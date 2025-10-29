Новини
Свят »
Украйна »
На тъмно и студено! Няколко области в Украйна са с режим на тока след руските удари
  Тема: Украйна

На тъмно и студено! Няколко области в Украйна са с режим на тока след руските удари

29 Октомври, 2025 14:18 785 46

  • украйна-
  • киев-
  • електричество-
  • ракети-
  • дронове

Енергийните власти призоваха гражданите към пестеливо използване на електроенергията

На тъмно и студено! Няколко области в Украйна са с режим на тока след руските удари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

След масираните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна през нощта срещу сряда хиляди домакинства в няколко региона на страната останаха без електричество, съобщи националният оператор "Укренерго", цитиран от Би Би Си.

По официални данни към сутринта най-тежко засегнати са Днепропетровска, Запорожка и Одеска област, където екипи работят по аварийно-възстановителни дейности.

В Одеска област без електричество са останали около 30 000 домакинства, потвърдиха местните власти. Част от ударите са засегнали подстанции и линии с високо напрежение, което е довело до частично прекъсване на енергоснабдяването и спад на мощността в южните райони на страната.

Според съобщението на "Укренерго" във връзка със сложната ситуация в националната енергийна система, от 08:00 до 22:00 часа в сряда са въведени планови почасови прекъсвания на тока в няколко региона.

"В тези области ще действат и графици за ограничаване на мощността за промишлените потребители между 07:00 и 22:00 часа", уточнява компанията.

Енергийните власти призоваха гражданите към пестеливо използване на електроенергията: "Ако в момента имате ток, молим ви да ограничите употребата на мощни електроуреди до 22:00 часа," се казва в обръщение на "Укрэнерго".

Русия отново засили въздушните удари срещу украинската енергийна инфраструктура с настъпването на есенно-зимния сезон, опитвайки се да затрудни електроснабдяването и отоплението на страната. Украинските власти посочват, че това е част от стратегията на Москва за натиск върху цивилното население чрез разрушаване на критична инфраструктура.

Аварийно-възстановителните работи продължават във всички пострадали райони, като приоритетно се захранват болници, обекти от водоснабдителната мрежа и системи за гражданска защита.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааааа

    20 4 Отговор
    А зимата още не е дошла.
    А орките от слънчев бряг се местят в зимните"НИ" курорти

    Коментиран от #13

    14:21 29.10.2025

  • 2 честен ционист

    3 8 Отговор
    Если в сердце огонь, то холод не страшен.

    14:23 29.10.2025

  • 3 чикчирик

    17 4 Отговор
    Пентагона заповяда, до последния украинец?

    14:24 29.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    22 2 Отговор
    Скоро няма да имат нито ток, нито газ.

    Коментиран от #8, #28

    14:24 29.10.2025

  • 5 Дони

    2 10 Отговор
    Давай Томахавки!

    14:24 29.10.2025

  • 6 Днес Украйна с над 100 дрона

    2 16 Отговор
    Доунишожи петролните рафинерии на раша! Вече в 2/3 от страната няма горива. Изнервени шофьори се колят по опашките на бензиностанциите

    Коментиран от #9, #10, #11

    14:25 29.10.2025

  • 7 Дедо ви...

    9 1 Отговор
    Това си го знаем ами кво става с Покровск, Купянск и Миргород...Вчера Путин с ново обръщение: Русия извърши успешно изпитания на подводния апарат „Посейдон“ с ядрен двигател. Това обяви руският президент Владимир Путин по време на среща с военнослужещи. Подводният апарат "Посейдон" значително превъзхожда "Сармат" по мощности, добави той. По думите му, „Посейдон“ е уникален по своята скорост и дълбочина на движение и не може да бъде прехванат, каза Путин. "Сармат" скоро ще застане на бойно дежурство, заяви руският президент по време на среща с войници

    14:27 29.10.2025

  • 8 Руснаците

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Щом и бензин взеха да внасят!

    Като оная история - Радио Москва пита Радио Ереван:
    - Какво ще стане, ако установим съветска власт в Сахара?
    - Ще внасят пясък.

