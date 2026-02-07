Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Руска въздушна атака порази приют за кучета в Запорожие ВИДЕО
  Тема: Украйна

Руска въздушна атака порази приют за кучета в Запорожие ВИДЕО

7 Февруари, 2026 08:11, обновена 7 Февруари, 2026 07:14 1 390 70

  • война-
  • русия-
  • украйна-
  • запорожие-
  • приют-
  • кучета

Загинали са 13 животни

Руска въздушна атака порази приют за кучета в Запорожие ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

При руска въздушна атака е ударен приют за кучета в украинския град Запорожие, предаде Асошиейтед прес. Тринайсет кучета са загинали, а седем са ранени, съобщиха от градската управа.

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени. Други седем са ранени и получават лечение", каза секретарката на градския съвет Рехина Харченко.

При руска въздушна атака в Запорожка област в ранните часове на петък бяха ранени осем души и бяха нанесени щети на 18 блока с апартаменти, съобщи по-рано ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.

В петък Русия е изстреляла 328 дрона и седем ракети по Украйна, а противовъздушната отбрана е свалила 297 дрона.

На фона на мразовитата зима над 1200 жилищни сгради в различни райони на столицата Киев са без отопление дни наред поради руските бомбардировки на електропреносната мрежа, съобщи вчера президентът Володимир Зеленски и поиска подобряване на работата на украинските военновъздушни сили.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 20 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 койдазнай

    33 3 Отговор
    Това е щеба на натото в Запорожие!
    Загинали за 140 пиндоски инструктора!

    07:17 07.02.2026

  • 3 Пояснение

    37 4 Отговор
    Ей сега ще стане страшно. Хората се събират на шумни протести само заради кучетата.

    Коментиран от #10

    07:18 07.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Киев

    26 4 Отговор
    Кога ще ни пуснат тока? Парното?

    07:20 07.02.2026

  • 6 Сър Артър Харис

    36 5 Отговор
    Горете гуми на Майдана да се стоплите, като тогава.

    07:21 07.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европеец

    37 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пояснение":

    Не знам, голяма статия ,няма що..... Ще чакам статиийка за българите в Одеса, с може би и за родилни домове и детски градини....

    Коментиран от #18, #22, #25, #26

    07:24 07.02.2026

  • 11 Впрочем

    4 24 Отговор

    До коментар #1 от "Гларус":

    Има ги щото приматите нападнаха държавата им.

    Коментиран от #13

    07:24 07.02.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    8 23 Отговор
    Няма значение !!!
    Русия отмъсти жестоко за убийството на главния си разведчик Алексеев. Пробайте пак, следващата мишена ще е приют за котки. Рассия сила......ептаааааа😁

    Коментиран от #16

    07:25 07.02.2026

  • 13 Гларус

    21 9 Отговор

    До коментар #11 от "Впрочем":

    Няма такава държава
    Това е област на руската федерация!

    Коментиран от #30

    07:26 07.02.2026

  • 14 Ха ха

    9 18 Отговор
    Без Старлинк съветско-руските ракети скоро ще уцелят и някоя външно WC и ще обявят гАляма пАбеда.

    Коментиран от #23

    07:26 07.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахахаха

    16 5 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Маняк дори човек в гръб не можете да ликвидирате хахах, незнам на какво се кефи, то и з а това губите войната, 400 млрд в оръжия и няма 1 км освободен,много тъжно

    07:27 07.02.2026

  • 17 Копейка

    4 7 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    07:29 07.02.2026

  • 18 Руската пропаганда

    6 17 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Има за цел глупака.

    07:30 07.02.2026

  • 19 Мишел

    19 6 Отговор
    Руската ракетна атака срещу западна Украйна вчера унищожи кучешкия приют и енергийната мрежа там с връзките към енергийните системи на страните от ЕС.

    07:30 07.02.2026

  • 20 Виртуален герой

    32 6 Отговор
    Героичен изстрадал брадат украйнски войник, с риск за живота си, закрил с викингските си широки гърди горкото куче от свистящите куршуми.......ПАРОДИЯ.....Да се посмеем малко, добре започва почивният ден..... :)

    07:31 07.02.2026

  • 21 мдаааа

    21 4 Отговор
    Тия кучета требе да са "бандери" ...

    07:31 07.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахахахаха

    14 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха":

    Я провери какво става в момента в Украйна, масово летят дронове и ракети, резултатите ще станат ясно малко по късно

    Коментиран от #28

    07:32 07.02.2026

  • 24 100 грама Захаровка

    7 13 Отговор

    До коментар #15 от "Урсулка":

    Умните и красивите сме повече от копейки, изрожденци, малинки и вся остольная св.....оч

    Коментиран от #66

    07:34 07.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кирило Буданов, разведчик

    6 14 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Cъбота....
    Хиляди гладни мocкoвчани са излезли да се разходят и купят нещо дeфицитнo на битака на Чepвeния площад.
    Един забравен сак чака сигнал.........

