЧИСТА ЕНЕРГИЯ.Русия отпада от съревнованието.

    Коментиран от #64

    09:35 26.10.2025

  • 57 За разлика от кухарниците в ЕК

    17 3 Отговор
    Китай заяви в четвъртък : В отговор на безотговорните забележки на USTR, Гао Фън заяви в отговор на въпроси на медиите в четвъртък, че „САЩ трябва да приведат търговските си инструменти в съответствие с правилата на СТО като държава членка, вместо да приемат различен набор от практики, преследвайки едностранчивост, протекционизъм и тормоз“.. Американските тарифи върху китайски стоки увеличиха разходите на САЩ и в крайна сметка накараха американските потребители да платят сметката, наложена от собственото им правителство.
    "САЩ ще осъзнаят, че всеки опит за увеличаване на натиска върху Китай в крайна сметка ще навреди на собствените им интереси“, каза Гао Лингюн, отбелязвайки, че Китай поддържа открита позиция и се надява, че САЩ ще реагират съответно.

    09:35 26.10.2025

  • 58 един

    1 14 Отговор
    Нас никой не ни назовава,като че ли сме в пределите на Русия,не са много далеч от истината,я!

    09:35 26.10.2025

  • 59 стоян георгиев

    22 3 Отговор
    Еха, какъв хубав живот ни чака. Нямам търпение да започна да си плащам двойно и тройно.

    Коментиран от #65, #73

    09:36 26.10.2025

  • 60 За разлика от кухарниците в ЕК

    18 2 Отговор
    „САЩ трябва да се погледнат в огледалото, когато говорят за нарушаване на правилата на СТО, защото точно това правят“, каза Бай.

    Това се случи по-малко от месец след като на 26 януари арбитражен трибунал на СТО постанови, че тъй като САЩ не са изпълнили решението на СТО, Китай може да налага търговски ответни мерки срещу САЩ ..Това е вторият път, в който Китай печели съдебен спор срещу САЩ в СТО.

    09:37 26.10.2025

  • 61 Гадно

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "краят":

    Дали Московията ще бъде Западна Монголия или Северозападен Китай е все тая.
    Кенефа трябва да бъде срутен!

    Путлеристите направиха толкова много дивотии, (е е цяло чудо как ще свърши Фюрера и Сталино-путлеризъма.

    Дали Путлер ще свърши на подсъдимата скамайка в Хага!

    Коментиран от #96

    09:38 26.10.2025

  • 62 Европа отряза клона на който седеше!

    17 5 Отговор
    ЕС се радва, че се освобождава от евтиния руски петрол и евтините руски енергоносители и ще доставя 4 пъти по скъпи такива незнайно откъде!!!!)))Европа без евтините руски горива се превръща в една бедна Африка! Но най важното за русфобите е на Русия да й е зле!) Омразата към Русия ще унищожи Европа!

    09:40 26.10.2025

  • 63 Факти

    6 6 Отговор
    До 21-ви ноември има 4 седмици. Кой знае колко пъти Тръмп ще обърне палачинката, а копейките ще го любят и разлюбят.

    Коментиран от #85

    09:41 26.10.2025

  • 64 АМ ЧИ ТОЙ КИИВ

    10 3 Отговор

    До коментар #56 от "Космос":

    ВЕЧЕ Е НА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ
    ЛЯТОТО СЪБИРАТ И СУШАТ
    ЗИМАТА ГОРЯТ
    МИРИШЕ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

    Коментиран от #78

    09:41 26.10.2025

  • 65 Спасение няма

    6 8 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Бегай овреме в Мамаша си Раша- там било ефтино, топло и щастливо.
    Како търсят путлерофилите в загниващото ЕС, ъ?!

    Аман от червени Кхмери и розови хунвейбини!

    Коментиран от #69

    09:41 26.10.2025

  • 66 Желязко

    12 5 Отговор
    От нова година бензина в ЕС -3€.В БГ -4€.дизел няма! Да му е гадно на Путин!