    14:27 29.10.2025

  • 9 Факт

    2 13 Отговор

    До коментар #6 от "Днес Украйна с над 100 дрона":

    И в момента Украинските удари са зловещи -

    100 дрона в атака и за пръв път: Украйна удари руско газохранилище. Взрив и в завод на "Лукойл" (ВИДЕО)
    29 октомври 2025
    Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
    Бурна нощ преживя Русия във войната на дронове, която отдавна се превърна в неизменна част от пълномащабните военни действия с Украйна, предизвикани на 24 февруари, 2022 година от руския диктатор Владимир Путин. Освен че атакува руски петролни бази и поредна руска рафинерии, Украйна е нанесла въздушен удар и срещу руското газово хранилище Канчуринск. Има и убити от персонала.

    Коментиран от #24

    14:28 29.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Патриарх Кирил

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Днес Украйна с над 100 дрона":

    Вместо да се трепете по пътищата и да се колите на бензиностанциите или да умрете от алкохолизъм, по-добре направете нещо и идете умрете за страната си на СВО.

    14:29 29.10.2025

  • 12 Дони Тръмпов

    1 4 Отговор
    Давай томахавки!

    14:30 29.10.2025

  • 13 На теб какво ти е?

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааааа":

    За украинските бежанци в България плаща ЕС.
    За радост на родните кръчмари.

    Коментиран от #20, #23, #27

    14:32 29.10.2025

  • 14 Българин

    7 1 Отговор
    Баце каза,,България обича Украйна и ще мрем за нея. Ставайте от диваните.

    Коментиран от #18

    14:35 29.10.2025

  • 15 Томахавка на Мира

    1 4 Отговор
    За мир!

    14:35 29.10.2025

  • 16 Мишел

    11 1 Отговор
    Днес руските щурмоваци достигнаха през центъра на Покровск северозападния край на града. Това означава, че Покровск е превзет. Започва прочистване на града.

    Коментиран от #21, #29

    14:35 29.10.2025

  • 17 Анонимен

    6 0 Отговор
    Това е прекрасна,чудесна стратегия за спадане на моралният дух на врага.Когато е оставен без отопление,без интернет,без електромобили(те ,разумява се са напълно безполезни в дадената ситуация).Той на светлината на свещите и твърдото гориво си прави равносметка за безумните ,дори вредни идеи на ЕС.Стратезите от Брюксел живеят и творят плодотворно тези закони,които ще вредят на населението безусловно.

    14:36 29.10.2025

  • 18 До мургавия Българин

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Ставай от дивана и заминавай за Русия!

    Коментиран от #26

    14:36 29.10.2025

  • 19 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Цепим си дърва,цепим си дърва... 😁Удри Вова

    14:37 29.10.2025

  • 20 Митко саллаков

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "На теб какво ти е?":

    Видно е от вдигането на данъците.

    14:37 29.10.2025

  • 21 Ха ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Как е Часов Яр? Взехете ли го?

    Коментиран от #30

    14:38 29.10.2025

  • 22 Kaлпазанин

    0 5 Отговор
    Укрите напредват

    14:38 29.10.2025

  • 23 Дааааааа

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "На теб какво ти е?":

    Та нали територията е част от ЕС и си плащаме таксите като пичове или ти това го пропускаш

    14:38 29.10.2025

  • 24 Бай той Толстой

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Нещо не се чуваш добре.Да не ти спрат стипендията?

    14:40 29.10.2025

  • 25 Чавдарче

    0 0 Отговор
    А дядо иван кога ще мине дунава

    Коментиран от #31

    14:40 29.10.2025

  • 26 Бай той Толстой

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "До мургавия Българин":

    Ти зарастна ли вече?

    14:41 29.10.2025

  • 27 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "На теб какво ти е?":

    А ЕС от къде взима кинтите? Или мислиш,че Урсула плаща от джоба си?

    Коментиран от #34, #37

    14:41 29.10.2025

  • 28 Бай Мецан

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Не им трябва газ, само мас.

    14:42 29.10.2025

  • 29 Судба Оркадия

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Я си представи, че си на мястото на руски щурмовак. Мобилизиран през 2022-ра. Трета година на война. Без отпуски, в окопа в жега и в мраз. Здравето ти е разбито. Жена ти не знаеш, с кого вече спи. Вероятно с някой мигрант от Таджикистан. Раняван си многократно, но се лекуваш само с турникет и бинт. Ако протестираш, че те пращат с гипс и патерици в атака, ще те обнулят. А децата на руския елит - в Дубай - диви купони с проститутки или дори пътуват из Недружествения Запад.

