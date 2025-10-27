Международното летище във Вилнюс беше затворено отново заради навлизане на балони с хелий

Международното летище във Вилнюс, столицата на Литва, беше затворено отново, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха в литовското въздушно пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на литовския Център за управление на кризите.

Затворени са били и пропускателните пунктове на границата на Литва с Беларус.

Това е четвърти подобен инцидент за тази седмица.

Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари. Литва обаче упреква и президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, че не прави нищо срещу тази контрабандна практика.



Летището във Вилнюс ще остане затворено до 23,40 ч. по Гринуич (1,40 ч. след полунощ българско време), докато пропускателните пунктове по границата с Беларус ще останат затворени до заседание на Комисията за национална сигурност на страната, което ще се състои утре.



Летището във Вилнюс беше затворено и във вторник, петък и събота, както и на 5 октомври, като всеки път ставаше дума за балони, навлезли във въздушното пространство на страната, казаха властите.

Служители на граничната охрана в Югоизточна Финландия са регистрирали над 50 дребни нарушения на границата през лятото на 2025 г., включително снимки на оградата, предаде Yle.

„Туристите идват да видят оградата на източната граница на Финландия и да се снимат до нея. Това често се случва в граничната зона, което е забранено без специално разрешение. Граничната охрана в Югоизточна Финландия е регистрирала над 50 дребни нарушения на границата през лятото на 2025 г.“, пише уебсайта на Yle.

Отбелязва се, че честите нарушители са чуждестранни туристи, почиващи във Финландия. Обикновено такива дребни нарушения водят до глоба.