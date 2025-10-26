Новини
Тежки сражения в Покровск, руснаците настъпват
  Тема: Украйна

26 Октомври, 2025 21:12

Ситуацията там е трудна, призна украинският президент Зеленски

Тежки сражения в Покровск, руснаците настъпват - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Сраженията в източния украински град Покровск продължават, където руските войски са настъпили в части от града след месеци на атаки, заявиха украински представители, цитирани от ДПА и БТА.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили са концентрирали голям брой войски близо до Покровск и съседния град Мирноград, което е довело до това, което той описа като една от най-трудните битки, които се водят по дългия фронт в източна Украйна.

"Точно там, срещу Покровск, руснаците са концентрирали основните си сили за атака – а това е значителен брой окупационни войски", заяви Зеленски в нощното си обръщение.

"Разбира се, това създава трудна ситуация в Покровск и околните райони", добави той. "В града и по пътищата към него се водят тежки сражения."

Ситуацията с доставките е несигурна. "Трябва да продължим да нанасяме колкото се може повече загуби на руснаците", подчерта обаче Зеленски.

Генералният щаб на Украйна съобщи, че няколко малки руски пехотни групи са проникнали в Покровск, заобикаляйки отбранителните линии и установявайки позиции в града.

Около 200 руски войници са участвали в сраженията, които са "много динамични и интензивни". И руските, и украинските сили използват бойни дронове, а руските войски се опитват да пробият с танкове и бронирани превозни средства, заяви Генералният щаб.

Киев отрече твърденията на Русия, че войските му в Покровск са напълно обкръжени, като заяви, че украинските сили са превзели обратно някои райони около града и са стабилизирали ситуацията по близките пътища.

Покровск и Мирноград, и двата в Донецка област, са подложени на тежки атаки от месеци и остават изложени на риск от обкръжаване.

Най-малко трима души са загинали и 29 бяха ранени при руска атака с дронове над Киев през нощта, съобщи в неделя украинската служба за гражданска защита. Сред ранените има седем деца. Военната администрация на Киев заяви, че противовъздушната отбрана е била активирана, но не всички приближаващи се дронове са били спрени. Падащи отломки са повредили жилищни сгради в няколко квартала на столицата, заяви кметът Виталий Кличко.

Руските власти от своя страна съобщиха, че при украински атаки с дронове в западната област Белгород, която граничи с Украйна, са били ранени 16 души.

Губернаторът Вячеслав Гладков заяви, че 10 цивилни, включително двама непълнолетни, са били ранени в село Маслова Пристан, където две къщи са били сериозно повредени. По-късно той съобщи за още шест ранени в други части на областта, включително в град Белгород и село Дорогощ.

Жителите на граничните региони на Русия все по-силно усещат последиците от войната чрез украинските контраатаки, отбелязва ДПА. Мащабът на жертвите и разрушенията в Русия обаче остава далеч по-малък от този, причинен от кампанията на Москва в Украйна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    112 11 Отговор
    Един ден имат обкръжените да се предадат
    Те , че настъпват отдавна е ясно
    Пишете - смачкват нацисция режим, бандеровците са свършени..

    Коментиран от #7, #12, #16, #19, #21

    21:18 26.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    104 9 Отговор
    Тежки са за Украйна !!! Както ви казах онзи ден , Покровск вече е бита карта !!! Но Зелю има страхотни приятели от кръвосмесителите и Урсулианците които му дават много мъдри съвети!!!

    21:19 26.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 си дзън

    15 83 Отговор
    Не знам какво ще направят 200 руснака, освен да идат при Кобзон

    Коментиран от #42

    21:19 26.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдааасс

    88 8 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    изненадваща мълниеносна атака тази нощ Руските въоръжени сили обкръжиха град Купянск и чрез обходна маневра на юг от града превзеха прелезите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през река Оскол. Така 6 хиляди войници от ВСУ, които не успяха да се изтеглят навреме, останаха в пълно обкръжение в образувалия се чувал в града и в големия район на изток от река Оскол

    21:20 26.10.2025

  • 8 Яшар

    72 8 Отговор
    И така до ..Полша ..слава Русия !

    21:20 26.10.2025

  • 9 Майна

    70 8 Отговор
    Тръмп каза- ще има среща с Путин по- късно.
    Когато смачка зеления организъм и подобните му..
    Скоро, значи..

