Роберт Фицо: Словакия няма да участва в нито една програма на ЕС за военните нужди на Украйна
  Тема: Украйна

Роберт Фицо: Словакия няма да участва в нито една програма на ЕС за военните нужди на Украйна

26 Октомври, 2025 16:33 818 29

Преди дни евролидерите се споразумяха да отговорят на "неотложната ситуация" в Украйна и финансовите ѝ нужди през следващите две години

Роберт Фицо: Словакия няма да участва в нито една програма на ЕС за военните нужди на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Словакия няма да участва в нито едно програма на Европейския съюз, насочена към финансиране на военната помощ за Украйна, заяви днес премиерът Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че след като пое властта през 2023 г., сегашното словашко правителство спря безвъзмездната военна помощ на Братислава за Киев, оставяйки единствено възможността за търговски сделки за оръжие.

За разлика от почти всички други лидери на държави от ЕС, премиерите на Словакия и на съседна Унгария, Роберт Фицо и Виктор Орбан, казват, че решението на конфликта не е на бойното поле.

Преди дни евролидерите се споразумяха да отговорят на "неотложната ситуация" в Украйна и финансовите ѝ нужди през следващите две години. Те обаче отложиха решението за използването на руските замразени активи за подпомагане на Киев чрез заем на стойност 140 милиона евро.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че парите може да се използват незабавно за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, военновъздушните сили и фронтовите позиции.

Още новини от Украйна

"Отказвам да позволя Словакия да участва в каквито и да било финансови схеми, насочени към подпомагане на Украйна да управлява войната и военните си разходи", заяви Фицо.

Той също така разкритикува санкциите на ЕС срещу Русия, казвайки, че те са по-вредни за самата Европа.

Словакия и Унгария, които продължават да се снабдяват с руски петрол, сега са изправени пред предизвикателства, свързани със санкциите на САЩ срещу компаниите "Роснефт" и "Лукойл", които следва да влязат в сила следващия месец.

Попитан за тези рискове, Фицо каза, че словашката рафинерия "Словнафт" (Slovnaft) е част от унгарската петролна и газова група МОЛ, а не купувач на петрол.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви преди дни, че Унгария работи за намиране на начин да заобиколи американските санкции.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 25 гласа.
  • 1 Оня с коня

    24 6 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    16:34 26.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    24 5 Отговор
    Много са малко тия ръководители като Фицо в ЕС. Повечето са подлоги и марионетки.

    16:36 26.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    8 23 Отговор
    Фицо трябва да го пратят в Руския Мир при Кобзон !!!
    Украйна е айсберга, който потопи руския Титаник 👍

    Коментиран от #4, #5

    16:38 26.10.2025

  • 4 джудж ,

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Давай по-кротко , пази си нервите за след време - ще ти трябват !

    16:40 26.10.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    23 5 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Май ЕС го потапят, цени растат всеки ден, стандарта на живот пада, увеличава се престъпността и всичко издиша и потъва а в България се очаква и настъпването на еврото и трагедията ще е катастрофална!

    16:42 26.10.2025

  • 6 Браво на Фицо

    22 5 Отговор
    Един с акъла си и независим, за да се опълчи на продажниците да финансират войната на фашисткият и терористичен режим в Украйна.

    16:44 26.10.2025

  • 7 Асен

    6 20 Отговор
    Коя беше Словакия отпадъка на Европа.

    Коментиран от #18

    16:45 26.10.2025

  • 8 Соломон

    14 6 Отговор
    Обкръжените войници на украинската армия в Красноармейск и Славянск, МОГАГ да си ПОМОГНАТ САМИ, като се ПРОБВАТ да се ПРЕДАДАТ в ПЛЕН !

    Дано измвадят КЪСМЕТ от ЗАГРАД ОТРЯДИТЕ !

    16:48 26.10.2025

  • 9 Майна

    13 7 Отговор
    Това е лидер!
    Респект!
    Ако беше Радев щеше да пледира пак за НАТО и лондонсити
    За Тиквата и Дебелия - те пък са ясни!
    Възраждане е за българите!

    Коментиран от #16

    16:48 26.10.2025

  • 10 Разцеплението в Е С е видимо

    10 3 Отговор
    За Украйна за горивата за зелената енергия за двигателите с вътрешно горене за разпределянето на средствата между отделните държави. Федералната република Франция Италия са в тежка рецесия. Повишаването на газ и Петрол което означава дизел и бензин само ще затвърди този процес. Инфлацията ще се повиши с тези нови цени което би трябвало да вдигне лихвените проценти. Доста хора изтеглиха кредити. Къде отиваме..... Или по-точният въпрос е накъде сме се запътили а аз лично мисля че ние вече сме там. За България след първи януари......

