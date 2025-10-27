Володимир Зеленски: Путин се е хвалил, че ще окупира Донбас до 15 октомври, но батальоните му са унищожени

Заявленията на руския президент Владимир Путин за напредък на фронта в Украйна са неверни. Това е коментирал президентът на Украйна Владимир Зеленски в интервю за Axios, пише Фокус.
Както посочва американската медия, Зеленски е обяснил на президента на САЩ Доналд Тръмп, че изявленията на Путин са неверни. Нещо повече, американското разузнаване също показа, че "в момента на бойното поле никой не печели“.
Според Зеленски, украинското разузнаване е установило, че Путин се е похвалил на съюзниците си, че Русия ще окупира целия Донбас до 15 октомври, но този срок е изтече.
"Русия не може да го направи. Няма достатъчно хора. Силните му батальони са унищожени. Днес на бойното поле ние основно оставаме там, където сме били през последните 2-3 месеца“, е коментирал Зеленски.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #130, #204
18:49 27.10.2025
2 Прав е Зеленски
Коментиран от #40, #75
18:49 27.10.2025
3 Този е пример
Коментиран от #24, #29
18:50 27.10.2025
4 Путин бесен в бункера
Коментиран от #60
18:50 27.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Оле
18:51 27.10.2025
7 потник , потник ....
18:51 27.10.2025
8 Отново прав Зеленски
Русия от месеци се стреми да завземе Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Според руската армия, превземането на града е от решаващо значение за установяване на контрол над цялата Донецка област.
Зеленски заяви пред американската медия „Аксиос“, че според украинското разузнаване руският президент Владимир Путин е заявил в частен разговор, че до 15 октомври Москва ще завземе целия регион Донбас, включително Донецка и Луганска област.
Коментиран от #18
18:52 27.10.2025
9 Зелен
Коментиран от #112, #193
18:52 27.10.2025
10 Европеец
18:52 27.10.2025
11 Гост
18:52 27.10.2025
12 БОЛШЕВИК
Коментиран от #17, #58
18:52 27.10.2025
13 А така
18:52 27.10.2025
14 Пич
18:53 27.10.2025
15 западните ценности...
Коментиран от #22
18:53 27.10.2025
16 Световния лидер Зеленски...
Март месец 2022 г. 67 -километрова военна рашистка колона тръгна към Киев за парад та трябваше да бъдат изгорени с Джавелините та тръмпоча да се хвали че той ги бил дал на Украйна а не Обама! Защо 800 рашистки парашутисти на 25 февруари опитаха десант на Киевското летище "Гостомел" да го превземат за да имат плацдарм десетките транспортни самолети да докарат 20 хиляди руски войници от Беларус и влязат в Киев! Териториалната отбрана на града ликвидира повечето още във въздуха а които се приземиха бяха изклани от Украинците. Лично кмета на Киев Владимир Кличко се похвали че с брат си Виталий са ликвидирали 5-6 руснаци от десантчиците. Жужето си правеше сметки да превземе Киев и инсталира марионетен про руски режим за 3 дни хихихи. И според плановете му с общо до 2 хиляди руски жертви. А 4 години вече е бит и то с цената на 2 милиона убити и осакатени руснаци...
Коментиран от #27, #76, #182
18:53 27.10.2025
17 Я пъ тоа
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":То и СССР бе непобедим....
Коментиран от #37
18:53 27.10.2025
18 Гост
До коментар #8 от "Отново прав Зеленски":Познат сценарий. Не беше ли същото поне с още пет града досега?
18:53 27.10.2025
19 Българин...
18:53 27.10.2025
20 Бум
18:53 27.10.2025
21 пешо
18:54 27.10.2025
22 Синчето на Соловьов
До коментар #15 от "западните ценности...":И мой паметник ша открият в Москве....скоро.
18:54 27.10.2025
23 АЙДЕ БЕ
18:54 27.10.2025
24 Еврей
До коментар #3 от "Този е пример":и чест и достойнство са несъвместими. Само работата в Сибир ще го направи свободен.