    21:21 26.10.2025

  • 10 Абе тази БТА няма

    71 7 Отговор
    ли кой да я закрие. Как така има смелост да пише истината която не е тази истина на партийната линия Брюксел. Те милиарди дават на този с двете бели линии и Денис чуй марийчето наши видни ми свирки тръбят че Украйна настъпва А тук имало някакъв проблем в покровск. Ама то е само местен проблем защото украинците вече са пред Москва. Не ви вярвам за това настъпление вие сте терористи. Вие не сте евроатлантици.

    21:21 26.10.2025

  • 11 си дзън

    9 50 Отговор

    До коментар #4 от "Чакаме ги":

    Братушките ти все пълзят по корем и не се знае накъде.

    Коментиран от #22

    21:21 26.10.2025

  • 12 Хмхмхм

    71 8 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    6000 военнослужещи от украинските въоръжени сили са обкръжени в Купянското направление и 5500 в Красноармейското.

    21:21 26.10.2025

  • 13 Ха....

    62 9 Отговор
    Ма как тъй бе...
    Кво стана с перемогата...
    Къде е контранаступа и победата над Русия...
    Нещо май всяка лъжа излиза наяве...

    21:21 26.10.2025

  • 14 Стрес

    60 8 Отговор
    Украйна пада !

    21:22 26.10.2025

  • 15 още един фашист пукна

    56 9 Отговор
    ☠️

    Руските военни унищожиха американски наемник - Боуен Кийт Шард, участвал в битките в Серебрянската гора, както и в нахлуването в района на Курск

    21:22 26.10.2025

  • 16 Тази сутрин

    66 8 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Koмaндиpът нa „Aзoв“ пoиcкa изтeглянe oт Пoкpoвcк, oпacявa ce oт пълнo oбкpъжaвaнe на гpaдa дo чacoвe.

    21:22 26.10.2025

  • 17 Шопо

    70 8 Отговор
    Да дадем на Зеленски нашия Ф16
    като победи руснаците ще ни го върне

    Коментиран от #24

    21:22 26.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тоже

    57 8 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Koлyмбийcки нaeмници бягaт oт BCУ, oплaквaт ce oт нeплaтeни зaплaти и жecтoкo oтнoшeние.

    Коментиран от #41

    21:23 26.10.2025

  • 20 Зелено джудже

    52 8 Отговор
    Лъжат лъжат, пред кремъл съм с томахавката

    21:23 26.10.2025

  • 21 Вчера написах

    50 8 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Украинските войски бавно се изтеглят от Покровск (Красноармейск) заради надвисналата опасност от скорошно пълно обкръжение. Това съобщава специализираният украински военен ресурс , който публикува и множество доказващи твърденията му видеозаписи от мястото.
    Кадрите показват как бойците на киевския режим изоставят укрепените си позиции и напускат града през полето под ударите на руски дронове, докато руските сили не са им прекъснали физически и тази последна минимална възможност за бягство.

    21:24 26.10.2025

  • 22 Знае се!

    33 10 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    Братушките по корем ти пълзят върху гърба! Аз на колко жени съм пълзял така...

    21:24 26.10.2025

  • 23 КАНЕЦ ФИЛМА

    11 32 Отговор
    ПАСИА УМРЕ.. ФАКТ

    Коментиран от #30

    21:24 26.10.2025

  • 24 Ама

    17 7 Отговор

    До коментар #17 от "Шопо":

    Да дойде той да си го влачи до Украйна !

    21:26 26.10.2025

  • 25 Я пък тоя

    39 8 Отговор
    То Покровск е без стратегическо значение, за кскво се мъчат украинците!

    21:26 26.10.2025

  • 26 Е как 200 войници

    19 16 Отговор
    ще държат заобиколени и заградени 5500 украинци. Някой много лъже ама много... Не е проблем, че лъже проблем е когато си помисли, че някой му вярва.

    21:27 26.10.2025

  • 27 ФАКТИ ФАКТИ

    37 6 Отговор
    Според доклад на началника на ГЩ на ВС на Русия са обкръжени две групировки на ВСУ - при Купянск - 5000 бойци, и при Покровск - 5500

    Началникът на Генералния щаб докладва на президента за обкръжението на противника в района на Красноармейск и Димитров, както и за успехите в Купянск. Ключови моменти:

    ✔️Блокирана е голяма групировка на украинските въоръжени сили, състояща се от 31 батальона, включително формирование от 25-та въздушно-десантна, 79-та въздушно-щурмова и 68-ма егерска бригада, както и 35-та и 38-ма бригада на морската пехота, 425-ти отделен щурмов полк и 153-та и 155-та механизирана бригада.

