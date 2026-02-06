Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Руски компании активно инвестират в проекти за добив на ресурси в окупираната Украйна
  Тема: Украйна

Руски компании активно инвестират в проекти за добив на ресурси в окупираната Украйна

6 Февруари, 2026 16:23

Руският федерален Обединен институт за пространствено планиране изглежда увеличава прякото си влияние върху проектите за развитие в окупираната Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Казахстан улесни депортирането на украински гражданин в Русия. Руският разследващ проект "Първи департамент", който се специализира в анализа на политически мотивирани наказателни дела, съобщи на 1 февруари, че казахстанските власти са задържали 25-годишния украинец Александър Качуркин за две незначителни изфабрикувани административни нарушения на 23 януари.

За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).

"Първи департамент" отбеляза, че казахстанските власти незабавно са започнали процедура по депортирането на Качуркин в Русия, след което руските власти са арестували Качуркин в самолета.

Качуркин е заплашен с 12 до 20 години затвор, или от доживотен затвор, за измяна, на основание твърдението, че е изпращал пари на украинската армия.

Качуркин е роден в Крим и е бил принуден да приеме руски паспорт след незаконната инвазия и анексия на Русия през 2014 г., след което се е преместил в Казахстан.

Руският адвокат Евгений Смирнов заяви пред "Първи департамент", че случаят с Качуркин е пример за това как руските служби за сигурност кооптират казахстанската правна система и правоприлагащите органи, за да провеждат политически мотивирано преследване.

Случаят на Качуркин е забележителен и защото илюстрира дългосрочните последици от кампанията на Русия за насилствено издаване на паспорти - руските власти вероятно са могли да използват руския му паспорт, за да го идентифицират и да улеснят депортирането му, на основание че е руски гражданин, подчинен на руските закони.

Качуркин е изправен пред потенциално доживотно лишаване от свобода по обвинение в измяна и вероятно ще бъде подложен на нечовешки и жестоки условия по време на престоя си в руски затвор.

Руски военен съд наскоро издаде тежки и незаконни присъди срещу девет депортирани жители на област Херсон.

Кремълската информационна агенция РИА Новости съобщи на 30 януари, че Военният съд на Южния окръг в Ростов на Дон е повдигнал обвинения в тероризъм срещу девет мъже от област Херсон и ги е осъдил на лишаване от свобода за срок от 14 до 20 години по обвинение, че през 2022 г. са планирали атентати срещу членове на окупационната администрация на област Херсон.

Украински източници наричат мъжете "Херсонската деветка", но отбелязват, че руските твърдения, че те са били част от организирана терористична група, са изфабрикувани, тъй като повечето от мъжете не са се познавали преди арестите си през 2022 г.

Херсонската деветка включва няколко местни бизнесмени, доброволец от Червения кръст, бивши служители на общината в град Херсон и действащ украински военнослужещ.

Военният съд на Южния окръг е отказал да признае и съди украинския войник като военнопленник и вместо това го е съдил и осъдил съгласно руското вътрешно законодателство, което вероятно е в нарушение на международното хуманитарно право.

Руската следствена комисия (Следком) институционализира присъствието си в училищата в окупираната Украйна, за да подготви украинските деца за бъдеща служба в руския военен правоохранителен апарат.

Руски военни продължават да посещават училища в окупирана Украйна и да общуват с деца и младежи на тема военна служба.

Руските окупационни администрации засилват усилията си за формализиране на милитаризацията на училищата в окупирана Украйна.

Така те налагат задължителната руска учебна програма "Основи на сигурността и защитата на родината".

Окупационната администрация на Луганска област изглежда поставя условия за мащабно присвояване на земеделска земя.

Според информации, президентът на Чеченската република Рамзан Кадиров продължава да се опитва да извлече лична полза от окупацията на Украйна от Русия.

Руски компании активно инвестират в проекти за добив на ресурси в окупираната Украйна.

