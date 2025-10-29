На тъмно и студено! Няколко области в Украйна са с режим на тока след руските удари

След масираните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна през нощта срещу сряда хиляди домакинства в няколко региона на страната останаха без електричество, съобщи националният оператор "Укренерго", цитиран от Би Би Си.
По официални данни към сутринта най-тежко засегнати са Днепропетровска, Запорожка и Одеска област, където екипи работят по аварийно-възстановителни дейности.
В Одеска област без електричество са останали около 30 000 домакинства, потвърдиха местните власти. Част от ударите са засегнали подстанции и линии с високо напрежение, което е довело до частично прекъсване на енергоснабдяването и спад на мощността в южните райони на страната.
Според съобщението на "Укренерго" във връзка със сложната ситуация в националната енергийна система, от 08:00 до 22:00 часа в сряда са въведени планови почасови прекъсвания на тока в няколко региона.
"В тези области ще действат и графици за ограничаване на мощността за промишлените потребители между 07:00 и 22:00 часа", уточнява компанията.
Енергийните власти призоваха гражданите към пестеливо използване на електроенергията: "Ако в момента имате ток, молим ви да ограничите употребата на мощни електроуреди до 22:00 часа," се казва в обръщение на "Укрэнерго".
Русия отново засили въздушните удари срещу украинската енергийна инфраструктура с настъпването на есенно-зимния сезон, опитвайки се да затрудни електроснабдяването и отоплението на страната. Украинските власти посочват, че това е част от стратегията на Москва за натиск върху цивилното население чрез разрушаване на критична инфраструктура.
Аварийно-възстановителните работи продължават във всички пострадали райони, като приоритетно се захранват болници, обекти от водоснабдителната мрежа и системи за гражданска защита.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааааааа
А орките от слънчев бряг се местят в зимните"НИ" курорти
Коментиран от #13
14:21 29.10.2025
2 честен ционист
14:23 29.10.2025
3 чикчирик
14:24 29.10.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #8, #28
14:24 29.10.2025
5 Дони
14:24 29.10.2025
6 Днес Украйна с над 100 дрона
Коментиран от #9, #10, #11
14:25 29.10.2025
7 Дедо ви...
14:27 29.10.2025
8 Руснаците
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Щом и бензин взеха да внасят!
Като оная история - Радио Москва пита Радио Ереван:
- Какво ще стане, ако установим съветска власт в Сахара?
- Ще внасят пясък.
14:27 29.10.2025
9 Факт
До коментар #6 от "Днес Украйна с над 100 дрона":И в момента Украинските удари са зловещи -
100 дрона в атака и за пръв път: Украйна удари руско газохранилище. Взрив и в завод на "Лукойл" (ВИДЕО)
29 октомври 2025
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Бурна нощ преживя Русия във войната на дронове, която отдавна се превърна в неизменна част от пълномащабните военни действия с Украйна, предизвикани на 24 февруари, 2022 година от руския диктатор Владимир Путин. Освен че атакува руски петролни бази и поредна руска рафинерии, Украйна е нанесла въздушен удар и срещу руското газово хранилище Канчуринск. Има и убити от персонала.
Коментиран от #24
14:28 29.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Патриарх Кирил
До коментар #6 от "Днес Украйна с над 100 дрона":Вместо да се трепете по пътищата и да се колите на бензиностанциите или да умрете от алкохолизъм, по-добре направете нещо и идете умрете за страната си на СВО.
14:29 29.10.2025
12 Дони Тръмпов
14:30 29.10.2025
13 На теб какво ти е?
До коментар #1 от "Дааааааа":За украинските бежанци в България плаща ЕС.
За радост на родните кръчмари.
Коментиран от #20, #23, #27
14:32 29.10.2025
14 Българин
Коментиран от #18
14:35 29.10.2025
15 Томахавка на Мира
14:35 29.10.2025
16 Мишел
Коментиран от #21, #29
14:35 29.10.2025
17 Анонимен
14:36 29.10.2025
18 До мургавия Българин
До коментар #14 от "Българин":Ставай от дивана и заминавай за Русия!
Коментиран от #26
14:36 29.10.2025
19 Бай той Толстой
14:37 29.10.2025
20 Митко саллаков
До коментар #13 от "На теб какво ти е?":Видно е от вдигането на данъците.
14:37 29.10.2025
21 Ха ха ха ха
До коментар #16 от "Мишел":Как е Часов Яр? Взехете ли го?
Коментиран от #30
14:38 29.10.2025
22 Kaлпазанин
14:38 29.10.2025
23 Дааааааа
До коментар #13 от "На теб какво ти е?":Та нали територията е част от ЕС и си плащаме таксите като пичове или ти това го пропускаш
14:38 29.10.2025
24 Бай той Толстой
До коментар #9 от "Факт":Нещо не се чуваш добре.Да не ти спрат стипендията?
