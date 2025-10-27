Новини
Берлин за скандала с Пекин: Нищо особено!

27 Октомври, 2025 17:05 1 852 21

Германия омаловажи значението на отлагането на визитата на външния ѝ министър в Китай

Берлин за скандала с Пекин: Нищо особено! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германското правителство не очаква отлагането на посещението в Пекин на министъра на външните работи Йохан Вадефул да има значително въздействие върху сътрудничеството с Китай, заяви днес заместник-говорителят на правителството Щефен Майер, цитиран от ДПА, пише БТА.

Майер каза, че не смята, че „отлагането ще има значително въздействие върху бъдещата политика на германското правителство“. Берлин все още проявява интерес към „уважителен и добър диалог“ с китайското правителство, добави той.

„Искаме да работим заедно в тясно сътрудничество, те проявяват интерес към конструктивен обмен, така е ясно: Китай и Германия се нуждаят от това сътрудничество“, каза още говорителят на Министерството на външните работи.

Тези коментари идват, след като посещението на Вадефул до Китай, което се очакваше да се състои тази седмица, беше отменено в последния момент в петък, когато стана ясно, че Пекин е организирал само една среща за германския министър, отбелязва ДПА.

Вадефул се надява да разговаря по телефона с китайския си колега Ван И колкото се може по-скоро. Все още обаче няма определена дата за това, посочва ДПА.

Не е ясно и дали отлагането на визитата на германския външен министър ще има последствия за плановете на канцлер Фридриха Мерц, който все още не е посещавал Китай.

Говорителят на германското правителство даде ясно да се разбере, че визита на външния министър не е задължително предусловие за посещение на канцлера.


  • 1 Смешници

    50 1 Отговор
    Позор

    17:07 27.10.2025

  • 2 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    49 1 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    17:07 27.10.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    32 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:08 27.10.2025

  • 4 604

    24 2 Отговор
    Нямъ ве нямъ....то веке се е отръзилу..зъ туй и се бави..по лошу ...мой дъ немъ!

    17:08 27.10.2025

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    42 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:08 27.10.2025

  • 6 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    41 2 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    17:08 27.10.2025

  • 7 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    28 2 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    17:08 27.10.2025

  • 8 БАЙ СИ

    40 2 Отговор
    отсвири глиста.
    А няма нищо особено. Мерц:Свикнали сме да ни мачкат, руси, американци и китайци.

    17:09 27.10.2025

  • 9 Един

    46 2 Отговор
    Наритаха им канчетата, а швабата не смее да се обади - вика хубаво ми беше... европа умря!

    17:10 27.10.2025

  • 10 Анджо

    0 34 Отговор
    Китайчо трепери, защо ли, защото първо ще говори с Тръмп и после ще ходи в чайна.

    17:15 27.10.2025

  • 11 Питам:

    32 1 Отговор
    Как е КЪШ на китайски с което китайците гонят "великите" дипломати на западнала Европа начело с откачената Урсула, и лудата Кая?

    17:20 27.10.2025

  • 12 Перо

    24 1 Отговор
    За китайците, връзките с ЕС са без никакво значение и тежест! Сътрудничеството с ръководители полужени и полумъже е рисково и вредно, непредсказуемо! За тях бизнеса с Русия, САЩ и необвързаните страни е по-нужен и полезен с по-голям процент на възвращаемост, на инвестициите! Сега очакват двойно поскъпване на горивата в ЕС с новите санкции на Русия!

    17:22 27.10.2025

  • 13 Дедо ви...

    14 1 Отговор
    Езици като шпатули. Мажат и лажат... На тоз директно са му заявили че няма какво да разговарят с него

    17:36 27.10.2025

  • 14 Саддам от София

    11 1 Отговор
    За Китай, Европа вече не е надеждна, отдавна е загубила онзи дух на договореност, който я характеризираше в миналото, а сега е изпълнена с лъжи, кражби и безочливост!

    17:36 27.10.2025

  • 15 Не манипулирайте читателите си.

    8 1 Отговор
    Инфомацията лесно може да бъде намерена. Не е "отложена" срещата, а ОТМЕНЕНА!
    Защото никой от китайското ръководство не е искал да се срещне с него? Защо не кажете с кого е щяла да бъде тази единствена среща? С кмета на града където е резервирал хотел или с германския посланик в Китай ?

    "Тези коментари идват, след като посещението на Вадефул до Китай, което се очакваше да се състои тази седмица, беше отменено в последния момент в петък, когато стана ясно, че Пекин е организирал само една среща за германския министър, отбелязва ДПА."

    17:47 27.10.2025

  • 16 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Си ги е отсвирил и двамата

    17:48 27.10.2025

  • 17 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    А спомняте ли си Бочко на онова официално посещение в ОАЕ където никой не го сайдиса и се върна като клъфтан петел.
    Барем бяха на плаж там

    17:51 27.10.2025

  • 18 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Не е само външният министър.Преди него Си отказа да приеме и канцлера Мерц под предлог:-"Нямам време за среща с Мерц"! След него ,отказаха и на външния министър

    17:56 27.10.2025

  • 19 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Берлин за скандала с Пекин: Нищо особено!


    Берлин за скандала с Пекин:Дракона ни опъна.Нищо особено!

    17:58 27.10.2025

  • 20 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Накратко:

    1. Пекин ясно даде да се разбере, че не гледа на Германия като на самостоятелен център на вземане на решения и още по-малко като на равностоен играч....

    2. Германия е второстепенен световен играч, недостоен за китайското внимание....

    18:06 27.10.2025

  • 21 В Германия убиват бели хора масово

    1 0 Отговор
    Българин в критично състояние в Вейл ам Рейн Германия,бият го полицаи и Българи от Перник!Българина мръзне на улицата месеци наред при 0 градуса!Никой не реагира!Мирослав Германов

    18:09 27.10.2025

