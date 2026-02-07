Токио отново си поиска Южните Курилски острови, желае мирен договор с Русия 80 години след войната

Японското правителство упорито ще търси взаимно разбирателство с Русия по териториалния въпрос и сключването на мирен договор, заяви японският премиер Санае Такаичи пред 45-ия национален конгрес, настоявайки за връщането на Северните територии.
В Япония с понятието Северните територии се наричат южните Курилски острови Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомай. 7 февруари се чества като „Ден на Северните територии“.
Такаичи подчерта, че са изминали повече от 80 години от края на Втората световна война, но Япония все още не е сключила мирен договор с Русия и териториалният въпрос между двете страни остава нерешен. „Това е наистина обидно и достойно за съжаление и правителството го приема сериозно“, каза тя, цитирана от Nikkei.
Премиерът отбеляза, че въпреки че отношенията между Япония и Русия са „в трудна ситуация“ поради конфликта в Украйна, позицията на правителството относно сключването на мирен договор и разрешаването на териториалния въпрос остава непроменена. Такаичи посочи възстановяването на правото на бившите жители на Курилските острови да посещават гробовете на предците си без визи като един от основните си приоритети. Тя заяви, че Токио ще настоява настоятелно Москва да поднови това споразумение.
СССР окупира Южните Курилски острови по време на Втората световна война. След превземането на островите, съветските войски депортират японското население. Поради разногласия по териториалния въпрос, Япония и Съветският съюз, на който Русия стана правоприемник, не сключват мирно споразумение.
През 2022 г. Москва отказа да продължи преговорите за мирен договор с Токио поради „очевидно неприятелския характер на едностранните ограничения на Япония срещу Русия“ - след началото на войната в Украйна, Япония наложи няколко кръга санкции. Русия се оттегли от диалога за установяване на съвместна икономическа дейност на Южните Курилски острови. Споразуменията за облекчени правила за посещение на Курилските острови от бивши жители на островите също бяха прекратени.
Руското външно министерство заяви, че Москва не възпрепятства посещенията на бивши островитяни, но те могат да го правят при същите условия като другите страни, с визи. „Единствената пречка е позицията на официален Токио, който в продължение на много години на практика забранява на японските граждани да пътуват до гореспоменатите острови, освен безвизово, като по този начин политизира въпроса“, отбелязаха те.
Министерството на външните работи посочи „активното отхвърляне от страна на японското правителство на настоящата му русофобска политика“ като условие за възобновяване на пълноценен диалог между Русия и Япония.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #4 от "Слава УкрайнаГероем Слава":След 15-20 години, такава държава с У, няма да има, но тъпитетролпета още ще плащат лихвите по заемите за зеленко.
08:12 07.02.2026
До коментар #1 от "Тушира Микура":Островите се призната руска територия след края на втората световна война.
До коментар #11 от "Швейк":Що ще започне да ги губи Путин бе?
18 ма ДУРО
Добре, че се намери един тъп цар, та жителите на Аляска се отърваха от "матушка" и сега са на светлинни години пред бившите си сънародници
19 Майор Мишев
21 Софиянец
До коментар #1 от "Тушира Микура":Дава ме им Курило.
08:26 07.02.2026
08:26 07.02.2026
24 Тити
08:29 07.02.2026
Коментиран от #27
08:37 07.02.2026
29 Стабилно 10’метра на ден
До коментар #17 от "Драго":И и 2 милиона Руси прасета
08:43 07.02.2026
31 Кривоверен алкаш
Коментиран от #37
08:44 07.02.2026
32 Хихихихи
Коментиран от #39
08:46 07.02.2026
33 Тролчето е
До коментар #29 от "Стабилно 10’метра на ден":Стабилно като дирек. И почти толкова умно.
08:47 07.02.2026
34 Каква красавица, само
08:48 07.02.2026
35 Търновец
До коментар #5 от "Вашето мнение":Историята е такава каквато е и Японците не лъжат ни най малко - за пръв път тези 4 острова са част от Япония още през 18 век и не са част от групата острови наречени Курилски. Още преди повече от 200 години Японците са ги наричали част от Япония а островите на Север са били Португалска колония. А през 1945 Русите нападнаха Япония въпреки действуващият пакт за ненападение и даже искаха да окупират и Хокайдо. А стотици хиляди Японци бяха изгонени от домовете им на Сахалин и Курилите и е тях бяха настанени Украинци и Руси. За пръв път Никита Хрушчов 1956 предложи да върне двата по малки острова. В момента има наплив на мигранти Руси искащи Японски паспорти
Коментиран от #38, #45, #51, #65
08:49 07.02.2026
36 Kaлпазанин
08:49 07.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 АсанБГ
До коментар #35 от "Търновец":Все още търновец не съм .....л, винаги съм открит за нови предизвикателства и авантюри .