14:40 29.10.2025
25 Чавдарче
Коментиран от #31
14:40 29.10.2025
26 Бай той Толстой
До коментар #18 от "До мургавия Българин":Ти зарастна ли вече?
14:41 29.10.2025
27 Атина Палада
До коментар #13 от "На теб какво ти е?":А ЕС от къде взима кинтите? Или мислиш,че Урсула плаща от джоба си?
Коментиран от #34, #37
14:41 29.10.2025
28 Бай Мецан
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Не им трябва газ, само мас.
14:42 29.10.2025
29 Судба Оркадия
До коментар #16 от "Мишел":Я си представи, че си на мястото на руски щурмовак. Мобилизиран през 2022-ра. Трета година на война. Без отпуски, в окопа в жега и в мраз. Здравето ти е разбито. Жена ти не знаеш, с кого вече спи. Вероятно с някой мигрант от Таджикистан. Раняван си многократно, но се лекуваш само с турникет и бинт. Ако протестираш, че те пращат с гипс и патерици в атака, ще те обнулят. А децата на руския елит - в Дубай - диви купони с проститутки или дори пътуват из Недружествения Запад.
Коментиран от #40
14:42 29.10.2025
30 Мдаа
До коментар #21 от "Ха ха ха ха":Пак си изостанал.
Сега разчистваме ОКОЛО. Часов Яр.
Коментиран от #32
14:43 29.10.2025
31 Ха ха ха ха
До коментар #25 от "Чавдарче":Дядо Хабиб може и да го мине. Я прочети списък с руски Груз 200 да видиш, какви са половината от имената там.
14:44 29.10.2025
32 Ха ха ха ха
До коментар #30 от "Мдаа":Трета година ли едно и също?
Коментиран от #36
14:45 29.10.2025
33 Зелена сделка
14:45 29.10.2025
34 От Германия
До коментар #27 от "Атина Палада":България е НЕТЕН ПОЛУЧАТЕЛ на средства от ЕС.
14:46 29.10.2025
35 Аз ако съм на путин местото
Коментиран от #38
14:46 29.10.2025
36 Зелен Наркос
До коментар #32 от "Ха ха ха ха":Войната е ще е 100 годишна.
Коментиран от #39
14:48 29.10.2025
37 А откъде ЕС взима пари
До коментар #27 от "Атина Палада":за да ни дава за какво ли не!
То зърнари, то магистрали, то метро...
С нашата вносчица сигурно храним германците.
По-добре е да мислиш, преди да пишеш, отколкото обратното.
14:50 29.10.2025
38 Според мен
До коментар #35 от "Аз ако съм на путин местото":Путин може да свърши тая работа наистина за ден два но тя така печели повече.
Само помисли колко натовски оръжия заминаха за скраб.
Коментиран от #41
14:50 29.10.2025
39 Може и 200 да стане
До коментар #36 от "Зелен Наркос":Едно зелено наркоманче тури в джоба си втарая.
Пък вие го наричайте, както искате.
Коментиран от #42, #44
14:52 29.10.2025
40 Атина Палада
До коментар #29 от "Судба Оркадия":Нормално е нито той,нито ти да можете да си представите това,по простата причина,че руснака има имперско самосъзнание,а вие имате робско!
Никой не е в състояние да направи руснака подвластен на нечия чужда воля Той ще умре,но роб няма да стане! Това е разликата от руснака до теб ..
А фразата на Урсула,че Русия трябвало да се подчинява на ЕС ,не е валидна за Русия ..
14:52 29.10.2025
41 Едно време
До коментар #38 от "Според мен":преди четири години, като викахте Киев за три дни, не ползвахте такива аргументи.
Ама гроздето е кисело.
Сега има друга цел - Путин нарочно бави СВО.
Хихихихих
14:54 29.10.2025
42 Ха,ха,ха
До коментар #39 от "Може и 200 да стане":404 е на командно дишане.
14:55 29.10.2025
43 Леле, Атони
Руснака щял да умре,но роб нямало да стане.
Че руснаците винаги са били роби - и при царете си, и при социализма, и сега.
А имперското мислине им е внушено.
"Не си роб, а си велик във велика държава". И треперят да не ги пратят в Сибир.
14:59 29.10.2025
44 Атина Палада
До коментар #39 от "Може и 200 да стане":Зеленски не е наркоманче ,обаче е пазен от Русия.
Ако не е Русия,досега западняците да са му видяли сметката..Още,когато на Запад започнаха да спрягат Залужни ....Да,обаче Русия каза Неееее...И западняците свиха перките .Зеленски си върши за сега идеално актьорската работа ..Личи си,че се е учил на актьорско майсторство на Московската сцена..
Коментиран от #46
14:59 29.10.2025
45 Атинке, то бива хипотези
Ама по някое време посмисли и за менталното си здраве.
15:03 29.10.2025
46 Абе
До коментар #44 от "Атина Палада":Атестович в блога си съобщи, че Зеленски еНаркоман. Лавров няколко пъти деликатно и дипломатично го намекна.
15:03 29.10.2025