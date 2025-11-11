Новини
Подарък за ЧРД! Рейтингът на канцлера Мерц се срина

11 Ноември, 2025 08:23 806 18

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • фридрих мерц-
  • олаф шолц-
  • ангела меркел

Мерц встъпи в длъжност през май на фона на ожесточени политически дебати и вътрешни борби по въпроси като миграцията, фискалната политика и възможното въвеждане на военна служба поради нарастващото напрежение с Русия

Подарък за ЧРД! Рейтингът на канцлера Мерц се срина - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Само 18% от германските избиратели биха приветствали Фридрих Мерц като бъдещ кандидат за канцлер, според резултатите от проучване, публикувано в понеделник.

В анкетата, проведена от института Forsa по поръчка на телевизионния оператор RTL, 73% от анкетираните не биха приветствали лидера на консервативните християндемократи (CDU) да се кандидатира за изборите през 2029 г.

Дори сред привържениците на CDU и нейната баварска сестринска партия CSU 41% от 1002 души, анкетирани в началото на ноември, се противопоставиха на неговата теоретична кандидатура, срещу 47%, които я подкрепиха.

По отношение на възрастта на канцлера - Мерц навършва 70 години днес - 52% заявиха, че би било по-добре, ако той беше по-млад.

Мерц встъпи в длъжност през май на фона на ожесточени политически дебати и вътрешни борби по въпроси като миграцията, фискалната политика и възможното въвеждане на военна служба поради нарастващото напрежение с Русия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ха ха ха ха

    24 1 Отговор
    Поредния войнствен фашага се спуска по наклона ха ха

    Коментиран от #14

    08:28 11.11.2025

  • 2 безпартиен

    12 1 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    08:31 11.11.2025

  • 3 Я пък тоя

    26 0 Отговор
    Че той реитинг имал ли е, та да се срине!?
    Изкуствено избран - шаран.

    08:31 11.11.2025

  • 4 Иван

    18 0 Отговор
    Рейтинга няма значение, сатанистите от сектата Лубавитц решават.

    08:31 11.11.2025

  • 5 Гошо

    16 2 Отговор
    Лелее ,пропадна демокрацията в Германия Сега ще дойдат, едни, хем крайно десни ,хем популисти ,хем антизатоплисти и като едното нищо ще разрешат да се ядът криви краставици

    08:32 11.11.2025

  • 6 Някой

    17 0 Отговор
    Пак муи е много на потомствения фашист и доскорошен капиталист (управител на Блекрок за Германия). След 6 месеца от 18% ще му останат 1,8%. Тогава ще е смешно той да взема решения от името на народа. То и сега е смешно, де.
    ААбе, занулиха я Германия. Следва тя пак да направи световна война.

    08:32 11.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 1 Отговор
    Че тоА и рейтинг ли имал❗

    Коментиран от #17

    08:32 11.11.2025

  • 8 Фен

    19 0 Отговор
    Санкциите работят. САЩ закопаха Европа.

    08:32 11.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЯДКО ГЛУПАВ

    18 0 Отговор
    И НАДЪХАН НАЦИСТ.

    08:34 11.11.2025

  • 11 ШЕФА

    13 0 Отговор
    Това е нещо нормално да му е такъв рейтинга защото този фашист не е с нищо по различен от предишният фашист Шолц !

    08:35 11.11.2025

  • 12 Отблизо

    8 0 Отговор
    Мерц е твърдо решен украинската криза да продължава до безкрай с цената на ниски доходи, безработица, инфлация. Това не убягва на средната класа която се задъхва в плащането на високи сметки което сериозно се отразява на семейния бюджет. Високите данъчни ставки както и високите здравни и социални осигуровки са непосилни за повечето домакинства. В заключение политиката водена от сегашната управляваща коалиция със Мерц начело е пагубна за немската икономика и стандарта на живот.

    08:38 11.11.2025

  • 13 Пич

    2 0 Отговор
    Европейците вече не искат дори и да дишат тъпите Урсулианци !!! Може и да са бели , но не са от европейската раса !!!

    08:41 11.11.2025

  • 14 Zахарова

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    Говориш за наш Путя. Прав си

    08:48 11.11.2025

  • 15 Учи и помни

    1 0 Отговор
    Потомците на фашагите са управляващата вихрушка решени да сринат отново Германия до дъното заради Русия. Историята учи, но уви…те не се научиха. Германия е лесна и малка хапка за русите. Лошо. Дано избират лидер мислещ за възхода на Германия а не нейния крах.

    08:48 11.11.2025

  • 16 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Мерц е предател на Германия. Слуга на американския бизнес, служител на Бляк рок. Боклук с нацистко потекло и увреден мозък по рождение.

    08:48 11.11.2025

  • 17 Тодоров

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    То и ти нямаш, ама пишеш, четем ти лутанията

    08:49 11.11.2025

  • 18 Тоа па

    0 0 Отговор
    Такъв неадекватник е, че с поведението си занули и остатъците от партията си. Меркелицата започна, а този окончателно ще ги затрие. Трагичното е, че през това време и Германистан ще потъне.

    08:49 11.11.2025

