Володимир Зеленски: Украинската армия вече използва новите ракети „Фламинго“ и „Рута“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че новите украински ракети "Фламинго" и "Рута" вече са използвани в бойни условия. Това стана по време на среща с журналисти във вторник в Киев, съобщава Би Би Си.
""Фламинго" — беше използвана в бой. "Рута" — беше използвана в бой. Правим всичко възможно, за да ги изпробваме по-сериозно тази година — не по една или две, а в реален мащаб. Вече многократното им използване показа, че може да се постигне реален резултат," заяви Зеленски.
Ракетата "Фламинго" е тежка крилата ракета с обсег до 3 000 километра, която президентът нарече "най-успешната съвременна украинска разработка". Двете системи са част от новото поколение украински въоръжения, създадени за намаляване на зависимостта от западни доставки и укрепване на отбранителния капацитет.
По време на същата среща Зеленски потвърди, че Киев води паралелни преговори със Швеция, САЩ и Франция за доставка на бойни самолети Gripen, F-16 и Rafale.
"Общата ни цел е да получим около 250 съвременни самолета — шведски Gripen, американски F-16 и френски Rafale. Като се има предвид опитът на нашите пилоти и възможностите на противника, това е оптималният избор за Украйна," цитира президента изданието РБК-Украйна.
Приоритет за страната са шведските изтребители Gripen, които са по-евтини за производство и поддръжка и могат да носят широк спектър от оръжия. Зеленски обяви, че е постигната предварителна договореност за доставка на 150 самолета Gripen Е и за локализация на тяхното производство в Украйна.
Компанията Saab вече обсъжда възможността за откриване на завод за окончателен монтаж и тестове на самолетите на украинска територия, съобщи Financial Times.
Президентът коментира и изявление на полския премиер Доналд Туск, че Украйна била готова да воюва още две-три години. Зеленски подчерта, че думите му са били не прогноза, а изявление за нуждата от стабилна международна подкрепа.
"Казах ясно на всички европейски лидери: Украйна няма да воюва десетилетия. Но вие трябва да покажете, че можете стабилно да ни подкрепяте определен период от време," заяви той.
Зеленски добави, че европейските партньори вече подготвят финансова програма за следващите две-три години, която ще гарантира помощ за Украйна независимо от политическите промени.
"Войната може да приключи по-рано, но парите все пак са нужни — за възстановяване и стабилност. Това не е въпрос на желание да се воюва, а на способност да се устои," заключи украинският държавен глава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русофила е неграмотен и не знае, че
Коментиран от #7, #8, #10, #32
14:21 28.10.2025
2 Затова ли
Коментиран от #18
14:21 28.10.2025
3 Ракетомоделист
14:22 28.10.2025
4 Майна
Перата от фламингото ще отидат за украса на руските каски..
Фешън, а..?
14:22 28.10.2025
5 ама шкембер купи прескъпи дефектните ф16
14:22 28.10.2025
6 Дориана
14:22 28.10.2025
7 Така е!
До коментар #1 от "Русофила е неграмотен и не знае, че":Защото маскаля може да скове само някой дървен кенеф на двора!
14:23 28.10.2025
8 Там беше
До коментар #1 от "Русофила е неграмотен и не знае, че":За по лесно да я следят западните разведки или?
14:23 28.10.2025
9 Пич
14:23 28.10.2025
10 Тя и нашата земеделска програма е в
До коментар #1 от "Русофила е неграмотен и не знае, че":Добруджа.
Утре добруджанци могат да кажат, че не са българи....Пращиш от мозък. Хахаха.🤣😂🤣🤣
14:24 28.10.2025
11 Майна
Наздраве, за спасението ви!
Бог с вами.
14:25 28.10.2025
12 Мишел
Коментиран от #22
14:27 28.10.2025
13 Червената шапчица
Коментиран от #31
14:27 28.10.2025
14 Този ненормалник не разбра ли,
14:27 28.10.2025
15 Сатана Z
Слава на Русия и нейните съюзници в борбата за един мирен свят.
Коментиран от #17
14:28 28.10.2025
16 Не съм експерт, но
Коментиран от #29
14:28 28.10.2025
17 Когато изплува крайцера
До коментар #15 от "Сатана Z":тогава Украйна ще бъде заличена... 😁😂
14:31 28.10.2025
18 Копейкин Костя
До коментар #2 от "Затова ли":Това Красноармейск къде е? Да не би да е новото име на Бородино или Волгоград??? 😀
14:31 28.10.2025
19 Кой командва Европа?
14:32 28.10.2025
20 Я пък тоя
Разглобяват ги вадят чипове и компоненти и правят нови "Фламинго" и "Рута"
14:32 28.10.2025
21 Русичите
Коментиран от #23
14:32 28.10.2025
22 Ахаххах
До коментар #12 от "Мишел":И през руските петролни рафинерии... евтининруски измами за гл паци
14:33 28.10.2025
23 Тодор Правешки
До коментар #21 от "Русичите":Така ли са направили с Александър Невски?
14:35 28.10.2025
24 Смешник
Коментиран от #30
14:35 28.10.2025
25 Още новини от Украйна
На 24 октомври, седмица след посещението на Зеленски в Белия дом, Pathfinder, едно от най-големите ранчота в САЩ, беше продадено в Уайоминг. Имотът обхваща 916 000 акра (3700 квадратни километра). Swan Land Company, брокер на недвижими имоти, обяви продажбата на официалния си уебсайт. Купувачът е посочен като Davegra Ltd., кипърска компания, свързана със Зеленски. Самоличността на компанията стана известна през 2021 г., когато името на Зеленски се появи в документите на Пандора.
Крайната продажна цена е неизвестна, но ранчото първоначално беше обявено за 79,5 милиона долара. Това придобиване прави Зеленски деветият по големина частен собственик на земя в САЩ.
14:37 28.10.2025
26 падналия ангел
14:38 28.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Перо
14:39 28.10.2025
29 Атина Палада
До коментар #16 от "Не съм експерт, но":Брутална ,брутална ,колко да е брутална? Дали могат с нея да у.бият още някой и друг полски механизатор? Че укритие само по полските трактористи са специалисти..
14:41 28.10.2025
30 Копейкин Костя
До коментар #24 от "Смешник":Що бе? Цялата белгородска област девет месеца беше в ръцете на украинците и в сърцето на Хаяско щото беше без стратегическо значение, нали така...
😀
14:42 28.10.2025
31 В армията имахме специални офицери -ЗКПЧ
До коментар #13 от "Червената шапчица":(заместник командир по политическата част), който трябваше да агитира и пропагандира войниците. При тревога ние сме още по наполеонки на плаца, а той четеше мълнии, че сме разбили турската армия!? Ето такива са и днешните управляващи които си избрахте, агитатори и манипулатори и на избори, и на селски тарикатлък, щом Бачев стана министър на културата, най големият боклук стана министър.
14:42 28.10.2025
32 лиз ач евроатлантик
До коментар #1 от "Русофила е неграмотен и не знае, че":Точно така,те и Плисецк и Капустин яр са в украина,ако знаеш какво е това Ганьо
14:43 28.10.2025
33 може
14:46 28.10.2025
34 0х най-после
15:01 28.10.2025
35 Тома
15:11 28.10.2025
36 Експерт
Това за ракети на Нато държави, боядисани и сгобени от Украинците.
Европа ще затъне много с такива игрички.
15:32 28.10.2025