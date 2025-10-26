Това е значителна стъпка! Санкциите на Тръмп най-после освобождават Европа от руския нефт

Неочакваната стъпка на президента на САЩ Доналд Тръмп - налагането на санкции срещу най-големите петролни компании в Русия - няма да парализира военната машина на кремълския диктатор Владимир Путин, но ще помогне на ЕС да се отърве завинаги от руския петрол.
Подробностите все още се уточняват, но теоретично санкциите могат да принудят компаниите да продадат активи и да прекратят останалите доставки на петрол по тръбопроводите към Европа, пише Politico. "Това е значителна стъпка. Тя ще принуди европейските страни и компании, които продължават да купуват руския нефт, да преразгледат тези сделки до 21 ноември, когато мерките влизат в сила", отбеляза експертът по санкции от аналитичния център Atlantic Council Кимбърли Донован.
Обявлението дойде месец след като Тръмп остро критикува Европа за "непростимото" продължаване на покупките на руски енергийни носители, които осигуряват около четвърт от приходите на военния бюджет на Кремъл.
За Москва новите санкции означават незабавни загуби, но е малко вероятно те да подкопаят военните ѝ усилия в Украйна, пише Politico. Според главния икономист на консултантската компания Argus Дейвид Файф, "Роснефт" и "Лукойл" осигуряват около две трети от 4,4 милиона барела петрол, изнасяни ежедневно от Русия.
Ограниченията могат да "извадят от пазара половината" от този обем, тъй като ще забранят на компаниите да продават петрол за долари - валута, която се използва почти изключително в световната търговия с енергийни ресурси.
Санкциите ще засегнат особено болезнено "Лукойл", отбеляза бивш топ мениджър на компанията, пожелал да остане анонимен. Според него фирмата вероятно ще бъде принудена да продаде дялове в чуждестранни проекти - от Египет до Ирак, което ще доведе до загуба на до 20% от приходите.
Въпреки това, най-големите купувачи на руски петрол - Китай и Индия - най-вероятно ще продължат да го внасят, смята Хомайюн Фалакшахи, ръководител на отдела за анализ на петрола в компанията Kpler. Русия им предлага суровина на по-ниски цени, а Пекин почти няма алтернативи.
Съобщава се, че след кратка пауза "повечето купувачи ще се върнат към покупките", веднага щом намерят обходни схеми - например, чрез посредници, които скриват руския произход на петрола.
Новите мерки могат да окажат по-осезаемо влияние върху Европа. От началото на пълномащабната инвазия ЕС се стреми да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси: Брюксел наложи ембарго върху вноса на петрол, гориво и въглища по морски път и намали дела на Русия на пазара на газ от 45% на 13%.
"Роснефт" в Европа фактически загуби позициите си, след като Германия през 2022 г. пое контрола над нейните дъщерни структури. Представител на германското министерство на икономиката заяви, че мерките на САЩ "не са насочени срещу германските подразделения на "Роснефт", които са под държавен контрол". В четвъртък Европейският съюз също засили собствените си санкции срещу "Роснефт".
С "Лукойл" ситуацията е различна: най-голямата частна петролна компания в Русия притежава стотици бензиностанции в ЕС (включително около 200 в Белгия), големи рафинерии в Румъния и България, както и 45% дял в нефтопреработвателен завод в Нидерландия. Тя продължава да доставя петрол в Унгария и Словакия, които досега зависят от Москва в размер на 86-100% и използват правото си на изключение от санкциите, упорито съпротивителствуйки се на натиска на ЕС.
Сега ситуацията се променя. Министерството на финансите на САЩ заяви, че може да наложи санкции срещу всеки, който продължи да работи с "Лукойл" или "Роснефт". Това означава, че европейските банки вече няма да извършват плащания за тези компании.
