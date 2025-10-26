Новини
The Wall Street Journal: Има само два варианта за край на войната! Крах на руския имперски проект или изчезването на Украйна
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: Има само два варианта за край на войната! Крах на руския имперски проект или изчезването на Украйна

26 Октомври, 2025 15:15

Отказът на Русия от прекратяване на огъня и отменената мирна среща в Будапеща породиха мрачната перспектива, че войната в Украйна ще продължи още години

The Wall Street Journal: Има само два варианта за край на войната! Крах на руския имперски проект или изчезването на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal

Революцията на дроновете на руско-украинския фронт направи невъзможно повторението на бързите пробиви на войските в стратегическата дълбочина на вражеската територия, както беше в първите дни на войната в Украйна. И тъй като Кремъл отказва да влезе в мирни преговори, съдбата на войната ще реши чия икономика и общество ще се провалят първи – на Украйна или на Русия, пише The Wall Street Journal в статия с оригинално заглавие "Докато Путин се окопава, се очертава дълга и различна война с Украйна", съобщава Фокус.

"Отказът на Русия от прекратяване на огъня и отменената мирна среща в Будапеща породиха мрачната перспектива, че войната в Украйна ще продължи още години. Президентът Владимир Путин остава убеден, че Русия в крайна сметка ще изтощи по-малкия си съсед, което ще доведе до срив на украинската икономика и общество“, се посочва в публикацията.

Изданието отбелязва, че въпреки надеждите на Кремъл, ситуацията за Украйна е далеч от поражение. Тъй като стратегическите пробиви станаха невъзможни поради фактора дронове, Киев се надява да спечели победа, изтощавайки Русия икономически с дълбоки удари по петролната и газовата инфраструктура – жизнената сила на военната машина на Путин.

"Украинската стратегия, колкото и смешно да изглежда, е огледален образ на стратегията на Русия: да се направи всичко възможно, за да се срине руската икономика преди украинската“, твърди руският опозиционен политик Иля Пономаров, който в момента живее в Киев.

Бивш високопоставен член на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, чието име не се споменава, заявява пред WSJ, че войната вероятно ще продължи още няколко години, тъй като и двете страни имат възможност да продължат борбата. Според него конфликтът ще приключи или с краха на руския имперски проект, или с изчезването на независима Украйна.

"Продължаваме да очакваме политическия колапс на Русия, както се случи с Германия през 1918 г., когато тя загуби войната, въпреки че по това време на германска земя няма нито един вражески войник. Този колапс сега не се случва. Но рано или късно такива неща винаги се случват“, заявява руският икономист Константин Сонин, понастоящем професор в Школата за държавна политика към Чикагския университет.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    37 10 Отговор
    В Украйна се питат дали зельо е минал Илон Мъск по богатство

    15:17 26.10.2025

  • 2 Готина снимка

    30 4 Отговор
    Изпезването на 404.

    Коментиран от #6

    15:17 26.10.2025

  • 3 Кварталния Стратег

    47 7 Отговор
    Днес от Руския Генерален Щаб обявиха пред Путин, че са обкръжили Покровск и Купянск барабар с 10 хиляди Украинци вътре. Путин им Предлага да се предадат преди да бъдат унищожени. Кога ще го отразите това?

    Коментиран от #17

    15:18 26.10.2025

  • 4 Фейк на часа

    38 7 Отговор
    Дали сте снимка на Зеленски отпреди дълго време. Сега е с подпухнало лице от дрогата. Сами имате статия как изглежда човек, който се интоксикира редовно - само прочетете съседната статия и сравнете снимката на Зеленски тук с актуалната му снимка.

    Коментиран от #11

    15:19 26.10.2025

  • 5 Батальона се строява

    11 21 Отговор
    ЕС германия и Франция помпаха 30 години Русия сега реват

    15:20 26.10.2025

  • 6 Снимката показва всичко

    26 2 Отговор

    До коментар #2 от "Готина снимка":

    На наркоса му влiz@, а Путинмунказва по- високо крещи бе. Не чувам.

    15:20 26.10.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    31 4 Отговор
    Единствено възможния и реален е втория вариант - изчезването на Украйна.

    Коментиран от #57

    15:20 26.10.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    3 31 Отговор
    Нет, има трети вариант и той е за предпочитане !!!
    И двете постсъветски републики да изчезнат, а плодородните им земи да се засадят с китни картофи 👍

    15:20 26.10.2025

  • 9 Нед Харис от Англия

    27 1 Отговор
    Британският наемник и бивш капитан от британските въоръжени сили Нед Харис, който се е сражавал на страната на въоръжените сили на Украйна, се е самоубил, съобщава военният кореспондент Борис Рожин. Според него мъжът изпаднал в депресия, след като се е завърнал във Великобритания и се е самоубил. Харис е участвал активно във военните действия в Украйна, включително в Артемовск, и в района на Курск. По време на боевете той губи крака си което налага прибирането му в Англия.

