Володимир Зеленски: Путин се е хвалил, че ще окупира Донбас до 15 октомври, но батальоните му са унищожени
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Путин се е хвалил, че ще окупира Донбас до 15 октомври, но батальоните му са унищожени

27 Октомври, 2025 18:48 2 549 221

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • ракети

Днес на бойното поле ние основно оставаме там, където сме били през последните 2-3 месеца, коментирал Зеленски

Володимир Зеленски: Путин се е хвалил, че ще окупира Донбас до 15 октомври, но батальоните му са унищожени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заявленията на руския президент Владимир Путин за напредък на фронта в Украйна са неверни. Това е коментирал президентът на Украйна Владимир Зеленски в интервю за Axios, пише Фокус.

Както посочва американската медия, Зеленски е обяснил на президента на САЩ Доналд Тръмп, че изявленията на Путин са неверни. Нещо повече, американското разузнаване също показа, че "в момента на бойното поле никой не печели“.

Според Зеленски, украинското разузнаване е установило, че Путин се е похвалил на съюзниците си, че Русия ще окупира целия Донбас до 15 октомври, но този срок е изтече.

"Русия не може да го направи. Няма достатъчно хора. Силните му батальони са унищожени. Днес на бойното поле ние основно оставаме там, където сме били през последните 2-3 месеца“, е коментирал Зеленски.


Оценка 2.1 от 62 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    108 23 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #130, #204

    18:49 27.10.2025

  • 2 Прав е Зеленски

    30 94 Отговор
    Изтрепа хиляди орки и край Покровск

    Коментиран от #40, #75

    18:49 27.10.2025

  • 3 Този е пример

    109 20 Отговор
    за дъното което може да удари човек. Без грам достойнство, чест, морал, ценности, лъжец и крадец. Няма по голямо дъно.

    Коментиран от #24, #29

    18:50 27.10.2025

  • 4 Путин бесен в бункера

    29 99 Отговор
    До 15 октомври е дал краен срок както точно каза Зеленски за превземане на Покровск и Турецк и целия Донбас. 15 октомври отдавна мина и преди 3 дни е крещял на Герасимов - "Хвърляйте пехотата на вълни в месомелачката,ето защо Тръмп отхвърли срещата и станахме за смях пред света. Украинците нямат толкова снаряди да избият цялата ни пехота"...Ето защо групи рашистки самоубийци от по 100-200 човека влизат фронтално в Покровск и до часове са ликвидирани от Украинските защитници на града

    Коментиран от #60

    18:50 27.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Оле

    81 17 Отговор
    Горкия, сам вярва ли си? А Покровск кога ще посети?

    18:51 27.10.2025

  • 7 потник , потник ....

    78 15 Отговор
    Твоите хора къде са бе наркоман...

    18:51 27.10.2025

  • 8 Отново прав Зеленски

    16 64 Отговор
    Руското министерство на отбраната съобщи днес, че проникналите в Покровск пехотни групи се опитват да достигнат до градската гара.


    Русия от месеци се стреми да завземе Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Според руската армия, превземането на града е от решаващо значение за установяване на контрол над цялата Донецка област.

    Зеленски заяви пред американската медия „Аксиос“, че според украинското разузнаване руският президент Владимир Путин е заявил в частен разговор, че до 15 октомври Москва ще завземе целия регион Донбас, включително Донецка и Луганска област.

    Коментиран от #18

    18:52 27.10.2025

  • 9 Зелен

    65 14 Отговор
    еврей лъже. Но кой еврей не лъже.

    Коментиран от #112, #193

    18:52 27.10.2025

  • 10 Европеец

    64 15 Отговор
    Под достойството ми е да коментирам зеления наркоман, просяка милионер..... Грешка на Путин, ще го остави да в се подвижава в грешната украинска земя....

    18:52 27.10.2025

  • 11 Гост

    55 10 Отговор
    Твърде силно ревеш, че да ти повярват, че побеждаваш.

    18:52 27.10.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    65 23 Отговор
    Русия ще победи и ще си постигне целите, просто никой не може да я спре. Русия си е с правото в тоя конфликт!

    Коментиран от #17, #58

    18:52 27.10.2025

  • 13 А така

    20 55 Отговор
    Бой канчето на руския окупатор

    18:52 27.10.2025

  • 14 Пич

    53 12 Отговор
    Абстинентното добиче ако си вдигне зурлата от легена с белото ще види , че Украйна отдавна отече!!!

    18:53 27.10.2025

  • 15 западните ценности...

    37 10 Отговор
    Чарлз III откри паметник, посветен на хомосексуалните, бисексуалните и трансджендър военни ....

    Коментиран от #22

    18:53 27.10.2025

  • 16 Световния лидер Зеленски...

    19 51 Отговор
    Изтрепа най много клети раши след втората световна война -

    Март месец 2022 г. 67 -километрова военна рашистка колона тръгна към Киев за парад та трябваше да бъдат изгорени с Джавелините та тръмпоча да се хвали че той ги бил дал на Украйна а не Обама! Защо 800 рашистки парашутисти на 25 февруари опитаха десант на Киевското летище "Гостомел" да го превземат за да имат плацдарм десетките транспортни самолети да докарат 20 хиляди руски войници от Беларус и влязат в Киев! Териториалната отбрана на града ликвидира повечето още във въздуха а които се приземиха бяха изклани от Украинците. Лично кмета на Киев Владимир Кличко се похвали че с брат си Виталий са ликвидирали 5-6 руснаци от десантчиците. Жужето си правеше сметки да превземе Киев и инсталира марионетен про руски режим за 3 дни хихихи. И според плановете му с общо до 2 хиляди руски жертви. А 4 години вече е бит и то с цената на 2 милиона убити и осакатени руснаци...

    Коментиран от #27, #76, #182

    18:53 27.10.2025

  • 17 Я пъ тоа

    18 39 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    То и СССР бе непобедим....

    Коментиран от #37

    18:53 27.10.2025

  • 18 Гост

    24 5 Отговор

    До коментар #8 от "Отново прав Зеленски":

    Познат сценарий. Не беше ли същото поне с още пет града досега?

    18:53 27.10.2025

  • 19 Българин...

    43 8 Отговор
    Пак се е нашмъркал и не знае какво говори!

    18:53 27.10.2025

  • 20 Бум

    29 8 Отговор
    -Бум! Бум! - казал Калашника

    18:53 27.10.2025

  • 21 пешо

    33 10 Отговор
    сменете му белото на тоя боклук

    18:54 27.10.2025

  • 22 Синчето на Соловьов

    11 30 Отговор

    До коментар #15 от "западните ценности...":

    И мой паметник ша открият в Москве....скоро.

    18:54 27.10.2025

  • 23 АЙДЕ БЕ

    30 12 Отговор
    Направиха ли ти тест за наркотици? Болен мозък.

    18:54 27.10.2025

  • 24 Еврей

    27 11 Отговор

    До коментар #3 от "Този е пример":

    и чест и достойнство са несъвместими. Само работата в Сибир ще го направи свободен.

