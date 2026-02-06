Божидар Божанов: Била е заложена бомбата да се вдигнат цените на тока. Очаквали са служебният кабинет вече да е встъпил

В полунощ парламентарното мнозинство ограничи изборните секции в страни, извън Евросъюза - до 20. А днешното заседание на Народното събрание бе отменено. Защо?
„Ние гласувахме против отмяната на това заседание, тъй като колегите от ГЕРБ казаха, че много до късно сме работили и затова нямало да има заседание. Ние предложихме да бъде тогава от 10 часа, ако чак толкова искат да спят. Но те и това отхвърлиха. Реалната причина е, че днес има така нареченият блиц-контрол. Това е когато премиерът и вицепремиерите идват и отговарят на въпроси. Имаме много въпроси, от които премиерът има защо да се крие“, коментира пред "Лице в лице" по бТВ съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.
„Радан Канев изкара една много интересна информация от ЕНП, че Борисов е казал, че Желясков е подписал в Давос, защото имало специални проблеми между България и САЩ. Не се казва какви са тези специални проблеми - дали те са свързани със санкции по „Магнитски“ на някои хора, но така или иначе пък Борисов казал на ЕНП Борисов, че няма да се ратифицира. Тоест той лъже и едните и другите“, посочи Божанов.
По думите му лидерът на ГЕРБ се мисли за голям балкански играч, а България се излага.
Съпредседателят на „Да, България“ заяви, че Желязков е щял да бъде питан и за Таки.
„Имаме информация, че той е уволнил един заместник-министър в околната среда, който се занимава с продуктовите такси – там, откъдето Таки смуче на практика всеки български потребител“, посочи Божанов и допълни, че по-късно премиерът е отменил заповедта си.
По думите му Таки се е надявал България да не влезе в Шенген, защото сега той има неизгоден паркинг в Русе, който дори бил на загуба. И сега община Русе искала да го купи, но с държавни пари – с 10 милиона от Министерския съвет.
За случаите с изтеклите записи от гинекологични кабинети Божанов коментира, че държавата може да се занимава с превенции. Той определи случая с думите „отвратително, гнусно, брутално“.
„Пуснах в една специализирана търсачка да видя колко камери, от най-големите два производителя, които знам - на такъв тип камери, са достъпни в интернет. И това са 64 000 такива камери в България сам – монтирани. Които са с пароли, разбира се. Обаче тези пароли или са пароли по подразбиране, които никой не е сменил и съответно всеки ги знае, или имат уязвимости, които всяко дете, което се опитва да се прави на хакер, може да пробие. Така че на практика тези камери са достъпни в интернет. И аз след като пуснах днес тази публикация, започнах да получавам сигнали от какви ли не хора, които казват – „тук намерихме още една камера, която излъчва нещо“, разказа Божидар Божанов.
По думите му засега няма нищо толкова скандално, но това са записи от публични пространства.
„Не трябва в последния момент, в последната седмица на едно правителство то да даде милиарди, защото те ще са буквално милиарди - за индексация на договори. Това твърде много прилича на наливане на пари за купуване на избори. Защото така се купуват избори. Наливат се пари на едни фирми и те част от тези пари ги връщат след това някъде, за да се купуват избори“, коментира Божанов.
„Борисов почти си призна, че са заложени известни бомби на служебния кабинет. И тази бомба просто е гръмнала по-рано. Била е заложена бомбата да се вдигнат цените на тока и са очаквали служебният кабинет вече да е встъпил и да се окаже, че служебният кабинет е виновен за вдигането на цените“, коментира Божанов.
„И сега Борисов много го е яд, че редовният кабинет се е оказал в този момент. А КЕВР го назначиха те. Ние бяхме много против част от тези назначения - твърде некомпетентни, твърде политизирани, но те прегазиха нашите аргументи и си избраха този КЕВР в това мнозинство“, допълни той.
Според него Борисов им се е ядосал, че те са изпълнили плана по-рано, отколкото е трябвало.
