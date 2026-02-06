Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Божидар Божанов: Била е заложена бомбата да се вдигнат цените на тока. Очаквали са служебният кабинет вече да е встъпил

6 Февруари, 2026 18:46 1 338 36

  • божидар божанов-
  • сметки за ток-
  • поскъпване-
  • изборен кодекс-
  • служебно правителство

Съпредседателят на „Да, България“ заяви, че Желязков е щял да бъде питан и за Таки

Божидар Божанов: Била е заложена бомбата да се вдигнат цените на тока. Очаквали са служебният кабинет вече да е встъпил - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В полунощ парламентарното мнозинство ограничи изборните секции в страни, извън Евросъюза - до 20. А днешното заседание на Народното събрание бе отменено. Защо?

„Ние гласувахме против отмяната на това заседание, тъй като колегите от ГЕРБ казаха, че много до късно сме работили и затова нямало да има заседание. Ние предложихме да бъде тогава от 10 часа, ако чак толкова искат да спят. Но те и това отхвърлиха. Реалната причина е, че днес има така нареченият блиц-контрол. Това е когато премиерът и вицепремиерите идват и отговарят на въпроси. Имаме много въпроси, от които премиерът има защо да се крие“, коментира пред "Лице в лице" по бТВ съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

„Радан Канев изкара една много интересна информация от ЕНП, че Борисов е казал, че Желясков е подписал в Давос, защото имало специални проблеми между България и САЩ. Не се казва какви са тези специални проблеми - дали те са свързани със санкции по „Магнитски“ на някои хора, но така или иначе пък Борисов казал на ЕНП Борисов, че няма да се ратифицира. Тоест той лъже и едните и другите“, посочи Божанов.

По думите му лидерът на ГЕРБ се мисли за голям балкански играч, а България се излага.

Съпредседателят на „Да, България“ заяви, че Желязков е щял да бъде питан и за Таки.

„Имаме информация, че той е уволнил един заместник-министър в околната среда, който се занимава с продуктовите такси – там, откъдето Таки смуче на практика всеки български потребител“, посочи Божанов и допълни, че по-късно премиерът е отменил заповедта си.

По думите му Таки се е надявал България да не влезе в Шенген, защото сега той има неизгоден паркинг в Русе, който дори бил на загуба. И сега община Русе искала да го купи, но с държавни пари – с 10 милиона от Министерския съвет.

За случаите с изтеклите записи от гинекологични кабинети Божанов коментира, че държавата може да се занимава с превенции. Той определи случая с думите „отвратително, гнусно, брутално“.

„Пуснах в една специализирана търсачка да видя колко камери, от най-големите два производителя, които знам - на такъв тип камери, са достъпни в интернет. И това са 64 000 такива камери в България сам – монтирани. Които са с пароли, разбира се. Обаче тези пароли или са пароли по подразбиране, които никой не е сменил и съответно всеки ги знае, или имат уязвимости, които всяко дете, което се опитва да се прави на хакер, може да пробие. Така че на практика тези камери са достъпни в интернет. И аз след като пуснах днес тази публикация, започнах да получавам сигнали от какви ли не хора, които казват – „тук намерихме още една камера, която излъчва нещо“, разказа Божидар Божанов.

По думите му засега няма нищо толкова скандално, но това са записи от публични пространства.

„Не трябва в последния момент, в последната седмица на едно правителство то да даде милиарди, защото те ще са буквално милиарди - за индексация на договори. Това твърде много прилича на наливане на пари за купуване на избори. Защото така се купуват избори. Наливат се пари на едни фирми и те част от тези пари ги връщат след това някъде, за да се купуват избори“, коментира Божанов.

„Борисов почти си призна, че са заложени известни бомби на служебния кабинет. И тази бомба просто е гръмнала по-рано. Била е заложена бомбата да се вдигнат цените на тока и са очаквали служебният кабинет вече да е встъпил и да се окаже, че служебният кабинет е виновен за вдигането на цените“, коментира Божанов.

„И сега Борисов много го е яд, че редовният кабинет се е оказал в този момент. А КЕВР го назначиха те. Ние бяхме много против част от тези назначения - твърде некомпетентни, твърде политизирани, но те прегазиха нашите аргументи и си избраха този КЕВР в това мнозинство“, допълни той.

Според него Борисов им се е ядосал, че те са изпълнили плана по-рано, отколкото е трябвало.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истина

    29 6 Отговор
    Бомбата е леврото.

    18:52 06.02.2026

  • 2 Буревестник

    24 3 Отговор
    Добро утро сега се сетиха.

