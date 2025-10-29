Приоритетите на Украйна: първо оцеляване, после преговори

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доставките на оръжие и енергийната сигурност са двата основни въпроса, които за пореден път доведоха Володимир Зеленски във Вашингтон.

Украинският президент заявява, че възнамерява да обсъди с президента Тръмп доставката на ракети с голям обсег, като "Томахоук", на Украйна и укрепването на нейните възможности за противовъздушна отбрана в очакване на зимата и в светлината на руските атаки срещу гражданската енергийна инфраструктура на Украйна, коментира кореспондентът на Би Би Си от Вашингтон.

И докато основният приоритет на Украйна е оцеляването тук и сега, а ангажирането на Русия в мирните преговори е второстепенно, подходът на Тръмп е различен.

Той обеща да сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа. После се отказа от думата си. Но войната се превърна в личен проблем. Той иска той да бъде решен и иска това да се случи възможно най-скоро.

Реториката на Тръмп към Москва се промени. Той постави под въпрос военната мощ на Русия и дори предположи, че Украйна може да се опита да си върне всичките окупирани земи, демонстрирайки, че вече не се срамува да бъде твърд към Русия. Дори самото споменаване на възможността за доставка на ракети "Томахоук" на Украйна накара Владимир Путин да се обади на Доналд Тръмп. Това доказва, че стратегията на Тръмп работи.

Тръмп смята, че срещата му със Зеленски би трябвало да ускори мирния процес при условията на САЩ, което може да изглежда благоприятно за Украйна, а може и да не. Задачата на Зеленски във Вашингтон е да гарантира, че националните интереси на Украйна няма да бъдат пожертвани и че администрацията на Тръмп няма да прави от това проблем.

Навигирането в бурните морета на политиката от ерата на Тръмп не е лесна задача за Украйна.

Америка беше нейният партньор номер едно, когото Украйна не можеше да си позволи да загуби - отказът на САЩ да предоставят военна помощ би намалил рязко шансовете на Украйна да оцелее във войната.

През последните няколко месеца обаче отношенията между Вашингтон и Киев се промениха. Някогашният леден тон, суровите забележки и твърдата политика на Тръмп към Украйна и нейните лидери се превърнаха в по-топли думи. Американските лидери сега открито хвалят силните страни на украинската армия и устойчивостта на украинския народ.

САЩ продължават да доставят оръжие на Украйна, предимно чрез продажби на европейски държави-членки на НАТО.

И за разлика от администрацията на Байдън, Тръмп не е критикувал ударите на Киев по петролни рафинерии и друга руска енергийна инфраструктура, което се разглежда като мълчаливо одобрение на действията на Украйна.

Днес Доналд Тръмп посреща Володимир Зеленски в Белия дом за трети път през последните осем месеца. Зеленски е един от малкото чуждестранни лидери, с които Тръмп се среща толкова често. Всъщност това ще бъде шестата им среща само тази година, тъй като лидерите се срещнаха и във Ватикана за погребението на папа Франциск, в Хага за срещата на върха на НАТО и през септември в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН.

Всеки път Тръмп и Зеленски обсъждаха начини за прекратяване на войната. Докато Украйна преди се възприемаше като по-слабата страна, принудена да издържа както на руския натиск на фронтовата линия, така и на натиска на САЩ в преговорите, ситуацията може би се е променила.

След телефонния си разговор с Путин Доналд Тръмп заяви, че е попитал руския лидер за позицията му относно евентуалното предоставяне на ракети "Томахоук" от САЩ на противника на Русия. Това е акт на натиск върху Русия, какъвто американският лидер не е предприемал преди.

Тръмп смята, че това би трябвало да принуди Путин да се съгласи на истински мирни преговори и последващо замразяване на конфликта.

Следващото посещение на украинския президент в Белия дом би могло да представлява по-задълбочена координация на действията и проучване на уязвимостите, което би могло да убеди Кремъл да прекрати войната.

Володимир Зеленски щеше да отиде на тази среща в по-добро настроение, ако Тръмп не беше говорил с Путин по телефона и нямаше планове за бърза среща в Унгария. От друга страна, Тръмп не бива да се подценява; той вече е в малко по-различно настроение, отколкото беше през пролетта, когато говореше много приятелски за Владимир Путин и много раздразнително за Володимир Зеленски - по време на в Овалния кабинет .

През последната година Тръмп е започнал да разбира по-добре, че това не е просто някакъв конфликт, а много сериозна война, в която умират огромен брой хора. Напоследък той често споменава, че Русия губи повече войници от Украйна, невероятен брой на бойното поле. С други думи, той казва, че и за Русия тази война има огромно човешко измерение. И все пак, не можем да не видим, че Доналд Тръмп очевидно не иска да затръшне вратата пред лицето на Владимир Путин. Всеки път, когато се доближава до тази точка, той се отдръпва малко назад.

От графика, разпространен сред журналистите, се предполага, че срещата между Тръмп и Зеленски няма да бъде толкова дълга, колкото предишните две тази година, които се проведоха в Белия дом. Все още не е ясно, но изглежда няма гаранция, че ще има традиционна пресконференция - където двамата лидери седят в Овалния кабинет и дават коментари. Възможно е тя да бъде закрита и след това да бъде съобщено какво точно е било обсъждано.