    Коментиран от #35

    07:35 07.02.2026

  • 27 Отчет

    21 4 Отговор
    След като са само няколко кучрта в Киев, значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    07:36 07.02.2026

  • 28 Ха ха

    5 14 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахахаха":

    Проверих, ушанка без крак превзема за стотен път Покровск и Купянск ,ама без глава ха ха.Ходи виж си в двора WC, да не се е препълнило

    Коментиран от #29

    07:36 07.02.2026

  • 29 Хахахахаха

    14 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ха":

    Хахахха, това ли измисли, на какъв жаргон е това, от кой крах е цига. ката махала където живееш, ко стана с Покровск и Мирноград, взехте ли Купянск, нещо клипчета скоро май няма, Сирски защо мълчи а не ни обеснява за успешните атаки на укрите хахахха, аааа сетих се Еми то такива няма хахахахахах, ама разбирам те - сигурно в живота си лузър и за това подкрепяш такива като теб, разкрит си

    Коментиран от #34, #38

    07:40 07.02.2026

  • 30 Маша алкаша

    7 11 Отговор

    До коментар #13 от "Гларус":

    Има , видяхме колко от ордата ни заминаха на концерт при Кабзон.

    07:40 07.02.2026

  • 31 Руския Терорист

    4 12 Отговор
    Даже и кучета не жали .

    Типично за Блатните Уроди .

    07:41 07.02.2026

  • 32 Харно

    13 2 Отговор
    Пуснете някоя новина от ивицата Газа,там си отиват хиляди деца,вие с кучета си чешете езиците

    07:42 07.02.2026

  • 33 Кремълска Шпакла

    4 11 Отговор
    Усърдно работят Родните ШПАКЛОВЧИЦИ.

    Езиците им постоянно са Изтръпнали .

    Коментиран от #37

    07:46 07.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Рублевка

    14 5 Отговор

    До коментар #26 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Кирило Будалов разведчик с крива от експлозиите глава и с парализирана дясна ръка ,скоро без ръце и глава .Много трудно е да се скриеш от смерш ,след ВСВ в продължение на 20г са преследвали есесовци и много малко от тях са успели да оцелеят .

    Коментиран от #46

    07:47 07.02.2026

  • 36 Гробар

    3 6 Отговор
    Това са били предрешени бандери.

    07:47 07.02.2026

  • 37 Ами Нети

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Кремълска Шпакла":

    Ами и най катти така ,в маалата всички са доволни 😂😂😂 .

    07:48 07.02.2026

  • 38 Ха ха

    7 9 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахахаха":

    Ха ха четиригодишна мъки с тази спец.АбАсрация и един милион при Кабзон.Да те питам ,кой поред генерал отиде в казана ха ха

    Коментиран от #42

    07:49 07.02.2026

  • 39 хихи

    8 2 Отговор
    Така е като няма интернет загиват невинни животни....

    07:49 07.02.2026

  • 40 СтаМат МаГа

    7 4 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански ,а пък те нека си пишат статии повдигащи духа !

    Коментиран от #59

    07:52 07.02.2026

  • 41 Ивелин Михайлов

    10 3 Отговор
    Всяка неуцелила украинска зенитна ракета се превръща автоматично в руска🤡

    07:53 07.02.2026

  • 42 Хахахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ха":

    Маняк нищо не ти разбирам, спри лепилото, спри го и на роднините ти, че вече не може да ви разберем какви ще, днеска не си на работа на строежа, отивай че няма да вземеш надник и баща ти пак ще трябва да прости, виждам при кой има 4 години насилствена мобилизация, смятай какви жертви дават укрите като не са спрели нито за миг мобилизацията, няма резерви, седят с години на фронта, а сега бързай за работа че твойте чавета ги гледам на улицата бъркат е казаните

    Коментиран от #53

    07:56 07.02.2026

  • 43 Картаген

    7 5 Отговор
    Поредно доказателство,че укрите живеят във филм . Онзи ден в КиеФ почина от студ и глад известен режисьор,а тези завиват куче с одеало,щателно снимано.
    Както каза едни обикновен укра:
    ,,Какво направихме с държавата си? Някога дадохме ядреното си оръжие за да получим гаранции за безопасност,днес ,чрез мъдрата си политика дадохме природните си ресурси и половината си територия за да получим същите гаранции за безопасност."

    07:56 07.02.2026

  • 44 Жълтопаветник

    4 3 Отговор
    Кучeшки приют ударен с руска точност! Много скъпи им излязаа на пиeнкити тея 13 пoмяри!