    Коментиран от #40

    14:42 29.10.2025

  • 30 Мдаа

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ха ха ха":

    Пак си изостанал.
    Сега разчистваме ОКОЛО. Часов Яр.

    Коментиран от #32

    14:43 29.10.2025

  • 31 Ха ха ха ха

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Чавдарче":

    Дядо Хабиб може и да го мине. Я прочети списък с руски Груз 200 да видиш, какви са половината от имената там.

    14:44 29.10.2025

  • 32 Ха ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "Мдаа":

    Трета година ли едно и също?

    Коментиран от #36

    14:45 29.10.2025

  • 33 Зелена сделка

    4 0 Отговор
    за Зеления наркоман?Идея на Урсула , изпълнението на Путин , невероятно добра комбинация!Нито ток нито вода само СЛАВА!

    14:45 29.10.2025

  • 34 От Германия

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    България е НЕТЕН ПОЛУЧАТЕЛ на средства от ЕС.

    14:46 29.10.2025

  • 35 Аз ако съм на путин местото

    5 1 Отговор
    Осрайна щеше да приключи за няколко дни с масирани ракетни удари по цялата територия без значение от цивилно население и военни обекти просто ще пратя 1 милион ракети да стане всичко пустиня

    Коментиран от #38

    14:46 29.10.2025

  • 36 Зелен Наркос

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха ха":

    Войната е ще е 100 годишна.

    Коментиран от #39

    14:48 29.10.2025

  • 37 А откъде ЕС взима пари

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    за да ни дава за какво ли не!
    То зърнари, то магистрали, то метро...
    С нашата вносчица сигурно храним германците.
    По-добре е да мислиш, преди да пишеш, отколкото обратното.

    14:50 29.10.2025

  • 38 Според мен

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Аз ако съм на путин местото":

    Путин може да свърши тая работа наистина за ден два но тя така печели повече.
    Само помисли колко натовски оръжия заминаха за скраб.

    Коментиран от #41

    14:50 29.10.2025

  • 39 Може и 200 да стане

    0 4 Отговор

    До коментар #36 от "Зелен Наркос":

    Едно зелено наркоманче тури в джоба си втарая.
    Пък вие го наричайте, както искате.

    Коментиран от #42, #44

    14:52 29.10.2025

  • 40 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Судба Оркадия":

    Нормално е нито той,нито ти да можете да си представите това,по простата причина,че руснака има имперско самосъзнание,а вие имате робско!
    Никой не е в състояние да направи руснака подвластен на нечия чужда воля Той ще умре,но роб няма да стане! Това е разликата от руснака до теб ..
    А фразата на Урсула,че Русия трябвало да се подчинява на ЕС ,не е валидна за Русия ..

    14:52 29.10.2025

  • 41 Едно време

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Според мен":

    преди четири години, като викахте Киев за три дни, не ползвахте такива аргументи.
    Ама гроздето е кисело.
    Сега има друга цел - Путин нарочно бави СВО.
    Хихихихих

    14:54 29.10.2025

  • 42 Ха,ха,ха

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Може и 200 да стане":

    404 е на командно дишане.

    14:55 29.10.2025

  • 43 Леле, Атони

    0 0 Отговор
    все по-зле3 ставаш.
    Руснака щял да умре,но роб нямало да стане.
    Че руснаците винаги са били роби - и при царете си, и при социализма, и сега.
    А имперското мислине им е внушено.
    "Не си роб, а си велик във велика държава". И треперят да не ги пратят в Сибир.

    14:59 29.10.2025

  • 44 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Може и 200 да стане":

    Зеленски не е наркоманче ,обаче е пазен от Русия.
    Ако не е Русия,досега западняците да са му видяли сметката..Още,когато на Запад започнаха да спрягат Залужни ....Да,обаче Русия каза Неееее...И западняците свиха перките .Зеленски си върши за сега идеално актьорската работа ..Личи си,че се е учил на актьорско майсторство на Московската сцена..

    Коментиран от #46

    14:59 29.10.2025

  • 45 Атинке, то бива хипотези

    0 0 Отговор
    Да ни веселиш.
    Ама по някое време посмисли и за менталното си здраве.

    15:03 29.10.2025

  • 46 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Атестович в блога си съобщи, че Зеленски еНаркоман. Лавров няколко пъти деликатно и дипломатично го намекна.

    15:03 29.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания