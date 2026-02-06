Новини
Човекът-паяк Иван Кристоф дава 100 хиляди долара награда за информация за Ивайло Калушев

6 Февруари, 2026 18:35 2 166 40

Става въпрос за много пари! Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари

Човекът-паяк Иван Кристоф дава 100 хиляди долара награда за информация за Ивайло Калушев - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

100 000 долара награда за информация, която да помогне за намирането на изчезналото дете и младеж с Ивайло Калушев обяви човекът паяк Иван Кристоф.

Той обяви че дарява и три скутера от италианската марка „Garelli“, на онези които помогнат със сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.

„Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бекъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидера им да не се опази“, написа във Фейсбук Иван Кристоф.

Попитан какво мисли за случая „Петрохан“ той каза: „Става въпрос за много пари! Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари", пише Труд.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    На сто крачки от хижа Петрохан на два метра под земята под големият бор

    18:39 06.02.2026

  • 2 Дааа

    8 33 Отговор
    Става въпрос за много пари ,а нашите копейки още се радват на рублите на тьотя

    Коментиран от #11, #39

    18:40 06.02.2026

  • 3 пашата

    16 11 Отговор
    Замесени са герб пп дб като бяха в скута на магнитският с-и-чуг

    18:41 06.02.2026

  • 4 Дедо Мраз

    23 5 Отговор
    Нямат бекъп система? Откъде е толкова сигурен, че нямат? А ако имат и всичко е заснето?

    18:41 06.02.2026

  • 5 Вземам ги

    17 6 Отговор
    какво иска да чуе тоя паяк?

    18:43 06.02.2026

  • 6 все по-изумително

    20 4 Отговор
    💲Става въпрос за много пари!💲
    Каквото и да коментира човек, все ще бъде частично вярно. Даже има и награда, като за биналадин.
    Как се изкарват много пари, складирани под водата и в пещерите с имоти в южна и западна гранична зона е загадка за средно статистически гражданин.

    Коментиран от #9

    18:43 06.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    35 5 Отговор
    ДАНС са били първи на мястото и са унищожили записите

    Коментиран от #30

    18:45 06.02.2026

  • 8 Да,бе

    33 4 Отговор
    То,ако не бяха замесени големи пари МВР и ДАНС нямаше да пърхат,като магистралки около шефа си...А на гл.пиръчкурор да му се привижда "Туинг Пийкс".Общо взето цялата държавна и медийна пасмина с малки изключения го удари на шпакловка.

    18:45 06.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    17 7 Отговор

    До коментар #6 от "все по-изумително":

    Черната каса на ГЕРБ.

    Коментиран от #14

    18:45 06.02.2026

  • 10 Айде българин срещу българин

    11 4 Отговор
    Без да се знае нищо

    18:48 06.02.2026

  • 11 Не бе,

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дааа":

    те си омат левро !

    18:49 06.02.2026

  • 12 Мдаа

    7 1 Отговор
    Само човека Паяк ше що намери, да се включва доброволно,защото е добряк.

    18:50 06.02.2026

  • 13 Дзак

    12 4 Отговор
    Не приличат на хора, търсили пари!

    18:50 06.02.2026

  • 14 различно мнение

    17 6 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Сандов от ДБ/ПП ги регистрирал като национална агенция и според теб той е ковчежник на всички нарочени партии... То и кмета Терзийски им бил спонсор та и той пълни герберовата казичка и колкото искаш нелепи съчинения.

    18:50 06.02.2026

  • 15 Не бе,

    5 4 Отговор
    те си имат левро, левро бре !

    Коментиран от #25

    18:51 06.02.2026

  • 16 Хан Петър

    9 4 Отговор
    Аз го знам къде е. Под един зайчарник. Плащай Иване!

    18:53 06.02.2026

  • 17 Паяк

    17 1 Отговор
    То ясно става въпрос за много пари, ама от какво

    18:53 06.02.2026

  • 18 Калушев е използвал подводните пещери

    8 1 Отговор
    За трезор и си е държал парите под водата както в Мексико така и в България без л е мнението инкасо може да е складирал и злато и сребро

    18:54 06.02.2026

  • 19 665

    19 1 Отговор
    Е ми ,правили са услуги на картела с водолазните си умения, картелът пък им е организирал модерна база за скъпото им хоби. Идилия, докато нещо се е объркало и знаем, мексиканските бандити не си поплюват в такъв момент .