    09:41 26.10.2025

  • 67 Поправка

    19 5 Отговор
    Това е значителна стъпка! Санкциите на Тръмп най-после освобождават Европа от нейната икономика

    09:42 26.10.2025

  • 68 Космос

    5 10 Отговор
    При най-слабият президент на САЩ, Путлер върши перфектната работа по разсипването на русия.

    09:42 26.10.2025

  • 69 Да те светна

    7 3 Отговор

    До коментар #65 от "Спасение няма":

    Розовите са на запад.Стягай Билла торбичките и бегай натам!

    09:43 26.10.2025

  • 70 ха ха освобождавали Европа

    13 4 Отговор
    да не би някой насила да ги е карал да го внасят

    09:43 26.10.2025

  • 71 Пич

    14 4 Отговор
    Това е птекалена тъпотия дори и за Урсулианците!!! Умен човек няма какво да коментира , може само да се втрещи от идиотията на тези кретени !!! Тези говедата са ги повели да ги бесят , а те са в еуфория че няма да мажат въжео с руски сапун...!!!???

    09:44 26.10.2025

  • 72 идиоти вън

    8 3 Отговор
    Абе то нароът го е казАл, че клин, клин избива, но друг набива, въпроса е кой клин е по-голям?!?!?!?

    09:44 26.10.2025

  • 73 Обтегач

    3 8 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Изправям криви русофилски кратуни.

    09:44 26.10.2025

  • 74 Българин

    10 2 Отговор
    Кви са тия глупости дето ги пишете??? Кой ви освобождава от каквито и да е покупки на каквото и да е ??? Има търсене и предлагане и до сега работеше ,викаха му "пазарна икономика"!!! Сега има правилно търсене и купуване и това ни е много познато от преди! Айде честит ЕССР !!!

    09:44 26.10.2025

  • 75 Европеец

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Верно ли":

    Съгласен съм с коментара ти...... Заглавието определено глупово...... Как благодарение на Тръмп, така наречената Европа да не би да е колони на САЩ или без краварите европейчета не могат да пръд😀т.......

    09:44 26.10.2025

  • 76 Минаващ

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЕС се отърва постепенно":

    Украйна дали няма да пострада затова действие, голяма част от горивата си внася точно от тези две страни.

    09:44 26.10.2025

  • 77 Тео

    8 3 Отговор
    Европа накъде се е запътила нищо не трябва вече и ще се освободи от всичко даже и от населението си🐮

    09:45 26.10.2025

  • 79 Шести

    14 3 Отговор
    След като се публикуват такива статии и се коментират от много хора, някои да ми каже каква е ползата за българският народ от тези американски санкции дето непрекъснато ги набивате и какво ще получим ние като държава от САЩ,всички други държави се борят за собственото аз,а тука политиците правят обратното.

    09:45 26.10.2025

  • 80 Ам то и

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "ами":

    дърва откъде?

    Коментиран от #99

    09:45 26.10.2025

  • 81 Луда работа

    13 3 Отговор
    Вече трета година юропата все се отървава от руския петрол и все не може да се отърве, но за сметка на това, юропата се отърва от икономиката си и от високия си стандарт на живот. Няма по-заспало племе от европейското, до сега трябваше тези управници на ес да са изринати и захвърлени на бунището на историята, вместо това, те загробват юропските бройлери без проблем

    09:46 26.10.2025

  • 83 Какво да му мислят маджарите

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "ЕС се отърва постепенно":

    Има начини да се достави нефта , ама не искат!.

    Работата е да се спаси Четвъртия райх от Афганистан-2!

    09:46 26.10.2025

  • 84 АБВ

    9 4 Отговор
    Петролът и газът имат едно особено и най-важно качество, което трябва да се отчита от всяка държава. Имаш ли ги, или ги нямаш на територията си. И оттук нататък да изграждаш своята икономическа стратегия за най-изгодна доставка тези важни енергийни източници. Политическите лозунги от рода на "Няма да купувам от теб, щото си лош." е върховна глупост, от която държавите производителки на петрол и газ неминуемо се възползват. Губят тъпите политикани и кухи морализатори. Една стара поговорка гласи: По време на война със злато можеш да купиш оръжие дори от врага си.".