    08:00 07.02.2026

  • 45 Пръчат

    5 4 Отговор
    Такава е тя без старлинк! Ще се изпозастрелят вaтянкити!

    08:02 07.02.2026

  • 46 Кирило Буданов, разведчик

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Рублевка":

    "... 20г са преследвани след войната...."

    Абсолютно същото чака всички руски фашисти.
    Украйна помни, знае, не забравя !!!

    Коментиран от #52

    08:03 07.02.2026

  • 47 Калоян

    12 3 Отговор
    Кой хаби скъп далекообхватен дрон за един кучкарник?
    Или там е имало нещо важно,или ПВО-то на укрите са го отклонили или разиграват кучешка ,,Буча"
    с цел отчаяно да привлекат вниманието на екозащитници.
    Укрите си разиграха целия арсенал от номера.Ама нека продължават да слушат Борката Джонсън още.
    Той си пише книгата с мемоари край камината , а тЕа докъде се докараха...

    Коментиран от #48

    08:09 07.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Зеления път

    8 4 Отговор
    Всички говорят на руски в Украйна. Заради Шайка алчни, безскрупулни мръсници и известно количество деградирали, жестоки нацисти си унищожиха и държавата и хората, а и кучетата даже..

    08:24 07.02.2026

  • 50 укрокучетата

    4 4 Отговор
    смляха 1,2млн. орки

    08:34 07.02.2026

  • 51 ТИГО

    7 5 Отговор
    Те ватенките гадни толкова си могат , цивилни и животни да избиват а родните рашистки пoMиaри им викат слава ! Дано да ви се върне ,да гледате и да виете в безсилието си !

    08:36 07.02.2026

  • 52 ТИГО

    7 8 Отговор

    До коментар #46 от "Кирило Буданов, разведчик":

    И нашите про руски пoMиaри !

    08:38 07.02.2026

  • 53 ТИГО

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахахаха":

    Като си прocT !Ми както казвам че "Най простият Изкуствен Иинтелект е по умен от роден русофилист " Екземпляри като теб даже и Руски не знаят за да прославяте ушанките !

    08:45 07.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 коко

    4 4 Отговор
    Горките кучовци! И те ли са нацисти и враги "русского мира"?

    08:55 07.02.2026

  • 56 Оги

    3 4 Отговор
    И това ли е военен обект? Явно сглобяват безпилотници тези кучета….

    Коментиран от #67

    09:01 07.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 бла

    7 2 Отговор
    От новините във Факти, разбрах едно. Най - сигурното място за Бандерите, са казарми и военни обекти. Руснаците до сега един не са уцелили !

    09:02 07.02.2026

  • 59 Чукча

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "СтаМат МаГа":

    Да таковам матушката ти във всички дупки!

    Коментиран от #60

    09:02 07.02.2026

  • 60 Урсул фон дер Бандер

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "Чукча":

    първо запълни твоите

    09:08 07.02.2026

  • 61 ФСБ

    2 3 Отговор
    Това е стратегически център за вземане на решения . Минимум 20 натовски генерала са елиминирани , както се казва - като кучета. Следващия път ще ударим конезавод с Орешник.

    09:28 07.02.2026

  • 62 Вече ми бе омръзнало

    4 2 Отговор
    от счупени орозорци на болници и детски градини!
    Това е новост обаче ! Отваря нови дискусии за целите на руснаците!

    09:31 07.02.2026

  • 63 От протеста за Мая

    3 2 Отговор
    В 14.00 се събираме пред руското посолсво!!!

    09:37 07.02.2026

  • 64 Все тая

    2 2 Отговор
    Ееее най-накрая измислиха нещо ново. Досега все болница, училище, Мол, болница ,училище 😆

    09:43 07.02.2026

  • 65 ами

    1 1 Отговор
    злодеи - а какво стана с детските градини - свършиха ли

    09:48 07.02.2026

  • 66 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "100 грама Захаровка":

    Хайде в бардака тогава всички умни и красиви!Епщайновци ви чакат!

    09:49 07.02.2026

  • 67 Кучешки приюти

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Оги":

    обикновено се правят извън населените места или в покрайнините им - в индустриалните зони.Не вярвам в Украйна да е различно.

    09:58 07.02.2026

  • 68 любопитен

    2 1 Отговор
    Азовци и айдарци там ли са се крили?

    10:14 07.02.2026

  • 69 Хо Ши Мин

    2 1 Отговор
    Сега ще има кучешко на корем

    10:31 07.02.2026

  • 70 Абе

    1 1 Отговор
    Ти остави приюта, що не пишете за блокираните близо 3000 в Константинова. Май не е правилно.

    14:23 07.02.2026

