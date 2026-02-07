Руска въздушна атака порази приют за кучета в Запорожие ВИДЕО

При руска въздушна атака е ударен приют за кучета в украинския град Запорожие, предаде Асошиейтед прес. Тринайсет кучета са загинали, а седем са ранени, съобщиха от градската управа.
"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени. Други седем са ранени и получават лечение", каза секретарката на градския съвет Рехина Харченко.
При руска въздушна атака в Запорожка област в ранните часове на петък бяха ранени осем души и бяха нанесени щети на 18 блока с апартаменти, съобщи по-рано ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.
В петък Русия е изстреляла 328 дрона и седем ракети по Украйна, а противовъздушната отбрана е свалила 297 дрона.
На фона на мразовитата зима над 1200 жилищни сгради в различни райони на столицата Киев са без отопление дни наред поради руските бомбардировки на електропреносната мрежа, съобщи вчера президентът Володимир Зеленски и поиска подобряване на работата на украинските военновъздушни сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 койдазнай
Загинали за 140 пиндоски инструктора!
07:17 07.02.2026
3 Пояснение
Коментиран от #10
07:18 07.02.2026
5 Киев
07:20 07.02.2026
6 Сър Артър Харис
07:21 07.02.2026
10 Европеец
До коментар #3 от "Пояснение":Не знам, голяма статия ,няма що..... Ще чакам статиийка за българите в Одеса, с може би и за родилни домове и детски градини....
Коментиран от #18, #22, #25, #26
07:24 07.02.2026
11 Впрочем
До коментар #1 от "Гларус":Има ги щото приматите нападнаха държавата им.
Коментиран от #13
07:24 07.02.2026
12 Владимир Путин, президент
Русия отмъсти жестоко за убийството на главния си разведчик Алексеев. Пробайте пак, следващата мишена ще е приют за котки. Рассия сила......ептаааааа😁
Коментиран от #16
07:25 07.02.2026
13 Гларус
До коментар #11 от "Впрочем":Няма такава държава
Това е област на руската федерация!
Коментиран от #30
07:26 07.02.2026
14 Ха ха
Коментиран от #23
07:26 07.02.2026
16 Хахахахаха
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Маняк дори човек в гръб не можете да ликвидирате хахах, незнам на какво се кефи, то и з а това губите войната, 400 млрд в оръжия и няма 1 км освободен,много тъжно
07:27 07.02.2026
17 Копейка
07:29 07.02.2026
18 Руската пропаганда
До коментар #10 от "Европеец":Има за цел глупака.
07:30 07.02.2026
19 Мишел
07:30 07.02.2026
20 Виртуален герой
07:31 07.02.2026
21 мдаааа
07:31 07.02.2026
23 Хахахахаха
До коментар #14 от "Ха ха":Я провери какво става в момента в Украйна, масово летят дронове и ракети, резултатите ще станат ясно малко по късно
Коментиран от #28
07:32 07.02.2026
24 100 грама Захаровка
До коментар #15 от "Урсулка":Умните и красивите сме повече от копейки, изрожденци, малинки и вся остольная св.....оч
Коментиран от #66
07:34 07.02.2026
26 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #10 от "Европеец":Cъбота....
Хиляди гладни мocкoвчани са излезли да се разходят и купят нещо дeфицитнo на битака на Чepвeния площад.
Един забравен сак чака сигнал.........
Коментиран от #35
07:35 07.02.2026
27 Отчет
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата
07:36 07.02.2026
28 Ха ха
До коментар #23 от "Хахахахаха":Проверих, ушанка без крак превзема за стотен път Покровск и Купянск ,ама без глава ха ха.Ходи виж си в двора WC, да не се е препълнило
Коментиран от #29
07:36 07.02.2026
29 Хахахахаха
До коментар #28 от "Ха ха":Хахахха, това ли измисли, на какъв жаргон е това, от кой крах е цига. ката махала където живееш, ко стана с Покровск и Мирноград, взехте ли Купянск, нещо клипчета скоро май няма, Сирски защо мълчи а не ни обеснява за успешните атаки на укрите хахахха, аааа сетих се Еми то такива няма хахахахахах, ама разбирам те - сигурно в живота си лузър и за това подкрепяш такива като теб, разкрит си
Коментиран от #34, #38
07:40 07.02.2026
30 Маша алкаша
До коментар #13 от "Гларус":Има , видяхме колко от ордата ни заминаха на концерт при Кабзон.
07:40 07.02.2026
31 Руския Терорист
Типично за Блатните Уроди .
07:41 07.02.2026
32 Харно
07:42 07.02.2026
33 Кремълска Шпакла
Езиците им постоянно са Изтръпнали .