    09:47 26.10.2025

  • 85 М.И.Житурко

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Факти":

    Стягай каручката на село си купи магаре,че гориво няма да има!

    09:47 26.10.2025

  • 86 В В.П.

    6 3 Отговор
    Докато Киев не стане като газа ,няма да има пробив в разговорите за спиране на огъня ..

    09:48 26.10.2025

  • 87 забрана за финансови операции с "Лукойл"

    5 3 Отговор
    Няма заплати, няма осигуровки, няма данъци... и бензиностанциите спират работа естествено. Остават точно 28 дена най много

    09:49 26.10.2025

  • 88 Край

    6 2 Отговор
    Освободена от руските ресурси Европа може да се отдаде на просия. Без ресурси и без младо насаление което да работи ЕС няма бъдеще.

    09:49 26.10.2025

  • 89 Фактчекър

    3 7 Отговор
    Внос на горива в Русия през 2025 г.

    Русия в момента внася горива поради нарастващия недостиг на бензин и дизелово гориво в страната, предизвикан от редица фактори, включително атаки на украински дронове срещу местната нефтопреработвателна инфраструктура.
    Основни източници на внос

    Китай, Южна Корея и Сингапур:
    Руското правителство планира да закупи около 150 000 тона нефтопродукти на месец от тези страни.
    Обсъждат се и отмените на петпроцентните мита върху вноса.

    Беларус:
    Вносът от Беларус ще се увеличи от 45 000 тона през септември до 300 000 тона в следващите месеци.
    През юли-септември 2025 г. Беларус е продала близо 96.9 хиляди тона нефтопродукти.

    Причини за вноса

    Кризата с горивата: Кризата в Русия с горивата се задълбочи, предизвикана от редица нападения и разрушения на рафинерии.
    Забрана за износ: Руските власти продължават с ограниченията за износ на бензин и дизелово гориво с цел стабилизиране на вътрешния пазар, като ограничението е валидно до края на 2025 г.
    Сезонни фактори: Ситуацията е обострена и от сезонни затруднения в доставките на горива.

    Коментиран от #98

    09:50 26.10.2025

  • 90 Край

    4 2 Отговор
    Добре, че природата празно не търпи. Някоя малка банка ще се специализира да обслужва Лукойл и няма да се занимава с американци като не искат. Разплащания може да станат и през Изи пей.

    09:51 26.10.2025

  • 91 Българин

    6 4 Отговор
    Всъщност, ако бяхте по-интелигентни щяхте да знаете, че санкциите върху "Лукойл" и "Газпром" са удар не по русия а в частност по Ротшилд притежаващ 60% и от двете компании(лесно може да го проверите в Гугъл). Тръмп тръгна на поход срещу вътрешния си враг-"Дълбоката държава" а причината е натиска на Сорос и Ротшилд върху Демократите за отказ за приемането на бюджета на Федералното правителство...Русия може да се каже, че въпросните санкции почти не я касаят...

    09:51 26.10.2025

  • 92 123456

    10 3 Отговор
    а така, купувайте 2-3 пъти по-скъпо и се радвайте , че сте прости ! Само така , бай Дончо !

    09:51 26.10.2025

  • 93 В В.П.

    7 3 Отговор
    Никой Нее карал насила Есср да купува руски ресурси .Газ ,петрол ,Метали ,.Никой .РФ..Обърна пазара ,към Азия Африка и Америка .Приключи с ЕСсср..След терр.акта на СП2..

    09:51 26.10.2025

  • 94 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "ФАКТ":

    Да, ама ти ще гледаш догодина къде
    гладните изхвърлят отпадните продукти на собствения си метаболизъм

    09:52 26.10.2025

  • 95 Алекса

    9 3 Отговор
    По същия начин палача освобождава жертвата от главата му !