Русия продължава усилията си да формализира контрола си над окупираната атомна електроцентрала в Запорожие, като създава условия за възобновяване на производството на електроенергия в централата и свързването ѝ с руската електроенергийна мрежа.

Руският федерален Обединен институт за пространствено планиране изглежда увеличава прякото си влияние върху проектите за развитие в окупираната Украйна.


  • 1 Що бе

    31 6 Отговор
    Значи щом САЩ може в Гренландия, Русия също може в 404.

    Коментиран от #10, #25

    16:26 06.02.2026

  • 2 Атина Палада

    10 30 Отговор
    Русия трябва да бъде закрита

    Коментиран от #3, #14, #18

    16:26 06.02.2026

  • 3 Да,прав си

    26 7 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    След САЩ и Израел.

    Коментиран от #57

    16:27 06.02.2026

  • 4 Истината:

    32 6 Отговор
    Руски компании активно инвестират в проекти за добив на ресурси
    в Изконна Руска земя от Векове принадлежала на Русия!!!

    Коментиран от #55

    16:28 06.02.2026

  • 5 Естествено

    6 19 Отговор
    Нали това е една от причините за войната.

    Коментиран от #43

    16:28 06.02.2026

  • 6 Кой

    17 0 Отговор
    го каза ?

    16:29 06.02.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    6 5 Отговор
    Качуркин е требвало да фърли татароменгянското тескере,да напише декларация за отказ од поданство у московски улус и да поиска закрила и докоменти у окраинското посолство.

    16:29 06.02.2026

  • 8 Петрохански доброволец

    13 5 Отговор
    Зеленски инвестира в млади момченца да им пее песнички

    16:29 06.02.2026

  • 9 Далавера "Импекс "

    15 3 Отговор
    Едните грабят петрол,другите грабят руди...Европа гра6и гражданите си...дей.. 6а таа демокрация

    16:30 06.02.2026

  • 10 Турция

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що бе":

    Може ли и Турция, ханъм?

    16:30 06.02.2026

  • 11 Още новини от Украйна

    18 4 Отговор
    Новорусия винаги е била част от Русия.Що не инвестират в Лвов ?

    Коментиран от #22

    16:31 06.02.2026

  • 12 Запознат

    9 2 Отговор
    "25-годишния украинец Александър Качуркин за две незначителни изфабрикувани административни нарушения"

    Аз ако съм на руснаците ще го "освободя" при зеления пък при него това ще е по зле от смъртна присъда - на фронта и след няколко дни ще е в списъка на безследно изчезналите.

    16:33 06.02.2026

  • 13 Обикновен човек

    6 13 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #31

    16:33 06.02.2026

  • 14 Учуден

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Що така бе господарите ти могат да вземат редкоземните метали на Украйна а Русия да не може.

    16:35 06.02.2026

  • 15 Пламен

    7 4 Отговор
    Нека да да инвестират , кой ги спира . :)
    В Купянск и Покровск има още много за ,,инвестиране" .

    Коментиран от #21

    16:36 06.02.2026

  • 16 Копейка

    5 2 Отговор
    А на нас какъв ни е кяра?

    Коментиран от #19

    16:37 06.02.2026

  • 17 Ами браво на Русия

    15 3 Отговор
    Друго не може да се каже!

    16:37 06.02.2026

  • 18 Учуден

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Абе знаем че искаш да си жена ама се епилирай и се пусни по прашки и не кради женски никове.

    Коментиран от #32, #33

    16:37 06.02.2026

  • 19 Козяче

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Копейка":

    Пък на нас кяра ни е че пак хванахме средния

    16:38 06.02.2026

  • 20 "През 2025г

    4 14 Отговор
    приходите на Русия са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%. Липсата на приходи и наличието на все по-малко партньори поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."