"Това е силен сигнал към европейския бизнес - трябва спешно да се прекрати сътрудничеството, в противен случай те самите ще се окажат под санкции", отбеляза Донован. Европейската комисия, от своя страна, потвърди, че разглежда собствена забрана за финансови операции с "Лукойл".
За Унгария и Словакия това създава сериозни рискове. "Ако санкциите влязат в сила, вносът просто ще спре", призна един от словашките чиновници.
Ефектът вече се усеща: финландската компания Neste спря доставките на гориво за дъщерната компания на "Лукойл" - Teboil, а в Румъния властите поискаха фирмата да продаде нефтопреработвателния завод Petrotel до края на следващия месец. Според източници, Холандия също очаква скорошна продажба на дела на "Лукойл", а българската рафинерия"Нефтохим" ще бъде принудена да преустанови работата си от 21 ноември, ако не смени собственика си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 краят
Коментиран от #14, #46, #61
09:18 26.10.2025
2 ЕС се отърва постепенно
да му мислят Унгария и Словакия!
Коментиран от #35, #76, #83, #137
4 Верно ли
Коментиран от #75, #122
09:20 26.10.2025
5 демек русофоби ще се греят на руски газ
09:20 26.10.2025
6 Красимир Петров
09:20 26.10.2025
7 Гориил
09:21 26.10.2025
8 И това освобождение от
70% увеличение на газа за три години и очаквано увеличение между 23 десет процента на дизел и бензин след последните санкции.
Честито скъпи съграждани. Да ви е честита и новата година с еврото и новите цени.
Коментиран от #18
09:21 26.10.2025
9 Дедо ви...
09:22 26.10.2025
10 Алекса
09:22 26.10.2025
11 русофоборсуците
09:23 26.10.2025
12 Копейкиииии
.
09:23 26.10.2025
13 Да бе , да ! 😜
09:23 26.10.2025
14 Пора
До коментар #1 от "краят":Путинова русия си отива.
Коментиран от #38
09:24 26.10.2025
15 освобождават Европа от всичко
09:24 26.10.2025
16 Гориил
09:25 26.10.2025
17 стоян георгиев
Коментиран от #25
09:25 26.10.2025
18 ами
До коментар #8 от "И това освобождение от":ха ха ха - време е европа да се освободи завинаги от рускитв изкопаеми горива и да мине на дръвца за отопление и на свещи за осветление та да му стане гадно на путин
Коментиран от #80, #151
09:25 26.10.2025
19 Санкциите са
Да живее се Урсула
Ура, ура, ура! Нашия вожд.
09:25 26.10.2025
20 В В.П.
09:25 26.10.2025
21 дядо поп
09:26 26.10.2025
22 Балъците сме ние
09:26 26.10.2025
24 321
09:26 26.10.2025
26 Гориил
09:27 26.10.2025
Коментиран от #40
09:27 26.10.2025
29 освобождават европейците
09:27 26.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Цъ Ни пузнахти бе
Напротив ЕС то трябваше да откаже да нагага санкции и щеше да си е добре...
$@Ш ЗАЩО КУПУВАТ РУСКИ ПЕТРОЛ в рекордни количества щом налагат санкции...?
Цинизъм и лицемерие...
Всъщност жертвата в случая ще е ЕС то...
09:28 26.10.2025
33 Жорко
34 То се вижда
Коментиран от #47
09:30 26.10.2025
35 Хохо Бохо
До коментар #2 от "ЕС се отърва постепенно":А Германистан от где мислиш, че купува? Даже тръби до там има.
09:30 26.10.2025
37 000
09:30 26.10.2025
38 Пара
До коментар #14 от "Пора":Време е Медведева Русия да идва ! С твърдите ѝ отговори , и със силните ѝ шамари !
09:30 26.10.2025
39 Гробаря
40 Аха ...
До коментар #28 от "Сега":Къде го видя тоя филм...
Нефта пак е РУСКИ само цената е хамирканска...
09:31 26.10.2025
41 Сега е моментът
Без това не са плащали данъци с десетилетия.