    09:53 26.10.2025

  • 97 Георгиев

    5 3 Отговор
    И какво става? Блокират се едни канали, за да дадат възможност на други. Крайният клиент е вътре, защото цените скачат. Ами Русия да спре износ на обогатен уран за САЩ и още няколко позиции и да видим. То толкова толерантност е вече прекалена. На война, като на война. Русия да даде ултиматум на натовси държави, разкриващи военни заводи в територията на Окраина и да започва с военно предупреждаване. Ще им дават самолети. Що на нас не дават? Щото не сме си искали? И тукашните комисионери нямат интерес?
    За никъде не сме.

    Коментиран от #126

    09:56 26.10.2025

  • 98 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #89 от "Фактчекър":

    Идиот Сър Джон

    Коментиран от #125

    09:58 26.10.2025

  • 99 ами

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "Ам то и":

    ми от гората докато има гора

    09:58 26.10.2025

  • 100 Айде бе

    7 4 Отговор
    Руският петрол и газ минават през няколко МЕГА посредника с 200 процента надценка свързани с управляващите елити на ЕС и САЩ. Пресен пример заловеният уж танкер от Франция. А стадото се дере яко и блее.

    09:58 26.10.2025

  • 101 Гост

    7 5 Отговор
    Ще се заробим без руски нефт и газ, а не с него.

    09:59 26.10.2025

  • 102 хе хе

    3 7 Отговор

    До коментар #96 от "Ха ХаХа":

    Руснаците са били 250 години васали на Монголия. Сега са в траур че си подаде оставката министър председателя на Монголия. На кого ги изоставя в този труден момент?!

    09:59 26.10.2025

  • 103 Хе!

    3 5 Отговор
    То и шепа кангали ежедневно освобождават старците от пенсиите им!

    09:59 26.10.2025

  • 104 Голяма хубост ще е тази

    5 3 Отговор
    забрана за финансови операции с "Лукойл"...
    Няма заплати, няма осигуровки, няма данъци... и бензиностанциите спират работа естествено. Остават точно 28 дена най много. Отделно Германия ще си договори със финансовото министерство на САЩ изключения от санкциите по отношение на дългосрочни договори за да не плаща обезщетения при предсрочното им прекратявани и арбитражи, но ние в България гарантирано ще го отнесем мощно с нашите олигофренясали и малоумни атлантически подлоги. Лукойл България“ е уведомила контрагентите си, че от 24 октомври трябва да извършват плащанията си по сметките ѝ в „Интернешънъл Асет Банк“, зад която стои бизнесменът Младен Михалев – Маджо но ЕК ще ни забие ножа ....

    10:01 26.10.2025

  • 105 напредък

    5 4 Отговор
    освобождаваме се от нефта и минаваме на магарета... тия нулираха европа тотално

    10:01 26.10.2025

  • 106 Санкциониращ

    5 5 Отговор
    Загубите на рашистите от тези санкции срещу Роснефт и Лукойл ще се усетят реално след 6 месеца... За момента санкциите на ВСУ с дронове и ракети са най-ефективни...

    10:02 26.10.2025

  • 107 фактчекър

    2 5 Отговор

    До коментар #96 от "Ха ХаХа":

    Монголско управление в Русия

    Русия е била под монголско управление от 1240 г. до 1480 г., известен период, наречен "Монголското иго".
    Основни факти

    Начало на управлението:
    Възходът на монголите в Русия започва след нашествието на Джингис хан. През 1237 г. монголските войски, водени от Батий, започват инвазия, която завършва с падането на Киев през 1240 г..

    Монголската империя:
    Руските територии стават част от Златната орда, която е една от многото държави в Монголската империя.

    Край на управлението:
    Монголското иго приключва около 1480 г. с Куликовската битка, където руските князе, водени от Иван III, постигат значителна победа над татарските сили.

    Влияние на монголското управление

    Политическа структура: Монголите създават нова административна структура, която оказва влияние върху развитието на руския феодализъм.

