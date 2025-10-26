Тежки сражения в Покровск, руснаците настъпват

Сраженията в източния украински град Покровск продължават, където руските войски са настъпили в части от града след месеци на атаки, заявиха украински представители, цитирани от ДПА и БТА.
Президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили са концентрирали голям брой войски близо до Покровск и съседния град Мирноград, което е довело до това, което той описа като една от най-трудните битки, които се водят по дългия фронт в източна Украйна.
"Точно там, срещу Покровск, руснаците са концентрирали основните си сили за атака – а това е значителен брой окупационни войски", заяви Зеленски в нощното си обръщение.
"Разбира се, това създава трудна ситуация в Покровск и околните райони", добави той. "В града и по пътищата към него се водят тежки сражения."
Ситуацията с доставките е несигурна. "Трябва да продължим да нанасяме колкото се може повече загуби на руснаците", подчерта обаче Зеленски.
Генералният щаб на Украйна съобщи, че няколко малки руски пехотни групи са проникнали в Покровск, заобикаляйки отбранителните линии и установявайки позиции в града.
Около 200 руски войници са участвали в сраженията, които са "много динамични и интензивни". И руските, и украинските сили използват бойни дронове, а руските войски се опитват да пробият с танкове и бронирани превозни средства, заяви Генералният щаб.
Киев отрече твърденията на Русия, че войските му в Покровск са напълно обкръжени, като заяви, че украинските сили са превзели обратно някои райони около града и са стабилизирали ситуацията по близките пътища.
Покровск и Мирноград, и двата в Донецка област, са подложени на тежки атаки от месеци и остават изложени на риск от обкръжаване.
Най-малко трима души са загинали и 29 бяха ранени при руска атака с дронове над Киев през нощта, съобщи в неделя украинската служба за гражданска защита. Сред ранените има седем деца. Военната администрация на Киев заяви, че противовъздушната отбрана е била активирана, но не всички приближаващи се дронове са били спрени. Падащи отломки са повредили жилищни сгради в няколко квартала на столицата, заяви кметът Виталий Кличко.
Руските власти от своя страна съобщиха, че при украински атаки с дронове в западната област Белгород, която граничи с Украйна, са били ранени 16 души.
Губернаторът Вячеслав Гладков заяви, че 10 цивилни, включително двама непълнолетни, са били ранени в село Маслова Пристан, където две къщи са били сериозно повредени. По-късно той съобщи за още шест ранени в други части на областта, включително в град Белгород и село Дорогощ.
Жителите на граничните региони на Русия все по-силно усещат последиците от войната чрез украинските контраатаки, отбелязва ДПА. Мащабът на жертвите и разрушенията в Русия обаче остава далеч по-малък от този, причинен от кампанията на Москва в Украйна.
Ситуацията там е трудна, призна украинският президент Зеленски
Сраженията в източния украински град Покровск продължават, където руските войски са настъпили в части от града след месеци на атаки, заявиха украински представители, цитирани от ДПА и БТА.
1 Майна
Те , че настъпват отдавна е ясно
Пишете - смачкват нацисция режим, бандеровците са свършени..
Коментиран от #7, #12, #16, #19, #21
21:18 26.10.2025
3 Пич
21:19 26.10.2025
5 си дзън
Коментиран от #42
21:19 26.10.2025
7 Мдааасс
До коментар #1 от "Майна":изненадваща мълниеносна атака тази нощ Руските въоръжени сили обкръжиха град Купянск и чрез обходна маневра на юг от града превзеха прелезите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през река Оскол. Така 6 хиляди войници от ВСУ, които не успяха да се изтеглят навреме, останаха в пълно обкръжение в образувалия се чувал в града и в големия район на изток от река Оскол
21:20 26.10.2025
8 Яшар
21:20 26.10.2025
Когато смачка зеления организъм и подобните му..
21:21 26.10.2025
10 Абе тази БТА няма
21:21 26.10.2025
11 си дзън
До коментар #4 от "Чакаме ги":Братушките ти все пълзят по корем и не се знае накъде.