Коментиран от #37
07:46 07.02.2026
35 Рублевка
До коментар #26 от "Кирило Буданов, разведчик":Кирило Будалов разведчик с крива от експлозиите глава и с парализирана дясна ръка ,скоро без ръце и глава .Много трудно е да се скриеш от смерш ,след ВСВ в продължение на 20г са преследвали есесовци и много малко от тях са успели да оцелеят .
Коментиран от #46
07:47 07.02.2026
36 Гробар
07:47 07.02.2026
37 Ами Нети
До коментар #33 от "Кремълска Шпакла":Ами и най катти така ,в маалата всички са доволни 😂😂😂 .
07:48 07.02.2026
38 Ха ха
До коментар #29 от "Хахахахаха":Ха ха четиригодишна мъки с тази спец.АбАсрация и един милион при Кабзон.Да те питам ,кой поред генерал отиде в казана ха ха
Коментиран от #42
07:49 07.02.2026
39 хихи
07:49 07.02.2026
40 СтаМат МаГа
Коментиран от #59
07:52 07.02.2026
41 Ивелин Михайлов
07:53 07.02.2026
42 Хахахахаха
До коментар #38 от "Ха ха":Маняк нищо не ти разбирам, спри лепилото, спри го и на роднините ти, че вече не може да ви разберем какви ще, днеска не си на работа на строежа, отивай че няма да вземеш надник и баща ти пак ще трябва да прости, виждам при кой има 4 години насилствена мобилизация, смятай какви жертви дават укрите като не са спрели нито за миг мобилизацията, няма резерви, седят с години на фронта, а сега бързай за работа че твойте чавета ги гледам на улицата бъркат е казаните
Коментиран от #53
07:56 07.02.2026
43 Картаген
Както каза едни обикновен укра:
,,Какво направихме с държавата си? Някога дадохме ядреното си оръжие за да получим гаранции за безопасност,днес ,чрез мъдрата си политика дадохме природните си ресурси и половината си територия за да получим същите гаранции за безопасност."
07:56 07.02.2026
44 Жълтопаветник
08:00 07.02.2026
45 Пръчат
08:02 07.02.2026
46 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #35 от "Рублевка":"... 20г са преследвани след войната...."
Абсолютно същото чака всички руски фашисти.
Украйна помни, знае, не забравя !!!
Коментиран от #52
08:03 07.02.2026
47 Калоян
Или там е имало нещо важно,или ПВО-то на укрите са го отклонили или разиграват кучешка ,,Буча"
с цел отчаяно да привлекат вниманието на екозащитници.
Укрите си разиграха целия арсенал от номера.Ама нека продължават да слушат Борката Джонсън още.
Той си пише книгата с мемоари край камината , а тЕа докъде се докараха...
Коментиран от #48
08:09 07.02.2026
49 Зеления път
08:24 07.02.2026
50 укрокучетата
08:34 07.02.2026
51 ТИГО
08:36 07.02.2026
52 ТИГО
До коментар #46 от "Кирило Буданов, разведчик":И нашите про руски пoMиaри !
08:38 07.02.2026
53 ТИГО
До коментар #42 от "Хахахахаха":Като си прocT !Ми както казвам че "Най простият Изкуствен Иинтелект е по умен от роден русофилист " Екземпляри като теб даже и Руски не знаят за да прославяте ушанките !
08:45 07.02.2026
55 коко
08:55 07.02.2026
56 Оги
Коментиран от #67
09:01 07.02.2026
58 бла
09:02 07.02.2026
59 Чукча
До коментар #40 от "СтаМат МаГа":Да таковам матушката ти във всички дупки!
Коментиран от #60
09:02 07.02.2026
60 Урсул фон дер Бандер
До коментар #59 от "Чукча":първо запълни твоите
09:08 07.02.2026
61 ФСБ
09:28 07.02.2026
62 Вече ми бе омръзнало
Това е новост обаче ! Отваря нови дискусии за целите на руснаците!
09:31 07.02.2026
63 От протеста за Мая
09:37 07.02.2026
64 Все тая
09:43 07.02.2026
65 ами
09:48 07.02.2026
66 гост
До коментар #24 от "100 грама Захаровка":Хайде в бардака тогава всички умни и красиви!Епщайновци ви чакат!
09:49 07.02.2026
67 Кучешки приюти
До коментар #56 от "Оги":обикновено се правят извън населените места или в покрайнините им - в индустриалните зони.Не вярвам в Украйна да е различно.
09:58 07.02.2026
68 любопитен
10:14 07.02.2026
69 Хо Ши Мин
10:31 07.02.2026
70 Абе
14:23 07.02.2026