Подарък за ЧРД! Рейтингът на канцлера Мерц се срина

Само 18% от германските избиратели биха приветствали Фридрих Мерц като бъдещ кандидат за канцлер, според резултатите от проучване, публикувано в понеделник.
В анкетата, проведена от института Forsa по поръчка на телевизионния оператор RTL, 73% от анкетираните не биха приветствали лидера на консервативните християндемократи (CDU) да се кандидатира за изборите през 2029 г.
Дори сред привържениците на CDU и нейната баварска сестринска партия CSU 41% от 1002 души, анкетирани в началото на ноември, се противопоставиха на неговата теоретична кандидатура, срещу 47%, които я подкрепиха.
По отношение на възрастта на канцлера - Мерц навършва 70 години днес - 52% заявиха, че би било по-добре, ако той беше по-млад.
Мерц встъпи в длъжност през май на фона на ожесточени политически дебати и вътрешни борби по въпроси като миграцията, фискалната политика и възможното въвеждане на военна служба поради нарастващото напрежение с Русия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха ха
Коментиран от #14
08:28 11.11.2025
2 безпартиен
08:31 11.11.2025
3 Я пък тоя
Изкуствено избран - шаран.
08:31 11.11.2025
4 Иван
08:31 11.11.2025
5 Гошо
08:32 11.11.2025
6 Някой
ААбе, занулиха я Германия. Следва тя пак да направи световна война.
08:32 11.11.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #17
08:32 11.11.2025
8 Фен
08:32 11.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РЯДКО ГЛУПАВ
08:34 11.11.2025
11 ШЕФА
08:35 11.11.2025
12 Отблизо
08:38 11.11.2025
13 Пич
08:41 11.11.2025
14 Zахарова
До коментар #1 от "Ха ха ха ха":Говориш за наш Путя. Прав си
08:48 11.11.2025
15 Учи и помни
08:48 11.11.2025
16 Гай Турий
08:48 11.11.2025
17 Тодоров
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":То и ти нямаш, ама пишеш, четем ти лутанията
08:49 11.11.2025
18 Тоа па
08:49 11.11.2025