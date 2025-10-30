Новини
Реджеп Ердоган се скара на канцлера Мерц: В Германия не виждате ли това?

30 Октомври, 2025 19:23 2 536 32

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разкритикува Германия за невежеството ѝ относно геноцида, глада и атаките в Газа от страна на Израел

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разкритикува Германия за невежеството ѝ относно "геноцида", глада и атаките в Газа от страна на Израел, съобщава "Ройтерс".

Това се случи на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Анкара.

Ердоган заяви, че Израел разполага с ядрени и други оръжия, които използва в Газа и я заплашва. Той отбеляза, че палестинската групировка "Хамас" няма нито едно от тях. Ердоган изтъкна, че Израел отново е атакувал Газа през последните дни въпреки прекратяването на огъня в анклава.

"Германия не вижда ли това?", запита недоумяващо турският лидер и добави, че е хуманитарен дълг на Турция, Германия и други страни да сложат край на глада и кланетата в Газа.

На пресконференцията германският канцлер заяви, че вижда Турция като близък партньор на Европейския съюз и иска да развива двустранни икономически отношения с нея, включително в транспортния сектор.

"Аз лично и германското правителство виждаме Турция като близък партньор на Европейския съюз. Искаме да продължим да изглаждаме пътя към Европа", подчерта той при първото си посещение в страната.

Мерц уточни, че двамата са говорили за миграцията и искат да постигнат по-нататъшен напредък по репатрирането на лицата, на които е отказано убежище.


  • 1 Агронома

    35 5 Отговор
    Мерц хапна на Си кайсийките,сега ще папка на Реджи Ердо стафидите

    Коментиран от #6

    19:26 30.10.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    30 8 Отговор
    До де стигнахме... Сатрапа Ердоган да е най-читавия политик в Европа!!!
    Егати падението, егати срама!

    Коментиран от #4, #11, #19, #20, #23

    19:27 30.10.2025

  • 3 Анонимен

    34 3 Отговор
    Най-накрая някой да им го каже в лицето!

    19:32 30.10.2025

  • 4 Европеец

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    А бе коментара ти е май е верен..... Но трябва да се скара и на бай Дончо миротвореца..... Нали имаш бяха сключили мир, ама гледам лудото нетаняха продължава да избива палестинци.....

    19:32 30.10.2025

  • 5 Смях в залата

    20 2 Отговор
    Този Мерц,май всички го отсвириха

    19:38 30.10.2025

  • 6 По скоро

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Агронома":

    Мерц усеща, че в ЕС келепира свършва и се обръща към Турция. А зад Турция са Китай, Русия, Индия и т.н. Важното и ние да се включим по веригата, защото сме точно на "пътя на коприната. Друг е въпроса, че не сне готови за нищо. мащабно. както винаги

    19:39 30.10.2025

  • 7 Силиций

    11 2 Отговор
    Германия от 200 години вижда само това,което и изнася.Само една женица наскоро се направи на руски ВЕФ....и германците ще плащат две поколения.

    19:40 30.10.2025

  • 8 Затова е обичан от милиони

    20 2 Отговор
    Не цепи басма никому и казва директно истината, за разлика от нашите безгръбначни

    19:43 30.10.2025

  • 9 между другото

    18 2 Отговор
    Тоя смешник Мерц е голям клоун, по това си допадат със зеля .

    19:43 30.10.2025

  • 10 горките немци

    15 2 Отговор
    И турците им се карат, дано не ги набият скоро!

    19:44 30.10.2025

  • 11 Чак пък сатрап

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Сигурен съм не знаеш значението на думата.

    Коментиран от #15

    19:45 30.10.2025

  • 12 Не разбрах

    5 1 Отговор
    Защо палестинци може, а украинци не може?

    19:52 30.10.2025

  • 13 да продължим да изглаждаме пътя към Евр

    3 2 Отговор
    вземете ги и тях да стане съвсем шериат барабар с кафявите и черните пришълци
    да почнете да учите турски и арабски

    19:52 30.10.2025

  • 14 Баш Балък

    5 1 Отговор
    Много иска от Мерц, той си е планктон, или някакво едноклетъчно

    19:53 30.10.2025

  • 15 Един

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Чак пък сатрап":

    Беше титла на някакъв владетел, управител на административна единица в древността - днес се ползва като нарицателно за жесток управник, за диктатор. За авторитарен управленец - благодаря!

    Коментиран от #22

    19:53 30.10.2025

  • 16 ЕРДО Е ПРЕД ИЗБОР

    4 2 Отговор
    Дали да избере новофашизма и юдосаксите или истината. Войната започва и всеки трябва да избере страна.

    19:54 30.10.2025

  • 17 Да ни е честита

    9 1 Отговор
    Колкото пъти се хванем с Германия на хорото, толкова национални катастрофи.

    19:54 30.10.2025

  • 18 На швабите им е вменена вина

    6 1 Отговор
    За т. нар. геноцид и дори и да виждат не смеят да гъкнат.

    19:57 30.10.2025

  • 19 Алоо

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Ти май в Турция не си ходил. Държава се развива, хората живеят. Сатрап е Борис, сатрап е Пеевски.

    19:59 30.10.2025

  • 20 Перо

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Ердоган си е добър държавен ръководител, работещ за интересите на родината си! Това, че поведението му е против интересите и политиката на унтерменшите от джендърията и ционистите е друг въпрос, който е вреден за Турция и парашута им няма да се отвори! Вече не могат да направят втори опит за преврат, това не е Украйна!

    19:59 30.10.2025

  • 21 ТУРЦИЯ

    2 0 Отговор
    И в тази война ще е неутралитет.

    20:01 30.10.2025

  • 22 Браво, радвам се, че си научил значениет

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Един":

    Значи чудесно разбираш, че си я използвал неправилно, явно защото си нямаш понятие от политическият живот в Турция и се информира за него само от дойче веле.

    Коментиран от #24

    20:06 30.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Браво, радвам се, че си научил значениет":

    Е не може да отречем, че Ердоган е диктатор! Съжалявам!
    Далеч съм от фанатизма как Турция е най-голямото зло, но Еврдоган, че си е сатрап - поддържам :)

    Коментиран от #26

    20:20 30.10.2025

  • 25 Мурджо

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мурат":

    Бъркаш Ердоган с вашите плазмодии, иска ти се да си Мурат

    Коментиран от #27

    20:20 30.10.2025

  • 26 Ваше право си е

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Един":

    Всеки живее според разбиранията си и никой не му е виновен, че е избрал да живее така. Невежеството е личен избор.

    20:23 30.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ще види

    2 0 Отговор
    Тоя е толкова неадекватен... И разрушава Германия и Европа много по-зле и от меркелицата.

    20:30 30.10.2025

  • 30 Точен

    1 0 Отговор
    Турция е извършвала геноцид над всички поробени народи, най-много над арменци, българи и кюрди. Но днес единствената държава, която извършва геноцид пред очите и камерите на целия свят, е Израел.

    20:31 30.10.2025

  • 31 относно геноцида

    0 0 Отговор
    В Германия не виждате ли това?... ами очевидно нациста Мерц не го вижда

    20:32 30.10.2025

  • 32 Подкрепят геноцида на Израел

    0 0 Отговор
    Ама репатриране на лицата, на които е отказано убежище искали... леко шизофренно нали?

    20:35 30.10.2025