    18:56 06.02.2026

  • 3 Нищоправеца

    32 5 Отговор
    Абе олигофрен зализан, какви бомби какви пет лева бе. Никой вече не ви бръсне - разбраха ви, че сте тотални неможачи и никой не се хаби да се занимава с вас. Вие сами се занулявате. По-добре помислете как да минете 4% на изборите, щото фатмака го играе по-европеец от вас и ще ви дръпне половината гласове

    18:56 06.02.2026

  • 4 Мурка

    24 4 Отговор
    поредния ПАЛЯЧО -търси БАЛАМУРНИЦИ

    18:57 06.02.2026

  • 5 Абе кече мазно некъпано

    28 1 Отговор
    Нали се скъсахте да ревете и лъжете, че "в клуба на богатите" резко ще забогатеем и ще текнат инвестиции и реки от мед и маслко за всички!

    Коментиран от #7

    18:57 06.02.2026

  • 6 Тишо

    21 3 Отговор
    Важното е, че в хотела с водопада "Нахуяши" има ток.

    18:58 06.02.2026

  • 7 Европейца

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе кече мазно некъпано":

    Ще текнат навярно, той човечеца е имал предвид определени хора, към които ще текат реките

    Коментиран от #9

    18:59 06.02.2026

  • 8 Мамник

    8 4 Отговор
    очевидно е в главите на всички от ПъПъДъБъ, особено у Викачите. И вероятно ще го сънуват до Есента

    19:00 06.02.2026

  • 9 Това разбира се го спестиха в кампанията

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европейца":

    но беше ясно, че реките с левро пак теканаха в джобите на същите хора - "нашите хора".

    19:03 06.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    И сметките за телефон са дигнати двойно .

    Коментиран от #11, #14, #15, #23

    19:03 06.02.2026

  • 11 Амиии

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Минавайте на предплатени

    19:05 06.02.2026

  • 12 Стивън Дарси...

    9 0 Отговор
    И ВИЕ РОЗОВИ ППтаИ ДБта ИМАТЕ СЪЩАТА ВИНА КАТО ГЕРБАВИТЕ И НА ПЕЕВСКИ ДуПЕСАРИТЕ ДЕТО НИ НАБУТАХТЕ НАСИЛА УСКАПАНОТО ЕВРюю И ,СЕГА НАРОДА БЕРЕ ОТРОВНИТЕ ПЛОДОВЕ ДА СМЕ ЧЛЕНОВЕ НА ФАЛИРАЛАТА ЕВРОЗОНА ,КЪДЕТО СКЪПОТИЯТА И БЕДНОТИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ Е ГАРАНТИРАНА.ОТТУК НАТАТЪК.
    ТОВА ЩЕ Е РЕЗУЛТАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ ОТ ТОВА ВАШЕ АНТИ НАРОДНО РЕШЕНИЕ ДА СМЕ В -ЕВРОЗОНАТА ,А ВАШИЯ ,НА ТИКВАТА И ПРАСЕТО РЕЗУЛТАТ АКО НЯМА АЛА БАЛА НА ИЗБОРИТЕ ПЪК ЩЕ Е КАТАСТРОФА ,ЗАЩОТО НАРОДА ЩЕ ГЛАСУВА ВЕЧЕ САМО ЗА ФОРМАЦИИ КАТО ВЪЗРАЖДАНЕ КОИТО СА КАТЕГОРОЧНО ПРОТИВ ЕВРОЗОНАТА И ЛИБЕРАЛ-ДЖЕНДЪРЯСАЛИЯ СОРОСОИДЕН ЕС.

    19:12 06.02.2026

  • 13 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Може би Таки дава парите за Водопада?

    19:13 06.02.2026

  • 14 Хвала

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    на ЛЕВРОТО !

    19:13 06.02.2026

  • 15 ТИГО

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Пълни Глупости ,нито тока ми е дигнат нито телефона !! Ама се радвам за телефоните да ви се е........мама та , щото не спирате да ги ръчкате ! ТРОЙНО да ви стане сметката за телефона с чалгите дето си слагате на обажданията !! Едно евро на минута да стане и 1 евро на мегабайт !! Щото само си цъкате телефоните и се оплаквате че са ви малки заплатите ! МНООО се радвам Всичко да ви е по три да се фанете за работа най после!

    Коментиран от #18

    19:14 06.02.2026

  • 16 Промяна

    2 1 Отговор
    ЕЙИЗВРАЩЕНИЯТА ШАР.АТАНСКИ ВЕЧЕ СТЕ АНТИПРОТИВНИ

    Коментиран от #25

    19:15 06.02.2026

  • 17 Пецо

    3 0 Отговор
    Божанов, какво стана ще правим ли 120 депутата?