    ✔️Град Купянск е обкръжен в посока на групировката войски „Запад“. Блокирана е групировка на украинските въоръжени сили на левия бряг на изток от Купянск. Обкръжени са и части на противниковите 14-та, 43-та и 116-та механизирани бригади, както и 1-ва бригада на Националната гвардия на Украйна.

    ✔️Подразделения от военната групировка „Изток“ развиват настъпление в Днепропетровска и Запорожка област.

    21:28 26.10.2025

  • 28 Господин Тръмп ви предупреди

    43 8 Отговор
    на последната среща с наркомана че умирате. И ви псува и ви каза директно че сте.,.......
    Но вие наистина сте такива.
    А вчера милитари watch ясно ви заяви или да приемате последното предложение или ще свършим.
    Не разбирам наистина ли сте толкова........
    От три години ви бият А вие продължавате да се самозаблуждавате по онази разплетена рижава английска дамаджана след истанбулските преговори.
    Тя простотията край няма.

    Коментиран от #35

    21:28 26.10.2025

  • 29 ЗОРО

    34 8 Отговор
    Покровск и Мирноград са в "чувал" , падат до два-три дена, обкръжен и почти превзет е Купянск, както и Лиман и Константиновка.....

    Коментиран от #43

    21:28 26.10.2025

  • 30 Извади

    15 5 Отговор

    До коментар #23 от "КАНЕЦ ФИЛМА":

    Си О ю от устата като говориш , че нищо не ти се разбира!

    21:29 26.10.2025

  • 31 А ПО ЛЕКО

    35 5 Отговор
    Беше Покровск, вече е Красноармейск

    21:29 26.10.2025

  • 32 Цъцъцъ

    36 6 Отговор
    Кафявите гащи на зеления, треперят!
    Идва краят му, неговия, ба розовите вещици и на свинското с тиква -също!

    Коментиран от #55

    21:30 26.10.2025

  • 33 Сатана Z

    36 6 Отговор
    Нацистите от Азов са отказали да помогнат на своите, които се сражават в обкръжения Покровск.

    Коментиран от #34

    21:31 26.10.2025

  • 34 Еми живее им се

    15 4 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    на хората как да отидат и да ги избият като пилци.

    21:34 26.10.2025

  • 35 Дада-да

    26 5 Отговор

    До коментар #28 от "Господин Тръмп ви предупреди":

    Умират а, ЕСЕС трупа пачки и кюлчета.
    Обаче на зелените и розовите не им пука за хората, готови са да ни изпържат.
    Такива управляващи е имало през средновековието- тъпи, арогантни, кухи

    21:34 26.10.2025

  • 36 Първанов

    9 32 Отговор
    Поредната гробница за руснаците. Каква трагедия в полза на един психопат Путин. Тотална руска катастрофа. Пугин довърши Русия за десетелетия напред

    Коментиран от #39, #54

    21:35 26.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факти

    7 29 Отговор
    Руснаците настъпват смело към ада. Представям си колко са изненадани когато умрат и разберат, че животът продължава и трябва да плащат за греховете си.

    21:37 26.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дилян Макавеевски

    32 5 Отговор
    Стара им е информацията на Фактите, рашъните са завзели центъра на Покровск и настъпват, започва яко прочистване и преброяване на Бандирските пилци. Скоро и този град ще загуби стратегическо значение

    Коментиран от #44

    21:37 26.10.2025

  • 41 То па някой ги е

    15 4 Отговор

    До коментар #19 от "Тоже":

    канил да ходят там. Те виждат повече тормоз от самите Украинци които не понасят чужденците и се бъзикат с тях от колкото от Руснаците при военни действия.

    21:38 26.10.2025

  • 42 Опааа

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    При маЙ ка ти на “Околовръстното” отиват.

    21:39 26.10.2025

  • 43 Факти

    8 21 Отговор

    До коментар #29 от "ЗОРО":

    Мда, от 2-3 години падат до 2-3 дни... Той така и гнилият Запад падаше, докато не падна СССР.

    Коментиран от #61

    21:39 26.10.2025

  • 44 Pyccкий Карлик

    7 21 Отговор

    До коментар #40 от "Дилян Макавеевски":

    "... Скоро и този град ще загуби стратегическо значение.."

    Спакойно, след Покровск има Крематорск, Изюм, Лиман. Тамън работа за още 12 години 😁

    21:41 26.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 И друго ко каза укринформ?!

