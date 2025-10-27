The New York Times: Новата руска ракета "Буревестник" ще може лесно да заобиколи прословутия "Златен купол" на Доналд Тръмп

Новата руска ракета "Буревестник'' ще може да заобиколи американската система за противовъздушна отбрана "Златен купол'', за разработката на която съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп, пише The New York Times, позовавайки се на експерти, съобщава Фокус.
Според изданието, вчерашното изявление на президента на Руската федерация Владимир Путин за подготовката за разгръщане на крилата ракета е било "рязък сигнал към Запада след провала на плановете за среща на високо равнище с президента Тръмп''.
Кремъл заявява, че тя ще може да лети много по-дълго от другите ракети и е способна да заобикаля системите за противоракетна отбрана.
"Това е малък летящ Чернобил. Това е лошо развитие на събитията. Това е още едно научнофантастично оръжие, което ще дестабилизира ситуацията и с което ще бъде трудно да се справим в рамките на контрола над въоръженията'', заявява експертът по ядрено неразпространение от "Мидлбери Колидж" Джефри Луис.
Някои експерти считат, че изявлението за "Буревестник'' трябва да се разглежда не толкова в контекста на войната в Украйна, колкото във връзка с предложението на Москва да удължи СНВ-III (Договор за съкращаване на стратегическите настъпателни въоръжения-СТАРТ 3), последния останал договор за контрол над въоръженията между САЩ и Русия. Срокът му изтича през февруари.
Продължаването на споразумението с една година ще помогне на Кремъл да концентрира ресурсите си върху войната в Украйна, като избегне скъпоструващото натрупване на оръжия, пише NYT.
Като цяло анализаторите се съмняват в революционните възможности на "Буревестник'', наричайки го "не много полезна система''. Тя е предназначена за отговор на ядрена атака от САЩ, но такъв удар ще бъде насочен към стартовите площадки на "Буревестник''. Въпреки това експертите виждат в това тревожно събитие за глобалната сигурност и нов етап в надпреварата във въоръжаването.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #5, #11, #27, #40
21:52 27.10.2025
2 Пич
21:52 27.10.2025
3 Ако имаш нещо ценно
21:52 27.10.2025
4 БОЛШЕВИК
Коментиран от #14, #46
21:53 27.10.2025
5 Идиотите
До коментар #1 от "койдазнай":Винаги бързат!
21:53 27.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Механик
Бааа, хем Русия се разпадала и била у 3-ти век п.н.е., хем няма танкове и ракети и глей кво става!!
21:54 27.10.2025
8 Русия попиля НАТО
„Буревестник“ е от новите видове стратегически оръжия, които изобщо не използват балистични траектории, когато се движат към целите си, което означава, че системите за ПВО са безполезни и просто безсмислени срещу тях.
Коментиран от #9, #21
21:54 27.10.2025
9 Русия попиля НАТО
До коментар #8 от "Русия попиля НАТО":Това модерно оръжие е компактна, свръхмощна ядрена електроцентрала, поместена в корпуса на крилата ракета, подобна на най-новата ни въздушно-базирана Х-101, но осигуряваща десетки пъти по-голям обхват и практически неограничен. Нисколетяща, невидима крилата ракета, носеща ядрена бойна глава, с практически неограничен обхват, непредсказуема траектория на полета и способност да заобикаля бариерите за прихващане, е неуязвима за всички съществуващи и бъдещи системи за противоракетна и противовъздушна отбрана.
Никой друг в света няма нещо подобно.
Коментиран от #18, #57
21:55 27.10.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ВКАРА ДРОГАТА ВЪВ МАЯМИ :))
21:56 27.10.2025
11 Сталин
До коментар #1 от "койдазнай":А Посейдона дебне покрай Ню Йорк и за половин час ще заличи източното крайбрежие на краварите
Коментиран от #26
21:57 27.10.2025
12 Симо
Няма надпревара!! Руснаците са десетки години пред разпадащите се натовци. УСА отдавна няма научен капацитет за иновации. А по-лошо то е, че нямат и редкоземните изкопаеми върху които стъпват тези съвременни научни постижения. Дори да откраднат идеята, не могат да я пресъздадат, защото им липсват сплавите с които се постигат. Обречена работа. Имаше един филм навремето " Възход и падение на куртизанката" . Е за всички е така. И за политическите куртизанки.
21:57 27.10.2025
13 Pyccкий Карлик
21:57 27.10.2025
14 Гост
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":а ти знаеш ли значението на този ник,който използваш..."болшевик"..?
Коментиран от #23
21:57 27.10.2025
15 Мнение
Коментиран от #28
21:58 27.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Име
21:58 27.10.2025
18 койдазнай
До коментар #9 от "Русия попиля НАТО":Х-101 лети на 6000 км. Тая като лети десетки пъти по далече, колко и е обсега? Въобще същесвтвува ли? И какви предимства има, да лети 15 часа до САЩ, като ракетите преди 50 години стигаха за 30 минути и са невъзможни за прехващане?
