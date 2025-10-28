Новини
Володимир Зеленски: Украинската армия вече използва новите ракети „Фламинго“ и „Рута“
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украинската армия вече използва новите ракети „Фламинго“ и „Рута“

28 Октомври, 2025 14:19

Двете системи са част от новото поколение украински въоръжения, създадени за намаляване на зависимостта от западни доставки и укрепване на отбранителния капацитет

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че новите украински ракети "Фламинго" и "Рута" вече са използвани в бойни условия. Това стана по време на среща с журналисти във вторник в Киев, съобщава Би Би Си.

""Фламинго" — беше използвана в бой. "Рута" — беше използвана в бой. Правим всичко възможно, за да ги изпробваме по-сериозно тази година — не по една или две, а в реален мащаб. Вече многократното им използване показа, че може да се постигне реален резултат," заяви Зеленски.

Ракетата "Фламинго" е тежка крилата ракета с обсег до 3 000 километра, която президентът нарече "най-успешната съвременна украинска разработка". Двете системи са част от новото поколение украински въоръжения, създадени за намаляване на зависимостта от западни доставки и укрепване на отбранителния капацитет.

По време на същата среща Зеленски потвърди, че Киев води паралелни преговори със Швеция, САЩ и Франция за доставка на бойни самолети Gripen, F-16 и Rafale.

"Общата ни цел е да получим около 250 съвременни самолета — шведски Gripen, американски F-16 и френски Rafale. Като се има предвид опитът на нашите пилоти и възможностите на противника, това е оптималният избор за Украйна," цитира президента изданието РБК-Украйна.

Приоритет за страната са шведските изтребители Gripen, които са по-евтини за производство и поддръжка и могат да носят широк спектър от оръжия. Зеленски обяви, че е постигната предварителна договореност за доставка на 150 самолета Gripen Е и за локализация на тяхното производство в Украйна.

Компанията Saab вече обсъжда възможността за откриване на завод за окончателен монтаж и тестове на самолетите на украинска територия, съобщи Financial Times.

Президентът коментира и изявление на полския премиер Доналд Туск, че Украйна била готова да воюва още две-три години. Зеленски подчерта, че думите му са били не прогноза, а изявление за нуждата от стабилна международна подкрепа.

"Казах ясно на всички европейски лидери: Украйна няма да воюва десетилетия. Но вие трябва да покажете, че можете стабилно да ни подкрепяте определен период от време," заяви той.

Зеленски добави, че европейските партньори вече подготвят финансова програма за следващите две-три години, която ще гарантира помощ за Украйна независимо от политическите промени.

"Войната може да приключи по-рано, но парите все пак са нужни — за възстановяване и стабилност. Това не е въпрос на желание да се воюва, а на способност да се устои," заключи украинският държавен глава.


Украйна