    30 4 Отговор
    По всички медии цитират само украински източници, дават гласност само на урсули,забраниха руските телевизии и вестници,забраниха екскурзиите в Русия, а в същото време реват , че хората се влияели от руската пропаганда!))

    21:42 26.10.2025

  • 47 Зелен наркоман

    26 4 Отговор
    Покровск не е от стратегическо значение,Купянск също.

    21:42 26.10.2025

  • 48 Бибитко от Банкя

    22 4 Отговор
    Зеленият наркоман лъже като за последно! Все побеждава и все плаче за пари и оръжие!

    21:43 26.10.2025

  • 49 демократ

    5 20 Отговор
    Не е въпроса дали а как и кога ще свърши Русия

    Коментиран от #80

    21:44 26.10.2025

  • 50 Това да се чува

    16 3 Отговор
    Ама повече бомби да мятат братушките

    21:45 26.10.2025

  • 51 Зелен потник

    22 3 Отговор
    Покровск, Миргород и Купянск нямат никакво стратегическо и тактически значение за нас.

    21:45 26.10.2025

  • 52 Аааа, ми

    12 3 Отговор
    Сега,аааа ?

    21:46 26.10.2025

  • 53 Анонимен

    22 3 Отговор
    Само малки групи руснаци са влезли в Покровск,но ситуацията е много сложна.Кого лъжете бе....70% от града е в руски ръце.

    Коментиран от #62

    21:46 26.10.2025

  • 54 Щом така го виждате

    21 3 Отговор

    До коментар #36 от "Първанов":

    Няма да остане нито един украинец. Жалко за хората но такива като вас ги подведоха и ще ги довършат.
    Приятна ситуация на бойното поле да твърдите че руските губят и умират е недопустимо.

    21:47 26.10.2025

  • 55 Руснаците идват!

    24 5 Отговор

    До коментар #32 от "Цъцъцъ":

    Най радостното е, че идва и края на урсулите! И ще гледаме сеир как нашите еничари ще взимат завоя с 200!

    Коментиран от #57

    21:47 26.10.2025

  • 56 обикновен ФОБ

    15 3 Отговор
    Трудно ще им бъде на руснаците. Там има още много замърсен с наркотични вещества укроматериал. Време, трябва времеееее....

    21:47 26.10.2025

  • 57 Pyccкий Карлик

    6 12 Отговор

    До коментар #55 от "Руснаците идват!":

    Със завидна лекота ще вземем завоя към обичаните ни Братушки. Но украинците няма да позволят това да се случи 👍

    21:50 26.10.2025

  • 58 АБВ

    19 5 Отговор
    Зеленски май ще последва един американски министър на отбраната по времето на президента Хари Труман. За обща култура на аудиторията:
    "Джеймс Форестал - първият министър на отбраната на САЩ, в продължение на години е бил най-яростният антикомунист в правителството на Хари Труман. Вследствие на влошени отношения с президента, довели до отстраняването му от поста, в допълнение към преследващата го параноя от военно нахлуване на руснаците, Форестал получава нервно психично разстройство и две седмици след уволнението си попада във военната болница в Бетесда, щата Колумбия. По радиото съобщават, че преди хоспитализирането му са го намерили по пижама на улиците на Флорида да крещи: "Руснаците идват!" За да прикрият сериозността на състоянието му, лекарите го настаняват на 16-ия етаж на болницата, а не на първия, където са психично болните. Пристъпите на паника у пациента обаче зачестяват и на 22 май 1949 г. Форестал скача от прозореца с викове "Руснаците идват!" и приключва земния си път."

    Имам съмнение за подобно психично разстройство и у Зеленски от употреба на некачествена дрога. И той ще свърши така.

    Коментиран от #66

    21:54 26.10.2025

  • 59 Не са окупационни войски

    9 2 Отговор
    Щом израелските са отбранителни. Пълен пастет ви е в кратуните.

    21:55 26.10.2025

  • 60 руснаците настъпват

    7 2 Отговор
    За да спасят язовирите от терористите. Значи са антитерористични сили

    21:57 26.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ъъъъъъъъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "Анонимен":

    "Само малки групи руснаци са влезли в Покровск,но ситуацията е много сложна"

    Това са неща отпреди 2 седмици. Deep state публикуват стари карти и също лъжат. Ако не лъжеха всички, защо Сирски призова командирите да не крият информация за реалното състояние на фронта? И ума уволнени командири за това.