21:58 27.10.2025
19 Сталин
До коментар #16 от "Гитлер":Аз само ще го подавам
Коментиран от #34
21:59 27.10.2025
20 !!!?
21:59 27.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тц,тц
22:00 27.10.2025
23 БОЛШЕВИК
До коментар #14 от "Гост":Да! Разбира се !
22:00 27.10.2025
24 редник
22:00 27.10.2025
25 Ами
Дори и новата руска ракета "Буревестник не може да заобиколи
американската система за противовъздушна отбрана "Златен купол.
Как да заобиколиш нещо което го няма :)
22:01 27.10.2025
26 койдазнай
До коментар #11 от "Сталин":И тоя боривесник каква му е ролята тогава?
22:01 27.10.2025
27 Дечко нямаш ли си кукли
До коментар #1 от "койдазнай":Война между САЩ и Русия е край за всички ни. Това не е на компа играта, която да рестартираш.
22:01 27.10.2025
28 Известен факт е.
До коментар #15 от "Мнение":От Киев танковата колона се изтегли, заради подписването на споразумението в Истанбул. Което бе съгласувано с Украйна преди да му пратят Борис Джонсън на Зеленски и преди да убият главния преговарящ от украинска страна, каза дясната ръка на Зеленски, преговарящия Арахамия.
22:02 27.10.2025
29 Ха ха ха
Коментиран от #38
22:05 27.10.2025
30 Явно
Страшни мозъци са. Браво.
Коментиран от #35
22:06 27.10.2025
31 ЯМБОЛИЯ
22:06 27.10.2025
32 604
22:07 27.10.2025
33 Може би :)))
22:09 27.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 руски алкохолни мозъци
До коментар #30 от "Явно":Напред в 19 век са руските фашисти
22:10 27.10.2025
36 Любител на голи рускини
22:11 27.10.2025
37 Сидеров
22:13 27.10.2025
38 604
До коментар #29 от "Ха ха ха":тиху дъ ни тъ качим и да си първия летял с буревестник до марс!
22:14 27.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Инна
До коментар #1 от "койдазнай":Възможно, Трампу никто не е доложил, че руският APL не се нуждае от допълнителни примери за проявления в береговете на САЩ.
Американските подводници все още следва популярно да обяснят на своя президент, че те и без неговите «допълнителни разпоряжения» редовно се приближават «по-близо» до бреговете на Русия, както и това, че руските субмарини с атомно оръжие на борда изпълняват планови задачи в бреговете на Северна Америка. За този атомен подводен флот най-големите ядрени държави на света как би и съществува.
22:15 27.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 604
До коментар #39 от "Али":само се молим тоя дето го пуснаха оня ден....дъл не лъжът че съ го спряли, а той да си лети ниску
22:18 27.10.2025
43 Доки
22:19 27.10.2025
44 Ха-ха-ха
22:21 27.10.2025
45 бай Даньо
22:26 27.10.2025
46 Оракула от Делфи
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Може ли да се говори за "ядрена ракета," като това е най- мръсния начин да унищожиш планетата на която живеем!
Или по скоро , вече една голяма част от Руските северни морски територий са замърсени и отровени!
За Путин, всички знаем че е болен ДИКТАТОР , ако няма " ИНТЕРЕСНИ" новини ,пада му рейтинга ,
и по наследство , го чака следващия некадърник от КГБ, ДА ВЗЕМЕ КАМШИКА!!!
Коментиран от #48
22:26 27.10.2025
47 Глупости
Точно днес блестящия Марк Соломон пусна 7 минутен откъс от старо свое видео в частта за Буревестник. И не е лошо преди да се плещят глупости човек да отдели 7 минути и да се пообразова
22:27 27.10.2025
48 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #46 от "Оракула от Делфи":"Може ли да се говори за "ядрена ракета," като това е най- мръсния начин да унищожиш планетата на която живеем!"
Хайде сега Путин е виновен. Те са необходимото зло! Иран нямат и видяхме какво им се случи. Ким има и никой не го закача. Какъв е извода? Да имаш, или да нямаш?😂
22:35 27.10.2025
49 Гориил
22:39 27.10.2025
50 604
22:40 27.10.2025
51 (9M730) Буревестник е Ракета с ядрено
22:45 27.10.2025
52 Гориил
Коментиран от #54, #55
22:46 27.10.2025
53 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
54 Верно ли
До коментар #52 от "Гориил":Бре Рублоидиот?
Ти къде ще си ?
Коментиран от #56
23:07 27.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ха ха
До коментар #54 от "Верно ли":е къде,ще си яде изяденото преди
23:08 27.10.2025
57 Отец Дионисий
До коментар #9 от "Русия попиля НАТО":попиля ти главата т-па
23:10 27.10.2025
58 Помним
И уби 5 От Учените
Хахахаха хахахаха хахахаха
23:10 27.10.2025
59 Много отчаяна копейка
23:12 27.10.2025
60 Факти
23:14 27.10.2025
61 az СВО Победа 80
Спомням си как досега същите тези "анализатори" ни убеждаваха как всичко било само анимация!
🤣🤣🤣🤣
23:15 27.10.2025