18:54 27.10.2025
25 Факти
Коментиран от #105
18:55 27.10.2025
26 Путине, Путине...
18:55 27.10.2025
27 Музика за нашите уши
До коментар #16 от "Световния лидер Зеленски...":Зеленски трепе рашисти ....не трепе Американци,Европейци или Българи а нещастни рашисти...
Коментиран от #42
18:55 27.10.2025
28 Войната щеше отдавна да е свършила,
Още от зимата на 2023 г. почнаха , като спряха парите на Украйна за близо 8 месеца.
И още много примери в това отношение.
Тръмп забрани да се дават далекобойни ракети на Украйна.
И до ден днешен не разрешава.
18:55 27.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ?????
Редакцията кво мисли по тоя повод?
Коментиран от #41
18:56 27.10.2025
31 Путинистче идиотче
18:56 27.10.2025
32 Всеки вече гаври смазана раша
"Мисля, че Русия ще почувства болката веднага. Мога да ви кажа, че Индия вече спря изцяло да купува руски петрол. Много от китайските рафинерии също спряха. И, Маргарет (бел. ред – водещата на предаването "Face the Nation" по CBS Маргарет Бренън, която водеше интервюто), наистина ли ще публикувате какво казва един руски пропагандист? Какво друго да каже? Например, че ще е ужасно и санкциите (срещу "Лукойл" и "Роснефт") ще накарат Путин да седне да преговаря? Руската икономика е на военна основа. Растежът ѝ е на практика нула. Инфлацията, смятам, е над 20% (бел. ред. - Руската централна банка за последно каза, че е 8%
Всичко, което правим, ще накара Путин да преговаря. Петролът финансира руската военна машина и мисля, че можем да направим значителна дупка в печалбите (на Путин)". Думите са не на кого да е, а на американският финансов министър Скот Бесент.
Коментиран от #39
18:56 27.10.2025
33 Факт
Путлер се хвали и с ракети които никога няма може да използва .
18:56 27.10.2025
34 нещо не се връзва
Документът трябва да бъде кратък и без излишни подробности, издаде украинският президент!!!
18:56 27.10.2025
35 Петър1
Коментиран от #54
18:56 27.10.2025
36 тома
Коментиран от #45, #46
18:56 27.10.2025
37 Ти прочете ли
До коментар #17 от "Я пъ тоа":Русия е права в този конфликт.
18:57 27.10.2025
38 Йеленски
18:57 27.10.2025
39 ха ха ха ...
До коментар #32 от "Всеки вече гаври смазана раша":Вярваш на краварската пропаганда ?!!
Коментиран от #52
18:57 27.10.2025
40 Анонимен
До коментар #2 от "Прав е Зеленски":"хиляди" са дневните загуби на клоуна. Видяхме всички в каква посока се движат камионите с труповете и в какво съотношение.
18:57 27.10.2025
41 Може и
До коментар #30 от "?????":Валдемар!
18:58 27.10.2025
42 Евала Зеленски
До коментар #27 от "Музика за нашите уши":Избива рашистите....агресор не се жали
Коментиран от #100
18:58 27.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 жек так
Защо толкова искат ядрена война с Русия? В разрушението да им е по-лесно на някои крадливи политици да си покрият зулумите?
Коментиран от #50
18:59 27.10.2025
45 Чапаев
До коментар #36 от "тома":Обкръжих ви!Предайте се !
18:59 27.10.2025
46 Я пъ тоа
До коментар #36 от "тома":Кво обкръжение бре.....ВСУ чисти групите рашисти в Покровск...за кой ли път.
18:59 27.10.2025
47 Пак се е нашмъркал безпаметно
Горкичкият.
19:00 27.10.2025
48 АБВ
Примитивна укропропаганда !
То преди време и една жена на спирката каза, че Зеленски е заклет наркоман и вече мозъкът му вече е изфирясъл и не знае какво говори.
