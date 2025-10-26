The Wall Street Journal: Има само два варианта за край на войната! Крах на руския имперски проект или изчезването на Украйна

Революцията на дроновете на руско-украинския фронт направи невъзможно повторението на бързите пробиви на войските в стратегическата дълбочина на вражеската територия, както беше в първите дни на войната в Украйна. И тъй като Кремъл отказва да влезе в мирни преговори, съдбата на войната ще реши чия икономика и общество ще се провалят първи – на Украйна или на Русия, пише The Wall Street Journal в статия с оригинално заглавие "Докато Путин се окопава, се очертава дълга и различна война с Украйна", съобщава Фокус.
"Отказът на Русия от прекратяване на огъня и отменената мирна среща в Будапеща породиха мрачната перспектива, че войната в Украйна ще продължи още години. Президентът Владимир Путин остава убеден, че Русия в крайна сметка ще изтощи по-малкия си съсед, което ще доведе до срив на украинската икономика и общество“, се посочва в публикацията.
Изданието отбелязва, че въпреки надеждите на Кремъл, ситуацията за Украйна е далеч от поражение. Тъй като стратегическите пробиви станаха невъзможни поради фактора дронове, Киев се надява да спечели победа, изтощавайки Русия икономически с дълбоки удари по петролната и газовата инфраструктура – жизнената сила на военната машина на Путин.
"Украинската стратегия, колкото и смешно да изглежда, е огледален образ на стратегията на Русия: да се направи всичко възможно, за да се срине руската икономика преди украинската“, твърди руският опозиционен политик Иля Пономаров, който в момента живее в Киев.
Бивш високопоставен член на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, чието име не се споменава, заявява пред WSJ, че войната вероятно ще продължи още няколко години, тъй като и двете страни имат възможност да продължат борбата. Според него конфликтът ще приключи или с краха на руския имперски проект, или с изчезването на независима Украйна.
"Продължаваме да очакваме политическия колапс на Русия, както се случи с Германия през 1918 г., когато тя загуби войната, въпреки че по това време на германска земя няма нито един вражески войник. Този колапс сега не се случва. Но рано или късно такива неща винаги се случват“, заявява руският икономист Константин Сонин, понастоящем професор в Школата за държавна политика към Чикагския университет.
1 Тома
15:17 26.10.2025
2 Готина снимка
Коментиран от #6
15:17 26.10.2025
3 Кварталния Стратег
Коментиран от #17
15:18 26.10.2025
4 Фейк на часа
Коментиран от #11
15:19 26.10.2025
5 Батальона се строява
15:20 26.10.2025
6 Снимката показва всичко
До коментар #2 от "Готина снимка":На наркоса му влiz@, а Путинмунказва по- високо крещи бе. Не чувам.
15:20 26.10.2025
7 БОЛШЕВИК
Коментиран от #57
15:20 26.10.2025
8 Pyccкий Карлик
И двете постсъветски републики да изчезнат, а плодородните им земи да се засадят с китни картофи 👍
15:20 26.10.2025
9 Нед Харис от Англия
15:21 26.10.2025
10 Хехе
15:21 26.10.2025
11 Хахаха
До коментар #4 от "Фейк на часа":Това е снимката на зеленияПотник от моминските и години.
15:21 26.10.2025
12 Да,бе
15:23 26.10.2025
13 Оня с коня
Коментиран от #14
15:23 26.10.2025
14 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #13 от "Оня с коня":много сте точен
Коментиран от #20
15:24 26.10.2025
15 Пасивен Кремълски педофил с токчета
15:24 26.10.2025
16 Като круша
15:25 26.10.2025
17 Pyccкий Карлик
До коментар #3 от "Кварталния Стратег":"...Руския Генерален Щаб..."
Като чуя руски щаб било той и генерален в схомените ми възникват маси отрупани с купчини празни бутилки, фасове и ватенки натъркаляни по пода.....
Коментиран от #21, #31
15:25 26.10.2025
18 Весела
15:25 26.10.2025
19 Бай Ганьо
Коментиран от #25
15:26 26.10.2025
20 Биполярен
До коментар #14 от "град КОЗЛОДУЙ":ли си ?
15:27 26.10.2025
21 Кварталния Стратег
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":Може би са твои спомени от предишната нощ с другите алкохолици от съседната каравана.
15:27 26.10.2025
22 Хм...
Коментиран от #35
15:27 26.10.2025
23 Какво става
Коментиран от #29
15:28 26.10.2025
24 ИАМ ОЩЕ ПО ДОБЪР ВАРИАНТ
15:31 26.10.2025
25 пед,0фила зеле
До коментар #19 от "Бай Ганьо":слабо квичи. А Путин му вика: Трай красавице, мая!
15:31 26.10.2025
26 Къде се правят залозите?
15:31 26.10.2025
27 Давайте сега е момента
Питали Франция:
- Кога е най-добре да нападнем Русия?
- Само не през зимата... отговорили франките, спомняйки си за Наполеон!!!
Попитали и Германия...
- Само не през лятото ,,, отговорили немците, спомняйки си за Хитлер!!!
Попитали Китай:
А те моментално отговорили...
- Точно сега е момента... !!!
- И защо точно сега?
А китайците казали:
- Ами защото Руснаците сега строят 2 газопровода през Сибир, строят също така 3 АЕЦ, разширяват железопътният транспорт в Тайгата,
И МНОГО ИМ ТРЯБВАТ ВОЕННОПЛЕННИЦИ.
15:32 26.10.2025
28 Има само един вариант
15:33 26.10.2025
29 БОЛШЕВИК
До коментар #23 от "Какво става":Колективния Запад е в колапс, икономически, социален, демографски и културен! ЕС е пред разпад и НАТО да се прибере на Запад!