    18:55 06.02.2026

  • 20 Здрасти

    19 0 Отговор
    Пита се във въпроса кой затвори устата на кмета на село гинци да не каже повече и дума, а той знае доста

    Коментиран от #24

    18:57 06.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Калушев е бил инкасо на съкровищата

    8 0 Отговор
    Съхранявани в подводни пещери
    Юруш на подводни дронове за търсене на съкровища

    19:00 06.02.2026

  • 23 поредните ретарди

    8 0 Отговор
    които зе изтрепаха за пари...

    19:00 06.02.2026

  • 24 Той кмета

    12 2 Отговор

    До коментар #20 от "Здрасти":

    каза предостатъчно, но после го скриха и през мисирките бълват само хорейшо теории.

    19:01 06.02.2026

  • 25 скимти

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Не бе,":

    скопейке,скимти

    19:01 06.02.2026

  • 26 Как

    10 2 Отговор
    Как са си движили основния бизнес като целогодишно са гонели гъбари и билкари? Какъв е този адвокат без офис и водолаз в планината?

    19:02 06.02.2026

  • 27 Доста щедро

    3 0 Отговор
    За ружа е 5 милиона . 100 бона е колкото дават за информация за Шумахер .

    19:05 06.02.2026

  • 28 Юбре

    3 0 Отговор
    С тия ръкавици мяза на Боби Михайлов.

    19:06 06.02.2026

  • 29 жалейка

    1 0 Отговор
    Щом е толкова щедър означава,че са скрити на тайно място.

    19:06 06.02.2026

  • 30 хмм

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Във фейсбук приятелка на Ивайло твърди, че в неделя привечер е видяла четири планински джипа да отиват към хижата. В понеделник сутринта намериха труповете. Записи от камерите няма или поне до момента разследващите зъб не обелват за записи. Убитите са трима, джиповете са били четири, значи е имало четвърти човек, или повече. Калушев явно не е бил там във въпросната вечер, а в момента се крие и не се свързва с разследващите. Това трябва да ни говори много. А шефът на ДАНС вместо да ни обясни защо неговите служители първи се появяват и правят оглед на мястото в пряко нарушение на ЗДАНС, ни разправя за някакъв сигнал от бабата и дядото на едно дете, който обаче те по-късно оттеглили. Т.е. шефът на ДАНС внушава педофилска версия. Разследващите се държат като клюкарки и интригантки, които всеотдайно са се заели да очернят паметта на жертвите.

    19:08 06.02.2026

  • 31 "Заблуждавате се"

    1 0 Отговор
    Подред: закупуване на имот,заграждане и охрана,заявяване на дейност,обучителни мероприятия, държавата се мотае и назландисва, убийства с огнестрелни оръжия , пожар...На Петрохан ли ви прилича? Нее , "заблуждавате "се ! Така се развиха събитията със сатанинската секта "Клонка Давидова" през 1993г. в Уейко/Тексас.

    Коментиран от #38

    19:19 06.02.2026

  • 32 Доволен и на половината награда

    0 0 Отговор
    От Синеморец са преминали в Турция с намерение да летят за Тибет.Най-лесно е да ги спрат съседите,защото са добри и имат държава.

    19:20 06.02.2026

  • 33 марулев

    1 0 Отговор
    Защо не дари тези пари за болните деца на България?

    Коментиран от #34, #35

    19:20 06.02.2026

  • 34 Боби

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "марулев":

    Защото децата си имат Държава.

    19:22 06.02.2026

  • 35 защото

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "марулев":

    болни деца не му трябват, трябва му Калушев. За какво му е, само той си знае.

    19:23 06.02.2026

  • 36 Мнение

    0 0 Отговор
    Този най много да извика НАП с подобни изявления

    19:24 06.02.2026

  • 37 Луд

    1 0 Отговор
    Какви техники се въртят във главите на мечтателите,За съжаление нито един кмет във нито една област НЕ. разполага със БАГЕР И БУЛДОЗЕР.Затова реките преливат и давят цели села и градове .Паяка сънува за шампоан при липса на сапун.

    19:28 06.02.2026

  • 38 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от ""Заблуждавате се"":

    според филма пожарът е предизвикан от полицията и техният гуру не е будист, децата са негови, а не чужди, а имотът е на българин, предоставен, а не продаден, искал е да строи православен манастир, но не успял

    19:29 06.02.2026

  • 39 голям стах ей

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дааа":

    много ви е страх от тоя путин !!! като отвориш хладилника пак ли путин и копейки виждаш?

    19:29 06.02.2026

  • 40 човека мечка

    0 0 Отговор
    а този “паяк” както какъв се явява да раздава награди?

    19:30 06.02.2026