    Коментиран от #23, #24

    16:39 06.02.2026

  • 21 Запознат

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    Така е трябва да наторяват земята а те връщат 3000 укри срещу 78 руснака

    16:40 06.02.2026

  • 22 Споко,Маша

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Още новини от Украйна":

    И на поляците ще им дойде времето

    16:41 06.02.2026

  • 23 Копи пейст във всички теми

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от ""През 2025г":

    Това е припадналият запад. Фашистка глупава пропаганда и лъжи! После защо Русия изглежда велика, а запада дъното на света!

    16:41 06.02.2026

  • 24 Зевзек

    16 2 Отговор

    До коментар #20 от ""През 2025г":

    "приходите на Русия са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%"

    Ти нещо като счетоводител на Путин ли си че знаеш какви са им приходите и разходите и с колко са се увеличили и намалили.

    До кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи или то за нещо по-умно трябва акъл а той е дефицит на Козяк 16.

    16:42 06.02.2026

  • 25 Мишел

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Що бе":

    Нещо е объркано в статията. В ДНР, Крим и ЛНР няма как да се добива нещо, защото няма вода.

    Коментиран от #40

    16:43 06.02.2026

  • 26 Тити

    6 11 Отговор
    И кво ще добиват като всички рудници които работеха при Украйна сега са затворени. Рашистите няма да се променят длрдатбда изкопаят нещо за да продадат а не да произведат.

    16:44 06.02.2026

  • 27 Българските копейки

    9 6 Отговор
    Живеят в ЕС – колонизирани, поробени и без левове !
    !!! Приятно е !!!

    Коментиран от #42

    16:44 06.02.2026

  • 28 Блатна подлога

    5 11 Отговор
    Заминавам да копам ушанки в Купянск.

    16:44 06.02.2026

  • 29 Свободен

    6 8 Отговор
    Нека инвестират!
    Украинците ще са доволни, когато ги изгонят!

    16:45 06.02.2026

  • 30 Мишел

    7 12 Отговор
    "Трите неразрешими предизвикателства пред Русия след войната. Как провалената "СВО" ще се отрази на бъдещето на Русия. Първото предизвикателство е социално. Русия не разполага с ресурси да поддържа армия от 2,4 милиона души, а демобилизацията им носи сериозни рискове. Второто предизвикателство е финансово. Войната погълна средства, предназначени за поддържане на базовата инфраструктура и публичните услуги. Много предприятия бяха принудително преориентирани към производство на дронове, боеприпаси и друга военна техника, без да разполагат с капитала, необходим за връщане към гражданско производство. Ръководството на Руската централна банка открито призна, че финансовите резерви на страната са изчерпани.
    Третият проблем е демографският. Огромния брой загинали и инвализирани малди руски мъже във войната, както и дълбоката демографска криза, белязана от изключително ниска раждаемост, безпрецедентна в историята на Русия."

    Коментиран от #35, #51

    16:46 06.02.2026

  • 31 Хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Обикновен човек":

    Бойко всеки ден благодари,че не се е родил комунист и не се е облажил.Горкия така ще си пукне в замъка,защото няма къде да избяга

    16:46 06.02.2026

  • 32 Zaхарова

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Учуден":

    Брау бе гуведо!Още 50 рубли!Ще вечеряш!

    Коментиран от #36

    16:46 06.02.2026

  • 33 Розовото пони Путин 🦄

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "Учуден":

    И аз съм от Руския прайд и съм епилиран, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    16:47 06.02.2026

  • 34 Берлин

    10 2 Отговор
    Окраина е Руска територия, правят каквото трябва,окра освен да краде и да лъже нищо не може,. факт.

    Коментиран от #48

    16:47 06.02.2026

  • 35 Пропагандата

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #38

    16:47 06.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Трол

    5 0 Отговор
    Имали бол пари - инвестирали.

    16:51 06.02.2026

  • 38 Така е

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "Пропагандата":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #39

    16:51 06.02.2026

  • 39 Пропагандата

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Така е":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #44, #47

    16:52 06.02.2026

  • 40 Река Дон

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Отдавна има, но ти от къде да знаеш.

