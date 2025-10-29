На тъмно и студено! Няколко области в Украйна са с режим на тока след руските удари

След масираните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна през нощта срещу сряда хиляди домакинства в няколко региона на страната останаха без електричество, съобщи националният оператор "Укренерго", цитиран от Би Би Си.

По официални данни към сутринта най-тежко засегнати са Днепропетровска, Запорожка и Одеска област, където екипи работят по аварийно-възстановителни дейности.

В Одеска област без електричество са останали около 30 000 домакинства, потвърдиха местните власти. Част от ударите са засегнали подстанции и линии с високо напрежение, което е довело до частично прекъсване на енергоснабдяването и спад на мощността в южните райони на страната.

Според съобщението на "Укренерго" във връзка със сложната ситуация в националната енергийна система, от 08:00 до 22:00 часа в сряда са въведени планови почасови прекъсвания на тока в няколко региона.

"В тези области ще действат и графици за ограничаване на мощността за промишлените потребители между 07:00 и 22:00 часа", уточнява компанията.

Енергийните власти призоваха гражданите към пестеливо използване на електроенергията: "Ако в момента имате ток, молим ви да ограничите употребата на мощни електроуреди до 22:00 часа," се казва в обръщение на "Укрэнерго".

Русия отново засили въздушните удари срещу украинската енергийна инфраструктура с настъпването на есенно-зимния сезон, опитвайки се да затрудни електроснабдяването и отоплението на страната. Украинските власти посочват, че това е част от стратегията на Москва за натиск върху цивилното население чрез разрушаване на критична инфраструктура.

Аварийно-възстановителните работи продължават във всички пострадали райони, като приоритетно се захранват болници, обекти от водоснабдителната мрежа и системи за гражданска защита.