    18:54 27.10.2025

  • 25 Факти

    17 36 Отговор
    Планът на Путин беше да превземе Украйна и да инсталира марионетно правителство, след което да празнува като победител 70-годишния си юлибей през есента на 2022 г. Оттогава минаха 3 години. Путин надцени възможностите на армията и икономиката на Русия, подцени възможностите на украинската армия и не очакваше такава реакция от Запада. Путин се провали по един грандиозен начин, типично по руски.

    Коментиран от #105

    18:55 27.10.2025

  • 26 Путине, Путине...

    16 34 Отговор
    Четири години жива мъка в Донбас.....и над милион избити руснаци...

    18:55 27.10.2025

  • 27 Музика за нашите уши

    17 32 Отговор

    До коментар #16 от "Световния лидер Зеленски...":

    Зеленски трепе рашисти ....не трепе Американци,Европейци или Българи а нещастни рашисти...

    Коментиран от #42

    18:55 27.10.2025

  • 28 Войната щеше отдавна да е свършила,

    16 33 Отговор
    ако Тръмп не даваше постоянно аванси на ПутТръмп
    Още от зимата на 2023 г. почнаха , като спряха парите на Украйна за близо 8 месеца.
    И още много примери в това отношение.
    Тръмп забрани да се дават далекобойни ракети на Украйна.
    И до ден днешен не разрешава.

    18:55 27.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ?????

    28 8 Отговор
    Интересно как е записан в акта за раждане - Володимир(както го кръстиха напоследък) или Владимир.
    Редакцията кво мисли по тоя повод?

    Коментиран от #41

    18:56 27.10.2025

  • 31 Путинистче идиотче

    16 28 Отговор
    При Покровск и Купянск пак ни разкатаха....за кой ли път....

    18:56 27.10.2025

  • 32 Всеки вече гаври смазана раша

    15 34 Отговор
    Унижение в ефир за пратеника на Путин в САЩ: Американският финансов министър го постави на място (ОБЗОР - ВИДЕО)

    "Мисля, че Русия ще почувства болката веднага. Мога да ви кажа, че Индия вече спря изцяло да купува руски петрол. Много от китайските рафинерии също спряха. И, Маргарет (бел. ред – водещата на предаването "Face the Nation" по CBS Маргарет Бренън, която водеше интервюто), наистина ли ще публикувате какво казва един руски пропагандист? Какво друго да каже? Например, че ще е ужасно и санкциите (срещу "Лукойл" и "Роснефт") ще накарат Путин да седне да преговаря? Руската икономика е на военна основа. Растежът ѝ е на практика нула. Инфлацията, смятам, е над 20% (бел. ред. - Руската централна банка за последно каза, че е 8% 
    Всичко, което правим, ще накара Путин да преговаря. Петролът финансира руската военна машина и мисля, че можем да направим значителна дупка в печалбите (на Путин)". Думите са не на кого да е, а на американският финансов министър Скот Бесент.

    Коментиран от #39

    18:56 27.10.2025

  • 33 Факт

    25 29 Отговор
    Абсолютно прав е президент Зеленски !
    Путлер се хвали и с ракети които никога няма може да използва .

    18:56 27.10.2025

  • 34 нещо не се връзва

    25 7 Отговор
    Зеленски и съюзници пишат план за примирие, до 10 дни ще е готов ?!!!
    Документът трябва да бъде кратък и без излишни подробности, издаде украинският президент!!!

    18:56 27.10.2025

  • 35 Петър1

    22 24 Отговор
    Обкръжението на Путин много го лъже!Залъгват го с анимации за хипер оръжия!

    Коментиран от #54

    18:56 27.10.2025

  • 36 тома

    29 18 Отговор
    Бати зельо 10 000 бандери са обкражени в Покровск и решението да се предадат или в новите военни гробища които ти скоро откри

    Коментиран от #45, #46

    18:56 27.10.2025

  • 37 Ти прочете ли

    26 12 Отговор

    До коментар #17 от "Я пъ тоа":

    Русия е права в този конфликт.

    18:57 27.10.2025

  • 38 Йеленски

    21 7 Отговор
    Аз пък се хваля, че държавата ми е разсипана и ще ни трябват 15 години за възстановяване

    18:57 27.10.2025

  • 39 ха ха ха ...

    25 14 Отговор

    До коментар #32 от "Всеки вече гаври смазана раша":

    Вярваш на краварската пропаганда ?!!

    Коментиран от #52

    18:57 27.10.2025

  • 40 Анонимен

    25 15 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Зеленски":

    "хиляди" са дневните загуби на клоуна. Видяхме всички в каква посока се движат камионите с труповете и в какво съотношение.

    18:57 27.10.2025

  • 41 Може и

    17 4 Отговор

    До коментар #30 от "?????":

    Валдемар!

    18:58 27.10.2025

  • 42 Евала Зеленски

    16 24 Отговор

    До коментар #27 от "Музика за нашите уши":

    Избива рашистите....агресор не се жали

    Коментиран от #100

    18:58 27.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 жек так

    23 10 Отговор
    Зеленски хубаво опитва да си каже исканията. Интересно е Русия дали ще приеме изобщо да ги обсъжда, след като не губи войната, та да й налагат условия за капитулация. Това със заплахата с Томахоук и други оръжия от САЩ звучи като да опитват да заплашват Русия с намеса на НАТО и Трета Световна Война. Ама и тук май чухме отговора на руснаците- Буревестник беше представен като заплаха към НАТО.
    Защо толкова искат ядрена война с Русия? В разрушението да им е по-лесно на някои крадливи политици да си покрият зулумите?

    Коментиран от #50

    18:59 27.10.2025

  • 45 Чапаев

    7 4 Отговор

    До коментар #36 от "тома":

    Обкръжих ви!Предайте се !

    18:59 27.10.2025

  • 46 Я пъ тоа

    13 21 Отговор

    До коментар #36 от "тома":

    Кво обкръжение бре.....ВСУ чисти групите рашисти в Покровск...за кой ли път.

    18:59 27.10.2025

  • 47 Пак се е нашмъркал безпаметно

    20 9 Отговор
    Откакто Тръмп го нарита и скандинавите не му обърнаха внимание се отдадетна безпаметното си състояние, викоето се чувства смел като лъв!
    Горкичкият.

    19:00 27.10.2025

  • 48 АБВ

    23 13 Отговор
    Поредната простотия на Зеленски. Логично е, ако Путин е казал подобно нещо, то това трябва да е било доста преди 15.10. И възниква въпросът: Защо Зеленски ни го казва чак сега ? Пред кои съюзници го е казал ?
    Примитивна укропропаганда !
    То преди време и една жена на спирката каза, че Зеленски е заклет наркоман и вече мозъкът му вече е изфирясъл и не знае какво говори.

    19:00 27.10.2025

  • 49 Дон Курлеоне

    21 16 Отговор
    С дълбоко прискърбие ще кажа ...другаря Путин квото е запланувал ще се случи ... няма сила на света коята да спре това което иска ...изчистване на фашистката измет .

    Коментиран от #56

    19:00 27.10.2025

  • 50 Стига бе....

    8 15 Отговор

    До коментар #44 от "жек так":

    То и за СССР така се говореше....

