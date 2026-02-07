Новини
Токио отново си поиска Южните Курилски острови, желае мирен договор с Русия 80 години след войната

7 Февруари, 2026 07:55, обновена 7 Февруари, 2026 08:04

Москва сочи „активното отхвърляне от страна на японското правителство на настоящата му русофобска политика“ като условие за възобновяване на пълноценен диалог

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японското правителство упорито ще търси взаимно разбирателство с Русия по териториалния въпрос и сключването на мирен договор, заяви японският премиер Санае Такаичи пред 45-ия национален конгрес, настоявайки за връщането на Северните територии.

В Япония с понятието Северните територии се наричат южните Курилски острови Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомай. 7 февруари се чества като „Ден на Северните територии“.

Такаичи подчерта, че са изминали повече от 80 години от края на Втората световна война, но Япония все още не е сключила мирен договор с Русия и териториалният въпрос между двете страни остава нерешен. „Това е наистина обидно и достойно за съжаление и правителството го приема сериозно“, каза тя, цитирана от Nikkei.

Премиерът отбеляза, че въпреки че отношенията между Япония и Русия са „в трудна ситуация“ поради конфликта в Украйна, позицията на правителството относно сключването на мирен договор и разрешаването на териториалния въпрос остава непроменена. Такаичи посочи възстановяването на правото на бившите жители на Курилските острови да посещават гробовете на предците си без визи като един от основните си приоритети. Тя заяви, че Токио ще настоява настоятелно Москва да поднови това споразумение.

СССР окупира Южните Курилски острови по време на Втората световна война. След превземането на островите, съветските войски депортират японското население. Поради разногласия по териториалния въпрос, Япония и Съветският съюз, на който Русия стана правоприемник, не сключват мирно споразумение.

През 2022 г. Москва отказа да продължи преговорите за мирен договор с Токио поради „очевидно неприятелския характер на едностранните ограничения на Япония срещу Русия“ - след началото на войната в Украйна, Япония наложи няколко кръга санкции. Русия се оттегли от диалога за установяване на съвместна икономическа дейност на Южните Курилски острови. Споразуменията за облекчени правила за посещение на Курилските острови от бивши жители на островите също бяха прекратени.

Руското външно министерство заяви, че Москва не възпрепятства посещенията на бивши островитяни, но те могат да го правят при същите условия като другите страни, с визи. „Единствената пречка е позицията на официален Токио, който в продължение на много години на практика забранява на японските граждани да пътуват до гореспоменатите острови, освен безвизово, като по този начин политизира въпроса“, отбелязаха те.

Министерството на външните работи посочи „активното отхвърляне от страна на японското правителство на настоящата му русофобска политика“ като условие за възобновяване на пълноценен диалог между Русия и Япония.


Оценка 2.1 от 44 гласа.
Оценка 2.1 от 44 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тушира Микура

    91 15 Отговор
    От тези острови, ще получат първите три букви. И то след дълги и изтощителни преговори.

    Коментиран от #14, #21, #92

    08:06 07.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    17 42 Отговор
    Не искай - взимай и не спрашивай.
    Сега е момента !!!

    Коментиран от #79

    08:06 07.02.2026

  • 3 Да гинвзимат

    29 57 Отговор
    Тя Русия и без това е Труп пред разпад

    08:07 07.02.2026

  • 4 Слава УкрайнаГероем Слава

    25 68 Отговор
    Же разкъсат най накрая Русия на парцали

    Коментиран от #8, #10, #23

    08:07 07.02.2026

  • 5 Вашето мнение

    51 26 Отговор
    От всички русофоби най-жалки са жапанките. Те са си жалки по-принцип.

    Коментиран от #35

    08:08 07.02.2026

  • 6 Един нисък грозен Бункер е на колене

    18 55 Отговор
    И всеки се гаври със слаба Русия

    08:09 07.02.2026

  • 7 СВО по план

    15 35 Отговор
    Евакуацията е спряна във Купянск
    Свършиха черните чували
    Чакаме нова партида и продължаваме

    08:10 07.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мунчо мотиката

    15 49 Отговор
    Сега со кротце, ако ли пък не, със манечко кютeк! Сега е момента да се разграби русия! И без туй не могат да стопанисват!

