Японското правителство упорито ще търси взаимно разбирателство с Русия по териториалния въпрос и сключването на мирен договор, заяви японският премиер Санае Такаичи пред 45-ия национален конгрес, настоявайки за връщането на Северните територии.

В Япония с понятието Северните територии се наричат южните Курилски острови Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомай. 7 февруари се чества като „Ден на Северните територии“.

Такаичи подчерта, че са изминали повече от 80 години от края на Втората световна война, но Япония все още не е сключила мирен договор с Русия и териториалният въпрос между двете страни остава нерешен. „Това е наистина обидно и достойно за съжаление и правителството го приема сериозно“, каза тя, цитирана от Nikkei.

Премиерът отбеляза, че въпреки че отношенията между Япония и Русия са „в трудна ситуация“ поради конфликта в Украйна, позицията на правителството относно сключването на мирен договор и разрешаването на териториалния въпрос остава непроменена. Такаичи посочи възстановяването на правото на бившите жители на Курилските острови да посещават гробовете на предците си без визи като един от основните си приоритети. Тя заяви, че Токио ще настоява настоятелно Москва да поднови това споразумение.

СССР окупира Южните Курилски острови по време на Втората световна война. След превземането на островите, съветските войски депортират японското население. Поради разногласия по териториалния въпрос, Япония и Съветският съюз, на който Русия стана правоприемник, не сключват мирно споразумение.

През 2022 г. Москва отказа да продължи преговорите за мирен договор с Токио поради „очевидно неприятелския характер на едностранните ограничения на Япония срещу Русия“ - след началото на войната в Украйна, Япония наложи няколко кръга санкции. Русия се оттегли от диалога за установяване на съвместна икономическа дейност на Южните Курилски острови. Споразуменията за облекчени правила за посещение на Курилските острови от бивши жители на островите също бяха прекратени.

Руското външно министерство заяви, че Москва не възпрепятства посещенията на бивши островитяни, но те могат да го правят при същите условия като другите страни, с визи. „Единствената пречка е позицията на официален Токио, който в продължение на много години на практика забранява на японските граждани да пътуват до гореспоменатите острови, освен безвизово, като по този начин политизира въпроса“, отбелязаха те.

Министерството на външните работи посочи „активното отхвърляне от страна на японското правителство на настоящата му русофобска политика“ като условие за възобновяване на пълноценен диалог между Русия и Япония.