09:31 26.10.2025
43 предположение
09:31 26.10.2025
45 КАБАЕВ
09:32 26.10.2025
46 Бай Благой
До коментар #1 от "краят":Питам се ако Лукойл се рреименува примерно на Булойл,дали това ще промени ситуацията?
09:32 26.10.2025
48 ГОВЕД О
09:33 26.10.2025
49 Браво
09:33 26.10.2025
50 Копейките пак лъжат-
ЕС скъсва с руските суровини. Крайно време беше!
Най после наследството на Меркелица е ликвидирано!
09:33 26.10.2025
51 Pyccкий Карлик
Пабеда будет за нами и Санкциите движат руската икономика нагоре, нали ? 😁
09:34 26.10.2025
52 Охилянт ,страхлив
До коментар #36 от "БАВНО НО БЕЗ ВАЗЕЛИН":Що не си седиш в Украйна?!
09:34 26.10.2025
53 СВИНОЙЛ
09:34 26.10.2025
55 Ццц
09:35 26.10.2025
Коментиран от #64
09:35 26.10.2025
57 За разлика от кухарниците в ЕК
"САЩ ще осъзнаят, че всеки опит за увеличаване на натиска върху Китай в крайна сметка ще навреди на собствените им интереси“, каза Гао Лингюн, отбелязвайки, че Китай поддържа открита позиция и се надява, че САЩ ще реагират съответно.
09:35 26.10.2025
58 един
09:35 26.10.2025
59 стоян георгиев
Коментиран от #65, #73
09:36 26.10.2025
60 За разлика от кухарниците в ЕК
Това се случи по-малко от месец след като на 26 януари арбитражен трибунал на СТО постанови, че тъй като САЩ не са изпълнили решението на СТО, Китай може да налага търговски ответни мерки срещу САЩ ..Това е вторият път, в който Китай печели съдебен спор срещу САЩ в СТО.
09:37 26.10.2025
61 Гадно
До коментар #1 от "краят":Дали Московията ще бъде Западна Монголия или Северозападен Китай е все тая.
Кенефа трябва да бъде срутен!
Путлеристите направиха толкова много дивотии, (е е цяло чудо как ще свърши Фюрера и Сталино-путлеризъма.
Дали Путлер ще свърши на подсъдимата скамайка в Хага!
Коментиран от #96
09:38 26.10.2025
62 Европа отряза клона на който седеше!
09:40 26.10.2025
63 Факти
Коментиран от #85
09:41 26.10.2025
64 АМ ЧИ ТОЙ КИИВ
До коментар #56 от "Космос":ВЕЧЕ Е НА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ
ЛЯТОТО СЪБИРАТ И СУШАТ
ЗИМАТА ГОРЯТ
МИРИШЕ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА
Коментиран от #78
09:41 26.10.2025
65 Спасение няма
До коментар #59 от "стоян георгиев":Бегай овреме в Мамаша си Раша- там било ефтино, топло и щастливо.
Како търсят путлерофилите в загниващото ЕС, ъ?!
Аман от червени Кхмери и розови хунвейбини!
Коментиран от #69
09:41 26.10.2025
66 Желязко
09:41 26.10.2025
67 Поправка
09:42 26.10.2025
68 Космос
09:42 26.10.2025
69 Да те светна
До коментар #65 от "Спасение няма":Розовите са на запад.Стягай Билла торбичките и бегай натам!
09:43 26.10.2025
70 ха ха освобождавали Европа
09:43 26.10.2025
71 Пич
09:44 26.10.2025
72 идиоти вън
09:44 26.10.2025
73 Обтегач
До коментар #59 от "стоян георгиев":Изправям криви русофилски кратуни.
09:44 26.10.2025
74 Българин
09:44 26.10.2025
75 Европеец
До коментар #4 от "Верно ли":Съгласен съм с коментара ти...... Заглавието определено глупово...... Как благодарение на Тръмп, така наречената Европа да не би да е колони на САЩ или без краварите европейчета не могат да пръд😀т.......