    10:02 26.10.2025

  • 108 Тромпелино и система халифакс

    6 3 Отговор
    в действие.
    За Турция, Китай, Индия и др. ще има руски петрол на тънка лайсна.
    А за европейските тротинетки ще има зелена енергия и руски петрол с американски баркод на дебела лайсна.Слагайте евро ракията на масата и започвайте да танцувате с жената на ДЖИК- ТАК и на система 4-4-2.
    В математиката за 2- клас пише, че вече 2+2 = на 8 по формулата на Айнщайн купуваш 2 дават ти 4 плащаш 8.

    10:02 26.10.2025

  • 109 Баш Балък

    7 4 Отговор
    Мдаааа, Тръмп налага Европа с тояги, Европа вика хубаво е, още шибай.

    10:03 26.10.2025

  • 111 На бензиностанциите

    7 4 Отговор
    Ще се плаща само в злато. Който няма злато да се оправя. Ще плаща с дупе

    10:06 26.10.2025

  • 112 Урси, кога ще

    6 3 Отговор
    освободим САЩ от руския нефт?

    10:09 26.10.2025

  • 113 Евроатлантик

    4 9 Отговор
    Ха-ха-ха, русофили... ☝️Видяхте ли докъде ни доведе войната на Путлер? Който не е чувал за "Ефекта на пеперудата" да се поинтересува. Всяко действие предизвиква противодействие с обратна посока...
    Заради бункерния гном ще живеем по-зле...

    Коментиран от #115, #116, #117

    10:09 26.10.2025

  • 114 Супер!

    6 3 Отговор
    Ъначи като се освободим от руският петрол, монтирам си една гаъова уредба и се врзъвам директно в екологичната гаъостанция на Урсулата, и ше ми "доствя" най-чистата газ!

    10:10 26.10.2025

  • 115 ужаст

    4 1 Отговор

    До коментар #113 от "Евроатлантик":

    И аз не мога да се примиря, че трябва да си съкратя едната почивка в чужбина и вместо три пъти в годината, ще почивам само два пъти, че се налага да спестявам!

    10:11 26.10.2025

  • 116 Ай те...

    3 5 Отговор

    До коментар #113 от "Евроатлантик":

    ...набарам с руски петрол или ток от руски горивни клетки, ай съм те конфискувал изцяло, на място!

    10:12 26.10.2025

  • 117 Кво умуваш бре

    6 3 Отговор

    До коментар #113 от "Евроатлантик":

    Нали ти е написано? (енергийни носители, които осигуряват около четвърт от приходите на военния бюджет на Кремъл) Дали украинците ще ги бухат с 4 малки бомбички или с 3 по големички дали ще им стане по хубаво ? Ако въобще е вярно че е 1/4 от военния бюджет щото Русия и без 1 копейка бюджет пак може да произвежда колкото си поиска. Дали го осъзнаваш ?

    10:14 26.10.2025

  • 118 Фиеста

    4 2 Отговор
    Радостно ще чакаме с тубите по бензиностанциите и ще ги пълним с урсулини ценности.

    10:18 26.10.2025

  • 119 Умнокрасив

    4 3 Отговор
    Ураа! Плащай, плащай евро гражданино!

    10:20 26.10.2025

  • 120 ежко

    5 3 Отговор
    Алооооо!Защо от 2020 до 2025 инфлцията е изяла 40% от спестяванията на европейците?Ето, продължавайте в този дуй и хиперинфлацията не ви мърда!И тогава тези които обявяваха санкции,ще висят по дърветата,а семействата им ще ровят в кофите!Никой няма да ви прости обедняването!

    Коментиран от #131

    10:20 26.10.2025

  • 121 Абе ясна работата младежи

    4 2 Отговор
    19 пакета санкции все освобождават Европа....

