The Wall Street Journal: Има само два варианта за край на войната! Крах на руския имперски проект или изчезването на Украйна

Революцията на дроновете на руско-украинския фронт направи невъзможно повторението на бързите пробиви на войските в стратегическата дълбочина на вражеската територия, както беше в първите дни на войната в Украйна. И тъй като Кремъл отказва да влезе в мирни преговори, съдбата на войната ще реши чия икономика и общество ще се провалят първи – на Украйна или на Русия, пише The Wall Street Journal в статия с оригинално заглавие "Докато Путин се окопава, се очертава дълга и различна война с Украйна", съобщава Фокус.



"Отказът на Русия от прекратяване на огъня и отменената мирна среща в Будапеща породиха мрачната перспектива, че войната в Украйна ще продължи още години. Президентът Владимир Путин остава убеден, че Русия в крайна сметка ще изтощи по-малкия си съсед, което ще доведе до срив на украинската икономика и общество“, се посочва в публикацията.



Изданието отбелязва, че въпреки надеждите на Кремъл, ситуацията за Украйна е далеч от поражение. Тъй като стратегическите пробиви станаха невъзможни поради фактора дронове, Киев се надява да спечели победа, изтощавайки Русия икономически с дълбоки удари по петролната и газовата инфраструктура – жизнената сила на военната машина на Путин.



"Украинската стратегия, колкото и смешно да изглежда, е огледален образ на стратегията на Русия: да се направи всичко възможно, за да се срине руската икономика преди украинската“, твърди руският опозиционен политик Иля Пономаров, който в момента живее в Киев.



Бивш високопоставен член на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, чието име не се споменава, заявява пред WSJ, че войната вероятно ще продължи още няколко години, тъй като и двете страни имат възможност да продължат борбата. Според него конфликтът ще приключи или с краха на руския имперски проект, или с изчезването на независима Украйна.



"Продължаваме да очакваме политическия колапс на Русия, както се случи с Германия през 1918 г., когато тя загуби войната, въпреки че по това време на германска земя няма нито един вражески войник. Този колапс сега не се случва. Но рано или късно такива неща винаги се случват“, заявява руският икономист Константин Сонин, понастоящем професор в Школата за държавна политика към Чикагския университет.