    08:11 07.02.2026

  • 10 Под капачките

    59 12 Отговор

    До коментар #4 от "Слава УкрайнаГероем Слава":

    След 15-20 години, такава държава с У, няма да има, но тъпитетролпета още ще плащат лихвите по заемите за зеленко.

    08:11 07.02.2026

  • 11 Швейк

    19 49 Отговор
    Путин вместо да печели , ще започне да губи територии

    Коментиран от #17, #61

    08:12 07.02.2026

  • 12 дядото

    47 5 Отговор
    санае ,като повечето жени обича да говори и да е в центъра на вниманието.колкото краварите ще им върнат нещо,така и русия няма да върне курилите.но нека си поговори жената.

    08:12 07.02.2026

  • 13 Цял СВЯТ знае

    21 64 Отговор
    Руска" нация НЕМА! Крим е УКРАИНСКИ! СИБИР е КИТАЙСКИ, КУРИЛИТЕ...ЯПОНСКИ ,Карелия-- Финландската а ... москалбад е на монголяк - Татарските роби москаля !
    Тва е

    Коментиран от #15, #26, #86

    08:13 07.02.2026

  • 14 Ленин

    52 13 Отговор

    До коментар #1 от "Тушира Микура":

    Островите се призната руска територия след края на втората световна война.
    Призната от Сащ, Англия, Франция и всички други държави.
    Това че японците ги насъскват техните собсвеници Сащ да не го признават това си е проблем на японците.

    Коментиран от #20

    08:16 07.02.2026

  • 15 Възраждане

    13 37 Отговор

    До коментар #13 от "Цял СВЯТ знае":

    До 5 год всички ..8 ... Азиатски Републики у П едерацията ще обявят официално Независимост и присъединяване към ПОДНЕБЕСНАТА ИМПЕРИЯ!

    Коментиран от #22

    08:18 07.02.2026

  • 16 Мишел

    51 14 Отговор
    Курилските острови и остров Хокайдо са били руски, част от Иркутска губерния, преди да пристигнат японците. Айните, коренното население там, са били покръстени. Имало е църкви и руска администрация.

    Коментиран от #28

    08:19 07.02.2026

  • 17 Драго

    45 13 Отговор

    До коментар #11 от "Швейк":

    Що ще започне да ги губи Путин бе?
    Засега си печели стабилно срещу цялото нату и техните колонии.

    Коментиран от #25, #29

    08:20 07.02.2026

  • 18 ма ДУРО

    14 32 Отговор
    На рушняците се им е малко...
    Добре, че се намери един тъп цар, та жителите на Аляска се отърваха от "матушка" и сега са на светлинни години пред бившите си сънародници

    08:21 07.02.2026

  • 19 Майор Мишев

    36 9 Отговор
    Аби Курилските острови джапанетата ще ги гледат през крив макарон,няма начин руснаците да им ги дадат за да си направят янките там военни бази .Вовата да им покаже къде го е охапал петеля 😂😂😂 .

    08:23 07.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Софиянец

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тушира Микура":

    Дава ме им Курило.

    08:26 07.02.2026

  • 22 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    18 7 Отговор

    До коментар #15 от "Възраждане":

    Теб лично ква ти е далаверата ?Ние си върнахме Източна Румелия без нито един изстрел ,остава само документално да го оформим и да назначим валия .

    08:26 07.02.2026

  • 23 гробар

    23 5 Отговор

    До коментар #4 от "Слава УкрайнаГероем Слава":

    Ква слава бе коте ,на 2м под земята слава няма .Заповядай да питаш бившите ми клиенти ,но се съмнявам да ти отговорят ....

    08:28 07.02.2026

  • 24 Тити

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "КоФ Ленин ма г--- ЕЙ?!!":

    Тихоо !Тихо бре тръбар хъесоссс ,потапяй се !

    08:29 07.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мишел

    30 7 Отговор

    До коментар #13 от "Цял СВЯТ знае":

    Цял свят знае, само ти не знаеш, че няма нищо вярно от това, което си написал.
    След скитите и татарите, Крим е бил един век турски, над 200г руски, 50+ г.незаконно подарен на Украйна от украинеца Хрусчов и оттогава завинаги руски.

    Коментиран от #27

    08:32 07.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тоест нещо като

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    при нас с наприемер Родопите и турското робство? Местните са покръстени, има имперски управители, чужди храмове...

