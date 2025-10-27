Новини
The New York Times: Новата руска ракета "Буревестник" ще може лесно да заобиколи прословутия "Златен купол" на Доналд Тръмп

27 Октомври, 2025 21:48

Кремъл заявява, че тя ще може да лети много по-дълго от другите ракети и е способна да преодолява системите за противоракетна отбрана

The New York Times: Новата руска ракета "Буревестник" ще може лесно да заобиколи прословутия "Златен купол" на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новата руска ракета "Буревестник'' ще може да заобиколи американската система за противовъздушна отбрана "Златен купол'', за разработката на която съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп, пише The New York Times, позовавайки се на експерти, съобщава Фокус.

Според изданието, вчерашното изявление на президента на Руската федерация Владимир Путин за подготовката за разгръщане на крилата ракета е било "рязък сигнал към Запада след провала на плановете за среща на високо равнище с президента Тръмп''.

Кремъл заявява, че тя ще може да лети много по-дълго от другите ракети и е способна да заобикаля системите за противоракетна отбрана.

"Това е малък летящ Чернобил. Това е лошо развитие на събитията. Това е още едно научнофантастично оръжие, което ще дестабилизира ситуацията и с което ще бъде трудно да се справим в рамките на контрола над въоръженията'', заявява експертът по ядрено неразпространение от "Мидлбери Колидж" Джефри Луис.

Някои експерти считат, че изявлението за "Буревестник'' трябва да се разглежда не толкова в контекста на войната в Украйна, колкото във връзка с предложението на Москва да удължи СНВ-III (Договор за съкращаване на стратегическите настъпателни въоръжения-СТАРТ 3), последния останал договор за контрол над въоръженията между САЩ и Русия. Срокът му изтича през февруари.

Продължаването на споразумението с една година ще помогне на Кремъл да концентрира ресурсите си върху войната в Украйна, като избегне скъпоструващото натрупване на оръжия, пише NYT.

Като цяло анализаторите се съмняват в революционните възможности на "Буревестник'', наричайки го "не много полезна система''. Тя е предназначена за отговор на ядрена атака от САЩ, но такъв удар ще бъде насочен към стартовите площадки на "Буревестник''. Въпреки това експертите виждат в това тревожно събитие за глобалната сигурност и нов етап в надпреварата във въоръжаването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 койдазнай

    13 46 Отговор
    Американска подводница от Бяло Море може да премахне Москва за 9 минути. Боривестника за това време къде ще стигне?

    Коментиран от #5, #11, #27, #40

    21:52 27.10.2025

  • 2 Пич

    37 8 Отговор
    Кво има да заобикаля нещо анимационно !? Ракетата лети , а на Дони купола никакъв го няма!!!

    21:52 27.10.2025

  • 3 Ако имаш нещо ценно

    29 5 Отговор
    и не можеш да се защитиш същите тия западняци, демократични и настояващи за законов международен ред ама само когато ги устройва, ще дойдат да ти го вземат.

    21:52 27.10.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    40 11 Отговор
    Това е оръжие от бъдещето, наистина космически сили имат руснаците!

    Коментиран от #14, #46

    21:53 27.10.2025

  • 5 Идиотите

    22 6 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Винаги бързат!

    21:53 27.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    31 11 Отговор
    Айдаааа, и The New York Times станаха "петоколнници" на Путин..... То май вече не остана никой на страната на бития запад и колективните третополови??
    Бааа, хем Русия се разпадала и била у 3-ти век п.н.е., хем няма танкове и ракети и глей кво става!!

    21:54 27.10.2025

  • 8 Русия попиля НАТО

    35 8 Отговор
    Нещастното нато е в шах и мат, и вече само реве.
    „Буревестник“ е от новите видове стратегически оръжия, които изобщо не използват балистични траектории, когато се движат към целите си, което означава, че системите за ПВО са безполезни и просто безсмислени срещу тях.