Коментиран от #22
21:21 26.10.2025
12 Хмхмхм
До коментар #1 от "Майна":6000 военнослужещи от украинските въоръжени сили са обкръжени в Купянското направление и 5500 в Красноармейското.
21:21 26.10.2025
13 Ха....
Кво стана с перемогата...
Къде е контранаступа и победата над Русия...
Нещо май всяка лъжа излиза наяве...
21:21 26.10.2025
14 Стрес
21:22 26.10.2025
15 още един фашист пукна
Руските военни унищожиха американски наемник - Боуен Кийт Шард, участвал в битките в Серебрянската гора, както и в нахлуването в района на Курск
21:22 26.10.2025
16 Тази сутрин
До коментар #1 от "Майна":Koмaндиpът нa „Aзoв“ пoиcкa изтeглянe oт Пoкpoвcк, oпacявa ce oт пълнo oбкpъжaвaнe на гpaдa дo чacoвe.
21:22 26.10.2025
17 Шопо
като победи руснаците ще ни го върне
Коментиран от #24
21:22 26.10.2025
До коментар #1 от "Майна":Koлyмбийcки нaeмници бягaт oт BCУ, oплaквaт ce oт нeплaтeни зaплaти и жecтoкo oтнoшeние.
Коментиран от #41
21:23 26.10.2025
20 Зелено джудже
21:23 26.10.2025
21 Вчера написах
До коментар #1 от "Майна":Украинските войски бавно се изтеглят от Покровск (Красноармейск) заради надвисналата опасност от скорошно пълно обкръжение. Това съобщава специализираният украински военен ресурс , който публикува и множество доказващи твърденията му видеозаписи от мястото.
21:24 26.10.2025
22 Знае се!
До коментар #11 от "си дзън":Братушките по корем ти пълзят върху гърба! Аз на колко жени съм пълзял така...
21:24 26.10.2025
Коментиран от #30
24 Ама
26 Е как 200 войници
21:27 26.10.2025
27 ФАКТИ ФАКТИ
Началникът на Генералния щаб докладва на президента за обкръжението на противника в района на Красноармейск и Димитров, както и за успехите в Купянск. Ключови моменти:
✔️Блокирана е голяма групировка на украинските въоръжени сили, състояща се от 31 батальона, включително формирование от 25-та въздушно-десантна, 79-та въздушно-щурмова и 68-ма егерска бригада, както и 35-та и 38-ма бригада на морската пехота, 425-ти отделен щурмов полк и 153-та и 155-та механизирана бригада.
✔️Подразделения от военната групировка „Изток“ развиват настъпление в Днепропетровска и Запорожка област.
28 Господин Тръмп ви предупреди
Но вие наистина сте такива.
А вчера милитари watch ясно ви заяви или да приемате последното предложение или ще свършим.
Не разбирам наистина ли сте толкова........
От три години ви бият А вие продължавате да се самозаблуждавате по онази разплетена рижава английска дамаджана след истанбулските преговори.
Тя простотията край няма.
Коментиран от #35
21:28 26.10.2025
29 ЗОРО
Коментиран от #43
21:28 26.10.2025
30 Извади
До коментар #23 от "КАНЕЦ ФИЛМА":Си О ю от устата като говориш , че нищо не ти се разбира!
21:29 26.10.2025
31 А ПО ЛЕКО
21:29 26.10.2025
32 Цъцъцъ
Идва краят му, неговия, ба розовите вещици и на свинското с тиква -също!
Коментиран от #55
21:30 26.10.2025
33 Сатана Z
Коментиран от #34
21:31 26.10.2025
34 Еми живее им се
До коментар #33 от "Сатана Z":на хората как да отидат и да ги избият като пилци.
21:34 26.10.2025
35 Дада-да
До коментар #28 от "Господин Тръмп ви предупреди":Умират а, ЕСЕС трупа пачки и кюлчета.
Обаче на зелените и розовите не им пука за хората, готови са да ни изпържат.
Такива управляващи е имало през средновековието- тъпи, арогантни, кухи
21:34 26.10.2025
36 Първанов
Коментиран от #39, #54
21:35 26.10.2025
38 Факти
21:37 26.10.2025
40 Дилян Макавеевски
Коментиран от #44
21:37 26.10.2025
41 То па някой ги е
До коментар #19 от "Тоже":канил да ходят там. Те виждат повече тормоз от самите Украинци които не понасят чужденците и се бъзикат с тях от колкото от Руснаците при военни действия.