    15:21 26.10.2025

  • 10 Хехе

    32 4 Отговор
    Само недорасляци в каунката и полови дегенерати може да смятат, че има два варианта. Той е един единствен, укра пъленкапут. Още ли има наивници?

    15:21 26.10.2025

  • 11 Хахаха

    27 1 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк на часа":

    Това е снимката на зеленияПотник от моминските и години.

    15:21 26.10.2025

  • 12 Да,бе

    30 4 Отговор
    Няма да изчезне Украйна,просто ще се върне в Русия...

    15:23 26.10.2025

  • 13 Оня с коня

    25 4 Отговор
    Както е на снимката, така ще го поеемеНаркомана .А Путин ще му казва: Още можеш! Пъшкай по-силно, не се чува??

    Коментиран от #14

    15:23 26.10.2025

  • 14 град КОЗЛОДУЙ

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "Оня с коня":

    много сте точен

    Коментиран от #20

    15:24 26.10.2025

  • 15 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 25 Отговор
    Аз оставам в бункера, при малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    15:24 26.10.2025

  • 16 Като круша

    21 4 Отговор
    Германия бе победена в Първата световна война защото САЩ спасиха колабиралите Франция и Британия. Сега Тръмп не дава гювеч безплатно, а Китай търпеливо чака Западът да колабира и тогава Тайван ще му капне като гнила круша.

    15:25 26.10.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    6 25 Отговор

    До коментар #3 от "Кварталния Стратег":

    "...Руския Генерален Щаб..."

    Като чуя руски щаб било той и генерален в схомените ми възникват маси отрупани с купчини празни бутилки, фасове и ватенки натъркаляни по пода.....

    Коментиран от #21, #31

    15:25 26.10.2025

  • 18 Весела

    28 3 Отговор
    Има един вариант за прекратяване на.войната....на масата за преговори при условията на Русия!

    15:25 26.10.2025

  • 19 Бай Ганьо

    3 22 Отговор
    Глух ли е , педофила Путин,та се е хванал за ухото?

    Коментиран от #25

    15:26 26.10.2025

  • 20 Биполярен

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "град КОЗЛОДУЙ":

    ли си ?

    15:27 26.10.2025

  • 21 Кварталния Стратег

    19 1 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Може би са твои спомени от предишната нощ с другите алкохолици от съседната каравана.

    15:27 26.10.2025

  • 22 Хм...

    5 17 Отговор
    Както съм казвал многократно, войната ще приключи само след преговори между путин и кадафи. Другият вариант е, както е казал генерал Лебед, да се сформира една рота с децата на руския елит, която да пратят на фронта, на първа линия. Тогава всичко ще свърши дори преди да са стигнали до Украйна тези елитни бойци.

    Коментиран от #35

    15:27 26.10.2025

  • 23 Какво става

    1 13 Отговор
    с хегемона и новия световен,многополюсен ред?

    Коментиран от #29

    15:28 26.10.2025

  • 24 ИАМ ОЩЕ ПО ДОБЪР ВАРИАНТ

    20 0 Отговор
    ИЗЧЕЗВАНЕТО НА БАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ В КОМПЛЕКТ С ПОЛША И УКРАЙНА. ТОП ВАРИАНТ.

    15:31 26.10.2025

  • 25 пед,0фила зеле

    16 2 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Ганьо":

    слабо квичи. А Путин му вика: Трай красавице, мая!

    15:31 26.10.2025

  • 26 Къде се правят залозите?

    13 0 Отговор
    Залагам 5 лева на номер 2...

    15:31 26.10.2025

  • 27 Давайте сега е момента

    24 2 Отговор
    Чудили се НАТЮ и Рутю кога да нападнат Русия, тъй като сега е слаба и решили да питат другите страни.
    Питали Франция:
    - Кога е най-добре да нападнем Русия?
    - Само не през зимата... отговорили франките, спомняйки си за Наполеон!!!
    Попитали и Германия...
    - Само не през лятото ,,, отговорили немците, спомняйки си за Хитлер!!!
    Попитали Китай:
    А те моментално отговорили...
    - Точно сега е момента... !!!
    - И защо точно сега?
    А китайците казали:
    - Ами защото Руснаците сега строят 2 газопровода през Сибир, строят също така 3 АЕЦ, разширяват железопътният транспорт в Тайгата,
    И МНОГО ИМ ТРЯБВАТ ВОЕННОПЛЕННИЦИ.

