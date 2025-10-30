Новини
Главният съветник на Зеленски: Субектът Путин е безкрайно фиксиран върху оръжия! Всяка негова мисъл е колко още хора ще убие
  Тема: Украйна

Главният съветник на Зеленски: Субектът Путин е безкрайно фиксиран върху оръжия! Всяка негова мисъл е колко още хора ще убие

30 Октомври, 2025 22:23 878 96

  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • михайло подоляк-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва е принудена да отговори на агресивния характер на действията на НАТО, като разработва системи като "Буревестник"

Главният съветник на Зеленски: Субектът Путин е безкрайно фиксиран върху оръжия! Всяка негова мисъл е колко още хора ще убие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Като всеки примитивен и предвидим авторитарен човек, субектът Путин е безкрайно фиксиран върху оръжия: ядрени бойни глави, Топол, Сармат, Буревестник, Посейдон. Всяка негова мисъл е за това колко още хора ще убие, какво ще залови, кого ще депортира. Това заяви старши съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Михайло Подоляк в платформата Х, пише Фокус.

"Путин има хиперфиксация върху войната като единствен източник на конкуренция: "Страхувайте се от нас. Играем извън правилата.“ Следователно предложенията да се "разговаря рационално с Путин“ са абсурдни. Човек с тежко личностно разстройство не може да остане в рамките на рационалното. Тук е подходяща или специфична психокорекция, или, в нашия случай, безусловна изолация. Трябва да лишим Кремъл от достъп до ресурси, да обезмаслим и обездвижим системата: да я отрежем от финансовите пазари, от възможността да продава петрол, от контрабандните схеми, използвани за закупуване на компоненти за ракетите "Калибър“ и "Искандер“. За съжаление, до 70 процента от електрониката в руските ракети е с европейски и американски произход, така че достъпът трябва да бъде отказан. Има достатъчно инструменти, но процесът на "обезмасляване на Русия“ трябва значително да се ускори", гласи публикацията му в Х.


По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва е "принудена да отговори на агресивния характер на действията на НАТО, като разработва системи като "Буревестник".


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПО ТОЧНО

    29 5 Отговор
    ПОНЕ НЕ ПРО СИ КАТО ЗЕЛЯ,....НАЛИ ПОт УРЛЯК

    22:25 30.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Убитите хора

    29 7 Отговор
    да бандери.

    Коментиран от #9

    22:26 30.10.2025

  • 6 И съветника

    33 5 Отговор
    като наркомана и фашист зеленски. Долен, мръсен, без грам достойнство и по жалък от ци-ганин

    22:26 30.10.2025

  • 7 Жалка Русия!

    8 32 Отговор
    Винаги си е била жалка!

    22:26 30.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Че те сферите не са

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Убитите хора":

    хора.

    22:27 30.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    6 23 Отговор

    До коментар #4 от "Путин мрази обикновения руснак...":

    Живота на блатара винаги е с струвал колкото кибрит.

    22:27 30.10.2025

  • 12 Типично е за пропадналите хора

    23 6 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    да крадат и лъжат. Затова пропадналият запад, залят от фашизъм, ги ползва за парцали.

    Коментиран от #25, #55

    22:28 30.10.2025

  • 13 бг територията е населена с еничари!

    6 12 Отговор
    От 400 години е така!
    Питайте Х. Ботев!

    Коментиран от #18

    22:28 30.10.2025

  • 14 Атина Палада

    5 20 Отговор
    Шутин е пътник!

    Коментиран от #19

    22:28 30.10.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 18 Отговор
    аз пък по-велико джудже от тва не съм виждал-честно!!!може би Торин Дъбощит ,но са на кантар

    22:28 30.10.2025

  • 16 Един

    18 6 Отговор
    Чудесно, чудесно, да продължава така другаря Владимирович докато не стигне до съветника на Зеля и до Зеля!

    Коментиран от #24, #57

    22:28 30.10.2025

  • 17 Щом Фокус и

    22 3 Отговор
    украйна цял ден ни облъчват
    с/ у Русия, явно положението в 404 е брутално зле.

    22:28 30.10.2025

  • 18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 13 Отговор

    До коментар #13 от "бг територията е населена с еничари!":

    Важно е вата да се загрузва с 200.