19:00 27.10.2025
49 Дон Курлеоне
Коментиран от #56
19:00 27.10.2025
50 Стига бе....
До коментар #44 от "жек так":То и за СССР така се говореше....
19:00 27.10.2025
51 Гост
19:00 27.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Mими Кучева🐕🦺
19:01 27.10.2025
54 Путлер се е родил излъган,че е нещо
До коментар #35 от "Петър1":повече от лузър...Затова се провали с тази нелепа СВО
Коментиран от #62
19:01 27.10.2025
55 жик так
Опита с мобилизирани на полицаи в Запорожие завърши трагично, над 60% от тях преминаха на страната на Русия.
19:01 27.10.2025
56 Я пъ тоа
До коментар #49 от "Дон Курлеоне":Другаря Путин да не забравя кво стана със СССР....
19:01 27.10.2025
57 хахаха
19:02 27.10.2025
58 Факти
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":Голяма цел беше НАТО да се върне в границите от 91 година, а то се разшири с две държави и удвои границата си с Русия. Другата цел беше Украйна да се демилитаризира, а тя стана по-милитаризирана от всякога. Последната цел беше Украйна да се денацифицира, което просто значи да не мрази руснаците. Тя мрази руснаците повече от всякога, но и целият свят ги намрази. Путин се провали тотално с всичките си цели и колкото по-дълго продължава войната, толкова по-зле става за Русия и възстановяването ще е по-трудно.
Коментиран от #137, #146
19:02 27.10.2025
59 Таен агент
19:02 27.10.2025
60 АБВ
До коментар #4 от "Путин бесен в бункера":Що не се посветиш на белетристиката ? Имаш въображение и можеш да постигнеш някаква нещо. А тук с тези мнения най-малкото е да те псуват.
19:02 27.10.2025
61 Зеленски
19:02 27.10.2025
62 Докато
До коментар #54 от "Путлер се е родил излъган,че е нещо":изкарват глупави тролеи, значи отчаянието е голямо и Путин добре мачка фашизма залял запада. 😄
19:02 27.10.2025
63 Зеленски,като Хитлер!
Но малко му остава...!
19:03 27.10.2025
64 помним
И тия десет точки ще струват много на европейците и няма да има никаква полза от тях.
19:03 27.10.2025
65 голодомор
19:04 27.10.2025
66 Мъките Путинови
19:04 27.10.2025
67 Гатанка
Коментиран от #116
19:04 27.10.2025
68 Пригожин
19:04 27.10.2025
69 старшинката
19:05 27.10.2025
70 Смърфа
19:05 27.10.2025
71 ПРЕВЪЗБУДЕНИ БАНДЕРИ
19:05 27.10.2025
72 Иван Иванов
Коментиран от #85
19:05 27.10.2025
73 Реалност
19:05 27.10.2025
74 Путин гол до кръста на пони
19:05 27.10.2025
75 НАЛИ?!
До коментар #2 от "Прав е Зеленски":А от неговите войски...-нито един...😉!
19:06 27.10.2025
76 АБВ
До коментар #16 от "Световния лидер Зеленски...":Вярвай си и се опиянявай от фантазиите си. Не пречиш на никого, само ставаш за смях.
19:06 27.10.2025
77 Алекса Кроул
19:06 27.10.2025
78 Анонимен
Коментиран от #82
19:06 27.10.2025
79 УКРАЙНА 🇺🇦
19:06 27.10.2025
80 Жеко
Коментиран от #108
19:07 27.10.2025
81 Тъпо соросоидче
19:08 27.10.2025
82 На колко
До коментар #78 от "Анонимен":километра от Донецк са ?
19:08 27.10.2025
83 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #98, #218
19:08 27.10.2025
84 ЧУВА СЕ
Коментиран от #113
19:09 27.10.2025
85 Путин гол до кръста на пони
До коментар #72 от "Иван Иванов":Имам подкрепата от най-ентелегентната част от задунакските ми фенове - задунайските овчари. Спасое балшиба овчар Иван Иванич!