    19:00 27.10.2025

  • 51 Гост

    20 8 Отговор
    Зеля утри ще привземи Масква и щи асвабади всички територии и народи по земнити кълбета.

    19:00 27.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 10 Отговор
    Тоя пак превзе Масква !🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    19:01 27.10.2025

  • 54 Путлер се е родил излъган,че е нещо

    18 18 Отговор

    До коментар #35 от "Петър1":

    повече от лузър...Затова се провали с тази нелепа СВО

    Коментиран от #62

    19:01 27.10.2025

  • 55 жик так

    23 15 Отговор
    Фашистите в Киев се готвят да мобилизира военни пенсионери! Предполага се, че новото предложение е одобрено от Министерството на отбраната и идва от военните. В него се предвижда мобилизация на военни пенсионери, които не са напуснали мобилизационната възраст, т.е. под 60 години. А такива в Украйна, както се смята в Министерството на отбраната, са повече от 160 хиляди.
    Опита с мобилизирани на полицаи в Запорожие завърши трагично, над 60% от тях преминаха на страната на Русия.

    19:01 27.10.2025

  • 56 Я пъ тоа

    13 17 Отговор

    До коментар #49 от "Дон Курлеоне":

    Другаря Путин да не забравя кво стана със СССР....

    19:01 27.10.2025

  • 57 хахаха

    17 16 Отговор
    ха ха ха - а вселенски се хвалеше че ще спре тока на москва, ама там още свети

    19:02 27.10.2025

  • 58 Факти

    24 22 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    Голяма цел беше НАТО да се върне в границите от 91 година, а то се разшири с две държави и удвои границата си с Русия. Другата цел беше Украйна да се демилитаризира, а тя стана по-милитаризирана от всякога. Последната цел беше Украйна да се денацифицира, което просто значи да не мрази руснаците. Тя мрази руснаците повече от всякога, но и целият свят ги намрази. Путин се провали тотално с всичките си цели и колкото по-дълго продължава войната, толкова по-зле става за Русия и възстановяването ще е по-трудно.

    Коментиран от #137, #146

    19:02 27.10.2025

  • 59 Таен агент

    16 9 Отговор
    Ама Путин вече чака не само Зеленски и евросъюзниците му в Москва,ни и Тръмп да го помолят на колене.Гарантирал меки възглавници за колената им

    19:02 27.10.2025

  • 60 АБВ

    16 8 Отговор

    До коментар #4 от "Путин бесен в бункера":

    Що не се посветиш на белетристиката ? Имаш въображение и можеш да постигнеш някаква нещо. А тук с тези мнения най-малкото е да те псуват.

    19:02 27.10.2025

  • 61 Зеленски

    12 18 Отговор
    Трепе путинистите с натовско оръжие, включително и българско....Боже какви времена доживяхме.

    19:02 27.10.2025

  • 62 Докато

    18 9 Отговор

    До коментар #54 от "Путлер се е родил излъган,че е нещо":

    изкарват глупави тролеи, значи отчаянието е голямо и Путин добре мачка фашизма залял запада. 😄

    19:02 27.10.2025

  • 63 Зеленски,като Хитлер!

    21 9 Отговор
    До последно ще шикалкави и лъже!
    Но малко му остава...!

    19:03 27.10.2025

  • 64 помним

    16 6 Отговор
    И това ще е като ония срещи в Швейцария преди две години, готвеха планове, ядяха и пиеха и се разотидоха и нищо. От тогава що срещи все на върха, все по безумни и шумни, все по скъпи за данъкоплатците , но затова пък без никакъв резултат, или по скоро предизвиквайки инфлация, стагнация, спиране на производства и други щуротии.
    И тия десет точки ще струват много на европейците и няма да има никаква полза от тях.

    19:03 27.10.2025

  • 65 голодомор

    17 9 Отговор
    Тотално унищожаване на Укр. трябва иначе войни на всеки 5 г.

    19:04 27.10.2025

  • 66 Мъките Путинови

    14 17 Отговор
    Са безкрайни....СВОто го изцеди окончателно

    19:04 27.10.2025

  • 67 Гатанка

    11 9 Отговор
    Можете ли да ги познаете тези "герои "😁

    Коментиран от #116

    19:04 27.10.2025

  • 68 Пригожин

    9 18 Отговор
    Путин премахна единствения си кадърен и прям човек!Истината боли!

    19:04 27.10.2025

  • 69 старшинката

    16 9 Отговор
    Какви ли не маймунджълъци и циркове не изпробваха западните идиоти. Какво да се прави такъв им е капацитета

    19:05 27.10.2025

  • 70 Смърфа

    15 7 Отговор
    кърти с фантазии, коката си я бива

    19:05 27.10.2025

  • 71 ПРЕВЪЗБУДЕНИ БАНДЕРИ

    15 8 Отговор
    Видели са идола им на снимка.

    19:05 27.10.2025

  • 72 Иван Иванов

    18 8 Отговор
    ВЪШЛЬО ЗЕЛЕНСКИ, А ТИ Я МИ КАЖИ КОГА ЩЕ ИДВАШ ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ ДА КРАДЕШ ПАРИ, ВОЕННА ТЕХНИКА И БОЕПРИПАСИ ЗА БЕЗ ПАРИ, ЧЕ ДА ДОЙДА В СОФИЯ И ДА ТЕ ШИБНА ЕДИН ПЪТ ПО ГЛАВАТА С ОВЧАРСКАТА ГЕГА ТАКА ЧЕ ДА НЕ МРЪДНЕШ ПОВЕЧЕ, КРАДЛИВА ВЪШКО.

    Коментиран от #85

    19:05 27.10.2025

  • 73 Реалност

    15 9 Отговор
    Разцепиха ви руснаците. Както каза Тръмп трудно е да воюваш с по - силен.

    19:05 27.10.2025

  • 74 Путин гол до кръста на пони

    8 9 Отговор
    Много знае Зелемския! Казал съм 15. Октомври, но не тази година! Айде шавай!

    19:05 27.10.2025

  • 75 НАЛИ?!

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Зеленски":

    А от неговите войски...-нито един...😉!

    19:06 27.10.2025

  • 76 АБВ

    12 6 Отговор

    До коментар #16 от "Световния лидер Зеленски...":

    Вярвай си и се опиянявай от фантазиите си. Не пречиш на никого, само ставаш за смях.

    19:06 27.10.2025

  • 77 Алекса Кроул

    15 9 Отговор
    Зеленото човече пак е предозирало колумбийските витамини ! Не знам за батальоните на Путин , но мозъкът на Зельо със сигурност вече е унищожен .

    19:06 27.10.2025

  • 78 Анонимен

    15 7 Отговор
    само в рамките на деня руснаците взеха Егоровка, Приволное, Новониколаевка, но Зельо явно отново е на тежки субстанции.

