Реджеп Ердоган се скара на канцлера Мерц: В Германия не виждате ли това?

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разкритикува Германия за невежеството ѝ относно "геноцида", глада и атаките в Газа от страна на Израел, съобщава "Ройтерс".
Това се случи на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Анкара.
Ердоган заяви, че Израел разполага с ядрени и други оръжия, които използва в Газа и я заплашва. Той отбеляза, че палестинската групировка "Хамас" няма нито едно от тях. Ердоган изтъкна, че Израел отново е атакувал Газа през последните дни въпреки прекратяването на огъня в анклава.
"Германия не вижда ли това?", запита недоумяващо турският лидер и добави, че е хуманитарен дълг на Турция, Германия и други страни да сложат край на глада и кланетата в Газа.
На пресконференцията германският канцлер заяви, че вижда Турция като близък партньор на Европейския съюз и иска да развива двустранни икономически отношения с нея, включително в транспортния сектор.
"Аз лично и германското правителство виждаме Турция като близък партньор на Европейския съюз. Искаме да продължим да изглаждаме пътя към Европа", подчерта той при първото си посещение в страната.
Мерц уточни, че двамата са говорили за миграцията и искат да постигнат по-нататъшен напредък по репатрирането на лицата, на които е отказано убежище.
