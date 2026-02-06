Човекът-паяк Иван Кристоф дава 100 хиляди долара награда за информация за Ивайло Калушев

100 000 долара награда за информация, която да помогне за намирането на изчезналото дете и младеж с Ивайло Калушев обяви човекът паяк Иван Кристоф.
Той обяви че дарява и три скутера от италианската марка „Garelli“, на онези които помогнат със сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.
„Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бекъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидера им да не се опази“, написа във Фейсбук Иван Кристоф.
Попитан какво мисли за случая „Петрохан“ той каза: „Става въпрос за много пари! Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари", пише Труд.
1 Последния Софиянец
18:39 06.02.2026
2 Дааа
Коментиран от #11, #39
18:40 06.02.2026
3 пашата
18:41 06.02.2026
4 Дедо Мраз
18:41 06.02.2026
5 Вземам ги
18:43 06.02.2026
6 все по-изумително
Каквото и да коментира човек, все ще бъде частично вярно. Даже има и награда, като за биналадин.
Как се изкарват много пари, складирани под водата и в пещерите с имоти в южна и западна гранична зона е загадка за средно статистически гражданин.
Коментиран от #9
18:43 06.02.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #30
18:45 06.02.2026
8 Да,бе
18:45 06.02.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "все по-изумително":Черната каса на ГЕРБ.
Коментиран от #14
18:45 06.02.2026
10 Айде българин срещу българин
18:48 06.02.2026
11 Не бе,
До коментар #2 от "Дааа":те си омат левро !
18:49 06.02.2026
12 Мдаа
18:50 06.02.2026
13 Дзак
18:50 06.02.2026
14 различно мнение
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Сандов от ДБ/ПП ги регистрирал като национална агенция и според теб той е ковчежник на всички нарочени партии... То и кмета Терзийски им бил спонсор та и той пълни герберовата казичка и колкото искаш нелепи съчинения.
18:50 06.02.2026
15 Не бе,
Коментиран от #25
18:51 06.02.2026
16 Хан Петър
18:53 06.02.2026
17 Паяк
18:53 06.02.2026
18 Калушев е използвал подводните пещери
18:54 06.02.2026
19 665
18:55 06.02.2026
20 Здрасти
Коментиран от #24
18:57 06.02.2026
22 Калушев е бил инкасо на съкровищата
Юруш на подводни дронове за търсене на съкровища
19:00 06.02.2026
23 поредните ретарди
19:00 06.02.2026
24 Той кмета
До коментар #20 от "Здрасти":каза предостатъчно, но после го скриха и през мисирките бълват само хорейшо теории.
19:01 06.02.2026
25 скимти
До коментар #15 от "Не бе,":скопейке,скимти
19:01 06.02.2026
26 Как
19:02 06.02.2026
27 Доста щедро
19:05 06.02.2026
28 Юбре
19:06 06.02.2026
29 жалейка
19:06 06.02.2026
30 хмм
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Във фейсбук приятелка на Ивайло твърди, че в неделя привечер е видяла четири планински джипа да отиват към хижата. В понеделник сутринта намериха труповете. Записи от камерите няма или поне до момента разследващите зъб не обелват за записи. Убитите са трима, джиповете са били четири, значи е имало четвърти човек, или повече. Калушев явно не е бил там във въпросната вечер, а в момента се крие и не се свързва с разследващите. Това трябва да ни говори много. А шефът на ДАНС вместо да ни обясни защо неговите служители първи се появяват и правят оглед на мястото в пряко нарушение на ЗДАНС, ни разправя за някакъв сигнал от бабата и дядото на едно дете, който обаче те по-късно оттеглили. Т.е. шефът на ДАНС внушава педофилска версия. Разследващите се държат като клюкарки и интригантки, които всеотдайно са се заели да очернят паметта на жертвите.
19:08 06.02.2026
31 "Заблуждавате се"
Коментиран от #38
19:19 06.02.2026
32 Доволен и на половината награда
19:20 06.02.2026
33 марулев
Коментиран от #34, #35
19:20 06.02.2026
34 Боби
До коментар #33 от "марулев":Защото децата си имат Държава.
19:22 06.02.2026
35 защото
До коментар #33 от "марулев":болни деца не му трябват, трябва му Калушев. За какво му е, само той си знае.
19:23 06.02.2026
36 Мнение
19:24 06.02.2026
37 Луд
19:28 06.02.2026
38 Хмм
До коментар #31 от ""Заблуждавате се"":според филма пожарът е предизвикан от полицията и техният гуру не е будист, децата са негови, а не чужди, а имотът е на българин, предоставен, а не продаден, искал е да строи православен манастир, но не успял
19:29 06.02.2026
39 голям стах ей
До коментар #2 от "Дааа":много ви е страх от тоя путин !!! като отвориш хладилника пак ли путин и копейки виждаш?
19:29 06.02.2026
40 човека мечка
19:30 06.02.2026