    Коментиран от #82

    19:06 27.10.2025

  • 79 УКРАЙНА 🇺🇦

    8 18 Отговор
    Генералите му дава фалшива информация да си запазят живота Путлер няма никаква реална представа как са нещата и за това приказва глупости

    19:06 27.10.2025

  • 80 Жеко

    16 6 Отговор
    Пак казвам за умствено изостаналите, които за съжаление вече са мнозинство в това жалко подобие на държава: НИКОГА в историята битият и е......ят в една война НЕ задават условията как тази война да приключи! Нека да понзая какво ще пише в наркоманския п....... и план: "Русия се изтегля от Украйна. Връща всички завзети територии. Русия плаща и стотици милиарди репарации за въстановяване на Украйна, а Путин лично се предава да бъде съден от международен трибунал". И руснаците се очаква да се съгласят...МА... МА ВИ ДА Е..... ОТКАЧЕНА!

    Коментиран от #108

    19:07 27.10.2025

  • 81 Тъпо соросоидче

    14 5 Отговор
    Като направя една бяла пътека, виждам Зеля като райх фюрер на Русия.

    19:08 27.10.2025

  • 82 На колко

    3 7 Отговор

    До коментар #78 от "Анонимен":

    километра от Донецк са ?

    19:08 27.10.2025

  • 83 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 19 Отговор
    Зеления трепе руски нещастници 🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍 без милост и жал 🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍 Не трепе Американци,Европейци или Българи💯👍 А отнема животите на рашистите 🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #98, #218

    19:08 27.10.2025

  • 84 ЧУВА СЕ

    16 5 Отговор
    Тагарев бил събрал куфарите. Щял да бяга.

    Коментиран от #113

    19:09 27.10.2025

  • 85 Путин гол до кръста на пони

    5 8 Отговор

    До коментар #72 от "Иван Иванов":

    Имам подкрепата от най-ентелегентната част от задунакските ми фенове - задунайските овчари. Спасое балшиба овчар Иван Иванич!

    19:10 27.10.2025

  • 86 бай Ставри

    14 5 Отговор
    Украинското дребно чифутче, лъже, та се кине.

    19:10 27.10.2025

  • 87 Българин

    11 4 Отговор
    Къв план кви 5 лева бе? Това е имитация на дейност - нищо не пишат.Ако искат да спре войната само с едно обаждане до Москва с правилните думи и ще спре. Войната вече не зависи от тях

    19:10 27.10.2025

  • 88 Кефи ме

    5 8 Отговор
    да наблюдавам пасьола,как се активизира!

    19:11 27.10.2025

  • 89 И в момента е страшно

    7 13 Отговор
    Белгородският язовир е пробит, руската армия при Вовчанск е застрашена. Москва е опакована с ПВО, но гори (ВИДЕО и КАРТА)

    река Северски Донец приижда заради неочакваното "захранване". Това застрашава биещите се във Вовчанск руски войници и отрязва логистиката по суша на 68-ма, 116-та, 128-ма и 136-та бригади на руската армия. Има неофициални сведения, че руснаците обмислят заповеди за отстъпление. На видео кадри публикувани от ГЩ на Украйна се виждат обкръжени Руски войници от 68- мотострелкова бригада. След като показват на обкръжените ги бойци от ВСУ че се предават последния от тях насочва картечница срещу Украинските войници които го разстрелват а на останалите 73 Руски нашественици изваждат очите и ги захвърлят живи на полето.

    П.С. Сега си затворете очите за 3 секунди и ще добиете представа какво е чувството.

    19:11 27.10.2025

  • 90 жалко

    13 7 Отговор
    Жалко е че вместо прости укри не измират англета и франсета. Тогава плановете щяха да са съвсем други

    Коментиран от #95

    19:12 27.10.2025

  • 91 Лъже тоя естествено

    10 4 Отговор
    Не е казал че ще го окупира, а че ще го освобождава

    19:12 27.10.2025

  • 92 Анонимен

    12 9 Отговор
    В друга медия пишат, че командира на Азов се е обадил в канцеларията на Зеленото човече да иска изтегляне(отстъпление) от Покровск, за да не ги обкъжат и унищожат. Други пишат, че спешно се пращат подкрепления. Този Наркоман, не знае какво говори.

    19:12 27.10.2025

  • 93 Хензъл

    14 7 Отговор
    Какво нещо е живота. Миналата година Зельо писа план за победата а тази план за мира. Накрая ще подпише само капитулацията на Украйна

    19:13 27.10.2025

  • 94 АБВ

    10 10 Отговор
    Оказа се че Путин е агент на Зеленски. Преди 4 години във видео- обръщение по руската обществена телевизия заяви че е дал разпореждане за 3-дневна специална военна операция с цели - демилитаризация ( разоръжаване) на Украйна и " сваляне на нацисткия режим в Киев". През октомври 2023 година трябваше да има редовни избори в Украйна за президент но заради путя се отложи ха. Така че не само не свали Зеленски а го направи пожизнен президент. През месец юни 2023 г. Женята (готвача) Пригожин заяви че през октомври същата година ще се кандидатира за президент на Украйна. Само че готвача отдавна изгни а Зеленски си е президент и обикаля света посрещан с почести. Наздраве путя ⚰️🥂🍾🍷

    19:13 27.10.2025

  • 95 Важно е

    8 12 Отговор

    До коментар #90 от "жалко":

    Че измират руснаци....агресори.

    Коментиран от #103

    19:13 27.10.2025

  • 96 Путин

    8 6 Отговор
    Разпоредих разполагането на Буревестник???

    19:13 27.10.2025

  • 97 Тия малоумници продължават да бълват

    12 8 Отговор
    планове ! То не бяха планове за перемога, мирен план, план за възстановяване на Украйна, контрапредложение на Украйна, Рамщайн, гаранции за сигурност... И всичко без Русия.
    Да има дейност, дет се вика.

    19:14 27.10.2025

  • 98 СССС

    8 2 Отговор

    До коментар #83 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    лЪЖА И ИЗМАМА.

    19:14 27.10.2025

  • 99 Куцото Добиче

    12 7 Отговор
    Украинския наркоман, нагледно обяснява защо евреите ги мразят и ги гонят навсякъде. Отговорът е заради такива като него!

    19:14 27.10.2025

  • 100 Дио

    11 7 Отговор

    До коментар #42 от "Евала Зеленски":

    Доста ингилизи хамериканци и всякаква сган си оставиха костите в украинския чернозем.Има още.Бавно и методично

    19:14 27.10.2025

  • 101 АЗОВ

    9 12 Отговор
    най обичат да трепят руски спец части!

    Сега прочистват Покровск от нещастния опит за нахлуване на руснаците.

    Планът беше руснаците да обкръжат Покровск, а спец части да навлязат в града към гарата, но се провалиха!

    Коментиран от #115, #118

    19:15 27.10.2025

  • 102 факира Мити

    9 6 Отговор
    Всички разбират от добра дума и Буревестник, даже и евродебилите и Зеленски

    19:15 27.10.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Професори от БАН разправят в Ютюб

    7 7 Отговор
    че 10 000 украинци са обкръжени!

    19:16 27.10.2025

  • 105 АБВ

    14 1 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    "Планът на Путин беше да превземе Украйна и да инсталира марионетно правителство, след което да празнува като победител 70-годишния си юлибей през есента на 2022 г. Оттогава минаха 3 години. Путин надцени възможностите на армията и икономиката на Русия, подцени възможностите на украинската армия и не очакваше такава реакция от Запада. Путин се провали по един грандиозен начин, типично по руски."