09:44 26.10.2025
76 Минаващ
До коментар #2 от "ЕС се отърва постепенно":Украйна дали няма да пострада затова действие, голяма част от горивата си внася точно от тези две страни.
09:44 26.10.2025
77 Тео
09:45 26.10.2025
79 Шести
09:45 26.10.2025
80 Ам то и
До коментар #18 от "ами":дърва откъде?
Коментиран от #99
09:45 26.10.2025
81 Луда работа
09:46 26.10.2025
83 Какво да му мислят маджарите
До коментар #2 от "ЕС се отърва постепенно":Има начини да се достави нефта , ама не искат!.
Работата е да се спаси Четвъртия райх от Афганистан-2!
09:46 26.10.2025
84 АБВ
09:47 26.10.2025
85 М.И.Житурко
До коментар #63 от "Факти":Стягай каручката на село си купи магаре,че гориво няма да има!
09:47 26.10.2025
86 В В.П.
09:48 26.10.2025
87 забрана за финансови операции с "Лукойл"
09:49 26.10.2025
88 Край
09:49 26.10.2025
89 Фактчекър
Русия в момента внася горива поради нарастващия недостиг на бензин и дизелово гориво в страната, предизвикан от редица фактори, включително атаки на украински дронове срещу местната нефтопреработвателна инфраструктура.
Основни източници на внос
Китай, Южна Корея и Сингапур:
Руското правителство планира да закупи около 150 000 тона нефтопродукти на месец от тези страни.
Обсъждат се и отмените на петпроцентните мита върху вноса.
Беларус:
Вносът от Беларус ще се увеличи от 45 000 тона през септември до 300 000 тона в следващите месеци.
През юли-септември 2025 г. Беларус е продала близо 96.9 хиляди тона нефтопродукти.
Причини за вноса
Кризата с горивата: Кризата в Русия с горивата се задълбочи, предизвикана от редица нападения и разрушения на рафинерии.
Забрана за износ: Руските власти продължават с ограниченията за износ на бензин и дизелово гориво с цел стабилизиране на вътрешния пазар, като ограничението е валидно до края на 2025 г.
Сезонни фактори: Ситуацията е обострена и от сезонни затруднения в доставките на горива.
Коментиран от #98
09:50 26.10.2025
90 Край
09:51 26.10.2025
91 Българин
09:51 26.10.2025
92 123456
09:51 26.10.2025
93 В В.П.
09:51 26.10.2025
94 Гост
До коментар #27 от "ФАКТ":Да, ама ти ще гледаш догодина къде
гладните изхвърлят отпадните продукти на собствения си метаболизъм
09:52 26.10.2025
95 Алекса
09:53 26.10.2025
97 Георгиев
За никъде не сме.
Коментиран от #126
09:56 26.10.2025
98 Ха ХаХа
До коментар #89 от "Фактчекър":Идиот Сър Джон
Коментиран от #125
09:58 26.10.2025
99 ами
До коментар #80 от "Ам то и":ми от гората докато има гора
09:58 26.10.2025
100 Айде бе
09:58 26.10.2025
101 Гост
09:59 26.10.2025
102 хе хе
До коментар #96 от "Ха ХаХа":Руснаците са били 250 години васали на Монголия. Сега са в траур че си подаде оставката министър председателя на Монголия. На кого ги изоставя в този труден момент?!
09:59 26.10.2025
103 Хе!
09:59 26.10.2025
104 Голяма хубост ще е тази
Няма заплати, няма осигуровки, няма данъци... и бензиностанциите спират работа естествено. Остават точно 28 дена най много. Отделно Германия ще си договори със финансовото министерство на САЩ изключения от санкциите по отношение на дългосрочни договори за да не плаща обезщетения при предсрочното им прекратявани и арбитражи, но ние в България гарантирано ще го отнесем мощно с нашите олигофренясали и малоумни атлантически подлоги. Лукойл България“ е уведомила контрагентите си, че от 24 октомври трябва да извършват плащанията си по сметките ѝ в „Интернешънъл Асет Банк“, зад която стои бизнесменът Младен Михалев – Маджо но ЕК ще ни забие ножа ....
