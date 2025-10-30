Главният съветник на Зеленски: Субектът Путин е безкрайно фиксиран върху оръжия! Всяка негова мисъл е колко още хора ще убие

Като всеки примитивен и предвидим авторитарен човек, субектът Путин е безкрайно фиксиран върху оръжия: ядрени бойни глави, Топол, Сармат, Буревестник, Посейдон. Всяка негова мисъл е за това колко още хора ще убие, какво ще залови, кого ще депортира. Това заяви старши съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Михайло Подоляк в платформата Х, пише Фокус.



"Путин има хиперфиксация върху войната като единствен източник на конкуренция: "Страхувайте се от нас. Играем извън правилата.“ Следователно предложенията да се "разговаря рационално с Путин“ са абсурдни. Човек с тежко личностно разстройство не може да остане в рамките на рационалното. Тук е подходяща или специфична психокорекция, или, в нашия случай, безусловна изолация. Трябва да лишим Кремъл от достъп до ресурси, да обезмаслим и обездвижим системата: да я отрежем от финансовите пазари, от възможността да продава петрол, от контрабандните схеми, използвани за закупуване на компоненти за ракетите "Калибър“ и "Искандер“. За съжаление, до 70 процента от електрониката в руските ракети е с европейски и американски произход, така че достъпът трябва да бъде отказан. Има достатъчно инструменти, но процесът на "обезмасляване на Русия“ трябва значително да се ускори", гласи публикацията му в Х.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва е "принудена да отговори на агресивния характер на действията на НАТО, като разработва системи като "Буревестник".