21:38 26.10.2025
42 Опааа
До коментар #5 от "си дзън":При маЙ ка ти на “Околовръстното” отиват.
21:39 26.10.2025
43 Факти
До коментар #29 от "ЗОРО":Мда, от 2-3 години падат до 2-3 дни... Той така и гнилият Запад падаше, докато не падна СССР.
Коментиран от #61
21:39 26.10.2025
44 Pyccкий Карлик
До коментар #40 от "Дилян Макавеевски":"... Скоро и този град ще загуби стратегическо значение.."
Спакойно, след Покровск има Крематорск, Изюм, Лиман. Тамън работа за още 12 години 😁
21:41 26.10.2025
46 И друго ко каза укринформ?!
21:42 26.10.2025
47 Зелен наркоман
21:42 26.10.2025
48 Бибитко от Банкя
21:43 26.10.2025
49 демократ
Коментиран от #80
21:44 26.10.2025
50 Това да се чува
21:45 26.10.2025
51 Зелен потник
21:45 26.10.2025
52 Аааа, ми
21:46 26.10.2025
53 Анонимен
Коментиран от #62
21:46 26.10.2025
54 Щом така го виждате
До коментар #36 от "Първанов":Няма да остане нито един украинец. Жалко за хората но такива като вас ги подведоха и ще ги довършат.
Приятна ситуация на бойното поле да твърдите че руските губят и умират е недопустимо.
21:47 26.10.2025
55 Руснаците идват!
До коментар #32 от "Цъцъцъ":Най радостното е, че идва и края на урсулите! И ще гледаме сеир как нашите еничари ще взимат завоя с 200!
Коментиран от #57
21:47 26.10.2025
56 обикновен ФОБ
21:47 26.10.2025
57 Pyccкий Карлик
До коментар #55 от "Руснаците идват!":Със завидна лекота ще вземем завоя към обичаните ни Братушки. Но украинците няма да позволят това да се случи 👍
21:50 26.10.2025
58 АБВ
"Джеймс Форестал - първият министър на отбраната на САЩ, в продължение на години е бил най-яростният антикомунист в правителството на Хари Труман. Вследствие на влошени отношения с президента, довели до отстраняването му от поста, в допълнение към преследващата го параноя от военно нахлуване на руснаците, Форестал получава нервно психично разстройство и две седмици след уволнението си попада във военната болница в Бетесда, щата Колумбия. По радиото съобщават, че преди хоспитализирането му са го намерили по пижама на улиците на Флорида да крещи: "Руснаците идват!" За да прикрият сериозността на състоянието му, лекарите го настаняват на 16-ия етаж на болницата, а не на първия, където са психично болните. Пристъпите на паника у пациента обаче зачестяват и на 22 май 1949 г. Форестал скача от прозореца с викове "Руснаците идват!" и приключва земния си път."
Имам съмнение за подобно психично разстройство и у Зеленски от употреба на некачествена дрога. И той ще свърши така.
Коментиран от #66
21:54 26.10.2025
59 Не са окупационни войски
21:55 26.10.2025
60 руснаците настъпват
21:57 26.10.2025
62 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #53 от "Анонимен":"Само малки групи руснаци са влезли в Покровск,но ситуацията е много сложна"
Това са неща отпреди 2 седмици. Deep state публикуват стари карти и също лъжат. Ако не лъжеха всички, защо Сирски призова командирите да не крият информация за реалното състояние на фронта? И ума уволнени командири за това.
21:58 26.10.2025
63 Арчи
Ашколсун
Коментиран от #67, #89
22:02 26.10.2025
64 КАНЕЦ ФИЛМА
22:03 26.10.2025
65 Молния
Десетки хиляди Младежи в Питере пеят песни срещу войната на пеДо-фила! В Москалбад имигранти бият монгольята и милицията на Ху ЙЛО! Гледайте директно.
Фашагите на педофила арест"уват студенти!