    08:37 07.02.2026

  • 29 Стабилно 10’метра на ден

    6 17 Отговор

    До коментар #17 от "Драго":

    И и 2 милиона Руси прасета
    Най стабилната демографска криза

    Коментиран от #33

    08:42 07.02.2026

  • 30 Любител шофьор

    8 20 Отговор
    Каквото посееш,такова ще пожънеш. Руснаците посяха омраза. Затова никой не ги обича.

    Коментиран от #40, #54

    08:43 07.02.2026

  • 31 Кривоверен алкаш

    8 8 Отговор
    Взаимно разбирателство и преговори се правят с разумни хора...не с закостеняли крепостни акъли...Колкото Кремъл ще отстъпи от исканията си в Украйна ,толкова и ще има единодушие за Северните Територии...

    Коментиран от #37

    08:44 07.02.2026

  • 32 Хихихихи

    16 7 Отговор
    Джапанките ще гледат Курилите през крив макарон!

    Коментиран от #39

    08:46 07.02.2026

  • 33 Тролчето е

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Стабилно 10’метра на ден":

    Стабилно като дирек. И почти толкова умно.

    08:47 07.02.2026

  • 34 Каква красавица, само

    10 4 Отговор
    Явно, колкото е красива, толкова е и умна.

    08:48 07.02.2026

  • 35 Търновец

    8 17 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Историята е такава каквато е и Японците не лъжат ни най малко - за пръв път тези 4 острова са част от Япония още през 18 век и не са част от групата острови наречени Курилски. Още преди повече от 200 години Японците са ги наричали част от Япония а островите на Север са били Португалска колония. А през 1945 Русите нападнаха Япония въпреки действуващият пакт за ненападение и даже искаха да окупират и Хокайдо. А стотици хиляди Японци бяха изгонени от домовете им на Сахалин и Курилите и е тях бяха настанени Украинци и Руси. За пръв път Никита Хрушчов 1956 предложи да върне двата по малки острова. В момента има наплив на мигранти Руси искащи Японски паспорти

    Коментиран от #38, #45, #51, #65

    08:49 07.02.2026

  • 36 Kaлпазанин

    12 5 Отговор
    Предполагам че Токио и джапанките могат и да ги получат под наем ,ама ако въведат рублата и се изчистят от говедата които ги бомбиха с два атома ,и все още им ли@@@@ @@@@@@@@

    08:49 07.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 АсанБГ

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    Все още търновец не съм .....л, винаги съм открит за нови предизвикателства и авантюри .

    08:51 07.02.2026

  • 39 Търновец

    7 11 Отговор

    До коментар #32 от "Хихихихи":

    Ако заселването на Китайци в Сибир продължава с тези темпове то след 25 години Русите стават малцинство

    Коментиран от #41, #55

    08:52 07.02.2026

  • 40 Ишибаши Сан

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "Любител шофьор":

    Явно си любител на нестандартната любов ,само поискай .

    08:53 07.02.2026

  • 41 Османагич 🇵🇰

    12 8 Отговор

    До коментар #39 от "Търновец":

    Абе то след 30 г и белите българи ще са абсолютно малцинство и ще живеят в гета 😂😂😂 .

    08:54 07.02.2026

  • 42 Бах мама му..

    8 14 Отговор
    Русия преяжда с територии и продължава да анексира. Нищо не пречи да отстъпи Курилските острови, но може и да продаде на Япония част от източното крайбрежие на Япония. Путин дава милион жертви от хора , но територия не дава.

    Коментиран от #46

    08:55 07.02.2026

  • 43 Харно

    12 5 Отговор
    Японските мисирки да продължават да ближат топките на гринговците,а ако им е отесняло да ги помолят пак да хвърлят две бомби за да ги разредят

    08:55 07.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Стига си измисля

    17 5 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    Руснаци искали японски паспорти?
    Нещо те пере съчмата.

    Коментиран от #60, #64, #67

    08:57 07.02.2026

  • 46 Кривоверен алкаш

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "Бах мама му..":

    Я се дръж прилично във форума бе тюфф уеккк какви са тези псувни !

    08:58 07.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Давай Санае

    8 9 Отговор
    Трепай ватенките

    09:00 07.02.2026

  • 50 Другарят Си

    6 11 Отговор
    Ние ще си вземем
    Сибир .

    Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
    Сам си сложи въжето..
    Скоро ще увисне като Мръсен Чаршаф.