    15:32 26.10.2025

  • 28 Има само един вариант

    17 0 Отговор
    и това е вторият от твоите два. Има ли все още наивници след три години реализъм и ,, напредъкът ,, на украинците към западната си граница.

    15:33 26.10.2025

  • 29 БОЛШЕВИК

    19 0 Отговор

    До коментар #23 от "Какво става":

    Колективния Запад е в колапс, икономически, социален, демографски и културен! ЕС е пред разпад и НАТО да се прибере на Запад!

    15:34 26.10.2025

  • 30 Рублевка

    15 0 Отговор
    Урките са жертви на чернобилската радиация, радиоактивните храни и западната пропаганда. Ударили са ги в главата и са подлудели.
    Путин е много търпелив с тия сбърканяци. Руското общество и руските генерали отдавна настояват за пълно унищожение на украинската инфраструктура със серия ядрени удари и бомбени килими и връщането на територията в средновековието. Отново ще мрат от глад и ще убиват съседите и децата си да ги изядат.

    15:34 26.10.2025

  • 31 Качалин

    18 0 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Ааааа, вързали са те! Не са те водили в Генерален щаб а в гей-бардак! Разкажи как мина всичко?

    15:35 26.10.2025

  • 32 777

    1 25 Отговор
    Варианта за край на войната е само един и това е пълна победа на Украйна. Дори и Русия да успее да окупира цяла Украйна, ще започне такова партизанско движение, че ще обхване цялата федерация. Няма сценарий в който Русия побеждава. Единственият и шанс да остане на картата е да се изтегли от Украйна докато още може.

    Коментиран от #45

    15:35 26.10.2025

  • 33 пиночет

    1 19 Отговор
    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    Коментиран от #36

    15:36 26.10.2025

  • 34 Ами

    16 1 Отговор
    През 1918г. Русия губи войната, защото в Русия избухва гражданска война.
    Днес в Русия липсват каквито и да е било условия за подобни сценарии.
    Единственото решение към момента е, западът да прекрати подкрепата си за окраина.
    Но това може да се случи само, ако на запад дойдат управляващи които да го направят.
    Защото тия които са в момента, едва ли ще го направят.

    Коментиран от #37

    15:37 26.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    1 12 Отговор

    До коментар #33 от "пиночет":

    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #40

    15:38 26.10.2025

  • 37 Ааа

    2 12 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    А през 89г. СССР защо загуби студената война? Защото Путин беше агент на КГБ в Берлин от където започна разпадът му ли?

    Коментиран от #46, #50

    15:40 26.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 мдаааа

    18 0 Отговор
    Много странни искания имат ЕС режима и Киев, победителя да не ги побеждава и да вземе да се предаде и да им изпълнява исканията, а ако не се съгласи ще викнели някой да го победи понеже те не могат, това е искане от хора с много тежки психични проблеми, а ние сме ги оставили да ни управляват.

    Коментиран от #48

    15:40 26.10.2025

  • 40 Качалин

    13 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":

    Къпа ли се днес? Такива като теб се къпят само в неделя и тогава си сменят и бельото. А за теб специално си мисля, че пропускаш някои недели!

    Коментиран от #44

    15:42 26.10.2025

  • 41 Трети вариант

    12 0 Отговор
    Русия денонсира договора за разпад на СССР, като незаконен и подписан от Елцин в пияно състояние. След това си взема обратно всичко, което струва нещо от СССР, останалото унищожава с атом и бомбени килими. На воя от запад обръща внимание колкото е обръщал Сталин. Никакви преговори с западните хиени. Военен съюз с Индия и Китай.

    15:42 26.10.2025

  • 42 Митрофанова

    2 13 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    15:43 26.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Песков

    1 10 Отговор

    До коментар #40 от "Качалин":

    Недейте да обиждате нашия главен педофил!

    Коментиран от #47

    15:44 26.10.2025

  • 45 оня с коня

    15 0 Отговор

    До коментар #32 от "777":

    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    15:45 26.10.2025

  • 46 БОЛШЕВИК

    12 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ааа":

    За СССР може да се говори и пише много. СССР рухна отвътре от шепа предатели! Иначе СССР беше най-доброто за човечеството създадено от човеците!