22:08 26.10.2025
66 Сергей
До коментар #58 от "АБВ":Психическо не нормален е синът на чистачка и алкохолик, осиновен от останалата без деца леннградска рода. Явно страда най малко от синдрома на Адлер за което доказателствата са налице - мъж който ходи на обувки с много, много големи токчета. За другите му болести няма да говоря, тази поне е видна
22:08 26.10.2025
67 Ъъъъъъъъъ
До коментар #63 от "Арчи":Това са само цифри - 50км ,8 месеца, 3 години 11 години.....Само цифри, които нямат никакво значение.
22:09 26.10.2025
69 Скот Бесънт:
22:10 26.10.2025
70 МИСТЪР Т
22:10 26.10.2025
71 ВСИЧКО е ясно
АааааааХахахаха
ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна води атаката на Узкоглазите от хомиК могучая
АааааааХахахаха
22:10 26.10.2025
73 Ким
22:11 26.10.2025
74 Един
22:12 26.10.2025
75 Според Американска медия
Коментиран от #82
22:12 26.10.2025
77 ГНУСНА РУСХКА ЗАРАЗА,,, СМАРДТ
22:13 26.10.2025
78 4 души са ранени
22:14 26.10.2025
79 Артилерист
Коментиран от #81
22:14 26.10.2025
80 Източна ромелия
До коментар #49 от "демократ":Русия никога няма да свърши, ама западналия запад отива на там
Коментиран от #83
22:15 26.10.2025
82 Русуфил хардгoмнарин
До коментар #75 от "Според Американска медия":Да, и след тази тирада Тръмп наложи смъpтоносни санкции на магучата! Де ти е логиката?
Коментиран от #90
22:17 26.10.2025
84 Въх! Не думай!
Такава радост беше тук е този форум тогава?
Аз лично написах 10 възторжени коментара?
Сега пак ли да пиша?
Какво казва пасолят?
22:19 26.10.2025
89 Няма да ти обяснявам,
До коментар #63 от "Арчи":щото имаш проблем с когнитивните си способности.
22:24 26.10.2025
90 Еми той вече няма
До коментар #82 от "Русуфил хардгoмнарин":какво да направи това му е, като Зеленски отказва. Иска да принуди Русия бързо да свърши войната без значение как. За да могат Америка да започнат на спокойствие друга война някъде по света. Тази в Украйна вече не им е интересна.
22:25 26.10.2025
91 Новини от последните минути
река Северски Донец приижда заради неочакваното "захранване". Това застрашава биещите се във Вовчанск руски войници и отрязва логистиката по суша на 68-ма, 116-та, 128-ма и 136-та бригади на руската армия. Има неофициални сведения, че руснаците обмислят заповеди за отстъпление. На видео кадри публикувани от ГЩ на Украйна се виждат обкръжени Руски войници от 68- мотострелкова бригада. След като показват на обкръжените ги бойци от ВСУ че се предават последния от тях насочва картечница срещу Украинските войници които го разстрелват а на останалите 73 Руски нашественици изваждат очите и ги захвърлят живи на полето.
П.С. Сега си затворете очите за 3 секунди и ще добиете представа какво е чувството.
Коментиран от #93
22:25 26.10.2025
92 Бах
22:26 26.10.2025
93 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦
До коментар #91 от "Новини от последните минути":ИЗОБЩО НЕ МИ Е ЖАЛ НИ НАЙ МАЛКО! АКО СИ БЯХА СТОЯЛИ В КАЛНИТЕ РАШИСТКИ СЕЛА ЩЯХА ДА ВИЖДАТ БЕЛИЯ СВЯТ И ДА ИМАТ ОЧИ. ЧИЙ ГО ДИРЯТ В УКРАЙНА?
22:28 26.10.2025
95 Цецко дюзата
22:30 26.10.2025
97 Вече не са толкова
22:32 26.10.2025
98 Източна ромелия
До коментар #83 от "СТЕПАн БАНДЕРА СС ВЕЛИКАН":А где обратна 404
22:33 26.10.2025
99 Новата Руска пакета
22:35 26.10.2025
100 Пен
22:36 26.10.2025
101 Сеирджия
22:36 26.10.2025