    Коментиран от #21

    22:29 30.10.2025

  • 19 Типично за пропадналите хора е

    15 5 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    да крадат и лъжат. Затова пропадналият запад, залят от фашизъм, ги ползва за парцали.

    22:29 30.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Типично за пропадналите хора е

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    да крадат и лъжат. Затова пропадналият запад, залят от фашизъм, ги ползва за парцали.

    22:30 30.10.2025

  • 22 Маскалите няма с какво да се похвалят

    5 18 Отговор
    освен с летящи кюнци!
    Така се чувстват значими!

    Коментиран от #23

    22:30 30.10.2025

  • 23 Атина Палада

    5 12 Отговор

    До коментар #22 от "Маскалите няма с какво да се похвалят":

    И с гробищен бизнес.

    Коментиран от #34

    22:31 30.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ПО ТОЧНО

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Типично е за пропадналите хора":

    НОМЕР 8 НЕ Е ОБИКНОВЕН ПАР ЦАЛ , ТОЙ Е ....ПОЛЗВАН УСАран ПАР ЦАЛ

    22:32 30.10.2025

  • 26 Путин ясно заяви:

    8 5 Отговор
    " Всички руснаци ще отидат в РАЯ, а всички останали просто ще пукнат"
    Каза го по телевизията!

    Коментиран от #30

    22:32 30.10.2025

  • 27 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Страх лозе пази,казал Тръмп преди да избяга в Корея да се срещне с председателя Си

    Коментиран от #32

    22:33 30.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Смотльо,

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путине путине...":

    А 2 милиона украинци какво ги направи Зеленски? Прати ги за вестоносци при Бандера да осигурят на Подоляк и на Зеленски луксозна къща ли ?

    Коментиран от #37, #39

    22:33 30.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хайо

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "В Покровск":

    А 2 милиона украинци при Бандера да не са на банкет?

    Коментиран от #51

    22:34 30.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Рублевка

    12 3 Отговор
    Зеленски проси оръжия и пари за нещо друго, а не за убийства? Та той с тия свои действия уби над два милиона украинци.

    Коментиран от #36

    22:36 30.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Сатана Z

    4 9 Отговор

    До коментар #28 от "Путине путине...":

    Повечето бягат в.чували, а бункерното 4та година се крие по калните мазета.

    22:36 30.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Рублевка

    2 12 Отговор
    Ботокса е пътник.

    Коментиран от #44

    22:39 30.10.2025

  • 41 Треперите, а ?

    18 2 Отговор
    Треперите ! Путин не заплашва ! Путин предупреждава ! Ако вякой дръзне срещу Русиа ще изпита оръжията на възмездието !
    Мераклии на приказки да воюват много, ама ако може с чужда кръв !

    22:39 30.10.2025

  • 42 брендо

    6 2 Отговор
    Стига с тия дебилизми бе!

    22:40 30.10.2025

  • 43 Рублевка

    12 3 Отговор
    След ВСВ руснаците великодушно са ни простили репарациите и не са товарили влакове с роби, както от Германия. Защо изпитвате търпението им?

    Коментиран от #69

    22:40 30.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 М да

    5 8 Отговор
    Истински кръволок. Жуже страдащо от синдрома на Адлер

    22:40 30.10.2025

  • 46 Червената шапчица

    5 8 Отговор
    Лилипутин защо винаги го снимат отдолу, сигурно заради ръста. 🤭

    22:40 30.10.2025

  • 47 Такива

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Пропагандата":

    Като теб

    Коментиран от #50

    22:41 30.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Рублевка

    4 4 Отговор
    Сталин е трябвало да натовари два милиона роби от България за Сибир и сега щяхме да сме добре.

    Коментиран от #59

    22:43 30.10.2025

  • 50 Пропагандата

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Такива":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!😆

    Коментиран от #53, #54

    22:43 30.10.2025

  • 51 Пропагандата

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Хайо":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!😆

    22:44 30.10.2025

  • 52 Много е

    5 5 Отговор
    Паднало нивото на копейските коментатори,явно рублите са спаднали драстично

    Коментиран от #60

    22:44 30.10.2025

  • 53 Затова се прицели

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пропагандата":

    в теб

    22:45 30.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пропагандата

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Типично е за пропадналите хора":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!😆

    Коментиран от #56, #65, #75, #89

    22:45 30.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 К00ПЕЙКИте

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Много е":

    Даже и за заяждане не са интересни вече... да не говорим за смислени дискуси

    22:48 30.10.2025

  • 61 Рублевка

    4 2 Отговор
    Сталин ни е пощадил, а българите смятат това за слабост и глупост. Трябвало е да натовари нацюгите в конски вагони, както от Германия и да ги закарат за роби в Сибир! Чета в Интернет, че руснаците съжаляват за тая грешка и ще я поправят.