    Не само Путин. Западът сбърка още повече. Повярва в силата на санкциите, повярва, че руснаците вадят чиповете от пералните за да ги слагат на танковете си, повярва, че руснаците се бият с пръсти и лопати, повярва в руските загуби, повярва в болестите на Путин, повярва, че руснаците ще се надигнат да свалят Путин, повярва, че икономиката ще рухне, повярва че армията ще дезертира и ще свали Путин, повярва, че руснаците ще ядат ракетите си, повярва ..., че "Путин се провали по един грандиозен начин, типично по руски.".
    Всъщност, Западът е един обикновен, стар глупак !

    19:16 27.10.2025

  • 106 Пилотът Гошу

    9 7 Отговор
    Затуй ли загуби 1/3 от Украйна? Понеже Путин нямал батальони, вероятно и ракети, а ти завземаш и не мърдаш... Аман от глупости...
    Ма то на гол г.з 100 тояги са нищо, ако не е твоя... Нали хората го отнасят...

    Коментиран от #121

    19:16 27.10.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Путин гол до кръста на пони

    4 10 Отговор

    До коментар #80 от "Жеко":

    Жеко, друг мой любимъй задунайский! Не виждам причини да си така раздразнен и да си толкова нервен. И да използваш такива лоши думи и закани! Всичко върви по план!

    19:16 27.10.2025

  • 109 Никакво ротиране не е това

    7 4 Отговор
    А малоумното премиерче дЖилезку що не е ротиран ? А?

    19:17 27.10.2025

  • 110 АБВ

    8 7 Отговор
    Най много рашисти след втората световна война е изтрепал Зеления

    19:17 27.10.2025

  • 111 старшинката

    6 6 Отговор
    Просто правило:
    "Територията пада , когато свършат войниците" ( да не се бърка с оръжията!! )
    Украйна се е запътила с бързи крачки натам
    Нали някои не са си мислили , че при равни други условия 45 млн ( а те не са толкова отдавна ) ще се справят със 140 млн...
    Явно на запад са забравили как се воюва с равностоен съперник... ( последният беше Хитлер преди 80 години )

    19:17 27.10.2025

  • 112 Гощо

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Зелен":

    Еврей ли е или нацист? Айде уточнете!

    Коментиран от #128, #133

    19:17 27.10.2025

  • 113 Моряка

    6 8 Отговор

    До коментар #84 от "ЧУВА СЕ":

    Тагарев ще бяга,ама къде?При Зеленски става опасно,Тръмп спря кранчето за атлантиците,на запад бивши комунисти не са им нужни,в Русия ще го изритат още на границата.Остава назад,в родното БКП/БСП.

    19:18 27.10.2025

  • 114 Русия

    7 7 Отговор
    Той зели и за Курск така говореше но истината излезе на яве

    19:18 27.10.2025

  • 115 Пилотът Гошу

    7 6 Отговор

    До коментар #101 от "АЗОВ":

    Туй онея дет ги изкарваха кат мишки от тръбите... Страшна работа са азовците, кат две по-малко страшни...

    19:18 27.10.2025

  • 116 Катърът и шефа му са тандем 😂

    10 10 Отговор

    До коментар #67 от "Гатанка":

    На празна ясла ли е вързан Лавров ☝️😁?

    Коментиран от #136

    19:19 27.10.2025

  • 117 козляци , мъже в чорапогащи

    8 8 Отговор
    Пинчерите пак са шмъркали дружно и са се помислили за ротвайлери.

    Коментиран от #129

    19:20 27.10.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС Е

    10 10 Отговор
    Англия или Бандерия ще плащат репарациите след ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА и демилитаризацията.

    Коментиран от #126

    19:20 27.10.2025

  • 120 запасняк

    9 5 Отговор
    ТОЗИ ЧОВЕКККК ГОВОРИ САМО НЕИСТИНИ...ЩЕ ЛЪСНАТ СЛЕД КРАЯ...2,2 МИЛ ЖЕРТВИ ОТ УКРАЙНА...УНИЩОЖИ ХОРАТА СИ...

    19:21 27.10.2025

  • 121 3/4 е загубил...

    3 7 Отговор

    До коментар #106 от "Пилотът Гошу":

    Бабите на пазара го потвърдиха..

    Коментиран от #125

    19:21 27.10.2025

  • 122 Виктор Цонков

    9 5 Отговор
    Русия не иска замразен конфликт, а трайно решение. Замразеният конфликт е временно решение, което само подпомага Украйна.
    Руснаците не са толкова глупави, за да се вържат отново на тази примка.

    19:21 27.10.2025

  • 123 Арестуванич

    2 6 Отговор
    Жалко ,че мераците на Путин са неосъществими !

    19:21 27.10.2025

  • 124 Я пъ тоа

    4 7 Отговор

    До коментар #118 от "Булава":

    То Покровск го превземат руснаците от година и половина.....и все в обкръжение....

    19:21 27.10.2025

  • 125 Натам

    7 1 Отговор

    До коментар #121 от "3/4 е загубил...":

    отиват работите. Дядовците в 404 го потвърдиха

    19:22 27.10.2025

  • 126 Я пъ тоа

    5 5 Отговор

    До коментар #119 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС Е":

    Ква демилитаризация бре...Украйна е фрашкана с оръжия.

    Коментиран от #148

    19:23 27.10.2025

  • 127 Хахахаха

    6 3 Отговор
    Путлера е хитър. 15 октомври, ама не е казал коя година!

    19:23 27.10.2025

  • 128 бай Ставри

    4 0 Отговор

    До коментар #112 от "Гощо":

    Той и Шикългрубер е бил и двете, само дето е бил с няколко сантиметра по-висок.

    19:23 27.10.2025

  • 129 Синчето на Соловьов

    3 1 Отговор

    До коментар #117 от "козляци , мъже в чорапогащи":

    Не говори така за нас.....

    19:24 27.10.2025

  • 130 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има! Както не е имало и мир, преди да нападнат Украйна. Тогава кремълската хунта воюваше с Чечня и Грузия. Причината във войните е кремълската хунта!

    19:24 27.10.2025

  • 131 🐺 Вълк единак

    7 4 Отговор
    Украйнците първо да спечелят войната и после Зеленски да мисли колко дълъг и с какви подробности ще е мирният план. Сега малко рибата още в морето ,а те вече мислят в какъв тиган ще я готвят.

    Коментиран от #144

    19:25 27.10.2025

  • 132 БАНДЕРИТЕ ДА ВИ Е ЯСНО

    7 4 Отговор
    Бягайте далече. В Южна Америка.

    19:25 27.10.2025

  • 133 Справедлив

    4 0 Отговор

    До коментар #112 от "Гощо":

    И двете е

    19:25 27.10.2025

  • 134 Мария Атанасова

    2 1 Отговор
    Искам да ти се облекча в ушите и носа

    19:25 27.10.2025

  • 135 Покровск

    6 3 Отговор
    не падна ли март месец?