19:10 27.10.2025
86 бай Ставри
19:10 27.10.2025
87 Българин
19:10 27.10.2025
88 Кефи ме
19:11 27.10.2025
89 И в момента е страшно
река Северски Донец приижда заради неочакваното "захранване". Това застрашава биещите се във Вовчанск руски войници и отрязва логистиката по суша на 68-ма, 116-та, 128-ма и 136-та бригади на руската армия. Има неофициални сведения, че руснаците обмислят заповеди за отстъпление. На видео кадри публикувани от ГЩ на Украйна се виждат обкръжени Руски войници от 68- мотострелкова бригада. След като показват на обкръжените ги бойци от ВСУ че се предават последния от тях насочва картечница срещу Украинските войници които го разстрелват а на останалите 73 Руски нашественици изваждат очите и ги захвърлят живи на полето.
П.С. Сега си затворете очите за 3 секунди и ще добиете представа какво е чувството.
19:11 27.10.2025
90 жалко
Коментиран от #95
19:12 27.10.2025
91 Лъже тоя естествено
19:12 27.10.2025
92 Анонимен
19:12 27.10.2025
93 Хензъл
19:13 27.10.2025
94 АБВ
19:13 27.10.2025
95 Важно е
До коментар #90 от "жалко":Че измират руснаци....агресори.
Коментиран от #103
19:13 27.10.2025
96 Путин
19:13 27.10.2025
97 Тия малоумници продължават да бълват
Да има дейност, дет се вика.
19:14 27.10.2025
98 СССС
До коментар #83 от "Mими Кучева🐕🦺":лЪЖА И ИЗМАМА.
19:14 27.10.2025
99 Куцото Добиче
19:14 27.10.2025
100 Дио
До коментар #42 от "Евала Зеленски":Доста ингилизи хамериканци и всякаква сган си оставиха костите в украинския чернозем.Има още.Бавно и методично
19:14 27.10.2025
101 АЗОВ
Сега прочистват Покровск от нещастния опит за нахлуване на руснаците.
Планът беше руснаците да обкръжат Покровск, а спец части да навлязат в града към гарата, но се провалиха!
Коментиран от #115, #118
19:15 27.10.2025
102 факира Мити
19:15 27.10.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Професори от БАН разправят в Ютюб
19:16 27.10.2025
105 АБВ
До коментар #25 от "Факти":"Планът на Путин беше да превземе Украйна и да инсталира марионетно правителство, след което да празнува като победител 70-годишния си юлибей през есента на 2022 г. Оттогава минаха 3 години. Путин надцени възможностите на армията и икономиката на Русия, подцени възможностите на украинската армия и не очакваше такава реакция от Запада. Путин се провали по един грандиозен начин, типично по руски."
Не само Путин. Западът сбърка още повече. Повярва в силата на санкциите, повярва, че руснаците вадят чиповете от пералните за да ги слагат на танковете си, повярва, че руснаците се бият с пръсти и лопати, повярва в руските загуби, повярва в болестите на Путин, повярва, че руснаците ще се надигнат да свалят Путин, повярва, че икономиката ще рухне, повярва че армията ще дезертира и ще свали Путин, повярва, че руснаците ще ядат ракетите си, повярва ..., че "Путин се провали по един грандиозен начин, типично по руски.".
Всъщност, Западът е един обикновен, стар глупак !
19:16 27.10.2025
106 Пилотът Гошу
Ма то на гол г.з 100 тояги са нищо, ако не е твоя... Нали хората го отнасят...
Коментиран от #121
19:16 27.10.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Путин гол до кръста на пони
До коментар #80 от "Жеко":Жеко, друг мой любимъй задунайский! Не виждам причини да си така раздразнен и да си толкова нервен. И да използваш такива лоши думи и закани! Всичко върви по план!
