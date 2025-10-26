Новини
Свят »
Израел »
Израел пусна Червения кръст в Газа

Израел пусна Червения кръст в Газа

26 Октомври, 2025 19:59, обновена 26 Октомври, 2025 19:03 368 3

  • израел-
  • газа-
  • червен кръст-
  • заложници-
  • тела

Организацията получи разрешение да търси телата на загиналите заложници отвъд "жълтата линия"

Израел пусна Червения кръст в Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Червеният кръст и египетските екипи получиха разрешение да търсят телата на загиналите заложници отвъд "жълтата линия", която разграничава оттеглянето на израелската армия от ивицата Газа, съобщи говорител на израелското правителство, цитиран от Ройтерс и БТА.

Червеният кръст работи с "Хамас" за локализиране на телата на загинали заложници в зоната под военен контрол на Израел в Газа, съобщиха днес израелски медии, позовавайки се на израелски и международни източници, информира "Джерузалем пост".

Някои от останките на изчезналите заложници може да се намират зад Жълтата линия, към която Израел се оттегли съгласно условията на споразумението за Газа, постигнато с посредничеството на САЩ.

Израелското правителство е разрешило на членове на "Хамас" да влязат на територия под контрола на израелските отбранителни сили, за да се присъединят към членовете на Червения кръст, съобщи Армейското радио.

Загиналите заложници се намират в Рафах, Хан Юнис и Нусейрат, в централната част на Газа, съобщи "Хамас" на Червения кръст, според радиото на израелската армия. Повечето от местата, където се намират заложниците, са извън територията, контролирана от израелските въоръжени сили.


Израел
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червеният кръст

    1 0 Отговор
    Не търсят трупове бре. Още по малко пък израелски. Да си ги търсят чфутите...

    19:15 26.10.2025

  • 2 АУСХВИЦ КОМИНИТЕ ПУФФ ПАФФФФ

    0 0 Отговор
    гну сни хлебарки.. опсс д ане обигдам хлебарките те с апо интелигентни от тази непотребана то р

    19:18 26.10.2025

  • 3 гост

    0 0 Отговор
    Ами те Дрезден и Хирошима не са били толкова разрушени през ВСВ!

    19:20 26.10.2025