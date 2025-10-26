Роберт Фицо: Словакия няма да участва в нито една програма на ЕС за военните нужди на Украйна

Словакия няма да участва в нито едно програма на Европейския съюз, насочена към финансиране на военната помощ за Украйна, заяви днес премиерът Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Агенцията отбелязва, че след като пое властта през 2023 г., сегашното словашко правителство спря безвъзмездната военна помощ на Братислава за Киев, оставяйки единствено възможността за търговски сделки за оръжие.
За разлика от почти всички други лидери на държави от ЕС, премиерите на Словакия и на съседна Унгария, Роберт Фицо и Виктор Орбан, казват, че решението на конфликта не е на бойното поле.
Преди дни евролидерите се споразумяха да отговорят на "неотложната ситуация" в Украйна и финансовите ѝ нужди през следващите две години. Те обаче отложиха решението за използването на руските замразени активи за подпомагане на Киев чрез заем на стойност 140 милиона евро.
Украинският президент Володимир Зеленски каза, че парите може да се използват незабавно за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, военновъздушните сили и фронтовите позиции.
"Отказвам да позволя Словакия да участва в каквито и да било финансови схеми, насочени към подпомагане на Украйна да управлява войната и военните си разходи", заяви Фицо.
Той също така разкритикува санкциите на ЕС срещу Русия, казвайки, че те са по-вредни за самата Европа.
Словакия и Унгария, които продължават да се снабдяват с руски петрол, сега са изправени пред предизвикателства, свързани със санкциите на САЩ срещу компаниите "Роснефт" и "Лукойл", които следва да влязат в сила следващия месец.
Попитан за тези рискове, Фицо каза, че словашката рафинерия "Словнафт" (Slovnaft) е част от унгарската петролна и газова група МОЛ, а не купувач на петрол.
Унгарският премиер Виктор Орбан заяви преди дни, че Унгария работи за намиране на начин да заобиколи американските санкции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с коня
16:34 26.10.2025
2 БОЛШЕВИК
16:36 26.10.2025
3 Pyccкий Карлик
Украйна е айсберга, който потопи руския Титаник 👍
Коментиран от #4, #5
16:38 26.10.2025
4 джудж ,
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Давай по-кротко , пази си нервите за след време - ще ти трябват !
16:40 26.10.2025
5 БОЛШЕВИК
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Май ЕС го потапят, цени растат всеки ден, стандарта на живот пада, увеличава се престъпността и всичко издиша и потъва а в България се очаква и настъпването на еврото и трагедията ще е катастрофална!
16:42 26.10.2025
6 Браво на Фицо
16:44 26.10.2025
7 Асен
Коментиран от #18
16:45 26.10.2025
8 Соломон
Дано измвадят КЪСМЕТ от ЗАГРАД ОТРЯДИТЕ !
16:48 26.10.2025
9 Майна
Респект!
Ако беше Радев щеше да пледира пак за НАТО и лондонсити
За Тиквата и Дебелия - те пък са ясни!
Възраждане е за българите!
Коментиран от #16
16:48 26.10.2025
10 Разцеплението в Е С е видимо
Коментиран от #15
16:50 26.10.2025
11 Понпътя на орбан
16:59 26.10.2025
12 Синя София
17:03 26.10.2025
13 Съвсем скоро и Фицо и Орбан ще
Коментиран от #14
17:04 26.10.2025
14 И щооо
До коментар #13 от "Съвсем скоро и Фицо и Орбан ще":Не искат да си съсипват страните и да спонсорират фашисткият режим в Украйна и да пълнят касичката на САЩ ли?
17:06 26.10.2025
17 Ти в кой клас си
До коментар #15 от "Дрън дрън":Знаеш ли какво е икономическа рецесия?
Коментиран от #19
17:08 26.10.2025
18 стоян георгиев
До коментар #7 от "Асен":Също като България
17:08 26.10.2025
19 Теай бе, клоун
До коментар #17 от "Ти в кой клас си":Класовете отдавна са минали в моя живот. Теории не слушам, гледам реалността в която живея и виждам. Заври си икономическите рецесии в….
Коментиран от #20, #22
17:10 26.10.2025
20 Ако са минали
До коментар #19 от "Теай бе, клоун":още по жалко! Детето толкова му е акъла, но възрастен с акъл на дете, е трагедия. Научи какво е рецесия, за да не драскаш глупава пропаганда.
Коментиран от #21
17:12 26.10.2025
21 Смешник си
До коментар #20 от "Ако са минали":Теоретици клавиатурници като теб с лопата да ги ринеш.
Коментиран от #24
17:14 26.10.2025
22 Мой си завв ✓решшш
До коментар #19 от "Теай бе, клоун":Хибридното Дилл ...Доо на дълл. Боko ,за да не замърсяваш
17:15 26.10.2025
23 Бъдеще
17:17 26.10.2025
24 Именно де
До коментар #21 от "Смешник си":Ако не бе толкова трагично, щеше да е супер смешно. Учи човече, а не се излагай да правиш глупава пропаганда. Не ти е от полза. Не, че ще го разбереш, но все пак.
17:18 26.10.2025
25 Историк
Коментиран от #26, #27
17:30 26.10.2025
26 Много ви е глупава пропагандата
До коментар #25 от "Историк":Историята няма общо със случващото се сега и унищожението на Европа! Човека е един от малкото в Европа, останал независим и имащ силата да каже истината и да защитава интересите на страната си, а не да върви като стадо към унищожение.
17:35 26.10.2025
27 Малкия Стоянчо
До коментар #25 от "Историк":Дядо ,ти си истерик ,вземи се лекувай овреме .
17:38 26.10.2025
28 СЛОНА
17:39 26.10.2025
29 Да им
17:40 26.10.2025