    21:58 26.10.2025

  • 63 Арчи

    6 6 Отговор
    Ццццццццццццц от превзетата с подлост през 2014 . Горловка до още не превзетия Покровск по права линия са 57.8 км и това за 11 години и 8 месеца война от който 8 години подла полу прикрита и 3 години и вече над 8 месеца открита агресия. И това ми било "вторая армия мире" .
    Ашколсун

    Коментиран от #67, #89

    22:02 26.10.2025

  • 64 КАНЕЦ ФИЛМА

    2 5 Отговор
    ГРУЗЗ 200..... . ГНУСС 200

    22:03 26.10.2025

  • 65 Молния

    3 12 Отговор
    Бунтове срещу Фюрера педофил в цяла Пе..деРасия! Питере, москалбад и навсякъде!
    Десетки хиляди Младежи в Питере пеят песни срещу войната на пеДо-фила! В Москалбад имигранти бият монгольята и милицията на Ху ЙЛО! Гледайте директно.
    Фашагите на педофила арест"уват студенти!

    22:08 26.10.2025

  • 66 Сергей

    2 6 Отговор

    До коментар #58 от "АБВ":

    Психическо не нормален е синът на чистачка и алкохолик, осиновен от останалата без деца леннградска рода. Явно страда най малко от синдрома на Адлер за което доказателствата са налице - мъж който ходи на обувки с много, много големи токчета. За другите му болести няма да говоря, тази поне е видна

    22:08 26.10.2025

  • 67 Ъъъъъъъъъ

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Арчи":

    Това са само цифри - 50км ,8 месеца, 3 години 11 години.....Само цифри, които нямат никакво значение.

    22:09 26.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Скот Бесънт:

    2 2 Отговор
    Не публикувайте и този руски пропагандист. Нищо не публикувайте. Само коментарите оставете

    22:10 26.10.2025

  • 70 МИСТЪР Т

    1 4 Отговор
    СМЪРТ З АЖСИАК 1 РУСХКА СФИНИА

    22:10 26.10.2025

  • 71 ВСИЧКО е ясно

    4 6 Отговор
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    АааааааХахахаха
    ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна води атаката на Узкоглазите от хомиК могучая
    АааааааХахахаха

    22:10 26.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ким

    0 8 Отговор
    Руснаците да не се заплесват в Покровск, а да пазят Г3Ъ, пардон, исках да кажа гърбъ, да не им изскочи пак некой куpск отзaд!

    22:11 26.10.2025

  • 74 Един

    0 1 Отговор
    Настъпват мотиката.

    22:12 26.10.2025

  • 75 Според Американска медия

    9 1 Отговор
    позовавайки се на собствени източници, срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски многократно се е превръщала в "скандален мач" и е ескалирала в схватка с повишен глас. Твърди се, че президентът на САЩ непрекъснато е прекъсвал Зеленски полудял е и е псувал, според запознати със ситуацията. Според същото издание по време на разговора Тръмп е прекъсвал Украинския лидер крещял е и е хвърлил фронтовите карти с цели на Русия които Зеленски е дал. Ръководителят на Белия дом е настоял Украйна да отстъпи цялата територия на Донецка област и е повторил тезите на Путин, които били изразени предишния ден в личен разговор. Според един от европейските служители, запознати със съдържанието на срещата, Тръмп е казал на Зеленски, че ако не се съгласи на предложеното и не сключи споразумение губи войната. След което Украйна ще бъде напълно унищожена като специалната военна операция ще стане истинска война на унищожение и никой няма да може да спре това и да помогне. Всички възможности за запазване целостта на Украйна ще са изчерпани.

    Коментиран от #82

    22:12 26.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ГНУСНА РУСХКА ЗАРАЗА,,, СМАРДТ

    2 4 Отговор
    на сиклван и е б ан осхте в преду4илисхна възраст с цъ фнал А НА АЛ.. ЕВРЕИСКОТО КАИ НИ СХОлОМОви4 ПУ СИН българо уБИЕЦ.. после НАСИЛВАн и е б ан у ДРЕЗДЕн при вер буването. И не на последно МИАСТОО НА ТУР ПАРКИНГ съсхто ОРГИИ с МЪГЕ в КРЕМ ( Ан АЛА)) погледнете си пенсииите.. СПЕТЕ !!!!!

    22:13 26.10.2025

  • 78 4 души са ранени

    3 0 Отговор
    Сред ранените има седем деца..... ъхъъъ...