    пакети санкции срещу Русия..... хранителни пакети с помощи в ЕВропа ...а иначе на 13 октомври  2025 г. Българският Червен кръст започва раздаването на продукти.... Очаква се помощта да достигне до над  640 000 уязвими български граждани и техните гладуващи семейства. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали. Бензин и нафта в тях за сега няма ... и чакаме бюджета...тръпнем в очакване

    10:22 26.10.2025

  • 122 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Верно ли":

    Я кажи защо по времето на Студената война Западна Европа без руски ресурси беше сто пъти по-добре от Източна Европа с руски ресурси? Кога ще проумееш, че богатството няма нищо общо с руските ресурси? Те самите руснаци са бедни. Европа направи грешка, че позволи тази зависимост и тя сега ще бъде поправена. То е все едно да се лекуваш от болест. Лекарството е горчиво и операцията е болезнена, но то е само временно и после се оправяш. Вие копейките имате ограничени възможности и не можете да видите цялата картина и нейното развитие дългосрочно, че и дори средносрочно. Като започна войната плашихте с астрономически цени за нефт и газ и първата година наистина имаше скок, но после нещата се оправиха и в момента и бензинът и газът са по-евтини отколкото през 2021 г. На бензиностанцията това ясно го виждаш, а за другото можеш да посетиш сайта на Булгаргаз, където са публикувани цените по месеци за години назад. Европа не се нуждае от Русия. Европа никога не се е нуждаела от Русия. Тази "зависимост" се случи само заради корумпирани политици като Шрьодер и Борисов, които построиха тръбите на Путин и взеха луди пари под масата. Нефт и газ има по цял свят и не е нужно да ги купуваме от един бандит, който спира кранчето или надува цената когато си иска. Да не говорим, че нефтът и газът ще останат в историята по-рано от очакваното. Китай е вносител и има интерес да ги загърби - работи активно в тази посока. Европа прави абсолютно същото. САЩ също имат интерес да ги заг

    10:23 26.10.2025

  • 123 Анализи под шипковия храст

    3 1 Отговор
    Една държава/територия, която си е самодостатъчна не се плаши от липсата на пари :) Но всъщност Русия си е основен играч в голямата игра, която е за ваша сметка, така че русофоби и русофили да се стягат, да почват да плащат и да не мислят много, и без това не им се отдава!

    Коментиран от #136

    10:25 26.10.2025

  • 124 10% скок на горивата примерно

    4 3 Отговор
    Е 4,8% допълнителна инфлация реално. При дефицит ще е в пъти по голяма. Това дали ви е ясно? Купонна система ....

    Коментиран от #128

    10:26 26.10.2025

  • 125 1984

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Ха ХаХа":

    на числата идиоти ли им викаме вече

    10:26 26.10.2025

  • 126 Факти

    4 3 Отговор

    До коментар #97 от "Георгиев":

    САЩ наложи АБСОЛЮТНА забрана за внос на обогатен уран от Русия, ефективна от август 2024 г. Закъсняваш 14 месеца с информацията.

    10:27 26.10.2025

  • 127 Това е значителна стъпка!

    3 3 Отговор
    значителна стъпка.... даже скок в дупката

    10:27 26.10.2025

  • 128 направа да падладейш

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "10% скок на горивата примерно":

    Купони за бензин в Русия

    Да, в Русия в момента се въвеждат купони за бензин в определени региони поради недостиг на горива.
    Основни факти

    Въведение на купони:
    Системата с купони е внедрена в някои области, за да се регулира достъпът до бензин и дизелово гориво.
    Целта е да се контролира разпределението, особено в райони с остри нужди и недостиг.

    Региони, засегнати от системата:
    Крим и Далечният Изток са сред най-засегнатите зони, където купони са издадени за контрол на продажбите.

    Причини за необходимостта от купони:
    Увеличеното търсене и ограничените доставки поради конфликти и санкции водят до недостиг на горива.

    Влияние на системата с купони

    Ограничен достъп: Купоните ограничават количествата, които могат да бъдат закупени, което може да създаде неудобства за гражданите.
    Регулиране на цените: Системата се използва и за предотвратяване на спекулации и умишлено покачване на цените.