    19:25 27.10.2025

  • 136 Това не е Лавров, друг кон е

    4 8 Отговор

    До коментар #116 от "Катърът и шефа му са тандем 😂":

    И ездача не е бункерния фюрер.

    19:26 27.10.2025

  • 137 АБВ

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    Пак не си разбрал, или манипулираш.
    Тезата НАТО да се върне в границите от 1991 г. е лансирана далеч преди започването на СВО през 2022 г. и няма нищо общо с нея.
    Ако мислиш, че на НАТО му е приятно да се води дори СВО до границите му, жестоко се лъжеш.

    19:27 27.10.2025

  • 138 АЗОВ

    3 6 Отговор
    Прочистват Покровск.....за кой ли път се лее руска кръв като из ведро.

    19:27 27.10.2025

  • 139 и какво вика потника ??!!

    7 1 Отговор
    Нека да позная - Всичко остава за Украйна, Русия се изтегля и плаща репарации следващите 10000000 год. Украйна се съгласява да "спазва" руското малцинство, като им предостави вариант да се изселят в Русия (това да ви е познато ... случвало се е и на БГ.) Украйна гордо влиза в НАТО и ЕС. (виж последното Русия никога не е била против). Не съм убеден, че този "план" ще сработи.

    Потника ще плаща сметката .

    19:27 27.10.2025

  • 140 С точните си думи преди час Зеленски

    6 6 Отговор
    Доунижи пyтя -

    "Русия не може да го направи. Няма достатъчно хора. Силните му батальони са унищожени. Днес на бойното поле ние основно оставаме там, където сме били през последните 2-3 месеца“, е коментирал Зеленски.

    Коментиран от #147

    19:27 27.10.2025

  • 141 ха ха ха ...

    3 2 Отговор
    Едните правят предложения другите ги отхвърлят и обратното
    Още много бой трябва.....наркоманска им работа .....

    19:28 27.10.2025

  • 142 Урните остават вечно в земята

    5 0 Отговор
    Тоз от Урко фашисти

    19:28 27.10.2025

  • 143 Фалконети

    6 1 Отговор
    Зелето има 12000 бойци обкръжени, би трябволо за тях да орави планове как да ги спаси.

    Коментиран от #158

    19:29 27.10.2025

  • 144 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #131 от "🐺 Вълк единак":

    Е па той и путлера не е спечелил нищо, ама иска да определя условията. Ами няма как да опредляш, като рашата е една от най-бомбените държави в света в момента. Това ли е победителя?

    Коментиран от #168

    19:29 27.10.2025

  • 145 Урните остават вечно в земята

    3 1 Отговор
    Тор от Урко фашисти

    19:29 27.10.2025

  • 146 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 4 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    19:29 27.10.2025

  • 147 ХИМИК

    4 2 Отговор

    До коментар #140 от "С точните си думи преди час Зеленски":

    Това го е казал преди да вдъхне вещества, или след това.

    19:29 27.10.2025

  • 148 Да бе

    0 2 Отговор

    До коментар #126 от "Я пъ тоа":

    Ама то иска хора. Само не стреля.

    19:29 27.10.2025

  • 149 кратко и ясно

    4 2 Отговор
    Русия получава всичко, Украйна победи....ха ха ха ....

    Коментиран от #162

    19:30 27.10.2025

  • 150 Безмозгов

    1 0 Отговор
    Путин трябваше да спре,кога превзе Ню Йорк !

    19:30 27.10.2025

  • 151 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 2 Отговор
    Уркия като Германия до 09.05.45 до последно "побеждаваше".

    19:30 27.10.2025

  • 152 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    3 4 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    19:30 27.10.2025

  • 153 Вярваме ти

    6 2 Отговор
    Да наистина, вие останахте и там, където бяхте преди 2-3 години. А истината е, че бавно и методично, Украйна става по-малка.

    19:30 27.10.2025

  • 154 Ха хи хо

    4 3 Отговор
    Укрите са хвърлили в Покровск специалните части на ГРУ. Информацията е от укроизточник-Андрей Цаплиенко. Значи здравата са го закъсали! Рашъните се кефят, че обучени бандерки ще давт фира!

    19:30 27.10.2025

  • 155 Любо пита

    2 7 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #164

    19:30 27.10.2025

  • 156 Само питам

    6 1 Отговор
    Какво става бе козляците ?
    Превзехте ли Курск , а ? Или само първите три букви ?! А Крим кога ?!

    19:31 27.10.2025

  • 157 RIP Сесесере 1920 1991

    2 4 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    19:31 27.10.2025

  • 158 Нали

    0 3 Отговор

    До коментар #143 от "Фалконети":

    бяха 10 000???

    Коментиран от #167

    19:31 27.10.2025

  • 159 Сесесере2🤢🤮

    1 4 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    19:32 27.10.2025

  • 160 биг брадър

    5 2 Отговор
    Руснака винаги побеждава когато се сражава за родината си!!! Това е разликата между тях и западния свят.

    Коментиран от #163

    19:32 27.10.2025

  • 161 ру БЛАТА

    2 3 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    19:32 27.10.2025

  • 162 Щом

    5 1 Отговор

    До коментар #149 от "кратко и ясно":

    опряха до тролеите да я борите Русия с ниско интелигентни лъжи, значи Русия добре намачка пак фашизма залял запада. 😄

    19:32 27.10.2025

  • 163 Истории от БЛАТОТО

    2 3 Отговор

    До коментар #160 от "биг брадър":

    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    19:33 27.10.2025

  • 164 Абе

    5 2 Отговор

    До коментар #155 от "Любо пита":

    И Зелю ревеше, че искал такива граници. Ама не го огря.

    19:33 27.10.2025

  • 165 АБВ

    2 1 Отговор
    94 и 110 е провокатор, използващ чужди ник-ове.

    Коментиран от #172

    19:33 27.10.2025

  • 166 Брежнев

    1 4 Отговор
    Киев ще падне при Путин 3 !

    19:33 27.10.2025

  • 167 няма време

    4 1 Отговор

    До коментар #158 от "Нали":

    След още няколко часа не се знае колко ще са живите .

    19:34 27.10.2025

  • 168 Рашка Феодалия

    5 4 Отговор

    До коментар #144 от "Хахахаха":

    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    19:34 27.10.2025

  • 169 каква Крайна

    3 2 Отговор
    плана като онзи ПЛАН ЗА ПОБЕДА ЛИ Е? изобщо защо пишете кой какво планира, всичко се решава на фронта и никъде другаде, набийте си го в главите. от знчение е накъде се движи фронта. засега е ясно накъде, всичко друго са празни думи на глупаци. Той й хитлер най накрая е викал все резерви, които ги няма, като тоя зелен бо клук, планове без Русия......

    19:35 27.10.2025

  • 170 Чинкиз

    2 4 Отговор
    Накрая Рашистан ще се върне в родината майка!

    19:35 27.10.2025

  • 171 я стига

    3 1 Отговор
    План за спиране на войната при сегашната линия на съприкосновение?
    Тези не разбраха ли че СВО има ясни цели и те не опират до територии само? Докато целта не бъде постигната всякакви хартийки са за боклука. И нали Русия е на ръба на оцеляването си. Защо ви е мир сега когато можете да я довършите бе шматки? Или ви притесняват онези 10 000 дето са в обкръжение и без които вървите към капитулация заедно с джендърския запад?