    22:48 30.10.2025

  • 62 нннн

    11 3 Отговор
    А кой скандираше: Москаляку на гиляку, на ножа и др. такива? Кой не спазваше Минските споразумения и обстрелваше Донбас 8 години? Децата от ,,Алеята на ангелите" кой ги уби...

    22:49 30.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 АБВ

    12 3 Отговор
    Факти, какво ни интересува какво е казал някакъв съветник на Зеленски ? Същите обидни неща могат да бъдат казани и за него и за Зеленски. Е, и какво като е казал нещо ? Защо се препубликува това нечия публикация в социална мрежа ? Каква цел преследвате ?
    Публикувайте нещо от предаването на Соловьов например. Ако ви стиска!

    22:49 30.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Рублевка

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Типично за пропаднали хора":

    Това го пише човек от България, средновековна страна, където има каруци по пътищата, хората се отопляват с дърва или замръзват до смърт и копаят нивите с МОТИКИ!

    22:51 30.10.2025

  • 67 Анонимен

    2 0 Отговор
    Но не събира коалиции на желаещите!

    22:57 30.10.2025

  • 68 Пенсионер 69 годишен

    2 3 Отговор
    Когато бях в България, пътувах с кола до едно село. НИКАКВИ АВТОМОБИЛИ ПО ПЪТЯ! Пешеходци от мургавите ни гледат с кръвясали очи. Вървят десетки километри ПЕША, като през средновековието!

    22:57 30.10.2025

  • 69 Въх

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Рублевка":

    .лупчо СССР ни обяви война и ни окупира без причина. А след това ни ограби жестоко. Ако правилно помня става въпрос за 174 милиарда тогавашни лева , което е било равно на 4 годишни бюджета. Има чудесно документално изследване на историка Веселин Ангелов. Което излезе в книга наречена Третата национална катастрофа през 2005 г. Грабежа е бил чудовищен. Турците не са ни грабили така

    Коментиран от #72, #76, #77, #79, #85

    23:04 30.10.2025

  • 70 Артилерист

    2 1 Отговор
    Само един (кръгъл глупак) представител на киевската хунта може да твърди, че президентът Путин е обсебен само от оръжия. Всеки разумен и не обсебен, нали, от нацистка тенденциозност срещу Русия човек вижда колко добронамерено, премерено и разумно се държи руския президент. Всички негови речи и общуване с чуждестранни държавници, журналисти, представители на различни руски общности и въобще всичките му публични прояви говорят само за един много уравновесен, спокоен, непосредствен, общителен, принципен и трезво мислещ човек. Ако има някаква крайност, в която Путин може да бъде обвинен, че е обсебен, това е неговата безкрайна отдаденост и преданост към Русия и принципност в междудържавните отношения.

    Коментиран от #74

    23:06 30.10.2025

  • 71 А нас какво ни интересува...?!

    1 0 Отговор
    Какво бил казал...старши съветникът на украинския президент...?!?!

    23:11 30.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 В В.П.

    1 0 Отговор
    Убий окроп спаси човек!! АХАХАХА..

    23:12 30.10.2025

  • 74 Ццц

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Артилерист":

    Какъв президент е тоя, най-обикновен ленинградски бандит от КГБ. В най-добрия случай руски недофюрер

    23:12 30.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Богдан Филов

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Въх":

    и неговото фашистко правителството обявиха война на съюзниците. Англия и САЩ бомбардираха София, а СССР окупира монрхофашистка България, съюзник на германските нацюги, както сега сме съюзник на украинските. НО СТАЛИН И РУСНАЦИТЕ НИ ПОЩАДИХА. НЕ НАТОВАРИХА РОБИ ЗА СИБИР ОТ БЪЛГАРИЯ. Какво не е ясно?

    Коментиран от #81

    23:22 30.10.2025

  • 78 ким

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Не лъжи":

    Много си неграмотен през 1944 бюджета е бил около 44 милиарда. И ясно пиша че изследването на Весели Ангелов е въз основа на документи. Да не говорим е редовите червеноармейци въпреки забраните и опита на командирите им да ги озаптят доста са грабили местното население.