    Коментиран от #134

    10:27 26.10.2025

  • 129 нннн

    4 3 Отговор
    Тръмп ще ни освободи и от едно от трите хранения през деня.

    10:28 26.10.2025

  • 130 665

    3 0 Отговор
    Трудът и санкциите те праввт свободен !

    10:29 26.10.2025

  • 131 Умнокрасив

    2 2 Отговор

    До коментар #120 от "ежко":

    Ама дотогава кеф ти бело розови линии, празни евраци, партита ти Дианабад, кеф ти казвам, е после висене по клоните, ама малко хлебец със сол, мазнене, амбиции и пак сме отгоре! Мислете му вие с остарелите си ценности и промито от соца съзнание!

    10:29 26.10.2025

  • 132 Чудо голямо

    2 2 Отговор
    около четвърт от приходите на бюджета на Германия само за година изчезнаха. Само от пазари в Азия намалението е с 53% и няма вече светлина в тунела.

    10:31 26.10.2025

  • 133 Тръмпата

    2 0 Отговор
    Ще освободим Европа от мекичестите европейци ще я заселим с бармалей и евреи ще ни плащат каквото изкензаме на десеторна цена кеееф

    10:33 26.10.2025

  • 134 Ти не ми обяснявай въобще

    2 2 Отговор

    До коментар #128 от "направа да падладейш":

    1% от БВП са ваучерите в България и без война. Като цялата ти заплата стане във ваучери тогава ще ми обясняваш що и как. А истински долар и евро ще виждаш ама само на картинка

    Коментиран от #135

    10:35 26.10.2025

  • 135 стига ве

    3 0 Отговор

    До коментар #134 от "Ти не ми обяснявай въобще":

    Да не ти отказаха българска виза и вече долари и евраци само в чейнджа ще ги гледаш?

    10:39 26.10.2025

  • 136 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #123 от "Анализи под шипковия храст":

    Коя държава е самодостатъчна? Русия, която тази година отново стана нетен вносител на храни ли? Русия, която не може да произведе един телефон и един компютър ли? Русия винаги е била зависима от великите сили. Преди беше зависима от няколко такива и те се конкурираха за пазара й, което беше добре за Русия - хем можеше да продава по-скъпо, хем можеше да купува по-евтино. Сега е тотално зависима само от Китай - той й извива ръцете и купува ресурсите й под пазарна цена, а в същото време й продава скъпо китайски продукти, защото те останаха без алтернатива и съответно без конкуренция на руския пазар. Тази Русия ли е самодостатъчна? Че тя вече официално е васал на Китай. Откъде ще вземе технологии за да могат руснаците да живеят като бели хора 21-ви век? Силоваците знаят само да дупчат земята и да крадат за замъци, яхти и самолети. Те не мислят за Русия, за иновации, за диверсификация и т.н. Те гледат да лапат сега и не ги вълнува бъдещето на руския народ.

    Коментиран от #143, #152

    10:40 26.10.2025

  • 137 Коментатор

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЕС се отърва постепенно":

    Когато си заблудена вълнеста оф..Ъ, няма как да прогледнеш, че фащ не са спирали да търгуват с Русия!!!
    Нещо повече, руският газ и петрол продължават да захранват Европа, НО през американски посредници, с над 30% надценка, което прави европейската икономика и продукти неконкурентни! Това от своя страна ще доведе до разпадът на ЕС в този му вид!
    Всички тия събития са добре дошли за фашистите от фащ, които са с 38 трилиона долара външен дълг!!!

    Но вие заспалите и овладените продължавайте да пасете трева, наречена енергийна независимост на ЕС от Русия!!!

    10:41 26.10.2025

  • 138 фактчекър

    2 2 Отговор
    Русия предприема мерки, които се възприемат като намеса в спестяванията на гражданите, особено в контекста на икономическите санкции и финансовата криза.
    Основни действия

    Мерки за контрол на капиталите:
    Властите въвеждат ограничения за износ на валута и за тегления на налични спестявания, особено в чуждестранна валута.
    Съществуват ограничения за теглене на значителни суми от банкови сметки.

