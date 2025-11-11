Подарък за ЧРД! Рейтингът на канцлера Мерц се срина

Само 18% от германските избиратели биха приветствали Фридрих Мерц като бъдещ кандидат за канцлер, според резултатите от проучване, публикувано в понеделник.

В анкетата, проведена от института Forsa по поръчка на телевизионния оператор RTL, 73% от анкетираните не биха приветствали лидера на консервативните християндемократи (CDU) да се кандидатира за изборите през 2029 г.

Дори сред привържениците на CDU и нейната баварска сестринска партия CSU 41% от 1002 души, анкетирани в началото на ноември, се противопоставиха на неговата теоретична кандидатура, срещу 47%, които я подкрепиха.

По отношение на възрастта на канцлера - Мерц навършва 70 години днес - 52% заявиха, че би било по-добре, ако той беше по-млад.

Мерц встъпи в длъжност през май на фона на ожесточени политически дебати и вътрешни борби по въпроси като миграцията, фискалната политика и възможното въвеждане на военна служба поради нарастващото напрежение с Русия.