    19:16 06.02.2026

  • 18 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "ТИГО":

    И наемите се дигнаха двойно.Двустаен от 500 лева на месец стана 500 евро.Тристаен от 1000 лв стана 1000 евро.

    Коментиран от #27, #32

    19:16 06.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Никой

    0 0 Отговор
    Но пък и то и другите вариианти са под въпрос.

    19:17 06.02.2026

  • 21 Промяна

    2 1 Отговор
    На мен всичко си ми е в нормата незнам кои какво сметки поредните шарлатански гнусотии от тези няколко саботажника вън

    19:17 06.02.2026

  • 22 Промяна

    2 1 Отговор
    На мен всичко си ми е в нормата незнам кои какво сметки поредните шарлатански гнусотии от тези няколко саботажника вън

    19:18 06.02.2026

  • 23 Дамян

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Моята пък е по-малка, излиза че на теб са вдигнали за да намалят моята.

    19:18 06.02.2026

  • 24 Промяна

    2 0 Отговор
    ЕЙИЗВРАЩЕНИЯТА ШАР.АТАНСКИ ВЕЧЕ СТЕ АНТИПРОТИВНИ

    19:21 06.02.2026

  • 25 ТИГО

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    АМА ти дигнаха заплатата или пенсията нали ?? Боце ги дигна за 10 години с 25 лева а "Шарлатаните" за 1 година с 25 ПРОЦЕНТА !И ви спреха кранчето за гепене затова виете като кучки щото ви натиснаха да си налягате парцалите ! Е са "Коалицията тиква с прасе и маймуна +сърп и чук " Ще ви го нaчуKAт кеф ти тока кеф ти телефона кеф ти парно ! Мноо се радвам мизeрниcи !Нищо не заслужавате ! Вие разбирате само от мачкане !Е са ви мачкат .

    Коментиран от #30, #34, #35

    19:22 06.02.2026

  • 26 Педро

    2 1 Отговор
    Тоз пък мухльо

    19:22 06.02.2026

  • 27 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    МИ КВО търсите в София ?? Наемите са на частниците ! И аз дигнах наема на моя наемател ама не от 300лева на 300 евра !

    19:24 06.02.2026

  • 28 Българин

    4 0 Отговор
    Тоя безродник е съден по десетки дела за измяна и кражби!!!
    Защо му се дава трибуна, за да сее отровата си в обществото?!?
    Трябва да има официална цензура, коя да затватря категорично и безцеремонно устата на подобни изменници на родината, които обслужват само чужди интереси!

    19:25 06.02.2026

  • 29 Феникс

    2 0 Отговор
    Всичко е от шиткойна бе милички, отивам днес в магазина да си купя ключе за бойлера онази ми вика седем, аз я питам лева ли? Тя , не евро, а това ключе беше 6,50лв преди това! И сега мога да се оплача на арменсият поп, а още не са започнали грабежите на високо ниво!

    19:25 06.02.2026

  • 30 Свилен

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "ТИГО":

    Така е, вдигнаха заплатите с 25%, а цените се вдигнаха с 60%.

    Коментиран от #36

    19:25 06.02.2026

  • 31 Абе тоя смо

    2 1 Отговор
    тан пърхут от всичко разбира, ей!

    19:26 06.02.2026

  • 32 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Дали ми дреме за тия от село ,дето трябва с преводач да говорим ! НЕ не ми дреме !Взимам си паричките и лека нощ !

    19:26 06.02.2026

  • 33 Абе нещастник

    3 0 Отговор
    Лично лъжливото нищожество кирил петков разписа за либерализираният пазар. Няма толкова гнусни лъжци като ПП и ДБ!

    19:28 06.02.2026

  • 34 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "ТИГО":

    Що за простотии що за лъжи що за измислици Това са гнусни лъжи разпространявани от теб постоянно Аз живея тук и семейството мисме наясно с огромната шарлатания огромните саботажи огромните разруха огромните извращения тук в държавата ни Беззакония кражби избори и нищо за държавата само едни милионери прибират а цялата държава е потънала Добре че влязохме в Еврозоната

    19:29 06.02.2026

  • 35 Ти от Марс ли идеш

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ТИГО":

    Лъжите и схемите на шарлатаните ги пропусна.

    19:30 06.02.2026

  • 36 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Свилен":

    КОЙ ТИ ДИГНА цените??КОЙ бе ,КОЙ пак те питам да не е държавно Енергото,водата Кауфланд ,Токуда ! ДЪРжавата ли ти дигна цените на телефоните ?? Доматите на пазара Държавата ли ти ги продава?Айде стига дивотии ,хотелите също са държавни нали ,бензина също, опааа Боце нали си искаше левчето миналата година докато Водопада управлява къде му отиде левчето на Боце???

    19:31 06.02.2026