19:16 27.10.2025
109 Никакво ротиране не е това
19:17 27.10.2025
110 АБВ
19:17 27.10.2025
111 старшинката
"Територията пада , когато свършат войниците" ( да не се бърка с оръжията!! )
Украйна се е запътила с бързи крачки натам
Нали някои не са си мислили , че при равни други условия 45 млн ( а те не са толкова отдавна ) ще се справят със 140 млн...
Явно на запад са забравили как се воюва с равностоен съперник... ( последният беше Хитлер преди 80 години )
19:17 27.10.2025
112 Гощо
До коментар #9 от "Зелен":Еврей ли е или нацист? Айде уточнете!
Коментиран от #128, #133
19:17 27.10.2025
113 Моряка
До коментар #84 от "ЧУВА СЕ":Тагарев ще бяга,ама къде?При Зеленски става опасно,Тръмп спря кранчето за атлантиците,на запад бивши комунисти не са им нужни,в Русия ще го изритат още на границата.Остава назад,в родното БКП/БСП.
19:18 27.10.2025
114 Русия
19:18 27.10.2025
115 Пилотът Гошу
До коментар #101 от "АЗОВ":Туй онея дет ги изкарваха кат мишки от тръбите... Страшна работа са азовците, кат две по-малко страшни...
19:18 27.10.2025
116 Катърът и шефа му са тандем 😂
До коментар #67 от "Гатанка":На празна ясла ли е вързан Лавров ☝️😁?
Коментиран от #136
19:19 27.10.2025
117 козляци , мъже в чорапогащи
Коментиран от #129
19:20 27.10.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС Е
Коментиран от #126
19:20 27.10.2025
120 запасняк
19:21 27.10.2025
121 3/4 е загубил...
До коментар #106 от "Пилотът Гошу":Бабите на пазара го потвърдиха..
Коментиран от #125
19:21 27.10.2025
122 Виктор Цонков
Руснаците не са толкова глупави, за да се вържат отново на тази примка.
19:21 27.10.2025
123 Арестуванич
19:21 27.10.2025
124 Я пъ тоа
До коментар #118 от "Булава":То Покровск го превземат руснаците от година и половина.....и все в обкръжение....
19:21 27.10.2025
125 Натам
До коментар #121 от "3/4 е загубил...":отиват работите. Дядовците в 404 го потвърдиха
19:22 27.10.2025
126 Я пъ тоа
До коментар #119 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС Е":Ква демилитаризация бре...Украйна е фрашкана с оръжия.
Коментиран от #148
19:23 27.10.2025
127 Хахахаха
19:23 27.10.2025
128 бай Ставри
До коментар #112 от "Гощо":Той и Шикългрубер е бил и двете, само дето е бил с няколко сантиметра по-висок.
19:23 27.10.2025
129 Синчето на Соловьов
До коментар #117 от "козляци , мъже в чорапогащи":Не говори така за нас.....
19:24 27.10.2025
130 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има! Както не е имало и мир, преди да нападнат Украйна. Тогава кремълската хунта воюваше с Чечня и Грузия. Причината във войните е кремълската хунта!
19:24 27.10.2025
131 🐺 Вълк единак
Коментиран от #144
19:25 27.10.2025
132 БАНДЕРИТЕ ДА ВИ Е ЯСНО
19:25 27.10.2025
133 Справедлив
До коментар #112 от "Гощо":И двете е
19:25 27.10.2025
134 Мария Атанасова
19:25 27.10.2025
135 Покровск
19:25 27.10.2025
136 Това не е Лавров, друг кон е
До коментар #116 от "Катърът и шефа му са тандем 😂":И ездача не е бункерния фюрер.
19:26 27.10.2025
137 АБВ
До коментар #58 от "Факти":Пак не си разбрал, или манипулираш.
Тезата НАТО да се върне в границите от 1991 г. е лансирана далеч преди започването на СВО през 2022 г. и няма нищо общо с нея.
Ако мислиш, че на НАТО му е приятно да се води дори СВО до границите му, жестоко се лъжеш.