    Коментиран от #15

    16:50 26.10.2025

  • 11 Понпътя на орбан

    4 12 Отговор
    Словакия един ден ще иска от ЕС пари, но няма да има. Да си ги изкара сама.

    16:59 26.10.2025

  • 12 Синя София

    4 8 Отговор
    Махайте ги от ЕС

    17:03 26.10.2025

  • 13 Съвсем скоро и Фицо и Орбан ще

    5 12 Отговор
    се оттекат в канала на историята. Путин може и да ги изпревари!

    Коментиран от #14

    17:04 26.10.2025

  • 14 И щооо

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Съвсем скоро и Фицо и Орбан ще":

    Не искат да си съсипват страните и да спонсорират фашисткият режим в Украйна и да пълнят касичката на САЩ ли?

    17:06 26.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти в кой клас си

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дрън дрън":

    Знаеш ли какво е икономическа рецесия?

    Коментиран от #19

    17:08 26.10.2025

  • 18 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Асен":

    Също като България

    17:08 26.10.2025

  • 19 Теай бе, клоун

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ти в кой клас си":

    Класовете отдавна са минали в моя живот. Теории не слушам, гледам реалността в която живея и виждам. Заври си икономическите рецесии в….

    Коментиран от #20, #22

    17:10 26.10.2025

  • 20 Ако са минали

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Теай бе, клоун":

    още по жалко! Детето толкова му е акъла, но възрастен с акъл на дете, е трагедия. Научи какво е рецесия, за да не драскаш глупава пропаганда.

    Коментиран от #21

    17:12 26.10.2025

  • 21 Смешник си

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ако са минали":

    Теоретици клавиатурници като теб с лопата да ги ринеш.

    Коментиран от #24

    17:14 26.10.2025

  • 22 Мой си завв ✓решшш

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Теай бе, клоун":

    Хибридното Дилл ...Доо на дълл. Боko ,за да не замърсяваш

    17:15 26.10.2025

  • 23 Бъдеще

    2 1 Отговор
    Браво бе Фицо, мъжкар си! Дано да има повече като теб и Орбан в Европа, ЗА ДА Я ИМА ЕВРОПА!

    17:17 26.10.2025

  • 24 Именно де

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Смешник си":

    Ако не бе толкова трагично, щеше да е супер смешно. Учи човече, а не се излагай да правиш глупава пропаганда. Не ти е от полза. Не, че ще го разбереш, но все пак.

    17:18 26.10.2025

  • 25 Историк

    1 0 Отговор
    През 1968 г. СССР буквално нападна Чехословакия с танкове и смаза мечтата на хората за свобода очевидно не значи нищо за този путинолизец. Интересно сега ако любимия му изпрати дробове и ракети срещу Братислава какво ще на направи този велик антинароден държавник, същия като Орбан, защото в Будапеща Кремъл съща изпрати танкове и смаза унгарците. Случайно ли точно тези 2 държави, смазани от руските танкове, сега имат най-силно крещящите ръководители в подкрепа на Путлер ? Дали и там както у нас някога са имали честни и свободни избори? Защото управляват не тези,които народа иска, а говорим за демокрация. Тя се гарантира от честни и свободни избори, те са гласа на народа

    Коментиран от #26, #27

    17:30 26.10.2025

  • 26 Много ви е глупава пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Историк":

    Историята няма общо със случващото се сега и унищожението на Европа! Човека е един от малкото в Европа, останал независим и имащ силата да каже истината и да защитава интересите на страната си, а не да върви като стадо към унищожение.

    17:35 26.10.2025

  • 27 Малкия Стоянчо

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Историк":

    Дядо ,ти си истерик ,вземи се лекувай овреме .

    17:38 26.10.2025

  • 28 СЛОНА

    1 0 Отговор
    ПОНЕ ПРЕДАВАЙТЕ ВСИЧКО НА БРАТУШКИТЕ ДА ЗНАЯТ И ДА ВЗИМАТ ДРАСТИЧНИ МЕРКИ!!!

    17:39 26.10.2025

  • 29 Да им

    1 0 Отговор
    Се спрат всички пари няма как да куче с от две крави едновременно като останат гладни като унгарците ще изхвърлят Фицо

    17:40 26.10.2025

