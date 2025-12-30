F-35 от САЩ за Саудитска Арабия: какво ще означава това?

Саудитска Арабия може скоро да получи от САЩ изтребители F-35. Въпреки че споразумението все още не е влязло в сила, сделката вече предизвиква безпокойство в Близкия изток.

Преди повече от месец САЩ и Саудитска Арабия сключиха стратегическо споразумение за отбрана. В рамките на това споразумение Вашингтон възнамерява да достави на саудитците, наред с другото, изтребители от типа F-35. Това потвърди неотдавна американският президент Доналд Тръмп по време на срещата си в Белия дом със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

Досега обаче остават отворени важни въпроси. Например кога ще бъдат доставени самолетите и за каква по-точно версия на самолета става дума. Агенция Ройтерс предположи още през ноември, че САЩ вероятно обмислят технологично олекотен вариант на F-35. Условие за сключването на въпросната сделка обаче е тя да бъде одобрена от американския Конгрес. А това означава, че ще мине време, преди да бъде взето окончателното решение. От съображения за сигурност САЩ обаче са задължени по закон да запазят военното превъзходство на Израел в региона. Критици в Израел и САЩ се опасяват, че планираната сделка може да намали това превъзходство.

Споразумението вече има сигнално въздействие – включително в Персийския залив . Според медийни съобщения Катар също проявява интерес към изтребителите F-35. Подобно на Саудитска Арабия, Катар досега не поддържа официални дипломатически отношения с Израел.

F-35 се счита за най-модерния многофункционален стелт изтребител от пето поколение. Неговата особена сила се крие в комбинацията от стелт технология, високоразвити сензори и цифрова мрежа. Освен това самолетът може да обработва огромни количества данни в реално време. Той е в състояние да разпознава заплахи в ранен етап и да оперира дори в силно защитено въздушно пространство. Според анализ на Института "Хъдсън" във Вашингтон, самолетът се счита за една от малкото оръжейни системи, които могат да предопределят изхода от конфликти - благодарение на информационното си превъзходство.

Мотивите на едните и на другите

За Вашингтон една такава сделка би означавала нещо много повече от просто износ на оръжие. Според Института "Хъдсън" американското правителство преследва няколко стратегически цели - освен икономическите интереси: то иска да си осигури влияние в геополитически централен регион, да противодейства на нарастващото влияние на Китай и да укрепи военните способности на съюзническите държави от Персийския залив спрямо Иран . Освен това е известно, че Тръмп иска да подтикне саудитците към нормализиране на отношенията с Израел. И за това сделката би могла да бъде изгодна, поне от гледна точка на Рияд. В същото време представители на САЩ подчертават, че качественото военно превъзходство на Израел в региона трябва да остане незасегнато.

Саудитска Арабия от своя страна се чувства заобиколена от регионални кризи и търси надеждна защита. САЩ са най-важният партньор на Рияд в областта на сигурността от десетилетия , казва експертът по Близкия изток Себастиан Зонс от мозъчния тръст CARPO в Бон в интервю за ДВ. "При Тръмп отношенията претърпяват промени", твърди той, като уточнявя, че петролът вече почти не играе роля, а вместо това вече става въпрос за военни технологии, инвестиции и нови индустрии. Кралството продължава да разчита силно на американското въоръжение и се стреми към реални гаранции за сигурност.

С неотдавнашното класифициране на Саудитска Арабия като "важен съюзник извън НАТО" Вашингтон осигурява на кралството достъп до по-чувствителна военна технология. Саудитските лидери разглеждат това като част от по-широка стратегия. "Саудитска Арабия е заобиколена от конфликти и се нуждае от възпиращ фактор, както и от надеждни партньори", казва в тази връзка Зонс. Целта е да се укрепи собствената сигурност и в същото време да се насърчи икономическата трансформация. При това страната все повече се разглежда като независим играч, а не просто като помощник на САЩ.

Притесненията на Израел

Израел следи развитието с особено внимание. В момента това е единствената страна в Близкия изток, която разполага с изтребители F-35. Според американското списание The National Interest, което се занимава с въпроси на сигурността, идеята, че друга държава от региона може да получи достъп до подобна технология, предизвиква дискомфорт в израелските правителствени кръгове. Израелското правителство подчертава, че предимството на Израел ще бъде запазено. Израелски военни представители обаче предупреждават, че това може да доведе до промяна – в по-дългосрочен план – на съотношение на силите в тази част на света.

Политическите анализатори също считат, че споразумението крие голям потенциал. "От стратегическа гледна точка споразумението приближава Саудитска Арабия до способности, които дълго време бяха запазени само за Израел", написа онлайн изданието Manara Magazine. По този начин Вашингтон укрепва ролята на Саудитска Арабия като централен партньор в областта на сигурността. За Израел това означава, че неговата привилегирована позиция по отношение на доставките на оръжие от САЩ вече не е даденост, уточнява специализираното издание.

Саудитска Арабия от своя страна счита баланса на силите за предпоставка за регионална стабилност, посочва експертът Себастиан Зонс. "Рияд не иска да продължава икономическата си трансформация на фона на постоянна несигурност." Споразумението служи и за да се действа от позиция на силата – спрямо Иран, но и спрямо други регионални съперници.

Несигурността поражда неспокойствие

Въпреки че споразумението все още не е влязло в сила, последиците от него се разпростират отвъд Персийския залив и засягат не само интересите на Израел. Иран, в частност, вероятно ще интерпретира споразумението като част от стратегия за ограничаване и може да реагира с контрамерки. Съществуващите конфликти, например с хутите в Йемен, също могат да придобият нова динамика.

Ясно е, че сделката засяга военния баланс на силите в Близкия изток, но все още не е известно в каква степен. Именно защото моментът, обхватът и технологичното качество на евентуалните доставки на F-35 за саудитците засега остават неясни, очертаващата се сделка предизвиква сериозно безпокойство.