19:27 27.10.2025
138 АЗОВ
19:27 27.10.2025
139 и какво вика потника ??!!
Потника ще плаща сметката .
19:27 27.10.2025
140 С точните си думи преди час Зеленски
"Русия не може да го направи. Няма достатъчно хора. Силните му батальони са унищожени. Днес на бойното поле ние основно оставаме там, където сме били през последните 2-3 месеца“, е коментирал Зеленски.
Коментиран от #147
19:27 27.10.2025
141 ха ха ха ...
Още много бой трябва.....наркоманска им работа .....
19:28 27.10.2025
142 Урните остават вечно в земята
19:28 27.10.2025
143 Фалконети
Коментиран от #158
19:29 27.10.2025
144 Хахахаха
До коментар #131 от "🐺 Вълк единак":Е па той и путлера не е спечелил нищо, ама иска да определя условията. Ами няма как да опредляш, като рашата е една от най-бомбените държави в света в момента. Това ли е победителя?
Коментиран от #168
19:29 27.10.2025
145 Урните остават вечно в земята
19:29 27.10.2025
146 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #58 от "Факти":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
19:29 27.10.2025
147 ХИМИК
До коментар #140 от "С точните си думи преди час Зеленски":Това го е казал преди да вдъхне вещества, или след това.
19:29 27.10.2025
148 Да бе
До коментар #126 от "Я пъ тоа":Ама то иска хора. Само не стреля.
19:29 27.10.2025
149 кратко и ясно
Коментиран от #162
19:30 27.10.2025
150 Безмозгов
19:30 27.10.2025
151 Др.Тодор Живков 🇧🇬
19:30 27.10.2025
152 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
19:30 27.10.2025
153 Вярваме ти
19:30 27.10.2025
154 Ха хи хо
19:30 27.10.2025
155 Любо пита
Коментиран от #164
19:30 27.10.2025
156 Само питам
Превзехте ли Курск , а ? Или само първите три букви ?! А Крим кога ?!
19:31 27.10.2025
157 RIP Сесесере 1920 1991
19:31 27.10.2025
158 Нали
До коментар #143 от "Фалконети":бяха 10 000???
Коментиран от #167
19:31 27.10.2025
159 Сесесере2🤢🤮
19:32 27.10.2025
160 биг брадър
Коментиран от #163
19:32 27.10.2025
161 ру БЛАТА
19:32 27.10.2025
162 Щом
До коментар #149 от "кратко и ясно":опряха до тролеите да я борите Русия с ниско интелигентни лъжи, значи Русия добре намачка пак фашизма залял запада. 😄
19:32 27.10.2025
163 Истории от БЛАТОТО
До коментар #160 от "биг брадър":Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ
19:33 27.10.2025
164 Абе
До коментар #155 от "Любо пита":И Зелю ревеше, че искал такива граници. Ама не го огря.
19:33 27.10.2025
165 АБВ
Коментиран от #172
19:33 27.10.2025
166 Брежнев
19:33 27.10.2025
167 няма време
До коментар #158 от "Нали":След още няколко часа не се знае колко ще са живите .
19:34 27.10.2025
168 Рашка Феодалия
До коментар #144 от "Хахахаха":Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните
19:34 27.10.2025
169 каква Крайна
19:35 27.10.2025
170 Чинкиз
19:35 27.10.2025
171 я стига
Тези не разбраха ли че СВО има ясни цели и те не опират до територии само? Докато целта не бъде постигната всякакви хартийки са за боклука. И нали Русия е на ръба на оцеляването си. Защо ви е мир сега когато можете да я довършите бе шматки? Или ви притесняват онези 10 000 дето са в обкръжение и без които вървите към капитулация заедно с джендърския запад?
19:35 27.10.2025
172 Видяхме го
До коментар #165 от "АБВ":Това е най облият тролей на наркомана фашист зелеснки. Падението му е невероятно и показва трагедията в Украйна.
