Берлин за скандала с Пекин: Нищо особено!

Германското правителство не очаква отлагането на посещението в Пекин на министъра на външните работи Йохан Вадефул да има значително въздействие върху сътрудничеството с Китай, заяви днес заместник-говорителят на правителството Щефен Майер, цитиран от ДПА, пише БТА.
Майер каза, че не смята, че „отлагането ще има значително въздействие върху бъдещата политика на германското правителство“. Берлин все още проявява интерес към „уважителен и добър диалог“ с китайското правителство, добави той.
„Искаме да работим заедно в тясно сътрудничество, те проявяват интерес към конструктивен обмен, така е ясно: Китай и Германия се нуждаят от това сътрудничество“, каза още говорителят на Министерството на външните работи.
Тези коментари идват, след като посещението на Вадефул до Китай, което се очакваше да се състои тази седмица, беше отменено в последния момент в петък, когато стана ясно, че Пекин е организирал само една среща за германския министър, отбелязва ДПА.
Вадефул се надява да разговаря по телефона с китайския си колега Ван И колкото се може по-скоро. Все още обаче няма определена дата за това, посочва ДПА.
Не е ясно и дали отлагането на визитата на германския външен министър ще има последствия за плановете на канцлер Фридриха Мерц, който все още не е посещавал Китай.
Говорителят на германското правителство даде ясно да се разбере, че визита на външния министър не е задължително предусловие за посещение на канцлера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смешници
17:07 27.10.2025
2 Съветският пeHиc аkp00батTTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
17:07 27.10.2025
3 Съветският пeHиc аkp00батTTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:08 27.10.2025
4 604
17:08 27.10.2025
5 Съветският пeHиc аkp00батTTTT
Фидел Кастро 1992 г.
17:08 27.10.2025
6 Съветският пeHиc аkp00батTTTT
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
17:08 27.10.2025
7 Съветският пeHиc аkp00батTTTT
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
17:08 27.10.2025
8 БАЙ СИ
А няма нищо особено. Мерц:Свикнали сме да ни мачкат, руси, американци и китайци.
17:09 27.10.2025
9 Един
17:10 27.10.2025
10 Анджо
17:15 27.10.2025
11 Питам:
17:20 27.10.2025
12 Перо
17:22 27.10.2025
13 Дедо ви...
17:36 27.10.2025
14 Саддам от София
17:36 27.10.2025
15 Не манипулирайте читателите си.
Защото никой от китайското ръководство не е искал да се срещне с него? Защо не кажете с кого е щяла да бъде тази единствена среща? С кмета на града където е резервирал хотел или с германския посланик в Китай ?
"Тези коментари идват, след като посещението на Вадефул до Китай, което се очакваше да се състои тази седмица, беше отменено в последния момент в петък, когато стана ясно, че Пекин е организирал само една среща за германския министър, отбелязва ДПА."
17:47 27.10.2025
16 Хасковски каунь
17:48 27.10.2025
17 Хасковски каунь
Барем бяха на плаж там
17:51 27.10.2025
18 Атина Палада
17:56 27.10.2025
19 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Берлин за скандала с Пекин:Дракона ни опъна.Нищо особено!
17:58 27.10.2025
20 az СВО Победа 80
1. Пекин ясно даде да се разбере, че не гледа на Германия като на самостоятелен център на вземане на решения и още по-малко като на равностоен играч....
2. Германия е второстепенен световен играч, недостоен за китайското внимание....
18:06 27.10.2025
21 В Германия убиват бели хора масово
18:09 27.10.2025