10:01 26.10.2025
105 напредък
10:01 26.10.2025
106 Санкциониращ
10:02 26.10.2025
107 фактчекър
До коментар #96 от "Ха ХаХа":Монголско управление в Русия
Русия е била под монголско управление от 1240 г. до 1480 г., известен период, наречен "Монголското иго".
Основни факти
Начало на управлението:
Възходът на монголите в Русия започва след нашествието на Джингис хан. През 1237 г. монголските войски, водени от Батий, започват инвазия, която завършва с падането на Киев през 1240 г..
Монголската империя:
Руските територии стават част от Златната орда, която е една от многото държави в Монголската империя.
Край на управлението:
Монголското иго приключва около 1480 г. с Куликовската битка, където руските князе, водени от Иван III, постигат значителна победа над татарските сили.
Влияние на монголското управление
Политическа структура: Монголите създават нова административна структура, която оказва влияние върху развитието на руския феодализъм.
10:02 26.10.2025
108 Тромпелино и система халифакс
За Турция, Китай, Индия и др. ще има руски петрол на тънка лайсна.
А за европейските тротинетки ще има зелена енергия и руски петрол с американски баркод на дебела лайсна.Слагайте евро ракията на масата и започвайте да танцувате с жената на ДЖИК- ТАК и на система 4-4-2.
В математиката за 2- клас пише, че вече 2+2 = на 8 по формулата на Айнщайн купуваш 2 дават ти 4 плащаш 8.
10:02 26.10.2025
109 Баш Балък
10:03 26.10.2025
111 На бензиностанциите
10:06 26.10.2025
112 Урси, кога ще
10:09 26.10.2025
113 Евроатлантик
Заради бункерния гном ще живеем по-зле...
Коментиран от #115, #116, #117
10:09 26.10.2025
114 Супер!
10:10 26.10.2025
115 ужаст
До коментар #113 от "Евроатлантик":И аз не мога да се примиря, че трябва да си съкратя едната почивка в чужбина и вместо три пъти в годината, ще почивам само два пъти, че се налага да спестявам!
10:11 26.10.2025
116 Ай те...
До коментар #113 от "Евроатлантик":...набарам с руски петрол или ток от руски горивни клетки, ай съм те конфискувал изцяло, на място!
10:12 26.10.2025
117 Кво умуваш бре
До коментар #113 от "Евроатлантик":Нали ти е написано? (енергийни носители, които осигуряват около четвърт от приходите на военния бюджет на Кремъл) Дали украинците ще ги бухат с 4 малки бомбички или с 3 по големички дали ще им стане по хубаво ? Ако въобще е вярно че е 1/4 от военния бюджет щото Русия и без 1 копейка бюджет пак може да произвежда колкото си поиска. Дали го осъзнаваш ?