    16:52 06.02.2026

  • 41 Руските

    5 10 Отговор
    Алкаши исторически така са се развивали с грабежи, присвояване на територии под формата на АсвАбаждение и превръщане на населението в крепостни,.

    16:55 06.02.2026

  • 42 Копейка

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Българските копейки":

    За левъ ша се беся!

    16:56 06.02.2026

  • 43 Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Естествено":

    Това е абсолютно невярно. Нищо общо няма.

    16:56 06.02.2026

  • 44 Така е

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Пропагандата":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #45

    16:58 06.02.2026

  • 45 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Така е":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #53

    17:01 06.02.2026

  • 46 Ваня

    6 2 Отговор
    Руски компании активно инвестират в проекти за добив на ресурси в страната си .

    17:02 06.02.2026

  • 47 Христо

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Пропагандата":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #52, #56

    17:02 06.02.2026

  • 48 Град Козлодуй

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Берлин":

    Грешиш приятел.Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    17:08 06.02.2026

  • 49 000

    1 0 Отговор
    А защо няма британски и европейски компании?

    17:16 06.02.2026

  • 50 Даниел Немитов

    3 6 Отговор
    Мизерници! Да произведат нещо - не могат. Виж да крадат, това го могат - 1917 година са окрали по-богатите и са ги избили, а сега ще крадат от Украйна!

    Коментиран от #59

    17:16 06.02.2026

  • 51 още малко

    10 2 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    "Трите неразрешими предизвикателства пред Русия след войната."...
    КАЗА жител на страна, която няма икономика, няма собствена валута и няма правителство...
    Хайде да не плачеш на чужд гроб...

    Коментиран от #62

    17:24 06.02.2026

  • 52 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Христо":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    17:28 06.02.2026

  • 53 Точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Пропагандата":

    Ти си живото доказателство.

    Коментиран от #60

    17:30 06.02.2026

  • 54 Ами

    3 0 Отговор
    Сега Качуркин дълги години ще се наслаждава на мъжката любов .

    17:30 06.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Пламен

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Христо":

    Ицка ,ша го лапуркаш ли за 10 €врака ?

    Коментиран от #58

    17:32 06.02.2026

  • 57 Копейката

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да,прав си":

    И той да надраска нещо.А бе откъде ви намират толкова изкурубени в главите

    17:32 06.02.2026

  • 58 Хи хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Пламен":

    Иди да му покажеш как се прави за 10 евро,цял живот го правиш

    Коментиран от #61

    17:34 06.02.2026

  • 59 Даа бе

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Даниел Немитов":

    Ше крадат,ако им бъде позволено

    17:36 06.02.2026

  • 60 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Точно така":

    винаги има за цел глупака!

    17:40 06.02.2026

  • 61 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Хи хи хи хи":

    Ицка ша го лапуркаш ли за 10 €врака ,викат ми Спийди Гонзалес .10€врака за 2-3 минути не са за изтърване ,вместо тока да бууууааш 10 часа спам .

    17:40 06.02.2026

  • 62 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "още малко":

    До 51 ком - другар данни от евростат -минимална рузка заплата 186 евро и минимална пенсия от 85 евро - минимална българска заплата 580 евро - нямаме правителство ама не сме толкова гладни и бедни като рузнаците - кило ябълки в русия от 200 до 400 рубли - само богатите руснаци ги ядат- гледай по ютуб русия -,, обманутъй русиянин,,

    19:03 06.02.2026

  • 63 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Че то си беше ясно от самото начало на войната. Православието си е фасада. Русия е толкова малка, че избива милиони за още ресурси. Не че и липсват. Но това е нейният начин да си мисли, че управлява света. 100 милиона русначета с 50 милиона порусначени ще спрат Китай и Индия. Голям смях. И Донбас и цяла Европа да вземат, краят е близо. Или някой откачен като Медведев натиска копчето или Русия ще е провинция на Китай.

    19:44 06.02.2026