    Коментиран от #9, #21

    21:54 27.10.2025

  • 9 Русия попиля НАТО

    33 9 Отговор

    До коментар #8 от "Русия попиля НАТО":

    Това модерно оръжие е компактна, свръхмощна ядрена електроцентрала, поместена в корпуса на крилата ракета, подобна на най-новата ни въздушно-базирана Х-101, но осигуряваща десетки пъти по-голям обхват и практически неограничен. Нисколетяща, невидима крилата ракета, носеща ядрена бойна глава, с практически неограничен обхват, непредсказуема траектория на полета и способност да заобикаля бариерите за прихващане, е неуязвима за всички съществуващи и бъдещи системи за противоракетна и противовъздушна отбрана.

    Никой друг в света няма нещо подобно.

    Коментиран от #18, #57

    21:55 27.10.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 4 Отговор
    БУРЕВЕСТНИКА ПРЕЗ МЕКСИКО НАПРАВО
    ЩЕ ВКАРА ДРОГАТА ВЪВ МАЯМИ :))

    21:56 27.10.2025

  • 11 Сталин

    30 8 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    А Посейдона дебне покрай Ню Йорк и за половин час ще заличи източното крайбрежие на краварите

    Коментиран от #26

    21:57 27.10.2025

  • 12 Симо

    27 8 Отговор
    нов етап в надпреварата във въоръжаването.

    Няма надпревара!! Руснаците са десетки години пред разпадащите се натовци. УСА отдавна няма научен капацитет за иновации. А по-лошо то е, че нямат и редкоземните изкопаеми върху които стъпват тези съвременни научни постижения. Дори да откраднат идеята, не могат да я пресъздадат, защото им липсват сплавите с които се постигат. Обречена работа. Имаше един филм навремето " Възход и падение на куртизанката" . Е за всички е така. И за политическите куртизанки.

    21:57 27.10.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    15 26 Отговор
    Новата ръкета е един летящ Чернобил застрашаващ най-вече самите руснаци.

    21:57 27.10.2025

  • 14 Гост

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    а ти знаеш ли значението на този ник,който използваш..."болшевик"..?

    Коментиран от #23

    21:57 27.10.2025

  • 15 Мнение

    6 26 Отговор
    2022 г. руснаците почти бяха превзели Киев. После някой нареди отгоре и Путио оттегли армията. И сега четвърта година се избиват православни руснаци и украинци, вече над милион измряха, напредък едвам. Случайност? Кой наистина управлява тоя кремълски лилипутио?

    Коментиран от #28

    21:58 27.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Име

    11 3 Отговор
    Приятни сънища!

    21:58 27.10.2025

  • 18 койдазнай

    7 17 Отговор

    До коментар #9 от "Русия попиля НАТО":

    Х-101 лети на 6000 км. Тая като лети десетки пъти по далече, колко и е обсега? Въобще същесвтвува ли? И какви предимства има, да лети 15 часа до САЩ, като ракетите преди 50 години стигаха за 30 минути и са невъзможни за прехващане?

    21:58 27.10.2025

  • 19 Сталин

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Гитлер":

    Аз само ще го подавам

    Коментиран от #34

    21:59 27.10.2025

  • 20 !!!?

    14 15 Отговор
    "Буревестник" можел да лети толкова дълго все на Запад докато стигне Изток и падне в Москва...!!!?

    21:59 27.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тц,тц

    8 19 Отговор
    Дуривестник никога няма да литне срещу САЩ! Все пак децата на руските олигарси са там.. А иначе това ще е края на Русия,понеже ракетите от американските подводници ще стигнат Москва преди това.

    22:00 27.10.2025

  • 23 БОЛШЕВИК

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Да! Разбира се !

    22:00 27.10.2025

  • 24 редник

    12 3 Отговор
    От "Буревестника" не знам дали трябва да се плашим, но преди малко земен трус ни удари - поне 2,5-3 по Рихтер...