    Повишаване на данъците:
    Някои региони обсъждат повишаване на данъците върху спестяванията, което може да засегне доходности и инвестиции на гражданите.

    Национализация на активи:
    В определени случаи има заплитане на частни активи, с цел да се генерират средства за финансиране на държавни проекти.

    Влияние върху гражданите

    Намаляване на доверието: Мерките създават недоверие у гражданите към финансовата система.
    Плашеща икономическа несигурност: Спестяванията на гражданите са поставени под риск, което води до несигурност относно финансовото им бъдеще.

    10:42 26.10.2025

  • 139 Читател

    2 1 Отговор
    Бенц,фокцваген и Ауди харесва това.

    Коментиран от #140

    10:44 26.10.2025

  • 140 най вече

    2 0 Отговор

    До коментар #139 от "Читател":

    руските волга, лада и москвич.

    10:47 26.10.2025

  • 141 Абе

    3 0 Отговор
    Така освобождават, че се чудим какво да правим и как да вържем двата края.

    10:48 26.10.2025

  • 142 факт

    3 2 Отговор
    Сталин не се съгласи с Чърчил да кастрират германците, сега нямаше да вървят пак към световна война

    10:49 26.10.2025

  • 143 Боже прибери си вересиите

    2 1 Отговор

    До коментар #136 от "Факти":

    А ЕС чий васал е неразумни ийуроде

    10:51 26.10.2025

  • 144 🤣......

    1 1 Отговор
    Цялата тъпоглава агитка на Митрофанова се изсипа във форума да защитава интересите на кремълските психопати и убийци🤣... колко зле щяло да и стане на Европа?, за да не сте зле копейки можете свободно да се изнесете от Европа, чемодана, возала и.... ту... туууу 🤣

    Коментиран от #146

    10:51 26.10.2025

  • 145 Фриц

    1 1 Отговор
    Хахаххх! Коя Европа?!?? Без Германия, нали?!? Останалите оФФФце ще купувате скъпия петрол, немците ще продължат на руски... Туй нещу - ЕСъ ли е, ЕКъ ли е....? Двоен стандарт, брате...!!! Ся за капак - няма да туриствате в Русия, щото сравнинието между Петербург и Ландън...., ама хич не е в полза на саксите....!

    10:53 26.10.2025

  • 146 важното е

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "🤣......":

    че идва краят им

    10:54 26.10.2025

  • 148 ужаст ребята

    0 0 Отговор
    Европейския съвет е в напреднал стадии на обсъждане анулирането на руските визи в Европейския съюз.

    10:58 26.10.2025

  • 149 Омбре

    0 0 Отговор
    На по късен етап,купувачите ще започнат пак да купуват руски петрол. Защо ще се връщат, нали бил скъп? Колкото до санкциите, след като ги наложи тръмп, всяка една държава започва да действа по начини, които са най-добри за нея, НО нито една не се опълчва с/у тия санкции. Толкова да нямат собствено мнение, и да не могат да отстояват своите интереси. Ако всички до една не се съобразят с тия санкции, тръмп какво ще направи? Евала на китайците, тоя слага мита,тия му го връщат и той кляка, но наведена европа не може. Нулев суверенитет.

    11:00 26.10.2025

  • 150 Ццц

    1 1 Отговор
    Санкциите на Тръмп,драги евроатлантици, най-после освободиха Европа от омразния руски петрол! За съжаление САЩ остават зависими от него заради тъпото обещание на Тръмп да ги направи велики отново. Да си беше мълчал и първо Америка да освободи, но първият ангажимент на американския президент разбираемо е за европейците!

    11:00 26.10.2025

  • 151 Инна

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "ами":

    Още през 2010 г. Путин се заинтересува:
    " "Чем топите ще – дровами, какво ли?" "Така за тях също ще отидем надо, в Сибир", – пошутил Путин.

    „Понимаете, у вас и дров дори няма“, – добави той.

    11:05 26.10.2025

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.