    19:35 27.10.2025

  • 172 Видяхме го

    2 1 Отговор

    До коментар #165 от "АБВ":

    Това е най облият тролей на наркомана фашист зелеснки. Падението му е невероятно и показва трагедията в Украйна.

    19:36 27.10.2025

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Дони Портокала

    1 0 Отговор
    Отивам да проверя как сме със салама и бутчетата, че един прЕател пита.

    19:36 27.10.2025

  • 175 Бай Иван

    3 0 Отговор
    Тоя куку..,, мицин не разбра, че прекратяване няма да има. Капитулацията им е мир. Мир чрез натиск има само в болните еврогейташки тикви. Бой по бандерата докато спре да дрънка глупости.

    19:37 27.10.2025

  • 176 Хахахаха

    2 4 Отговор
    Копейки, не може да ти бомбят държавата всяка вечер и ти да тръгваш, да определяш условията и да се пишеш победител! Няма как да стане. ВСУ всяка вечер санкционират някой руски завод за винаги, бомбят по летища и рафинерии и путлера да тръгва да казва условия и да се пише победител! Как ще стане това?

    19:38 27.10.2025

  • 177 когато фактите говорят и боговете мълчат

    4 3 Отговор
    Факт 1 - Украйна, есето, натуто и сите западналяци загубиха войната.
    Факт 2 - Русия побеждава.
    Факт 3 - Русия побеждава на всички фронтове.
    Факт 3 Загубата от Русия е спасение за украйна. Ще я има и ще я възстановят. Ще благодари след време.

    Коментиран от #179, #183, #186

    19:38 27.10.2025

  • 178 Планът се видоизменя

    2 0 Отговор
    Подмиване в банята, по две туби вазелин на човек и чемодан, вокзал, Москва на килимчето при Путин, но първо с вазелина през чеченската охрана.

    19:39 27.10.2025

  • 179 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #177 от "когато фактите говорят и боговете мълчат":

    То и СССР побеждаваше....винаги.

    19:39 27.10.2025

  • 180 Новак

    1 2 Отговор
    Наближава 7 - ми ноември, и отчетите за петилетката на война ще са "грандиозни успехи". Компропаганда.

    19:40 27.10.2025

  • 181 Колю въшката

    2 2 Отговор
    Моят съвет към Зеленски е бой по мизерната руска икономика! Там е слабото място! Удри бат Валодя по рафинерии и заводи, а трепането на ватмани само за удоволствие! От Тръндю санкциите! Ей тва му е мaйката!

    19:40 27.10.2025

  • 182 Хахахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Световния лидер Зеленски...":

    Тоя може да беде световен лидер ,само на наркомани, крадци и най вече на просяците.

    19:40 27.10.2025

  • 183 Путинистче идиотче

    1 3 Отговор

    До коментар #177 от "когато фактите говорят и боговете мълчат":

    Избиват ни като пилци....ква спечелена война бре....

    19:40 27.10.2025

  • 184 Ъъъъъъъъъъъ

    4 1 Отговор
    Това са украински фейкове и целта им е да отвлекат вниманието от гафа....или пък преднамерените действия на новия командир на Ударните сили на украинските въоръжени сили, Валентин Манько, който бпубликува военни карти на фронтовата линия в профилите си в социалните мрежи и разкри мащабите на катастрофата на украинската армия. По-интртесното е, че публикуваните карти, които са с гриф "Строго секретно", значително се различават от тези, предоставени от Deep State - източник, свързан с Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната и показва мащабите на дезинформацията, с която ни облъчват всеки божи ден.

    19:41 27.10.2025

  • 185 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    4 1 Отговор
    И все да губиш. Каквото и да захванеш все да е пълен провал.

    Коментиран от #195

    19:41 27.10.2025

  • 186 Новак

    1 2 Отговор

    До коментар #177 от "когато фактите говорят и боговете мълчат":

    Твърдите, но не посочвате факти!

    19:41 27.10.2025

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Боби Зе

    4 1 Отговор
    Ако фашистката армия не напусне Славянск сама, тя ще загуби армията си, и шанса за преговори!!!
    Руската страна няма къде да побърза. Развиват голяма атака. А украйна е потопена в състояние на военна катастрофа. Тоест след известно време ВСУ ще загуби способността да се съпротивлява, това ще даде на Русия предимство при всякакви преговори. С всеки. И като цяло ще постави под въпрос необходимостта от преговори с украйна като страна по тях.

    Руската визия за компромис и американската визия за компромис остава различна. И без отстъпки от страна на някой друг, постигането на принципно споразумение сега е невъзможно. Тъй като Русия изхожда от факта, че за да гарантира сигурността си, тя трябва да контролира предния си план на запад, дори и в границите на бившия Съветски съюз, не е задължително да се включва всичко това. Русия контролира Беларус във военно-политически план, и то в икономическо отношение. Беларус е независима държава. А там, където тя не може да го контролира, както в балтийските държави, които вече са член на НАТО и ЕС, е необходимо оттам да се премахне цялата военна инфраструктура. Това са изискванията на руската страна.

    19:43 27.10.2025

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Артилерист

    4 1 Отговор
    Не знам на кой още е интересен с лъжите си клоунаЗеленски, за да продължават да ни го натрапват тук. Но важното в случая е друго. Става въпрос за непрестанното пропагандно въздействие върху хората в България, което по същество е пряка намеса в техния духовен живот и политическа ориентация. Това е непрекъснат пропаганден терор.
    Преди малко прочетох статия, в която нагледно и аргументирано се обяснява как последователно и настойчиво се въздейства на всеки, който по някаква причина, не се харесва на ЕС-разбирай Урсула и главатарите на водещите западни държави. За какво иде реч?
    До сега на Русия са въведени 19 пакета санкции с десетки хиляди засегнати стоки и персонажи. Преследването е толкова злобно, че някой пакети допълнително са допълвани през ден, през два, през три. Тоест, някой в просъница се е сещал за нещо-си, споменава го пред Урсула и то е добавяно, като послепис. Най-тежката санкция е срещу руския газ и петрол. Но това се прави избирателно, защото въпреки ограниченията Русия е продала за годината от тези продукти обеми на ЕС за 210 млрд евро. И намерението на Урсула да спре тези покупки до 2027 г се оценява като изстрел в крака, защото те няма как да се компенсират.
    Но главното -човек казал нещо срещу ЕС или продукт от рода на лишеи, мъх и бидета-да се преследва. Това е механизмът за душене...

    19:45 27.10.2025

  • 191 Рубио

    4 2 Отговор
    План за прекратяване на огъня е едно, а мирно споразумение е съвсем друго! След Минск 1, Минск 2 и Истанбул 2022, където нагло излъгахте Путин, който беше в Киев, този път няма да се получи, та ако ще и Господ да ви го напише този план. Никой няма да се съгласи на спиране на огъня само за да се въоръжите..