    22:00 27.10.2025

  • 25 Ами

    23 3 Отговор
    Ще успокоя експерите от The New York Times и техните читатели.
    Дори и новата руска ракета "Буревестник не може да заобиколи
    американската система за противовъздушна отбрана "Златен купол.
    Как да заобиколиш нещо което го няма :)

    22:01 27.10.2025

  • 26 койдазнай

    6 14 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    И тоя боривесник каква му е ролята тогава?

    22:01 27.10.2025

  • 27 Дечко нямаш ли си кукли

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Война между САЩ и Русия е край за всички ни. Това не е на компа играта, която да рестартираш.

    22:01 27.10.2025

  • 28 Известен факт е.

    26 8 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    От Киев танковата колона се изтегли, заради подписването на споразумението в Истанбул. Което бе съгласувано с Украйна преди да му пратят Борис Джонсън на Зеленски и преди да убият главния преговарящ от украинска страна, каза дясната ръка на Зеленски, преговарящия Арахамия.

    22:02 27.10.2025

  • 29 Ха ха ха

    10 8 Отговор
    Когато Тръмп беше уж приятел на джуджака,тогава сипехте хвалби за него...сега...какво стана.А относно некакви ракетки рушляшки...ами те и печки за готвене не могат да произведат, ама виж...ракети направили.Само крадат цял живот,ама и това вече не им се отдава! Бок..лу..ци

    Коментиран от #38

    22:05 27.10.2025

  • 30 Явно

    10 8 Отговор
    Братушките с напред с матряла поне 100години.
    Страшни мозъци са. Браво.

    Коментиран от #35

    22:06 27.10.2025

  • 31 ЯМБОЛИЯ

    12 3 Отговор
    Брей,този Буревестник по-гъвкав и от вариететна данс гърл.

    22:06 27.10.2025

  • 32 604

    3 4 Отговор
    в контекста се хваща умисълът че сащ ще ударят първи с ЯО

    22:07 27.10.2025

  • 33 Може би :)))

    8 4 Отговор
    Буревесника на руснаците може да лети,..... ако е на Марс!

    22:09 27.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 руски алкохолни мозъци

    6 6 Отговор

    До коментар #30 от "Явно":

    Напред в 19 век са руските фашисти

    22:10 27.10.2025

  • 36 Любител на голи рускини

    9 5 Отговор
    Този летящ радиоактивен кенеф е дозвуков или по точно 930км/ч. С тази скорост ще стигне до големите градове на САЩ за 8-14 ч в зависимост от целта. За толкова време във въздуха ще може да бъде открита и свалена лесно, въпреки ниската височина на полета

    22:11 27.10.2025

  • 37 Сидеров

    7 4 Отговор
    Колкото по вече говоря , Руснаците, толкова по вече им личи че са неадекватни и откровено глуповати.

    22:13 27.10.2025

  • 38 604

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ха ха":

    тиху дъ ни тъ качим и да си първия летял с буревестник до марс!

    22:14 27.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Инна

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Възможно, Трампу никто не е доложил, че руският APL не се нуждае от допълнителни примери за проявления в береговете на САЩ.
    Американските подводници все още следва популярно да обяснят на своя президент, че те и без неговите «допълнителни разпоряжения» редовно се приближават «по-близо» до бреговете на Русия, както и това, че руските субмарини с атомно оръжие на борда изпълняват планови задачи в бреговете на Северна Америка. За този атомен подводен флот най-големите ядрени държави на света как би и съществува.

    22:15 27.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 604

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Али":

    само се молим тоя дето го пуснаха оня ден....дъл не лъжът че съ го спряли, а той да си лети ниску

    22:18 27.10.2025

  • 43 Доки

    3 4 Отговор
    Напред към Берлин!!! СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА !

    22:19 27.10.2025

  • 44 Ха-ха-ха

    4 2 Отговор
    Златния купол още не е създаден а вече са му намерили цаката.

    22:21 27.10.2025

  • 45 бай Даньо

    3 1 Отговор
    Нека не се объркваме , Златния Купол си свърши работата а именно да се откраднат едни няколко стотин милирада народна пара на американците които се търкалят голи и боси по улиците ...

