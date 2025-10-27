The New York Times: Новата руска ракета "Буревестник" ще може лесно да заобиколи прословутия "Златен купол" на Доналд Тръмп

Новата руска ракета "Буревестник'' ще може да заобиколи американската система за противовъздушна отбрана "Златен купол'', за разработката на която съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп, пише The New York Times, позовавайки се на експерти, съобщава Фокус.



Според изданието, вчерашното изявление на президента на Руската федерация Владимир Путин за подготовката за разгръщане на крилата ракета е било "рязък сигнал към Запада след провала на плановете за среща на високо равнище с президента Тръмп''.



Кремъл заявява, че тя ще може да лети много по-дълго от другите ракети и е способна да заобикаля системите за противоракетна отбрана.



"Това е малък летящ Чернобил. Това е лошо развитие на събитията. Това е още едно научнофантастично оръжие, което ще дестабилизира ситуацията и с което ще бъде трудно да се справим в рамките на контрола над въоръженията'', заявява експертът по ядрено неразпространение от "Мидлбери Колидж" Джефри Луис.



Някои експерти считат, че изявлението за "Буревестник'' трябва да се разглежда не толкова в контекста на войната в Украйна, колкото във връзка с предложението на Москва да удължи СНВ-III (Договор за съкращаване на стратегическите настъпателни въоръжения-СТАРТ 3), последния останал договор за контрол над въоръженията между САЩ и Русия. Срокът му изтича през февруари.



Продължаването на споразумението с една година ще помогне на Кремъл да концентрира ресурсите си върху войната в Украйна, като избегне скъпоструващото натрупване на оръжия, пише NYT.



Като цяло анализаторите се съмняват в революционните възможности на "Буревестник'', наричайки го "не много полезна система''. Тя е предназначена за отговор на ядрена атака от САЩ, но такъв удар ще бъде насочен към стартовите площадки на "Буревестник''. Въпреки това експертите виждат в това тревожно събитие за глобалната сигурност и нов етап в надпреварата във въоръжаването.