    Коментиран от #215

    19:45 27.10.2025

  • 192 Само питам

    3 1 Отговор
    Бе разбирам защо укрите лъжат , ама не разбирам защо Българските медии лъжат ??!

    С какво това ще помогне на укрите ?!!!

    19:46 27.10.2025

  • 193 дядо поп

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Зелен":

    Умрелият евреин със сигурност не лъже!

    19:47 27.10.2025

  • 194 Точна статия

    2 3 Отговор
    Моя приятел офицер от специалните сили на ВСУ Максим Корольов на центъра на Покровск. Прочистен от диверсионните групи на агресорите. Както се вижда всички сгради са разрушени

    Коментиран от #201, #216, #217

    19:49 27.10.2025

  • 195 Ужасно е да се родиш

    1 3 Отговор

    До коментар #185 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":

    в Просия....нямаш си представа,колко е гадно!

    Коментиран от #202

    19:50 27.10.2025

  • 196 Колю въшката

    2 1 Отговор

    До коментар #189 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Наторяването е необходимост за земята! Мога да дойда да ти наторя двора. Подул ми се е стомаха от ядене, и ме мъчат киселини и газове! Ще разтоваря доста мaтрял!

    Коментиран от #198

    19:50 27.10.2025

  • 197 Покровск е Украйна

    3 4 Отговор
    Украйна е Покровск. Бригадите на АЗОВ пристигнали днес в града го прочистиха

    Коментиран от #205, #219

    19:51 27.10.2025

  • 198 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #196 от "Колю въшката":

    Заповядай и си подмии косматия ъз!

    Ще ти хареса да си жена.

    19:51 27.10.2025

  • 199 000

    4 1 Отговор
    Ще плаща ли българския пенсионер на тръмп, за да продължи агонията още известно време? Края на украйна ще настъпи не след дълго, а с това и края на ес.

    19:52 27.10.2025

  • 200 Русия

    1 0 Отговор
    Има поръчка от Китай за покровск 10000 рокли и перуки.

    19:53 27.10.2025

  • 201 604

    3 1 Отговор

    До коментар #194 от "Точна статия":

    ми отиди да помагаш на приятеля си ко съ пънеш тука?!

    19:53 27.10.2025

  • 202 Там ли си се родил

    1 1 Отговор

    До коментар #195 от "Ужасно е да се родиш":

    Само безродник е предател и си мрази страната.

    19:54 27.10.2025

  • 203 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Заплата(месечна) на редник :

    19:55 27.10.2025

  • 204 едва ли

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ВВП не прилича нс човек, който обича да се хвали. По скоро, чичо Дончо го е натискал за среща, да се похвали, че е миротворец, и ВВП му е казал, добре, ама чакай още малко.

    19:56 27.10.2025

  • 205 Можеше да е

    1 2 Отговор

    До коментар #197 от "Покровск е Украйна":

    Ако не бяха инсталирали фашиста зеленски да вкара Украйна във война, за интересите на САЩ и Великобритания.

    19:56 27.10.2025

  • 206 12 г ..у Донбас и...

    4 1 Отговор
    Пи...ЗДЕЦ!!
    Ааасаахахаааа
    НИТО една ПРЕВЗЕТА Област!!!
    Ееееххх Ху ЙЛО,..ху.. ЕСОС тъй наш
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #214

    19:57 27.10.2025

  • 207 Ццц

    1 2 Отговор
    "Ние основно оставаме там, където сме били преди 2-3 месеца" Това е някакъв клоунски метод да кажеш на спонсора, че има нови данни за дописване в колона "пасиви". 🤣 Преди 2-3 месеца снимките на „То: Добре дошли в Дери“ са били в разгара си, така че знаем и паляка къде е бил.

    19:59 27.10.2025

  • 208 Путиноид

    2 0 Отговор
    1342 дена
    Чакаме чакаме чакаме .

    Още се чудим защо
    Се получи такава ОБОСРАЦИЯ.

    20:00 27.10.2025

  • 209 Санде Глухия

    3 2 Отговор
    Начи ако Плано на цаливащия КУ РАна пеДОФил е да заг-- р оби..2 МИЛИОНА блатни монголяци,...оно верно сичко връви по план!
    Хехехехее

    Коментиран от #211

    20:01 27.10.2025

  • 210 Перо

    5 2 Отговор
    Резултатът показва съотношението, подобно на пленниците 1:100 в полза на Русия! Ционисткият режим в Киев, винаги побеждава, а руската армия е завзела 25% от територията на Украйна и 75% от Донбас! Зеленски прави опит да излъже Запада за пари и оръжие, но вече и те се усещат!

    20:01 27.10.2025

  • 211 У дри БАЦЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #209 от "Санде Глухия":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК ФАШИСТКА ИЗ Мет

    20:03 27.10.2025

  • 212 Жорко

    3 0 Отговор
    Сега, г-н Смотльо освен да бълва глупости и да дърпа полите на ЕС и САЩ не може,но едно е ясно ,руснака стотици години е свикнал да няма ,с много жертви си получават своето,така и ще се случи, досега да беше млъкнал и се върнал на пътя без да иска НАТО и ЕС нямаше да се случи нищо от това,но така си го направиха,жалко за обикновените хора.

    20:04 27.10.2025

  • 213 Американски конгресмен

    1 0 Отговор
    Анна Паулина Луна "Гледам как политиците в Европейския съюз осъждат мирните преговори между Русия и Украйна, въпреки че никой от тях не се бие на фронтовата линия"

    20:04 27.10.2025

  • 214 жик так

    3 0 Отговор

    До коментар #206 от "12 г ..у Донбас и...":

    Колко населени места превзе Украйна миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ??!!!

    20:04 27.10.2025

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Ъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #194 от "Точна статия":

    Мдаааа....Определено има активизиране на украинските пропагандисти след издънката..🤣
    Проблемът за тях е, че когато изтекат секретни документи, дори и пропагандата е безсилна. Щом чак Зеления тръгна да минимизира щетите, работата е сериозна.🤣

    20:05 27.10.2025

  • 217 УКРАЙНА🇺🇦

    2 0 Отговор

    До коментар #194 от "Точна статия":

    Войната е страдание но понякога е и забавна! Моя приятел от специалните сили на ВСУ пристигнали днес в Покровск е публикувал ново видео! Заедно с бойци на батальона АЗОВ на обход в горичка до Покровск. Около 40 орки нашественици изкопали нещо като землянки и отгоре сложили растителност. Украинските военни махат растителността,вадят орките с думите - "Добрьй вечер,мьй из Украине"...С глас се смея сега 😂🤣😅

    20:05 27.10.2025

  • 218 Жорко

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Много си проСТА...

    20:05 27.10.2025

  • 219 Бай той Толстой

    0 0 Отговор

    До коментар #197 от "Покровск е Украйна":

    😁😁😁Какви са тия амбриажи бе?

    20:07 27.10.2025

  • 220 Евреина Кобзон

    0 1 Отговор
    Важно е че
    Всекидневно
    Концертът се пълни
    Със Екзалтирани Путинари.

    Билети има колкото си искаш .

    20:07 27.10.2025

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