    09:00 07.02.2026

  • 51 АсанБГ

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    Историята ще е доста по интересна ако наминеш през Мъглиж ,дет се вика само прохода Шипка ни дели .

    09:04 07.02.2026

  • 52 Пипи

    10 8 Отговор
    Япония ще получи курилските острови, когато денонощието стане 25 часа.

    Коментиран от #93

    09:10 07.02.2026

  • 53 Тиква

    9 4 Отговор
    Който губи войната,губи не само населението но и територията, бяхте със фашистите,ето ви,сега със окранацюгите още трябва да ви отрежат.

    09:16 07.02.2026

  • 54 Тиква

    9 5 Отговор

    До коментар #30 от "Любител шофьор":

    Ха ха ха омраза? Руснаците?на какви хапчета си, уСрула,кая,зелената въшка омраза бълват,лъжи и фалшиви новини,бучи, децата, крадливи евроатланацисти хептен се оляха,не говоря за трите прибалтийските Лъва, бандероФашаги долни.

    09:22 07.02.2026

  • 55 мушмул

    13 4 Отговор

    До коментар #39 от "Търновец":

    Темата не е за китайците и Сибир! А те пък са се юрнали през глава към -45° комфорт! Ама да си напишеш опорката и да блеснеш колко си "не умен"!

    09:23 07.02.2026

  • 56 Перник

    8 4 Отговор
    Ще има Орешник и за дръпнатите очички

    09:23 07.02.2026

  • 57 Станчо Кънчев

    7 7 Отговор
    Японците трябва да си вземат курилските острови със военна сила. Руснаците само това чакат за да ги почнат и запознаят с най- новите разработки на ВПК-то си.

    09:24 07.02.2026

  • 58 хффдхх

    4 3 Отговор
    Няма поуки от предишни поражения тези, по спиралата се повтарят нещата

    09:26 07.02.2026

  • 59 Пипи

    9 5 Отговор
    Японците определен надценяват възможностите си по отношение на Русия. Нито жената на снимката, нито някой друг в нейното правителство е в позиция да диктуват нещо на Русия.

    09:28 07.02.2026

  • 60 накуру хакамото

    7 6 Отговор

    До коментар #45 от "Стига си измисля":

    Японският паспорт е N1 в света , може да се ходи в най-много държави на планетата без визи.Почети малко и тогава давай мнение.

    09:31 07.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ний ша Ва упрайм

    9 5 Отговор
    се идно руснаците да дадат Севастопол на окраинците за американска военна база така е и там тия островчета пазят от американски подводници да не улазят в Охотско море те са естествен щит. Докато джапанетата са с американците ще ги гледат през криф марокон.

    09:35 07.02.2026

  • 63 Сергей Лавров

    6 4 Отговор
    Всякакви разговори касаещи желанието на Япония да получи достъп до курилските острови вече са прекратени и няма планове за тяхното възобновяване. Липсата на мирен договор между Русия и Япония не е никакъв сериозен проблем, както се вижда от липсата на същия през последните 80 години.

    09:37 07.02.2026

  • 64 ТАСС

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Стига си измисля":

    ТОП 20 НА НАЙ-ВЛИЯТЕЛНИТЕ ПАСПОРТИ – ДЪРЖАВИ, ДОСТЪПНИ БЕЗ ВИЗА

    Япония,Сингапур (193)
    Южна Корея (190)
    Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Испания (189)
    Австрия, Белгия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Швеция (188)
    Гърция, Нова Зеландия, Швейцария (187)
    Обединено кралство (186)
    Австралия, Чехия, Унгария, Малта, Полша (185)
    Канада, Естония, ОАЕ (184)
    Хърватия, Латвия, Словакия, Словения (183)
    Исландия, Литва, САЩ (182)
    Лихтенщайн, Малайзия (181)
    Кипър (178)
    България, Монако, Румъния (177)
    Чили (176)
    Андора (171)
    Бразилия, Аржентина, Сан Марино (170)
    Хонгконг (169)
    Израел (168)
    Бруней (164)
    Барбадос (163)

    Коментиран от #70

    09:38 07.02.2026

  • 65 Цък

    9 4 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    Аман от тъпи парчета. ВСВ е война между коалиции. След нейния край има преначертаване на границите на много държави, според вижданията на победителите. Войната в Украйна е единствената , където пребитите от бой искат да диктуват условията. Това само показва неадекватността на европейския елит.