    Коментиран от #82, #88

    23:26 30.10.2025

  • 79 Самото

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Въх":

    ти сравнение с турските поробители показва безкрайната ти безпринципност (некомпетентност, нравствена кухота). През турско, не говорим за издевателства и всепозволеност на поробителите към българското население, България е изчезнала от картата на света. След Освобождението от турско робство да 1944 г България е едва кретаща селскостопанска държавица. А след второто освобождение, вече от фашизма през 1944г, България се възражда като мощна във всяко отношение страна, класирана на 27-мо място в света.

    Коментиран от #90, #91, #95

    23:27 30.10.2025

  • 80 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Не лъжи":

    Стойността на репарациите ги определя победителя. СССР се отказва от репарации, както и Югославия, но не и Гърция и Англия. На тях сме плащали до 1980 година. Затова бяхме бедни и ще бъдем винаги бедни, защото ни управляват агресивни шкембаци и фалшиви калинки.

    23:27 30.10.2025

  • 81 Само

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Богдан Филов":

    Само в изключително кухи комунистически кратуни вирее словоблудството дървено желязо или по вашему монархофашизъм

    Коментиран от #86, #93

    23:31 30.10.2025

  • 82 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "ким":

    Какво са му грабили на населението? Селяните не са имали нищо! Гладували са. Ако са взели от чорбаджията или от буржоата нещо, било е заслужено за подкрепата на германците.

    23:31 30.10.2025

  • 83 Това е положението с маркомана

    1 0 Отговор
    А чучелото Зеля е фиксирано само върху имоти за десетки милиони на запад и бело на корем

    23:32 30.10.2025

  • 84 Като ти вземат всичко

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Не лъжи":

    Колко му е да ти опростят нещо символично, и без това са те ошушкали до шушка

    Коментиран от #87

    23:32 30.10.2025

  • 85 Не лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Въх":

    Русия опрощава на България репарациите от 1938 на стойност 75 милиона долара по тогавашни цени. Знаеш ли колко са 174 милорда? А какъв е бил тогава бюджета на България? Само безродник мрази България и историята и.

    Коментиран от #92

    23:33 30.10.2025

  • 86 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Само":

    Богдан Филов и неговите министри са ги застреляли и заровили в дупка от американска бомба.

    23:34 30.10.2025

  • 87 Взела ти е Англия

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Като ти вземат всичко":

    Хем пари, хем територия.

    23:34 30.10.2025

  • 88 Бюджета е бил около 32 милиарда

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "ким":

    А Русия не е взела нищо. Лъжете като циганско гето. Като мразите България, напускайте. Не е за продан.

    23:36 30.10.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Карал Маркс срещу Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Самото":

    О.... А не се ли питаш как това население спокойно приема скъсването на дипломатическите отношения с Русия по-малко от десетилетие след Освобождението.
    А и това освобождение е много относителна работа, една част от българите са били свободни и преди 1878 , а друга както сте били роби така и сте си останали, само дето сте сменили един азиатски робовладелец с друг

    23:37 30.10.2025

  • 91 Къде ви копат такива охлювофрени

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Самото":

    27 място в кой свят, третият ли🤣🤣🤣🤣

    23:39 30.10.2025

  • 92 М да

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Не лъжи":

    Мале пълно е с неграмотници.... Какви репарации от 1938.....цццц

    23:39 30.10.2025

  • 93 Фашистки изроди

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Само":

    Питай Александър Йорданов един дебел демократ от сдс в момента евродепутат как баща му виден монархофашист командва разстрела шестте Ястребинчета най-малкото от което е на няколко месеца

    23:40 30.10.2025

  • 94 Рублевка

    1 0 Отговор
    Какъв рев и соп оли имаше за Белене и "цвета на нацията". А е трябвало в Сибир да ги закарат, като нацюгите от Германия, Унгария и Румъния. Иначе мразят руснаците, а трябва ръка да им целуват.

    23:41 30.10.2025

  • 95 То и сега сме на 27

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Самото":

    Място В ЕС

    23:42 30.10.2025

  • 96 В В.П.

    0 0 Отговор
    Пускай Ярса ,светът е подготвен да види Киев остъклен...после Варшовия..И да се кротне фашиста.!!

    23:43 30.10.2025