19:36 27.10.2025
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Дони Портокала
19:36 27.10.2025
175 Бай Иван
19:37 27.10.2025
176 Хахахаха
19:38 27.10.2025
177 когато фактите говорят и боговете мълчат
Факт 2 - Русия побеждава.
Факт 3 - Русия побеждава на всички фронтове.
Факт 3 Загубата от Русия е спасение за украйна. Ще я има и ще я възстановят. Ще благодари след време.
Коментиран от #179, #183, #186
19:38 27.10.2025
178 Планът се видоизменя
19:39 27.10.2025
179 Я пъ тоа
До коментар #177 от "когато фактите говорят и боговете мълчат":То и СССР побеждаваше....винаги.
19:39 27.10.2025
180 Новак
19:40 27.10.2025
181 Колю въшката
19:40 27.10.2025
182 Хахахахаха
До коментар #16 от "Световния лидер Зеленски...":Тоя може да беде световен лидер ,само на наркомани, крадци и най вече на просяците.
19:40 27.10.2025
183 Путинистче идиотче
До коментар #177 от "когато фактите говорят и боговете мълчат":Избиват ни като пилци....ква спечелена война бре....
19:40 27.10.2025
184 Ъъъъъъъъъъъ
19:41 27.10.2025
185 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
Коментиран от #195
19:41 27.10.2025
186 Новак
До коментар #177 от "когато фактите говорят и боговете мълчат":Твърдите, но не посочвате факти!
19:41 27.10.2025
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Боби Зе
Руската страна няма къде да побърза. Развиват голяма атака. А украйна е потопена в състояние на военна катастрофа. Тоест след известно време ВСУ ще загуби способността да се съпротивлява, това ще даде на Русия предимство при всякакви преговори. С всеки. И като цяло ще постави под въпрос необходимостта от преговори с украйна като страна по тях.
Руската визия за компромис и американската визия за компромис остава различна. И без отстъпки от страна на някой друг, постигането на принципно споразумение сега е невъзможно. Тъй като Русия изхожда от факта, че за да гарантира сигурността си, тя трябва да контролира предния си план на запад, дори и в границите на бившия Съветски съюз, не е задължително да се включва всичко това. Русия контролира Беларус във военно-политически план, и то в икономическо отношение. Беларус е независима държава. А там, където тя не може да го контролира, както в балтийските държави, които вече са член на НАТО и ЕС, е необходимо оттам да се премахне цялата военна инфраструктура. Това са изискванията на руската страна.
19:43 27.10.2025
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Артилерист
Преди малко прочетох статия, в която нагледно и аргументирано се обяснява как последователно и настойчиво се въздейства на всеки, който по някаква причина, не се харесва на ЕС-разбирай Урсула и главатарите на водещите западни държави. За какво иде реч?
До сега на Русия са въведени 19 пакета санкции с десетки хиляди засегнати стоки и персонажи. Преследването е толкова злобно, че някой пакети допълнително са допълвани през ден, през два, през три. Тоест, някой в просъница се е сещал за нещо-си, споменава го пред Урсула и то е добавяно, като послепис. Най-тежката санкция е срещу руския газ и петрол. Но това се прави избирателно, защото въпреки ограниченията Русия е продала за годината от тези продукти обеми на ЕС за 210 млрд евро. И намерението на Урсула да спре тези покупки до 2027 г се оценява като изстрел в крака, защото те няма как да се компенсират.
Но главното -човек казал нещо срещу ЕС или продукт от рода на лишеи, мъх и бидета-да се преследва. Това е механизмът за душене...
19:45 27.10.2025
191 Рубио
Коментиран от #215
19:45 27.10.2025
192 Само питам
С какво това ще помогне на укрите ?!!!
19:46 27.10.2025
193 дядо поп
До коментар #9 от "Зелен":Умрелият евреин със сигурност не лъже!
19:47 27.10.2025
194 Точна статия
Коментиран от #201, #216, #217
19:49 27.10.2025
195 Ужасно е да се родиш
До коментар #185 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":в Просия....нямаш си представа,колко е гадно!