    09:38 07.02.2026

  • 66 шушани

    6 3 Отговор
    Ипонците са от най-големите фашисти да знаете!

    09:41 07.02.2026

  • 67 АЛКАШ ЧАКАШ ЯПОНСКИ ПАСАВАН

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Стига си измисля":

    Твоите Руснаци в момента са извън топ 20 без визи ,после да не се чудиш що се нареждат на опашка пред Японското посолство.

    09:43 07.02.2026

  • 68 Даро

    2 2 Отговор
    Нормално е всеки да си иска. Друго е дали ще му се даде! 🤣

    09:43 07.02.2026

  • 69 Пипи

    4 2 Отговор
    Най-добрият начин за японците е да забравят за Курилите. Русия ясно им каза, че няма да ги получат. За да е още по-ясно им забрани да ловят риба във водите наоколо.

    09:45 07.02.2026

  • 70 Цък

    5 3 Отговор

    До коментар #64 от "ТАСС":

    И какво ти показва този списък едно голямо нищо. На Японците им трябват визи да посетят Русия, САЩ, Обединеното кралство, Австралия, Канада и за 12 държави в Африка. На българите ни трябват визи до посетим големите ни братя САЩ и Англия.

    Коментиран от #71, #72

    09:49 07.02.2026

  • 71 цък ни и почети

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Цък":

    не взимай отношение като не са ти ясни нещата..не пиши неистини

    09:52 07.02.2026

  • 72 цък пръц

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Цък":

    Японският паспорт е най-силният в света, позволяващ безвизов достъп или виза при пристигане до около 193-194 страни. С него може да се пътува свободно в Европа (ЕС/Шенген), почти цяла Америка, части от Азия (Южна Корея, Малайзия, Сингапур) и много други дестинации за туризъм и кратък престой.
    Основни дестинации без виза за японски граждани:
    Европа: Всички страни от Шенгенското пространство (Германия, Франция, Италия, Испания и др.), Великобритания, Ирландия.
    Азия: Сингапур, Малайзия, Тайланд, Южна Корея, Индонезия, Филипините.
    Америка: САЩ , Канада, Мексико, Аржентина, Бразилия, Колумбия, Коста Рика.
    Океания: Австралия (с ETA), Нова Зеландия.
    Африка и Близкия Изток: Мароко, Тунис, Израел, ОАЕ.

    09:57 07.02.2026

  • 73 Писателя

    2 2 Отговор
    Колко държави могат да посетят притежателите на японски паспорти без визи няма никакво отношение към темата на статията - японците иска да получат контрол на курилските острови.

    Коментиран от #75

    09:57 07.02.2026

  • 74 Никой

    2 2 Отговор
    Русия избесума света от военщината - която сега пак - "изпълзя".

    Японците трябва да са доволни и то наистина - благодарни - че Русия ги освободи от глупостите. Като искаш от някой - нещо - плати си - те са тръгнали - Япония - на един вид - "кражба".

    Те са надминали и ЧЕЗ по скорост на прибирен ан пари. Сега - на всеки му се краде - но не е в това въпроса.

    Япония трябва да разбере - няма как да стане това.

    Има Порт-Артур. И това е в списъка на Русия.

    09:58 07.02.2026

  • 75 ТАСС

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Писателя":

    Никой не оспорва темата,а оспорвам глупостите написани от форумните неуки русофили като N45

    10:01 07.02.2026

  • 76 васко

    6 3 Отговор
    Световната сг..ан постоянно подтиква Япония като целта е да отношенията да останат напрегнати за да може Япония да бъде повече привързана към тях . Те са били Руски територии като Русия ги загубила във войната с Япония в 1905 година .

    Коментиран от #82

    10:01 07.02.2026

  • 77 Писателя

    3 1 Отговор
    Скъпи японци, за да живеете дълго забравете за курилските острови. Това е най-доброто нещо, което можете да направите за себе си.

    10:02 07.02.2026

  • 78 Яшимото Смучикура

    4 1 Отговор
    Е то за нас остават само първите 3 букви

    10:04 07.02.2026

  • 79 куку

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Тази на снимката бивша посланичка в САЩ Поптодорова ли е ? питам за един мой приятел..работи в безмитен магазин на летището в полската столица..