15:34 26.10.2025
30 Рублевка
Путин е много търпелив с тия сбърканяци. Руското общество и руските генерали отдавна настояват за пълно унищожение на украинската инфраструктура със серия ядрени удари и бомбени килими и връщането на територията в средновековието. Отново ще мрат от глад и ще убиват съседите и децата си да ги изядат.
15:34 26.10.2025
31 Качалин
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":Ааааа, вързали са те! Не са те водили в Генерален щаб а в гей-бардак! Разкажи как мина всичко?
15:35 26.10.2025
32 777
Коментиран от #45
15:35 26.10.2025
33 пиночет
Коментиран от #36
15:36 26.10.2025
34 Ами
Днес в Русия липсват каквито и да е било условия за подобни сценарии.
Единственото решение към момента е, западът да прекрати подкрепата си за окраина.
Но това може да се случи само, ако на запад дойдат управляващи които да го направят.
Защото тия които са в момента, едва ли ще го направят.
Коментиран от #37
15:37 26.10.2025
36 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
До коментар #33 от "пиночет":Няма да мръдна от бункера
Коментиран от #40
15:38 26.10.2025
37 Ааа
До коментар #34 от "Ами":А през 89г. СССР защо загуби студената война? Защото Путин беше агент на КГБ в Берлин от където започна разпадът му ли?
Коментиран от #46, #50
15:40 26.10.2025
39 мдаааа
Коментиран от #48
15:40 26.10.2025
40 Качалин
До коментар #36 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":Къпа ли се днес? Такива като теб се къпят само в неделя и тогава си сменят и бельото. А за теб специално си мисля, че пропускаш някои недели!
Коментиран от #44
15:42 26.10.2025
41 Трети вариант
15:42 26.10.2025
42 Митрофанова
15:43 26.10.2025
44 Песков
До коментар #40 от "Качалин":Недейте да обиждате нашия главен педофил!
Коментиран от #47
15:44 26.10.2025
45 оня с коня
До коментар #32 от "777":Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО
15:45 26.10.2025
46 БОЛШЕВИК
До коментар #37 от "Ааа":За СССР може да се говори и пише много. СССР рухна отвътре от шепа предатели! Иначе СССР беше най-доброто за човечеството създадено от човеците!
Коментиран от #51, #53
15:45 26.10.2025
47 Залужни
До коментар #44 от "Песков":Да бе. всички знаят заНсркоса и Ермак. Скрито покрито няма
15:46 26.10.2025
48 ...
До коментар #39 от "мдаааа":Да кажеш, че Русия е победител е все едно да кажеш, че Германия е победител от ВСВ през 1943г. Победителят не се определя от временните му придобивки. Като свърши войната, тогава ще говорим за победители и победени. Териториалните придобивки на Русия в Украйна за последните две години са значително намалели. Бяха превзели Херсон и предградията на Киев по едно време, точно както Хитлер беше стигнал до Сталинград и Ленинград. От тогава насам...
15:46 26.10.2025
49 си дзън
Коментиран от #54
15:47 26.10.2025
50 Ами
До коментар #37 от "Ааа":"СССР не загуби, той просто напусна ... Просто вече не му се играеше."
А го направи, защото западът успя да излъже наивният Горбачов.
15:49 26.10.2025
51 Ааа
До коментар #46 от "БОЛШЕВИК":Така де. Като рухне Руската Федерация, следващият сатрап ще каже, че Путин е предател, точно както Путин направи с Горбачов и така... Това си е отколешна руска традиция. Само че този път може и да няма следващ сатрап на Русия.
15:49 26.10.2025
52 Бат Петьо Парчето
15:50 26.10.2025
53 Пенсионер 69 годишен
До коментар #46 от "БОЛШЕВИК":Аз бях там. Беше рай, но ги удавиха с пропаганда и предателства. Подлъгаха ги с порно, дънки, дъфки и банани.
Коментиран от #56, #61
15:50 26.10.2025
54 Качалин
До коментар #49 от "си дзън":дрън-дрън това е си дзън
15:50 26.10.2025
55 Кит
15:55 26.10.2025
56 БОЛШЕВИК
До коментар #53 от "Пенсионер 69 годишен":Така беше, на първо място са предателствата и пропагандата и лъжите, че Рая на земята е на Запад и със Запада!
15:58 26.10.2025
57 Шопо
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Украйна не е държава а територия, руска територия.
16:01 26.10.2025
60 Пенсионер 69 годишен
16:11 26.10.2025
61 Ами
До коментар #53 от "Пенсионер 69 годишен":СССР не рухна заради предателство. Още по-малко заради дънки, дъвки и банани :)
Буш старши го е казал точно и ясно - "СССР рухна заради няколко изречения. Казахме на наивният Горбачов - спрете да им давате и ще видите, че не само не Ви обичат, но и ще Ви намразят. И той взе, че го направи".
16:11 26.10.2025
62 az СВО Победа 80
Войната ще приключи с капитулацията на Киев, разбирай на партията на войната в Европа и преформатиране на зоните на влияние в света и в частност в Европа, които ще отчитат интересите на Русия, а няма да съществуват с цел война срещу Русия...., нещо, за което Путин настояваше още през м. Декември на 2021г.
16:11 26.10.2025
63 Анонимен
16:11 26.10.2025
64 Сатана Z
„ Защо ни е свят, в който я няма Русия”
16:16 26.10.2025
65 Лавров
Ние настъпване по целия фронт и Украйна е победена.
Украйна и дападът просто ще капитулират.
На Нова година сме в Киев
Интервю по СиЕнЕн
16:16 26.10.2025