Коментиран от #202
19:50 27.10.2025
196 Колю въшката
До коментар #189 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Наторяването е необходимост за земята! Мога да дойда да ти наторя двора. Подул ми се е стомаха от ядене, и ме мъчат киселини и газове! Ще разтоваря доста мaтрял!
Коментиран от #198
19:50 27.10.2025
197 Покровск е Украйна
Коментиран от #205, #219
19:51 27.10.2025
198 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #196 от "Колю въшката":Заповядай и си подмии косматия ъз!
Ще ти хареса да си жена.
19:51 27.10.2025
199 000
19:52 27.10.2025
200 Русия
19:53 27.10.2025
201 604
До коментар #194 от "Точна статия":ми отиди да помагаш на приятеля си ко съ пънеш тука?!
19:53 27.10.2025
202 Там ли си се родил
До коментар #195 от "Ужасно е да се родиш":Само безродник е предател и си мрази страната.
19:54 27.10.2025
203 Др.Тодор Живков 🇧🇬
19:55 27.10.2025
204 едва ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ВВП не прилича нс човек, който обича да се хвали. По скоро, чичо Дончо го е натискал за среща, да се похвали, че е миротворец, и ВВП му е казал, добре, ама чакай още малко.
19:56 27.10.2025
205 Можеше да е
До коментар #197 от "Покровск е Украйна":Ако не бяха инсталирали фашиста зеленски да вкара Украйна във война, за интересите на САЩ и Великобритания.
19:56 27.10.2025
206 12 г ..у Донбас и...
Ааасаахахаааа
НИТО една ПРЕВЗЕТА Област!!!
Ееееххх Ху ЙЛО,..ху.. ЕСОС тъй наш
Ааасаахахаааа
Коментиран от #214
19:57 27.10.2025
207 Ццц
19:59 27.10.2025
208 Путиноид
Чакаме чакаме чакаме .
Още се чудим защо
Се получи такава ОБОСРАЦИЯ.
20:00 27.10.2025
209 Санде Глухия
Хехехехее
Коментиран от #211
20:01 27.10.2025
210 Перо
20:01 27.10.2025
211 У дри БАЦЕ
До коментар #209 от "Санде Глухия":У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК ФАШИСТКА ИЗ Мет
20:03 27.10.2025
212 Жорко
20:04 27.10.2025
213 Американски конгресмен
20:04 27.10.2025
214 жик так
До коментар #206 от "12 г ..у Донбас и...":Колко населени места превзе Украйна миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ??!!!
20:04 27.10.2025
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Ъъъъъъъ
До коментар #194 от "Точна статия":Мдаааа....Определено има активизиране на украинските пропагандисти след издънката..🤣
Проблемът за тях е, че когато изтекат секретни документи, дори и пропагандата е безсилна. Щом чак Зеления тръгна да минимизира щетите, работата е сериозна.🤣
20:05 27.10.2025
217 УКРАЙНА🇺🇦
До коментар #194 от "Точна статия":Войната е страдание но понякога е и забавна! Моя приятел от специалните сили на ВСУ пристигнали днес в Покровск е публикувал ново видео! Заедно с бойци на батальона АЗОВ на обход в горичка до Покровск. Около 40 орки нашественици изкопали нещо като землянки и отгоре сложили растителност. Украинските военни махат растителността,вадят орките с думите - "Добрьй вечер,мьй из Украине"...С глас се смея сега 😂🤣😅
20:05 27.10.2025
218 Жорко
До коментар #83 от "Mими Кучева🐕🦺":Много си проСТА...
20:05 27.10.2025
219 Бай той Толстой
До коментар #197 от "Покровск е Украйна":😁😁😁Какви са тия амбриажи бе?
20:07 27.10.2025
220 Евреина Кобзон
Всекидневно
Концертът се пълни
Със Екзалтирани Путинари.
Билети има колкото си искаш .
20:07 27.10.2025
221 Този коментар е премахнат от модератор.