    22:26 27.10.2025

  • 46 Оракула от Делфи

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Може ли да се говори за "ядрена ракета," като това е най- мръсния начин да унищожиш планетата на която живеем!
    Или по скоро , вече една голяма част от Руските северни морски територий са замърсени и отровени!
    За Путин, всички знаем че е болен ДИКТАТОР , ако няма " ИНТЕРЕСНИ" новини ,пада му рейтинга ,
    и по наследство , го чака следващия некадърник от КГБ, ДА ВЗЕМЕ КАМШИКА!!!

    Коментиран от #48

    22:26 27.10.2025

  • 47 Глупости

    1 2 Отговор
    Глупости, глупости, това на Запада а и у нас се напълни с полезни идиоти, които не е проблема че нямат грам идея за съвременното въоражение и военно изкуство и новите тенденции в последната война ами нямат елементарни познания по физика и са скарани и с елементарната логика. За това кремълския мошеник може да ги разиграва както си иска.
    Точно днес блестящия Марк Соломон пусна 7 минутен откъс от старо свое видео в частта за Буревестник. И не е лошо преди да се плещят глупости човек да отдели 7 минути и да се пообразова

    22:27 27.10.2025

  • 48 Ъъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Оракула от Делфи":

    "Може ли да се говори за "ядрена ракета," като това е най- мръсния начин да унищожиш планетата на която живеем!"

    Хайде сега Путин е виновен. Те са необходимото зло! Иран нямат и видяхме какво им се случи. Ким има и никой не го закача. Какъв е извода? Да имаш, или да нямаш?😂

    22:35 27.10.2025

  • 49 Гориил

    2 0 Отговор
    Използвайки ядрения двигател на най-новата руска ракета „Буревестник“, Русия ще извърши космическа мисия до Марс и ще създаде база на Луната.Руските космонавти няма да е нужно да пестят всяка капка изкопаемо гориво.

    22:39 27.10.2025

  • 50 604

    0 0 Отговор
    ся пудинг мой да пусне по няколко буревесника да си обикалят земята, перчема му отлетя на донълт, пахаххахахахааяххя...след 3-4 години и летяща чиния с ядрн двигател и ракети

    22:40 27.10.2025

  • 51 (9M730) Буревестник е Ракета с ядрено

    3 0 Отговор
    ядрен двигател, предназначена за "Денят След Това"/The Day After First Nuclear Strike е изпълнена, 9M730 има възможност да остане неограничено време във въздуха като Атомен Дрон, до откриването на вторични цели и тяхното унищожаване, това могат да бъдат Ядрени Установки и подобни?

    22:45 27.10.2025

  • 52 Гориил

    1 2 Отговор
    Ядрен двигател ще достави руски спътници до края на Слънчевата система.Скоро ще видите всичко.

    Коментиран от #54, #55

    22:46 27.10.2025

  • 53 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 54 Верно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Гориил":

    Бре Рублоидиот?

    Ти къде ще си ?

    Коментиран от #56

    23:07 27.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Верно ли":

    е къде,ще си яде изяденото преди

    23:08 27.10.2025

  • 57 Отец Дионисий

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Русия попиля НАТО":

    попиля ти главата т-па

    23:10 27.10.2025

  • 58 Помним

    1 0 Отговор
    Как гръмна тоя Боклук в Архангелск
    И уби 5 От Учените

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    23:10 27.10.2025

  • 59 Много отчаяна копейка

    2 0 Отговор
    тук ме насилват да пиша глупости,ама какво да правя,като нема пари...а и за нищо не ставам...

    23:12 27.10.2025

  • 60 Факти

    0 0 Отговор
    Представете си русийката, която затъна в Украйна, как напада САЩ 🤣

    23:14 27.10.2025

  • 61 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    "Като цяло анализаторите се съмняват в революционните възможности на "Буревестник, наричайки го "не много полезна система.

    Спомням си как досега същите тези "анализатори" ни убеждаваха как всичко било само анимация!

    🤣🤣🤣🤣

    23:15 27.10.2025