    22:14 26.10.2025

  • 79 Артилерист

    7 2 Отговор
    Жалкото е, че самите украински офицери искат оттегляне, за да се приключат безсмислените масови жертви на войниците им, но от хунтата не разрешават, за да могат поне още един месец да лъжат как отбраната се държи и какви небивали успешни контранаступи се правят. Да го повторя пак ЖЕРТВАТ СЕ СТОТИЦИ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ! Няма военни аргументи за удържане на Покровск, но хунтата иска още да го използва за просията си на пари и оръжия.

    Коментиран от #81

    22:14 26.10.2025

  • 80 Източна ромелия

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "демократ":

    Русия никога няма да свърши, ама западналия запад отива на там

    Коментиран от #83

    22:15 26.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Русуфил хардгoмнарин

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Според Американска медия":

    Да, и след тази тирада Тръмп наложи смъpтоносни санкции на магучата! Де ти е логиката?

    Коментиран от #90

    22:17 26.10.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Въх! Не думай!

    2 1 Отговор
    Покровск не го ли превзехме още пролетта?!
    Такава радост беше тук е този форум тогава?
    Аз лично написах 10 възторжени коментара?
    Сега пак ли да пиша?
    Какво казва пасолят?

    22:19 26.10.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Няма да ти обяснявам,

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Арчи":

    щото имаш проблем с когнитивните си способности.

    22:24 26.10.2025

  • 90 Еми той вече няма

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Русуфил хардгoмнарин":

    какво да направи това му е, като Зеленски отказва. Иска да принуди Русия бързо да свърши войната без значение как. За да могат Америка да започнат на спокойствие друга война някъде по света. Тази в Украйна вече не им е интересна.

    22:25 26.10.2025

  • 91 Новини от последните минути

    2 3 Отговор
    Белгородският язовир е пробит, руската армия при Вовчанск е застрашена. Москва е опакована с ПВО, но гори (ВИДЕО и КАРТА)

    река Северски Донец приижда заради неочакваното "захранване". Това застрашава биещите се във Вовчанск руски войници и отрязва логистиката по суша на 68-ма, 116-та, 128-ма и 136-та бригади на руската армия. Има неофициални сведения, че руснаците обмислят заповеди за отстъпление. На видео кадри публикувани от ГЩ на Украйна се виждат обкръжени Руски войници от 68- мотострелкова бригада. След като показват на обкръжените ги бойци от ВСУ че се предават последния от тях насочва картечница срещу Украинските войници които го разстрелват а на останалите 73 Руски нашественици изваждат очите и ги захвърлят живи на полето.

    П.С. Сега си затворете очите за 3 секунди и ще добиете представа какво е чувството.

    Коментиран от #93

    22:25 26.10.2025

  • 92 Бах

    2 1 Отговор
    Да действат бързо , щото трябва и тук да дойдат за да речем главите на всички богаташи .

    22:26 26.10.2025

  • 93 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Новини от последните минути":

    ИЗОБЩО НЕ МИ Е ЖАЛ НИ НАЙ МАЛКО! АКО СИ БЯХА СТОЯЛИ В КАЛНИТЕ РАШИСТКИ СЕЛА ЩЯХА ДА ВИЖДАТ БЕЛИЯ СВЯТ И ДА ИМАТ ОЧИ. ЧИЙ ГО ДИРЯТ В УКРАЙНА?

    22:28 26.10.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Цецко дюзата

    0 0 Отговор
    Трябва всеки понеделник да се прави разбор на разпада на руската икономика, да можем да отчитаме разликата, и да почваме работната седмица с ищах. Слава Украине исие!

    22:30 26.10.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Вече не са толкова

    0 1 Отговор
    Тежки сраженията, украинците умряха

    22:32 26.10.2025

  • 98 Източна ромелия

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "СТЕПАн БАНДЕРА СС ВЕЛИКАН":

    А где обратна 404

    22:33 26.10.2025

  • 99 Новата Руска пакета

    0 0 Отговор
    "Буревестник" с ядрен силов блок е одобрена да влиза на въоръжение в Руската армия и започва масовото и производсто.

    22:35 26.10.2025

  • 100 Пен

    0 0 Отговор
    АА не ,това е руска пропаганда!

    22:36 26.10.2025

  • 101 Сеирджия

    0 0 Отговор
    Както върви, ще се затрие руското семе, и ще трябва да помагаме!

    22:36 26.10.2025