10:14 26.10.2025
118 Фиеста
10:18 26.10.2025
119 Умнокрасив
10:20 26.10.2025
120 ежко
Коментиран от #131
10:20 26.10.2025
121 Абе ясна работата младежи
пакети санкции срещу Русия..... хранителни пакети с помощи в ЕВропа ...а иначе на 13 октомври 2025 г. Българският Червен кръст започва раздаването на продукти.... Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими български граждани и техните гладуващи семейства. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали. Бензин и нафта в тях за сега няма ... и чакаме бюджета...тръпнем в очакване
10:22 26.10.2025
122 Факти
До коментар #4 от "Верно ли":Я кажи защо по времето на Студената война Западна Европа без руски ресурси беше сто пъти по-добре от Източна Европа с руски ресурси? Кога ще проумееш, че богатството няма нищо общо с руските ресурси? Те самите руснаци са бедни. Европа направи грешка, че позволи тази зависимост и тя сега ще бъде поправена. То е все едно да се лекуваш от болест. Лекарството е горчиво и операцията е болезнена, но то е само временно и после се оправяш. Вие копейките имате ограничени възможности и не можете да видите цялата картина и нейното развитие дългосрочно, че и дори средносрочно. Като започна войната плашихте с астрономически цени за нефт и газ и първата година наистина имаше скок, но после нещата се оправиха и в момента и бензинът и газът са по-евтини отколкото през 2021 г. На бензиностанцията това ясно го виждаш, а за другото можеш да посетиш сайта на Булгаргаз, където са публикувани цените по месеци за години назад. Европа не се нуждае от Русия. Европа никога не се е нуждаела от Русия. Тази "зависимост" се случи само заради корумпирани политици като Шрьодер и Борисов, които построиха тръбите на Путин и взеха луди пари под масата. Нефт и газ има по цял свят и не е нужно да ги купуваме от един бандит, който спира кранчето или надува цената когато си иска. Да не говорим, че нефтът и газът ще останат в историята по-рано от очакваното. Китай е вносител и има интерес да ги загърби - работи активно в тази посока. Европа прави абсолютно същото. САЩ също имат интерес да ги заг
10:23 26.10.2025
123 Анализи под шипковия храст
Коментиран от #136
10:25 26.10.2025
124 10% скок на горивата примерно
Коментиран от #128
10:26 26.10.2025
125 1984
До коментар #98 от "Ха ХаХа":на числата идиоти ли им викаме вече
10:26 26.10.2025
126 Факти
До коментар #97 от "Георгиев":САЩ наложи АБСОЛЮТНА забрана за внос на обогатен уран от Русия, ефективна от август 2024 г. Закъсняваш 14 месеца с информацията.
10:27 26.10.2025
127 Това е значителна стъпка!
10:27 26.10.2025
128 направа да падладейш
До коментар #124 от "10% скок на горивата примерно":Купони за бензин в Русия
Да, в Русия в момента се въвеждат купони за бензин в определени региони поради недостиг на горива.
Основни факти
Въведение на купони:
Системата с купони е внедрена в някои области, за да се регулира достъпът до бензин и дизелово гориво.
Целта е да се контролира разпределението, особено в райони с остри нужди и недостиг.
Региони, засегнати от системата:
Крим и Далечният Изток са сред най-засегнатите зони, където купони са издадени за контрол на продажбите.
Причини за необходимостта от купони:
Увеличеното търсене и ограничените доставки поради конфликти и санкции водят до недостиг на горива.
Влияние на системата с купони
Ограничен достъп: Купоните ограничават количествата, които могат да бъдат закупени, което може да създаде неудобства за гражданите.
Регулиране на цените: Системата се използва и за предотвратяване на спекулации и умишлено покачване на цените.
Коментиран от #134
10:27 26.10.2025
129 нннн
10:28 26.10.2025
130 665
10:29 26.10.2025
131 Умнокрасив
До коментар #120 от "ежко":Ама дотогава кеф ти бело розови линии, празни евраци, партита ти Дианабад, кеф ти казвам, е после висене по клоните, ама малко хлебец със сол, мазнене, амбиции и пак сме отгоре! Мислете му вие с остарелите си ценности и промито от соца съзнание!
10:29 26.10.2025
132 Чудо голямо
10:31 26.10.2025
133 Тръмпата
10:33 26.10.2025
134 Ти не ми обяснявай въобще
До коментар #128 от "направа да падладейш":1% от БВП са ваучерите в България и без война. Като цялата ти заплата стане във ваучери тогава ще ми обясняваш що и как. А истински долар и евро ще виждаш ама само на картинка
Коментиран от #135
10:35 26.10.2025
135 стига ве
До коментар #134 от "Ти не ми обяснявай въобще":Да не ти отказаха българска виза и вече долари и евраци само в чейнджа ще ги гледаш?