08:51 07.02.2026
39 Търновец
До коментар #32 от "Хихихихи":Ако заселването на Китайци в Сибир продължава с тези темпове то след 25 години Русите стават малцинство
Коментиран от #41, #55
08:52 07.02.2026
40 Ишибаши Сан
До коментар #30 от "Любител шофьор":Явно си любител на нестандартната любов ,само поискай .
08:53 07.02.2026
41 Османагич 🇵🇰
До коментар #39 от "Търновец":Абе то след 30 г и белите българи ще са абсолютно малцинство и ще живеят в гета 😂😂😂 .
08:54 07.02.2026
42 Бах мама му..
Коментиран от #46
08:55 07.02.2026
43 Харно
08:55 07.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Стига си измисля
До коментар #35 от "Търновец":Руснаци искали японски паспорти?
Нещо те пере съчмата.
Коментиран от #60, #64, #67
08:57 07.02.2026
46 Кривоверен алкаш
До коментар #42 от "Бах мама му..":Я се дръж прилично във форума бе тюфф уеккк какви са тези псувни !
08:58 07.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Давай Санае
09:00 07.02.2026
50 Другарят Си
Сибир .
Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
Сам си сложи въжето..
Скоро ще увисне като Мръсен Чаршаф.
09:00 07.02.2026
51 АсанБГ
До коментар #35 от "Търновец":Историята ще е доста по интересна ако наминеш през Мъглиж ,дет се вика само прохода Шипка ни дели .
09:04 07.02.2026
52 Пипи
Коментиран от #93
09:10 07.02.2026
53 Тиква
09:16 07.02.2026
54 Тиква
До коментар #30 от "Любител шофьор":Ха ха ха омраза? Руснаците?на какви хапчета си, уСрула,кая,зелената въшка омраза бълват,лъжи и фалшиви новини,бучи, децата, крадливи евроатланацисти хептен се оляха,не говоря за трите прибалтийските Лъва, бандероФашаги долни.
09:22 07.02.2026
55 мушмул
До коментар #39 от "Търновец":Темата не е за китайците и Сибир! А те пък са се юрнали през глава към -45° комфорт! Ама да си напишеш опорката и да блеснеш колко си "не умен"!
09:23 07.02.2026
56 Перник
09:23 07.02.2026
57 Станчо Кънчев
09:24 07.02.2026
58 хффдхх
09:26 07.02.2026
59 Пипи
09:28 07.02.2026
60 накуру хакамото
До коментар #45 от "Стига си измисля":Японският паспорт е N1 в света , може да се ходи в най-много държави на планетата без визи.Почети малко и тогава давай мнение.
09:31 07.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ний ша Ва упрайм
09:35 07.02.2026
63 Сергей Лавров
09:37 07.02.2026
64 ТАСС
До коментар #45 от "Стига си измисля":ТОП 20 НА НАЙ-ВЛИЯТЕЛНИТЕ ПАСПОРТИ – ДЪРЖАВИ, ДОСТЪПНИ БЕЗ ВИЗА
Япония,Сингапур (193)
Южна Корея (190)
Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Испания (189)
Австрия, Белгия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Швеция (188)
Гърция, Нова Зеландия, Швейцария (187)
Обединено кралство (186)
Австралия, Чехия, Унгария, Малта, Полша (185)
Канада, Естония, ОАЕ (184)
Хърватия, Латвия, Словакия, Словения (183)
Исландия, Литва, САЩ (182)
Лихтенщайн, Малайзия (181)
Кипър (178)
България, Монако, Румъния (177)
Чили (176)
Андора (171)
Бразилия, Аржентина, Сан Марино (170)
Хонгконг (169)
Израел (168)
Бруней (164)
Барбадос (163)
Коментиран от #70
09:38 07.02.2026
65 Цък
До коментар #35 от "Търновец":Аман от тъпи парчета. ВСВ е война между коалиции. След нейния край има преначертаване на границите на много държави, според вижданията на победителите. Войната в Украйна е единствената , където пребитите от бой искат да диктуват условията. Това само показва неадекватността на европейския елит.
09:38 07.02.2026
66 шушани
09:41 07.02.2026
67 АЛКАШ ЧАКАШ ЯПОНСКИ ПАСАВАН
До коментар #45 от "Стига си измисля":Твоите Руснаци в момента са извън топ 20 без визи ,после да не се чудиш що се нареждат на опашка пред Японското посолство.