    Коментиран от #81

    10:04 07.02.2026

  • 80 Царство България и СССР ,САЩ и

    2 1 Отговор
    Великобритания
    Също нямат подписан мирен договор

    10:06 07.02.2026

  • 81 Пипи

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "куку":

    Тази леля на снимката е на около 65 години а изглежда като на 45.

    10:06 07.02.2026

  • 82 русомакедонска империя

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "васко":

    Ех тая Русия бре, според Русо.ро.би.те и галактиката е била Руска, ама половината щото другата половина е била Македонска

    10:08 07.02.2026

  • 83 аналогов

    3 1 Отговор
    време е и ние да поискаме връщане на териториите от изтеклия ньойски договор но липвсат политици с топки за тази цел…

    10:11 07.02.2026

  • 84 Лунатика

    2 2 Отговор
    А иначе маздичките са хубави коли, само дето не се развалят. Наливаш бензин и караш.

    Коментиран от #91

    10:13 07.02.2026

  • 85 Пипи

    2 1 Отговор
    А пък Испания иска връщането на Гибралтар от Англия.

    10:14 07.02.2026

  • 86 да знаеш само

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цял СВЯТ знае":

    когато се мислиш за целия свят говори че имаш сериозно ментално отклонение … по-добре потърси помощ вместо да живееш в илюзии и да се изхождаш по форумите

    10:15 07.02.2026

  • 87 Америко Веспучи

    2 1 Отговор
    Коренното индианско население на Америка заяви ясното си желание да получи обратно територията на САЩ.

    10:18 07.02.2026

  • 88 кореецо

    3 1 Отговор
    японците неможаха от куреийците да си вземат островите докдо как искат да си вземат от руснаците по дибре да си траят да не ги налазят китайците

    10:23 07.02.2026

  • 89 Факти

    2 4 Отговор
    Русия убива, руши и отнема чужди територии, а после се оплаква, че жертвите били русофоби. А какви да бъдат? Нормално е да мразиш злото, което ти причинява страдание. Обратното е мазохизъм. Русия сама създава русофобията по света. Ако беше нормална мирна държава, никой нямаше да я мрази. Да сте чули за японофобия? Да се чули за някаква друга държавофобия? Единственият популярен термин е русофобия. Това е една от дъвките на руската пропаганда. САЩ, също като Русия, са мразени по света, но не съм видял американците да се оплакват от американофобия и да се правят на жертви. Това е все едно дяволът да реве, че никой не го обича. Само Русия е способна на такъв театър с цел промиване на мозъци.

    10:25 07.02.2026

  • 90 Ксерокси политици

    3 1 Отговор
    Проучете произхода и биографията на премиерката, общото с "елита" на ЕС е по схема. САЩ отварят нов фронт срещу Русия под чужд флаг.

    10:25 07.02.2026

  • 91 освен бензин

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Лунатика":

    забрави да споменеш и масло особенно ако ще пътуваш до морето ти трябва по-голямо количество масло за да можеш да се върнеш а за ръждата да не говорим …

    10:29 07.02.2026

  • 92 По точно

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тушира Микура":

    Крайно време е Токио да си вземе островите, а Китай източен Сибир. Това са исторически техни земи.

    10:39 07.02.2026

  • 93 6135

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Пипи":

    Недей така! Часът е условна мерна единица. Не са те чули, не са направили деня с 25 часа и после ще тръгнат да си искат островите.

    10:41 07.02.2026

  • 94 Русия

    2 1 Отговор
    Хирошима и Нагасаки 2 наближава !

    11:18 07.02.2026

  • 95 ФилоСоф

    1 1 Отговор
    Джапанета искането не е като даването ,и аз много неща искам от доста години но никой не ми ги е дал .

    12:40 07.02.2026

  • 96 Курилите тънат в мизерия

    1 4 Отговор
    Рушляка нищо не може да прави, но и на другите не дава!

    12:41 07.02.2026

  • 97 Лунатика

    0 0 Отговор
    За японците не знам дали ще си получат островите, обаче маздичката е голяма работа - пръц пръц и навсякъде стигам с нея. Само бензин гори масло не.

    12:48 07.02.2026

  • 98 Пипи

    2 2 Отговор
    Японците да се погрижат за бездомниците си в Токио и Киото а не де занимават с Курилските острови. В САЩ имало 1 000 000 хора без достъп до здравеопазване, защото нямат застраховки. А тръгнали да се занимават с Русия.

    12:51 07.02.2026