10:39 26.10.2025
136 Факти
До коментар #123 от "Анализи под шипковия храст":Коя държава е самодостатъчна? Русия, която тази година отново стана нетен вносител на храни ли? Русия, която не може да произведе един телефон и един компютър ли? Русия винаги е била зависима от великите сили. Преди беше зависима от няколко такива и те се конкурираха за пазара й, което беше добре за Русия - хем можеше да продава по-скъпо, хем можеше да купува по-евтино. Сега е тотално зависима само от Китай - той й извива ръцете и купува ресурсите й под пазарна цена, а в същото време й продава скъпо китайски продукти, защото те останаха без алтернатива и съответно без конкуренция на руския пазар. Тази Русия ли е самодостатъчна? Че тя вече официално е васал на Китай. Откъде ще вземе технологии за да могат руснаците да живеят като бели хора 21-ви век? Силоваците знаят само да дупчат земята и да крадат за замъци, яхти и самолети. Те не мислят за Русия, за иновации, за диверсификация и т.н. Те гледат да лапат сега и не ги вълнува бъдещето на руския народ.
Коментиран от #143, #152
10:40 26.10.2025
137 Коментатор
До коментар #2 от "ЕС се отърва постепенно":Когато си заблудена вълнеста оф..Ъ, няма как да прогледнеш, че фащ не са спирали да търгуват с Русия!!!
Нещо повече, руският газ и петрол продължават да захранват Европа, НО през американски посредници, с над 30% надценка, което прави европейската икономика и продукти неконкурентни! Това от своя страна ще доведе до разпадът на ЕС в този му вид!
Всички тия събития са добре дошли за фашистите от фащ, които са с 38 трилиона долара външен дълг!!!
Но вие заспалите и овладените продължавайте да пасете трева, наречена енергийна независимост на ЕС от Русия!!!
10:41 26.10.2025
138 фактчекър
Основни действия
Мерки за контрол на капиталите:
Властите въвеждат ограничения за износ на валута и за тегления на налични спестявания, особено в чуждестранна валута.
Съществуват ограничения за теглене на значителни суми от банкови сметки.
Повишаване на данъците:
Някои региони обсъждат повишаване на данъците върху спестяванията, което може да засегне доходности и инвестиции на гражданите.
Национализация на активи:
В определени случаи има заплитане на частни активи, с цел да се генерират средства за финансиране на държавни проекти.
Влияние върху гражданите
Намаляване на доверието: Мерките създават недоверие у гражданите към финансовата система.
Плашеща икономическа несигурност: Спестяванията на гражданите са поставени под риск, което води до несигурност относно финансовото им бъдеще.
10:42 26.10.2025
139 Читател
Коментиран от #140
10:44 26.10.2025
140 най вече
До коментар #139 от "Читател":руските волга, лада и москвич.
10:47 26.10.2025
141 Абе
10:48 26.10.2025
142 факт
10:49 26.10.2025
143 Боже прибери си вересиите
До коментар #136 от "Факти":А ЕС чий васал е неразумни ийуроде
10:51 26.10.2025
144 🤣......
Коментиран от #146
10:51 26.10.2025
145 Фриц
10:53 26.10.2025
146 важното е
До коментар #144 от "🤣......":че идва краят им
10:54 26.10.2025
148 ужаст ребята
10:58 26.10.2025
149 Омбре
11:00 26.10.2025
150 Ццц
11:00 26.10.2025
151 Инна
До коментар #18 от "ами":Още през 2010 г. Путин се заинтересува:
" "Чем топите ще – дровами, какво ли?" "Така за тях също ще отидем надо, в Сибир", – пошутил Путин.
„Понимаете, у вас и дров дори няма“, – добави той.
11:05 26.10.2025