09:43 07.02.2026
68 Даро
09:43 07.02.2026
69 Пипи
09:45 07.02.2026
70 Цък
До коментар #64 от "ТАСС":И какво ти показва този списък едно голямо нищо. На Японците им трябват визи да посетят Русия, САЩ, Обединеното кралство, Австралия, Канада и за 12 държави в Африка. На българите ни трябват визи до посетим големите ни братя САЩ и Англия.
Коментиран от #71, #72
09:49 07.02.2026
71 цък ни и почети
До коментар #70 от "Цък":не взимай отношение като не са ти ясни нещата..не пиши неистини
09:52 07.02.2026
72 цък пръц
До коментар #70 от "Цък":Японският паспорт е най-силният в света, позволяващ безвизов достъп или виза при пристигане до около 193-194 страни. С него може да се пътува свободно в Европа (ЕС/Шенген), почти цяла Америка, части от Азия (Южна Корея, Малайзия, Сингапур) и много други дестинации за туризъм и кратък престой.
Основни дестинации без виза за японски граждани:
Европа: Всички страни от Шенгенското пространство (Германия, Франция, Италия, Испания и др.), Великобритания, Ирландия.
Азия: Сингапур, Малайзия, Тайланд, Южна Корея, Индонезия, Филипините.
Америка: САЩ , Канада, Мексико, Аржентина, Бразилия, Колумбия, Коста Рика.
Океания: Австралия (с ETA), Нова Зеландия.
Африка и Близкия Изток: Мароко, Тунис, Израел, ОАЕ.
09:57 07.02.2026
73 Писателя
Коментиран от #75
09:57 07.02.2026
74 Никой
Японците трябва да са доволни и то наистина - благодарни - че Русия ги освободи от глупостите. Като искаш от някой - нещо - плати си - те са тръгнали - Япония - на един вид - "кражба".
Те са надминали и ЧЕЗ по скорост на прибирен ан пари. Сега - на всеки му се краде - но не е в това въпроса.
Япония трябва да разбере - няма как да стане това.
Има Порт-Артур. И това е в списъка на Русия.
09:58 07.02.2026
75 ТАСС
До коментар #73 от "Писателя":Никой не оспорва темата,а оспорвам глупостите написани от форумните неуки русофили като N45
10:01 07.02.2026
76 васко
Коментиран от #82
10:01 07.02.2026
77 Писателя
10:02 07.02.2026
78 Яшимото Смучикура
10:04 07.02.2026
79 куку
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Тази на снимката бивша посланичка в САЩ Поптодорова ли е ? питам за един мой приятел..работи в безмитен магазин на летището в полската столица..
Коментиран от #81
10:04 07.02.2026
80 Царство България и СССР ,САЩ и
Също нямат подписан мирен договор
10:06 07.02.2026
81 Пипи
До коментар #79 от "куку":Тази леля на снимката е на около 65 години а изглежда като на 45.
10:06 07.02.2026
82 русомакедонска империя
До коментар #76 от "васко":Ех тая Русия бре, според Русо.ро.би.те и галактиката е била Руска, ама половината щото другата половина е била Македонска
10:08 07.02.2026
83 аналогов
10:11 07.02.2026
84 Лунатика
Коментиран от #91
10:13 07.02.2026
85 Пипи
10:14 07.02.2026
86 да знаеш само
До коментар #13 от "Цял СВЯТ знае":когато се мислиш за целия свят говори че имаш сериозно ментално отклонение … по-добре потърси помощ вместо да живееш в илюзии и да се изхождаш по форумите
10:15 07.02.2026
87 Америко Веспучи
10:18 07.02.2026
88 кореецо
10:23 07.02.2026
89 Факти
10:25 07.02.2026
90 Ксерокси политици
10:25 07.02.2026
91 освен бензин
До коментар #84 от "Лунатика":забрави да споменеш и масло особенно ако ще пътуваш до морето ти трябва по-голямо количество масло за да можеш да се върнеш а за ръждата да не говорим …
10:29 07.02.2026
92 По точно
До коментар #1 от "Тушира Микура":Крайно време е Токио да си вземе островите, а Китай източен Сибир. Това са исторически техни земи.
10:39 07.02.2026
93 6135
До коментар #52 от "Пипи":Недей така! Часът е условна мерна единица. Не са те чули, не са направили деня с 25 часа и после ще тръгнат да си искат островите.
10:41 07.02.2026
94 Русия
11:18 07.02.2026
95 ФилоСоф
12:40 07.02.2026
96 Курилите тънат в мизерия
12:41 07.02.2026
97 Лунатика
12:48 07.02.2026
98 Пипи
12:51 07.02.2026