    Коментиран от #51, #53

    15:45 26.10.2025

  • 47 Залужни

    14 0 Отговор

    До коментар #44 от "Песков":

    Да бе. всички знаят заНсркоса и Ермак. Скрито покрито няма

    15:46 26.10.2025

  • 48 ...

    1 16 Отговор

    До коментар #39 от "мдаааа":

    Да кажеш, че Русия е победител е все едно да кажеш, че Германия е победител от ВСВ през 1943г. Победителят не се определя от временните му придобивки. Като свърши войната, тогава ще говорим за победители и победени. Териториалните придобивки на Русия в Украйна за последните две години са значително намалели. Бяха превзели Херсон и предградията на Киев по едно време, точно както Хитлер беше стигнал до Сталинград и Ленинград. От тогава насам...

    15:46 26.10.2025

  • 49 си дзън

    2 12 Отговор
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #54

    15:47 26.10.2025

  • 50 Ами

    11 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ааа":

    "СССР не загуби, той просто напусна ... Просто вече не му се играеше."
    А го направи, защото западът успя да излъже наивният Горбачов.

    15:49 26.10.2025

  • 51 Ааа

    0 12 Отговор

    До коментар #46 от "БОЛШЕВИК":

    Така де. Като рухне Руската Федерация, следващият сатрап ще каже, че Путин е предател, точно както Путин направи с Горбачов и така... Това си е отколешна руска традиция. Само че този път може и да няма следващ сатрап на Русия.

    15:49 26.10.2025

  • 52 Бат Петьо Парчето

    0 9 Отговор
    УДРИИ КОЧИНАТА ДА СЕ СРИНЕ,НЕКА КВИЧАТ КРЕПОСНИЦИТЕ

    15:50 26.10.2025

  • 53 Пенсионер 69 годишен

    11 1 Отговор

    До коментар #46 от "БОЛШЕВИК":

    Аз бях там. Беше рай, но ги удавиха с пропаганда и предателства. Подлъгаха ги с порно, дънки, дъфки и банани.

    Коментиран от #56, #61

    15:50 26.10.2025

  • 54 Качалин

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "си дзън":

    дрън-дрън това е си дзън

    15:50 26.10.2025

  • 55 Кит

    7 0 Отговор
    Жалко за Украйна, пак ще стане руска окрайнина....

    15:55 26.10.2025

  • 56 БОЛШЕВИК

    9 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пенсионер 69 годишен":

    Така беше, на първо място са предателствата и пропагандата и лъжите, че Рая на земята е на Запад и със Запада!

    15:58 26.10.2025

  • 57 Шопо

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    16:01 26.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Събрали се партийните секретари в белоруската гора в една почивна станция на КПСС. Яли, пили и се веселили. Като се напили хубаво, решили да станат президенти и да си разделят СССР. Винаги пияния Елцин подписал и той. После организирали референдум по въпроса, но народът бил против. Но кой го интересува някакъв референдум. Елцин пил водка всеки ден докато се напикае. Лумпените му се радвали и грабели до каквото се докопат. Така се разпадна СССР.

    16:11 26.10.2025

  • 61 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пенсионер 69 годишен":

    СССР не рухна заради предателство. Още по-малко заради дънки, дъвки и банани :)
    Буш старши го е казал точно и ясно - "СССР рухна заради няколко изречения. Казахме на наивният Горбачов - спрете да им давате и ще видите, че не само не Ви обичат, но и ще Ви намразят. И той взе, че го направи".

    16:11 26.10.2025

  • 62 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Ами не! Пак от кьопавата пропаганда.... 🤣

    Войната ще приключи с капитулацията на Киев, разбирай на партията на войната в Европа и преформатиране на зоните на влияние в света и в частност в Европа, които ще отчитат интересите на Русия, а няма да съществуват с цел война срещу Русия...., нещо, за което Путин настояваше още през м. Декември на 2021г.

    16:11 26.10.2025

  • 63 Анонимен

    2 0 Отговор
    Крахът на Украйна е ясен отдавна , въпросът е кой още ще катастрофа покрай нея.

    16:11 26.10.2025

  • 64 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Както казва Темнейший:
    „ Защо ни е свят, в който я няма Русия”

    16:16 26.10.2025

  • 65 Лавров

    0 0 Отговор
    Никакво спиране на огъня и преговори.Това означава западът да се прегрупира за половин година.Така излъгани за Винските споразумения и ние не им вярваме въобще.
    Ние настъпване по целия фронт и Украйна е победена.
    Украйна и дападът просто ще капитулират.
    На Нова година сме в Киев
    Интервю по СиЕнЕн

    16:16 26.10.2025

